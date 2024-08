15 beste CRM-Systeme für Startups im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

Die Leitung eines Start-ups kann sich manchmal wie ein Zirkus anfühlen.

Man muss den ganzen Tag über mit mehreren Aufgaben jonglieren, darunter die Verwaltung der Finanzen, die Bindung der besten Mitarbeiter und vor allem die Sicherung eines treuen Kundenstamms. 🤹

Und wenn Sie den Ball wirklich ins Rollen bringen wollen, müssen Sie einen Weg finden, an der client Meetings und sprechen Sie Feedback an, während Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden pflegen!

Aber wie erledigen Sie all diese Aufgaben, während Sie Ihr Geschäft ausbauen?

Ganz einfach: durch den Einsatz des richtigen CRM ( management von Client Beziehungen ) Software.

In diesem Artikel erfahren Sie, was CRM-Software ist, und wir stellen Ihnen die fünfzehn besten CRM-Lösungen für Start-ups vor, die Sie heute nutzen können.

Was ist CRM-Software?

Eine CRM-Software hilft Startup-Geschäften, alle ihre Kontakte an einem Ort zu speichern, jeden Schritt im Verkaufsprozess zu überwachen und langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Heutzutage gibt es viele kostenlose CRM-Software auf dem Markt.

Aber was genau ist CRM?

CRM steht für Client Relationship Management

CRM hilft einem Startup, seine Beziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten zu vertiefen. Das ist besonders wichtig, denn ohne gute beziehungen zu den Stakeholdern ist es für ein Startup fast unmöglich, zu wachsen. 🌱

In der Tat ist es eine der wichtigsten tools für Start-ups weil es ihnen hilft, so viel zu erreichen.

Hier sind einige der Features, die in CRM-Software für Start-ups zu finden sind:

Verwaltung der Vertriebspipeline

Dashboards und Berichterstellung

E-Mail-Integration

Automatisierung des Marketings

Lead Management

Diese Features sorgen dafür, dass jeder in Ihrem Startup Zugriff auf die aktuellsten Kundendaten hat. Auf diese Weise kann Ihr Vertriebsteam das beste Kundenerlebnis bieten. Eine Studie schätzt 65 % der Verbraucher konvertieren zu langfristigen Kunden einer Marke mit guter Kundenerfahrung.

Darüber hinaus kann die richtige CRM-Software Ihrem Team helfen, Probleme bei der Kommunikation zwischen Ihren Vertriebs- und Marketingteams, begrenzten Datenzugriff und verpasste Chancen zu vermeiden. Geschätzte Daten dass der Einsatz eines CRM-Systems die Cross-Selling- und Up-Selling-Einnahmen eines Geschäfts um 39 % steigern kann.

Die 15 besten CRM-Systeme für Startups im Jahr 2024

Hier sind die fünfzehn besten CRM tools für Startups:

1. ClickUp

Behalten Sie Ihre Projektmanagement tools und CRM auf einer Plattform, ClickUp

ClickUp ist eine der weltweit führenden höchstbewertetenprojektmanagement-Software und software zur Startup-Verwaltung wird von Teams in kleinen und großen Unternehmen eingesetzt.

Mit ClickUp können Sie Ihre Konten mit Tags organisieren, einen geografische Ansicht Ihrer Clients mit der Kartenansicht, und weisen Sie automatisch Aufgaben für jede Phase Ihrer Vertriebskette zu.

Darüber hinaus kann Ihr Startup mit dem Free Forever-Plan von ClickUp das Geld, das Sie für die Software ausgegeben hätten, in Ihr Geschäft investieren!

Hier erfahren Sie, warum ClickUp das beste kostenlose CRM für Startups ist:

Flexible CRM-Ansichten: visualisieren Sie Ihre Konten, Kundenreihenfolgen oder Ihre Vertriebspipeline in einer Liste, einem Board, einer Tabelle und mehr

Dashboards : Behalten Sie den Wert Ihrer Kunden, die durchschnittliche Größe der Geschäfte, die Leistung Ihres Teams und vieles mehr im Auge

Behalten Sie den Wert Ihrer Kunden, die durchschnittliche Größe der Geschäfte, die Leistung Ihres Teams und vieles mehr im Auge Benutzerdefinierte Status : Erstellen Sie benutzerdefinierte Phasen, die für Ihren individuellen Vertriebsprozess geeignet sind

: Erstellen Sie benutzerdefinierte Phasen, die für Ihren individuellen Vertriebsprozess geeignet sind Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie benutzerdefinierte Details zu IhremCRM-Workflow zur Nachverfolgung von Reihenfolge, Hot Leads, Scoring und mehr

: Fügen Sie benutzerdefinierte Details zu IhremCRM-Workflow zur Nachverfolgung von Reihenfolge, Hot Leads, Scoring und mehr E-Mail-ClickApp: behalten Sie Unterhaltungen an einem Ort, indem Sie E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben senden und empfangen

behalten Sie Unterhaltungen an einem Ort, indem Sie E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben senden und empfangen Ansicht des Formulars: schnelle Erfassung von Kundendaten und automatische Erstellung von Aufgaben aus Antworten

schnelle Erfassung von Kundendaten und automatische Erstellung von Aufgaben aus Antworten Datenschutz, Gäste und Berechtigungen : Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf Ihren Workspace hat

Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf Ihren Workspace hat Prüfung und Anmerkungen : Arbeiten Sie mit Ihren Clients an Projekten und Verträgen

Arbeiten Sie mit Ihren Clients an Projekten und Verträgen Formel Felder : Berechnen Sie automatisch die Kosten für eine neue Produktreihenfolge oder die Bewertung für einen neuen Lead

Erinnerungen: stellen Sie Erinnerungen ein, damit Sie ein bevorstehendes Meeting mit einem Client nicht vergessen

stellen Sie Erinnerungen ein, damit Sie ein bevorstehendes Meeting mit einem Client nicht vergessen Vorlagen: verwendenVorlagen für CRM, Kontoverwaltung, Kundenservice, und mehr

Workflow Automatisierung clickUp wendet automatisch eine neue Vorlage an, veröffentlicht Kommentare, verschiebt Status und vieles mehr, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können

clickUp wendet automatisch eine neue Vorlage an, veröffentlicht Kommentare, verschiebt Status und vieles mehr, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können Zoom-Integration: starten Sie ein Zoom Meeting mit Kunden direkt in einer ClickUp Aufgabe

ClickUp Vorteile

ClickUp Beschränkungen

Die leistungsstarken Features der Plattform erfordern möglicherweise eine kurze Lernkurve, um sie zu beherrschen

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen, die anfangs überwältigend sein können

ClickUp Preise *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

ClickUp Kundenbewertungen

ClickUp-Bewertungen

"Wir verwenden es als CRM - wir fügen schnell neue Leads über ein einfaches, von uns erstelltes Formular hinzu. Wir verwenden es auch für die Buchhaltung, um alle Rechnungen für Kunden und Lieferanten zu verwalten. Alles funktioniert reibungslos und wird von einem Ort aus verwaltet." - G2Crowd "Sehr leicht zu erlernen, viel Hilfe über die Software verfügbar. Auch Tutorials sind online leicht zu finden. Sehr anpassbares CRM und einsteigerfreundlich für viele Branchen." - Capterra Verified Review Bonus: AI tools for startups !

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM ist ein kostenloses CRM für Startup-Unternehmen. Es bietet auch viele hilfreiche Vertriebstools für Startups, die Teams helfen, ihre Pipeline effektiver zu verwalten.

aber ist dies ein (Hub) **_spot-on tool für Ihr Startup?_

Lassen Sie es uns herausfinden:

Wichtige Features

Verschaffen Sie sich einen detaillierten Einblick in Ihre gesamte Vertriebspipeline mit visuellen Dashboards undlead-Scoring.

Verbinden Sie sich mit Ihren Kunden über das Planungstool, den Live-Chat oder die E-Mail

Verwalten Sie Dokumente und erstellen Sie eine Bibliothek mit hilfreichen Inhalten für Ihr gesamtes Team

Integriert mitMicrosoft Dynamisch, Slack , Jira , und mehr

Preisgestaltung

HubSpot CRM hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $50/Monat für zwei Benutzer.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.3/5 (7.000+ Bewertungen)

HubSpot CRM-Bewertungen

"Wir wollten ein CRM für die Verwaltung all unserer Kontakte und Leads. HubSpot hat uns bei der Verwaltung unserer gesamten Vertriebspipeline und bei der Durchführung von Marketingaktivitäten geholfen, z. B. bei der Bereitstellung großartiger E-Mails, Landing Pages und der Automatisierung von Marketingaktivitäten." - Capterra Verifizierte Bewertung "Insgesamt war HubSpot eine unglaublich positive Erfahrung für uns. Ich werde nicht lügen und sagen, dass es keine Frustrationen gab, aber es wird immer Frustrationen geben, wenn man die Software wechselt oder neue Prozesse implementiert. Letztendlich hat HubSpot uns geholfen, unsere Prozesse auf wunderbare Weise voranzubringen, und ihr Support ist wirklich, wirklich besser als jeder andere Produkt-Support, den ich je erhalten habe." - Capterra Verifizierte Bewertung Sieh dir das an_ Liste der HubSpot-Integrationen !

3. Agiles CRM

Agile CRM ist ein All-in-One CRM-Lösung mit etwas Projektmanagement funktionen. Mit Agile CRM können Sie Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, E-Mail-Kampagnen nachverfolgen und Ihren Vertriebsprozess spielerisch gestalten. 🎮

Lassen Sie uns sehen, wie Agile CRM Ihnen helfen kann, Ihr Verkaufsspiel zu verbessern :

Wichtige Features

Nachverfolgung von Phasen undmeilensteine des Projekts in Ihren Verkaufsgeschäften

Kontaktieren Sie Ihre Kunden mit dem One-Click Calling Feature und der Automatisierung der Voicemail

Automatisieren Sie Terminplanung, Einladungen und Nachfassaktionen

Sortieren Sie Aufgaben nach Priorität, Fälligkeitsdatum, Eigentümer oder Status

Preisgestaltung

Agile CRM hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $14,99/Monat.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (200+ Bewertungen)

Agile CRM-Bewertungen

"Ein gutes Vertriebs-CRM für kleine und mittelständische Geschäfte. Es hat eine gute Schnittstelle und ist sehr einfach zu erlernen. Verbesserungsbedürftig sind die Features zur Automatisierung und der Kundensupport." - Capterra Verified Review "Einfach zu bedienendes CRM mit vielen Features. Die Zeitleisten der Kontakte zeigen alle Interaktionen an, was den Fortschritt erleichtert. Automatisierung und Kampagnen sind einfach und funktionieren gut." - Capterra Verifizierte Bewertung Bonus: Projektmanagementsoftware für Startups !

4. Salesforce

Salesforce unterstützt Teams bei der Verwaltung jeder Phase des Zyklus. Mit dieser CRM-Plattform können Sie die leistungsstärksten Mitglieder Ihres Teams im Auge behalten, Angebote erstellen und vieles mehr.

Mal sehen, ob dieses CRM-Tool für den Vertrieb Ihre Vertriebsmitarbeiter zu einer ernstzunehmenden Kraft werden lässt:

Schlüssel-Features

Nachverfolgung der Leistung Ihres Teams mit Dashboards

Ein Social Feed Feature, mit dem Teams an Client Projekten zusammenarbeiten können

Automatische Zuweisung von Leads an das richtige Mitglied des Teams

Gewinnen Sie Einblicke von beliebten Social-Media-Seiten wie Facebook und Twitter, ohne die App zu verlassen

Preisgestaltung

Die Preispläne von Salesforce beginnen bei $25 pro Benutzer und Monat.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.2/5 (11.000+ Bewertungen)

Salesforce-Bewertungen

"Die Möglichkeiten sind endlos, ja geradezu entmutigend. Die anfängliche Konfiguration ist zeitaufwändig, und es ist eine Menge Wissen erforderlich, um das Setup richtig hinzubekommen. Es ist sehr schwierig, dies ohne einen vertrauenswürdigen dritten Partner zu erledigen. Es ist natürlich auch teuer, aber es ist wirklich in der Kategorie "Sie bekommen, wofür Sie bezahlen" - Capterra Verified Review "Es gibt eine leichte Lernkurve, da diese Software so viele Funktionen hat und sehr robust ist. Davon abgesehen sind die Möglichkeiten für Ihr Team mit dieser Software grenzenlos." - Capterra Verified Review das sollten Sie sich ansehen_ *Alternativen zu Salesforce* _!**_

5. Zoho CRM

Mit Zoho CRM können Sie Folgendes einstellen langfristige Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und überwachen Sie die Leistung der Vertriebsmitarbeiter über Dashboards. Auf diese Weise können Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen, eine langfristige Beziehung zum Kunden zu pflegen, auch wenn die Geschäfte bereits geschlossen sind.

Wichtige Features

Automatisieren Sie Aufgaben wie den Versand von E-Mails an Kunden, die Nachverfolgung von Leads und vieles mehr

Erstellen Sie Kundenportale, um Ihre Kunden einzubinden

Reagieren Sie auf E-Mails von Gmail, Yahoo und Outlook direkt in der App

Verschaffen Sie sich mit Dashboards einen Überblick über alle Vertriebsaktivitäten

Preisgestaltung

Zoho CRM hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Benutzer pro Monat.

Bewertungen von Kunden

G2: 4/5 (1.000+ Bewertungen)

Zoho Customer Relationship Management Bewertungen

"Die gesamten Abläufe unseres gemeinnützigen Unternehmens werden mit Zoho CRM Enterprise Edition verwaltet. Die Benutzererfahrung, basierend auf dem Feedback von 50plus-Benutzern, ist sehr ausgewogen. Natürlich können nicht alle Bedürfnisse erfüllt werden, aber die anwendungsfall die Passgenauigkeit der Produkte ist mit über 95 % recht hoch" Capterra Verified Review "Die Einrichtung von ZOHO hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen, aber der Live-Chat, der E-Mail-Support und der YouTube-Kanal haben den Prozess sehr vereinfacht. Insgesamt sind wir mit ZOHO CRM sehr zufrieden. Es ist die beste All-in-One-Plattform." - Capterra Verified Review**Sehen Sie sich diese Alternativen zu Zoho an !

6. SugarCRM

SugarCRM ist eine CRM-Plattform mit Automatisierung des Marketings , E-Mail-Vorlagen und KI-gesteuerter prädiktiver Analytik.

Aber wie gut ist dieses Tool? 🍬

Finden wir es heraus:

Wichtigste Features

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Kundeninteraktionen, damit Vertriebsmitarbeiter wissen, wann und wie sie den Kunden kontaktieren müssen

Helfen Sie Kunden, über das Self-Service-Portal die Antworten zu erhalten, die sie benötigen

Identifizieren Sie Problembereiche, bevor sie zu Problemen werden - mit Fallverfolgung und Dashboards

Erstellen benutzerdefinierter Seiten, E-Mails und Formulare für die Konvertierung

Preisgestaltung

SugarCRM hat einen professionellen Plan, der $52/Benutzer pro Monat kostet.

Bewertungen von Kunden

G2: 3.7/5 (500+ Bewertungen)

SugarCRM-Bewertungen

"Insgesamt sind meine Erfahrungen mit diesem CRM großartig. Ich benutze es täglich und ich kann sagen, dass meine tägliche Arbeit ohne es unvollständig ist. Es ist so einfach zu bedienen und liefert erstaunliche Ergebnisse für Berichte und Dashboards, das Support-Team des Kunden ist sehr reaktionsschnell." - Capterra Verifizierte Bewertung "Alles in allem hat mir Sugar sehr gut gefallen und ich denke, dass es sich hervorragend für Marketing- und Werbeagenturen eignet, die benutzerdefinierte Flows erstellen wollen (vor allem wegen des niedrigen Preises!). Das Team der Kundenbetreuung war unglaublich hilfsbereit und kenntnisreich, und ich habe die Arbeit mit ihnen sehr genossen." - Capterra Verifizierte Bewertung Versuchen Sie diese_ marketing tools for startups !

7. Pipedrive

Pipedrive ist eine SaaS-CRM-Tool mit einem coolen Feature, das Sie wissen lässt, wenn ein bestehender Kunde in Ihrer Nähe ist. Mit diesem Feature können Sie "zufällig" auf Clients stoßen und diese Beziehungen sicher halten 😉

Schlüssel-Features

Überwachen Sie den Fortschritt Ihres Teams mit visuellen Dashboards und benutzerdefinierten Berichten

Individuelle und Team OKRs einstellen zur Nachverfolgung des Fortschritts in Richtung dieser Ziele

Betrachten Sie Ihre täglichen Aufgaben in einer Kalender-Ansicht oder als To-Do-Liste

Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, um die Kommunikation mit Clients zu beschleunigen

Preisgestaltung

Die kostenpflichtigen Pläne von Pipedrive beginnen bei $15 pro Benutzer und Monat.

Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (1.000+ Bewertungen)

Pipedrive-Bewertungen

"Großartige Plattform zur Steuerung der Beziehungen mit allen Kunden." - Capterra Verifizierte Bewertung "Unser Team ist bisher mit Pipedrive zufrieden, denn es ist das einzige Tool, das wir finden konnten, das das erledigt, was wir brauchen. Wir würden uns wünschen, dass weitere Features hinzugefügt werden, aber im Moment funktioniert es für uns." - Capterra Verified Review**Sehen Sie sich diese Pipedrive-Alternativen an !

8. Einsichtsvoll

Insightly ist ein CRM-System, das darauf abzielt, Marketing-, Vertriebs-, Kundensupport- und Projekt-Teams auf eine einzige Quelle für Kundeninformationen auszurichten.

Mal sehen, welche Art von Einblicken Sie mit dieser CRM App gewinnen können:

Schlüssel-Features

Leads automatisch an das richtige Mitglied des Teams weiterleiten

Erstellen und versenden Sie Massen-E-Mails direkt in der App

Behalten Sie den Überblick über Ihrevertriebs-KPIs und Ziele mit benutzerdefinierten Dashboards

Verwalten Sie Ihre Projekte auch unterwegs mit den mobilen Apps für Android und iOS

Preisgestaltung

Insightly bietet kostenpflichtige Pläne an, die bei jährlicher Abrechnung bei 29 $/Benutzer pro Monat beginnen.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

Insightly-Bewertungen

"Insightly macht es einfach, unsere Kontakte von Gmail aus zu verwalten und mit anderen Apps zu synchronisieren. Wir fanden, dass es uns half, die Produktivität unseres Teams zu steigern. Letztendlich war es jedoch zu einfach für unsere Bedürfnisse." - Capterra Verified Review "Insightly ist zweifellos eine großartige Ergänzung zu unseren tools für ein perfektes Kundenbeziehungsmanagement. Wir können Kunden, Mails, Leads und Projekte zu einem günstigen Abonnement verfolgen, das uns großartige und praktische Features bietet." - Capterra Verified Review

9. CRM schließen

Close CRM ist ein großartiges CRM für Startup-Unternehmen. Mit der App können Sie Anrufe aufzeichnen und E-Mails rückgängig machen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.

Aber wird diese Plattform Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen?

Finden wir es heraus:

Wichtige Features

Ein Feature für den Posteingang, das fällige Aufgaben anzeigt. Sobald Sie eine Aufgabe abschließen oder einen verpassten Anruf erwidern, werden diese Aufgaben aus der Liste entfernt

Automatisch zu versendende E-Mails planen

Starten und überprüfen Sie Ihre Zoom Video-Anrufe direkt in der App

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams mit dem Leaderboard Feature

Preisgestaltung

Close CRM hat kostenpflichtige Pläne, die bei 29 $/Benutzer pro Monat für 1-3 Benutzer beginnen.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

CRM-Bewertungen schließen

"Die Lernkurve ist etwas steil, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, wird alles sehr einfach." - Capterra Verified Review "Insgesamt war es eine gute, aber keine großartige Erfahrung. Die Grundlagen sind für ein CRM abgedeckt, aber einige, wie es scheint, grundlegende Features fehlen noch." - Capterra Verified Review

Bitrix24 ist ein Team collaboration tool mit CRM-Funktionen. Mit einer nativen Zeiterfassung, Vertriebsautomatisierung und granularen Berechtigungen können Sie Ihr Vertriebsteam effizient verwalten.

Diese CRM-Software verfügt auch über ein Feature für Videoanrufe, das bis zu 24 Teilnehmer unterstützt.

Wichtige Features

Identifizieren Sie Engpässe und Verkaufschancen mit dem Tool zur Analyse des Verkaufstrichters

Nutzen Sie die E-Mail- und SMS-Automatisierung, um Ihren Umsatz zu steigern unddie Kundenbindung zu verbessern* Planen und verfolgen Sie den Fortschritt von Verkaufsaktivitäten mitdem Gantt Diagramm ansicht

Anlegen von Beziehungen zwischen Kontakten mit Abhängigkeiten von Aufgaben

Preisgestaltung

Bitrix24 hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $24/Monat für zwei Benutzer.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

Bitrix24-Bewertungen

"Bitrix24 hat den Qualitätsservice und Support, um Aufgaben zu verwalten, zusammenzuarbeiten, zu verfolgen und zu planen und es auf eine nachvollziehbare Weise zu implementieren. Sicherlich, diese sehr hilfreiche und produktive Plattform für jeden Profi." - Capterra Verified Review "Bitrix24 hat die Qualität Service und Support für die Verwaltung von Aufgaben, Zusammenarbeit, verfolgen und planen und implementieren sie in einer nachvollziehbaren Weise. Sicherlich, diese sehr hilfreiche und produktive Plattform für jeden Profi." - Capterra Verified Review

11. Weniger lästiges CRM

Less Annoying CRM nimmt seinen Namen sehr ernst.

Diese Kontaktmanagement-Software wurde speziell für kleine Geschäfte entwickelt. Die App hat ein einfaches Preismodell, und Sie können Pipelines innerhalb weniger Minuten einrichten.

Schlüssel-Features

Sehen Sie alle Notizen, Dateien, Aufgaben, Ereignisse und Pipeline-Informationen zu einem Kontakt auf einem einzigen Bildschirm

Erstellen Sie verschiedene benutzerdefinierte Felder für Ihre Kontakte, Unternehmen und Pipelines

Erhalten Sie tägliche E-Mails mit einer Zusammenfassung aller Aufgaben und Ereignisse des Tages

Lead-Report Feature, das Ihnen den Status und die Priorität eines Leads anzeigt

Preisgestaltung

Less Annoying CRM hat keine Preisstaffelung. Ihr kostenpflichtiger Plan beginnt jedoch bei $15 pro Benutzer und Monat.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.9/5 (400+ Bewertungen)

Weniger lästige CRM-Bewertungen

"Die Reaktionszeit des Kundensupports ist unglaublich. Die Möglichkeit, eine Antwort auf unsere grundlegendsten Fragen zu erhalten, hat sich bei unserer Implementierung als sehr wertvoll erwiesen." - Capterra Verified Review "Mit 2.000 Kontakten in meiner Datenbank brauche ich etwas, das organisiert ist und historische Informationen aufbewahrt - LACRM erledigt dies mit einer sehr funktionalen Schnittstelle." - Capterra Verified Review Sieh dir das an_ CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen !

12. Nextiva

Nextiva bringt alle Kommunikationskanäle, einschließlich Sprache, Video, SMS, Chat und Umfragen, an einem Ort zusammen.

Durch die Kombination all dieser Kommunikationskanäle mit Ihren Business Apps kann Ihr Vertriebsteam die Kundenerfahrung verbessern.

Schauen wir mal:

Wichtige Features

Visuelle Nachverfolgung und Verwaltung Ihres gesamten Verkaufsprozesses mit einemboard im Kanban-Stil* Organisieren und priorisieren Sie Geschäfte in benutzerdefinierten Phasen in Ihrer Pipeline

Senden Sie einem potenziellen Kunden automatisch benutzerdefinierte Nachrichten

Integriert mit Salesforce outlook, G Suite, und mehr

Preisgestaltung

Nextivas Pläne beginnen bei $30,95/Benutzer pro Monat für 1-4 Benutzer.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Nextiva Bewertungen

"Wenn man etwas Zeit mit Support und Konfiguration verbringt, ist es ein großartiges Produkt. Es erfordert etwas Zeit, um es vollständig so zu konfigurieren, wie man es zu erledigen wünscht." - Capterra Verified Review "Die Qualität des Services ist unübertroffen. Die App ist super einfach zu benutzen und hält mich organisiert. Der Service ist großartig, ich hatte noch nie Probleme mit meinen Anrufen. Der Kundenservice ist hervorragend, die Mitarbeiter sind geduldig, freundlich und hilfsbereit. Insgesamt hat Nextiva mir geholfen, in meinem Geschäft effizienter zu sein, und ich weiß, dass es auch meinen Kollegen in unserem Unternehmen geholfen hat." - Capterra Verifizierte Bewertung

13. Freshworks CRM

**Freshworks CRM (ehemals Freshsales) zielt darauf ab, Datensilos aufzubrechen, indem es Vertrieb, Marketing und Kundensupport miteinander verbindet.

Dieses Cloud-CRM verfügt über ein cooles Feature namens Freddy KI, das Ihre besten Leads identifiziert. 🤖

Wichtigste Features

Nutzen Sie die Lead-Bewertung, um diejenigen zu identifizieren, die bereit sind, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu kaufen

Prüfen Sie das Engagement eines potenziellen Kunden, bevor Sie eine Unterhaltung mit ihm beginnen

Versenden Sie massenhaft personalisierte E-Mails an Leads, um die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern

Hinzufügen von Aufgaben, Einrichten von Meetings, Versenden von E-Mails und Tätigen von Anrufen mit Hilfe von Karten

Preisgestaltung

Die kostenpflichtigen Pläne von Freshworks CRM beginnen bei 35 $/Benutzer pro Monat.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.6/5 (800+ Bewertungen)

Freshworks CRM-Bewertungen

"Insgesamt sehr zufrieden mit der bisherigen Erfahrung. Wir haben das Gefühl, dass wir einen guten Wert für unser Geld bekommen und schnelle Antworten auf die Frage, wie wir das Produkt nutzen können. Große Benutzerfreundlichkeit, was ein Schlüssel ist." - Capterra Verifizierte Bewertung "Sie aktualisieren und fügen regelmäßig neue Features hinzu und haben mit uns zusammengearbeitet, um uns zum Laufen zu bringen. Aber ich denke, ein Webinar-Training, wie man bestimmte Aufgaben zu erledigt oder neue Features nutzt, wäre wirklich hilfreich." - Capterra Verified Review

14. Keap

Mit Keap, können Sie ihren Verkaufsprozess automatisieren , erstellen Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Berichterstellungen und planen Sie Termine.

Aber wird Ihr Startup dieses Tool auf der Liste behalten wollen, wenn wir mit der Prüfung fertig sind?

Lassen Sie es uns herausfinden:

Wichtigste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und betten Sie diese in Ihre Website und Landing Pages ein

Senden Sie E-Mails, Anrufe oder Texte aus dem CRM-Kontaktdatensatz

Sparen Sie Zeit, indem Sie aus vorgefertigten E-Mails auswählen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Wann/Dann-Vorlagen

Preisgestaltung

Die kostenpflichtigen Pläne von Keap beginnen bei $79/Monat für einen Benutzer. Wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen möchten, kostet das zusätzliche $30/Benutzer.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.1/5 (1.000+ Bewertungen)

Keap-Bewertungen

"Wenn man erst einmal alle Features kennengelernt hat, sieht man, wie leistungsfähig und hilfreich diese Software sein kann." - Capterra Verified Review "Insgesamt war es großartig. Wir haben gewechselt, weil wir ein System brauchten, das mehr als nur eine E-Mail-Marketing-Software ist." - Capterra Verified Review

15. Salesflare

Salesflare ist ein intuitives CRM-System, mit dem Startup-Unternehmen ihre Dateneinträge automatisieren, ihre Leads besser nachverfolgen und im Team mit den Kunden kommunizieren können.

Wie viel flare kann diese Software dem Verkaufsprozess Ihres Startups hinzufügen?

Wichtige Features

Salesflare verbindet sich mit dem Posteingang, dem Kalender und dem Mobiltelefon Ihrer E-Mail, um Ihre E-Mails, Meetings und Telefonate mit Kunden für Sie zu protokollieren

Es erstellt automatisch Kontakte für Personen, mit denen Du in Kontakt stehst und sammelt Infos über sie aus E-Mail-Signaturen und öffentlich zugänglichen Infos

Organisieren Sie Ihre Geschäfte in einer visuellen Drag-and-Drop-Pipeline und lassen Sie sich automatisch daran erinnern, wann Sie nachfassen sollten

Versenden Sie automatisierte E-Mail Flows, Outreach-Sequenzen und E-Mail-Kampagnen direkt aus Ihrem CRM

Verfolgen Sie Ihre Kunden über Ihre E-Mails und Ihre Website hinweg

Salesflare lässt sich eng mit Gmail, Office 365, Zapier und anderen integrieren

Preisgestaltung

Die Preispläne von Salesflare beginnen bei $29/Benutzer pro Monat.

Kunden-Bewertungen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Salesflare-Bewertungen

"Ich liebe wirklich die workflow-Management feature in Salesflare, das mir hilft, 40 % der Aufgaben meines Teams im Vertrieb zu automatisieren. Insgesamt ist es ein sehr anpassbares und robustes Tool für SaaS-Vertriebsprofis." - Capterra Verified Review "Insgesamt liebe ich das Produkt und die Benutzerfreundlichkeit und habe es mehreren Freunden in anderen Unternehmen empfohlen." - Capterra Verifizierte Bewertung Verwandt: CRM Beispiele für verschiedene Use Cases !

Starten Sie mit dem besten CRM-System für Ihr Startup

Es kann eine große Herausforderung sein, Ihr Business in der Start-up-Phase über Wasser zu halten, wenn Sie eine Fülle von Aufgaben allein bewältigen müssen. Aber denken Sie daran, dass Startups Wissen über alles andere wertschätzen, und es gibt nichts Wertvolleres als Kundendaten.

Glücklicherweise können Sie mit kostenlosen CRM tools für Startups zeit sparen und andere Ressourcen und verwalten die Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit. Auf diese Weise können Sie sich von administrativen Aufgaben auf die Expansion Ihres Geschäfts konzentrieren.

Damit Ihr Startup aber auch auf lange Sicht reibungslos funktioniert, brauchen Sie das beste CRM-Tool für Startups, das es gibt!

Mit ClickUp können Sie Client-Projekte mit Mindmaps visualisieren, die Kapazität Ihres Teams für die Arbeit planen mit der Workload-Ansicht, und legen Sie Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Finanzierungsziele fest und verfolgen Sie diese. Starten Sie kostenlos mit ClickUp noch heute, um das beste CRM für Startups zu erleben, denn: