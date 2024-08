Die 10 besten Collaboration-Tools für Unternehmen im Jahr 2024

Ob Sie nun angestellt, Freiberufler oder Projektmanager sind, Sie wissen, wie hektisch (und lohnend) die Arbeit in einem Team von Unternehmen sein kann. Enterprise Projekte haben so viele bewegliche Teile, dass es eine Herausforderung sein kann, jederzeit zu wissen, was vor sich geht - und dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Fristen einzuhalten.

Ohne die richtige Struktur fühlen sich diese Projekte wie ein Katzentheater an, und Sie können die Zusammenarbeit nicht mit einer einfachen Tabellenkalkulation regeln. Sie brauchen die besten Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen, um alle Mitglieder Ihres Teams zur Verantwortung zu ziehen und die beste Arbeit Ihres Lebens zu leisten. 🏆

Zu diesem Zweck zeigen wir Ihnen, wie Sie die besten Plattformen für die Zusammenarbeit im Unternehmen auswählen. Wir zeigen Ihnen auch die 10 besten Plattformen für die Zusammenarbeit in Unternehmen, ihre Vor- und Nachteile, ihre Bewertungen und ihre Preise, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr Team treffen können.

Worauf sollten Sie bei Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen achten?

Jedes Unternehmensteam ist anders, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie jonglieren mit vielen Aufgaben, Menschen, Projekten und Teams. Sie brauchen eine Plattform für die Zusammenarbeit im Unternehmen, die alle Boxen abdeckt, damit alle auf der gleichen Seite sind.

Im Zweifelsfall sollten Sie nach einer Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen suchen, die diese Funktionen bietet:

Visuelle Brainstorming-Tools: Tools wie Whiteboards helfen Ihnen, alle Ihre großen Ideen in einem Space zu organisieren. Gehen Sie die Ideen aller Beteiligten durch, entweder persönlich oderaus der Ferne mit visuellen Hilfsmitteln, die immer zugänglich sind in der Cloud

Die 10 besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit in Unternehmen im Jahr 2024

Unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Workflow benötigen Sie die richtigen Tools, um Ihre Collaboration-Strategie zu unterstützen. Es gibt Dutzende von Collaboration-Tools auf dem Markt, aber diese 10 Tools sind unsere persönlichen Favoriten für Teams in Unternehmen. 🙌

Benutzerdefinierte Whiteboards zum Einfügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Ich will nicht prahlen, aber ClickUp ist eine der besten Strategien für die Zusammenarbeit in Unternehmen und eine der besten Softwareoptionen auf dem Markt. Mit dieser einzigen App können Sie alles ersetzen, einschließlich der Nachverfolgung von Aufgaben, freigeben von Wissen whiteboards, Dashboards, Chats im Team, Nachverfolgung von Zielen, Dokumente und vieles mehr.

Wenn Sie es leid sind, ein Durcheinander von verschiedenen Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen zu verwenden, ersetzt ClickUp Jira, Slack, MS Teams und so ziemlich jedes andere Tool für die Zusammenarbeit.

Über ClickUp können Sie alle projekte und Aufgaben an einem Ort - und ja, es ist in der Lage, selbst die komplexesten enterprise Projekt s. Die Kollaborationssoftware umfasst außerdem echtzeit-Zusammenarbeit für die Markierung von Personen oder Gruppen, die Umwandlung von Kommentaren in Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts.

ClickUp eignet sich hervorragend für kleine Geschäfte, aber auch Enterprise Teams lieben es . Verabschieden Sie sich von den Kopfschmerzen der Kommunikation mit funktionsübergreifenden Teams und visualisieren Sie den Fortschritt aller Beteiligten in einer einfach zu bedienenden Oberfläche. Erreichen Sie Ihre Ziele schneller, erstellen Sie Berichte und führen Sie ein reibungsloseres Enterprise Projekt mit ClickUp's All-in-One Kollaborationsplattform durch.

ClickUp beste Features

Dokumente : Unternehmensprojekte erfordern effektive Zusammenarbeit . ClickUp Dokumente macht das Freigeben und Mitverfassen von Verfassern zum Kinderspieldokumente zu bearbeiten in Echtzeit mit Ihrem Team

: Unternehmensprojekte erfordern effektive Zusammenarbeit . ClickUp Dokumente macht das Freigeben und Mitverfassen von Verfassern zum Kinderspieldokumente zu bearbeiten in Echtzeit mit Ihrem Team Whiteboards: ClickUp Whiteboards lassen sich nahtlos mit Zoom integrieren, sodass Sie Ihre nächste große Idee von überall aus brainstormen können. Außerdem verwandelt ClickUp Whiteboards mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Projekte

ClickUp Whiteboards lassen sich nahtlos mit Zoom integrieren, sodass Sie Ihre nächste große Idee von überall aus brainstormen können. Außerdem verwandelt ClickUp Whiteboards mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Projekte Projektmanagement: Zeiterfassung, Hinzufügen von Aufgaben oder Dokumenten zu Projekten, Zuweisen von Elementen und Erstellen von Workflows mit den leistungsstarken Funktionen von ClickUpprojektmanagement Features *Chat: Bitten Sie Ihr Team nicht, zwischen Ihrenprojektmanagement Dashboard und Messaging-Tools zu wechseln - halten Sie alles an einem Ort mit demClickUp chat Ansicht. Erstellen Sie separate Spaces für verschiedene Projekte oder Teams, geben Sie Links frei und fassen Sie alle Chats des Teams an einem Ort zusammen

Zeiterfassung, Hinzufügen von Aufgaben oder Dokumenten zu Projekten, Zuweisen von Elementen und Erstellen von Workflows mit den leistungsstarken Funktionen von ClickUpprojektmanagement Features *Chat: Bitten Sie Ihr Team nicht, zwischen Ihrenprojektmanagement Dashboard und Messaging-Tools zu wechseln - halten Sie alles an einem Ort mit demClickUp chat Ansicht. Erstellen Sie separate Spaces für verschiedene Projekte oder Teams, geben Sie Links frei und fassen Sie alle Chats des Teams an einem Ort zusammen Importieren: Sie haben bereits Arbeiten auf anderen Plattformen? Das ist kein Problem. Importieren Sie Ihre Arbeit mit nur einem Klick in ClickUp, um Projekte von anderen Plattformen problemlos einzubinden

Sie haben bereits Arbeiten auf anderen Plattformen? Das ist kein Problem. Importieren Sie Ihre Arbeit mit nur einem Klick in ClickUp, um Projekte von anderen Plattformen problemlos einzubinden Sicherheit und Datenschutz: Die höchste Priorität von ClickUp ist die Sicherheit der Daten. Weitere Informationen über ClickUps ISO-Zertifizierungen ClickUp Limits

Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, können Schwierigkeiten haben, alle Features von ClickUp zu nutzen

Nicht alle Features der Projektmanagement-Software sind im Free Forever-Plan verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Slack

Über Slack Es scheint, als hätte Slack im Alleingang große und kleine Teams durch die Pandemie gebracht. Diese Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen ist in erster Linie ein Tool zum Chatten, bietet aber ein paar zusätzliche Features, die Ihr Leben vereinfachen.

Wenn Sie beispielsweise schnell einen Anruf tätigen möchten, ohne einen neuen Zoom-Link zu erstellen, können Sie mit den Huddles von Slack entfernte Teams anrufen gemeinschaftlich zu arbeiten . Zusätzlich zu seiner benutzerfreundlichen Chat-Oberfläche, Slack lässt sich auch in Apps von Drittanbietern integrieren wie Zoom, Salesforce, Google Drive und Dropbox.

Slack beste Features

Mit Slack Connect können Sie sicher mit Teams in anderen Unternehmen zusammenarbeiten

Slack Canvas ermöglicht die Erstellung von Inhalten und Brainstorming innerhalb der Slack App

Slack umfasstworkflow-Automatisierungen ohne die Notwendigkeit zu coden

Slack Limitierungen

Einige Benutzer sagen, dass es im Vergleich zu anderer Kollaborationssoftware schwierig ist, Gruppennachrichten zu erstellen

Es gibt Probleme mit der Konsistenz zwischen den Versionen der Desktop-, Mobile- und Web-App

Die Features der Projektmanagement-Software sind im Vergleich zu anderen nicht ausreichend

Slack Preise

Free

Pro: $7,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$7,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business+: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (31,000+ Bewertungen)

4.5/5 (31,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (22,000+ Bewertungen)

3. Microsoft Teams

Über Microsoft Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, kennen Sie sich wahrscheinlich gut mit der Funktionsweise von Microsoft aus. Microsoft Teams ermöglicht es Unternehmen, Video Meetings zu planen, Telefonate zu führen, in Word oder PowerPoint in Echtzeit zusammenzuarbeiten und miteinander zu chatten.

Es ist nicht nötig, zwischen verschiedenen Apps zu wechseln, um Projekte zu verfolgen, Arbeiten zu erledigen oder mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten . Microsoft Teams bietet auch Transkriptionen und sogar KI-gesteuerte Zusammenfassungen von Meetings, sodass es sich hervorragend für Unternehmensteams eignet, die viele Meetings planen.

Microsoft Teams beste Features

Microsoft Teams lässt sich problemlos in andere Microsoft-Produkte wie Word oder Excel integrieren und eignet sich daher ideal für Unternehmensteams und Geschäftsprozesse, die Microsoft bereits für alles andere nutzen

Teams enthält Webinar-Tools zur Vereinfachung von Online-Ereignissen

Führen Sie Live-Umfragen durch, veranstalten Sie Spiele oder erledigen Sie lustige Eisbrecher

Microsoft Teams Limits

Teams ist nicht sinnvoll, wenn Ihr Unternehmen auf Apple oder Google angewiesen ist

Einige Benutzer berichten, dass Teams nicht so intuitiv ist wie ähnliche Kollaborationsplattformen

Microsoft Teams Preise

Free

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (13,000+ Bewertungen)

4.3/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

4. LiquidPlanner

Über LiquidPlanner Haben Sie schon einmal ein Projekt geleitet und gedacht: "Ich wünschte, ich hätte ein Tool, das alles zu erledigen vermag aufgabenmanagement für mich"? Gute Nachrichten: Das Predictive Scheduling Tool von LiquidPlanner ist perfekt für die Simulation von zeitleisten für Projekte damit Ihr Team immer pünktlich ist.

Dieses Tool ist ideal für die Planung von Projekten, die Verwaltung von Budgets und die Zuweisung von Arbeiten an Mitarbeiter in Enterprise Teams. Es umfasst auch eine Zeiterfassung zur Messung der individuellen Beiträge und des Mitarbeiterengagements.

LiquidPlanner beste Features

Features für das Workflow-Management wie Balanced Workload sorgen dafür, dass jeder einen gleichwertigen Anteil an der Arbeit hat

Dateneinblicke in Echtzeit weisen Sie auf mögliche Probleme mit der Zeitleiste von Projekten hin

LiquidPlanner Beschränkungen * LiquidPlanner enthält keine Features für Chats oder Videos

Es gibt keine kostenlose Preisstufe

LiquidPlanner Preise

Essentials: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: $25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Ultimate: $35/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (270+ Bewertungen)

4.2/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (660+ Bewertungen)

5. Chanty

Über Chanty Chanty ist eine Messaging-Plattform, die zu den benutzerfreundlichsten für Unternehmen gehört collaboration Apps auf dem Markt. Die meisten Features sind kostenlos verfügbar, aber Sie können auf ein bescheidenes Abonnement für 3 $/Monat upgraden, wenn Sie Rollen und Berechtigungen, Datenimport, Gruppen-Audioanrufe und Bildschirmfreigabe wünschen.

Chanty bietet schnörkellose Features wie Aufgaben, Einzelgespräche, Anrufe, freigegebene Dateien und Links sowie einen Feed für die Zusammenarbeit im Team. Dieses Tool hat nicht viel zu bieten, aber einige Unternehmensteams bevorzugen die einfache Benutzeroberfläche, die große Projekte weniger überwältigend erscheinen lässt.

Chanty beste Features

Code-Snippets machen diese Plattform zu einem idealen Werkzeug für Entwickler

Entscheiden Sie sich für eine Liste oderKanban Board ansicht Ihrer Aufgaben

Chanty Beschränkungen

Chanty erfordert ein Abonnement für grundlegende Features, wie das Freigeben von Bildschirmen, die andere Lösungen kostenlos anbieten

Die Plattform ermöglicht es Ihnen nicht, Kanäle stumm zu schalten oder Statusmeldungen einzustellen

Chanty Preise

Free

Business: $3/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

6. Zoho Projekte

Über Zoho Verwenden Sie bereits Zoho für die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)? Wenn ja, könnte Zoho Projects eine gute Lösung für Ihr Team sein. Dabei handelt es sich um eine reine Projektmanagement-Plattform. Wenn Sie Zeiterfassungsbögen, Ausgaben und Meilensteine überwachen möchten, wird Zoho Projects ihr Team über die Ziellinie bringen .

Erstellen Sie Gantt-Diagramme, um komplexe Unternehmensprojekte zu visualisieren, und legen Sie Abhängigkeiten fest, um Ihre Fälligkeitsdaten im Auge zu behalten. In Zoho Projects können Sie sogar Felder benutzerdefinieren, sodass mehr Personalisierung möglich ist als bei vielen der besten Systeme für die Zusammenarbeit in Unternehmen.

Zoho Projects beste Features

Zoho Projects befindet sich in der Cloud, sodass Sie Aufgaben und Projekte von unterwegs aus verwalten können

Personalisieren Sie Felder, Layouts, Status und Workflows in Ihrem Dashboard

Das Feature der Foren-Kollaborationssoftware ist ein einfach zu organisierendes Protokoll der Unterhaltungen in Ihrem Team

Grenzen von Zoho Projects

Einige Benutzer finden das Messaging Feature im Vergleich zu anderen Kollaborationsplattformen umständlich

Zoho Projects ist nicht sinnvoll, wenn Sie nicht die gesamte Zoho-Suite verwenden

Preise für Zoho Projects

Free: Bis zu 3 Benutzer

Bis zu 3 Benutzer Premium: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (340+ Bewertungen)

4.3/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (320+ Bewertungen)

7. Todoist

Über TodoistTodoist ist ein Tool für die Zusammenarbeit in Unternehmen das hauptsächlich für das Aufgaben- und Projektmanagement verwendet wird. Seine schlanke und intuitive Benutzeroberfläche ist sowohl bei kleinen Geschäften als auch bei vielbeschäftigten Teams in Unternehmen beliebt. Fügen Sie mühelos Aufgaben hinzu und organisieren Sie sie in übersichtlichen Abschnitten, um alle Aufgaben Ihres Teams an einem Ort zu halten.

Todoist enthält außerdem Features wie die Priorisierung von Aufgaben, Favoriten und Erinnerungen an zeitkritische Aufgaben (für Benutzer des Pro- oder Business-Plans). Dieses Tool eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Aufgaben, bietet aber keine Features zum Chatten oder für Videoanrufe wie viele der anderen Tools auf unserer Liste.

Todoist beste Features

Produktivitäts-Visualisierungen

Gamification-Erlebnis mit Todoist Karma

Individuelle Historie der Mitglieder des Teams

Todoist Beschränkungen

Die Plattform bietet keinen Chat oder Video-Anrufe

Es ist schwierig, fertiggestellte Aufgaben abzurufen, sobald sie abgehakt sind

Todoist Verknüpfungen sind hilfreich, aber sie haben eine Lernkurve

Todoist Preise

Free: Bis zu fünf Projekte und fünf Benutzer

Bis zu fünf Projekte und fünf Benutzer Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (750+ Bewertungen)

4.4/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

8. Jira

Über Atlassian Leiten Sie ein Software-Entwicklungsteam? Jira von Atlassian ist auf die besonderen Bedürfnisse (und Herausforderungen) von Entwicklern unter Zeitdruck ausgerichtet. Ganz gleich, ob Sie auf Agile setzen oder einfach nur ein hübsches Kanban Board zur Verwaltung all Ihrer Entwicklungsaufgaben benötigen, Jira ist der Aufgabe gewachsen.

Wenn Sie Berichte über die Produktivität und die Meilensteine Ihres Teams benötigen, bieten Kollaborationsplattformen wie Jira sowohl fertige als auch anpassbare Vorlagen für Berichte, die Sie problemlos für Ihre Führungskräfte freigeben können. Das Beste daran ist, dass Sie personalisierte Workflows erstellen können, um Ihr Team im Unternehmen automatisch durch alle Geschäftsprozesse zu leiten.

Jira beste Features

Wechseln Sie zwischen Scrum- oder Kanban-Workflow-Ansichten

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit dem Drag-and-Drop Workflow Automation Builder

Jira Einschränkungen

Für Nicht-Entwickler ist die Enterprise Collaboration-Software von Jira möglicherweise nicht so hilfreich

Im Vergleich zu anderen Kollaborationsprogrammen auf dieser Liste bietet Jira weder Instant Messaging noch Videokonferenzen

Jira Preise

Free: Bis zu 10 Benutzer

Bis zu 10 Benutzer Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,200+ Bewertungen)

4.3/5 (5,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

9. Wrike

Über WrikeWrike ist ein beliebtes Unternehmen tool für die Zusammenarbeit mehrerer Teams auf einer Plattform. Mit Features für Prüfung und Freigabe ist Wrike ideal für Teams, die Inhalte erstellen.

Nutzen Sie Wrike, um Ressourcen für Ihre Projekte zuzuweisen, die Automatisierung von Workflows einzustellen und Aufgaben in benutzerdefinierten Dashboards zu visualisieren. Dank des Features "Benutzerdefinierte Elementtypen", mit dem Sie Ihre eigene Bibliothek mit Inhalten in Wrike erstellen können, um Ihren Workflow zu beschleunigen, ist es eine der am besten benutzerdefinierten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit in Unternehmen auf unserer Liste.

Wrike beste Features

Verwenden Sie das Feature "Genehmigungen", um eine Papierspur der genehmigten Arbeiten in Wrike zu erstellen

Wrike lässt sich mit 400 anderen Lösungen integrieren

Wrike Limits

Einige Benutzer sagen, es sei zu sperrig zu navigieren

Enthält keinen Echtzeit-Chat oder Video-Anrufe

Wrike Preise

Free

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

4.2/5 (3,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,300+ Bewertungen)

10. RingCentral

Über RingCentral RingCentral ist zweifelsohne eines der beliebtesten Cloud-basierten Telefonsysteme überhaupt. Es eignet sich für jedes Geschäft, das viele Telefonate führt, aber auch die Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen ist sehr beliebt.

Nach der Übernahme des internen Kommunikationstools Glip hat RingCentral sein Angebot erweitert, um Remote-Arbeit-Setups besser zu unterstützen.

RingCentral integriert Messaging, Videoanrufe und Telefonanrufe in einer Plattform. Für Unternehmen lässt sich RingCentral mit Apps von Drittanbietern wie Slack und Google Docs integrieren. Es kann sogar Ihre Metriken für Anrufe nachverfolgen. Wenn Sie also ein Callcenter betreiben, ist dieses Tool ein absolutes Muss.

RingCentral beste Features

KI-gestützte Features für immersive Meetings

Laden Sie sowohl interne als auch externe Stakeholder zu Chats ein, um die ultimative Strategie für die Zusammenarbeit im Unternehmen zu entwickeln

RingCentral Beschränkungen

RingCentral enthält keine Features für Aufgaben- oder Projektmanagement-Software

Enthält standardmäßige Integrationen, aber Sie benötigen möglicherweise eine benutzerdefinierte API-Integration für etwas Spezielleres

Die Enterprise Collaboration-Software ist möglicherweise gewöhnungsbedürftig

RingCentral Preise

Core: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Erweitert: $25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Ultra: $35/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (660+ Bewertungen)

4.1/5 (660+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (360+ Bewertungen)

