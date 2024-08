Tabellenkalkulations-Projektmanagement (Vorlagen, Vorteile, Einschränkungen)

Als Projektleiter haben Sie einen einfachen Wunsch:

Dieses Projekt möge bitte ein Erfolg werden._ 🤞

Aber auf dem Weg zur Erfüllung dieses Wunsches sind nicht ganz so einfache Dinge wie die Erstellung eines Plans, die Einstellung eines Projektzeitplans, die Festlegung des Projektumfangs, die Ressourcenplanung, das Management der Clients usw. erforderlich.

Zum Glück können Sie jetzt tabellenkalkulationsprogramm um mit all dem fertig zu werden und sich nicht mit diesen Aufgaben zu verzetteln.

In diesem Artikel werden wir herausfinden was ein Projektmanagement-Arbeitsblatt ist , seine Vorteile und ein paar tabellenkalkulationsvorlagen . Wir schlagen Ihnen auch eine Alternative vor, die Sie als lösung für die Nachteile von Tabellenkalkulationsprojekten im Projektmanagement .

Stillen wir Ihre Tabellenkalkulationsneugier.

Was ist eine Tabellenkalkulation für Projektmanagement?

Wenn Sie eine zeitleiste für das Projekt , Gantt Diagramm , dashboard , Bericht oder eine Liste Ihrer Aufgaben in einem Arbeitsblatt, das zu einem Arbeitsblatt für das Projektmanagement wird.

Einfacher ausgedrückt: Projektmanagement mit Tabellenkalkulation ist alles, was Sie in einer Tabellenkalkulation zu erledigen haben, um das Projektmanagement zu erleichtern.

Viele Leute benutzen sie, um Projekte zu managen, weil sie ihnen vertraut sind.

die meisten von uns haben schon einmal eine Microsoft Excel- oder Excel-Tabelle gesehen oder benutzt Google Sheet Tabellenkalkulation wir sollten wenigstens einmal in unserem Leben etwas tun, oder?

Sie sind flexibel, und Sie können manuell projekte mit Formeln und Diagrammen verwalten .

Das Beste daran ist, dass Sie sich den manuellen Aufwand sparen können, denn jemand hat eine geniale Neuerung erfunden, die vorlagen .

Doch was zeichnet das Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen wirklich aus?

Finden wir es heraus!

5 Vorteile von Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen

Unabhängig davon, ob Sie sich für das Projektmanagement mit Excel-Tabellen oder mit Google-Tabellen entscheiden, werden Sie von einigen Dingen profitieren.

Lassen Sie uns einige von ihnen erkunden:

1. Organisation

Eine Tabellenkalkulation wird oft zum Sammeln und Organisieren von Daten verwendet: zwei der einfachsten Anwendungen.

Und wenn Sie Ordnung lieben, ist eine Tabellenkalkulation Ihr idealer Ort.

Sie können all Ihre Projektdaten in einfachen, übersichtlichen Spalten und Zeilen unterbringen und dann mit Hilfe von Formeln sortieren, um schnell das zu finden, was Sie suchen.

2. Budgetierung

Wenn Microsoft Excel zur Schule ginge, wüssten wir alle, welches Fach es mit Bravour meistern würde - Mathematik!

Das liegt daran, dass die Berechnungen von Excel beeindruckend und genau sind.

Wenn Sie sich hinsetzen, um eine projektbudget wenn Sie ein Projektbudget erstellen möchten, kann Ihnen eine Excel-Tabelle mit ihren schnellen Berechnungen dabei helfen, es im Handumdrehen zu erledigen. Die meisten dieser Berechnungen können Sie auch in einem Tabellenkalkulationsprogramm für das Projektmanagement Google durchführen.

3. Kann preiswert sein

Sie können Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen zum Nulltarif betreiben.

wie?

Sie können Google Tabellen verwenden..

Alles, was Sie brauchen, ist ein Google Konto, um Sheets für die Verwaltung von Projekten zu nutzen.

Im Gegensatz zu Google Tabellen ist Excel nicht kostenlos. Dennoch können Sie die Microsoft 365 Personal Suite für einen erschwinglichen Preis von 6,99 $/Monat nutzen.

Möchten Sie lernen, wie man Projekte mit Google Tabellen verwaltet?_

Werfen Sie einen Blick auf unsere Seite Google Tabellen - Leitfaden für das Projektmanagement .

4. Großartig für die Liste der Aufgaben

Tabellenkalkulationszellen sind sehr nützlich, wenn Sie Listen erstellen müssen.

Und das bedeutet, dass Sie so viele Aufgaben für ein Projekt oder Zu erledigen-Listen erstellen können, wie Sie möchten.

Wir wissen bereits, wie gut Tabellenkalkulationen organisiert werden können. Es wird also bequem und einfach sein, Ihre eigenen Aktivitäten auf einer täglichen Basis zu verwalten.

Nein, Ihr Team muss nicht außen vor bleiben.

Sie können jeden Tag Aufgabenlisten für Ihr Team erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte auf Kurs bleiben.

Die naheliegendste Möglichkeit, dies zu erledigen, ist:

Jede Aufgabe auflisten

Hinzufügen einer Aufgabenbeschreibung und eines Kommentars, was erledigt werden muss

Erwähnen Sie den Namen des verantwortlichen Mitarbeiters

Und so weiter

Zu erledigen ist mehr als nur das Erstellen von Aufgabenlisten in einem **_Spreadsheet ?

Werfen Sie einen Blick auf unser_ Leitfaden für das Projektmanagement in Excel .

5. Vorlagen

Vorlagen machen Ihnen das Leben leichter und sparen Ihnen eine Menge Zeit.

Zum Glück gibt es unzählige Vorlagen für Excel und Google Tabellen.

Es gibt eine Vorlage für alles und jeden.

Google Tabellen enthält sogar kostenlose nützliche Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihr Projekt zu verfolgen, zu budgetieren und zu organisieren.

Auch in Excel gibt es viele Vorlagen für kalender nachverfolgung von Aufgaben, Verkäufen und mehr.

Werfen wir einen Blick auf einige von ihnen:

4 Vorlagen für Tabellenkalkulationen für das Projektmanagement

Eine Vorlage für das Projektmanagement ist ein effektives tool für einfache oder komplexe Projekte.

denn wer möchte nicht einen Vorsprung haben?🏃

Die Suche nach der richtigen Vorlage kann jedoch Ewigkeiten dauern!

Zum Glück haben wir für Sie drei kostenlose Vorlagen aufgelistet, mit denen Sie sofort loslegen können!

1. Vorlage für den Problem-Tracker eines Projekts

Anstatt eine Excel-Tabelle für das Projektmanagement von Grund auf neu zu erstellen, können Sie mit dieser Excel-Vorlage die Risiken eines Projekts verwalten, indem Sie Probleme protokollieren.

Herunterladen Excel-Vorlage für ein Projekt zur Verfolgung von Problemen .

2. Vorlage für die Bilanz

Diese Bilanzvorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick über Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Ihr Eigenkapital zu behalten. Sie hilft Ihnen, die finanzielle Situation Ihres Unternehmens besser zu verstehen, damit Sie für Ihre zukünftigen Projekte entsprechend planen können.

Diese Google Tabellen herunterladen vorlage für die Bilanz .

3. Gantt Diagramm Vorlage

Dies ist eine Gantt Diagramm Vorlage für ein Google Sheet mit der Sie den Fortschritt Ihres Projekts und Ihrer Zeitleiste nachverfolgen können. Es ist eine einfache Möglichkeit, Ihren Projektplan zu visualisieren und zu überprüfen, ob die ergebnisse werden pünktlich vorgelegt.

Herunterladen Google Tabellen Gantt Diagrammvorlage .

4. Vorlage für die Budgetierung von Projekten

Verwenden Sie diese Excel vorlage für das Projektbudget zur Nachverfolgung von Leistungen, Anbietern, geschätzten und tatsächlichen Kosten usw.

Diese einfache Excel-Vorlage herunterladen vorlage für ein Projektbudget .

Dies sind nur einige der Optionen.

Sie können online nach anderen Vorlagen suchen, z. B. einer:

Vorlage für die Projektplanung

Vorlage für Bauprojekte

Zeitleiste für ein Projekt vorlage

Dashboard-Vorlage für das Projektmanagement

Bericht über den Status des Projekts vorlage

Need more options?_

Sehen Sie sich diese Liste an_ vorlagen für das Projektmanagement .

Tabellenkalkulationen sind leider nicht das einfachste tool für das Projektmanagement.

Lassen Sie uns herausfinden, warum.

7 Nachteile des Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen

Wir alle kennen eine Gruppe von Leuten, die mit Ihnen kämpfen werden, um zu beweisen, dass Tabellenkalkulationen alles zu erledigen vermögen.

Und wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, ist das auch in Ordnung.

Wir alle haben Favoriten.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Nachteilen, die wir nicht ignorieren können.

Problem Nr. 1: Immer dieselbe Ansicht

Wenn Sie Tabellenkalkulationen lieben, träumen Sie wahrscheinlich von Zeilen und Spalten. 💭

aber wissen Sie was?

Ihr Traum wird sich bald in einen Albtraum verwandeln, da Sie keine anderen Schnittstellenoptionen haben.

Sie werden mit Tabellen voller Zellen feststecken, in denen Sie keine Projektmethoden wie agil oder kanban .

Das ist der Ort ClickUp kommt rein!

Es ist eine der mit der höchsten Bewertung produktivität tools verwendet von Tonnen von unternehmen und Freiberuflern weltweit eingesetzt .

ClickUp Lösung: mehrere ansichten Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen gibt es in ClickUp mehrere Ansichten, weil wir auf die Wahlmöglichkeiten aller Beteiligten Rücksicht nehmen.

Denn wir möchten Ihnen nicht Ihre glücklichen Träume voller Zeilen und Spalten nehmen.

Und deshalb möchten wir Ihnen unser Ansicht der Tabelle .

Verschieben von Aufgaben in der Tabellen-Ansicht von ClickUp mit dem Feature "Drag and Drop

Nutzen Sie die Ansicht, um Ihre Aufgaben in einem Tabellenformat zu betrachten, sie per Drag & Drop zu organisieren und die Tabelle sogar für andere freizugeben, um die Kommunikation im Flow zu halten.

Sie eignet sich hervorragend für die Speicherung großer Datenbanken, Inventare und Budgetierung.

wollen Sie noch mehr rechnen?

Verwenden Sie Spalte Berechnungen um Summe, Durchschnitt oder Bereich zu berechnen.

Und wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass Sie Ihre Tabellenkalkulation vermissen, verwenden Sie Ansicht einbetten um Ihre bevorzugte Datei mit einer einfachen URL zu ClickUp zu bringen.

Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr Ihre projektmanagement tool um auf Ihre Kalkulationstabelle zuzugreifen.

Aber wir haben versprochen, dass wir dich nicht mit Zellen feststecken lassen.

Das heißt, du kannst wechseln, wann immer du willst.

Wechseln Sie zum Gantt-Diagramm-Ansicht zum Erstellen Ihrer projekt Plan legen Sie den Projektplan entsprechend Ihrer Zeitleiste fest und verfolgen Sie den Fortschritt.

Dank unserer Drag-and-Drop-Funktion können Sie sogar alle Abhängigkeiten von Aufgaben mühelos verwalten.

Zeitleiste und Terminplanung nachverfolgung von Aufgaben in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Als Projektmanager haben Sie wahrscheinlich Tag und Nacht gearbeitet, um die Projektmethodik zu finden, die am besten zu Ihrem Team passt.

dieser Aufwand darf nicht umsonst gewesen sein!

Deshalb hat ClickUp eine Board-Ansicht so können Sie die kanban-Methodik . Passen Sie es je nach den Bedürfnissen Ihres Teams an mit Benutzerdefinierte Status .

Er kann "ausstehend", "in Bearbeitung", "in Genehmigung" ... lauten, wie Sie wollen.

Ansicht von Aufgaben in der ClickUp Ansicht des Boards

Oder versuchen Sie die Box-Ansicht .

Sie eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung Ihrer Sprints und bietet gleichzeitig eine übersichtliche Ansicht Ihrer Projektaktivitäten.

Problem #2: Dashboards zu erstellen kann anstrengend sein

A dashboard ist der beste Freund eines Projektleiters.

Zumindest sollte es das sein.

Aber ein dashboard für Tabellenkalkulationen ist eher ein falscher Freund oder sogar ein Tyrann.

Versuchen Sie, eine zu erstellen, und Sie werden wissen, wovon wir sprechen.

Sie müssen einen Leitfaden googeln und alles lesen.

Dann befolgen Sie endlose Schritte und tüfteln den ganzen Tag an den Zellen.

denkst du über ein Dashboard _template nach, um dir die Arbeit zu ersparen?_

Hah!

Viel Glück bei der Suche nach einer Vorlage, die:

Ihren Bedürfnissen entspricht

Tatsächlich funktionsfähig ist

Und kostenlos ist

Manche lassen sich nicht einmal benutzerdefinieren oder bearbeiten. das ist nicht gut!

ClickUp Lösung: Dashboards Machen Sie sich keine Sorgen. Mit den Dashboards von ClickUp haben Sie alles im Griff.

Keine Anleitungen. Keine Schritte. Keine unzuverlässigen Vorlagen.

Nur drei Klicks. 🖱

Klicken Sie auf das Symbol Dashboards

Klicken Sie auf + , um Ihr neues Dashboard hinzuzufügen

, um Ihr neues Dashboard hinzuzufügen Klicken Sie auf + Widget hinzufügen, um Ihre Daten einzubinden

E-A-S-Y!

Ein neues Dashboard in ClickUp benutzerdefiniert einrichten

Bringen Sie alle Arten von Daten auf Ihr Dashboard mit:

Erstellen eines Dashboards mit benutzerdefinierten Widgets, die in ClickUp verfügbar sind

möchten Sie die volle Kontrolle über Ihre Dashboards haben?

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Widgets und visualisieren Sie Ihre Daten in Form von Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen, Berechnungen usw.

Problem #3: Keine Workflow-Fähigkeiten

tabellenkalkulationen sind eben Tabellenkalkulationen.

Da, wir haben es gesagt.

So wie man einen Toaster nicht zwingen kann, Waffeln zu backen 🧇, kann man auch keine Tabellenkalkulationen verwenden, um seinen Workflow zu verwalten.

Sie können damit keine Aufgaben erstellen oder zuweisen.

Oder den Status von Aufgaben automatisch aktualisieren.

Oder Sie können sich wiederholende Aufgaben automatisieren.

ClickUp Lösung #1: Aufgaben

Wenn Workflows wie leckere Waffeln sind, ist ClickUp der Waffelmacher, den Sie brauchen.

Es ist ein kostenlose Projektmanagement-Software zur Unterstützung aller Arten von Workflows.

Sie können erstellen aufgaben mit unteraufgaben und checklisten .

Und sogar zuweisen zu.

Hinzufügen mehrere Mitarbeiter für eine einzelne Aufgabe oder sogar eine ganze Team .

wir haben ein reichhaltiges Frühstücksbuffet für Sie!

Hinzufügen einzelner und mehrerer Mitarbeiter für eine neue Aufgabe in ClickUp

ClickUp Lösung #2: Zustände Wenn Sie den Weg Ihrer Aufgabe von Zu erledigen bis Erledigt visualisieren möchten, ist Statuses der richtige Weg.

Sie können einfache Status verwenden, wenn Aufgaben entweder zu erledigen oder nicht erledigt.

In anderen Fällen können Sie die Status der Aufgaben je nach Ihren Anforderungen in Listen, Ordner, und Spaces (Leerzeichen) .

Was? Dachten Sie, wir würden benutzerdefinierte Status nur auf die Ansicht des Boards beschränken?

Auf keinen Fall!

Benutzerdefinierte Status in ClickUp erstellen

Problem #4: Manueller Aufwand

Tabellenkalkulationen sind T-I-R-I-N-G!

Fast alles, was Sie erledigen, muss manuell eingegeben werden, egal ob Sie ein Dashboard für das Projektmanagement erstellen, eine Berichterstellung vornehmen, die Zeiterfassung durchführen, eine Aufgabenliste erstellen..

Als Projektleiter müssen Sie mehrere Projekte, Aufgaben und Meetings unter einen Hut bringen.

haben Sie nach all der Arbeit noch Zeit, wütend in eine Tabellenkalkulation zu tippen?_

Das ist Zeitverschwendung, und wir alle wissen, dass das Geld kosten kann. 💰

ClickUp Lösung #1: Automatisierungen Vergessen Sie Tabellenkalkulationen und probieren Sie ClickUp's Automatisierungen aus, um sich wiederholende Aufgaben nie wieder zu erledigen.

Zu erledigen ist nur die Einstellung einer Kombination aus:

Auslöser : entscheiden, was passieren soll, damit die Automatisierung startet

Bedingungen : Definieren Sie die Umstände, unter denen die Automatisierung fortgesetzt werden soll

Aktionen einstellungen: legen fest, was als Ergebnis der Auslöser und Bedingungen geschehen soll

Dann?

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während ClickUp die Arbeit für Sie erledigt. 🥂

Einstellung einer benutzerdefinierten Automatisierung in ClickUp

ClickUp Lösung #2: Vorlagen

Vorlagen in ClickUp sind eine großartige Möglichkeit, schlau zu arbeiten.

Sie können Vorlagen verwenden und erstellen für:

Siehe!

Sie können buchstäblich alles als Vorlage verwenden.

Und im Gegensatz zu Tabellenkalkulationsvorlagen können Sie ClickUp-Vorlagen ganz einfach benutzerdefiniert anpassen oder sogar selbst erstellen, ohne eine Anleitung zu benötigen.

Problem Nr. 5. Die mobile Ansicht ist unpraktisch

Manche Dinge sind einfach nicht für mobile Bildschirme gedacht.

Wie das peinliche Foto, auf dem Ihr bester Freund Sie taggt oder Tabellen auf einer mobilen App.

Ihr Leben wird aus viel Blinzeln und Scrollen bestehen, denn winzige Bildschirme sind nicht für Tabellenkalkulationen geeignet.

Retten Sie Ihr Augenlicht mit..

ClickUp Lösung: gut optimiert mobile Apps Zum Glück ist ClickUp eine kostenlose Lösung für das Projektmanagement. Mit seinen gut optimierten mobilen Apps für Android und iOS können Sie:

Projekte nachverfolgen

Zuweisen undaufgaben planen* Unterhalten Sie sich mit Ihren Teammitgliedern

Überprüfen SieErinnerungen undFälligkeitsdaten

Ansicht der Aufgaben und des Kalenders in der mobilen App von ClickUp

Problem #6: Keine Zeiterfassung

Die Nachverfolgung der Zeiterfassung auf einem Tabellenkalkulationsblatt ist so alt wie das Klapphandy.

wer macht im Jahr 2021 noch manuelle Einträge, wenn die Automatisierung überhand nimmt?

Und selbst wenn Sie eine Tabellenkalkulation für die Zeiterfassung verwenden, müssen Sie leider feststellen, dass Sie bei der Nachverfolgung nur Zeit verschwenden.

warum also nicht automatisieren?_

ClickUp Lösung: Projekt Zeiterfassung ClickUp bringt die Verwaltung von Aufgaben und die Zeiterfassung in einem Projekt auf die gleiche Plattform.

Klicken Sie auf das play-Symbol, um die Dauer der Aufgaben während der Arbeit automatisch zu erfassen. Sie können jederzeit kostenlos zwischen den Aufgaben wechseln.

Nachverfolgung der Zeit mit der Zeiterfassung in ClickUp

Unsere native Zeiterfassung ist auch ein globaler Timer.

was ist das?

Das bedeutet, dass Sie den Timer von einem Gerät aus starten und von einem anderen aus stoppen können. 🤯

Problem #7: Begrenzte Integrationen

Für ein effektives Projektmanagement brauchen Sie ein Tool, das das kann:

Entweder alles zu erledigen

Oder mit anderen Produktivitätstools kommunizieren kann

Der erste Punkt trifft bei Tabellenkalkulationen bei weitem nicht zu.

Aber was ist mit Integrationen?

Es tut mir leid, Ihnen das Herz zu brechen, aber Tabellenkalkulationen unterstützen Integrationen auch nicht gerade.

Zum Beispiel lässt sich Excel nicht mit anderen Tools als Microsoft integrieren. Zumindest nicht direkt.

Stimmen Sie zu, dass Excel für eine _Projektmanagement-Tabelle _nicht ideal ist?

Dann sehen Sie sich diese Liste von_ besten Excel-Alternativen .

ClickUp Lösung: zahlreiche Integrationen

ClickUp ist ein Integrationswunderland. Sie können direkt mit verschiedenen beliebten Tools integriert werden, darunter GitHub , Toggl , Box und mehr!

Wenn Sie das gewünschte tool nicht finden, können Sie unser Zapier integration ist bereit, ClickUp mit über 1000 tools zu verbinden.

Aber hey! Wir sind noch nicht erledigt.

ClickUp hat noch mehr features für Sie bereithält:

Projekt einstellenZiele in ClickUp und erstellen Sie einen Projektstrukturplan mit Einzelzielen, Zielen und Sprints

Verwalten Sie E-Mails direkt aus ClickUp mitE-Mail-ClickApp Verwenden Sie Sprint Widgets zur Ansicht von Sprint-Daten in Form einesgeschwindigkeit,abbrand, und diagramm zum Abbrand Arbeiten, auch wenn das WLAN ausgefallen ist, mitOffline-Modus Notizen zu Meetings oder Ideen für die Planung von Projekten aufzeichnen mitClickUp's Notepad Geben Sie Ihrem Client, Stakeholder oder anderen Personen außerhalb des Workspace Zugriff auf Gantt-Diagramme, Zeitleisten usw. mitÖffentliches Freigeben ## Break Free From Spreadsheet Cells

Tabellenkalkulationen sind einfach nicht für das Projektmanagement geeignet.

warum sollten Sie Ihre kostbare Zeit damit verbringen, ein Werkzeug dazu zu zwingen, etwas zu erledigen, wofür es nie gedacht war?_

Verwenden Sie stattdessen eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihren Workload reduzieren und Ihre Projekte übersichtlich nachverfolgen können.

Verwenden Sie grundsätzlich ClickUp.

Es unterstützt Projekte und Aufgaben, zeit , dokument und ressourcenverwaltung mit endlosen benutzerdefiniert möglichkeiten.

Wenn diese All-in-One-Lösung nicht ultimatives Projekt Management bedeutet, wissen wir nicht, was sonst.

was sagen Sie dazu?_ Jetzt kostenlos bei ClickUp anmelden um all Ihre Wünsche im Projektmanagement wahr werden zu lassen!