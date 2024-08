Wie man Mikromanagement am Arbeitsplatz vermeidet

Mit dem Management ist es wie mit dem Ozean. Sei vorsichtig, und du wirst gut zurechtkommen. Wenn du zu tief schwimmst, verschlingt er dich auf der Stelle. 🌊

Mikromanagement ist ein klares Zeichen dafür, dass man gegen die Wellen schwimmt. Dieser Führungsstil hat in letzter Zeit einen negativen Beigeschmack, weil er die Gesundheit der Menschen schädigen und Disharmonie am Arbeitsplatz hervorrufen kann.

Ein mikromanagender Chef würde sagen, dass er gute Absichten hinter der übermäßigen Überwachung seiner Mitarbeiter hat. Trotzdem, Harvard Business Review untersuchungen zeigen, dass diese Managementtechnik nur eine Einbahnstraße ist ängstlichkeit als Führungskraft .

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie zu einem Monster-Mikromanager werden, oder wenn Sie einfach nur vorbeugend etwas darüber lernen wollen, sind Sie hier richtig. Wir werden diskutieren:

Das Konzept des Mikromanagements

Auswirkungen von Mikromanagement auf die Arbeitsplatzkultur und das Projektmanagement

10 Strategien zum Aufbau von Vertrauen und zur Vermeidung von Mikromanagement in Teams

Tauchen wir ein!

Was ist Mikromanagement und was macht es zu einem Schimpfwort?

Mikromanagement lässt sich am besten als ein Führungsstil beschreiben, bei dem Sie Ihr Team so sehr einschüchtern, dass es sich zu sehr eingeengt fühlt, um seine Arbeit richtig zu erledigen. Ein Chef, der Mikromanagement betreibt, mischt sich in jedes noch so kleine Detail eines Projekts ein, verlangt häufige Aktualisierungen und Statusberichte und ist letztendlich der Grund für den mangelhaften Output.

Das ist eindeutig kein gesunder Führungsstil, denn es handelt sich um eine Führungskraft, die gerne alles unter Kontrolle hat. Untersuchungen zeigen, dass jede Art von kontrollverhalten der psychischen Gesundheit schaden kann .

Mikromanagement ist nicht nur schlecht für die Gesundheit des Teams, auch das allgemeine Arbeitsumfeld leidet darunter. Der Grund dafür ist, dass viele Mikromanager die Arbeitnehmer so sehr unter Druck setzen, dass jede Aufgabe zur Priorität wird und keine Ergebnisse jemals gut genug sind. Jeder steht vor dem Burnout, wenn er versucht, den Manager zu beeindrucken, und es bleibt kein Raum für neue Ideen, die sich entwickeln können.

Aber halt! Es gibt noch einen anderen Mikromanager, der oft unter dem Radar fliegt. Wenn Sie Ihrem Team eine Dosis von _Das ist nicht richtig! Wissen Sie was? Lassen Sie mich das machen - bei jedem Projekt oder jeder Aufgabe - dann sind Sie wahrscheinlich in das Wurmloch des Mikromanagements geraten. Sie quälen Ihre Mitarbeiter vielleicht nicht sozusagen, aber Sie beschränken die unabhängige Entscheidungsfindung und lassen einen Mangel an Vertrauen in ihre Fähigkeiten erkennen.

5 Auswirkungen von Mikromanagement auf Teams und Organisationen

Ein mikromanagiertes Team zeigt deutliche Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, aber wie erkennt man das? Schauen Sie sich diese fünf verräterischen negativen Auswirkungen an. 🤢

1. Demotivierte Arbeitnehmer

Die hässlichste Auswirkung des Mikromanagements liegt auf der Hand: Wenn die Arbeit des Mitarbeiters ständig überprüft wird, nimmt das die Emotionen aus der Arbeit und verringert die Arbeitszufriedenheit. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter jede Sekunde beaufsichtigen, erstickt das ihre Kreativität, zermürbt sie und sie fühlen sich zu demotiviert, um etwas ernst zu nehmen.

2. Gestresster Teamleiter und Mitarbeiter

Als ob ein anstrengender Job nicht schon genug wäre, ist das Letzte, was ein Angestellter will, ein übermäßig engagierter Chef, der ihm im Nacken sitzt und darauf wartet, ihn mit ständigen Beschwerden und Erbsenzählerei, getarnt als Feedback, zu bombardieren.

Wenn Sie versuchen, Ihre Meinung zu jedem Geschäftsprozess mit Gewalt durchzusetzen, werden Sie Ihrem Team das Gefühl geben, dass es seine Arbeit nicht gut macht. Sie säen damit die Saat für Selbstzweifel und Burnout - sowohl bei Ihnen als auch bei Ihrem Team.

Ja, Mikromanagement ist auch für die Gesundheit der Führungskraft schädlich. Als Führungskraft ist es psychisch und physisch anstrengend, jede Aufgabe im Detail zu besprechen. Sie werden Ihren Job hassen, bevor Sie es merken. 😅

3. Geringe Unternehmensproduktivität

Es ist nicht sofort ersichtlich, aber Mikromanager rauben den Mitarbeitern die Autonomie, ihre Prozesse zu optimieren und arbeit schneller zu produzieren indem sie viel zu detaillierte Richtlinien erstellen. Die Mitarbeiter müssen die übermäßig vorgeschriebenen Verfahren immer wieder überprüfen und verbringen Stunden in unproduktiver Arbeit .

All dies wird die langfristige Entwicklung nur behindern ziele der Führung da die Arbeitsabläufe auf der Basisebene nicht gestrafft sind, was es schwierig macht geschäftsprozesse zu optimieren auf lange Sicht.

4. Hohe Mitarbeiterfluktuation

Die Sache ist die: Ein Mitarbeiter kann nur bis zu einem gewissen Grad arbeiten. In den meisten Fällen suchen Mitarbeiter, die es hassen, mikromanagt zu werden, nach einem anderen Job.

Sie glauben uns nicht? Vertrauen Sie den Zahlen. Ein ehemaliger studie von Trinity Solutions. Inc. ergab, dass in einer Gruppe von Arbeitnehmern (die keine Führungskräfte waren) fast 70 % der Befragten angaben, dass sie sich nach einer anderen Stelle umsehen würden.

Der Grund dafür? Sie haben es erraten: Mikromanagement.

Dieselbe Studie zeigte auch, dass 85 % der Befragten ihre Arbeitsmoral allein durch Mikromanagement stark beeinträchtigt hatten. Das ist traurig, oder? 😣

Die zwanghafte Überwachung Ihrer Mitarbeiter wird nur eines bewirken, und das ist ganz sicher nicht der Gewinn oder die Produktivität, sondern die Fluktuationsrate Ihrer Mitarbeiter.

5. Roboterarbeitsplatz: Vorsicht vor diesem Kreativitätskiller

Haben Sie schon einmal eine dieser Getränkefabriken betreten, in denen alles automatisiert ist? Von der Handhabung des Rohmaterials bis zur Endverpackung sieht man kaum einen Menschen.

Stellen Sie sich nun vor, dass es in Ihrem eigenen Büro genauso zugeht. Die Mitarbeiter erledigen jeden Tag mehr und mehr langweilige Aufgaben ohne einen Funken Leidenschaft. Sie stempeln ein, sitzen in ihren Kabinen, warten die Zeit ab und stempeln aus. 🫡

Das klingt ziemlich deprimierend, nicht wahr? Das ist es auch, denn es ist so. Ein monotoner Arbeitsplatz ohne leidenschaftliche Mitarbeiter ist kein kreatives Umfeld, in dem jemals bahnbrechende Arbeit geleistet wird.

3 Gründe, Mikromanagement als Führungsstil zu vermeiden

Nun, da Sie eine gute Vorstellung davon haben, was Mikromanagement an einem Arbeitsplatz anrichten kann, finden Sie hier drei Gründe, warum Sie es unbedingt vermeiden sollten.

1. Nicht gut für das Geschäft

Jede Entscheidung, die in einem Unternehmen getroffen wird, soll dem Unternehmen langfristig zugute kommen. Führungskräfte versuchen, das Beste für das Unternehmen zu finden. Dies kann in Form von Investitionen, der Einstellung von Spitzenkräften und der Anwendung der besten Arbeitsmethoden zur Maximierung der Produktivität geschehen.

Der letzte Punkt ist das, was Mikromanagement tötet. Wenn Sie anfangen, Ihre Mitarbeiter zu pingelig zu behandeln, schaffen Sie die Voraussetzungen für ein toxisches Arbeitsumfeld. Die Mitarbeiter werden frustriert sein und das Unternehmen verlassen. Und eine erhöhte Fluktuationsrate verschafft Ihrem Unternehmen einen schlechten Ruf und zwingt die Führungskräfte dazu zu teuren Freiberuflern zu wechseln oder auftragnehmer und stören die allgemeinen Geldflusses .

Als Manager darf man nichts tun, was den Gewinn oder die Leistung des Unternehmens schmälert. Natürlich muss das Mikromanagement verschwinden, denn es ist wachstumsfeindlich! ↘️

2. Abhängigkeit der Mitarbeiter

Das Allerletzte, was ein moderner Arbeitsplatz braucht, sind Mitarbeiter, die von ihren Vorgesetzten abhängig sind. Wenn Sie ständig Mikromanagement betreiben und Ihre Mitarbeiter sogar mit Löffeln füttern, ist es nur natürlich, dass sie von Ihnen abhängig werden.

Ein solcher Führungsstil erlaubt es den Mitarbeitern nicht, ihre beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln, und das Talent, das sie mitbringen, kann unbemerkt bleiben. Das Ergebnis? Sie werden von Tag zu Tag müder, und die Mitarbeiter lernen nicht genug, um gute Arbeit zu leisten.

Doch regelmäßige verbesserung von Geschäftsprozessen besprechungen können den Vorgesetzten helfen, ein Muster des Mikromanagements zu erkennen und möglicherweise Lösungen zu finden.

3. Schlechte Prozessinnovation

Zusätzlich zum obigen Punkt führt Mikromanagement dazu, dass die Notwendigkeit für kreatives Denken entfällt. Das Wissen, dass der Chef anwesend ist, um jedes Projekt auf den Punkt zu bringen, führt zu einer entspannten Mentalität der Mitarbeiter. Wenn keine Innovation in Sicht ist, verpasst Ihr Unternehmen möglicherweise die Chance, sich zu vergrößern.

10 Strategien, um sich vom Mikromanagement zu verabschieden und einen ausgewogenen Arbeitsplatz zu schaffen

Nachdem wir nun wissen, warum es am besten ist, mit dem Mikromanagement aufzuhören, wollen wir die 10 von Experten empfohlenen Wege erkunden, um dieses Übel am Arbeitsplatz zu vermeiden und die Produktivität des Teams zu verbessern! ❤️

Tipp: Sie benötigen ein hochwertiges Projektmanagement-Tool, um den ständigen Bedarf an Mikromanagement zu reduzieren. Wir haben einige Funktionalitäten in ClickUp , ein bewährtes Instrument für Manager, um diese Strategien wirksam umzusetzen.

1. Schaffen Sie Transparenz bei den Aufgaben

Wir wollen gar nicht darüber reden, wie oft eine bestimmte Aufgabe schief gegangen ist, weil die Anweisungen nicht transparent waren. Wir sprechen hier nicht von schwer zu befolgenden Handbüchern, sondern von einem ordentlichen Aufgabennetz, bei dem der Prozess und die Verantwortlichkeiten klar sind. Es besteht wenig Bedarf an Mikromanagement, wenn Ihre Mitarbeiter:

Wissen, was von ihnen erwartet wird

Eine gründliche Kenntnis der projektziele und Lieferanforderungen

Sind sich der Fristen bewusst

Zum Glück können Sie mit ClickUp ganz einfach ein transparentes Aufgabennetz für Ihr Team aufbauen. Mit seiner ganzheitlichen Projektmanagement-Suite clickUp hilft bei der Erstellung komplexer Workflows, in die alle kontextbezogenen Details eingebettet sind, so dass Ihre Teammitglieder die richtige Balance zwischen Aufgabenunterstützung und unabhängiger Entscheidungsfindung finden!

Fügen Sie mehrere Beauftragte hinzu, delegieren Sie Kommentare und erstellen Sie Berechnungen mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern, alles aus Ihren ClickUp-Aufgaben heraus

Erstellen aufgabenverwaltung ein Kinderspiel mit ClickUp-Aufgaben . Erstellen Sie anpassbare Arbeitsabläufe für Ihr Team, legen Sie Verantwortlichkeiten fest, und sehen Sie zu, wie Aufgaben erledigt werden, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche der Plattform können Sie Aufgaben mit einem einzigen Klick an einen oder mehrere Beauftragte zuweisen!

Einstellen fälligkeitsdaten innerhalb von Aufgaben und passen Sie Benachrichtigungen an, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder ihre Zeitpläne entsprechend planen. Für mehr Transparenz können Sie auf der Plattform auch aufgaben-Checklisten in denen Sie Teilaufgaben innerhalb größerer Aufgaben auflisten und die erledigten Punkte abhaken. Sie können sofort mit einer von ClickUp's aufgabenlisten-Vorlagen um Zeit zu sparen.

Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller anstehenden Teamverpflichtungen mit dem ClickUp Work To Do Template

2. Lernen Sie die individuellen Arbeitsstile Ihrer Teammitglieder kennen

Zu wissen, wie Ihre Mitarbeiter arbeiten, ist eine der besten techniken des Projektmanagements um den Bedarf an Mikromanagement und Erbsenzählerei zu verringern. Sie müssen die Kommunikation mit Mitarbeitern steuern, die unterschiedliche Arbeitsstile haben . Einige arbeiten beispielsweise besser allein, während andere es lieben, wenn sie mehrere Mitarbeiter an ihrer Seite haben.

ClickUp bietet verschiedene Werkzeuge, um alle Arten von Arbeitsstilen zu verwalten. Zum Beispiel können Sie die native Projektzeiterfassung um festzustellen, wann sich die einzelnen Mitarbeiter produktiv fühlen oder wie viel Zeit sie für die Erledigung einer Aufgabe benötigen. Auf diese Weise können Sie ihnen strategisch Aufgaben zuweisen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Zeigt die erfasste Zeit über Aufgaben und Standorte hinweg an, um einen vereinfachten Überblick über den Gesamtfortschritt des Teams zu erhalten

In ähnlicher Weise können Sie kollaborative Tools verwenden wie ClickUp-Whiteboards und Mind Maps wenn Ihre Mitarbeiter lebhafte Gespräche und Möglichkeiten zur Ideenfindung bevorzugen.

Sie wollen Vertrauen im Team aufbauen? Dann sollten Sie E-Mails für jede noch so kleine Aktualisierung weglassen und die Chat-Ansicht um informelle Gespräche über die Arbeit (oder auch außerhalb der Arbeit) zu führen. Sie können auch die Kommentare zuweisen funktion, um allgemeine Aufgabenkorrekturen vorzuschlagen, ohne sich um Kleinigkeiten zu kümmern.

3. Prioritäten setzen ist der Schlüssel

Wenn ein Team die Wichtigkeit einer Aufgabe erkannt hat, wird es Prioritäten setzen und dafür sorgen, dass diese Aufgabe so gut wie möglich gestaltet wird. Aber es liegt an Ihnen, ihnen zu dieser Erkenntnis zu verhelfen.

Mit ClickUp Aufgabe Prioritäten definieren Sie erstellte Aufgaben mit mehreren farbcodierten prioritätsstufen wie Dringlich, Hoch, Normal, und Niedrig. Sie können einen Empfänger über die Wichtigkeit einer Aufgabe informieren, ohne ein Wort zu sagen! 🤫

Schnelles Festlegen der Aufgabenpriorität innerhalb einer Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

Jetzt müssen Sie nicht mehr täglich daran erinnern, wie wichtig eine Aufgabe ist, und möglicherweise den ganzen Weg über Mikromanagement betreiben.

Pro-Tipp: Versuchen Sie, den bekannten Eisenhower-Matrix eine Chance, wenn Sie die Art und Weise, wie Sie Aufgaben visuell priorisieren, verbessern wollen.

4. Verschnaufpause und Aufgaben delegieren

Jennifer Chatman, Professorin an der Haas School of Business der UC Berkeley, rät weise Der Härtetest für Führungskräfte ist, wie gut das Team arbeitet, wenn man nicht mehr da ist .

Sie haben nicht die Bandbreite, um alles zu tun. Treten Sie also einen Schritt zurück, sei es bei der Nachbereitung, der Ideenfindung oder der Festlegung von Einreichungsterminen - lassen Sie es sein und delegieren Sie . Lassen Sie Ihr Team einmal die Verantwortung übernehmen und sehen Sie, wie die Dinge laufen. Versuchen Sie, Ihre Kollegen nicht um häufige Aktualisierungen zu bitten, und treiben Sie alle an, Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufzubauen.

Wenn Sie ClickUp verwenden, springen Sie auf die Team-Ansicht um Aufgaben auf der Grundlage der Mitarbeiterkapazität zu delegieren.

ClickUp 3.0 bietet eine vereinfachte Ansicht, mit der Sie die Arbeitsbelastung Ihres gesamten Teams oder einer einzelnen Person sehen können, um die Arbeit voranzutreiben

Erwägen Sie die Verwendung von software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und Tools zur weiteren Reduzierung manueller Eingriffe in die täglichen Arbeitsabläufe. ClickUp-Automatisierungen kann zum Beispiel regelmäßige Verwaltungsaufgaben für Sie automatisieren, Aufgaben ohne übermäßige Kommentare in Gang halten und ein Burnout des Managers verhindern.

5. Überwachen Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter, aber aus der Ferne

Sie können nicht aufhören zu managen! Wenn Sie die Kontrolle völlig aus der Hand geben, riskieren Sie, dass am Arbeitsplatz eine Anarchie entsteht, in der niemand mehr auf die anderen hört und in Besprechungen nur noch Schuldzuweisungen gemacht werden.

Sie müssen nicht über Ihrem Team schweben und es alle zwei Sekunden fragen, wie es läuft. Schauen Sie einfach nach, was sie tun, fragen Sie ab und zu nach Neuigkeiten, und gehen Sie weiter. Aber um das sicher zu tun, brauchen Sie werkzeuge zur Projektverfolgung .

Erleichtern Sie diesen Prozess mit Clickup-Beobachter . Diese Funktion hilft Managern, ein Watcher-Teammitglied zu jeder Aufgabe hinzuzufügen - sie können die Verfolgung für Sie übernehmen, so dass Sie nicht das Mikromanagement übernehmen müssen. Die Beobachter werden automatisch aktualisiert, wenn eine Aufgabe mit Aktivitäten verbunden ist:

Zuweisung von

Bearbeiten des Aufgabennamens oder der Beschreibung

Kommentierung

Änderung des Fälligkeitsdatums

Änderung von Status/Prioritätsstufe

Beauftragte und Beobachter-Automatisierungen in ClickUp

Um wirklich aus der Ferne zu überwachen, nutzen Sie ClickUp Dashboards und behalten Sie den Überblick über jedes Projekt mithilfe von Diagrammen und Statusberichten, die als Karten . Warum sollten Sie jemanden für Aktualisierungen anpingen und riskieren, als Mikromanager bezeichnet zu werden, wenn Sie abgeschlossene Arbeiten über Ihr Dashboard einsehen können?

Sie werden es auch lieben ClickUp-Ansichten die Ihnen helfen, den Status aller Arbeiten auf einen Blick zu sehen. Zum Beispiel kann die Vorstandsansicht hilft Ihnen, den Fortschritt von Aufgaben zu überwachen. Die Listenansicht bietet eine eher kalkulationsähnliche Detailansicht, während die Kalenderansicht hilft, Zeitpläne und Fristen genau zu visualisieren.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

6. Fördern Sie ein Umfeld des Vertrauens und der Integrität

Wenn Sie in der Vergangenheit versehentlich Mikromanagement betrieben haben, möchten Ihre Teammitglieder vielleicht für jede Aufgabe eine Genehmigung von Ihnen einholen. An dieser Stelle sollten Sie die Vertrauenskarte ziehen und sie selbst entscheiden lassen.

Übertreiben Sie es aber nicht. Bewegen Sie sich auf dem schmalen Grat zwischen der Delegation von Entscheidungsbefugnissen und der Sicherstellung, dass die Arbeit ordnungsgemäß erledigt wird. Versuchen Sie als Anfänger, nicht in jeder E-Mail als "CC" aufgeführt zu werden oder bei jeder Chat-Konversation angepiept zu werden.

Versuchen Sie es mit regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, um das Vertrauen und die menschliche Verbindung wiederherzustellen. Die ClickUp-Vorlage für 1:1-Gespräche zwischen Mitarbeiter und Manager bietet ein ausgezeichnetes Layout, um das Beste aus den Sitzungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern herauszuholen.

7. Denken Sie über Ihre persönlichen Produktivitätsgewohnheiten nach

Mikromanagement ist ein schlechter Managementstil, der nicht nur die Produktivität anderer, sondern auch die eigene verringert. Sich mit Verwaltungsaufgaben zu beschäftigen, ist ein echter Zeitfresser.

Vergeuden Sie nicht jede Minute Ihrer Zeit damit, sich den Status von Aufgaben oder Kommentare zum Arbeitsablauf anzusehen. Nehmen Sie sich jeden Tag oder jede Woche nur eine bestimmte Zeit, um ein Projekt zu überprüfen. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist ClickUp-Erinnerungen . Stellen Sie Timer für die Erledigung notwendiger Aufgaben ein und überlassen Sie anderen Mitarbeitern die Verantwortung für den Rest.

8. Lassen Sie Fehler zu und gehen Sie taktvoll mit ihnen um

Mikromanager neigen dazu, verrückte Perfektionisten zu sein, aber niemand ist perfekt. Erwarten Sie nicht, dass die Dinge immer nach Plan laufen. Erlauben Sie anderen, Fehler zu machen, und überlegen Sie, wie Sie diese beim nächsten Mal durch umsichtige Anleitung oder zusätzliche Schulungen vermeiden können.

Sie können Video-Tutorials erstellen mit Clip , dem kostenlosen Bildschirmrekorder von ClickUp, damit die Mitarbeiter einen guten Überblick über die Prozessausführung haben. Damit entfällt der Ärger, mehrmals am Tag in Slack angepiepst zu werden!

Innerhalb einer ClickUp-Aufgabe können Sie Ihren Bildschirm auf einfache Weise freigeben und aufzeichnen, um mit anderen Benutzern schneller kommunizieren zu können, ohne zu anderen Bildschirmaufzeichnungstools wechseln zu müssen

Sie können auch Folgendes verwenden vorlagen zur Prozessverbesserung um über Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuellen Prozesse nachzudenken. Oder wenn ein bestimmter Mitarbeiter dazu neigt, bestimmte Fehler zu machen, kann die ClickUp-Vorlage für einen Korrekturmaßnahmenplan kann sie objektiv leiten.

9. Informationen leicht zugänglich halten

Manager vergeuden oft endlose Stunden damit, sich über den Inhalt eines Projekts zu informieren. Vergessen Sie das Mikromanagement; dies ist einfach ein schwacher Managementstil im Allgemeinen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Projektdokumente griffbereit aufbewahren, damit Sie jederzeit nachschlagen können, wenn Sie etwas nachprüfen müssen.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Arbeiten an Docs im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Das können Sie schon heute tun mit ClickUp-Dokumente die es Ihnen ermöglicht, eine umfassende wissensbasis von Projektdaten, Prozessen und Handbüchern. Durch die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit können Sie sehen, wer was bearbeitet, und gemeinsam mit anderen Managern Änderungen vornehmen. Sie können auch Projektdokumente von Grund auf neu erstellen mit KI-Unterstützung .

10. Organisieren Sie Teambuilding-Sitzungen

Das Gefühl, zu ersticken, ist ein häufiges Thema in mikromanagierten Teams. Wenn Sie einen entspannteren Arbeitsbereich schaffen wollen, sollten Sie möglichkeiten zur Teamentwicklung wo Ihre Mitarbeiter zusammenkommen und sich ohne den Druck des Alltags austauschen können.

Teambuilding-Sitzungen tragen dazu bei, Vertrauen innerhalb des Teams zu schaffen und die Zusammenarbeit natürlicher zu gestalten, so dass jeder motiviert ist, aus Leidenschaft statt aus Pflichtgefühl zu arbeiten. ❤️‍🔥

Schluss mit dem Mikromanagement und Einführung eines ausgewogenen Führungsstils mit ClickUp

Mikromanagement schadet Mitarbeitern, Unternehmen und Managern - es ist ein Spiel, bei dem man nur verlieren kann. Es ist schlecht für die Produktivität und schafft mehr Probleme als es löst. Versuchen Sie, eine oder mehrere der besprochenen Strategien anzuwenden, um die kleinen Dinge, die Sie tun, zu verändern, während projekte verwalten . ClickUp kann Sie auf diesem Weg zuverlässig unterstützen und Ihnen helfen, Ihren Management-Rhythmus zu finden.

Um einen produktiven Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Sie nicht 24/7 alles im Blick haben müssen, melden Sie sich für ClickUp an und nutzen Sie moderne Werkzeuge, um Mikromanagement für immer zu vermeiden! 🥳