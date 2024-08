die 10 besten Collaboration-Tools für die Softwareentwicklung im Jahr 2024

Wenn Sie mit einem DevOps Team arbeiten, ist eine gute plan für das Projekt und agile Methodik können Sie weit bringen. Aber das sind nicht die einzigen Dinge, die Ihr Software-Entwicklungsteam braucht, um seine beste Arbeit zu erledigen. Der andere Schlüssel ist Teamarbeit - und die erfordert Zusammenarbeit. 👭

Tools für die Online-Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung sind für jedes Team von entscheidender Bedeutung - vor allem für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten. Natürlich halten sie Ihre Programmierer bei der Nachverfolgung ihrer Aufgaben auf dem Laufenden, aber ihre Leistungsfähigkeit geht weit darüber hinaus.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Collaboration-Tools für die Softwareentwicklung die Effektivität Ihres DevOps-Teams steigern können und worauf Sie bei einer Collaboration-Plattform achten sollten. Außerdem lernen Sie die besten Tools kennen, mit denen Sie Ihr Team auf die nächste Stufe heben können. ✨

Was ist ein Collaboration tool für die Softwareentwicklung?

Ein Collaboration Tool für die Softwareentwicklung ist eine Anwendung, die den Workflow rationalisiert und die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verteilten Mitgliedern des DevOps-Teams erleichtert. Es stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind und gemeinsam an einem Strang ziehen.

A projektmanagement collaboration tool macht es einfach, Ideen freizugeben und konstruktives Feedback zu geben. Scrum Master und andere Manager können sie nutzen, um die Motivation des Teams aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob sie sich im selben Büro befinden oder nicht. Und wenn sowohl die Entwickler im Büro als auch die Remote-Entwickler das Gefühl haben, dass sie ein wichtiger Teil des Teams sind, führt dies zu mehr Engagement, Kreativität und Innovation - und damit zu einem glücklicheren und effektiveren Team. 😊

Tools für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung erleichtern auch die Arbeit mit externen Abteilungen und das Freigeben von Feedback für die Beteiligten projektentwicklung phase bis zum Abschluss. ✅

Worauf sollten Sie bei einem Collaboration tool für die Softwareentwicklung achten?

Die besten Tools für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung kombinieren projektmanagement tools und Kommunikationstools mit Features für die Zusammenarbeit. Je nach den Anforderungen Ihres Geschäfts werden Sie wahrscheinlich einige oder alle dieser Funktionen benötigen:

Tools für die Prozessabbildung zur Erstellung einer Roadmap für jede Phase des Prozesseslebenszyklus des Projekts 🛤️

Software für den Projektstrukturplan (WBS) zur Unterteilung von Zielen in Meilensteine und einzelne Aufgaben

Tools zur Aufgabenverwaltung, mit denen sich Aufgaben leicht erstellen und den richtigen Mitgliedern des Teams zuweisen lassen

Tools zur Optimierung des Workflows zur Rationalisierung von Workflows

Cloud-basiertsoftware-Entwicklungstools mit denen Ihr Team Frameworks und Anwendungen erstellen, Code-Reviews und die Nachverfolgung von Fehlern verwalten und das System anschließend warten kann 🐞

Eine Mischung aus Echtzeit- undasynchroner Kommunikation tools wie Gruppenchats, individuelle Nachrichten und Videoanrufe

Tools für die Zusammenarbeit, die die Remote-Arbeit vereinfachen, wie das Freigeben von Dateien, Bildschirmen und Whiteboards

Benachrichtigungen, um alle Beteiligten über Zu erledigen-Listen und andere Checklisten auf dem Laufenden zu halten 🔔

Automatisierung von Routineprozessen, um Ihre Ressourcen freizusetzen

Anpassbartools zur Überwachung von Projekten die Analysen wie die Fertigstellungsrate von Aufgaben und die Zeiterfassung anzeigen, so dass rote Fahnen leicht zu erkennen sind 🚩

Integrationsmöglichkeiten mit Tools wieZoom*und Skype,Trello*, Confluence, Dropbox und andere Plugins

Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, welche Features und Funktionen verfügbar sind, sollten Sie überlegen, welche davon Ihr Team benötigt. Mit dieser Übersicht über einige der besten Tools für die Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung, die heute verfügbar sind, können Sie Ihre Optionen eingrenzen.

1.

ClickUp

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Lösung für jedes Team

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und produktivität tool das Sie bei der Verwaltung aller Aspekte Ihres Geschäfts unterstützt. Mit seinem starken Fokus auf Teamarbeit ist es ein beliebtes Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

ClickUp bietet nicht nur Zusammenarbeit, sondern sichere Zusammenarbeit. Es macht schließlich keinen Sinn, hart zu arbeiten, nur um zu sehen, dass ein Konkurrent Ihr Produkt vor Ihnen auf den Markt bringt. Mit dem Datensicherheitszentrum, dem Risikomanagement-Framework, der 256-Bit-SSL-Verschlüsselung und den erweiterten Sicherheitseinstellungen können Sie zusammenarbeiten, ohne sich Gedanken über Datenschutzverletzungen machen zu müssen. 🔐

Freigeben von Ideen und gemeinsames Brainstorming von Workflows mit Ihrem Team mithilfe von ClickUp Whiteboards . Setzen Sie diese Ideen dann direkt in Aufgaben um und weisen Sie sie den Mitgliedern des Teams zu. ClickUp Collaboration-Erkennung sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, indem es Ihnen mitteilt, wenn jemand in Ihrem Team eine Aufgabe ansieht, bearbeitet oder kommentiert.

Arbeiten Sie in Echtzeit an Projektdokumenten mit ClickUp Dokumente und wandeln Sie auch dort Text direkt in verfolgbare Aufgaben um. Kategorisieren Sie Ihre Dokumente und verbinden Sie sie mit Ihren Workflows, damit jeder immer Zugriff auf die benötigten Informationen hat. ClickUp Chat-Ansicht lässt Ihr Team in Echtzeit auf der Plattform chatten, hilft Ihnen bei der Formatierung Ihrer Nachrichten und fasst alle Unterhaltungen, Ressourcen, Dokumente und Updates an einem Ort zusammen. 📚

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Die mobile App von ClickUp kann nicht ganz mit den Funktionen der Desktop-App mithalten, aber das Team arbeitet daran

Die KI-Tools sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Asana

über AsanaAsana ist eine Projektmanagement-Plattform, die dazu dient, die funktionsübergreifende Teams arbeiten zusammen. Dank seiner vielen Features eignet es sich gut als Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

Asana macht es einfach, Ihre Ziele zu klären und sie mit den Zielen Ihres Teams und Unternehmens zu verknüpfen. Legen Sie fest, wie Sie den Fortschritt messen wollen, definieren Sie Ihre Zeitleiste und Ihr Team, und richten Sie die Aufgaben an diesen Parametern aus. 🎯

Bleiben Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden und erkennen Sie Probleme frühzeitig mit Echtzeit-Updates zu Ihrem Ziel, sowohl von den zugrunde liegenden Aufgaben als auch von den verknüpften Apps. Behalten Sie den Überblick über alles auf anpassbaren Dashboards, die Ihnen mit Diagrammen und Einblicken sagen, was Sie wissen müssen.

Asana beste Features

Asana lässt sich schnell und einfach einstellen, sodass Sie schnell loslegen können

Verwalten Sie die Ansichten und Bearbeitungen, auf die verschiedene Mitglieder Ihres Teams Zugriff haben

Nutzen Sie den kostenlosen Basic-Plan für Teams von bis zu 15 Personen, der viele nützliche Features wie unbegrenzte Aufgaben, eine Kalender-Ansicht, mobile Apps und Integrationen mit anderen Tools enthält

Gemeinnützige Organisationen erhalten 50 % Ermäßigung auf die Premium- und Business-Pläne, wobei auch Rabatte auf den Enterprise-Plan möglich sind

Asana Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass der Preis für kostenpflichtige Pakete für kleine Geschäfte zu hoch ist

Wenn Sie keine Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement haben, kann sich die Lernkurve ein wenig steil anfühlen

Asana Preise

Basic: Free

Free Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,200+ Bewertungen)

3. Jira

über Jira*Jira* ist ein Produkt von Atlassian, das speziell als Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung entwickelt wurde. Mithilfe der agilen Methodik und des Scrum-Frameworks können Sie mit Jira große Ziele in überschaubare Teile zerlegen, Aufgaben zuweisen und Ihren Workflow benutzerdefiniert anpassen, um die Dinge möglichst effektiv zu erledigen.

Kommunikations- und Kollaborationstools sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem gesamten Team in Kontakt bleiben, damit alle auf dem Laufenden sind und zusammenarbeiten. Mit der Automatisierung per Drag-and-Drop sparen Sie rundum Zeit, und Sie erhalten alle erforderlichen Analysen und Berichterstellungen sowie aussagekräftige Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung. 📊

Jira beste Features

Halten Sie alle auf dem Laufenden mit integriertervorlagen für Software-Entwicklungspläne für viele verschiedene Aspekte der Softwareentwicklung, einschließlich Fehlerverfolgung, Scrum Boards und Kanban Boards

Verwalten Sie komplexe Projekte und verfolgen Sie deren Fortschritt mit Leichtigkeit

Skalieren Sie mit Ihrem Wachstum, indem Sie einfach beginnen und dann nach Bedarf benutzerdefiniert anpassen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch Integrationen mit anderen Atlassian tools, wie Trello, Confluence und Compass, sowie mit externen Plattformen wieGoogle Workspace, Zoom und Microsoft 365

Jira Limits

Die Benutzeroberfläche ist recht komplex und kann für neue Benutzer ein wenig überwältigend sein

Es überrascht nicht, dass sich Jira am reibungslosesten mit anderen Atlassian-Tools integrieren lässt

Jira Preise

Free : Free/Monat pro Benutzer

Free/Monat pro Benutzer Standard: $8,15/Monat pro Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,500+ Bewertungen)

4. Smartsheet

über Smartsheet Smartsheet ist eine Plattform für die Zusammenarbeit, die für IT-Fachleute entwickelt wurde und in einem kalkulationsähnlichen Format dargestellt wird. Es eignet sich sowohl für kleine als auch für große Projekte.

Formulare erleichtern das Sammeln von Daten und Feedback von anderen Mitgliedern des Teams oder externen Interessengruppen. Verknüpfen Sie relevante Dateien und führen Sie Unterhaltungen innerhalb der Smartsheet-Plattform, damit alle Ihre Inhalte an einem Ort sind. Jeder im Team hat die Möglichkeit, Inhalte einzusehen, Feedback hinzuzufügen und Fortschritte in Echtzeit nachzuverfolgen.

Smartsheet beste Features

Nutzen Sie die Automatisierung per Drag-and-Drop, um Zeit zu sparen und Ihren Workflow zu rationalisieren

Wählen Sie Ihre Ansicht aus den Optionen Raster, Gantt, Karte oder Kalender 🗓️

Sehen Sie Ihre Analysen und Berichterstellungen in visuellem Formular für einen schnellen Überblick, und gehen Sie bei Bedarf ins Detail

Integration mit anderen Tools für die Zusammenarbeit wie Slack, Skype und Dropbox

Smartsheet Einschränkungen

Wenn Sie kein Fan von Tabellenkalkulationen sind, ist das Format von Smartsheet möglicherweise nichts für Sie

Aktualisierungen können manchmal verzögert werden, und Sie müssen möglicherweise manuell aktualisieren, um die neuesten Informationen zu sehen

Smartsheet Preise

Free

Pro : $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,700+ Bewertungen)

4.4/5 (14,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

5. Rocket.Chat

über Rocket.Chat Rocket.Chat ist eine Open-Source-Chat-Plattform, die als Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung verwendet werden kann. Sie eignet sich ideal für die Remote-, asynchrone oder hybride Zusammenarbeit und legt einen starken Fokus auf Datenschutz und hohe Sicherheit, damit Sie Ihre Daten sicher wissen.

Senden Sie Nachrichten an Einzelpersonen oder Gruppen, oder verwenden Sie private Kanäle für Ihr Team. Führen Sie Audio- oder Videoanrufe, wenn Sie ausführlichere Diskussionen führen müssen, und geben Sie alles von Ihrem Gerät oder Cloud-Speicher sicher frei. 📤

Rocket.Chat beste Features

Nutzen Sie den Open-Source-Code, um die Rocket.Chat-Plattform an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Erstellen Sie einen durchsuchbaren, zentralen Space, um alle Ihre Aufgaben, Nachrichten und Projekte an einem Ort zu speichern

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Rollen, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf verschiedene Informationsebenen hat

Automatisieren Sie sich wiederholende, manuelle Aufgaben, um Zeit für wichtigere Arbeiten zu gewinnen

Rocket.Chat Limits

Es gibt noch einige Bugs und die mobile App ist manchmal fehlerhaft

Für Add-Ons wie die White-Label-Chat-Engine, dediziertes Cloud-Hosting und professionelle Dienstleistungen wie Datenmigration und Implementierungsberatung müssen Sie extra bezahlen

Rocket.Chat Preise

Community: Free

Free Enterprise: 7 $/Monat pro Benutzer

Rocket.Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (149+ Bewertungen)

6. TeamViewer

über TeamViewer*TeamViewer* ist eine Fernzugriffssoftware, die es Ihnen ermöglicht, sich mit jedem anderen Gerät überall auf der Welt zu verbinden. Sie können damit aus der Ferne auf Ihre eigenen Dateien zugreifen, Kunden oder Mitglieder Ihres Teams unterstützen, Probleme identifizieren, die behoben werden müssen, und Fernschulungen durchführen.

Dieses Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung bietet eine hervorragende Bildqualität und eine extrem schnelle Dateiübertragungsrate. Es ist auch in der Lage, Probleme mit geringer Bandbreite zu bewältigen, so dass Sie Ihre Aufgaben auch dann erledigen können, wenn die Verbindung nicht sehr schnell ist. 🐌

TeamViewer beste Features

Schnelle Installation durch einfaches Herunterladen und sofortige Nutzung

Nutzen Sie TeamViewer auf dem Desktop oder auf mobilen Geräten, auf verschiedenen Betriebssystemen und in mehr als 30 Sprachen

Sorgen Sie für ein hohes Maß an Sicherheit, einschließlich 256-Bit-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Integrieren Sie mit anderen Plattformen wie Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira und SAP

TeamViewer Beschränkungen

Das Remote Access-Paket erlaubt nur die Verbindung mit bis zu drei verwalteten Geräten und bietet keinen telefonischen Support, falls Probleme auftreten

Einige Benutzer hatten gelegentlich Probleme mit der Verbindung, die sie daran hinderten, ihre Arbeit zu erledigen

Preise für TeamViewer

TeamViewer Remote Access: $24.90/Monat für 1 Benutzer (bis zu 3 Geräte)

$24.90/Monat für 1 Benutzer (bis zu 3 Geräte) TeamViewer Business: 50,90 $/Monat für 1 Benutzer (bis zu 200 Geräte)

50,90 $/Monat für 1 Benutzer (bis zu 200 Geräte) TeamViewer Premium: $112,90/Monat für 15 Benutzer

$112,90/Monat für 15 Benutzer TeamViewer Corporate: $229,90/Monat für 30 Benutzer

$229,90/Monat für 30 Benutzer TeamViewer Tensor: Kontakt für Preise

TeamViewer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (3,200+ Bewertungen)

4.4/5 (3,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11,200+ Bewertungen)

7. Wooboard

über Wooboard Wooboard hat einen etwas anderen Ansatz als viele andere Optionen für die Zusammenarbeit. Es wird als "Plattform für mentale Gesundheit und Anerkennung" bezeichnet und konzentriert sich auf das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Es ist ein Collaboration-Tool für die Softwareentwicklung in dem Sinne, dass glückliche und gesunde Mitglieder von DevOps-Teams stets ihre beste Arbeit erledigen.

Wooboard nutzt soziale Spiele und Anreize, um Mitglieder des Teams zu ermutigen, auf ihre eigene geistige Gesundheit und die ihrer Kollegen zu achten. Es macht es auch Managern leicht, ihr Team für hervorragende Arbeit anzuerkennen und zu belohnen. 🥇

Wooboard beste Features

Erhöhen Sie die Moral und steigern Sie die Produktivität, indem Sie die Leistungen Ihres Teams regelmäßig anerkennen

Belohnen Sie Ihr Team mit Punkten, die gegen echte Belohnungen wie freie Tage, Bargeld oder Gutscheine für Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify oder Whole Foods eingelöst werden können

Integrieren Sie Wooboard in Slack und Teams oder nutzen Sie die offene API zur Integration in die Software Ihres Geschäfts, damit die Nutzung des Systems zur täglichen Routine wird

Nutzen Sie die Features zur Berichterstellung, um die Anerkennung zu verwalten und zu überwachen

Wooboard Beschränkungen

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um sicher zu sein, wie gut Wooboard funktioniert

Die Website bietet keine Preisinformationen - für ein Angebot müssen Sie sich an das Vertriebsteam wenden

Preise für Wooboard

Kontakt für Preise

Wooboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra: Noch keine Bewertungen

8. GitHub

über GitHub GitHub ist eine speziell entwickelte Entwicklerplattform, die KI einsetzt, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Mit den Projektmanagement-Tools von GitHub können Sie Projekte und Probleme verwalten, was es zu einem äußerst effektiven Tool für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung macht.

Die Zusammenarbeit wird durch mehrere Features vereinfacht. Brainstorming mit Ihrem Team im Discussions Space auf der Plattform. Codieren und erstellen Sie in den Codespaces und überprüfen und testen Sie auch dort.

Nutzen Sie Pull Requests, um das Team zu informieren, wenn neue Änderungen hochgeladen werden und zur Prüfung bereitstehen. Die Versionskontrolle stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, und ermöglicht es Ihnen, alle Iterationen für spätere Referenzen zu speichern.

GitHub beste Features

Beschleunigen Sie das Abschließen von Aufgaben mithilfe von natürlicher Sprache, um die KI zu veranlassen, relevante Codes vorzuschlagen 🤖

Automatisieren Sie Ihren Workflow, um Zeit für sich wiederholende und alltägliche Aufgaben einzusparen

Konsultieren Sie die Open-Source-Community für Code-Schnipsel und andere Ressourcen

Behalten Sie mit der mobilen App den Überblick über Ihre Arbeit, auch wenn Sie unterwegs sind

GitHub Limits

Es gibt viele Features, und es kann einige Zeit dauern, bis neue Benutzer sich mit der Plattform vertraut gemacht haben

Für Add-Ons wie große Speicherkapazitäten und erweiterte Sicherheit müssen Sie extra bezahlen

GitHub Preise

Free

Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

GitHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,800+ Bewertungen)

9. Slack

über Slack Slack ist eine Plattform für Produktivität, die Kanäle zur Verwaltung der Kommunikation nutzt und alle Ressourcen speichert, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Richten Sie Kanäle für Teams, Abteilungen oder Themen ein. Limitieren Sie den Zugang zu den Kanälen auf einige wenige Personen oder erlauben Sie allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens den Zugang. Auch Kanäle für externe Clients oder Anbieter erleichtern die gemeinsame Arbeit. 🤝

Dieses Collaboration-Tool für die Softwareentwicklung nutzt KI, um Routineaufgaben zu automatisieren und Ihren Workflow zu optimieren, damit Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Der Workflow Builder erfordert keinen Code, sondern nutzt eine einfache Drag-and-Drop-Funktion

Slack beste Features

Chatten Sie in Echtzeit, nutzen Sie Huddle, um eine Live-Unterhaltung zu führen, oder senden Sie Audio- oder Videoclips für eine asynchrone Kommunikation

Lassen Sie den Chatbot während Ihrer Meetings Notizen für Sie machen, damit Sie präsent bleiben

Durchsuchen Sie das Archiv, um schnell vergangene Unterhaltungen und gespeicherte Dateien zu finden, auf die Sie zurückgreifen möchten

Integration mit Tausenden von Apps wie Google Kalender,Dropbox, HubSpot, Microsoft Teams, undSalesforce Slack Limitierungen

Slack ist Teil der Atlassian-Toolbox und funktioniert am besten, wenn Sie es zusammen mit anderen Atlassian-Tools wie Jira verwenden

Mit dem kostenlosen Free-Plan können Sie nur die Nachrichten der letzten 90 Tage sehen, was bei größeren Projekten ein Limit darstellt

Slack Preise

Free

Pro : $7,25/Monat pro Benutzer

$7,25/Monat pro Benutzer Business+: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (31,900+ Bewertungen)

4.5/5 (31,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,100+ Bewertungen)

10. Google Workspace

über Google Workspace Die Google Workspace universe bietet mehrere Tools für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung, darunter Google Kalender, Gmail, Google Drive, Google Meet und Google Chat.

Verwenden Sie Google Docs oder Google Tabellen, um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten, und speichern Sie Ihre Projektinformationen mit dem Versionsverlauf in der Plattform. Verwenden Sie Google Meet, um Ihre Google Slides Ihrem Team oder anderen Beteiligten zu präsentieren.

Alle Ihre Dateien lassen sich leicht in hierarchischen Ordnern organisieren, damit Sie immer finden, was Sie brauchen. Und da die Plattform Cloud-basiert ist, können Sie Dateien ganz einfach mit jedem und überall auf der Welt freigeben. 🌎

Google Workspace beste Features

Zentralisieren Sie alles auf einer Plattform, damit Sie nie wieder zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen müssen

Mit der freundlichen und intuitiven Benutzeroberfläche können Sie schnell loslegen

Speichern Sie Microsoft-Dokumente wie Word oder Excel im Workspace und greifen Sie darauf zu

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten dank der Sicherheits- und Verwaltungskontrollen, die in den Business Plus- und Enterprise-Plänen noch weiter verbessert werden, sicher sind

Google Workspace Limits

Die Funktionen von Google Docs, Google Tabellen und Google Slides sind noch nicht ganz auf dem Niveau der entsprechenden Microsoft-Produkte

Das Business Starter-Paket erlaubt nur bis zu 30 GB Speicher pro Benutzer, was nicht sehr viel ist

Google Workspace Preise

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer BusinessPlus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40,600+ Bewertungen)

4.6/5 (40,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,100+ Bewertungen)

Die effektivste Softwareentwicklung erfordert einen soliden Plan für das Projekt, Methoden, die für Ihr Geschäft geeignet sind, und - was am wichtigsten ist - gute Teamarbeit. Daher ist es sinnvoll, die besten Tools für die Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung zu verwenden, die Sie in die Finger bekommen können. 💪

Es gibt viele davon, jedes mit seinen Vor- und Nachteilen, und es lohnt sich, eine Recherche zu erledigen, um herauszufinden, welches für Ihre Geschäftsanforderungen am besten geeignet ist.

ClickUp bietet Ihnen alle Tools, die Sie brauchen, um die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern, und seine Vorteile gehen weit über die Teamarbeit hinaus. ClickUp ist ein Tool für Projektmanagement und Produktivität, das jeden Aspekt Ihres Geschäfts unterstützt, Ihnen das Leben erleichtert und die Produktivität und Arbeitszufriedenheit Ihres Teams verbessert.

Und ein natürliches Ergebnis von all dem? Die Steigerung Ihres Endergebnisses. 🤩 Kostenlos anmelden und machen Sie sich bereit, Ihr Team und Ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben.