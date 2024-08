Die 8 besten CRM-Alternativen zur Verbesserung Ihres Unternehmens 2024

Auf Ihrer Zu erledigen-Liste steht ein häufiger Besucher: einen besseren Weg zur Verwaltung von Clients finden

Nach all den kostenlosen und kostenpflichtigen Testversionen, die Sie zum x-ten Mal durchlaufen haben, haben Sie noch kein CRM gefunden ( verwaltung von Kundenbeziehungen ) Software, die sich durchsetzt. Viele spezielle CRM-Software wie Zoho CRM sind großartige tools, aber sie sind wartungsintensiv und teuer. 💸

Haben Sie schon einmal über ein CRM alternative? Es ist eine Zweckplattform zur Verwaltung von Kontakten und zur Organisation von administrativen Projekten, damit Sie die Bandbreite haben, um beziehungen zu Ihren Clients zu pflegen .

CRM-Alternativen machen kontaktmanagement reibungslos, so dass Sie Ihre Geschäftsprozesse nicht ständig ändern müssen, um ein neues technisches Gerät zu integrieren. Stattdessen können Sie Ihre Arbeitsweise frei benutzerdefiniert anpassen - ohne zusätzliche Kosten.

Wir haben für Sie die besten (und einige bekannte) CRM-Alternativen zusammengestellt, die Ihnen helfen, Vertriebsaktivitäten und Umsatzziele zu priorisieren. Außerdem haben wir ClickUp-Vorlagen für Sie zusammengestellt, damit Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und noch heute loslegen können! ⚡️

8 CRM-Alternativen zur Verwaltung von Kontakten und Prozessen (mit kostenlosen Vorlagen)

1. Kanban Boards

Vertriebsleiter: Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Ansatz zur Vereinfachung der Überwachung in CRM-Workflows und kontakt-Datenbanken ist ein Kanban Board die beste agile CRM-Alternative. A Kanban Board ist ein Tool zur Visualisierung von Workflows ohne Code zur Konsolidierung von Informationen.

Im Gegensatz zu einer Tabellenkalkulation mit großen Datenmengen wird bei einem Kanban Board der Fokus eingeengt, um nur die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu sehen. Es gibt viele interne und externe Anwendungsfälle für Kanban Boards für Vertriebsteams, darunter:

Sales Playbook Board

Tägliches/Wöchentliches/Monatliches Board für Prioritäten

Konten & Chancen Board

Schlüssel-Meetings Board

Idea Bank Board

Sales Pipeline Board

Nachverfolgung der letzten Aktivitäten eines Kunden, seiner Kontakte, Kontoerweiterungen und Risiken in ClickUp Erfahren Sie mehr über Kanban Boards in ClickUp Bonus: CRM Use Cases

2. E-Mail

In Unternehmen, die Google Workspace oder Microsoft Outlook verwenden, findet die Verwaltung der Kontakte in der Regel im Posteingang statt. Allein der Google Workspace Marketplace bietet eine Fülle von Integrationen zur Optimierung des Posteingangs von Google Mail.

In Kombination mit Google Mail-Features wie Beschreibungen, Kategorien und Filtern können Vertriebsmitarbeiter ihre Posteingänge halbwegs benutzerdefiniert gestalten.

Allerdings hat die E-Mail in der Geschäftskommunikation auch eine Schattenseite: überlastete Benachrichtigungen. Antwortstress. Längere Arbeitszeiten._ Dies sind Produktivitätsblocker, insbesondere für Vertriebsorganisationen, die zuerst von unterwegs arbeiten.

Quelle: Adobe Wenn Sie sich also für die Verwendung von e-Mail als CRM-Alternative e, stellen Sie sicher, dass Sie es für sich arbeiten lassen und nicht andersherum! Annehmen Best Practices für E-Mail Antwortzeiten, Automatisierung, Erinnerungen und Vorlagen, damit Sie nicht in der Arbeit untergehen.

Für unsere Produktivitätsliebhaber, die es nicht ertragen können, 40+ Threads mit E-Mails zu öffnen und zu schließen, haben wir eine Lösung für Sie: E-Mail in ClickUp! Erstellen Sie E-Mail-Signaturen, verwalten Sie E-Mail-Konten und verknüpfen Sie E-Mails mit verwandten Elementen aus der Arbeit - ohne neue Registerkarten zu öffnen. 🤩

Senden Sie schnell gespeicherte Antworten in ClickUp Verwalten von E-Mails in ClickUp

3. Dokumente

Irgendwo im Posteingang eines Vertriebsmitarbeiters befindet sich eine veraltete "v12_Final_FINAL"-Angebotsdatei - diese ist also für Sie!

Wenn Sie wiederholbare Angebote, Verträge oder Leitfäden haben, können Sie diese in einem freigegebenen Online-Editor für Dokumente speichern. Erstellen Sie so viele Versionen wie nötig für bestimmte Vertriebsmitarbeiter oder Client-Typen.

Das Wichtigste ist, dass Sie alle Ihre Daten an einem Ort haben. Zum Beispiel in ClickUp Dokumente können Sie Dokumentvorlagen mit Branding und voreingestellten Formaten erstellen, damit alle Dokumente einheitlich aussehen.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Dokumente zu erstellen, zu benutzerdefinieren und mit Ihren Aufgaben und Plänen effektiv zu verbinden! ⬇️

4. Digitale Whiteboards

Wenn Sie Ihre Kontaktdatenbank auf neue Art und Weise nutzen möchten, werden Sie von digitalen Whiteboards begeistert sein!

Auf einer unendlichen Leinwand erhalten Vertriebsmitarbeiter eine visuelle Momentaufnahme des Stands eines potenziellen Kunden oder Klienten, ohne die Grenzen einer herkömmlichen Schreibtafel.

Die Entwicklung von tools für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz hat es möglich gemacht, dass digitale Whiteboards benutzerfreundlich und mobil sind. So kann jeder in Ihrem Team jederzeit auf die aktuellsten Informationen zugreifen!

Der Schlüssel zur Maximierung des Werts von digitalen Whiteboards für das Kontaktmanagement ist eine effektive Navigation. Wenn Ihre Objekte, Bilder, Ideen und Aufgaben strategisch platziert sind, entsteht ein produktiver Flow-Zustand, der es Ihnen ermöglicht, kontinuierlich zu wachsen. 🌱

Erstellen Sie ClickUp Aufgaben direkt von Ihrem Whiteboard aus

Wenn Sie neu sind bei ClickUp Whiteboards oder wenn Sie sich von einer leeren Leinwand eingeschüchtert fühlen, versuchen Sie das kostenlose Customer Journey Karte Vorlage von ClickUp ! Diese Vorlage herunterladen Bonus: SaaS CRM Software !

5. Listen

Ähnlich wie ein Verzeichnis sind Listen "lebende" Datenbanken zur Verwaltung von Kontakten und zur Nachverfolgung von Interaktionen. Kontoverwalter verwenden Listen, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu zentralisieren, so dass sie zur einzigen Quelle der Wahrheit werden.

Wahrscheinlich verwenden Sie bereits Listen, aber wenn Sie ein Upgrade (ohne Kosten) wünschen, probieren Sie Lists in ClickUp! Kostenlos herunterladen Vorlage für die Nachverfolgung von Client-Erfolgen von ClickUp mit Musteraufgaben und Informationen, um zu erkunden, wie Sie Listen auf Ihre Weise verwalten können.

Erstellen Sie mehrere Datenbanken für die ausfallsichere Verwaltung von Konten in ClickUp Diese Vorlage herunterladen

6. Tabellenkalkulationen

Wenn Sie dieselbe Art von Informationen von einem Client zum anderen organisieren, ist eine einfache, gut organisierte Tabelle nützlich. Anders als digitale Whiteboards, tabellenkalkulationen eine Struktur die dazu dient reibungslose Dateneingabe . Zusammen mit Gruppierungs-, Filter- und Sortieroptionen wird eine Kontakttabelle zum Tool der Wahl für die Arbeit.

Wird dieses Tool im Vergleich zu anderen CRM-Alternativen auf dieser Liste auch dann noch für Sie arbeiten, wenn Sie skalieren? Die kurze Antwort lautet: Nicht von selbst.

Tabellenkalkulationen aus Legacy-Apps sind nicht dafür ausgelegt, Unterhaltungen, Dateien oder persönliche Notizen zu speichern - Dinge, die Sie regelmäßig für die Produktivität des Vertriebs benötigen. Aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen! Wenn Sie sich in Tabellenkalkulationen wohler fühlen, werden Sie die Ansicht der Tabelle in ClickUp weil es eine superstarke Tabellenkalkulation ist, mit der man jede Art von Arbeit organisieren kann.

_Bonus: CRM-Software für Mac* !

Hier ein Einblick, wie Sie Ihre perfekte Datenbank in ClickUp! erstellen ⬇️

7. Verzeichnis

Wir haben bereits dargelegt, warum eigenständige Tabellenkalkulationen nicht für die Kommunikation und Zusammenarbeit geeignet sind; das Gegenmittel ist ein Verzeichnis. Ein Verzeichnis ähnelt einer Tabellenkalkulation mit Spalten und Zeilen, aber seine Leistung mit der richtigen projektmanagement-Software übertrifft eine einfache Tabellenkalkulation.

Verzeichnisse sind in vielerlei Hinsicht nützlich: Verkaufsmitarbeiter können große Mengen an Kontaktdaten besser speichern, Manager haben eine klare Sichtbarkeit des Fortschritts ihrer Arbeit, oder Teams Aufbau interner strategischer Partnerschaften schnellerer Geschäftsabschluss. Da Verzeichnisse für jeden Anwendungsfall geeignet sind, finden Sie hier einige, mit denen Sie beginnen können:

Testimonial undCustomer Journey Beispiele verzeichnis

Verzeichnis Wöchentliche/Monatliche/Quartalsweise Sales Meetings

Verzeichnis der Mitarbeiter und internen Mitwirkenden

Verkaufserleichterung Verzeichnis der Inhalte

Verzeichnis "Vendor Contacts

Verzeichnis der Produktdemos

Verzeichnis "Sales Playbook

SOP-Verzeichnis für Unternehmen

Verzeichnis für Team Ereignisse

Konten-Verzeichnis

Und die Liste geht weiter!

Wenn Sie ein leistungsstarkes Verzeichnis testen möchten, laden Sie das kostenlose Vorlage für ein Mitarbeiterverzeichnis von ClickUp ! Diese Vorlage enthält Musterinformationen, die Ihnen als Inspiration für Ihr benutzerdefiniertes Verzeichnis dienen.

Halten Sie Ihre Kontakte in ClickUp organisiert und leicht zugänglich Diese Vorlage herunterladenSehen Sie sich diese Verkaufsapplikationen an !

8. Kundenkarten

Die vielleicht aufregendste CRM-Alternative auf dieser Liste ist die Verwendung einer Karte für die Kontaktverwaltung! Die Zuordnung von Kontakten zu ihren Adressen hebt die Organisation auf ein neues Niveau, wenn Sie Arbeit am Speicherort haben. Und in ClickUp müssen Sie keine Projektdaten opfern, da Adressen, die dem benutzerdefinierten Feld für den Speicherort hinzugefügt werden, mit der Aufgabe des Kontakts verknüpft sind.

Schauen Sie sich ClickUp's Kartenansicht !

Noch nicht bereit für eine CRM-Alternative? Erfahren Sie, wie Sie ein CRM in ClickUp .

Was kommt als Nächstes?

Wenn Sie schon immer neugierig auf ClickUp waren, erfahren Sie hier, wie Sie kostenlos einsteigen können: