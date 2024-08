Kostenlose Vorlagen für die Produktentwicklung

Sie haben eine Idee für ein faszinierendes neues Produkt, das die Welt im Sturm erobern wird? Herzlichen Glückwunsch! 💡

In Ihren Gedanken sehen Sie und Ihr Team das Produkt bereits auf dem Markt, es bricht Verkaufsrekorde und wird berühmt. In der Realität müssen Sie zuerst ein ordentliches Verfahren durchlaufen Produktentwicklungsprozess .

Dieser Prozess deckt alle Phasen der Produktentwicklung ab, von der Idee bis zur Markteinführung. Es ist die Biografie Ihres Produkts und umfasst seinen gesamten Lebenszyklus.

Diese Biografie zu schreiben ist leichter gesagt als getan, denn es gibt Dutzende von Kapiteln (Aufgaben) zu erledigen, wie z. B. die Definition von Zielen, die Einschätzung des Produktwerts, die Analyse der Konkurrenz und die Vorbereitung der Markteinführung.

Zum Glück können Sie eine Abkürzung nehmen und die Biografie in Rekordzeit fertigstellen, dank der Vorlagen für die Produktentwicklung. Die vorgefertigten Abschnitte helfen Ihnen, alle wichtigen Aktivitäten zu definieren, mit den Beteiligten zusammenzuarbeiten und Ihr Produkt zum Erfolg zu führen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 Vorlagen vor, die Ihnen helfen, den gesamten Produktentwicklungsprozess reibungslos zu durchlaufen.

Was ist eine Vorlage für die Produktentwicklung?

Eine Produktentwicklungsvorlage gibt Ihnen und Ihrem Team eine klare Karte für die Navigation durch die komplexe Reise der Produktentwicklung an die Hand. Sie führt Sie durch jede Phase, stellt sicher, dass nichts verloren geht, und erhöht die Erfolgschancen. Produktentwicklung umfasst mehrere Phasen, die den Weg eines Produkts von der Idee bis zur Marktreife darstellen. Die Anzahl und Art dieser Phasen hängt von den Zielen des Unternehmens und dem Produkt selbst ab. Eines ist jedoch sicher: Der Prozess erfordert Teamarbeit und eine erstklassige Organisation, um erfolgreich zu sein.

Einfaches Anpassen Ihrer

Projektumfang

Whiteboard-Vorlage durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Einige Produktmanagement-Vorlagen helfen Ihnen

den gesamten Prozess abzubilden

, während andere sich auf bestimmte Aspekte wie die Visualisierung eines

produkt-Roadmap

oder

gestaltung des Produkts

. Wie auch immer Sie sich entscheiden, die Produktmanager werden von einer verbesserten Produktivität und einer optimierten Zusammenarbeit profitieren.

Was macht eine gute Vorlage für die Produktentwicklung aus?

Es gibt Hunderte von Vorlagen für die Produktentwicklung. Wenn Sie die Spreu vom Weizen trennen wollen, achten Sie auf die folgenden Elemente:

Klarer Zweck : Da sich Vorlagen für die Produktentwicklung oft auf unterschiedliche Projektbereiche konzentrieren, sollten Sie den Zweck Ihrer Vorlage definieren können, sei es produktstrategie , fertigungsplanung , oder produktanforderungen

: Da sich Vorlagen für die Produktentwicklung oft auf unterschiedliche Projektbereiche konzentrieren, sollten Sie den Zweck Ihrer Vorlage definieren können, sei es produktstrategie , fertigungsplanung , oder produktanforderungen Optionen für die Zusammenarbeit : Es sollte die Teamarbeit durch Optionen wie Echtzeit-Bearbeitung, das Hinterlassen von Kommentaren und eine einfache Fortschrittsüberwachung für Produktmanager fördern

Brainstorming-Funktionen : Produktmanagement-Vorlagen sollten Tools wie digitale Whiteboards enthalten, die Ihnen und Ihrem Team ein Brainstorming ermöglichen und die Ideenfindung anregen, um die besten Ergebnisse zu erzielen

: Produktmanagement-Vorlagen sollten Tools wie digitale Whiteboards enthalten, die Ihnen und Ihrem Team ein Brainstorming ermöglichen und die Ideenfindung anregen, um die besten Ergebnisse zu erzielen Zeitplan für das Projekt : Es sollte Ihnen ermöglichen, eine umfassende Produktentwicklung zu erstellen projektzeitplan mit klaren Phasen und Terminen. Dies hilft Ihnen und den Produktmanagern, die Transparenz aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass jeder seine Aufgaben im Griff hat

Die 10 besten Vorlagen für die Produktentwicklung in ClickUp und Excel

Nach der Analyse von Dutzenden von Produktentwicklungsvorlagen haben wir die 10 besten ausgewählt, die eine hervorragende Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bieten.

Entdecken Sie deren Funktionen und finden Sie die Vorlage, die Ihnen hilft, Ihren Produktentwicklungsprozess zu skizzieren, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen! 🥵

1. Vorlage für neue Produktentwicklung

Behalten Sie den Überblick über verschiedene Projektmeilensteine und Ergebnisse mit dem ClickUp New Product Development Template

Eine sorgfältige Planung und eine einwandfreie Durchführung sind der Kern einer erfolgreichen Produkteinführung. Die

ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

hilft Ihnen, jedes Detail des Prozesses zu planen, zu organisieren und zu überwachen, die Zusammenarbeit im Team zu fördern und Aufgaben wie ein Profi zu verwalten! 💪

Die Vorlage bietet

produktmanagement-Teams

vier Ansichten, um den Entwicklungsprozess zu skizzieren, Aufgaben zuzuweisen und zu verfolgen und die rechtzeitige Fertigstellung ohne Überschneidungen oder Missverständnisse zu gewährleisten.

Die erste Ansicht der Vorlage ist Projektzusammenfassung - hier fügen Sie Ihre Aufgaben hinzu und teilen sie in Phasen ein. Standardmäßig gibt es sieben Phasen, aber Sie können sie bei Bedarf ändern:

Ideen-Screening Konzeptentwicklung und -prüfung Marketingstrategie und Geschäftsanalyse Produktentwicklung Beta-/Markttests Technische Umsetzung Produkt-Einführung

Geben Sie Details wie Start- und Fälligkeitsdaten, Aufgabenkomplexität, Aufwand und Auswirkungen sowie die für die einzelnen Aufgaben zuständigen Teams/Abteilungen oder Produktmanager an.

Die Ansicht Process Board zeigt die in der vorherigen Ansicht definierten Aufgaben als Karten an und sortiert sie nach der Phase, zu der sie gehören (eine der sieben oben genannten). Wenn Sie Aufgaben erledigen, können Sie die entsprechenden Karten durch einfaches Ziehen und Ablegen verschieben.

Die Seite

Gantt-Diagramm

ansicht können Sie eine dynamische Zeitleiste erstellen, die

abhängigkeiten von Aufgaben

die Ansicht Zeitleiste zeigt Ihre Aufgaben in einem Kalender an und ermöglicht Ihnen die Überwachung von Fristen und Zeitplänen.

2. Produktentwicklung Roadmap Whiteboard Vorlage

Verwenden Sie ClickUps Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap, um die Meilensteine Ihrer Produktentwicklung visuell zu planen, zu verfolgen und zu feiern

Sie möchten Ihren Produktentwicklungsprozess visualisieren, Ziele festlegen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten? Die

ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage

ist genau das, was Sie brauchen!

Zuallererst ist es wichtig zu erwähnen, dass dies eine Whiteboard-Vorlage ist.

ClickUp-Whiteboards

sind digitale Leinwände, mit denen Sie Ihre Prozesse mit maximaler Transparenz und Zusammenarbeit visualisieren, brainstormen und anpassen können.

Da sich diese spezielle Vorlage um die Produktentwicklung dreht, hilft sie Ihnen, den Prozess in Phasen zu unterteilen und leicht zu verfolgende Zeitpläne zu erstellen.

Beginnen Sie mit der Vorlage, indem Sie Ihre Aufgaben und deren Details in der Listenansicht eingeben. Wechseln Sie dann zur Ansicht Whiteboard - Ihrer Leinwand zur Visualisierung des Prozesses. Hinzufügen

haftnotizen

die Aufgaben und Meilensteine darstellen, und platzieren Sie sie in das entsprechende Feld, je nach der Zeitachse ihrer Ausführung. Aktualisieren Sie das Whiteboard, wenn Sie Aufgaben erledigen, um die neuesten Änderungen zu berücksichtigen und Verwirrung zu vermeiden.

ClickUp Whiteboards werden durch einen Drag-and-Drop-Editor unterstützt, so dass das Verschieben von Objekten schnell und einfach ist. Fügen Sie Ihre Stakeholder zur Produktentwicklungsvorlage hinzu und ermöglichen Sie ihnen, den Fortschritt genau im Auge zu behalten.

3. Produktstrategie Vorlage

Eine Produktstrategie ist für jede erfolgreiche Produktentwicklung unerlässlich

Wenn Sie ein Produkt entwickeln wollen, das den Bedürfnissen der Kunden entspricht und mit Ihrer Vision übereinstimmt, brauchen Sie eine kugelsichere Strategie. Die

ClickUp Produktstrategie-Vorlage

kann durch das hilfreiche Projektmanagement-Tool ein wertvoller Verbündeter für Ihr Team sein.

Diese Produktentwicklungsvorlage hilft Ihnen, jedes produktbezogene Detail zu planen, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und alle relevanten Informationen zu zentralisieren. Die umfassende Produktentwicklungsvorlage ist in drei Abschnitte unterteilt:

Merkmale Team Zeitleiste

Der Abschnitt Features beschreibt alle Funktionen, die Ihr Produkt haben sollte. Beginnen Sie damit, für jede gewünschte Funktion in der Ansicht Alle Funktionen eine neue Aufgabe zu erstellen. Verwenden Sie

Benutzerdefinierte Felder

wie Status, Feature-Kategorie, Priorität, Kickoff-Datum, Aufwand, Priorität und Teamleiter, um weitere Details über jedes Feature/jede Aufgabe zu liefern.

Sie können das Feature Submissions Form verwenden, um Ihre Stakeholder zu ermutigen, neue Features vorzuschlagen. Teilen Sie das Formular mit Ihrem Team, und die vorgeschlagenen Funktionen werden automatisch in der Liste Alle Funktionen angezeigt.

Verwenden Sie Ansichten wie Priorität oder Nach Aufwand, um Ihre Aufgaben zu filtern und sich auf einen bestimmten Aspekt der Produktstrategie zu konzentrieren. So können Sie Ihre Produkt-Roadmap besser verfolgen und wissen, was Sie zuerst in Angriff nehmen müssen.

Der Abschnitt Team befasst sich mit den Personen, die an der Strategie arbeiten. Führen Sie alle am Projekt beteiligten Personen auf, legen Sie ihre Rollen fest und geben Sie bei Bedarf zusätzliche Details an.

Im Abschnitt Zeitplan können Sie den gesamten

die Entwicklung des Projekts

, Überschneidungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Funktionen erfolgreich eingeführt werden.

4. Entwicklungszeitplan Vorlage

Diese Vorlage für einen Entwicklungsplan ist ein hilfreiches Instrument, um sicherzustellen, dass der Entwicklungsprozess

Unabhängig davon, ob Sie ein neues Produkt erstellen oder ein bestehendes Produkt aktualisieren, müssen Sie einen Entwicklungsplan erstellen, um klare Ziele festzulegen und eine reibungslose Zusammenarbeit im Team zu gewährleisten.

Die ClickUp-Entwicklungszeitplan-Vorlage ist genau das, was Sie brauchen, um Ressourcen zu planen, Ihr Budget zu verfolgen und Termine zu überwachen.

Beginnen Sie mit der Vorlage, indem Sie zur Ansicht Produktentwicklungsaktivitäten wechseln. Füllen Sie zunächst die Tabelle mit grundlegenden Informationen aus, z. B. die Beschreibung des Produkts, den Entwicklungsleiter sowie Start- und Enddatum.

Gehen Sie dann zur Liste unterhalb der Tabelle und fügen Sie alle projektbezogenen Aufgaben und deren Details wie Status, Stadium, Beauftragter sowie Start- und Enddatum hinzu. Standardmäßig werden Ihre Aufgaben nach ihrem Stadium gruppiert.

In der Gantt-Ansicht Produktentwicklung werden die Aufgaben aus der vorherigen Ansicht auf einer Zeitachse angezeigt, so dass Sie die Start- und Endtermine und die Abhängigkeiten der Aufgaben visualisieren können.

Die Ansicht Produktentwicklungsphase ist eine Kanban-Tafel zeigt Ihre Aufgaben in Form von Karten, die nach ihrem Stadium (z. B. Idee, Forschung und Planung) und Status (z. B. Zu erledigen, In Arbeit oder Benötigt Input) gruppiert sind.

5. Produktlückenanalyse Vorlage

Das ClickUp Product Gap Analysis Template hilft Ihnen, Ihre Produktschwächen zu verstehen und Verbesserungsstrategien zu entwickeln

Durch kontinuierliche Produktverbesserung sind Sie Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus und sichern die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Die ClickUp Vorlage zur Produktlückenanalyse basiert auf dieser Philosophie - sie hilft Ihnen, die Schwächen Ihres Produkts zu identifizieren und Wege zur Verbesserung zu entwickeln.

Diese Whiteboard-Vorlage ist in fünf Abschnitte unterteilt:

Zielsetzung: Hier werden Sie Ihre Ziele skizzieren Aktueller Zustand: In diesem Abschnitt geht es um die aktuelle Situation, die Sie verbessern möchten Wunschzustand: Hier legen Sie fest, was Sie erreichen wollen Definition der Lücke: Skizzieren Sie die Faktoren, die zu der Lücke zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Zustand beitragen Lösungen: Definieren Sie, was Sie tun können, um den gewünschten Zustand zu erreichen

Fügen Sie der Vorlage relevante Teammitglieder hinzu, erstellen Sie Haftnotizen und platzieren Sie sie in den entsprechenden Abschnitten, um Ihr Whiteboard auszufüllen und die Informationen übersichtlich zu halten. Dank der Echtzeit-Bearbeitung und der Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, können Sie mit Ihrem Team ortsunabhängig arbeiten.

6. Produkt-Positionierung Vorlage

Nutzen Sie das ClickUp Product Positioning List Template, um die Besonderheiten eines Produktes zu verstehen und es dem Zielmarkt richtig vorzustellen

Bevor Sie ein Produkt auf den Markt bringen, müssen Sie seine Position auf dem Markt bestimmen und zu verstehen, was es im Vergleich zu den Wettbewerbern einzigartig macht. Die ClickUp Produkt-Positionierungsvorlage bietet die perfekte Grundlage dafür, indem es Ihnen hilft, die Besonderheiten Ihres Produkts zu verstehen und die beste Positionierungsstrategie zu definieren.

Der erste Schritt bei der Verwendung der Vorlage ist das Ausfüllen des Formulars in der Ansicht Produktpositionierungsbewertungsformular. Das Formular konzentriert sich auf die Probleme und Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts und hilft Ihnen, seine Wettbewerbsposition zu ermitteln.

Sie können das Formular an Ihre Mitarbeiter weitergeben, damit diese ihre Meinung dazu abgeben und objektive Meinungen einholen können.

Die im Formular angegebenen Daten werden automatisch in die Produktlistenansicht übertragen. Jedes Produkt wird durch eine separate Aufgabe dargestellt, so dass Sie keine Probleme haben werden, die Informationen zu finden, die Sie interessieren. Die Aufgaben sind nach ihrem Status gruppiert (z. B. Planung, In Bearbeitung und Zurückgestellt).

Sie erhalten auch die Produktpositionierungskarte Whiteboard-Ansicht. Hier können Sie die Position Ihres Produkts in Bezug auf den Wert, den es auf dem Markt bietet, im Verhältnis zu seinen Kosten bestimmen. Platzieren Sie auch Ihre Wettbewerber auf der Karte, um zu sehen, wo Ihr Produkt steht.

7. Produkt-Roadmap Vorlage

Visualisieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess mit dem ClickUp Product Roadmap Template

Der Weg der Produktentwicklung ist holprig und hat zahlreiche Stationen. Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage hilft Ihnen, diese Reise zu planen, sich auf die Fahrt vorzubereiten und Ihr Ziel ohne unangenehme Überraschungen auf dem Weg zu erreichen. 🛣️

Im ersten Abschnitt der Vorlage, Product Master Backlog, können Sie jedes Element Ihres Backlogs skizzieren, von neuen Produktideen bis hin zu Vorschlägen, wie Sie neue Funktionen zu bestehenden Produkten hinzufügen können. Erstellen Sie für jeden Punkt eine neue Aufgabe und geben Sie Details mithilfe von benutzerdefinierten Feldern an (z. B. Zuweiser, Produktmerkmal, Auswirkung und Aufwand).

Der Abschnitt Wöchentliche Ausführung konzentriert sich auf Aufgaben, an denen Sie aktiv arbeiten. Alle Aufgaben sind zur einfacheren Navigation nach Gruppen gruppiert. Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe und stellen Sie sicher, dass alles reibungslos abläuft. Verwenden Sie verschiedene Ansichten wie "Produktausführung nach Quartal" oder "Priorität", um sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren.

Der Bereich Produkt-Roadmap gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in geplante Veröffentlichungen, Aufgaben mit hoher Priorität und Zeitpläne. In der Ansicht "Vierteljährliche Roadmap" des Abschnitts werden beispielsweise Aufgaben nach dem Zeitpunkt ihrer Fertigstellung aufgelistet.

Die Roadmap nach Initiativen zeigt Aufgaben auf einer Kanban-Tafel an, um maximale Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Dieser Abschnitt enthält auch eine Whiteboard-Ansicht, in der Sie Ihren Plan von Anfang bis Ende visualisieren können.

Der Abschnitt Versionshinweise ist ein ClickUp-Doku für die Dokumentation der Änderungen, die Sie an Ihrem Produkt vorgenommen haben.

8. Produkteinführung Checkliste Vorlage

Verwalten Sie Aufgaben, überwachen Sie den Projektstatus und vergeben Sie Fälligkeitstermine mit der ClickUp Checklistenvorlage für die Produkteinführung

Der Prozess der Produkteinführung besteht aus vielen beweglichen Teilen, von denen einige ohne eine umfassende Checkliste zur Nachverfolgung leicht in Vergessenheit geraten können. Die ClickUp Checkliste zur Produkteinführung Vorlage hilft Ihnen bei der Organisation und Überwachung all Ihrer Aufgaben und Aktivitäten und minimiert das Risiko, dass Probleme auftauchen.

Die Vorlage kommt mit verschiedenen Ansichten ihr Produkt zu verwalten startprozess mit Leichtigkeit. Beginnen Sie mit der Ansicht Aktivitäten, in der Sie alle zugehörigen Aufgaben hinzufügen und mit benutzerdefinierten Feldern wie Priorität, Aufgabenkategorie, Status und Zuweiser Details angeben.

Die Ansicht sortiert Ihre Aufgaben nach ihrer Kategorie, so dass Sie den gesamten Prozess abbilden können, von der Marktanalyse bis zur KPIs (Metriken) und Feedback nach der Einführung.

Die Ansicht Nach Kategorie ist eine Kanban-Tafel mit Aufgaben in Form von Karten, die nach Kategorien sortiert sind (die Kategorien haben Sie in der ersten Ansicht festgelegt - Marktanalyse, Preisgestaltung, Verkaufsstrategie usw.).

Die Gantt-Ansicht zeigt Ihre Aufgaben auf einer Zeitachse an, um die Planung und Verfolgung des Fortschritts zu erleichtern. In ähnlicher Weise wird die Zeitleisten-Ansicht skizziert Aufgaben und ihre Kategorien, um Sie bei der Überwachung von Fristen und Meilensteinen zu unterstützen.

9. Excel Produktentwicklungsplan Vorlage von OnePager

Verwenden Sie die Excel-Produktentwicklungsplan-Vorlage von OnePager, um eine Übersicht über alle Aktivitäten zu erstellen und diese visuell darzustellen

Planen, organisieren und überwachen Sie alle Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Produktentwicklung mit der Excel Produktentwicklungsplan-Vorlage von OnePager.

Dieses einfach zu verwendende Produkt entwicklungsvorlage in Excel wird mit zwei Dateien geliefert. Die erste ist eine Excel-Datei mit einem Beispiel für einen in Aufgaben unterteilten Produktentwicklungsprozess.

Jede Aufgabe hat ihre Phase, ihr Start- und Enddatum, den Namen der Ressource (das zuständige Team) und den Prozentsatz der Fertigstellung.

Bei der anderen Datei (.tat) handelt es sich um eine OnePager-Vorlage, die die in der Excel-Datei enthaltenen Daten in ein Gantt-Diagramm umwandelt. Das Diagramm gruppiert Ihre Aufgaben nach ihren Phasen (z. B. Ideenscreening, Konzeptentwicklung und Geschäftsanalyse) und zeigt sie auf einer Zeitachse an.

Die Umwandlung der Excel-Datei in ein Gantt-Diagramm erfordert nur wenige Schritte, und OnePager bietet eine detaillierte Anleitung dazu. Denken Sie daran, dass Sie OnePager Express benötigen, um diesen Prozess abzuschließen. Wenn Sie es nicht haben, können Sie nur die Excel-Datei verwenden.

10. Excel Produktentwicklungsplan Vorlage von WPS Vorlage

Unterteilen Sie Ihren Produktentwicklungsprozess in Aktivitäten und verfolgen Sie Zeitpläne mit der Excel Product Development Schedule Template by WPS Template

Wenn Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit für Sie an erster Stelle stehen prioritätenliste stehen wenn es um Vorlagen für die Produktentwicklung geht, könnte die Excel-Vorlage für den Produktentwicklungsplan von WPS Template eine gute Wahl sein.

Diese Vorlage bietet zwar nicht mehrere Ansichten oder erweiterte Optionen für die Zusammenarbeit, aber sie könnte ausreichen, um den Überblick über einen Produktentwicklungsprozess zu behalten und sicherzustellen, dass alles gemäß dem Zeitplan abläuft.

Die Zeilen in der Vorlage stehen für eine prozessbezogene Aktivität, die abgeschlossen werden muss, während die Spalten einen Zeitplan symbolisieren - sie zeigen die Monate des Jahres, unterteilt in Wochen.

Die blockierten grünen Felder helfen Ihnen, die Zeit zu messen und die Zeitpläne zu verfolgen. Für jede Aktivität gibt es die Felder Vorhersage und _Realität. In Vorhersage sagen Sie voraus, wie viel Zeit eine bestimmte Aktivität in Anspruch nehmen wird und wann sie stattfinden wird.

Wenn Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass die Vorbereitung von Musterteilen drei Wochen dauern wird (Ende März und Anfang April), färben Sie die entsprechenden Felder grün. In Reality stellen Sie dar, wann eine Aktivität tatsächlich stattgefunden hat und wie lange sie gedauert hat.

Vorlagen für die Produktentwicklung: Eine Idee in eine Realität verwandeln

Jedes Produkt beginnt mit einer Idee. Die aufgeführten Vorlagen für die Produktentwicklung helfen Ihnen, diese Idee zu skizzieren, die Schritte zu definieren, die sie in ein echtes, marktreifes Produkt verwandeln, und den Erfolg zu verfolgen.

Wir haben acht ClickUp-Vorlagen besprochen, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Plattform bietet eine umfangreiche Vorlagensammlung mit 1.000+ Optionen für verschiedene Verwendungszwecke, von Aufgaben- und Produktmanagement bis hin zu Marketing und Technik. Anmeldung für ClickUp und entdecken Sie die Vorlagenbibliothek noch heute! 📚