Auf die Plätze, fertig, Sprint! Ihr Leitfaden zur Messung der Sprint-Geschwindigkeit

Wenn Sie neu in der agilen Entwicklung sind, können Sprint-Velocity- und Velocity-Diagramme zu einer verwirrenden Tortur werden. Nun, es geht nur darum, den Punktestand zu halten!

Sprint-Velocity ist wie die Punkte in einem Basketballspiel mit hohem Einsatz. Sie hilft agilen und scrum Team mitglieder wissen, ob sie gegen die Zeit gewinnen oder verlieren.

Durch das Verständnis und die Anwendung der Sprint-Geschwindigkeit können Entwicklungsteams ihren Arbeitsrhythmus verbessern und ihre Arbeit rationalisieren Agile Entwicklung prozesse. Die allgemeine Idee ist, dass je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Terrain wird in jedem Sprint abgedeckt und desto näher kommt man dem Ziel, das Spiel unter Beschränkungen wie Zeit und Budget zu gewinnen.

Betrachten Sie diesen Leitfaden als den Phil Jackson der Berechnung und Optimierung der Sprint-Velocity Ihres Teams. Darüber hinaus bieten wir Ihnen Einblicke und Strategien zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams in den Sprint-Zyklen, damit Sie auf dem Weg zum Sieg einen Alley-oop hinlegen können.

sind Sie bereit, das agile Spielfeld zu dominieren? Los geht's! 🏀

Was ist Sprint Velocity?

Agile Teams arbeiten in kurzen Entwicklungsphasen, den so genannten Sprint-Zyklen. Jeder Zyklus, der in der Regel eine bis vier Wochen umfasst, unterteilt das Projekt in messbare Komponenten der Arbeit, die für die Auslieferung der Software erforderlich sind.

Sicher, Ihre Teammitglieder planen, coden, kümmern sich um das Product Backlog und überarbeiten Features in jedem Sprint, aber wie erledigen Sie die optimierte Zeit, die für die Auslieferung benötigt wird? Genau aus diesem Grund berechnen Sie die Velocity. ⚡

Mit der Sprint-Velocity können Sie den Fortschritt Ihres Teams effektiv nachverfolgen und abschätzen, wie viel Arbeit es in einem Sprint-Zyklus erledigen kann. Jeder Zyklus hat eine bestimmte Velocity in Bezug auf das, was das Team abgeschlossen hat. Die durchschnittliche Velocity der letzten drei bis zehn Zyklen hilft Ihnen dabei, die Standardmenge an Arbeit, die Ihr Produkt- oder Entwicklungsteam pro Sprint abschließt, vorherzusagen.

Was ist der Zweck einer Schätzung der Sprint-Velocity?

Die Sprint-Velocity ist kein Maß für den Erfolg, sondern eine Schätzung zum Verständnis Ihrer kapazität des Teams . Es kann sich dabei um eine eher willkürliche Metrik handeln, die sich aufgrund von Faktoren wie Projektkomplexität, Teamzusammensetzung oder externen Einflüssen ändern kann.

Dennoch müssen Sie die Sprint-Geschwindigkeit messen, um:

Einzuschätzen, wann Ihr Team ein bestimmtes Projekt abschließen kann

Den Umfang künftiger Sprints und den Workload auf der Grundlage der aktuellen Fortschritte anzupassen

Die Erwartungen der Stakeholder genauer zu überprüfen und zu steuern

Die Sprint-Geschwindigkeit ist auch ein Indikator für die kontinuierliche Verbesserung der Produktivität eines Teams. In den meisten Fällen zeigen die Velocity-Schätzungen einen stetigen Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass das Team im Laufe der Zeit effizienter geworden ist.

Profi-Tipp: Die Anschlagsgeschwindigkeit Ihres Teams ist ein Indikator dafür, wie zuverlässig Sie die Ziele der Sprints treffen. Wenn Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe verbessern wollen, verwenden Sie die ClickUp Sprint Vorlage . Es kommt mit voreingestellten agile Metriken und benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie die Geschwindigkeit eines Teams in jeder Größenordnung berechnen können. Und das Beste daran? Es ist absolut kostenlos!

Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Sprint-Workflows mit Funktionen zur Zeiterfassung, Tags, Warnungen zu Abhängigkeiten, E-Mail-Integrationen und vielem mehr zu verbessern

Wie man die Sprint-Geschwindigkeit berechnet: Formel und Schritte

Berechnung der Sprint-Velocity in software-Entwicklung ist einfach, wenn man die grundlegende Formel verstanden hat, die lautet:

Sprint-Geschwindigkeit = Gesamte fertiggestellte Arbeit in x Anzahl der vergangenen Sprints ➗ Die Nummer der vergangenen Sprints, d.h., x

Um diese Formel anwenden zu können, müssen Sie jedoch zunächst einige Dinge herausfinden, z. B. die Metrik zur Berechnung der erledigten Arbeit und Ihr Sprint-Backlog. Lassen Sie uns den Prozess anhand von drei Standardschritten und anschließenden Beispielen aufschlüsseln:

Schritt 1: Bestimmen Sie eine Metrik zur Nachverfolgung des Fortschritts über mehrere Sprints

Die Berechnung der Arbeitsgeschwindigkeit erfordert die Messung der Arbeit über verschiedene Dimensionen wie Team, Projekt und Client, was eine Herausforderung darstellen kann. Deshalb müssen Sie eine geeignete Metrik bestimmen, um die erledigte Arbeit genau zu schätzen. Die drei häufigsten Metriken sind:

Story-Punkte: Eine Benutzer-Story beschreibt kurz und bündig die erforderlichen Features aus der Sicht des Kunden. Das Abschließen jeder Story erfordert einen bestimmten Zeit- und Arbeitsaufwand, der von der Komplexität der Arbeit abhängt und durch Story Points quantifiziert wird. Um den Umfang der in einem Sprint erledigten Arbeit zu ermitteln, müssen Sie folgende Überlegungen anstellen: Wie viele Story-Punkte wurden in diesem Sprint fertiggestellt? Angenommen, Ihr Team hat in Sprint 1 Benutzer-Storys im Wert von 26 Punkten fertiggestellt; die in diesem Zyklus erledigte Arbeit beträgt also 26. Sie können diese Kurzanleitung lesen unterberechnung von Story Points in Agile2. Stunden: Wenn Sie eine traditionellere Metrik bevorzugen, können Sie die Geschwindigkeit eines Sprints in Stunden berechnen, indem Sie die Zahl der Stunden ermitteln, die in jedem Sprint für die fertiggestellten Benutzer-Storys aufgewendet werden - beispielsweise 120 Stunden. Diese Methode kann einen weniger granularen Wert der zu erledigenden Arbeit im Vergleich zu Story Points bieten, insbesondere wenn Zeitschätzungen unvorhersehbar sind Ideale Tage: Viele Teams berechnen die Sprint-Velocity in idealen Tagen, wobei jeder ideale Tag die Zahl der Arbeitsstunden eines normalen Arbeitstages (z. B. 8 Stunden) angibt. Zum Beispiel können die 120 Stunden Arbeit, die in Sprint 1 erledigt wurden, als 120/8 oder 15 ideale Tage ausgedrückt werden

Die meisten Teams halten Story Point-basierte Berechnungen für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Teams für geeigneter, da sie die unterschiedlichen Komplexitätsgrade der verschiedenen Entwicklungsaufgaben berücksichtigen, wobei häufig ein Fibonacci-basierte Sequenz .

Sie können eine Metrik während der Sprint-Planung auswählen, idealerweise vor dem ersten Sprint. Die von Ihnen gewählte Metrik wird auch bestimmen, wie Ihr Team die Geschwindigkeit ausdrückt - ob durch Story Points, Stunden oder ideale Tage.

Schritt 2: Berechnen Sie die zu erledigende Arbeit für jeden in Betracht kommenden Sprint

Verwenden Sie die von Ihnen bevorzugte Metrik, um die Arbeit zu quantifizieren, die Ihr Team in einer Reihe von Sprints geleistet hat. Die Arbeit kann Folgendes umfassen gelöscht werden von Backlog-Elementen , das Beheben von Störungen und die Arbeit an neuen Features, die vom Eigentümer vorgeschlagen werden.

Im Idealfall sollten Sie die in drei Sprints erledigte Arbeit betrachten, um einen Richtwert für die Geschwindigkeit des Teams festzulegen. Wenn die erledigte Arbeit jedoch stark schwankt, benötigen Sie möglicherweise mehrere Sprints, um Ihre Fortschrittsrate zu stabilisieren.

Schritt 3: Ermitteln Sie die durchschnittliche Sprint-Geschwindigkeit für Ihr Team

Wenn Sie die Zahlen für die in den ausgewählten Sprints erledigte Arbeit haben, ermitteln Sie einfach den Durchschnitt. Addieren Sie die gesamten Story-Punkte, Stunden oder idealen Tage und teilen Sie das Ergebnis durch die Zahl der abgeschlossenen Sprints.

Lassen Sie uns zur Verdeutlichung einige praktische Beispiele durchgehen.

Beispiel 1: Berechnung der Sprint-Geschwindigkeit anhand von Story-Points

Nehmen wir an, wir führen ein Protokoll über die in den drei vorangegangenen Sprints fertiggestellten Story-Points:

Sprint 1: Das Team hat 10 Benutzer-Storys im Wert von je 3 Punkten und eine weitere komplizierte Benutzer-Story im Wert von 6 Punkten abgeschlossen. Das sind insgesamt 36 Story-Punkte (ohne die nur teilweise fertiggestellten Storys)

Sprint 2: Wir konnten 9 Benutzer-Storys im Wert von je 5 Punkten abschließen, das sind 45 Story-Punkte

Sprint 3: Zu erledigte Arbeit im Wert von 38 Story-Punkten

Addieren Sie nun die Story-Punkte und wenden Sie die Formel an: (36+45+38 Story-Punkte)/3 Sprints, und das Ergebnis ist 39,67.

In diesem Fall beträgt unsere durchschnittliche Sprint-Geschwindigkeit 39,67 Story-Punkte pro Sprint. Das ist im Wesentlichen, wie viel Aufwand Ihr Team in jeden Sprint stecken kann.

Beispiel #2 Berechnung der Sprint-Velocity anhand von Stunden

Die Berechnung der Sprint-Velocity anhand von Stunden folgt einem ähnlichen Ansatz wie im vorherigen Beispiel, aber hier werden die Aufgaben in Stunden umgerechnet.

Sprint 1: 160 Stunden für das Abschließen von 5 Aufgaben

Sprint 2: 240 Stunden für 8 Aufgaben

Sprint 3: 180 Stunden für 6 Aufgaben

In den vergangenen drei Sprints hat das Team insgesamt 580 Stunden investiert. Das sind ungefähr 193,33 Stunden pro Sprint, was einer durchschnittlichen Sprint-Geschwindigkeit von 190 Stunden entspricht.

Die Verwendung von Stundenschätzungen hilft dabei zu verstehen, wie viele Stunden ein Team realistischerweise für die Arbeit an einem Projekt aufwenden kann, ohne sich zu sehr zu engagieren. In unserem Beispiel werden Sie einen bemerkenswerten Engpass während Sprint 2 feststellen, der möglicherweise nicht realistisch ist und behoben werden muss.

Beispiel #3 Berechnung der Sprint-Geschwindigkeit anhand idealer Tage

Die Verwendung von Tagen als Maßstab beginnt oft mit der Bestimmung des idealen Tages. Möglicherweise müssen Sie den Gesamtoutput von mehreren Sprints zuvor zusammenzählen. Für unser Beispiel nehmen wir an, dass ein idealer Tag 8 Stunden lang ist.

Sprint 1: 96 Stunden Arbeit. 96/8 sind 12 ideale Tage

Sprint 2: 120 Stunden - 15 ideale Tage

Sprint 3: 108 Stunden-13,5 ideale Tage

Addiert man die idealen Tage für jeden Sprint, erhält man 40,5. Der Durchschnitt liegt also bei 13,5 idealen Tagen für jeden Sprint.

6 Strategien zur Verbesserung und Stabilisierung der Geschwindigkeit Ihres Teams

Die Sprint-Velocity muss stabil sein, damit sie für die Planung von Sprints zuverlässig und nützlich ist. Dennoch können Sie mit stark schwankender Velocity aufgrund von Problemen wie:

Ein zu kompliziertes agiles Projekt

Unnötige Tests und Meetings

Limitierter Input durch den Eigentümer des Produkts

Unausgefeiltes Produkt-Backlog

Personalknappheit

Auch wenn einige dieser Probleme außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, können Sie häufige Rückschläge in der Produktivität vermeiden, indem Sie ein Qualitätssicherungssystem einsetzen projektmanagement-Lösung wie ClickUp . Die Software hilft Ihnen, Projekte effektiv durchzuführen und eine höhere Geschwindigkeit beim Fortschritt des Workflows beizubehalten.

Wir haben sechs von Experten erprobte Strategien zur Verbesserung und Stabilisierung der Velocity von Teams zusammengestellt. Außerdem demonstrieren wir einige praktische Funktionen mit der ClickUp Agile Suite ideal für die Nachverfolgung von Sprint-Geschwindigkeiten und die Produktivität von Teams. 👇

1. Dokumentieren und optimieren Sie Ihren Workflow

Agile Teams können sich durch schlecht optimierte Workflows ablenken lassen, was ihre Arbeitsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Stellen Sie sich Folgendes vor: Miriam, eine erfahrene Programmiererin, verbringt 4 Stunden ihres Arbeitstages damit, Teammitglieder nach genauen Produktanforderungen zu fragen. Was, wenn dies auch bei anderen Teams der Fall ist? Ihre Arbeitsgeschwindigkeit sinkt.

Die einzige Möglichkeit, verschiedene Arbeitsprozesse zu rationalisieren und Fehler in jedem Sprint zu minimieren, besteht darin, alles zu dokumentieren - vom Benutzer fallstudien und anforderungen an das Projekt zu Backlog-Elementen.

Nehmen Sie ClickUp Dokumente zum Beispiel - hilft Ihnen, Ihre Produktdokumentation in einem leicht durchsuchbaren Format zu zentralisieren. Sie können die erforderlichen Spezifikationen detaillieren, Prototypen freigeben und gemeinsam bearbeiten und Backlogs für jeden Sprint organisieren - alles an einem Ort.

Mit Hilfe von ClickUp Docs können Sie Ihre Produktanforderungen mit Hilfe einer eingebetteten Listenansicht darstellen

Als eine zentrale Anlaufstelle tool zur Planung von Sprints bietet ClickUp verschiedene andere Features zur Optimierung der Arbeitsabläufe Ihres Teams, wie z. B.:

ClickUp AI : Der KI-Assistent der Plattform verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit branchenspezifischen Eingabeaufforderungen, die auf Ihre individuellen Rollen zugeschnitten sind. Ihre Teammitglieder können das Tool als Schreib- und Brainstorming-Partner nutzen und es für Aufgaben wie diese einsetzen:

Schreiben von Fallstudien, Testplänen und technischen Projektdokumenten Zusammenfassen von Notizen zu Meetings und anderen Daten Brainstorming von Feature-Namen

Der KI-Assistent der Plattform verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit branchenspezifischen Eingabeaufforderungen, die auf Ihre individuellen Rollen zugeschnitten sind. Ihre Teammitglieder können das Tool als Schreib- und Brainstorming-Partner nutzen und es für Aufgaben wie diese einsetzen: ClickUp-Automatisierungen : Nutzen Sie die nahtlose Automatisierung, um zeitaufwändige und routinemäßige Aufgaben schneller zu erledigen. Ihre Teammitglieder können aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen wählen oder eigene Automatisierungen erstellen, um Workflows zu beschleunigen und die Kapazität für wichtige Entwicklungsaufgaben zu erhöhen

Nutzen Sie die nahtlose Automatisierung, um zeitaufwändige und routinemäßige Aufgaben schneller zu erledigen. Ihre Teammitglieder können aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen wählen oder eigene Automatisierungen erstellen, um Workflows zu beschleunigen und die Kapazität für wichtige Entwicklungsaufgaben zu erhöhen Erkennung von Kollaboration : Mit diesem Feature können Teammitglieder sehen, wenn ein anderer Kollege an derselben Aufgabe oder demselben Dokument wie sie arbeitet, um Instanzen mit doppeltem Aufwand zu vermeiden

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

2. Visualisieren Sie den Fortschritt durch Velocity-Berichte

Sie müssen nicht erst drei Sprints abwarten, um sich einen Überblick über Ihre Velocity zu verschaffen. Viele Teams verwenden jetzt visuelle Berichte, um die Registerkarten für ihre Sprint-Velocity-Schätzungen in Echtzeit im Auge zu behalten.

Zwei beliebte Methoden zur Nachverfolgung der Anschlagsgeschwindigkeit sind:

Sprint-Velocity-Diagramm: Es ist eine einfache grafische Darstellung der erledigten Arbeit (dargestellt durch die Y-Achse) über die Sprints hinweg (dargestellt durch die X-Achse) Burndown-Diagramm: Ein Burndown-Diagramm ist eine weitere grafische Darstellung zur Verfolgung der Geschwindigkeit, die Ihnen einen Überblick über die noch zu erledigenden Aufgaben im Verhältnis zur Zeiterfassung gibt

Verbessern Sie zukünftige Sprint-Schätzungen durch die Erstellung genauer und visuell ansprechender Berichterstellungen in ClickUp

Erkunden Sie Sprint-Geschwindigkeitskarten in ClickUp zur visuellen Darstellung und Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams in einem übersichtlichen Format. Die Einstellung dieser Karten nimmt kaum Zeit in Anspruch, da sie sich automatisch an die Einstellungen in Ihrem Standard anpassen Workspace oder Sprint-Ordner .

Darüber hinaus können Sie in ClickUp auch Burnup- und Burndown-Karten erstellen, um Einblicke in anstehende Arbeiten zu erhalten. Diese Berichterstellung in Echtzeit verbessert Ihre Zeitschätzung für die Sprint-Geschwindigkeit und führt zu produktiveren Planungsmeetings.

Die übersichtlichen Sprint Burndown Karten helfen Ihnen, tiefer in Ihre Daten einzutauchen, um mehr zu erfahren kapazitätsplanung und Analyse

3. Aufrechterhaltung einer stabilen Geschwindigkeit durch Kontrolle der Variablen

Konsistenz ist der Schlüssel, wenn es darum geht, die Sprint-Geschwindigkeit Ihres Teams aufrechtzuerhalten. Wenn Sie zu viele Variablen über mehrere Sprints hinweg ändern, kann dies zu stark schwankenden Fortschrittsraten führen.

Im Allgemeinen sollten Sie sich bemühen, die Grundlagen wie Sprint-Länge, Team-Umsatz und Story-Point-Schätzungen über Sprints hinweg ausgeglichen zu halten. Sie können jederzeit Anpassungen vornehmen, wenn Sie Verzögerungen aufgrund eines überlasteten Teams voraussehen. Zum Beispiel erhöht das Hinzufügen eines neuen Mitglieds in der Regel die Kapazität des Workloads und hilft, die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die Registerkarten für Projektvariablen sind ein Kinderspiel mit ClickUp Sprint . Es bietet eine Reihe von Funktionen für Scrum Master, um jeden Aspekt des Projekts effizient zu steuern. Legen Sie Sprint-Termine fest, weisen Sie Punkte zu, verwalten Sie Backlogs, legen Sie UX-Design-Aufgaben fest und passen Sie Prioritäten an, um sicherzustellen, dass alle an den Aufgaben und Zeitleisten ausgerichtet sind.

Erstellen Sie die perfekte Agiler Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern

Mit ClickUp können Sie Sprint-Punkte nach Aufgabe und Mitarbeiter nachverfolgen und sich einen detaillierten Überblick über den Fortschritt verschaffen. Implementieren Sie jederzeit Änderungen auf Basis der Anforderungen der Benutzer und aktuellen Zielen des Geschäfts und überprüfen Sie sofort, wie sich alles auf Ihre Geschwindigkeit auswirkt.

Haben Sie noch Aufgaben übrig? Sie können unvollendete Arbeiten automatisch in den nächsten Sprint verschieben und sogar Tools von Drittanbietern wie GitHub, Gitlab oder Bitbucket integrieren, um den Fortschritt zu synchronisieren.

Bessere Schätzungen durch benutzerdefinierte Bereiche für die Geschwindigkeit in ClickUp

4. Überprüfen Sie Ihr Sprint Backlog regelmäßig

A gut aufbereiteter Rückstand ist eine Fundgrube von Details in scrum Workflows und stellt den Mitgliedern des Teams umfassende Informationen zur Verfügung, wenn ein neuer Sprint beginnt. Die Verfeinerung des Backlogs stellt sicher, dass Teams die Ausführung notwendiger und/oder wertvoller Aufgaben priorisieren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Vielleicht möchten Sie die ClickUp Projekt Backlog Vorlage zur Organisation und Überwachung wichtiger Aufgaben und Fristen in jedem Sprint. Sie wurde entwickelt, um die Erfassung von Aufgaben zu rationalisieren und hilft Ihnen durch Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit und integrierte Team-Synchronisation, prioritätensetzung und scrum tools .

Erstellen, organisieren und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte und behalten Sie dabei die langfristigen Ziele im Auge ziele des Projekts mit der ClickUp Vorlage für das Projekt-Backlog

5. Achten Sie auf externe Abhängigkeiten und technische Pannen

Die Geschwindigkeit wird zwar häufig auf Teamebene gemessen, doch können sich sowohl interne als auch externe Faktoren auf diese Metrik auswirken. Verschiebungen bei den Anforderungen, fehlende kritische Software, langsames Kundenfeedback oder die Abwesenheit eines wichtigen Mitglieds des Teams können die Gesamtgeschwindigkeit verringern.

Die beste Vorgehensweise ist hier die Erstellung einer zusammenhängenden Karte der Abhängigkeiten während der Sprint-Planung. Berücksichtigen Sie alle potenziellen Fallstricke, wie z. B. unterbrochene Genehmigungsprozesse und technische Hindernisse wie veraltete Testserver, um die betroffenen, miteinander verbundenen Aufgaben zu überprüfen.

Brauchen Sie einen schnellen Start? ClickUp-Abhängigkeiten kann helfen! Mit diesem Feature können Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Deliverables erstellen und nachverfolgen. Sie können die Plattform nutzen, um Gantt Diagramme um eine konsolidierte Ansicht von allem zu erhalten, z. B. die Verbindung zwischen Kunden und Reihenfolge, Clients und Geschäften oder Benutzern und Fehlerberichten.

Einstellung von Aufgaben, die sich gegenseitig blockieren oder aufeinander warten, um eine Abhängigkeit in ClickUp zu schaffen

6. Widmen Sie eine Sprint-Retrospektive für die Geschwindigkeitsoptimierung

Wenn Sie zusätzliche Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsoptimierung identifizieren, ist es sinnvoll, eine sprint retrospektive Sitzung . Diskutieren Sie mit Ihrem Team über frühere Sprints und geben Sie Ihre Meinung dazu ab, was als Workload für den nächsten Sprint machbar erscheint.

Denken Sie daran, dass der Versuch, die Sprint-Geschwindigkeit aggressiv zu optimieren, manchmal kontraintuitiv sein kann. Wenn Sie zum Beispiel im nächsten Sprint auf mehr Features drängen, ist es wahrscheinlich, dass die Qualität darunter leidet und das Produkt mit vielen Fehlern endet.

Sie können auf eine Vielzahl agiler Berichterstellungen für Ihre Sprint-Retrospektiven zugreifen mit ClickUp Dashboards . Beteiligen Sie sich an datengestützten Diskussionen über Fortschritt-Blocker. Instanz, können Sie zum Beispiel verwenden Sprint-Karten zur Leistungsmessung für den aktuellen Sprint oder Karten zur Zeiterfassung zu erledigen, um die geschätzte Arbeit der Mitarbeiter mit den individuellen Stunden zu vergleichen.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Tipp: Nutzen Sie die ClickUp Retrospektive und vorlagen für die Sprint-Planung um Ihre Sitzungen in geordneter Weise zu dokumentieren.

Mögliche Herausforderungen bei der Verwendung von Sprint Velocity

Sprint Velocity kann, wenn es falsch eingesetzt wird, für jedes Entwicklungsteam ein Ärgernis sein. Hier sind einige unangenehme Situationen, auf die Sie achten sollten:

Schlechte kontextbezogene Verwendung der Sprint-Velocity Ihres Teams

Als Schlägt Goodharts Gesetz vor "Wenn eine Maßnahme zu einem Einzelziel wird, verliert sie ihre Wirksamkeit."

Sprint Velocity ist nicht das ideale Tool, um Veränderungen innerhalb eines Teams voranzutreiben. Sie dient in erster Linie dazu, die Planung künftiger Sprints und die Berichterstellung für Schätzungen zu unterstützen.

Der Vergleich von Velocities zwischen verschiedenen Teams oder sie zum Mikromanagement verwenden kann zu Burnout und Qualitätseinbußen bei der Arbeit führen. Velocity sollte ausschließlich ein Tool zur Unterstützung der Ausrichtung des Teams auf wert und Zufriedenheit für die Kunden zu schaffen und die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen.

Überlegungen zur technischen Schuld ignorieren

Der Versuch, die Geschwindigkeit der Sprints zu erhöhen, kann einen potenziellen Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Qualität auslösen, der zu technischen Schulden führt. Der Druck, die Arbeit schnell zu erledigen, kann Teams dazu veranlassen, wichtige Praktiken wie Unit-Tests und Code-Reviews auszulassen.

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine höhere Geschwindigkeit nicht mit einem höheren Wert für das Geschäft gleichzusetzen ist. Legen Sie den Schwerpunkt auf eine stabile Geschwindigkeit, die für Ihr Team geeignet ist.

Keine Leerlaufzeit für zukünftige Sprints

Während die Sprint-Geschwindigkeit eine wichtige Metrik in agilem Projektmanagement machen neue Teams oft den Fehler, ihren bevorstehenden Sprint mit Aufgaben zu vollzustopfen, so dass kein Raum für Leerlauf bleibt. Dies kann sich auf die Leistung des Teams und die Ergebnisse auswirken, vor allem, wenn es um die Bewältigung von Serviceunterbrechungen geht.

Vorteile einer konsistenten Messung der Sprint-Geschwindigkeit

Die oben dargestellten Herausforderungen sind weitgehend vermeidbar, wenn Sie Sprint Velocity mit der richtigen Einstellung verwenden. Teams, die diese Metrik regelmäßig verwenden, profitieren von drei verschiedenen Vorteilen:

Verbessertesprint planung: Die Sprint-Geschwindigkeit bietet eine zuverlässige Methode, um die Workloads der Teams einzuschätzen und unvorhergesehene Hindernisse in Ihrem Entwicklungsprozess zu vermeiden Verbesserte Kommunikation mit Interessengruppen: Es vereinfacht die Kommunikation mitprojektbeteiligten. Sie können genaue Zeitrahmen für Aufgaben anbieten, indem Sie sich auf datengestützte Berichterstellungen stützen Bessere Sichtbarkeit von Arbeitsmustern: Regelmäßige Überprüfungen der Sprint-Geschwindigkeit bieten tiefere Einblicke in die Effizienz Ihres Teams undtiefe Arbeit arbeitsmuster und helfen, Leistungsschwankungen frühzeitig zu erkennen

Projekte mit ClickUp zum Sprint anspornen

Steigern Sie die Effizienz und Produktivität Ihres Teams mit ClickUp - dem ultimativen Tool zur Nachverfolgung der Sprint-Geschwindigkeit und zur Navigation durch den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung.

