10 kostenlose Vorlagen für Qualitätskontroll-Checklisten in Excel & ClickUp

Fällt es Ihnen schwer, eine einheitliche Qualität in Ihren Projekten und Prozessen zu gewährleisten? Oder haben Sie es satt, sich durch unübersichtliche Tabellenkalkulationen zu wühlen, wenn es an der Zeit ist, Qualitätsprüfungen durchzuführen? Da sind Sie nicht allein.

Die Sicherstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen ist für den Erfolg Ihres Unternehmens unerlässlich. Ohne die richtigen Werkzeuge kann sich dies jedoch sehr komplex und überwältigend anfühlen. Deshalb haben wir die 10 besten Vorlagen für die Qualitätskontrolle in Excel und ClickUp zusammengestellt.

Sie wurden entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe in der Qualitätskontrolle zu vereinfachen - damit Ihre Geschäftsprozesse optimiert werden und Ihre Ergebnisse stets den höchsten Standards entsprechen. 🏆

Was ist eine Qualitätskontrollvorlage?

Eine Qualitätskontrollvorlage ist ein Dokument, das zur Aufzeichnung, Verfolgung und Analyse der Qualität von Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen verwendet wird, um sicherzustellen, dass sie eine bestimmte Reihe von Standards erfüllen.

Wenn Sie beispielsweise eine neue Reihe tragbarer Lautsprecher herstellen, könnte ein Qualitätskontrollplan alle Ressourcen, Werte für Gewicht, Abmessungen und Batterielebensdauer auflisten. Das bedeutet, dass jedes Gerät anhand dieser Kriterien überprüft wird. Werden Probleme festgestellt, behebt Ihr Team diese, bevor das Produkt den Verbraucher erreicht.

Dadurch werden fehlerhafte Produkte auf ein Minimum reduziert und Ihre Chancen auf die Erfüllung der kPIs und Metriken für das Produktmanagement .

Was macht eine gute Qualitätskontrollvorlage aus?

Wenn Sie wissen, was eine gute Vorlage für die Qualitätskontrolle ausmacht, können Sie die richtige Vorlage für die Optimierung Ihrer Produkte und Prozesse auswählen. Wonach sollten Sie also suchen?

Zweck: Beurteilen Sie, ob die Vorlage zu dem Qualitätskontrollprozess passt, den Sie einführen möchten. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die anderen Funktionen wahrscheinlich nicht relevant

Beurteilen Sie, ob die Vorlage zu dem Qualitätskontrollprozess passt, den Sie einführen möchten. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die anderen Funktionen wahrscheinlich nicht relevant Übersichtliches Layout: Das Layout der Vorlage sollte die Eingabe, den Zugriff und die Analyse von Daten einfach und übersichtlich gestalten

Das Layout der Vorlage sollte die Eingabe, den Zugriff und die Analyse von Daten einfach und übersichtlich gestalten Anpassbarkeit: Sie sollten die Vorlage an das zu überwachende Produkt, den Prozess oder die Dienstleistung anpassen können

Sie sollten die Vorlage an das zu überwachende Produkt, den Prozess oder die Dienstleistung anpassen können Zugänglichkeit: Die Vorlage sollte von jedem Ort und jedem Gerät aus zugänglich sein und Echtzeit-Updates und Feedback von Teammitgliedern ermöglichen

Die Vorlage sollte von jedem Ort und jedem Gerät aus zugänglich sein und Echtzeit-Updates und Feedback von Teammitgliedern ermöglichen Anweisungen: Überprüfen Sie, ob die Vorlage klare Anweisungen für die Verwendung enthält. Diesespart Zeit und stellt sicher, dass Sie das Beste aus den Funktionen machen

10 kostenlose Vorlagen für die Qualitätskontrolle im Jahr 2024

Hier finden Sie 10 kostenlose, gebrauchsfertige Vorlagen für die Qualitätskontrolle in Excel und ClickUp. Schauen Sie sich um und finden Sie die idealen Vorlagen für Ihre geschäftlichen Anforderungen. ✨

1. ClickUp Qualitätskontrolle Checkliste Vorlage

ClickUp Qualitätskontrolle Checkliste Vorlage

Die ClickUp Qualitätskontrolle Checkliste Vorlage ist das ultimative Dashboard, um alle Ihre Qualitätskontrollpläne und Projektmanagementanforderungen zu organisieren. Listen Sie für jedes Projekt die Prüfungen auf, die es bestehen muss, um die Geschäftsstandards und Kundenanforderungen zu erfüllen.

Gliedern Sie jede "Prüfung" in Aufgaben und Unteraufgaben auf und weisen Sie diese dann Ihren Teammitgliedern zu. Kategorisieren Sie diese Prüfungen als kritische, wichtige oder unbedeutende Aspekte des Qualitätskontrollprozesses und geben Sie die genauen Schritte an, die bei ihrer Durchführung zu befolgen sind. Dies hilft Ihrem Team, Prioritäten zu setzen und genau zu verstehen, was zu tun ist.

Während Ihr Team die Teilprüfungen abhakt, füllt sich der Fortschrittsbalken und zeigt den prozentualen Abschluss an. Sie können ihre Ergebnisse und Kommentare direkt in der Vorlage notieren und die Prüfung von "Neue Genehmigung" auf "Ausstehende Genehmigung" verschieben.

Jetzt haben Sie das Sagen. Sie können die Arbeit entweder genehmigen oder ablehnen. Wenn Sie die Arbeit genehmigen, können Sie ein Datum als Referenz für die Zukunft hinzufügen. Auf diese Weise können Sie den Verlauf der Qualitätskontrollaktivitäten verfolgen und alle Beteiligten für ihre Handlungen und Entscheidungen zur Verantwortung ziehen.

Und jetzt kommt der Clou: Verwenden Sie das systemeigene Automations-Tool, um diesen Arbeitsablauf noch reibungsloser zu gestalten. So können Sie z. B. den Teamleiter benachrichtigen, wenn ein Scheck zur Überprüfung bereit ist, und Teammitglieder benachrichtigen, damit sie Maßnahmen ergreifen, wenn ihre Schecks abgelehnt werden.

Dies minimiert die manuelle Arbeit, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Ihr Qualitätskontrollprozess wie eine gut geölte Maschine läuft. ⚙️ Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Standardarbeitsanweisungen Dokumentvorlage

ClickUp Standard-Arbeitsanweisungen Vorlage

A standardarbeitsanweisungen (SOPs) bieten eine schrittweise Anleitung, wie Ihr Team Geschäftsprozesse ausführen sollte. Dies ist eher ein proaktiver Ansatz für die Qualitätskontrolle (auch Qualitätssicherung genannt), der darauf abzielt, Fehler bereits an der Quelle zu minimieren.

Seien wir ehrlich: SOPs von Grund auf zu erstellen, ist eine Menge Arbeit. Zum Glück, ClickUp's Standard Operation Procedures Vorlage -entworfen innerhalb ClickUp-Dokumente -erledigt die schweren Arbeiten für Sie.

Duplizieren Sie die Vorlage für jede Abteilung, so dass Vertrieb, Marketing, Personalabteilung usw. ihr eigenes SOP-Handbuch haben. Jedes Handbuch ist in Seiten unterteilt, die die Verfahren der jeweiligen Abteilung enthalten. Und jede Seite ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Titel: Worum geht es in dieser SOP?

Worum geht es in dieser SOP? Zielsetzung: Zweck, Umfang und Ziele des Verfahrens

Zweck, Umfang und Ziele des Verfahrens RACI-Matrix : Die an dem Verfahren beteiligten verantwortlichen, rechenschaftspflichtigen, konsultierten und informierten Teammitglieder

Die an dem Verfahren beteiligten verantwortlichen, rechenschaftspflichtigen, konsultierten und informierten Teammitglieder Verfahren: Eine Aufschlüsselung des Verfahrens in verdauliche Schritte

Eine Aufschlüsselung des Verfahrens in verdauliche Schritte Verfahrensformulare: Andere für das Verfahren benötigte Materialien

Andere für das Verfahren benötigte Materialien Tipps und Hinweise: Ein Platz für Ihr Team, um seine Ideen zur Verbesserung der SOP mitzuteilen

Natürlich bietet die Vorlage eine Struktur für das Schreiben der Verfahren, aber jemand muss den Inhalt tatsächlich schreiben, um die Lücken zu füllen. Geben Sie ein ClickUp AI . 🤖

Anstatt unzählige Stunden damit zu verbringen, die richtigen Worte zu finden, hilft Ihnen ClickUp AI bei der Recherche, der Ideenfindung und der Erstellung von Inhalten für jeden Abschnitt Ihrer Standardarbeitsanweisungen. Darüber hinaus verfügt es über zusätzliche Werkzeuge zur schnellen Bearbeitung Ihrer ersten Entwürfe und zur Übersetzung Ihrer Inhalte in mehrere Sprachen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Prozess und Prozeduren Vorlage

ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage

Sie sind also inspiriert und bereit, diese SOPs einzuführen, nachdem Sie die vorherige Vorlage gesehen haben. Aber wie bringen Sie Ihr Team auf die gleiche Seite? Leichter gesagt als getan. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, ClickUp's Prozess- und Verfahrensvorlage hält Ihnen den Rücken frei.

Verwenden Sie sie, um die Prozesse und SOPs aufzulisten, die für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen erforderlich sind. Fügen Sie für jede dieser Abteilungen eine benutzerdefinierte Inspektionscheckliste hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Team jeden in den Dokumenten geforderten Abschnitt abdeckt.

Weisen Sie jeden Punkt einem Teamleiter zu, legen Sie eine Prioritätsstufe fest und markieren Sie ein Fälligkeitsdatum. Fügen Sie einen Genehmiger hinzu, um sicherzustellen, dass jedes Detail stimmt und mit Ihren Unternehmensstandards übereinstimmt, damit diese Dokumente abschließend geprüft werden können. ✔️

Wechseln Sie von der Listen- zur Board-Ansicht, wenn Sie den Status eines Dokuments schnell aktualisieren möchten, indem Sie es durch Recherche, Dokumentation, Zur Genehmigung, Zur Überarbeitung, Genehmigt und Live bewegen. Dies ist auch sehr hilfreich, um den Fortschritt Ihres Teams auf einen Blick zu erkennen.

Und wenn Sie Fristen einhalten und das Projekt auf Kurs halten wollen, ist die Zeitleistenansicht die Rettung. Sie können damit auch die Projektdauer anpassen, wiederkehrende Aufgaben anzeigen und Aufgaben nach ihrem Status oder nach benutzerdefinierten Feldern farblich kennzeichnen.

Mit dieser Vorlage in der Hand, koordinieren Sie die Kapazität Ihres Teams mühelos und erstellen Sie diese SOPs, ohne ins Schwitzen zu kommen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Prozessablauf Whiteboard Vorlage

ClickUp Prozessablauf Whiteboard-Vorlage

Haben Sie schon einmal versucht, einen Geschäftsprozess zu erklären und sich gewünscht, Sie hätten einfach ein Bild, das Sie zeigen können? Das ist der Punkt ClickUp's Prozessablauf-Whiteboard kommt ins Spiel. Es geht darum, diese komplexen Arbeitsabläufe in eine klare, leicht verständliche Darstellung zu bringen.

Es ist konzipiert in ClickUp-Whiteboards und wird mit einem Einstellungsprozess als Beispiel und Leitfaden ausgeliefert. Sie können es duplizieren und für jeden Prozess, den Sie abbilden, anpassen.

Die Vorlage besteht aus zwei Hauptteilen: oben die am Prozess beteiligten Akteure und unten deren Handlungen und Entscheidungen. Verwenden Sie Linien, um die Punkte zu verbinden und so zu zeigen, wie der Prozess von A bis Z abläuft. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mit Farben, Formen und Größen spielen. 🎨

Wie die anderen ClickUp-Vorlagen wird auch diese mit einem "Getting Started Guide" geliefert, der Ihnen hilft, durch die Funktionen zu navigieren und sie an Ihre spezifischen Prozesse anzupassen. Und wenn Sie möchten, dass Ihr Team an irgendeiner Stelle mitarbeitet, teilen Sie es mit ihm, damit es seine Änderungen, Kommentare und Rückmeldungen hinzufügen kann. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage

ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

Es ist leicht, von Produktideen überwältigt zu werden, wenn jeder - Kunden, Team, sogar Ihr Nachbar - einen Vorschlag hat, was Sie als nächstes auf den Markt bringen sollten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über all diese Ideen und erstellen Sie eine effektive produktstrategie mit ClickUp's Produkt-Roadmap-Vorlage .

Beginnen Sie die Dinge mit dem Produktanfrageformular. Dies ist das Portal, über das jeder Vorschläge zu Ihrem Product Master Backlog hinzufügen kann. Aber seien wir ehrlich, nicht jede Idee ist es wert, weiterverfolgt zu werden. Und das ist der Punkt, an dem werkzeuge zur Prioritätensetzung wie die Impact-Effort-Matrix und RICE-Punktzahl sind sehr nützlich. 🛠️

Ideen, die sich durchgesetzt haben, werden in die Liste der wöchentlichen Ausführung aufgenommen. Hier werden Aufgaben zugewiesen, die Arbeit beginnt, und projektkontrollen sind aktiviert. Schalten Sie die Ansichten je nach Ihren Vorlieben um: Tabellenansicht für eine kalkulationsähnliche Ansicht der Aufgaben, Tafelansicht für einen Überblick über den Aufgabenstatus, Gantt-Ansicht für Aufgabenabhängigkeiten und Meilensteine und Kalenderansicht für die Planung und Verwaltung von Terminen.

Wenn Aufgaben fortschreiten und kurz vor dem Abschluss stehen, verschieben Sie sie in die Produkt-Fahrplan liste. Dadurch erhalten die internen Stakeholder vierteljährlich einen Überblick über die kommenden Produktfunktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Sobald diese Roadmap-Funktionen implementiert sind, dokumentieren und veröffentlichen Sie sie in den Versionshinweisen.

Zu viele Ideen, zu wenig Zeit? Diese Vorlage ist das Werkzeug, das Sie brauchen, um die echten Perlen zu sortieren, zu verwalten produktanforderungen und versammeln Sie Ihr Team, um sie zu verwirklichen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Produktentwicklung Roadmap Whiteboard Vorlage

ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage

Wenn Ihnen die vorherige Roadmap-Vorlage zu fortschrittlich ist, dann ist die ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage könnte genau das Richtige für Sie sein. Sie bietet eine einfachere und visuellere Möglichkeit, Ihre Produktentwicklung zu planen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle wichtigen Schritte, die Sie im Rahmen der Produktentwicklung unternehmen müssen produktentwicklung und -management zyklus - von der Ideenfindung und -prüfung bis zur Umsetzung und Markteinführung. Unterteilen Sie diese Schritte in kleinere, umsetzbare Aufgaben, damit Ihr Team weiß, was es auf seine Aufgabenliste setzen muss. ✍️

Verteilen Sie diese Aufgaben über Monate und Quartale, und heben Sie dabei Folgendes hervor wichtige Meilensteine um Ihre Fortschritte zu feiern. Das ist besonders praktisch, wenn Sie sich für die wasserfall-Projektmanagement-Ansatz , bei dem man einen Schritt vollständig abschließen will, bevor man zum nächsten übergeht.

Da diese Vorlage in ClickUp Whiteboards eingebaut ist, können Sie mit Stiften und Formen kreativ werden, mind Maps und Haftnotizen, um es nach Ihren Wünschen zu gestalten. Es ist auch sehr flexibel - passen Sie Farben, Größen und Positionen von Canvas-Elementen an, damit es genau so aussieht und funktioniert, wie Sie es wollen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Produktmerkmale Matrix Vorlage

ClickUp Produktmerkmale Matrixvorlage

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die Merkmale Ihrer verschiedenen Produktmodelle zu dokumentieren, um sie bei Qualitätskontrolltests zu berücksichtigen? Wenn ja, dann ist die ClickUp Matrix-Vorlage für Produktmerkmale ist für Sie.

Egal, ob Sie die Hardware- oder Softwaremerkmale Ihrer Produktmodelle erfassen, nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder, um jedes Detail zu notieren. Nehmen wir an, Sie haben eine Reihe von Smartphones und möchten Akkulaufzeit, Kameraauflösung, Speichergröße usw. erfassen. Mit dieser Vorlage ist dieser Prozess so einfach wie das Ausfüllen von Feldern.

Und wenn Sie erweiterte Funktionen wünschen, haben Sie die Freiheit, sie aufzupeppen. Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder hinzu, erstellen Sie einzigartige Ansichten, oder integrieren Sie Automatisierungen. Passen Sie die Vorlage an und machen Sie sie zu Ihrer eigenen! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Prozess-Audit und Verbesserungsvorlage

ClickUp Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

Der Aufbau und die Pflege von Geschäftsprozessen ist wie die Pflege eines Gartens. Nach der Pflanzung müssen Sie ihn beschneiden und für das Wachstum optimieren. ClickUp's Prozess-Audit und Verbesserungsvorlage hilft Ihnen dabei - es ist Ihr Werkzeugkasten für die Gartenarbeit mit Geschäftsprozessen. 🧰

Erstellen Sie eine Kopie der Vorlage für die Prüfung jedes Geschäftsprozesses. Die Vorlage ist in einem Ordner mit vier separaten Listen verpackt, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen:

Modellkonzeption: Hier können Sie Ihre Qualitätsauditaufgaben auflisten und planen. Dies könnte visuell beinhaltendie Darstellung der bestehenden Prozesse und die Kommunikation von Prozessänderungen an die Beteiligten

Hier können Sie Ihre Qualitätsauditaufgaben auflisten und planen. Dies könnte visuell beinhaltendie Darstellung der bestehenden Prozesse und die Kommunikation von Prozessänderungen an die Beteiligten Prozessanalyse **Definieren Sie Ihre Qualitätsaudit-Kriterien und kategorisieren Sie sie unter Prozess, Ressourcen, Management oder Überwachung. Nachdem Sie jedes Prozesskriterium bewertet haben, geben Sie ihm eine Auditpunktzahl, heben Sie alle Probleme hervor und schreiben Sie Möglichkeiten zu deren Behebung auf

**Definieren Sie Ihre Qualitätsaudit-Kriterien und kategorisieren Sie sie unter Prozess, Ressourcen, Management oder Überwachung. Nachdem Sie jedes Prozesskriterium bewertet haben, geben Sie ihm eine Auditpunktzahl, heben Sie alle Probleme hervor und schreiben Sie Möglichkeiten zu deren Behebung auf CATWOE-Analyse: Dies steht für Kunden, Akteure, Transformationsprozess, Weltanschauung, Eigentümer und Umweltbeschränkungen. Berücksichtigen Sie, wie sich die Geschäftsziele und externen Zwänge auf die Prozesse auswirken, damit Sie die effektivsten Änderungen vornehmen können

Dies steht für Kunden, Akteure, Transformationsprozess, Weltanschauung, Eigentümer und Umweltbeschränkungen. Berücksichtigen Sie, wie sich die Geschäftsziele und externen Zwänge auf die Prozesse auswirken, damit Sie die effektivsten Änderungen vornehmen können Änderungsmanagement: Verfolgen Sie einen systematischen Ansatz bei der Umsetzung von Prozessänderungen und dem Management von Übergängen

Für kleinere geschäftliche Änderungen werden Sie wahrscheinlich nur die Listen für die Modellkonzeption und die Prozessanalyse verwenden müssen. Fügen Sie die anderen Listen nur hinzu, wenn sie für Ihren Anwendungsfall geeignet sind. Diese Berichtsvorlage ist ideal, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsprozesse reibungslos und effizient ablaufen. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Qualitätskontrolldiagramm Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Es kann eine Herausforderung sein, Prozesse gemäß den festgelegten Standards einzuhalten, insbesondere in Bereichen wie dem Ingenieurwesen, wo kleinste Fehler zu erheblichen Auswirkungen führen können. Mit der Excel-Kontrollkartenvorlage können Sie Abweichungen leicht nachverfolgen und schnell korrigierende Maßnahmen ergreifen.

Diese Vorlage enthält gebrauchsfertige Diagramme zur Verfolgung von Stichprobenmittelwert und -bereich sowie Stichprobenmittelwert und Standardabweichung. Geben Sie einfach Ihre Daten ein, und die Vorlage generiert die Kontrollkarten, komplett mit Mittellinie und Kontrollgrenzen, so dass das Erkennen von Trends und Anomalien ein Kinderspiel ist. 📈

Neben den Regelkarten berechnet die Vorlage auch Kennzahlen wie Cp, CPU, CPL, Cpk und den prozentualen Ertrag. Diese sind sehr hilfreich, um herauszufinden, ob Ihr Prozess ins Schwarze trifft oder ob er noch ein wenig optimiert werden muss.

Obwohl die Vorlage in erster Linie als Lehrmittel gedacht ist, kann sie auch für grundlegende Prozesssteuerungsanwendungen nützlich sein. Diese Vorlage herunterladen

über DMAICTools

Ob Sie nun elektronische Geräte, Autoteile oder Arzneimittel herstellen, jedes Produkt muss getestet werden, um sicherzustellen, dass es bestimmte Sicherheits- und Qualitätskontrollstandards erfüllt.

Aber wie können Sie ihren Fertigungsprozess planen um eine solche Präzision und Einheitlichkeit zu gewährleisten... jedes Mal? Verwenden Sie die Excel-Kontrollplanvorlage.

Im Kopfbereich können Sie die folgenden Details über den Kontrollplan für Aufzeichnungen und künftige Referenzen speichern:

Referenznummer: Die Version des verwendeten Kontrollplans

Die Version des verwendeten Kontrollplans Überarbeitungsdatum: Das Datum, an dem die Kontrollplanversion genehmigt wurde

Das Datum, an dem die Kontrollplanversion genehmigt wurde Teilnummer: Die technische Zeichnung oder das Bauteil, an dem die Prüfung durchgeführt wird

Die technische Zeichnung oder das Bauteil, an dem die Prüfung durchgeführt wird Genehmiger: Abzeichnung durch die wichtigsten Beteiligten zur Genehmigung aller Einzelheiten des Kontrollplans

Im Hauptteil dieser Vorlage für den Qualitätskontrollplan werden die Testergebnisse nach der Durchführung der erforderlichen Tests an der Komponente aufgezeichnet. Sie müssen die wichtigsten Details eingeben, darunter den Prozessnamen, die Bewertungsmethode, die Anforderungen an die Probenahme, die Kontrollmethode und den Reaktionsplan. Diese Vorlage herunterladen

Konsistente Qualitätsziele ohne Ärger erreichen

Wenn Sie eine gleichbleibende Produktqualität und hohe Geschäftsstandards aufrechterhalten wollen, kommen Sie um eine Qualitätskontrolle nicht herum. Verwenden Sie diese kostenlosen Vorlagen für Qualitätskontrollpläne, um Ihr Qualitätsmanagement zu rationalisieren, die besten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und Ihre Kunden zufrieden und loyal zu halten. 🤩

Abgesehen von der Qualitätskontrolle von Projekten, ClickUp's umfangreiche Vorlagenbibliothek macht es Ihnen leicht, alle Bereiche Ihrer Geschäftsabläufe reibungslos zu verwalten, unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind. Probieren Sie sie aus - sie sind kostenlos verfügbar.