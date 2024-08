Was sind Methoden zur Prozessverbesserung? 6 Typen zum Kennenlernen

Als Projektmanager ist es für Sie kein Fremdwort, Prozesse zu entwickeln und zu optimieren. Obwohl die Optimierung ein Muss ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ihre Prozesse zu verbessern praktiken des Projektmanagements .

Methoden zur Prozessverbesserung helfen Ihnen, Probleme in Ihren Geschäftsprozessen zu erkennen und zu beheben. Mit dem richtigen Rahmen können Sie die Arbeit beschleunigen, Kosten senken und die Arbeitsqualität verbessern. ⭐

Die Prozessverbesserung hilft auch Ihrem Team, zu lernen und sich zu verbessern. Wenn es für Ihr Team höchste Zeit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen, sind Prozessverbesserungen genau das Richtige für Sie. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Methode zur Prozessverbesserung für Ihre spezifische Situation zu wählen.

In diesem Leitfaden gehen wir auf die Methoden zur Verbesserung von Geschäftsprozessen ein, stellen die wichtigsten Ansätze vor und geben Ihnen einige Vorlagen zur Beschleunigung der Prozessverbesserung an die Hand.

Was sind Methoden zur Prozessverbesserung?

Prozessverbesserungsmethoden sind Ansätze, die Projektmanager verwenden, um bestimmte Prozesse für ein bestimmtes Ergebnis zu optimieren, sei es die Produktqualität, die Reduzierung von Abfall oder die Kundenzufriedenheit.

Anstatt zu versuchen, Dinge durch Versuch und Irrtum herauszufinden, gibt Ihnen die Methodik einen bewährten Rahmen für die Analyse, Überprüfung und Verbesserung von Prozessen in Ihrem Unternehmen. 🛠️

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Die meisten Methoden zur Prozessverbesserung folgen diesen Schritten:

Identifikation: Identifizieren Sie zunächst die Prozesse, die Sie optimieren wollen, damit Sie nur Zeit und Ressourcen für die Prozesse aufwenden, die für Sie am wichtigsten sind Analyse: Untersuchen Sie Ihre bestehenden Prozesse eingehend, um festzustellen, was funktioniert und was nicht. Stützen Sie sich auf Daten und Metriken, damit Sie Entscheidungen mit weniger Voreingenommenheit treffen Strategie und Umsetzung: Erstellen Sie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse eine Strategie zur Beseitigung von Ineffizienzen Überprüfung und Iteration: Ihre erste Strategie ist vielleicht nicht die beste, also wiederholen Sie den Prozess, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Möglicherweise müssen Sie Feedback einholen und überwachenleistungsindikatoren (KPIs), um zu sehen, was funktioniert und was nicht

Alle Methoden sind unterschiedlich, aber sie dienen alle als Blaupause für veredelung und verwaltung Ihrer internen Arbeitsabläufe

Die am häufigsten verwendeten Methoden

Es gibt eine Unzahl von Techniken zur Prozessverbesserung. Es steht Ihnen frei, die Option zu wählen, die Sie anspricht, aber lassen Sie uns einen Blick auf einige der am häufigsten verwendeten Methoden werfen.

Lean : Diese ursprünglich von Toyotas Lean-Manufacturing-Team abgeleitete Methodik konzentriert sich auf die Beseitigung von Verschwendung in all ihren Formen. Daher ist die Lean-Methode in der Fertigung, im Baugewerbe und in allen anderen Branchen beliebt, die stark auf Materialien, Teile und Arbeit angewiesen sind

Diese ursprünglich von Toyotas Lean-Manufacturing-Team abgeleitete Methodik konzentriert sich auf die Beseitigung von Verschwendung in all ihren Formen. Daher ist die Lean-Methode in der Fertigung, im Baugewerbe und in allen anderen Branchen beliebt, die stark auf Materialien, Teile und Arbeit angewiesen sind Six Sigma: Diese Methodik konzentriert sich auf die Verringerung der Variabilität in Fertigungsprozessen. Es gibt zwei Denkschulen innerhalb derSechs Sigma methodik. Wählen Sie zwischen Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern, Steuern (DMAIC) und Define, Measure, Analyze, Design, Verify (DMADV), um Prozesse zu verbessern

Diese Methodik konzentriert sich auf die Verringerung der Variabilität in Fertigungsprozessen. Es gibt zwei Denkschulen innerhalb derSechs Sigma methodik. Wählen Sie zwischen Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern, Steuern (DMAIC) und Define, Measure, Analyze, Design, Verify (DMADV), um Prozesse zu verbessern Kaizen : /%href/Ein japanischer Begriff, der "Veränderung zum Besseren" bedeutetKaizen konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung in fast allen Bereichen und ist daher eine hilfreiche Methode, die für jede Organisation geeignet ist

/%href/Ein japanischer Begriff, der "Veränderung zum Besseren" bedeutetKaizen konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung in fast allen Bereichen und ist daher eine hilfreiche Methode, die für jede Organisation geeignet ist Total Quality Management ( TQM ): TQM konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktqualität und der Dienstleistungen im Sinne der Kundenzufriedenheit. Wenn Sie stark auf Endverbraucher angewiesen sind, könnte TQM eine gute Lösung sein

TQM ): TQM konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktqualität und der Dienstleistungen im Sinne der Kundenzufriedenheit. Wenn Sie stark auf Endverbraucher angewiesen sind, könnte TQM eine gute Lösung sein PDCA-Zyklus : Plan, Do, Check, Act ist auch bekannt als der Deming-Zyklus. Es handelt sich um eine kontinuierliche Schleife, die einen ständigen Strom von Verbesserungsinitiativen erzeugt. Es ist ein guter Weg, um eine Kultur der ständigen Verbesserung zu schaffen

Plan, Do, Check, Act ist auch bekannt als der Deming-Zyklus. Es handelt sich um eine kontinuierliche Schleife, die einen ständigen Strom von Verbesserungsinitiativen erzeugt. Es ist ein guter Weg, um eine Kultur der ständigen Verbesserung zu schaffen BPM: Geschäftsprozessmanagementstellt Ihre aktuellen Prozesse dar mitflussdiagramme und anderenwerkzeuge zur Prozessmodellierung. Dann werden Ihre Prozesse neu entworfen, ausgeführt, überwacht und im Laufe der Zeit verfeinert

Bedenken Sie, dass dies nur die gängigsten Methoden sind. Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens werden wir weitere Methoden vorstellen, um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Möglichkeiten zu geben und zu erläutern, warum sie für Sie geeignet sein könnten.

Die Vorteile der Implementierung von Methoden zur Prozessverbesserung

Jeder mag Verbesserungen, aber lohnt es sich wirklich, eine Methode zur Prozessverbesserung anzuwenden? Manche Teams kommen ohne eine solche Methode aus, aber das ist kein guter Weg, um echte, dauerhafte Veränderungen zu erreichen. Die Einführung von Methoden zur Prozessverbesserung bringt viele Vorteile mit sich.

Eliminieren Ineffizienzen

Mit Methoden zur Prozessverbesserung werden Aktivitäten identifiziert, die keinen Mehrwert schaffen. Sie werfen einen kritischen Blick auf Ihre Prozesse, um Redundanzen aufzudecken und Verschwendung zu minimieren, sei es in Form von Zeit, Ressourcen oder Material.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Mit Verbesserungsmethoden können Sie arbeitsabläufe rationalisieren selbst für die kompliziertesten Prozesse. Der Vorteil ist, dass Sie einfacher arbeiten können, was zu weniger Verwirrung führt und die Durchlaufzeiten verkürzt. 🙌

Verbesserung Qualitätskontrolle

Methoden zur Prozessverbesserung geben Ihnen klare Messgrößen und Benchmarks an die Hand, damit Sie wissen, wie Sie vorgehen. Wenn Sie Probleme haben, qualitativ hochwertige Arbeit in großem Umfang zu leisten, ermöglicht die Verbesserung von Geschäftsprozessen eine datengestützte Entscheidungsfindung.

Außerdem werden durch Vorlagen und standardisierte Prozesse Abweichungen und Fehler reduziert, was letztlich die Qualität der Arbeit Ihres Teams verbessert. 🤩

Steigerung Kundenzufriedenheit

Die Verbesserung Ihrer Prozesse, ob intern oder kundenorientiert, wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Wenn Sie die richtigen Dinge optimieren, kann dies die Loyalität erhöhen und zu Folgegeschäften anregen.

Förderung von kontinuierlichem Lernen und Verbesserung

Es geht nicht von heute auf morgen, aber es passiert etwas Erstaunliches, wenn Sie beginnen, Prozesse zu verbessern: Es entsteht eine Kultur der Problemlösung. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess führt zu kreativeren Ideen und besseren Arbeitsmethoden, von denen Ihr Team und Ihre Kunden profitieren. Eine echte Win-Win-Situation. 💡

Steigerung Profitabilität

Beseitigung von Ineffizienzen und optimierung der Arbeitsabläufe hat einen angenehmen Nebeneffekt: niedrigere Kosten. Zufriedenere Kunden geben in der Regel mehr aus, so dass niedrigere Kosten und höhere Einnahmen Ihre Rentabilität steigern. 💰

6 Methoden zur Prozessverbesserung, die Sie kennen sollten

Wir haben die gängigsten Methoden zur Prozessverbesserung besprochen, aber das sind nicht die einzigen Methoden, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Lassen Sie uns einige der nützlichsten Methoden zur Prozessverbesserung aufschlüsseln, um die Leistung Ihres Teams zu verbessern und Engpässen ein Ende zu setzen. ⏱️

1. Agil

Agil ist eine strategie des Projektmanagements die Flexibilität, Feedback und Zusammenarbeit in den Vordergrund stellt. Agile ist in der Regel ein Werkzeug für die Produktentwicklung, aber Sie können es auch für die Prozessverbesserung einsetzen.

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihrem Workflow, indem Sie Aufgaben miteinander verknüpfen

Mit Agile Methodik erstellen Sie einen Plan, entwerfen ihn, entwickeln ihn, testen ihn, setzen ihn ein und überprüfen ihn. Sobald Sie die prozessverbesserungsplan ergebnisse, beginnt man den Prozess von vorne. Agile ist nie wirklich "vorbei", weshalb es für jedes Team, das gerne iteriert und eng zusammenarbeitet, gut geeignet ist.

Häufige Anwendungsfälle:

Softwareentwicklungsprojekte, bei denen sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern

Projekte mit iterativem Feedback und Änderungen, wie z. B. Kundenerfahrungsprojekte

Am besten geeignet für:

Teams, die Flexibilität beim Umfang benötigen

Komplexe Projekte, die zu Beginn keine klaren Anforderungen haben

Teams, die Wert auf Zusammenarbeit legen

2. Kanban

Kanban ist ein Werkzeug zur Verbesserung des visuellen Workflow-Managements. Mit diesem Tool lassen sich der Status, die Beauftragten und der Fortschritt eines jeden Projekts leicht erkennen.

Zur Prozessverbesserung dient Kanban als whiteboard-Werkzeug mit dem Sie Ihre aktuellen Prozesse abbilden und Reibungspunkte identifizieren können.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Da es sich um ein Visualisierungswerkzeug und nicht unbedingt um eine eigenständige Methode handelt, ist es am besten, Kanban-Tafeln mit anderen Methoden zur Prozessverbesserung zu kombinieren. Dennoch ist es ein hilfreiches Werkzeug, um komplexe Prozesse zu visualisieren und zu vereinfachen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. ✨

Häufige Anwendungsfälle:

Planung und Ausführung von Inhalten

Workflow-Visualisierung

Am besten geeignet für:

Projekte mit festen Schritten oder Phasen

Identifizierung von Ineffizienzen im Arbeitsablauf

3. Analyse der Grundursache Analyse der Grundursache (RCA) ist eine Problemlösungsstrategie, die von Projektmanagern eingesetzt wird, um das eigentliche Problem und nicht seine Symptome zu behandeln.

Wenn Sie z. B. ein Problem mit den Reaktionszeiten des Kundensupports haben, könnte Ihre erste Reaktion darin bestehen, Druck auf Ihr Kundendienstteam auszuüben. Aber mit RCA und ein wenig Nachforschung werden Sie vielleicht feststellen, dass die Verzögerungen tatsächlich durch Ihre technische Einrichtung verursacht werden, nicht durch Ihr Team. 👀

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die wahre Ursache eines Problems zu ermitteln, können Sie effizienter arbeiten und verhindern, dass sich Probleme wiederholen.

Häufige Anwendungsfälle:

Behebung von System- und Sicherheitsmängeln

Projekte zur Qualitätsverbesserung

Am besten geeignet für:

Komplizierte Situationen, die mehr als eine einfache Lösung erfordern

Proaktive Problemvermeidung

4. Just-in-Time (JIT)

JIT ist eine Produktionsstrategie, bei der Sie Artikel nur bei Bedarf herstellen. Dieser Fertigungsansatz stammt von Toyota, aber jedes Unternehmen, das auf physische Bestände oder Materialien angewiesen ist, kann JIT anwenden.

Wenn Sie einen großen Lagerbestand haben, der Ihr Budget belastet, können Sie durch die Umstellung auf JIT die Verschwendung minimieren und Ihren Cashflow verbessern. 💸

Häufige Anwendungsfälle:

Rationalisierung von Fertigungsprozessen zur Senkung der Lagerkosten

Minimierung des Materialabfalls

Am besten geeignet für:

Unternehmen mit einer zuverlässigen Lieferkette und schnellen Produktionsmöglichkeiten

Unternehmen, die ihre Bestandskosten senken und ihren Cashflow steigern müssen

5. SIPOC-Analyse

Die SIPOC-Analyse (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers) ist eine Methode zur Prozessverbesserung, die Prozesse auf einer hohen Ebene visualisiert.

Sie geht nicht bis ins kleinste Detail, aber wenn Sie mehrere Prozesse gleichzeitig vergleichen müssen, ist SIPOC das beste Werkzeug für diese Aufgabe. SIPOC ist auch ideal, wenn Sie schnell alle Beteiligten für Ihr Projekt gewinnen wollen.

Häufige Anwendungsfälle:

Gewinnung eines Überblicks zu Beginn von Projekten

Klärung von Komponenten eines Prozesses

Teilen des Projektumfangs mit anderen Beteiligten

Am besten für:

Unternehmen in den frühen Phasen derprozessabbildung* Teams, die Klarheit über Rollen, Verantwortlichkeiten und Ergebnisse benötigen

Komplexe Prozesse, die sich über Abteilungen oder Teams hinweg erstrecken

6. Theorie der Sachzwänge

Die Theory of Constraints ist eine Methode zur Prozessverbesserung, bei der aktiv nach Hindernissen (Constraints) gesucht und diese beseitigt werden, um arbeitsabläufe zu rationalisieren . Man kann nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen, aber selbst dann kann die Verbesserung oder Beseitigung einiger weniger Engpässe Ihre Prozesse dramatisch verbessern. 🎯

Häufige Anwendungsfälle:

Fertigungsstraßen, die ihre Produktion steigern wollen

Bewältigung von Verzögerungen im Lieferkettenmanagement

Behebung von Problemen mit Cashflow oder Wartezeiten

Am besten geeignet für:

Unternehmen, die versuchen, Engpässe oder Leistungsschwächen zu überwinden

Organisationen, die ihren Output erheblich steigern müssen

3 Must-Try-Vorlagen für Prozessverbesserungsmethoden

Methoden sind hilfreich, aber auch mit einer Methode in der Hand, müssen Sie alle prozessdokumentation selbst. Das ist eine Menge Arbeit, nicht wahr?

Glücklicherweise müssen Sie die Prozessverbesserung nicht alleine durchführen. ClickUp-Vorlagen unterstützen Sie dabei, egal ob Sie den Arbeitsumfang Ihres Teams verstehen oder SOPs für neue Prozesse erstellen müssen. 🌻

ClickUp-Vorlage für die Arbeitsgliederung zur Prozessverbesserung

Passen Sie Ihre eigenen Phasen an oder verwenden Sie die vorgefertigten Kategorien der Projektstrukturvorlage, um den Überblick über die zu erledigenden Aufgaben der Prozessverbesserung zu behalten

Anstatt alles über E-Mail, Chats oder Haftnotizen zu verfolgen, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Gliederung von Prozessverbesserungen .

Es nimmt Ihre großen, kühnen Verbesserungsziele und unterteilt sie in kleinere, verdauliche Aufgaben. Mit dieser Vorlage können Sie Engpässe im Prozess der Prozessverbesserung ermitteln, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt an einer Stelle verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Prozessverbesserung Projektcharta Vorlage

Organisieren Sie Ihr Projekt, definieren Sie Erfolgskennzahlen und identifizieren Sie potenzielle Probleme mit der übersichtlichen Projektcharta-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Prozessverbesserungs-Projektcharta-Vorlage ist ein unverzichtbares Prozessdokument für den Start Ihres ersten Prozessverbesserungsprojekts. Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Ihre Endziele, den Umfang und die Ergebnisse zu dokumentieren

Ihren aktuellen Status zu identifizieren

Definition von Meilensteinen und Zeitplänen

Verantwortlichkeiten und Aufgaben zuzuweisen

Wenn Sie eine große Besprechung zum Thema Prozessverbesserung planen, wird diese Charta-Vorlage alle Beteiligten schneller auf die gleiche Seite bringen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Kontinuierliche Verbesserung SOP Vorlage

Beschleunigen Sie die Erstellung von SOPs mit dieser vorgefertigten Vorlage von ClickUp - geben Sie einfach Ihre Details ein und schon können Sie loslegen

Jetzt haben Sie Ziele und einen Plan, aber manchmal gerät die Umsetzung von Projekten ins Stocken. Lassen Sie sich von Verfahrensfehlern nicht unterkriegen. Nutzen Sie die ClickUp SOP-Vorlage für kontinuierliche Verbesserung .

Standardarbeitsanweisungen (SOPs) beschreiben bis ins kleinste Detail, wie genau Ihr Team die kontinuierliche Prozessverbesserung durchführen wird. Diese ClickUp-Vorlage verfolgt auch den Fortschritt und misst die Auswirkungen Ihrer Änderungen, so dass Sie ziemlich schnell feststellen können, ob etwas funktioniert oder umgerüstet werden muss.

Diese Vorlage herunterladen

Prozesse verbessern und die Produktivität steigern mit ClickUp

Kein Prozess ist perfekt, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Selbst wenn Ihre Prozesse nahezu perfekt sind, werden sich die Dinge weiter verändern. Befolgen Sie die besten Methoden zur Prozessverbesserung, um in Ihrer Branche auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig so effizient wie möglich zu arbeiten.

