Ein tieferer Einblick in die RICE-Priorisierung mit gebrauchsfertigen Vorlagen

Fantastische neue Ideen, Marktforschung, Benutzer-Feedback - Sie haben alles, um die perfekten Produkte zu schaffen. Aber wie entscheiden Sie, welche Aufgaben oder Ideen Sie zuerst erledigen?

Welche Entscheidung Sie auch immer treffen, Sie müssen sie vor den Aktionären und Ihrem Team rechtfertigen. Und was ist besser geeignet, um das zu erledigen, als eine Prioritätenliste?

In dieser wettbewerbsintensiven Welt, in der jede Aufgabe und jede Idee um Aufmerksamkeit und Ressourcen konkurriert, ist die Beherrschung der Kunst der Prioritätensetzung von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung eines Rahmens wie RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) zur Priorisierung kann Ihnen helfen, Ihre Ideen zu quantifizieren und eine Grundlage für die Auswahl einer bestimmten Idee gegenüber anderen zu schaffen.

In diesem Artikel werden die Einzelheiten des RICE-Bewertungsmodells erörtert und wie es Ihre Entscheidungsfindung verändern kann.

Was ist RICE-Priorisierung?

Das RICE-Modell ist ein Priorisierungsrahmen, der im Produktmanagement und in der Projektentwicklung verwendet wird, um Aufgaben, Features oder Projekte zu bewerten und zu priorisieren, indem sie anhand von vier Kriterien bewertet werden.

RICE steht für:

R - Reach: Reach misst die Nummer der Benutzer oder Stakeholder, die von einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Feature betroffen sein werden

Reach misst die Nummer der Benutzer oder Stakeholder, die von einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Feature betroffen sein werden I - Impact: Impact bewertet den potenziellen positiven Effekt, den eine Aufgabe oder ein Feature auf das Produkt, die Benutzer oder die Ziele des Geschäfts haben kann

Impact bewertet den potenziellen positiven Effekt, den eine Aufgabe oder ein Feature auf das Produkt, die Benutzer oder die Ziele des Geschäfts haben kann C - Confidence: Confidence steht für das Maß an Gewissheit oder Vertrauen, das das Team in seine Schätzungen der Auswirkungen und des Aufwands für eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Feature hat

Confidence steht für das Maß an Gewissheit oder Vertrauen, das das Team in seine Schätzungen der Auswirkungen und des Aufwands für eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Feature hat E - Aufwand: Der Aufwand misst die Ressourcen, einschließlich Zeit, Arbeitskräfte und Budget, die zum Abschließen einer Aufgabe oder zur Implementierung eines Features erforderlich sind

Die RICE-Methode hilft bei der Strukturierung und Objektivierung der Entscheidungsfindung und ermöglicht eine bessere verwaltung von Prioritäten und objektive Entscheidungen.

Die Formel für die RICE-Methode lautet wie folgt:

RICE-Score = (Reichweite x Wirkung x Vertrauen) / Aufwand

Mit dieser Punktzahl wird es einfacher, die Reihenfolge der Projekte und der prioritären Aufgaben zu bestimmen.

Der Ursprung des RICE-Bewertungsmodells

Sean McBride, der ehemalige Produktmanager von Intercom, hat das RICE-Rahmenwerk mitentwickelt. Er und seine Kollegen suchten nach einem Priorisierungsrahmen, der ihren Entscheidungsanforderungen am besten gerecht wurde.

Eines der häufigsten Probleme, mit denen sich Produktmanager konfrontiert sehen, ist die Frage, ob sie Projekte auf der Grundlage ihrer persönlichen Perspektiven oder auf der Grundlage von Projekten mit größerer Reichweite auswählen sollen. Daher entwickelte McBride die RICE-Punktzahl, um Probleme im Zusammenhang mit objektiven Entscheidungen zu lösen.

Zu erledigen? Wie funktioniert die RICE-Priorisierung?

Zuvor haben wir die Komponenten des RICE-Scores kurz erläutert. In diesem Abschnitt werden wir sie nun einzeln näher erläutern.

Reichweite

Die erste Komponente des RICE-Rahmens ist die Reichweite (Reach). Sie misst die Zahl der Menschen, die von einem Projekt innerhalb eines bestimmten Zeitraums betroffen sind. Je höher die Reichweite, desto größer ist die Zahl der Menschen, die von dem Projekt profitieren. Sie wird in der Regel über einen Monat oder ein Quartal gemessen.

Um die Reichweite zu berechnen, können Sie festlegen, welche Kategorie von Benutzern Sie in Betracht ziehen. Am besten ist es jedoch, die tatsächlichen Messungen von Metriken zum Produkt .

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie ein neues Feature für die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen einführen Bewertungsplattform mit 100.000 aktiven Benutzern monatlich.

Der erste Schritt besteht darin, die potenzielle Zielgruppe oder den potenziellen Benutzerstamm zu ermitteln, auf den sich dieses Feature im Laufe eines Monats (oder Quartals) auswirken wird. Nehmen wir an, Sie schätzen, dass dieses Feature für 40 % Ihrer Benutzer relevant ist. Ihre Reichweite liegt also bei 40.000 Benutzern.

Auswirkung

Die Auswirkung bewertet den potenziellen Effekt einer Aufgabe, eines Features oder eines Projekts auf einzelne Benutzer. Bei der Reichweite messen Sie die Nummer der Personen, die von einem Feature betroffen sind. Bei der Auswirkung misst man, wie stark die Menschen betroffen sind.

Im obigen Beispiel können Sie also prüfen, inwieweit das Feature zur Zusammenarbeit das Engagement der Benutzer und die Zusammenarbeit im Team verbessern wird.

Normalerweise messen wir die Auswirkungen mit einem höheren Ziel. McBride verwendete hierfür eine Multiple-Choice-Skala:

3 = Massive Auswirkung

2 = Hohe Auswirkung

1 = Mittlere Auswirkung

0,5 = Geringe Auswirkung

0,25 = Minimale Auswirkung

Sie müssen nicht dieselbe Skala verwenden. Sie können die Skala wählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Ein wichtiger Punkt, den Sie bei der Messung beachten sollten, ist, dass Sie für jedes Projekt klare Ziele definieren müssen, bevor Sie den RICE-Score verwenden. Zu erledigen ist dies am besten in Zusammenarbeit mit Ihrem Team und den Beteiligten. Sie können ein gemeinsames Whiteboard verwenden, um in Echtzeit zu brainstormen und zu kommunizieren.

teilen Sie Ideen, bleiben Sie auf dem Laufenden und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Whiteboard zusammen

Vertrauen

Die Zuversicht misst Ihre Gewissheit über die geschätzte Reichweite, Wirkung und den Aufwand. Dieses Kriterium wird anhand der Antwort auf die folgende Frage ermittelt:

Wie zuversichtlich sind Sie in Bezug auf dieses Feature und die von Ihnen vergebenen Punktzahlen?

Die Antwort wird in einem einfachen Prozentsatz ausgedrückt. McBride verwendete die folgende Multiple-Choice-Skala:

100% = hohes Vertrauen

80% = Mittleres Vertrauen

50% = Geringes Vertrauen

Alles, was unter 50% liegt, ist eine Schätzung. Auch hier können Sie jede beliebige Skala verwenden, die für Sie am besten geeignet ist. Von 10 %-Intervallen bis zu 25 %-Intervallen können Sie das verwenden, was Ihren Anforderungen am besten entspricht. Der Schlüssel ist jedoch, dass Sie absolut ehrlich sind.

Benutzerkontext, Forschung und Experimente sollten einen hohen Vertrauenswert unterstützen. Sie können auch Folgendes verwenden Tools für das Product Backlog Management für erweiterte Analysen und Einblicke.

Anhand des Konfidenzwerts können Sie sicherstellen, dass Ihre Entscheidungen wirklich datengestützt sind. Wenn Sie hohe Reichweiten- und Wirkungswerte, aber einen niedrigen Vertrauenswert haben, können Sie herausfinden, wie Sie sich verbessern können.

Aufwand

Der Aufwand gibt den Gesamtumfang der Arbeit an, die Sie zu erledigen haben, um das Projekt abzuschließen. Sie müssen die Zeit Ihrer Mitglieder im Team berücksichtigen, einschließlich der Produkt-, Design- und Technik-Teams. Er wird in Personenmonaten angegeben, d. h. die Arbeit, die ein Mitglied des Teams in einem Monat zu erledigen hat.

Im Gegensatz zu anderen Faktoren ist der Aufwand ein negativer Faktor. Je höher der Aufwand ist, desto weniger realisierbar ist Ihr Projekt. Ein höherer Aufwand bedeutet, dass Sie mehr Zeit benötigen, um das Projekt abzuschließen.

In unserem Beispiel könnte das Entwerfen, Testen, Debuggen und Einführen des Features drei Monate dauern. Angenommen, Sie haben ein Team von 5 Personen, dann würde Ihr Aufwand 15 Personenmonate betragen.

Sprechen Sie am besten mit Ihren Mitgliedern im Team, um ein genaues Bild zu erhalten.

Wie Sie den RICE-Priorisierungsprozess optimieren

Mit Vorlagen und Produktmanagement-Software können Sie Ihren RICE-Priorisierungsprozess optimieren.

ClickUp ist ein Projektmanagement tool, das das Produktmanagement vereinfacht und schneller und einfacher macht. Sie können verwenden ClickUp für das Produktmanagement zur Karte Ihrer Produktvision, zur Vereinfachung der Prioritätensetzung und zur Erstellung von Roadmaps, die die Teamarbeit verbinden.

Lesen Sie auch über Tools zur Priorisierung der Arbeit die Ihnen helfen, Ihre tägliche Arbeit besser zu priorisieren.

So geht's:

ClickUp Ansicht der Aufgaben

Personalisieren Sie Ihr Aufgabenmanagement mit 15+ vielseitigen ClickUp Ansichten

Ansichten für Aufgaben bieten Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu visualisieren. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen, darunter Liste, Aktivität, Board, Tabelle und Team. Sie können Aufgaben auflisten, Aktualisierungen schreiben, kontextbezogene Fragen zu verschiedenen Aufgaben stellen und Aufgabenzusammenfassungen erstellen.

Fragen Sie die Mitglieder nach ihren spezifischen Aufgaben, um den Aufwand Ihres Teams abzuschätzen (persönliche Stunden/Wochen/Monate).

Benutzerdefinierte Felder

Erweiterte Formeln in benutzerdefinierten Feldern verwenden

Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihren Workspace individuell gestalten und verschiedene Datentypen hinzufügen. Sie können erweiterte Formeln, mathematische Funktionen, Datums- und Zeitfunktionen usw. verwenden. Dies ist ideal für das Hinzufügen von Bewertungen zu Ihren RICE-Komponenten.

Mit ClickUp können Sie auch Felder erstellen, sie bearbeiten und bei Bedarf ein- und ausblenden.

ClickUp Gantt Diagramme

visualisieren Sie Ihre Zeitleisten für Projekte mit der ClickUp Gantt Diagramm Ansicht_

Sie können verwenden ClickUp Produktplanung um Roadmaps zu erstellen, Meilensteine einzustellen, Vorlagen hinzuzufügen, besser zu visualisieren und vieles mehr. Mit den Gantt Diagrammen können Sie Ihren Erfolg planen und Zeitleisten für Projekte visualisieren. Sie können auf einfache Weise vergleichen und zusammenarbeiten, Prioritäten verwalten und den Fortschritt verfolgen.

ClickUp Ziele

Ziele des Teams mit ClickUp Goals abgleichen

Das RICE-Priorisierungssystem funktioniert am besten, wenn sich Ihr Team und Ihre Stakeholder auf die Ziele einigen, die Sie mit verschiedenen Ideen erreichen wollen. ClickUp Goals hilft dabei, die Ziele des Teams auszurichten, klare Einzelziele festzulegen, den Erfolg zu messen und alle Ziele an einem Ort zu verwalten.

Vorlagen für die Priorisierung

Die Verwendung von Vorlagen für die Priorisierung und Produktplanung steigert die Effizienz, verbessert die Entscheidungsfindung und gewährleistet eine effektive Ressourcenzuweisung. Einige Vorlagen, die Sie verwenden können, sind:

Bewerten Sie Aufgaben anhand ihrer Auswirkungen und ihres Aufwands mitdie ClickUp Vorlage für die Priorisierungsmatrix

Priorisieren Sie Elemente nach Aufwand und Auswirkung mit der Vorlage für die Priorisierungsmatrix

Verwalten Sie Ideen und Vorschläge mit Hilfe der farbenfrohenVorlage für ein Whiteboard zur Prioritätensetzung

Mit der Whiteboard-Vorlage für Priorisierung können Sie ganz einfach Ideen entwickeln und Konzepte entwerfen

Skizzieren Sie Ihren Entwicklungsprozess und verfolgen Sie Zeitleisten mit derVorlage für die Entwicklung neuer Produkte. Diese Vorlage hilft Ihnen auch, Teams auf Meilensteine auszurichten

Behalten Sie den Überblick über verschiedene Meilensteine und Ergebnisse eines Projekts mit der ClickUp Vorlage für den Projektplan zur Entwicklung neuer Produkte

Visualisieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess und gewinnen Sie detaillierte Einblicke in jede Komponente mitder Vorlage für die Produkt-Roadmap

Stellen Sie sich den Lebenszyklus der Produktentwicklung mit der Vorlage für den Produktfahrplan vor

Vor- und Nachteile der RICE-Priorisierungsmethode

Wie andere Frameworks hat auch die RICE-Priorisierungsmethode Vorteile und Schwächen. Sie quantifiziert zwar Ihre Ideen, kann aber auch ungenau sein. Lassen Sie uns diese Vor- und Nachteile im Detail verstehen.

Pros

Hier sind einige der Vorteile der RICE-Priorisierung:

1. Bessere Kommunikation

Es ermöglicht eine bessere Kommunikation durch ein standardisiertes Punktesystem und hilft, Prioritäten direkt zu kommunizieren. Es hilft allen, Aufgaben mit höchster Priorität zu identifizieren und ihre Prioritäten besser zu verwalten. Außerdem wird durch tools für das Produktmanagement verbessert auch die Zusammenarbeit und das Freigeben von Aktualisierungen in Echtzeit.

2. Gelöschte Prioritätensetzung

Der RICE-Score gibt Ihnen eine klare und numerische Priorisierung von Aufgaben oder Features. So können Sie die Liste nach Priorität sortieren und sich stärker auf Elemente mit hoher Priorität konzentrieren. So können Sie Ihre Ressourcen, einschließlich Zeit und Geld, effizient nutzen.

3. Einfach zu verstehen

RICE verwendet ein einfaches Punktesystem, das auf vier Faktoren basiert, so dass die Benutzer das System nutzen können, ohne zertifizierung des Produktmanagements oder Qualifikation. Teammitglieder, Stakeholder und Entscheidungsträger können damit leicht die Gründe für verschiedene Entscheidungen im Zusammenhang mit der Prioritätensetzung nachvollziehen.

4. Berücksichtigt wichtige Faktoren

Bei der Bewertung werden vier Schlüsselfaktoren priorisiert: Reichweite, Wirkung, Vertrauen und Aufwand. Diese gehören zu den wichtigsten Faktoren bei der Bewertung der Lebensfähigkeit einer Idee und der Frage, ob eine Idee lebensfähig ist.

Der RICE-Rahmen bietet einen quantitativen Ansatz für die Prioritätensetzung, der persönliche Voreingenommenheit und subjektive Meinungen ausschließt. Er stützt sich auf datengestützte und messbare Fakten, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

6. Kategorische Flexibilität

Es bietet Flexibilität, indem es Teams erlaubt, es an verschiedene Kategorien von Aufgaben, Produkten und Features anzupassen und anzuwenden. Ob neue Produktfeatures, Fehlerkorrekturen oder Prozessverbesserungen - RICE kann auf unterschiedliche Kontexte zugeschnitten werden.

7. Hilft bei der Ausrichtung

Der RICE-Punktestand trägt dazu bei, Teammitglieder und Interessengruppen aufeinander abzustimmen, und stellt sicher, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. Dies fördert auch ein kollaboratives und konzentrierteres Arbeitsumfeld.

Nachteil

Einige der Nachteile sind:

1. Kann ungenau sein

Einer der Hauptnachteile von RICE besteht darin, dass es eine Menge Schätzungen und Vermutungen erfordert. Es kann sein, dass wir die Werte überschätzen, wodurch die Punktzahl ungenau wird. Außerdem ist der Vertrauensfaktor subjektiv und basiert auf dem Verständnis und dem Vertrauen der Person in die Aufgabe.

Daher ist es wichtig, so genau wie möglich zu sein. Die erforderlichen Metriken können Ihnen dabei helfen, dies zu erledigen.

2. Weniger kundenorientiert

Ein weiteres Problem bei dieser Methode ist, dass sie nicht kundenorientiert ist. Faktoren wie Reichweite und Wirkung erledigen zwar einige Aspekte der Kunden. Entscheidende Elemente wie Präferenzen, Feedback und emotionale Aspekte werden jedoch nicht berücksichtigt.

Selbst bei Reichweite und Wirkung sind diese Zahlen dadurch definiert, wie der Produktmanager die Reichweite und den Einfluss eines bestimmten Produkts über einen bestimmten Zeitraum einschätzt.

3. Leicht manipulierbar

Die Zuweisung von Punkten in RICE ist nicht völlig Free von subjektiven Einschätzungen. Verschiedene Produktmanager haben unterschiedliche Neigungen, die zu einer inkonsistenten Bewertung führen können. Einige können die Bewertungen absichtlich aufblähen oder abschwächen, insbesondere bei der Vertrauenskomponente. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, mehrere Personen in den Bewertungsprozess einzubeziehen.

Variationen und Alternativen zu RICE

Hier sind einige Alternativen zum RICE-Priorisierungsmodell:

BRICE

BRICE Scoring ist eine hervorragende Alternative zum RICE-Rahmen für die Priorisierung des Produktmanagements. Es ähnelt dem RICE-Modell mit dem Unterschied, dass es einen zusätzlichen Faktor namens Business Importance misst.

Die fünf Faktoren, die gemessen werden, sind also Business Importance, Reach, Impact, Confidence und Effort (Aufwand). Business Importance misst, wie das Produkt, das Sie in Betracht ziehen, mit den strategischen Zielen des Geschäfts zusammenpasst. Sie wird in der Regel mit Werten zwischen 1 und 3 bewertet, wobei 3 der höchste Wert ist (was bedeutet, dass das Produkt für das Geschäft von entscheidender Bedeutung ist).

Zur Berechnung des BRICE-Scores können Sie diese Formel verwenden:

BRICE Score = (Business Importance x Reach x Impact x Confidence) / Aufwand

Wert vs. Aufwand

Wert vs. Aufwand ist eine Priorisierungsmethode, die sich auf Wert und Aufwand konzentriert und es Ihnen ermöglicht, verschiedene Features zu bewerten. Die Idee ist ganz einfach: Sie messen den Nutzen, den die Idee Ihnen bringt, und vergleichen ihn mit dem Aufwand, den es braucht, um ihn zu erreichen.

Weisen Sie jedem Feature eine Wert- und eine Aufwandspunktezahl zu, um es zu berechnen. Die Features, die einen hohen Wert und einen geringen Aufwand haben, sind klare Gewinner. Es folgen Funktionen mit hohem Wert und hohem Aufwand sowie Funktionen mit geringem Wert und geringem Aufwand. Am besten vermeiden Sie Features mit geringem Wert und hohem Aufwand.

Die Methode liefert zwar eine klare Vorstellung von der Priorisierung, hat aber den Nachteil, dass sich Wert und Aufwand nur schwer abschätzen lassen.

SU-RICE

Das SU-RICE-Framework hat zwei unabdingbare Faktoren, die im RICE-Modell nicht enthalten sind: Quelle und Benutzer-Persona. Das SU-RICE-Modell ist umfassender, da es neben Reichweite, Auswirkung, Vertrauen und Aufwand auch berücksichtigt, aus welcher Quelle Sie Ihre Ideen für Produkt-Features und Benutzer-Persona beziehen.

Sie können vier Quellen in Betracht ziehen: potenzielle Kunden, Kunden, Markt oder Wettbewerb und interne Quellen, und diese nach Priorität auflisten. Dieser Rahmen ermöglicht ein detaillierteres Verständnis des Kontexts einer Aufgabe oder eines Features und ihrer potenziellen Auswirkungen.

Story Mapping

Beim Story Mapping werden die Features danach priorisiert, wie Ihre Kunden planen, das Produkt zu nutzen. Es handelt sich nicht um ein Scoring-Modell. Stattdessen werden die Benutzer-Geschichten, die ein Feature beschreiben, gesammelt und auf einer Karte abgebildet.

So erhalten Sie einen Überblick über das Produkt und eine Liste mit Unteraufgaben und Details für jede Aufgabe. Diese Methode ist sehr kundenorientiert und lässt Sie das große Ganze sehen. Während der Ideenfindung erstellen Sie außerdem ein visuelles Dokument, das jeden an seine Ziele erinnert.

Bessere Priorisierung mit dem RICE Framework und ClickUp

Das RICE-Framework ist eine hervorragende Methode, um zu entscheiden, welche Ideen zuerst behandelt werden sollten. Es quantifiziert die Ideen und macht es einfach, sie zu priorisieren. Darüber hinaus ist es zeitsparend und hilft bei der objektiven Entscheidungsfindung.

Bei der Anwendung des Modells sind einige Dinge zu beachten:

Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel

Ihr Bewertungssystem hat Einfluss auf die Bewertung

Beziehen Sie Ihr Team in den Bewertungsprozess ein, um ihn objektiver zu gestalten

Verwenden Sie Vorlagen für das Produktmanagement zur besseren Visualisierung

Bewerten Sie die Punktzahl regelmäßig neu und aktualisieren Sie sie

Technische Schulden können unterbewertet werden, daher sollten Sie sie in Ihrem Priorisierungssystem gesondert berücksichtigen

Ein All-in-One-Produktmanagement-Tool wie ClickUp bietet eine bessere Abstimmung, Zusammenarbeit, Visualisierung und Vorlagen während der Priorisierung. Anmelden heute kostenlos!