10 Microsoft Dynamics 365-Alternativen und Wettbewerber 2024

Kunden sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Deshalb müssen Unternehmen unbedingt lernen, wie sie sie am besten gewinnen, pflegen und binden können. Als Geschäftsinhaber wissen Sie, wie wichtig es ist, einen soliden Kundenstamm aufzubauen und dauerhafte Beziehungen zu schaffen.

Leider ist es manchmal eine Herausforderung, bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen proaktiv zu sein, während Sie Ihr Unternehmen führen CRM-Software plattformen wie Microsoft Dynamics 365 sind sehr nützlich. CRM-Software bietet mehrere Vorteile für Vertriebsteams und Ihre Marketingbemühungen. A Capterra-Studie fand heraus, dass 45 % der Unternehmen, die generische Tools durch CRM-Software ersetzen, eine Steigerung des Umsatzwachstums verzeichnen und kundenbindung . Darüber hinaus werden separate Salesforce-Forschung fand heraus, dass 68 % der Marketingleiter das Kundenerlebnis als Priorität ansehen marketing-KPI .

Aber seien wir ehrlich: Nicht für jedes Unternehmen ist Microsoft Dynamics 365 die Lösung schlechthin. Deshalb suchen so viele Unternehmen nach den besten Microsoft Dynamics-Alternativen, die für ihre spezifischen Anforderungen verfügbar sind.

Und genau deshalb sind wir hier!

Wir stellen 10 Microsoft Dynamics-Alternativen vor, die für Sie besser geeignet sind. Wir nennen Ihnen auch Details zu Preisen, Zielgruppen und verfügbaren Enterprise-Lösungen Ressourcenplanung ( ERP ) und CRM-Funktionen.

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, was Microsoft Dynamics ist, wie es funktioniert und welches das ideale Kundenprofil ist (das Sie vielleicht nicht sind)!

Was ist Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics ist eine CRM- und ERP-Plattform, die eine Reihe integrierter Tools bietet, die Unternehmen bei der Durchführung zahlreicher Aufgaben und einem reibungslosen Betriebsablauf unterstützen.

Verkaufsübersicht in Microsoft Dynamics Diese beliebte CRM-Software verfügt über robuste Funktionen, einschließlich bearbeitbarer Raster, sitemap-Designer und eine leistungsstarke Business Intelligence (BI), die den Unternehmen vollständige Transparenz und Kontrolle bietet. Der größte Vorteil des Microsoft Dynamics CRM-Systems besteht darin, dass es ein benutzerfreundliches, anpassbares Dashboard zur Anzeige von Prioritäten und Verkaufsdaten in einer einzigen Oberfläche enthält.

Das Microsoft Dynamics CRM-System verfügt außerdem über eine breite Palette von Cloud-basierten Business-Apps, die den Betrieb von Mobilgeräten unterstützen und es Vertriebsleitern und vielen anderen ermöglichen, mobil zu arbeiten.

Beliebte Microsoft Dynamics CRM-Funktionen

Einblicke in Kundendaten : Einfacher Einsatz von KI zur Ermittlung von Daten und Vertriebseinblicken

Einfacher Einsatz von KI zur Ermittlung von Daten und Vertriebseinblicken Kundenservice-Dashboard: Ermöglicht es Teams, ihre Kundenerfahrungen zu überprüfen und Wege zur Verbesserung zu finden

Ermöglicht es Teams, ihre Kundenerfahrungen zu überprüfen und Wege zur Verbesserung zu finden Warnungen zu Kundeninteraktionen in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Updates zu wichtigen Kundeninteraktionen mit Ihrem Unternehmen

Erhalten Sie sofortige Updates zu wichtigen Kundeninteraktionen mit Ihrem Unternehmen Daten vereinheitlichen : Zentralisieren Sie Vertriebsabläufe und Daten über alle integrierten Anwendungen hinweg

: Zentralisieren Sie Vertriebsabläufe und Daten über alle integrierten Anwendungen hinweg Versium Predict: Hilft Ihrem Vertriebs- oder Marketingteam, Kundenkäufe besser vorherzusagen

Microsoft Dynamics Preisgestaltung

Die Preisgestaltung für diese Plattform ist selbst ziemlich dynamisch. Auf der Preisseite finden Sie genaue Informationen.

Kundendatenplattform (Customer Insights) : 1.500 US-Dollar pro Tenant und Monat für die erste Dynamics 365-Anwendung

: 1.500 US-Dollar pro Tenant und Monat für die erste Dynamics 365-Anwendung Professional (Vertrieb) : 65 $ pro Benutzer und Monat

: 65 $ pro Benutzer und Monat Enterprise (Vertrieb) : $95 pro Benutzer pro Monat

: $95 pro Benutzer pro Monat Premium (Vertrieb): $135 pro Benutzer pro Monat

Die 10 besten Microsoft Dynamics-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten

Wenn Sie bereit sind, sich nach einer neuen business-Management-Software oder CRM-Lösung suchen, sollten Sie sich diese 10 Optionen ansehen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind:

Die CRM-Funktionalitäten von ClickUp unterstützen Vertriebs- und Marketingteams bei der Überwachung von Kundendaten und verschiedenen Projekten

ClickUp bietet Lösungen für die Zusammenarbeit im Team und für das Projektmanagement, so dass Vertriebs- und Marketingteams sich abstimmen und die Kommunikation verbessern können, während sie über Aufgaben und Daten auf dem Laufenden bleiben. Dieses CRM verfügt über eine flexible Palette von Optionen, und seine kostenlose Version ist perfekt für Unternehmen mit geringem Budget, die Geld sparen und gleichzeitig produktiv bleiben wollen.

Mit dieser Plattform ist es einfach, eine Übersicht über den Customer Lifetime Value, die durchschnittliche Geschäftsgröße und vieles mehr zu erstellen, um die Daten an einem Ort zu überwachen. ClickUp's effiziente Datenmanagement-Funktionen brechen Silos auf, indem sie die Kommunikation beschleunigen, so dass die Teams bei Geschäften besser zusammenarbeiten und Kunden in einem einzigen Knotenpunkt an Bord holen können.

Verwenden ClickUp als Drehscheibe für wichtige CRM-Daten und Vertriebsaktivitäten

Möchten Sie dennoch eine Verbindung zu Tools von Drittanbietern herstellen? ClickUp bietet zahlreiche Integrationen, darunter Google Drive, Evernote, Slack und Dropbox, um Teams bei der Zentralisierung von Workspaces zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Integrationen

ClickUp Hauptmerkmale

10+ anpassbare Projektmanagement-Ansichten zur Visualisierung Ihrer Vertriebspipeline und Aufträge

Die E-Mail-Integrationsplattform lässt sich nahtlos in Unternehmen integrieren

Automatisieren Sie Marketingkampagnen, Vertriebspipelines und mehr, um Zeit zu sparen

Einfaches Kunden-Onboarding für mehr Kundentreue und Interaktionen

Berichts- und Analysetools zur Verfolgung und Messung Ihrer KPIs

Benutzerdefinierte Felder zum Verfolgen von Bestellungen, Kundenzufriedenheit oder Hinzufügen von Kundendaten für ein besseres Management der Vertriebspipeline

ClickUp-Profis

Ein umfangreicher kostenloser Plan, der mehrere Funktionen bietet

Unternehmenssoftware für alle Größen

Funktionen zur Umsatzverwaltung

Einfacher Import von Daten aus anderen Tools

Große Auswahl anCRM-Vorlagen (Laden Sie dieseClickUp CRM-Vorlage!)

Erstklassiger Kundenservice

ClickUp Nachteile

Die robusten Funktionen können einige Benutzer überfordern

Fehlen einer KI-Vorhersage-Software

ClickUp-Preise

Kostenlos : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt Vertrieb für weitere Informationen

ClickUp-Bewertungen

G2 : 4.7/5 (4,511+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4,511+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,986+ Bewertungen)

HubSpot's Konversationsmanagement-Funktionen in seinem CRM

HubSpot CRM ist eine großartige CRM-Plattform für kleine Unternehmen mit Buchhaltungssoftware zur Verwaltung von Geschäftsprozessen, Kommunikation, Verkaufsdaten und mehr. Es ist kostenlos und einfach zu bedienen und verfügt über eine Vielzahl umfassender Funktionen, die Anfänger und erfahrene SaaS-Benutzer jederzeit und überall nutzen können. Außerdem können Sie damit detaillierte Kunden- und Unternehmensprofile mit visuellen Hinweisen speichern.

Darüber hinaus können Sie wichtige CRM-Prozesse automatisieren, z. B. interne Teambenachrichtigungen und Marketing-E-Mails, die es Ihnen ermöglichen, eine wissensdatenbank für Ihre Kunden der Dokumentation und Hilfeartikel.

HubSpot CRM ist ein zertifizierter Google-Partner und bietet Lösungen, die für alle Nischen und Branchen geeignet sind. Es integriert sich nahtlos mit Cortana, GoChime, Pipedrive CRM , Gravity Forms und andere Geschäftssysteme.

HubSpot Hauptmerkmale

Drag-and-Drop-Kommunikator für schnellere Kommunikation und Zusammenarbeit

Ticketing-Plattform für erstklassigen Kundenservice und Support für Ihre Kunden

Intuitives Dashboard, das Ihnen einen Überblick über Ihre aktuellen KPIs und Aktivitäten gibt

HubSpot-Profis

Einfach einzurichten

Intuitiv

Erschwinglich

HubSpot Nachteile

Es hat eine Lernkurve

Kein All-in-One-Tool

Vorlagen sind schwer zu ändern

HubSpot-Preise

Kostenloser Plan : Für immer kostenlos

: Für immer kostenlos Starter : $45 pro Monat

: $45 pro Monat Professionell : 800 $ pro Monat

: 800 $ pro Monat Unternehmen: $3200 pro Monat

HubSpot-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (9.206+ Bewertungen)

: 4.4/5 (9.206+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.363+ Bewertungen)

über Salesforce

Salesforce CRM ist eine integrierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, effektiv mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Salesforce bietet den Abteilungen Ihres Unternehmens eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden und ermöglicht so eine personalisierte Interaktion.

Sie können Salesforce CRM ganz einfach so konfigurieren, dass es den Anforderungen Ihrer Kunden auf der Grundlage ihrer Geschäftsarten, Rollen und Branchen entspricht. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, mehr Geschäfte abzuschließen, indem sie tiefe Einblicke in wichtige Kundeninformationen bietet.

Und schließlich bietet Ihnen die Salesforce CRM-Unternehmenssoftware Ihre eigene mobile App mit der Marke Ihres Unternehmens. Dies steigert die Produktivität der Teammitglieder und sorgt dafür, dass Sie jederzeit und überall den Überblick über Ihre Abläufe behalten.

Salesforce Hauptmerkmale

Verwaltung von Kontakten

Verwaltung von Leads

Verwaltung von Verkaufschancen

Marketing-Automatisierungsfunktionen für einfacheCRM-Arbeitsablauf einrichtung

Senden Sie personalisierte Nachrichten an potenzielle Kunden

Module für Echtzeit-Analysen, Kundenservice und E-Commerce

Salesforce-Profis

Anpassbares Dashboard

Einfaches Navigieren und Automatisieren von Branchen-Workflows

Die Social-Media-Funktion ist für viele Benutzer einfach zu bedienen

Salesforce Nachteile

Keine lebenslange kostenlose Version

Komplexe

Komplizierte Berichterstellung

Schwieriger technischer Support

Salesforce-Preise

Essentials : $25 pro Benutzer pro Monat

: $25 pro Benutzer pro Monat Professionell : $75 pro Benutzer pro Monat

: $75 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : $150 pro Benutzer pro Monat

: $150 pro Benutzer pro Monat Unbegrenzt: 300 $ pro Benutzer pro Monat

Salesforce-Bewertungen

G2 : 4.2/5 (15.218+ Bewertungen)

: 4.2/5 (15.218+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,156+ Bewertungen)

Learn how_ Salesforce integriert sich mit ClickUp !

NetSuite Kunden-Dashboard

Oracle NetSuite CRM ist ähnlich und eine gängige Alternative zu Microsoft Dynamics. Als Cloud-basiertes Vertriebs-CRM erhalten Sie einen ununterbrochenen Strom von Informationen, die auf dem Lebenszyklus Ihrer Kundenbeziehung basieren.

Die Plattform umfasst traditionelle und moderne Funktionen, um das Wachstum und den Umsatz Ihres Unternehmens zu fördern und Ihnen gleichzeitig einen 360-Grad-Blick auf die Aktivitäten Ihrer Kunden in Echtzeit zu geben. Diese integrierte CRM-Plattform ermöglicht es Ihrem Vertriebsteam, proaktive Strategien während des gesamten Vertriebsprozesses durchzusetzen.

NetSuite CRM Hauptmerkmale

Verwaltung von Kundendaten und Vertriebspipelines

Vertriebsautomatisierung

Verwaltung des Kundenservices

Automatisierung von E-Commerce-Marketing

Verwaltung von Partnerbeziehungen

Zeiterfassung

Verkaufsprognose

Integrationen von Drittanbietern

NetSuite CRM-Profis

Anpassbare mobile App

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Automatischer Aktualisierungsprozess

Zugängliche Datenspeicherung

NetSuite CRM Nachteile

Kann langsam sein

Schwierige Erstellung von erweiterten Suchen oder Berichten

Preise für NetSuite CRM

Die Plattform stellt ihre Preispläne nicht öffentlich vor. Wer sich für ihre Dienste interessiert, muss sich an den Anbieter wenden und ein Beratungsgespräch vereinbaren, um einen angemessenen Abonnementplan für sein Budget und seine Präferenzen zu erstellen.

NetSuite CRM-Bewertungen

G2 : 3.9/5 (1.902+ Bewertungen)

: 3.9/5 (1.902+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (843+ Bewertungen)

Pipedrive Deals Dashboard

Wenn das Vertriebsteam Ihres Unternehmens eine einfach zu bedienende und dennoch leistungsstarke Plattform für Vertrieb und marketing-Kampagnen und die Organisation der täglichen Aufgaben, dann ist Pipedrive die beste Wahl. Die Plattform hat ein minimalistisches Layout, das das Lead-Management vereinfacht. Sobald Sie sich bei Pipedrive anmelden, erhalten Sie einen Überblick über Ihre Vertriebspipeline und können sich auf die Geschäfte konzentrieren, die Sie in Angriff nehmen möchten.

Die Plattform verfügt über eine Ziel- und Aktivitätsfunktion, mit der Sie die Aktivitäten sehen können, die Ihre unmittelbare Aufmerksamkeit erfordern, und die Ihnen einen Status über Ihre laufenden Aufträge gibt. Darüber hinaus lässt sich Pipedrive nahtlos mit den wichtigsten E-Mail-Anbietern wie Outlook, Gmail und Yahoo! verbinden, sodass Sie problemlos Nachrichten senden und empfangen können, ohne das CRM zu verlassen. Es lässt sich auch mit Zapier, Trello, Mailchimp und Google Maps integrieren.

Pipedrive Hauptmerkmale

E-Mail-Verfolgung

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Leistungsstarke API

Vertriebsberichte und Analysen

Pipedrive-Profis

Intuitive Schnittstelle

Einfach zu bedienen

24/7-Support

Pipedrive Nachteile

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Pipedrive-Preise

Wesentlich : $9.90

: $9.90 Erweitert : $19.90

: $19.90 Professionell : $39.90

: $39.90 Unternehmen: $59.90

Pipedrive-Bewertungen

G2 : 4.2/5 (1,537+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,537+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.429+ Bewertungen)

Copper Lead-Tracking-Funktion

In unserer Liste der Microsoft Dynamics-Alternativen schneidet Copper aufgrund seiner umfassenden Funktionen für das Beziehungsmanagement am besten ab. Die Software ermöglicht es Ihnen, die Kundenzufriedenheit durch bessere Interaktionen mit Ihren Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zu steigern.

Für CRM-Systeme wurde dieses Tool mit Flexibilität als Hauptfunktion entwickelt. Es kombiniert Lösungen für die Zusammenarbeit, Analysetools und Produktivitätsfunktionen und fasst sie in einer praktischen Oberfläche zusammen. Sie können Kernvorgänge und Geschäftsfunktionen automatisieren, um die Produktivität zu steigern und Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, damit Sie einen Überblick über Ihre Pipeline erhalten.

Copper CRM Hauptmerkmale

Verfolgung offener E-Mails

E-Mail-Vorlagen

CRM-Aktivitätsberichte

Benutzerdefinierte Felder

Zielverfolgung

Vorhersage von Geschäftsabläufen

Integrationen von Drittanbietern

Copper CRM-Profis

Intuitive Benutzeroberfläche

Schnelle Reaktion des Kundendienstes

Gut anpassbar

Starke API

Copper CRM Nachteile

Einige Benutzer berichten über Schwierigkeiten bei der Kündigung

Keine Freemium-Version

Copper CRM Preise

Basic : $29 pro Benutzer und Monat

: $29 pro Benutzer und Monat Professionell : $69 pro Benutzer pro Monat

: $69 pro Benutzer pro Monat Business: $129 pro Benutzer pro Monat

Copper CRM-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (985+ Bewertungen)

: 4.5/5 (985+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (554+ Bewertungen)

Kalenderansicht von Zoho

Zoho CRM ist eine CRM-Software, die alle Funktionen enthält, die ein Unternehmen benötigt, um seine relevanten Prozesse zu rationalisieren. Diese Software wird aufgrund ihres Freemium-Pakets und der kostengünstigen Upgrades häufig für kleine Unternehmen und Start-ups verwendet.

Zoho ist eine der flexibleren Alternativen zu Microsoft Dynamics, mit der Sie Ihre Arbeitsabläufe besser anpassen können, während Sie Produkte, Landing Pages und Customer Journeys individuell gestalten. Außerdem können Sie die Software leicht erlernen und die Menüs an die CRM-Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Diese CRM-Lösung zeichnet sich durch die Automatisierung von Vertriebsprozessen aus und bietet Unternehmen eine echte Omnichannel-Plattform. Zoho unterstützt Teams bei der Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Kunden über E-Mail, Telefon, soziale Medien und andere Portale.

Ein großer Vorteil von Zoho CRM ist die einfache Integration mit Lösungen von Drittanbietern.

Die wichtigsten Funktionen von Zoho CRM

Kompatibel mit mehr als 400 Anwendungen, darunter Zoho CRM, HubSpot, PayPal und Mailchimp

Kalenderverwaltung

Verfolgung von Interaktionen

E-Mail-Verfolgung

Intelligenter Chat

Soziales CRM

Vorhersage

Zoho CRM-Profis

Einfach zu bedienen

Sie können das Engagement verfolgen

Die Freemium-Version hat umfangreiche Funktionen

Zoho CRM Nachteile

Klobiges Design, das abschreckend wirken kann

Einige berichten über Probleme mit dem Kundensupport bei komplexen Fragen

Bugs und Pannen können eine Herausforderung darstellen

Zoho CRM Preise

Standard : $12 pro Benutzer und Monat

: $12 pro Benutzer und Monat Professional: $20/Benutzer pro Monat

Enterprise: $35 pro Benutzer pro Monat

Ultimate: $45 pro Benutzer pro Monat

Zoho CRM-Bewertungen

G2: 4.4/5 (15,433+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (5,719+ Bewertungen)

Freshsales CRM Armaturenbrett

Freshsales, ehemals Freshworks CRM, ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die sich an Unternehmen richtet, die eine zentrale Anlaufstelle für Leads benötigen. Diese Vertriebs-CRM-Plattform ermöglicht es Teams, Leads mit einer intuitiven Benutzeroberfläche zu gewinnen, zu verwalten und zu binden.

Die CRM-Software verfügt über leistungsstarke Funktionen wie KI-basierte Lead-Bewertung, Telefon- und E-Mail-Funktionen, anpassbare Dashboards und Berichte sowie Workflow-Automatisierung.

Sie können Freshsales CRM problemlos in andere Lösungen von Freshdesk, wie z. B. Freshcaller, integrieren. Freshsales CRM verwendet auch ein offenes API-System, d. h. Sie können es in Apps integrieren, die Sie normalerweise in Ihrem Unternehmen verwenden, wie Mailchimp, Google Calendar und QuickBooks.

Freshsales Hauptmerkmale

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Verwaltung mehrerer Pipelines

Erweiterte Berichterstattung

Intelligente Arbeitsabläufe

Lead-Bewertung

Ereignisverfolgung

Freshsales-Profis

Sauber und einfach zu bedienen

Bietet robuste Funktionen

Flexibler Verkaufsprozess

Reaktionsschnelles Entwicklungsteam

Freshsales Nachteile

Fehlende Optionen beim Exportieren von Informationen

Wenige Optionen für die Barrierefreiheit

Freshsales Preise

Kostenlos

Wachstum : $15 pro Benutzer pro Monat

: $15 pro Benutzer pro Monat Pro : $39 pro Benutzer pro Monat

: $39 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: $69 pro Benutzer pro Monat

Freshsales-Bewertungen

G2 : 4.6/5 (983+ Bewertungen)

: 4.6/5 (983+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (496+ Bewertungen)

über Pipeline

Pipeline CRM ist bei kleinen Unternehmen sehr beliebt, da es den Benutzern ermöglicht, Leads zu qualifizieren, ihre Kontakte zu verwalten und potenzielle Kunden innerhalb eines einzigen cloudbasierten Programms zu verfolgen. Früher PipelineDeals, bietet dieses Tool Vertriebsmanagement und Kundenbeziehungsmanagement mit täglichen Echtzeit-Status-Updates und 3D-Diagrammen.

Pipeline CRM Hauptmerkmale

E-Mail- und App-Integration

Tools zur Beschleunigung des Verkaufs verkürzen den Verkaufszyklus und erhöhen die Konversionsrate

Pflege von Leads

Gemeinsame Pipeline

Benutzerdefinierte Datenfelder, in denen die Benutzer beliebig viele Details speichern können

E-Mail-Verfolgung

Importieren Sie vorhandene Daten in großen Mengen

Pipeline CRM Vorteile

Einfache Benutzeroberfläche für das Kundenbeziehungsmanagement

14-tägige kostenlose Testversion, um herauszufinden, welcher Preisplan für Sie am besten geeignet ist

Umfassendes und leicht zu bedienendes Dashboard für Vertriebsteams

Leichte Zugänglichkeit

Einfache Einrichtung für ein CRM-System

Pipeline CRM Nachteile

Keine lebenslange kostenlose Version

Begrenzte Integrationen mit Drittanbieter-Websites

Die robusten Vertriebs-CRM-Funktionen können für manche überwältigend sein

Preise für Pipeline CRM

Start : $25 pro Benutzer pro Monat

: $25 pro Benutzer pro Monat Entwickeln : $33 pro Benutzer pro Monat

: $33 pro Benutzer pro Monat Erweitern: $49 pro Benutzer pro Monat

Pipeline CRM Bewertungen

G2 : 4.4/5 (902+ Bewertungen)

: 4.4/5 (902+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (611+ Bewertungen)

Dashboard von Nimble

Bei dieser Top-CRM-Software auf unserer Liste der Microsoft Dynamics-Alternativen handelt es sich um ein kommunikationsorientiertes Tool, das die Kontaktpflege mit Ihren Leads und Kunden vereinfacht. Nimble CRM verfügt über erweiterte Funktionen für Lead-Management-Workflows, die sowohl kleinen Unternehmen als auch unternehmensteams .

Es bietet auch eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Nachrichten und soziale Medien zu verwalten, um Kunden besser zu segmentieren. Mit dem Prospector-Tool können Sie wertvolle Kontakte von Websites erhalten, indem Sie die Website eines Unternehmens besuchen.

Sobald die Kontakte in Ihrer Datenbank sind, können Sie sie entsprechend kategorisieren und die Optionen für benutzerdefinierte Felder nutzen, um Tags zu erstellen und eine flexible Liste zu erstellen.

Nimble Hauptmerkmale

Das Dashboard bietet einen Überblick über den bevorstehenden Tag

Nachverfolgung von Nachrichten

E-Mail-Verfolgung

Integration von Drittanbietern

Mit der Funktion "Signale" können Sie sehen, wer mit Ihnen in Kontakt steht

Durchsuchen Sie soziale Medien, ohne die Software zu verlassen

Nimble-Profis

Anpassbar

Benutzerfreundlich

Einfache Zusammenarbeit

Schnelleres Lead-Management

Wendige Nachteile

Mit dem Prospector-Tool sind Sie auf 10 Kontakte pro Benutzer und Monat beschränkt

Es gibt eine Lernkurve

Die mobile App funktioniert nicht gut

Flinke Preise

Diese Software hat einen einzigartigen Ansatz mit nur einer Preisoption.

Nimble Business: $19 pro Benutzer und Monat

Nimble-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (984+ Bewertungen)

: 4.5/5 (984+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1.774+ Bewertungen)

Finden Sie das richtige CRM für Ihr Unternehmen

Dynamics 365 ist zwar eine hervorragende Option, auf die mehrere Unternehmensteams vertrauen, aber es ist nicht die einzige Option, die es gibt - vor allem nicht für kleine Unternehmen. Es gibt keine Einheitslösung für alle CRM-Werkzeuge aber Sie können das auswählen, was für Sie und Ihr Budget am besten geeignet ist.

Wenn Sie Ihren Betrieb bis ins kleinste Detail kennen, können Sie feststellen, welche Plattform Ihnen hilft, Ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbeziehungen zu verbessern.

ClickUp bietet Ihnen verschiedene Funktionen wie Prozessautomatisierung, verbesserte Kommunikation, intuitives Projektmanagement und einfachere Funktionen für die Zusammenarbeit im Team. Geben Sie ClickUp noch heute kostenlos ausprobieren und sehen Sie, warum so viele Unternehmen den Schritt wagen!