Die 10 besten Fertigungsplanungsprogramme im Jahr 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

Die Terminplanung in der Fertigung ist zweifellos eine Herausforderung, aber sie muss kein Prozessblocker sein . Mit den richtigen Tools können Sie Ihr Unternehmen in eine produktionsprozess und eine unübertroffene Produktivität zu erreichen. Deshalb haben wir die 10 besten kostenlosen und kostenpflichtigen Softwarelösungen für die Fertigungsplanung für 2024 zusammengestellt, damit Sie die Kontrolle über Ihre Fertigungsprozesse übernehmen können.

Von nahtlose Ressourcenzuweisung bis hin zu Echtzeit-Updates - diese leistungsstarken Lösungen wurden entwickelt, um Ihre Produktionsabläufe zu optimieren. Starten Sie mit dem kostenlosen ClickUp Vorlage für den Projektplan in der Fertigung um Ihren gesamten Fertigungsprozess zu organisieren!

Erstellen Sie Ihren Produktionsplan mit der ClickUp Vorlage für den Projektplan in der Fertigung

Worauf sollten Sie bei Software für die Fertigungsplanung achten?

Bei der Suche nach der richtigen Lösung zur Maximierung von Produktionsplänen sind mehrere Schlüssel zu berücksichtigen.

Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung: Bevorzugen Sie eine Planungssoftware, die Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bietet, um sie an Ihre spezifischen Produktionsprozesse und -anforderungen anzupassen

Bevorzugen Sie eine Planungssoftware, die Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bietet, um sie an Ihre spezifischen Produktionsprozesse und -anforderungen anzupassen Echtzeit-Updates und Sichtbarkeit: Suchen Sie nach Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, den Fortschritt Ihres Fertigungsprozesses zu überwachen und die notwendigen Anpassungen sofort vorzunehmen, um die Effizienz zu optimieren und die Termine einzuhalten

Suchen Sie nach Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, den Fortschritt Ihres Fertigungsprozesses zu überwachen und die notwendigen Anpassungen sofort vorzunehmen, um die Effizienz zu optimieren und die Termine einzuhalten Nahtlose Integration in bestehende Systeme: Stellen Sie sicher, dass die Planungssoftware nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert ist, z. B. in ERP- (Enterprise Resource Planning) und MRP-Tools (Material Requirements Planning). Diese Integration gewährleistet einen reibungslosen Daten Flow und eine genaue Planung, verhindert Datendiskrepanzen und verbessert die Gesamtkoordination

Stellen Sie sicher, dass die Planungssoftware nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert ist, z. B. in ERP- (Enterprise Resource Planning) und MRP-Tools (Material Requirements Planning). Diese Integration gewährleistet einen reibungslosen Daten Flow und eine genaue Planung, verhindert Datendiskrepanzen und verbessert die Gesamtkoordination Robuste Berichterstellung und Analyse: Wählen Sie eine Planungssoftware, die robuste Funktionen für die Berichterstellung und Analyse bietet. So können Sie wertvolle Einblicke in die Produktionsleistung gewinnen, Engpässe erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten aufdecken

Wählen Sie eine Planungssoftware, die robuste Funktionen für die Berichterstellung und Analyse bietet. So können Sie wertvolle Einblicke in die Produktionsleistung gewinnen, Engpässe erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten aufdecken Benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Navigation: Benutzerfreundlichkeit ist bei einer Planungssoftware von entscheidender Bedeutung, damit sie von Ihrem Team leicht angenommen wird. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Navigation minimieren die Lernkurve und erhöhen die Produktivität, so dass sich Ihr Team auf seine Aufgaben konzentrieren kann, anstatt sich mit einer komplexen Software herumzuschlagen

Benutzerfreundlichkeit ist bei einer Planungssoftware von entscheidender Bedeutung, damit sie von Ihrem Team leicht angenommen wird. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Navigation minimieren die Lernkurve und erhöhen die Produktivität, so dass sich Ihr Team auf seine Aufgaben konzentrieren kann, anstatt sich mit einer komplexen Software herumzuschlagen Zuverlässiger Kundensupport und regelmäßige Updates: Entscheiden Sie sich für eine Planungssoftware, die über einen zuverlässigen Kundensupport und regelmäßige Updates verfügt. Die Anforderungen in der Fertigung können sich schnell ändern, und der Zugang zu hilfreichem Support und Updates stellt sicher, dass Ihre Software auf dem neuesten Stand bleibt und in der Lage ist, die sich ändernden Anforderungen zu erfüllen

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie die ideale Planungssoftware für Ihre Fertigung finden prozess . Flexible und anpassbare Software mit Echtzeit-Updates, nahtloser Integration, leistungsstarker Berichterstellung, benutzerfreundlichen Schnittstellen und kontinuierlichem Support wird Ihren Flow optimieren!

Die 10 besten Softwarelösungen für die Produktionsplanung im Jahr 2024

Sehen Sie sich die mehr als 15 Ansichten in ClickUp für Ressourcenmanagement und visuelle Planung an

An der Spitze unserer Liste steht ClickUp, eine All-in-One-Plattform für Produktivität mit Tools für Teams zur Automatisierung aller Produktionsprozesse, einschließlich der Fertigungsplanung. Sie bietet wichtige Features wie ClickUp Kalender-Ansicht die Ihnen hilft, Ihre Arbeit zu organisieren und zu planen und ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht zur Visualisierung und Verwaltung kritischer Aufgaben.

ClickUp ist nicht nur eine fantastische Software für die Fertigungsplanung, sondern lässt sich auch nahtlos in andere wichtige Tools wie Salesforce und HubSpot integrieren, was die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern in Echtzeit ermöglicht.

ClickUp beste Features

ClickUp Beschränkungen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise verfügbar

: Benutzerdefinierte Preise verfügbar ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Fishbowl

über Fishbowl Fishbowl ist ein Tool zur Bestandsverwaltung, das mittlere bis große Geschäfte bei der Nachverfolgung von Beständen und der Automatisierung von Fertigungsprozessen unterstützt. Die 2016 gegründete Produktionsplanungssoftware bietet Sichtbarkeit im Lager, verwaltet genaue Nummern für den Bestand und ermöglicht die Materialbedarfsplanung (MRP).

Fishbowl beste Features

Aktives Support-Team in Bereitschaft

Zugriff für Mitarbeiter an allen Speicherorten möglich

Nachverfolgung des Status in Echtzeit

Barcode-Scanning für eine einfache Nachverfolgung des Bestands

Tools zur Erfüllung der Reihenfolge für eine effiziente Bestandsverwaltung

Fishbowl Beschränkungen

Schwierigkeiten bei der Navigation durch einige der Features

Mehrere versteckte Kosten

Der Preis ist für kleine Geschäfte sehr hoch

Fishbowl-Preise

Fishbowl-Laufwerk Warehousing: $349/zwei Benutzer/Monat Herstellung: Demnächst erhältlich

Fishbowl advanced Warehousing: $399/zwei Benutzer/Monat Herstellung: $499/zwei Benutzer/Monat



Fishbowl Kundenbewertungen

G2: 4.0/5 (180+ Bewertungen)

4.0/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

3. MRPeasy

über MRPeasy MRPeasy ist eine KI-gestützte MRP-Plattform, die Berichte über die Fertigungsplanung erstellt und die Einkaufsplanung beschleunigt. Die Software bietet relevante Tools für das Produktions- und Verteilungsmanagement, wie z. B. Lösungen für die Bestandsverwaltung und Features für die Produktionsplanung, cRM für die Fertigung und mehr.

MRPeasy beste Features

Präzise Lösungen für Produktionsplanung, Terminierung und Berichterstellung

Kostenlose Software-Wartung

Produktions- und Arbeitsplatzkalender

Verwaltung von Verfallsdaten

Genehmigung der Reihenfolge der Arbeiten

Funktionen für Bilanz und Hauptbuchhaltung

MRPeasy-Einschränkungen

Hoher Preis für kleinere Unternehmen oder Teams

Komplizierte Navigationsbildschirme

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards

Keine Möglichkeit, frühere Aktivitäten auf der Plattform zu ändern

MRPeasy-Preise

Starter: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Professional: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Unlimited: $149/Monat pro Benutzer

MRPeasy Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4. PlanungPME

über PlanungPME PlanningPME ist ein tool für die Ressourcenplanung das kleinen bis großen Geschäften hilft, die Zeitpläne ihrer Mitarbeiter effizient zu verwalten und Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Echtzeit zuzuweisen. Es verfügt auch über leistungsstarke Integrationen mit Excel und Google Kalender, die die Planung und Terminierung auf ein höheres Niveau bringen.

Mit PlanningPME erhalten Sie Zugang zu mehreren Vorlagen, apps für die gemeinsame Planung , Lösungen für die Personalverwaltung und vieles mehr.

PlanungPME beste Features

Flexibles Setup

Personalisierte Zeitpläne

Zugriffskontrolle

Mobile App-Version verfügbar

Abwesenheitsmanagement und Nachverfolgung von Urlaub

Terminplanung für Ereignisse

Excel-Berichte und Statistiken

PlanungPME Einschränkungen

Teilweise langsame Funktion

Komplexe Benutzeroberfläche

Kein kostenloser Plan verfügbar; nur eine kostenlose Testversion

PlanungPME Preise

Web Standard: €43/Monat

€43/Monat Web Premium: 54 €/Monat

54 €/Monat Web Enterprise: 65 €/Monat

65 €/Monat Software Version: €490/Monat (Erstlizenz, einmalige Zahlung)

PlanningPME Kundenbewertungen

G2: 4.0/5 (2 Bewertungen)

4.0/5 (2 Bewertungen) Capterra: 3.0/5 (2+ Bewertungen)

5. NetSuite

über NetSuite NetSuite ist eine Cloud-basierte Lösung für die Fertigungsplanung. Mit NetSuite erhalten Unternehmen benutzerdefinierte Tools und Verbindungen zu Drittanbietern, um die geschäftsabläufe zu automatisieren und zu rationalisieren .

NetSuite ist nicht nur eine praktikable Planungssoftware, sondern dient auch als Business-Management-Software und fungiert für einige Unternehmen als ERP, während andere seine CRM- und E-Commerce-Funktionen nutzen.

NetSuite beste Features

Echtzeit-Analysen und Berichterstellung

Buchhaltungssoftware

Personalisiertes Dashboard

Lösungen für das Humankapitalmanagement

Features für Reihenfolge, Bestand und Lagerverwaltung

Tools für das Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement

NetSuite-Einschränkungen

Erfordert spezifische technische Kenntnisse

Preispläne sind auf der Website von NetSuite nicht ohne weiteres verfügbar

Keine kostenlose Testversion

Erfordert gründliche Schulung, um alles zu verstehen

Neigt zu zahlreichen (unerwarteten) Fehlern

NetSuite-Preise

Kontaktieren Sie NetSuite für Preise

NetSuite Kundenbewertungen

G2: 4.0/5 (2600+ Bewertungen)

4.0/5 (2600+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1300+ Bewertungen)

6. Plex System

über Plex-System Plex System, das kürzlich von Rockwell Automatisierung übernommen wurde, ist eine intelligente Fertigungsplattform, die die Verbindung von Systemen und Menschen mit Lieferketten unterstützt. Von der Automatisierung bis hin zur Nachverfolgung und Analyse vereinfacht Plex Systems Geschäftsabläufe und Prozesse erheblich.

Die Software bietet eine klare Sichtbarkeit der Mitarbeiter und Prozesse in Ihrem Unternehmen und automatisiert manuelle Prozesse, wodurch der Raum für Fehler limitiert wird. Plex System bietet außerdem relevante Einblicke in die Fertigungsplanung und ermöglicht so eine nahtlose Verwaltung der Reihenfolge und einen effizienten Produktionsprozess.

Plex System beste Features

System zur Fertigungssteuerung (MES)

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

Produktüberwachung

Planung der Lieferkette (SCP)

Mobile Version verfügbar

Alles-in-einem-ERP-System

Benutzerdefinierte Tools für die Berichterstellung

Plex System-Einschränkungen

Keine Preispläne verfügbar

Schlechter Kundensupport

Der Server für die Berichterstellung ist nicht intuitiv

Zu starke Abhängigkeit von Drittanbietersoftware, um als All-in-One-Lösung für Geschäfte optimal zu funktionieren

Plex System Preise

Kontaktieren Sie das Plex System Team oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo, um ein Angebot zu erhalten

Plex System Kundenbewertungen

G2: 3.9/5 (50+ Bewertungen)

3.9/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

7. Katana MRP

über Katana MRP Katana MRP ist ein Produktions planungssoftware die Inventarisierungsprozesse für Unternehmen rationalisiert. Mit Katana erhalten Sie mehr als nur ein Tool für die Fertigung - Sie erhalten Zugang zu fachkundigen Partnern, die Sie bei der Steuerung von Inventar, Produktion, Buchhaltung und mehr unterstützen.

Katana MRP beste Features

Zugang zu einem breiten Bereich von Partnern mit Fertigungskenntnissen

Flexible Preisgestaltung für kleine bis große Geschäfte

Automatische Bestandsanpassung

Live-Bestandsverwaltung

Native und Drittanbieter-Integration mit Xero, Zapier und mehr

kostenlose 14-tägige Testversion verfügbar

Katana MRP Beschränkungen

Unmöglichkeit, Fehler rückgängig zu machen

Steile Lernkurve

Preise für Katana MRP

Essential: $99/Monat

$99/Monat Erweitert: $299/Monat

$299/Monat Professionell: $599/Monat

$599/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage bei Katana MRP

Katana MRP Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (140+ Bewertungen)

8. NDS ERP-Lösungen

über NDS ERP-Lösungen NDS ERP konzentriert sich auf die Entwicklung von Strategien, die Unternehmen bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen unterstützen - einschließlich Ressourcenplanung und -management, Bestandsverfolgung und Logistik. Seit 1985 hat NDS die Standardisierung enterprise Resource Planning (ERP) für Abwicklungs-, Herstellungs- und Verteilungsprozesse.

NDS ERP-Lösungen beste Features

Fulfillment-Rechnungsrechner

E-Mail- und Fax-Features

Unterstützt "Sell-Source-Ship"- und "Buy-Hold-Sell"-Geschäftsprozesse

Funktionen zur Bearbeitung der Reihenfolge

Tools für die Nachverfolgung von Provisionen und die Verkaufsanalyse

Einschränkungen der NDS ERP-Lösungen

Auf der NDS-Website sind keine Preispläne aufgeführt

Preise für NDS ERP-Lösungen

Besuchen Sie die NDS-Website, um eine Telefonnummer zu erhalten, oder füllen Sie das Formular aus, um eine Demo oder ein Angebot zu erhalten

NDS ERP Solutions Kundenbewertungen

G2: Keine Bewertung vorhanden

Keine Bewertung vorhanden Capterra: Keine Bewertung vorhanden

9. Optessa

über Optessa Optessa ist eine intuitive Software für die Planung und Terminierung von Produktionszyklen. Sie war bis 2006 unter dem Namen NEPTAS bekannt und steht seit über 20 Jahren an vorderster Front bei der intelligenten Planung, Sequenzierung und Terminierung für Hersteller.

Optessa beste Features

Intuitives Layout

Meisterhafte Produktionsplanung undfeatures für die Kapazitätsplanung* Planung des Versorgungsnetzes und Anpassung der Kapazität an die Nachfrage

Intelligente Analytik zur Leistungsmessung

Interaktive Diagramme und Grafiken für eine ausführliche Berichterstellung

Optessa Limits

Preise sind nicht öffentlich zugänglich

Keine kostenlose Testversion oder Version

Optessa Preise

Kontaktieren Sie das Optessa Team direkt für benutzerdefinierte Preise

Optessa Kundenbewertungen

G2: 3.5/5 (1+ Bewertungen)

3.5/5 (1+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3+ Bewertungen)

10. TACTIC

über TACTIC TACTIC ist eine vielseitige Produktionsplanungssoftware, die so benutzerdefiniert werden kann, dass sie sich nahtlos in Ihr bestehendes ERP/MRP-System integrieren lässt. Das Scheduling tool gehört zu Waterloo Manufacturing Software und ist sehr effektiv bei der Nachverfolgung von Produktionsprozessen und bei der Einhaltung vorher festgelegter Qualitätsstandards.

TACTIC beste Features

Produktion undressourcenbeschränkungen planen

Features für die Vorgangsreihenfolge

Funktionen zur Kontrolle der Produktionstätigkeit

Telefonischer Support und Produktschulung verfügbar

TACTIC-Einschränkungen

Preise sind nicht öffentlich zugänglich

Keine kostenlose Testversion oder Version

TACTIC-Preise

Schreibtischreservierung: $2,25/Schreibtisch/Monat

$2,25/Schreibtisch/Monat Raumreservierung: $5/Besprechungsraum/Monat

$5/Besprechungsraum/Monat Besucherverwaltung: $99/Bürostandort/Monat

TACTIC Kundenbewertungen

G2: Keine Bewertung vorhanden

Keine Bewertung vorhanden Capterra: 5/5 (11 Bewertungen)

Bauen Sie eine Produktionsplanungsmaschine mit ClickUp

ClickUp ist die erste Wahl unter den verschiedenen Softwarelösungen für die Produktionsplanung und -steuerung. Seine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine effiziente Planung und Überwachung in Echtzeit, wodurch der Workflow rationalisiert und die Produktivität maximiert wird.

Neben der nahtlosen Integration ermöglicht ClickUp den Herstellern die benutzerdefinierte Anpassung ihres Dashboards an die Bedürfnisse ihres Unternehmens. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Ihre Fertigungsabläufe zu verbessern und zu automatisieren. Starten Sie noch heute einen kostenlosen Workspace !