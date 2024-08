die 10 besten Tools zur Unternehmensbewertung für die Bewertung von Projekten im Jahr 2024

Überstürzte und unüberlegte Entscheidungen sind die größte Gefahr für kleine und mittlere Unternehmen in der heutigen wettbewerbsorientierten Geschäftswelt. Ein einziger Fehler kann das Aus für ein Unternehmen bedeuten, daher ist eine sorgfältige Planung und Bewertung von entscheidender Bedeutung.

Tools zur Unternehmensbewertung sind Ihre Geheimwaffe, um informierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens zu treffen. Sie versetzen Sie in die Lage, Ihre Stärken zu bewerten, verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und festzustellen, ob sich Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg befindet.

Lernen Sie diese Instrumente kennen und entdecken Sie, wie sie Ihr Nordstern in der Welt der Unternehmensbewertung sein können. 🌟

Die Wahl des richtigen Evaluierungstools kann aufgrund der Vielzahl von Optionen eine Herausforderung darstellen. Auch wenn die Wahl von den besonderen Bedürfnissen und der Situation Ihres Unternehmens abhängt, können Sie einige allgemeine Richtlinien befolgen, um die am besten geeignete Software zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Tools zur Unternehmensbewertung die folgenden Schlüsselelemente:

Umfassende Analyse : Suchen Sie nach Tools, die eine umfassende Bewertung bieten, einschließlich mehrerer Bewertungsmethoden (Vermögen, Einkommen, Markt), Risikobewertung und Benchmarking mit Branchenkollegen

Benutzerfreundliche Schnittstelle : Das Tool sollte über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, um die Bewertung zu ermöglichenprozess effizient zu gestalten und für Benutzer mit unterschiedlichem Wissensstand zugänglich ist

Anpassung : Stellen Sie sicher, dass das Tool an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann, egal ob es sich um branchenspezifische Benchmarks oder einzigartige Bewertungskriterien handelt

Datengenauigkeit : Genauigkeit ist entscheidend. Das Tool sollte zuverlässige Datenquellen und transparente Berechnungen bieten, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen

Berichterstellung und Visualisierung : RobustBerichtsfunktionen und Datenvisualisierungsfunktionen helfen Ihnen, die Ergebnisse effektiv an die Beteiligten zu kommunizieren

Integration: Achten Sie darauf, ob das Tool mit Ihrer bestehenden Software und Ihren Systemen integriert werden kann, um die Dateneingabe und -analyse zu optimieren

Tools zur Unternehmensbewertung helfen Ihnen, Projekte zu bewerten, fundierte Entscheidungen zu treffen und in der dynamischen Geschäftswelt von heute die Nase vorn zu haben. Von Bewertung und Leistungsbeurteilung bis hin zu Auswirkungen und Projektleitung sind diese 10 Tools Ihre zuverlässigen Verbündeten auf Ihrem Weg zum Erfolg.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein vielseitiges Unternehmen Bewertungstool das die Datenerfassung vereinfacht durch seine Formular-Ansicht funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, mühelos Informationen zu sammeln aus Kunden , Mitarbeiter oder andere Zielgruppen.

Die Formularansicht von ClickUp bietet eine breite Palette von Feldtypen, umfangreiche Anpassungsoptionen und die Möglichkeit, Aufgaben automatisch aus Formularantworten zu erstellen. Damit können Sie Ihren Datenerfassungsprozess an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ganz gleich, ob Sie detaillierte Antworten, einzigartige Feldoptionen oder eine rationalisierte Aufgabenerstellung benötigen, Form View optimiert die Datenerfassung und stellt sicher, dass Sie Informationen auf die wertvollste und bequemste Weise erhalten und verwalten.

Der Mehrwert liegt in der nahtlosen Integration mit Projektmanagementaufgaben, die es Ihnen ermöglicht, Formularantworten in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Verwendung von ClickUp's Projektbewertungsvorlage können Sie den Fortschritt und die Ergebnisse Ihres Projekts mit professionellen Visualisierungen verfolgen und präsentieren, die bequem an einem Ort zusammengefasst sind. 💯

Dieser umfassende Ansatz rationalisiert Ihre Bewertungsprozesse , ermöglicht eine effiziente Optimierung, Ideenentwicklung und verbesserte Entscheidungsfindung innerhalb einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform.

ClickUp beste Eigenschaften

Bietet visuelle Einblicke inProjektfortschritt, die Teamleistung und wichtige Metriken

Vereinfacht die Datenerfassung durch anpassbare Formulare und automatische Aufgabenerstellung aus den Antworten

Festlegen und Überwachen von Geschäftszielen und Sicherstellen der Übereinstimmung mit Bewertungszielen

Nahtlose Verbindung mit Tools und Anwendungen von Drittanbietern für umfassende Datenanalyse und -auswertung

Ermöglicht das Hinzufügen benutzerdefinierter Datenfelder zu Aufgaben und Projekten für spezifische Bewertungskriterien

ClickUp-Einschränkungen

Die Lernkurve kann für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten eine Herausforderung darstellen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Benutzer verfügbarArbeitsbereich mitglied pro Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. TolaData

Über: TolaData TolaData ist eine webbasierte Monitoring- und Evaluierungsplattform, die auf gemeinnützige Organisationen zugeschnitten ist und ein robustes Toolkit für die Projektverfolgung, das Management und die Berichterstattung bietet. Seine herausragenden Merkmale umfassen ein umfassendes Indikatorenmanagement, das bei der Datensammlung, Planung und Überwachung der Ziele hilft. 🎯

Die Plattform verfügt über eine intuitive Schnittstelle mit einem benutzerfreundlichen Layout und anpassbaren Dashboards für die Berichterstattung über die Ergebnisse. Neben der Budgetverfolgung und der Einbindung von Stakeholdern zeichnet sich die Plattform auch durch ihr Aktivitäten- und Aufgabenmanagement aus. TolaData ist eine unschätzbare Ressource, wenn Sie nach einer effektiven und transparenten Bewertung Ihrer gemeinnützigen Projekte suchen, dank verbesserter Zusammenarbeit und Transparenz sowie eine nahtlose Integration mit Tools von Drittanbietern zur Datenharmonisierung.

TolaData beste Eigenschaften

Robuste Tools für die Verwaltung von Projektindikatoren

Bietet anpassbare Dashboards, die es den Benutzern ermöglichen, Projektergebnisse effektiv zu visualisieren und zu berichten

Integrationsmöglichkeiten mit Tools von Drittanbietern erleichtern die Sammlung und Harmonisierung von Daten aus verschiedenen Quellen

TolaData Einschränkungen

Begrenzte Diagramme

Keine Ziele für aufgeschlüsselte Daten

TolaData Preise

Kostenlose Testversion

Starter : $99/2 Benutzer pro Monat

: $99/2 Benutzer pro Monat Klein : $229/5 Benutzer pro Monat

: $229/5 Benutzer pro Monat Mittel : $449/10 Benutzer pro Monat

: $449/10 Benutzer pro Monat Groß: $999/25 Benutzer pro Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

TolaData Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

3. Adobe Captivate

Über: Adobe Captivate Wenn Sie denken, dass Adobe-Tools nur für die Bildbearbeitung gedacht sind, liegen Sie falsch. Adobe Captivate ist ein fantastisches Werkzeug für Business-Evaluierung, und hier ist, warum es so hilfreich ist.

Es ist benutzer-freundlich, so dass selbst Anfänger schnell ansprechende eLearning-Inhalte erstellen können. Die Benutzerfreundlichkeit ist entscheidend für die Bewertung von Schulungsprogrammen und die effiziente Weitergabe von Informationen. Die interaktiven Funktionen, wie anpassbare Interaktionen und Fragen zur Wissensüberprüfung, fördern das Engagement und das Verständnis der Lernenden. Es eignet sich hervorragend, um zu beurteilen, wie gut Ihre Schulungsmaterialien funktionieren und ob Ihre Zielgruppe die Botschaft versteht. 💌

Außerdem bietet Adobe Captivate Virtual-Reality-Erlebnisse, mit denen Sie auf einzigartige Weise bewerten können, wie immersiv Ihre Schulungen sind. Dieses Tool ist für HR- und People-Ops-Agenturen wertvoll und bei der Implementierung neuer Prozesse innerhalb einer Organisation von großer Bedeutung. Letzteres kann Ihnen helfen, die Auswirkungen bestimmter Änderungen auf die Gesamtproduktivität Ihres Teams zu bewerten und zu bestimmen.

Die besten Funktionen von Adobe Captivate

Zahlreiche interaktive Funktionen, darunter anpassbare Interaktionen, automatische Verzweigungen und Fragen zur Wissensüberprüfung

Virtual-Reality-Erlebnis

Schnelle und benutzerfreundliche Erstellung von E-Learning-Inhalten

Einschränkungen von Adobe Captivate

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Häufige Abstürze, laut einiger Rezensenten

Preise für Adobe Captivate

Kostenlose Testversion

Abonnement : $33.99/Monat

: $33.99/Monat Edu-Rabatt : $399

: $399 Vollständige Lizenz: $1299

*Abonnementpreise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Adobe Captivate Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (100+ Bewertungen)

: 3.9/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Als App öffnen Unternehmensbewertung App

Über: Als App öffnen die App Open as App Company Evaluation App macht die Unternehmensbewertung effektiver und zugänglicher für Sie. Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Annahmen und Geschäftspläne eingeben, und die App liefert Ihnen wichtige Erkenntnisse wie Finanzdiagramme und diskontierte Cashflows. Das spart Ihnen Zeit und ermöglicht es Ihnen, schnell Entscheidungen zu treffen. 🌪️

Außerdem können Sie mit dem Tool Ihre Geschäftspläne visualisieren und Stakeholder und Investoren über den geschätzten Wert Ihres Unternehmens auf dem Laufenden halten. Sie können diese Informationen auch als PDF-Datei weitergeben, um eine klare Kommunikation zu ermöglichen.

Open as App Unternehmensbewertungs-App beste Eigenschaften

Vereinfacht die Unternehmensbewertung mit ein paar Klicks

Ermöglicht die Visualisierung von Geschäftsplänen mit Finanzdiagrammen

Erleichtert die sofortige Weitergabe von Informationen über PDF für eine klare Kommunikation

Open as App Unternehmensbewertungs-App Einschränkungen

Der Link zum Rechner hat ein langes Intro

Als App öffnen Unternehmen Bewertung App Preise

Kostenlose Version

Business : $80/Monat für 10 Benutzer

: $80/Monat für 10 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie das Unternehmen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Open as App Unternehmensbewertung App-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

5. ExitAdviser

Über: ExitAdviser ExitAdviser hilft Ihnen bei der Bewertung und Verbesserung der Marktposition Ihres Unternehmens. Diese Analyse liefert Ihnen die Informationen, um fundierte Entscheidungen über mögliche Veränderungen oder neue Strategien zu treffen. Alles, was Sie tun müssen, ist den Nettogewinn des Unternehmens aus dem letzten Geschäftsjahr einzugeben und das Umsatzwachstum zu prognostizieren, um eine Bewertung zu erhalten.

ExitAdviser liefert neben branchenspezifischen Benchmarks auch wichtige Daten wie Steuerzahlungen der Mitbewerber, Mitarbeiterleistungen und Bewertungen der Mitarbeiterzufriedenheit. Diese umfassenden Informationen geben Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Wettbewerbslandschaft und helfen Ihnen bei der strategischen Planung und Entscheidungsfindung für Ihr Unternehmen . 💼

ExitAdviser beste Eigenschaften

Liefert Daten über Steuerzahlungen und Sozialleistungen der Wettbewerber

Ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens mit der Ihrer Konkurrenten zu vergleichen

Bietet branchenspezifische Benchmarks für die strategische Planung

Einschränkungen von ExitAdviser

Veraltetes Design

ExitAdviser Preise

Kostenlose Version

Einmaliger Kauf: $99 pro Benutzer

ExitAdviser Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

6. CalcXML

Über: CalcXML CalcXML bietet eine gründliche Bewertung des finanziellen Wohlergehens Ihres Unternehmens. Es geht auf entscheidende Details wie Cashflow und Verschuldungsgrad ein und hilft Ihnen dabei, verbesserungsbedürftige Bereiche oder potentielle Chancen zu erkennen, die Sie nutzen können. 📈

Einer der besten Aspekte des Tools ist, dass CalcXML-Daten problemlos in andere Anwendungen wie QuickBooks Online integriert werden können. Auf diese Weise können Sie Ihre Finanzplanung und Entscheidungsfindung verbessern und klügere Entscheidungen in Bezug auf die verfügbaren Mittel treffen.

Dieses Tool ist einfach und funktioniert mit Google Sheets und Microsoft Excel. Unabhängig von Ihrer Buchhaltungserfahrung können Sie einfach auf Ihre Finanzdaten zugreifen und diese analysieren, ohne dass Sie ein Experte für komplexe Tabellenkalkulationssoftware sein müssen.

CalcXML beste Eigenschaften

Bietet eine detaillierte Auswertung der Finanzlage Ihres Unternehmens, einschließlich Cashflow und Verschuldungskennzahlen

Integriert sich in Microsoft Excel und Google Sheets

Ermöglicht den nahtlosen Import von Daten in andere Tools

CalcXML-Einschränkungen

Mangel an qualitativer Analyse

CalcXML-Preise

Kontakt mit dem Unternehmen

CalcXML Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (1 Bewertung)

: 5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

7. BizEx Business Valuation Calculator

Über: BizEx BizEx ist eine robuste Plattform für die Unternehmensbewertung, die sich auf die 'Multiple of Earnings'-Methode konzentriert, die am häufigsten bei der Bewertung von Kleinunternehmen verwendet wird. Der Multiplikator ist vergleichbar mit dem diskontierten Cashflow oder dem Kapitalisierungssatz, der meist von führenden Unternehmensgutachtern und Analysten verwendet wird, aber BizEx vereinfacht ihn für Eigentümer kleiner Unternehmen. Das Besondere ist die Raffinesse des Business Valuation Calculator, der die meisten kostenlosen Modelle übertrifft. 🧮

Durch eine umfassende Analyse des diskretionären Einkommens des Unternehmens und der Gewinnmultiplikatoren können Sie schnell Bewertungsspannen auf der Grundlage verschiedener Faktoren erstellen. BizEx geht noch einen Schritt weiter und bietet die kostenlose Option, diese Zahlen mit einem Makler zu besprechen, um sicherzustellen, dass Sie eine fachkundige Anleitung für eine gut informierte Unternehmensbewertung erhalten.

BizEx Business Valuation Calculator beste Eigenschaften

Bietet eine detaillierte Aufschlüsselung des diskretionären Einkommens und der Gewinnmultiplikatoren und hilft bei der sofortigen Erstellung eines Bewertungsbereichs

Hat eine Option zur Verbindung mit einem Makler

Der Rechner bietet umfassende und zuverlässige Ergebnisse

Einschränkungen des BizEx Business Valuation Calculator

Keine Bewertungen

BizEx Business Valuation Calculator Preise

Kostenlose Version

BizEx Business Valuation Calculator Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

8. Sopact

Über: Sopact Sopact ist eine umfassende Lösung für wirkungsorientierte Organisationen, die ihre Wirkungsmessung und -verwaltung verbessern möchten.

Mit der Evaluierungssoftware von Sopact erhalten Sie ein All-in-One-Tool, das die Messung Ihrer Wirkung zu einem Kinderspiel macht. Keine komplizierten Excel-Tabellen oder Umfragen mehr, die Ihre Zeit verschlingen. Stattdessen steht Ihnen ein einfaches Dashboard zur Verfügung, das Ihre Fortschritte verfolgt, Ihnen hilft, Bereiche zu erkennen, in denen Sie sich verbessern können, und mit dem Sie Ihre Wirkungsberichte leicht weitergeben können.

Noch besser: Sopact nutzt KI-Technologie, um Echtzeit-Einsichten zu liefern und Ihre Wirkung kontinuierlich zu optimieren, damit Sie sich schnell an Veränderungen anpassen und Ihre Ziele schneller erreichen können. 🤖

Sopact beste Eigenschaften

Benutzerfreundliches Dashboard erleichtert die Verfolgung von Fortschritten, die Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche und die Kommunikation der Auswirkungen an die Stakeholder

KI-Technologie unterstützt Einblicke in Echtzeit

Bietet eine Komplettlösung zur Messung und Verwaltung der Auswirkungen Ihrer Organisation und vereinfacht den Evaluierungsprozess

Einschränkungen von Sopact

Keine Bewertungen

Sopact Preise

Kostenlose Version

Anfangstarif: $99/Monat

Sopact Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (2 Bewertungen)

: 5/5 (2 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

9. Valuadder

Über: Wertleiter Valuadder verwendet drei Standardansätze - Vermögen, Einkommen und Markt - um den Wert Ihres Unternehmens gründlich zu bewerten. Nachdem Sie die Software heruntergeladen haben, können Sie den Wert auf der Grundlage von Ertrags- und Kapitalisierungssätzen berechnen und erhalten so einen Einblick in Ihre finanzielle Gesundheit und Ihr Potenzial. 🤑

Valuadder bewertet auch den Goodwill und das Risiko und stellt sicher, dass Sie alle Facetten Ihres Unternehmens verstehen. Durch den Vergleich Ihres Unternehmens mit Branchenkollegen können Sie wertvolle Benchmarks festlegen, Preisspannen, Durchschnittswerte und Mediane berechnen und detaillierte Bewertungen erstellen. Diese Funktionen helfen Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und den Wert und die Rentabilität Ihres Unternehmens zu maximieren.

Valuadder beste Eigenschaften

Vergleichen Sie Ihr Unternehmen mit anderen Unternehmen der Branche, um wertvolle Einblicke zu erhalten und sich im Wettbewerb zu positionieren

Berechnen Sie Preisspannen, Durchschnittswerte und Mediane, um Preisstrategien zu optimieren

Nutzen Sie Kapitalwert- und interne Zinsfußberechnungen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Valuadder Einschränkungen

Keine kostenlose Testversion

Komplexe Preisstruktur

Nur für Computer verfügbar

Valuadder-Preise

Kontakt mit dem Unternehmen

Valuadder Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

10. Zoho Lernen

Über: Zoho Lernen Zoho Learn unterstützt die Unternehmensbewertung mit einer robusten Wissensmanagement- und Schulungsplattform. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung maßgeschneiderter Schulungsprogramme und Bewertungen, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen effektiv zu bewerten. Mit detaillierten Berichten können Sie die Auswirkungen von Schulungsinitiativen messen und so wertvolle Erkenntnisse für die Unternehmensbewertung gewinnen.

Die Plattform umfasst Reporting Tools die es Ihnen ermöglichen die Leistung zu analysieren und Kursergebnisse. Mit Zoho Learn können Sie hochgradig anpassbare Quizze und Beurteilungen erstellen, die die eingereichten Beiträge automatisch auswerten und benoten und so wichtige Daten für die Bewertung liefern. Zoho Learn kann ein wertvolles Instrument sein, um die Auswirkungen und die Produktivität neuer Prozesse in Ihrem Team zu bewerten. 🌞

Die besten Funktionen von Zoho Learn

Erstellen Sie ansprechende und interaktive Schulungsprogramme, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

Bewerten Sie die Leistung der Lernenden und verfolgen Sie die Wirksamkeit der Schulungsprogramme

Greifen Sie auf umfassende Berichte zu, um Einblicke in die Fortschritte der Lernenden und die Effektivität des Schulungsprogramms zu erhalten

Einschränkungen von Zoho Learn

Komplexe Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Tools

Preise für Zoho Learn

Kostenlose Version

Express : $1/Monat pro Benutzer

: $1/Monat pro Benutzer Professional: $3/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

Zoho Learn Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

Beurteilen, voranschreiten und beeindrucken

Mit diesen 10 Tools zur Unternehmensbewertung können Sie Ihre Entscheidungsfindung beschleunigen, den Projekterfolg überprüfen und Ihre Ziele effizienter erreichen. Egal, ob Sie die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens untersuchen, die Wirkung Ihrer Projekte überwachen oder Ihr Wissensmanagement und Ihre Schulungsmaßnahmen verbessern möchten, ClickUp ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. 👍