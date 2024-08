die 10 besten Projektmanagement-Techniken für jedes Projekt

Wenn Sie zum ersten Mal ein Projekt leiten, sind Sie vielleicht aufgeregt, aber auch ein wenig nervös angesichts der großen Aufgabe, die vor Ihnen liegt, und der hohen Erwartungen Ihres Teams und Ihrer Vorgesetzten.

Und wenn Sie schon etwas Erfahrung haben, sind Sie wahrscheinlich von Ihren Fähigkeiten überzeugt und wissen, dass jedes neue Projekt eine Herausforderung darstellt. Sie wissen auch, dass die Anpassung und Optimierung Ihrer Vorgehensweise zu einem größeren Erfolg des Projekts führt und Ihr Fachwissen untermauert.

Egal, ob Sie ein Neuling oder ein Profi sind, wir haben 10 Projektmanagement-Techniken für Sie, mit denen Sie jedes Projekt zum Erfolg führen. Und das Beste daran? Sie sind für jede Branche und jede Größe eines Projekts anwendbar. Wir wetten, dass Sie in dieser Zusammenstellung einige Perlen entdecken werden, die Sie herausfordern werden, etwas Neues auszuprobieren. 💎

Was ist Projektmanagement?

Die Institut für Projektmanagement (PMI) definiert Projektmanagement als "den Einsatz von spezifischen Kenntnissen, Fähigkeiten, Tools und Techniken, um etwas von Wert für Menschen zu schaffen."

Dazu gehört es, den Bedarf für ein Projekt zu ermitteln, die Ziele einzustellen, die es erreichen soll, und dann ins Detail zu gehen - zu planen, was zu erledigen ist, den Plan auszuführen, den Fortschritt zu überwachen, alle Überraschungen zu bewältigen, die auf dem Weg auftauchen, und schließlich das fertiggestellte Projekt zu übergeben.

Projektmanager beaufsichtigen den Prozess, stellen sicher, dass die Aufgaben im Zeitplan bleiben, und tragen dazu bei, die gewünschten Ergebnisse des Projekts zu erreichen. 💯

10 Arten von Projektmanagement-Techniken

Um den erfolgreichen Abschluss von Projekten zu gewährleisten, benötigen Sie eine Vielzahl von tools für das Projektmanagement und Techniken zu Ihrer Verfügung.

Hier ist eine Liste mit 10 einzigartigen Techniken, die es wert sind, erforscht zu werden. Wir erläutern, was sie sind, wie und wann man sie einsetzt.

1. Projektstrukturplan (WBS)

Projekte sind von Natur aus komplex, und deshalb ist der WBS-Technik ist in der Phase der Projektplanung hilfreich. Sie ermöglicht die Untergliederung eines die Ziele eines Projekts in kleine, umsetzbare Aufgaben.

Einfacher wird es, wenn Sie zu den "Arbeitspaketen" (den kleinsten Aufgaben, die Sie nicht weiter aufteilen können) gelangen. Sie können Ihrem Team einzelne Aufgaben zuweisen, Ressourcen zuordnen, Fristen setzen und den Fortschritt des Projekts verfolgen, wenn die Aufgaben abgeschlossen sind.

WBS-Vorlagen, wie die ClickUp Vorlage für den Projektstrukturplan machen den extremen Ansatz des Projektmanagements weniger einschüchternd. Es ist ein digitales Whiteboard mit Formen, Haftnotizen und Verbindungselementen für die Kartierung Ihres Projektstrukturplans. Außerdem können Sie Ihr Team einladen, sich einzubringen und Änderungen in Echtzeit vorzunehmen, sodass jedes Detail abgedeckt ist, bevor das Projekt beginnt.

Verwalten Sie Projekte mit Hilfe eines Projektstrukturplans in der Listenansicht von ClickUp

Schauen Sie sich diese an *WBS-Tools* !

2. Wasserfall

Die Wasserfall-Technik ist ein linearer und sequentieller Ansatz zum Abschluss von Projekten und eine der ältesten Projektmanagement-Techniken. Dabei werden Aufgaben in einer Reihe von Phasen gruppiert und jede Phase abgeschlossen, bevor die nächste beginnt. Zu diesen Phasen gehören in der Regel:

Anforderungen: Sammeln von Produktdaten

Sammeln von Produktdaten Entwurf: Planen, wie das Produkt gebaut werden soll

Planen, wie das Produkt gebaut werden soll Implementierung: Umsetzung der Pläne

Umsetzung der Pläne Testen: Überprüfen Sie, ob das Produkt die ursprünglichen Anforderungen erfüllt

Überprüfen Sie, ob das Produkt die ursprünglichen Anforderungen erfüllt Einführung: Übergeben Sie das Produkt an den Client oder Endbenutzer

Übergeben Sie das Produkt an den Client oder Endbenutzer Wartung: Beheben Sie alle Probleme, die während der Nutzung des Produkts auftreten

Anders als die agilen Methodik diese Technik setzt voraus, dass Ihr anforderungen an das Projekt genau definiert sind und sich wahrscheinlich nicht ändern werden. Dies gilt in der Regel für Projekte wie die Planung von Ereignissen, das Bauwesen, die Fertigung und die Buchveröffentlichung.

3. Scrum

Scrum ist eine beliebte Methode des agilen Projektmanagements, die häufig von Software-Entwicklungsteams zur Durchführung von Projekten eingesetzt wird. Bei Scrum erstellen Sie und Ihr Projekt Team zunächst eine Liste der zu erledigenden Aufgaben, das so genannte "Product Backlog" 📝

Zu Beginn eines "Sprints" - einer kurzen, konzentrierten Arbeitsphase, die in der Regel zwei Wochen (maximal einen Monat) dauert - wählt Ihr Team Aufgaben mit höchster Priorität aus dem Produkt-Backlog aus. Diese ausgewählten Aufgaben (auch "Sprint Backlog" genannt) bilden den Schwerpunkt für diesen Sprint.

Bleiben Sie agil, während Sie mit Ihrem Team durch Ihre Aufgaben sprinten

Um auf Kurs zu bleiben, haben Sie tägliche StandUps (15-minütige Meetings am Morgen), die vom Scrum Master geleitet werden, um Fortschritte zu besprechen und Probleme zu lösen. Scrum verwenden für komplexe Projekte, bei denen sich die Anforderungen aufgrund von Marktveränderungen oder laufendem Feedback ändern können, oder wenn regelmäßige Kommunikation der Schlüssel für einen reibungslosen Ablauf des Projekts ist.

4. Kanban

Kanban ist eine vielseitige agile Methode, die dank ihres einfachen Layouts zur Visualisierung von Projektaufgaben und deren Status in verschiedenen Branchen eingesetzt wird. Eine typische Kanban Board ist in drei Spalten unterteilt: To Do, In Progress, und Done.

Für den Anfang verschieben Sie die Arbeit aus Ihrer Hauptaufgabenliste in die Spalte To Do, dann in In Progress, wenn sie bearbeitet wird, und dann in Done, wenn sie abgeschlossen ist. Im Gegensatz zu Scrum gibt es keine strikte Zeitleiste dafür, wann Aufgaben fertiggestellt sein müssen. Um Ihr Team jedoch nicht zu überfordern, sollten Sie für jede Spalte eine maximale Nummer für Aufgaben festlegen, also ein Limit für den Fortschritt der Arbeit (IB).

Erstellen Sie die perfekte Agiler Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern Die digitale Kanban Ansicht von ClickUp macht es einfach, Ihr Board online und von jedem Gerät aus zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten. Erstellen Sie beliebig viele Spalten (mit benutzerdefinierten Beschreibungen), legen Sie IB-Limits fest und verschieben Sie Aufgaben durch Ziehen und Ablegen über die Spalten hinweg.

Diese Projektmanagement-Methode eignet sich perfekt für laufende Arbeiten, bei denen sich die Prioritäten ändern können, wie z. B. die Verwaltung einer Live-Anwendung, die Bearbeitung von Support-Tickets oder die Verwaltung von Blog- und Social-Media-Veröffentlichungen.

5. Gantt Diagramm

Ein Gantt Diagramm ist eine praktische Technik, um alle Aufgaben und wichtigen Termine eines Projekts auf einen Blick zu sehen. Es zeigt deutlich, wann die einzelnen Aufgaben beginnen und enden, wie die Aufgaben voneinander abhängen und markiert die wichtigsten Meilensteine.

Gebäude Gantt Diagramme in ClickUp ist einfach, sobald Sie Ihren Projektstrukturplan haben: Geben Sie Ihre Aufgaben ein, ziehen Sie sie per Drag & Drop auf das Diagramm, stellen Sie ihr Start- und Enddatum ein und verbinden Sie abhängige Aufgaben.

Die Gantt-Ansicht von ClickUp verfügt außerdem über hilfreiche Features zur Visualisierung:

Farbschema: Farbige Codes für Aufgaben basierend auf Priorität und Status

Farbige Codes für Aufgaben basierend auf Priorität und Status Filter: Anzeige von Aufgaben mit bestimmten Mitarbeitern, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und mehr

Anzeige von Aufgaben mit bestimmten Mitarbeitern, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und mehr Me-Modus: Ermöglicht Teammitgliedern, nur die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen

Ermöglicht Teammitgliedern, nur die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen Fortschrittsleiste: Verfolgen Sie die prozentuale Fertigstellung Ihres Projekts, wenn Aufgaben fertiggestellt sind

Wenn Sie an Projekten arbeiten, die von vielen Aufgaben abhängig sind und bei denen die Einhaltung der Fristen für die Aufgaben von entscheidender Bedeutung ist, ist das Gantt Diagramm die perfekte Technik, um die Arbeit zu erledigen. 🎯

Schätzen Sie die Dauer der einzelnen Aktivitäten und erstellen Sie einen realistischen Zeitplan mit Hilfe eines Gantt Diagramms

6. Methode des kritischen Pfades (CPM)

CPM zeigt den kritischen Pfad Ihres Projekts auf, nachdem Sie die Dauer der Aufgaben und die Abhängigkeiten mit Hilfe eines Gantt-Diagramms aufgezeichnet haben.

Der kritische Pfad umfasst die Aufgaben, deren Fertigstellung am längsten dauert und die das Datum für die Fertigstellung Ihres Projekts bestimmen. Eine Verzögerung bei einer dieser Aufgaben wirft das gesamte Projekt zurück. Daher müssen Sie sie genau überwachen, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt. 🗓️

Mit den Gantt Diagrammen von ClickUp ist der kritische Pfad nur einen Klick entfernt. Sie können auch den "Slack" Ihrer Aufgaben sehen, d. h. die zusätzliche Zeit, die Sie für die Arbeit an ihnen haben, ohne das Enddatum des Projekts zu verlängern. Wenn sich also eine Aufgabe auf dem kritischen Pfad verspätet, können Sie Ihre Aufgaben leicht neu anordnen, damit der Slack die Verzögerung auffängt.

Identifizierung des kritischen Pfads des Projekts und Definition des Slacks für flexible, unkritische Aktivitäten in der Gantt-Ansicht von ClickUp

7. Stakeholder-Management

In jedem Projekt gibt es Personen, die einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse haben oder ein Interesse daran haben. Das bedeutet, dass Sie vor Beginn des Projekts herausfinden müssen, wer diese Personen sind. Verwenden Sie vorlagen für Stakeholder-Karten macht diesen Prozess einfach.

Sobald Sie die wichtigsten Stakeholder identifiziert haben, sollten Sie deren Erwartungen und Kommunikationspräferenzen kennenlernen. Und wenn das Projekt angelaufen ist, informieren Sie sie regelmäßig und planen Sie Sitzungen, um ihr Feedback zu wichtigen Problemen einzuholen.

ClickUp's KI Kalender-Ansicht ermöglicht Ihnen die Planung und Nachverfolgung all Ihrer Stakeholder-Kommunikations- und Engagement-Aktivitäten in einem einzigen Space. Sie können sie sogar mit Ihrem Google Kalender synchronisieren, um Terminkonflikte zu vermeiden. Außerdem erhalten Sie Erinnerungen für anstehende Meetings!

Verwenden Sie Stakeholder-Mapping-Techniken auf einem ClickUp Whiteboard

8. Management des verdienten Werts (EVM)

EVM ist eine Technik zur Messung der Gesamtleistung eines Projekts in Bezug auf das Budget und den Zeitplan. Um zu erledigen, wie gut Ihr Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft, benötigen Sie drei Schlüsselwerte:

Geplanter Wert (PV): Was Sie bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen planten

Was Sie bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen planten Erreichter Wert (EV): Was Sie bis jetzt tatsächlich erreicht haben

Was Sie bis jetzt tatsächlich erreicht haben Ist-Kosten (AC): Was Sie bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben haben

Diese Angaben sind für die Berechnung von Schlüssel-Metriken wie dem Cost Performance Index (CPI) und dem Schedule Performance Index (SPI) erforderlich. Wenn der CPI unter eins liegt, sind Sie über dem Budget, wenn der SPI unter eins liegt, sind Sie hinter dem Zeitplan.

Dies ist sehr hilfreich, um datengestützte Anpassungen vorzunehmen, wie z. B. die Kürzung von Projektkosten, die Beschaffung zusätzlicher Mittel oder die Neuzuweisung von Ressourcen, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Berechnen Sie diese Metriken automatisch in ClickUp mit den Feldern für Zahlen und Formeln. Erstellen Sie außerdem ein benutzerdefiniertes Dashboard, das diese Metriken visuell anzeigt und die Nachverfolgung Ihrer Ziele im Projekt . Auf diese Weise können Sie und andere projektbeteiligte werden schnell die wichtigsten Erkenntnisse gewinnen, ohne sich durch lange Zeilen von Projektdetails wühlen zu müssen.

9. Risikomanagement

Beim Risikomanagement geht es um den Umgang mit potenziellen Risiken, um deren Auswirkungen auf Ihr Projekt zu minimieren. Beginnen Sie damit, mögliche Bedrohungen und Engpässe wie Budgetprobleme, Terminverschiebungen, Änderungen des Projektumfangs und in extremen Fällen Marktschwankungen oder Naturkatastrophen zu ermitteln. 🌪️

Analysieren Sie diese Risiken mit ClickUp's Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement und planen Sie Ihre Reaktionen entsprechend. Überwachen Sie diese Risiken während des Projekts kontinuierlich mit risikoregister um Überraschungen zu vermeiden.

Brauchen Sie ein Brainstorming für Lösungen? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards oder ClickUp Mindmaps . Das Skizzieren Ihrer Gedanken hilft Ihnen, solide Strategien zu entwickeln, um allen Risiken zu begegnen, die sich Ihnen in den Weg stellen.

Die ClickUp Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement zentralisiert Projektrisiken, so dass Sie Probleme auf der Grundlage von Schweregrad, Dringlichkeit, Kosten oder anderen Faktoren abmildern können

10. Projektmanagement in der kritischen Kette (CCPM)

Während sich die CPM-Technik nur auf das Management von Aufgaben auf dem kritischen Pfad konzentriert, modifiziert CCPM den kritischen Pfad durch die Berücksichtigung von Ressourcenverfügbarkeit und -beschränkungen, was zur kritischen Kette führt.

Das Ziel von CCPM besteht darin, die kritische Kette durch eine strategische Ressourcenzuweisung, die Neuplanung von Aufgaben, die gleichzeitig eine begrenzte Ressource benötigen, und das Hinzufügen von Puffern zum Schutz von Aufgaben vor Verzögerungen aufrechtzuerhalten.

Wenden Sie diese Technik bei Projekten an, bei denen die Ressourcen (z. B. spezialisierte Teammitglieder und Ausrüstung) knapp sind und eine rechtzeitige Lieferung ein Muss ist.

5 Vorlagen für Projektmanagement

Die effiziente Verwaltung eines Projekts erfordert ein Gleichgewicht zwischen Technik und zeitsparenden Tools wie vorlagen für das Projektmanagement . Wir haben fünf der besten Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Projekte einfach planen, starten und nachverfolgen können.

1. ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Ansätze

Starten Sie Ihre Projekte mit ClickUp's - einfach ausfüllen, benutzerdefinieren und ausführen

Die ClickUp Vorlage für den Projektmanagement-Ansatz ist eine anfängerfreundliche Vorlage für planung von Projekt-Roadmaps aller Größen, insbesondere solcher, die mit der Wasserfalltechnik durchgeführt werden können.

Fangen Sie an, indem Sie diese Schlüssel-Details zum Projekt in die Beschreibung der Vorlage eintragen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen:

Titel des Projekts

Client/Organisation

Projektleiter

Auftraggeber

Datum der letzten Überprüfung

Zeitrahmen

Fügen Sie in der Listenansicht Aufgaben in den Gruppen Anforderungen, Analyse, Entwurf, Ausführung, Test und Bereitstellung hinzu. Weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und fügen Sie alle relevanten Dateien an, die Ihr Team benötigen könnte.

Diese Vorlage ist, wie alle ClickUp-Vorlagen, vollständig anpassbar. Passen Sie die Datensätze an, bearbeiten Sie benutzerdefinierte Felder und fügen Sie Ansichten für das Projekt hinzu, wie Sie es für richtig halten!

2. ClickUp Projekt Management Framework Vorlage

Karte und farblicher Code für die Schlüsselbereiche Ihres Projekts mit ClickUp's Project Management Framework Template ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement Framework ist ein digitales Whiteboard, auf dem Sie die Schlüsselbereiche Ihres Projekts auf einer Karte darstellen können. Dazu gehören die Definition des Projekts, der voraussichtliche Zeitplan, das Kostenmanagement, das Risikomanagement und das Logistikmanagement.

Weisen Sie jedem Schwerpunktbereich ein Mitglied des Teams zu und verwenden Sie Haftnotizen, um die Aufgaben für jeden Schwerpunktbereich aufzuschlüsseln. Kennzeichnen Sie die Haftnotizen farblich nach dem Status der Aufgabe (zu erledigt, in Bearbeitung, abgeschlossen), der Priorität (hoch, mittel, niedrig) oder dem Zeitrahmen, in dem sie ausgeführt werden soll (z. B. Quartale 1, 2, 3 und 4).

Wenn Sie einen flexiblen Space für das Brainstorming im Team und die Erstellung einer klaren, umfassenden Ansicht eines komplexen Projekts suchen, könnte diese Vorlage das Richtige für Sie sein.

3. ClickUp Projekt Management Aufgaben Plan Vorlage

Sorgen Sie für einen reibungslosen Start Ihres Projekts mit ClickUp's Vorlage für den Plan für Projektmanagement-Aufgaben

Die ClickUp Projektmanagement Aufgaben Plan Vorlage ist im Wesentlichen ein Fahrplan für die Planungsphase Ihres Projekts. Sie listet alle Schritte auf, die Sie unternehmen müssen, von der Definition des Ziels Ihres Projekts bis zur Planung der zeitleiste für das Projekt in einem Gantt-Diagramm und die Schätzung des Projektbudgets. 💰

Weisen Sie jeden Schritt einem Mitglied des Teams zu und legen Sie eine Frist fest. Außerdem erleichtern Sie die Nachverfolgung, indem Sie jede Aufgabe in Unteraufgaben und Checklisten aufgliedern. Zum Beispiel deckt die Checkliste bei der Erstellung des Projektkonzepts Bereiche wie Hintergrund und Bedeutung ab, projektumfang und Interessengruppen.

Wechseln Sie zur Board-Ansicht, um zu sehen, welche Aufgaben Ihr Team noch in Angriff nehmen muss, welche in Arbeit sind und welche bereits erledigt wurden. Auf diese Weise wird die gesamte Planung reibungslos und rechtzeitig erledigt, sodass das eigentliche Projekt reibungslos beginnt.

4. ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage

Nutzen Sie ClickUp's Project Management Dashboard Template, um Ihr Projekt zu managen, die Produktivität Ihres Teams zu verfolgen und Workloads in einem Space auszugleichen

Die ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage ist ein praktisches tool für die Verwaltung Ihres gesamten Projektlebenszyklus und gibt Ihnen gleichzeitig einen Pulse über die Produktivität und Leistung Ihres Teams.

Organisieren Sie Ihre Projektaktivitäten in verschiedene Phasen: Beginn, Planung, Durchführung und Abschluss. Legen Sie für jede Aufgabe fest, wer für das Meeting verantwortlich ist, welche Risiken bestehen und welche Kosten geplant bzw. tatsächlich angefallen sind.

Um zu sehen, wer woran arbeitet, wechseln Sie zu den Ansichten Team und Workload-Ansicht. Mit der Vorlage können Sie auch visualisieren, wie die Aufgaben in Ihrem Team verteilt sind. So können Sie die Workloads ausbalancieren und sicherstellen, dass jeder seine Kapazität voll ausschöpft.

5. ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement Tabellenkalkulation erleichtert die Verwaltung von Projekten in einer dynamischen Ansicht im Tabellenkalkulations-Stil

Wenn Sie ein Fan von Tabellenkalkulationen sind, werden Sie es lieben, Projekte mit der ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement .

Innerhalb Ansicht der Tabelle ziehen Sie Spalten per Drag & Drop in ein benutzerdefiniertes Layout, blenden Sie Spalten aus, die Sie nicht benötigen, oder heften Sie die wichtigen Spalten für einen schnellen Zugriff an. Oder wechseln Sie zu anderen Ansichten, wie Kanban, Gantt und Kalender, und lassen Sie Ihre Aufgabendetails nahtlos über alle Ansichten hinweg synchronisieren.

Bei Genehmigungs-Workflows bitten Sie Ihre Team-Mitglieder, den Genehmigungsstatus jeder Aufgabe auf Zur Genehmigung bereit zu aktualisieren, wenn es angebracht ist. Nach der Überprüfung aktualisieren Sie den Status der Aufgabe auf Needs Revision oder geben Sie grünes Licht mit Approved. 🚦

In der Ansicht "Probleme" können Sie die Probleme einer Aufgabe nach Schweregrad einstufen, von niedrig bis hoch. In der Ansicht "Risiko" können Sie Aufgaben nach Risikostufe einordnen, von hoch bis niedrig, oder sogar ohne Risiko. Beide Ansichten erleichtern das Erkennen und Lösen von Problemen, damit Ihr Projekt auf Kurs bleibt.

Projektmanagement mühelos durchführen mit ClickUp

Jedes erfolgreiche Projekt hängt von effektiven Projektmanagement-Techniken ab. Nicht jede Technik eignet sich für jedes Projekt. Bewerten Sie daher sorgfältig die Anforderungen Ihres Projekts und wählen Sie entsprechend die richtige Mischung.

Mit ClickUp ist die Umsetzung dieser Techniken super einfach und unkompliziert. ClickUp ist eine spezielle Projektmanagement-Software, die Ihnen die Arbeit abnimmt, so dass Sie sich auf die Projektstrategie konzentrieren und Ihre Ziele erreichen können projektmanagement-Ziele und beeindrucken Sie Ihre Stakeholder und Clients. 🤩 Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und probieren Sie die Features der Plattform kostenlos aus.