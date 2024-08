Wie man nutzerorientierte Anwendungsfälle für ideale Erfolgsszenarien erstellt [Mit Beispielen]

Leiten Sie ein Projekt, entschlüsseln Sie komplizierte Geschäftsprozesse oder entwickeln Sie komplexe Softwarelösungen? Dann wissen Sie genau, dass der Erfolg von Klarheit und Präzision abhängt. Eine gute Nachricht! Use Cases können Ihnen und Ihren Clients eine Menge Ärger ersparen.

Stellen Sie sich vor, Sie errichten ein Gebäude. Sie lassen sich von Plänen leiten, die den Zweck und das Layout der einzelnen Räume beschreiben. Genau das ist ein Anwendungsfall: ein Blueprint, der die Systemanforderungen und die daraus resultierenden Abläufe eines Projekts beschreibt. Er hilft prozesse abzubilden über die Interaktionen der Benutzer hinweg und hilft Ihnen, ein auf die Ziele und Bedürfnisse der Benutzer zugeschnittenes System aufzubauen. 🏗️

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, und so kann die Beherrschung von Verwendungsfällen Ihnen später unzählige Stunden ersparen. In diesem praktischen Leitfaden erklären wir:

Die Bedeutung eines Use-Case-gesteuerten Ansatzes in der Softwareentwicklung

Schritte zum Schreiben eines Anwendungsfalls für mehrere Szenarien

Was ist ein Anwendungsfall und welchen Zweck erfüllt er?

Anwendungsfälle sind unverzichtbar, um benutzerspezifische Interaktionen und Erzählungen (oder Benutzergeschichten) zu verstehen und das beabsichtigte Design für ein System zu erstellen.

Technisch gesehen ist ein Anwendungsfall eine detaillierte Beschreibung, die umreißt, wie ein Benutzer mit einer IT-Lösung interagieren wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Er zeigt die Schritte auf, die er unternimmt, mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende.

Wenn Sie sich noch nicht mit Use Cases befasst haben, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum Sie sich damit befassen sollten. Die Wahrheit ist, dass jeder Softwareentwicklungsprozess die Last einer auf den Benutzer ausgerichteten Projektplanung mit sich bringt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Anforderungen an den Dienst oder das System im Voraus zu verstehen, damit Ihr Endprodukt perfekt funktioniert und rentabel ist.

Hier kommt ein Anwendungsfall ins Spiel, der Ihnen hilft die Interaktionen der Benutzer zu visualisieren vom Anfang bis zum Ende und zeigen Sie Schluckauf auf dem Weg dorthin. Stellen Sie sich das Ganze wie einen Walkthrough in einem strategischen Spiel vor, bei dem jeder Zug entscheidend ist. Ihre Eingaben, die Reaktion des Systems, bestimmte Prozesse und das Endergebnis werden explizit angegeben, so dass kein Raum für zweideutige Entscheidungen bleibt.

Die Idee dahinter ist, Projektmanagern, Business-Analysten und Softwareentwicklern dabei zu helfen, sich auf die Wünsche des Endbenutzers in einem software-Anwendung oder einem System die das Rätselraten aus der Welt schaffen. Das Ergebnis? Bessere Entscheidungen über:

Zu priorisierende Features

Gestaltungsspielraum

Zu behebende Fehler

Tipp: Brauchen Sie einen schnellen Start? Verwenden Sie die ClickUp User Story Mapping Vorlage um sofort mit der Abbildung von Anwendungsfällen zu beginnen! Die eingebaute unendliches Whiteboard hilft Ihnen bei der Nachverfolgung und Priorisierung von Benutzer-Stories innerhalb weniger Minuten.

Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierte Karte mit einer flexiblen und vorformatierten Whiteboard-Vorlage in ClickUp

Vorteile von Anwendungsfällen in Business-Prozessen

Anwendungsfälle bieten mehrere Vorteile bei der Entwicklung und verwaltung von Softwaresystemen und Projekten . Hier sind sieben Schlüsselvorteile für verschiedene Interessengruppen im Geschäft:

Klarheit über spezifische Interaktionen: Anwendungsfälle vermitteln ein klares Verständnis davon, wie Benutzer mit einem System interagieren, und helfen dabei, funktionale Anforderungen zu definieren und zu dokumentieren Fokussierte Kommunikation: Anwendungsfälle dienen alsbrücke zwischen den Beteiligten im Geschäftund bringt Entwickler, Designer, Projektmanager und Clients in Einklang Identifizierung des Verhaltens eines Systems: Sie helfen dabei, die verschiedenen Arten der Interaktion von Benutzern mit dem System zu identifizieren und zu dokumentieren. Dies schließt sowohl normale als auch außergewöhnliche Szenarien ein und bietet eine umfassende Ansicht derdas erwartete Verhalten des Systems4. Planung von Projekten: Anwendungsfälle helfen bei der Planung, indem sie die gewünschten Funktionen in überschaubare Einheiten zerlegen, die bestimmte Ziele des Systems adressieren Flexibilität: Sie bieten einen flexiblen Rahmen, der Änderungen (alternative Flows) oder Ergänzungen zulässt, ohne den allgemeinen Flow des Systems zu stören Dokumentation und Schulung: Anwendungsfälle dienen alswertvolle Workflow-Dokumentation zum späteren Nachschlagen. Sie bieten Einblicke, dienützlich für die Ausbildung neuer Mitglieder von Entwicklungsteams Identifizierung von Risiken: Durch die Untersuchung verschiedener Erfolgs- und Misserfolgsszenarien helfen Anwendungsfälle bei der frühzeitigen Identifizierung potenzieller Risiken und Herausforderungen in derentwicklungsprozess ## Was man in den Anwendungsfall eines Projekts einbeziehen sollte: Mit praktischen Schritten

Anwendungsfälle können je nach Umfang und Komplexität des Systems, das Sie aufbauen, eine Reihe von Elementen enthalten. Hier sind einige der wichtigsten Optionen:

Titel und Beschreibung Akteure (Benutzer) Ziele der Benutzer Interessengruppen Vorbedingungen Basic Flow Ausnahme vom Basic Flow Variationen oder Was-wäre-wenn-Szenarien Alternative Flows

Diese Punkte lassen sich besser erklären, wenn wir uns mit der praktischen Seite der Dinge befassen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie diese Elemente einbeziehen und komplexe Anwendungsszenarien in umsetzbare Schritte destillieren können.

Schritt 1: Erarbeiten Sie Titel und Beschreibung

Jede Anwendungsfallstudie muss einen ansprechenden Titel haben. Halten Sie ihn kurz, spezifisch und bezeichnend für den Zweck des Anwendungsfalls. Instanz, der Titel Optimizing Online Checkout: A Use Case for E-Commerce Conversion Enhancement vermittelt sofort den Fokus und den Umfang.

Als Nächstes sollte Ihre Fallbeschreibung den Kontext prägnant darstellen und den Akteur oder Benutzer des Anwendungsfalls, das betreffende System und das letztendliche Ziel genau beschreiben. Hier ist ein Beispiel: Dieser Anwendungsfall beschreibt die Schritte, die ein Online-Einkäufer durchläuft, um einen Kauf abzuschließen, und hebt die Reaktion des Systems bei jeder Interaktion hervor, um eine reibungslose Transaktion zu gewährleisten und die Zahl der abgebrochenen Einkäufe zu verringern.

**Achten Sie auf eine klare Sprache, die direkt auf die angestrebten innovativen Ergebnisse eingeht

Schritt 2: Identifizieren Sie die Akteure

Dabei handelt es sich nicht um Hollywood-Stars, sondern vielmehr um die Schlüsselpersonen - Einzelpersonen, Gruppen oder sogar andere Systeme -, die mit dem zu untersuchenden System interagieren. Die Identifizierung dieser Akteure ist vergleichbar mit der Besetzung von Zeichen in einem Theaterstück; jeder hat eine Rolle, einen Zweck und eine Reihe von Handlungen, die zur Entfaltung der Erzählung beitragen. 🎭

Akteure in einem Anwendungsfalldiagramm können entweder als primär oder sekundär kategorisiert werden. Ein primärer Akteur sucht selbst die Unterstützung des Systems, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein sekundärer Akteur hingegen stellt dem System einen Dienst zur Verfügung, der ein direktes Ergebnis des primären Anwendungsfalls ist. Das System initiiert eine Interaktion mit dem sekundären Akteur, um Informationen zu erhalten oder ein Ziel abzuschließen.

Nehmen wir an, ein Benutzer beantragt online einen Kredit, was ihn zum primären Akteur macht. Als Reaktion auf den Kreditantrag löst das System eine andere Ressource zur Berechnung der Zinsen aus - diese Ressource ist der sekundäre Akteur.

Wenn Sie sich noch in der Forschungsphase befinden und Hilfe bei der Identifizierung des Hauptakteurs benötigen, können Sie Ihre Ergebnisse mit Hilfe des ClickUp User Research Plan Vorlage . Die integrierten Features helfen Software- und UX-Teams, das Verhalten der Benutzer zu kartieren und Probleme in Apps, Websites oder Projekten in geordneter Reihenfolge zu lösen.

Die ClickUp Vorlage für den Plan zur Benutzerforschung macht es einfach, Ziele zu definieren und die Beteiligten an einem Strang zu ziehen

Schritt 3: Das Ziel der Akteure identifizieren

Ob ein Akteur ein Produkt kauft, sich für einen Newsletter anmeldet oder eine Website nutzt, das Ziel des Akteurs ist die treibende Kraft hinter seiner Interaktion mit Ihren Dienstleistungen. Es ist Ihre Aufgabe, diese Ziele zu verstehen, damit Sie ein System entwerfen das ihnen hilft, diese Ziele auf möglichst effiziente Weise zu erreichen.

Betrachten wir ein Beispiel aus der Praxis: Wenn Sie eine Einzelhandelswebsite betreiben, könnte das Ziel eines Kunden sein, ein Produkt in möglichst wenigen Schritten zu kaufen. In diesem Anwendungsfall müssten Sie die Schritte beschreiben, die der Kunde unternehmen muss, um den Kauf abzuschließen, von der Auswahl des Elements bis zur abschließenden Zahlung.

Verwenden Sie dieses ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage um die Ziele aller identifizierten Akteure aufzulisten und zu überwachen, wie sie von Ihrem Team angegangen werden.

Mit der Vorlage für einen SMART-Ziel-Aktionsplan stellen Sie sicher, dass die Ziele der Akteure mit einer visuellen Listenansicht verfolgt werden, um alles zu organisieren und auf Kurs zu halten

Schritt 4: Erfassen der Stakeholder und ihrer Zinsen

Es ist äußerst wichtig, alle Interessengruppen zu identifizieren und ihre Zinsen zu verstehen, um sicherzustellen, dass Ihr Anwendungsfall effektiv ist. Ein Interessenvertreter kann ein Benutzer, ein Systemadministrator oder sogar externe Akteure oder Systeme sein, die mit Ihrem Dienst interagieren. Sie alle haben eigene Bedürfnisse und Erwartungen. Zu erledigen ist Folgendes:

Listen Sie alle möglichen Stakeholder auf, die an dem Anwendungsfall beteiligt sind Identifizieren Sie für jeden Stakeholder dessen Zinsen oder das, was er durch den Anwendungsfall erreichen möchte. Ein mögliches Interesse für einen Online-Einkäufer wäre zum Beispiel eine intuitive und effiziente Benutzererfahrung Überlegen Sie, wie der Anwendungsfall erfüllt werden kann, ohne die allgemeinen Ziele zu gefährden Überprüfen Sie diese Liste regelmäßig als Ihreprojekt oder Produkt entwickeltum sicherzustellen, dass neue Bedürfnisse berücksichtigt werden Analyse der Interessengruppen kann eine anstrengende Aufgabe sein, besonders wenn mehrere Anwendungsfälle zu überwachen sind. Wir empfehlen die Verwendung von Qualitäts vorlagen für Stakeholder-Karten um den Prozess zu strukturieren.

Identifizieren Sie die Schlüsselakteure eines Projekts und den Grad ihrer Unterstützung in einer ClickUp Liste

Schritt 5: Festlegen von Bedingungen oder Annahmen

Vorbedingungen legen die Phase für das Handeln fest und stellen sicher, dass alle notwendigen Bedingungen gegeben sind, bevor der Anwendungsfall initiiert wird. Denken Sie an Must-haves, damit Ihr Szenario funktioniert, z. B. eine Internetverbindung für eine Online-Transaktion oder ein Benutzerkonto für den Zugang zu einem Bereich nur für Mitglieder. Stellen Sie sich das Szenario aus der Sicht des Benutzers vor und identifizieren und listen Sie diese Voraussetzungen klar auf.

Die folgende Illustration zeigt, wie Vorbedingungen verwendet werden, um Anwendungsfälle zu skizzieren und den Workflow zu automatisieren für eine Bank-Website:

Dies ist das Minimum Viable Product (MVP)-Szenario, bei dem alles klappt und Ihr Anwendungsfall genau so abläuft, wie Sie es sich vorgestellt haben. **Keine Fehler, keine Schluckaufs, nur ein geradliniger Weg zu einem zufriedenen Benutzer

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Kunde ein Buch in einem Online-Store kauft. Die Website basic Flow wäre:

Der Kunde meldet sich bei seinem Konto an Er sucht nach einem Buch nach Titel, Verfasser oder Genre Der Kunde bewertet das Buch und legt es in seinen Warenkorb Er geht zur Kasse, bestätigt die Versanddetails und wählt eine Zahlungsmethode Er überprüft die Zusammenfassung der Reihenfolge und gibt die Bestellung auf Eine E-Mail zur Bestätigung wird an den Kunden geschickt

Jeder Schritt hier soll klar und notwendig sein und den Benutzer zu einer zufriedenstellenden Transaktion führen. Rückgriff auf die ClickUp User Flow Vorlage um effiziente Anwendungsfallpfade zu entwerfen und sie für Ihr Team freizugeben.

Mit dieser Vorlage für das User Mapping können Sie komplexe Ideen wie User Flows, Wireframes und technische Diagramme visuell darstellen

Schritt 7: Ausnahmen oder Fehlerbedingungen bestimmen

Diese Ausnahmen stellen Szenarien dar, in denen der Standard Flow nicht gilt. Überlegen Sie, was schief gehen könnte und wie Ihr System reagieren sollte. Das können Sie:

Realistische Szenarien in Betracht ziehen : Überlegen Sie sich alle Möglichkeiten, wie ein Vorgang abweichen oder zu Fehlerszenarien führen könnte. Dies könnte auf technische Probleme, Fehler der Benutzer oder unerwartete Umstände zurückzuführen sein

: Überlegen Sie sich alle Möglichkeiten, wie ein Vorgang abweichen oder zu Fehlerszenarien führen könnte. Dies könnte auf technische Probleme, Fehler der Benutzer oder unerwartete Umstände zurückzuführen sein Dokumentieren Sie jede Ausnahme : Beschreiben Sie jede Ausnahme klar und deutlich, einschließlich ihrer Ursache, ihrer Auswirkungen und der Art und Weise, wie Ihr System darauf reagieren sollte

Priorisieren Sie Ausnahmen : Einstufung von Ausnahmen nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung auf die Erfahrung des Benutzers

Schritt 8: Erweiterungen oder Variationen der Funktionen des Systems einbeziehen

Betrachten Sie diese als_Was-wäre-wenn Szenarien, die Ihre prozesse agil halten . Angenommen, ein Kunde bricht seinen Einkaufswagen ab, was ist dann der nächste Schritt? Vielleicht ist eine Erweiterung erforderlich, die eine E-Mail-Folgeaktion oder ein spezielles Rabatt-Angebot aktiviert, um den Kunden erneut anzusprechen.

Anwendungsfälle sollten sich an die Komplexität der realen Welt anpassen und innovative Lösungen bieten, die das Engagement des Benutzers aufrechterhalten. Es geht darum, das Unerwartete zu antizipieren und eine Antwort zu formulieren, die Herausforderungen in Chancen verwandelt.

Schritt 9: Erwägen Sie alternative Flows

Ziehen Sie alternative Abläufe in Betracht, wenn Herausforderungen oder Prozessabweichungen auftreten. Stellen Sie sich vor, Sie entwerfen einen Anwendungsfall für ein Online-Einkaufswagensystem.

Haupterfolgsszenario (MSS):

Der Benutzer legt Elemente in den Warenkorb

Der Benutzer geht zur Kasse und bestätigt die Zahlung

Aber!

was ist, wenn ein Element nicht mehr vorrätig ist?

Das System benachrichtigt den Benutzer sofort

Das System empfiehlt ähnliche Produkte

was ist, wenn die Zahlung abgelehnt wird?

Aufforderung an den Benutzer, eine andere Zahlungsmethode zu wählen

Angebot, den Warenkorb für einen späteren Abschluss zu speichern

was ist, wenn Probleme im Netzwerk auftreten?

Den Fortschritt des Benutzers automatisch speichern

Informieren Sie den Benutzer und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen

Entwickeln Sie für jedes Was-wäre-wenn_ einen alternativen Weg, der Ihr System zum Erfolg führt.

Wie man mit ClickUp effektive Anwendungsfälle schreibt

Nachdem wir nun den Prozess der Entwicklung von Anwendungsfällen gründlich kennengelernt haben, wollen wir nun erkunden, wie man einen Anwendungsfall professionell mit ClickUp . Dieses All-in-One projektmanagement tool verfügt über eine umfangreiche Benutzerdokumentation und Features zum Schreiben von Anwendungsfällen. Lassen Sie uns den Prozess aufschlüsseln um zu zeigen, wie mühelos es sein kann.🌹

Erstellen und verwalten Sie Ihre Anwendungsfälle in ClickUp Docs

Um Ihr Business-Anwendungsfallmodell in ClickUp zu starten, gehen Sie zu ClickUp Dokumente ist die integrierte Lösung der Plattform für die Erstellung und Speicherung aller Arten von Dokumenten - von Benutzerhandbüchern über Testfalldefinitionen bis hin zu technischen Anforderungen.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

neu anfangen?_ Gut, erstellen Sie ein neues Dokument. Sie können eines der kostenlosen ClickUp vorlagen für Flussdiagramme zur Erstellung von Anwendungsfalldiagrammen oder vorlagen für Fallstudien um die Benutzerforschung zu dokumentieren. Alles wird von einem zentralen Speicherort aus zugänglich sein, was die Nachverfolgung des bestmöglichen Ergebnisszenarios oder die Entwicklung alternativer Wege erleichtert.

Laden Sie Mitglieder aus Produkt- und marketing Teams um in Echtzeit an Ihrem Anwendungsfalldokument zu arbeiten. Vielleicht möchten Sie Ordner erstellen, um mehrere Anwendungsfälle für Ihr Projekt zu speichern. Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Dokumente mit anderen Aufgaben im Projekt verbinden können, um eine reibungslose Arbeit zu gewährleisten.

Versuchen Sie, Anwendungsfälle mit KI zu schreiben

Jetzt geht es ans Eingemachte! Geben Sie im Editor für Dokumente einfach /ai ein. Bumm! Die ClickUp AI erscheint ein modales Fenster, bereit zum Handeln. Klicken Sie auf Schreiben mit KI um die Party in Gang zu bringen. Geben Sie Ihr Anwendungsfallthema ein und fügen Sie relevante technische Anforderungen hinzu, um innerhalb von Sekunden eine professionelle, gut strukturierte Anwendungsfallpräsentation zu erstellen.

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Programmierfehlern mit ClickUp

Auch bei den von der KI generierten Anwendungsfällen haben Sie die Kontrolle. Sie können:

Den Inhalt an anderer Stelle einfügen : Fügen Sie die von der KI generierten Inhalte nahtlos in Ihr Dokument ein. Oder fügen Sie ihn einfach per Kopieren und Einfügen mit manuell geschriebenen Anwendungsfällen zusammen

: Fügen Sie die von der KI generierten Inhalte nahtlos in Ihr Dokument ein. Oder fügen Sie ihn einfach per Kopieren und Einfügen mit manuell geschriebenen Anwendungsfällen zusammen Eingaben bearbeiten : Wenn die Erzählung eine persönliche Note braucht, bearbeiten Sie Ihre Eingabeaufforderung oder Ihr Thema, um die KI in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken

: Wenn die Erzählung eine persönliche Note braucht, bearbeiten Sie Ihre Eingabeaufforderung oder Ihr Thema, um die KI in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken Neu generieren : Lust auf eine neue Wendung? Erforschen Sie verschiedene Antworten der KI mit der gleichen Aufforderung

: Lust auf eine neue Wendung? Erforschen Sie verschiedene Antworten der KI mit der gleichen Aufforderung Der KI weitere Anweisungen geben: Erweitern Sie die Unterhaltung durch zusätzliche Aufforderungen oder Anweisungen und erhalten Sie kontextbezogene Antworten 🤖

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

Neben der Generierung von Text kann ClickUp AI auch die Grammatik und den Ton Ihrer bestehenden Dokumente korrigieren und sogar lange Fallstudien zusammenfassen, um Ihnen Zeit zu sparen.

Beispiele für Anwendungsfälle bei Software-Entwicklungsprojekten

Lassen Sie uns in einige Business Use Cases eintauchen, um besser zu veranschaulichen, wie sie aussehen und wie sie Ihre Projekte rationalisieren können.

Anwendungsfall #1: Online-Einkaufswunschliste

Eine E-Commerce-Plattform möchte ein Feature für Wunschlisten einführen, um das Online-Einkaufserlebnis für Benutzer zu verbessern.

Akteure: Online-Einkäufer

Ziele: Hinzufügen von Elementen zu einer Wunschliste; Ansicht des Inhalts der Wunschliste

Beteiligte: E-Commerce-Plattform, Online-Käufer, Produktverkäufer, Marketing Team, Entwickler

Vorbedingungen: Der Benutzer muss eingeloggt sein und die verfügbaren Produkte durchsuchen

Basic Flow:

Der Benutzer meldet sich bei der E-Commerce-Plattform an

Der Benutzer durchsucht die verfügbaren Produkte

Benutzer wählt die Option aus, ein Produkt zu seiner Wunschliste hinzuzufügen

Das System fügt das ausgewählte Produkt der Wunschliste des Benutzers hinzu

Der Benutzer kann seine Wunschliste jederzeit einsehen und verwalten

Das System bietet personalisierte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Elemente der Wunschliste

Erweiterungen/Variationen:

Implementierung eines Systems zur Benachrichtigung der Benutzer, wenn Elemente der Wunschliste im Angebot sind

Benutzer können ihre Wunschliste mit Freunden oder Verwandten teilen, um Geschenkvorschläge zu erhalten

Ausnahmen/Fehler Bedingungen:

Wenn ein ausgewähltes Produkt nicht mehr verfügbar ist, benachrichtigen Sie den Benutzer und bieten Sie alternative Kurse an

Stellen Sie bei technischen Problemen sicher, dass die Benutzer weiterhin ohne Unterbrechung nach Elementen auf ihrer Wunschliste suchen und diese hinzufügen können

Alternativer Flow :

Der Benutzer meldet sich bei der E-Commerce-Plattform an

Der Benutzer wählt die Option zur Ansicht seiner bestehenden Wunschliste

Das System zeigt eine Liste der Elemente auf der Wunschliste des Benutzers an

Der Benutzer kann Elemente von der Wunschliste entfernen oder zum Kauf übergehen

Das System aktualisiert den Wunschzettel und macht Vorschläge für weitere Elemente

Anwendungsfall #2: Verwaltung von Reiseplänen

Eine App zur Reiseplanung möchte ein Feature implementieren, mit dem Benutzer ihre Reiserouten erstellen und verwalten können.

Akteure: Reisende, Reise App

Ziele: Erstellen und Bearbeiten von Reiserouten; Empfehlungen erhalten

Beteiligte: Unternehmen für Reise-Apps, Reisende, lokale Geschäfte, Tourismus Boards, Entwickler

Voraussetzungen: Der Benutzer muss eingeloggt sein und eine Reise geplant haben

Basic Flow:

Benutzer meldet sich an

Benutzer wählt die Option zum Erstellen einer neuen Reiseroute

Der Benutzer gibt die Reisedetails ein, einschließlich der Reiseziele und Daten

Das System erstellt eine erste Reiseroute und schlägt lokale Attraktionen vor

Der Benutzer kann die Reiseroute ändern und benutzerdefinierte Aktivitäten hinzufügen

Das System bietet Echtzeit-Updates und Empfehlungen auf der Grundlage der Präferenzen des Benutzers

Erweiterungen/Variationen:

Integration eines Wettervorhersage-Features für jedes Reiseziel

Benutzer können ihre Reiserouten mit anderen Reisenden freigeben.

Ausnahmen/Fehler Bedingungen:

Wenn eine ausgewählte Attraktion zum geplanten Zeitpunkt geschlossen oder nicht verfügbar ist, benachrichtigen Sie den Benutzer und schlagen Alternativen vor

Bei Problemen mit der Verbindung sicherstellen, dass Benutzer auch offline auf ihre Reiserouten zugreifen und diese ändern können

Alternativer Flow:

Der Benutzer meldet sich bei der App an

Der Benutzer wählt eine bestehende Route aus

Das System zeigt die aktuelle Reiseroute an, einschließlich der gebuchten Unterkünfte und Aktivitäten

Der Benutzer kann die Reiseroute ändern, neue Aktivitäten hinzufügen oder bestehende Aktivitäten entfernen

Das System aktualisiert die Reiseroute und passt die Empfehlungen entsprechend an

Schließen des Falls bei Erfolg

Ganz gleich, ob Sie Ihre Geschäftsprozesse optimieren oder die Kundenerfahrung verbessern möchten, die Modellierung von Anwendungsfällen ist ein hervorragendes Tool für visuelle Problemlöser. Wenn Sie schnell ein beobachtbares Ergebnis benötigen, sollten Sie sich auf den strategischen Anwendungsfall verlassen development tools innerhalb von ClickUp zur Beschleunigung Ihrer zeitleisten für Projekte und Ihre Geschäftsziele zu verwirklichen. 🍉 Melden Sie sich an, um die kostenlose Lösung zu testen .