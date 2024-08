10 kostenlose Vorlagen für Teamentwicklungspläne in Excel & ClickUp

Egal, ob Sie in der Personalabteilung, als Führungskraft im Geschäft oder als Manager tätig sind, Ihr Team hat oberste Priorität. Wenn Sie Zeit und Aufwand investieren, um ihren Erfolg zu gewährleisten, sind Ihre Mitarbeiter zufriedener. Dies führt auch zu größeren Erfolgen auf Unternehmensebene.

Doch wie baut man ein Team auf, das erfolgreich ist, neue Höhen erreicht und Probleme mit Lichtgeschwindigkeit löst? ⚡

Eine effektive Möglichkeit ist die Erstellung von Entwicklungsplänen. Diese Pläne können bei allem helfen, von der Förderung neuer Fähigkeiten bis hin zu nachfolgeplanung und talentförderung .

Entwicklungspläne sind nicht nur für Teams gedacht. Sie sind unglaublich nützlich, um Ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen und eine bessere Führungskraft zu werden.

Ganz gleich, ob Sie sich mit der Entwicklung Ihres Teams oder Ihrer Persönlichkeit befassen, diese Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen für Entwicklungspläne wird Ihnen helfen, den Grundstein für Ihren Erfolg zu legen.

Was ist eine Vorlage für einen Entwicklungsplan?

Ein Entwicklungsplan ist ein Rahmenwerk zur Verbesserung der Fähigkeiten, zur Unterstützung des Wachstums und zur Steigerung der Produktivität. Diese Pläne enthalten in der Regel eine Aufschlüsselung der Fähigkeiten, an denen gearbeitet werden soll, einen Aktionsplan zur Steuerung des Prozesses, erforderliche Ressourcen und einen Zeitrahmen.

Entwicklungspläne werden in Zusammenarbeit zwischen dem Mitarbeiter und seinem direkten Vorgesetzten erstellt. Beide Seiten liefern Beiträge zu den erforderlichen Fähigkeiten und Prozessen, um die gewünschten Entwicklungsziele zu erreichen. 🎯

Die meisten Entwicklungspläne beginnen mit einer Diskussion über die beruflichen Ziele. Anschließend werden die Stärken und Talente hervorgehoben und die Schwächen ermittelt. Diese dienen als Grundlage dafür, was der Mitarbeiter bereits gut erledigt und wo er Verbesserungen anstreben sollte.

Auf der Grundlage dieser Gespräche sollten der Mitarbeiter und die Führungskraft dann Entwicklungsmöglichkeiten ausloten. Ausgehend vom beruflichen Ziel wird ein Aktionsplan mit konkreten Schritten erstellt. Dazu gehört auch die Überlegung, welche Arten von Ressourcen erforderlich sind, einschließlich Schulungsprogrammen und Workshops.

Vorlagen für Entwicklungspläne nehmen dem Prozess das Rätselraten ab. Sie ordnen Ideen und Schritte innerhalb des Plans. Sie bieten auch einen Rahmen und ein Nachverfolgungssystem, um den Fortschritt während des Prozesses zu verwalten.

Verwenden Sie eine Vorlage für einen Entwicklungsplan, um zeit zu sparen und erstellen Sie für jeden einzelnen Mitarbeiter einen Fahrplan zum Erfolg. 🏆

Was macht eine gute Vorlage für einen Entwicklungsplan aus?

Entwicklungspläne sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg und verhindern, dass Mitarbeiter, die lange Zeit in derselben Rolle arbeiten, stagnieren. Außerdem schaffen sie eine Umgebung, die auf kontinuierliche Leistung und Lernen ausgerichtet ist.

Eine gute Vorlage für einen Entwicklungsplan wird:

eine klare Organisation schaffen : Suchen Sie nach Vorlagen für Entwicklungspläne, die Organisationsdiagramme und Tabellen enthalten, um die Nachverfolgung von Fähigkeiten und Schritten für Handlungselemente zu gewährleisten

: Suchen Sie nach Vorlagen für Entwicklungspläne, die Organisationsdiagramme und Tabellen enthalten, um die Nachverfolgung von Fähigkeiten und Schritten für Handlungselemente zu gewährleisten Liste berufliche Ziele deutlich : Um eine Lernkultur aufzubauen, wählen Sie eine Vorlage, die sich auf die Stärken und den Aufbau neuer Fähigkeiten konzentriert und mit der Sie die gewünschten Ziele klar umreißen können

: Um eine Lernkultur aufzubauen, wählen Sie eine Vorlage, die sich auf die Stärken und den Aufbau neuer Fähigkeiten konzentriert und mit der Sie die gewünschten Ziele klar umreißen können Haben Sie einen Aktionsplan : Ein Plan ist nur so gut wie seine umsetzbaren Schritte. Suchen Sie nach Vorlagen, die auf einfache Weise einen Fahrplan und Schritte zum Erreichen des allgemeinen Ziels aufzeigen

: Ein Plan ist nur so gut wie seine umsetzbaren Schritte. Suchen Sie nach Vorlagen, die auf einfache Weise einen Fahrplan und Schritte zum Erreichen des allgemeinen Ziels aufzeigen Bieten Sie benutzerdefinierte Anpassungen : Die besten Vorlagen sind diejenigen, die Sie an die Bedürfnisse Ihres Geschäfts anpassen können

: Die besten Vorlagen sind diejenigen, die Sie an die Bedürfnisse Ihres Geschäfts anpassen können Automatisierung der Aufgaben: Eine gute Vorlage für einen Entwicklungsplan enthält Features zur Automatisierung von Aufgaben auf der Grundlage der in Ihrem Entwicklungsplan festgelegten Schritte

10 Vorlagen für Entwicklungspläne für das Jahr 2024

Mit den folgenden Vorlagen für Entwicklungspläne können Sie Ihren Mitarbeitern helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen, zielgerichtete Aktionspläne zu erstellen und eine produktivere Arbeitsumgebung zu schaffen. Nutzen Sie jede Vorlage für die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens.

Führen Sie den Prozess regelmäßig durch - unter anderem im Rahmen von business Process Reengineering -, um eine Kultur des Lernens und der Produktivität aufzubauen.

1. ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

ClickUp Persönlicher Entwicklungsplan Tem

ClickUp's Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan (PDP) macht es einfach, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren, einen Aktionsplan zu erstellen und Metriken zum Fortschritt an einem Ort nachzuverfolgen.

Beginnen Sie damit, ein Ziel für Ihre aktuelle Rolle festzulegen, vorhandene Kompetenzen zu identifizieren und den Entwicklungsbedarf zu ermitteln. Verwenden Sie ClickUp Dokumente für Ihr brainstorming-Prozess . 🧠

Legen Sie als Nächstes erreichbare Meilensteine und Aufgaben für Ihren beruflichen Entwicklungsplan fest. Diese sollten messbar sein, und es ist eine gute Idee, sich Zeit zu nehmen, um sie regelmäßig zu überprüfen. Bleiben Sie verantwortlich, indem Sie jeder Aufgabe einen benutzerdefinierten Status zuweisen, z. B. "Ziel erreicht", "Nicht begonnen", "Auf Eis gelegt" oder "Auf dem Weg".

Verwenden Sie die verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten, um Ihren Fortschritt zu überwachen. In der Ansicht "Aktionsplan" sehen Sie alles, was auf Ihrer Liste steht, und eine Karte, die Sie Schritt für Schritt zu Ihren Zielen führt. In den Ansichten "PD pro Quartal" und "Progress Tracker" können Sie den Erfolg auf dem Weg dorthin verfolgen.

2. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

Mit ClickUp's Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung wird Ihr Team neue Fähigkeiten entwickeln und die Leistung der Mitarbeiter steigern. Verwenden Sie die Vorlage für den Karriereentwicklungsplan, um benutzerdefinierte und umfassende Fahrpläne sowohl für den Mitarbeiter als auch für das gesamte Team zu erstellen. 🗺️

Beginnen Sie damit, die aktuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters im Team zu bewerten. Verwenden Sie ClickUp Ziele zur Erstellung einer Liste von messbaren Zielen . Identifizieren Sie Ressourcen, wissen verwalten die jedes Mitglied des Teams benötigt, und erstellen Sie einen Aktionsplan auf der Grundlage der langfristigen Ziele.

Diese Vorlage erleichtert die Durchführung von Leistungsüberprüfungen und vereinfacht den Einführungsprozess neuer Mitarbeiter. Verwenden Sie farbcodierte Status von Aufgaben, um den Fortschritt zu verfolgen. Ändern Sie die Ansichten, um den Fortschritt der gesamten Abteilung als Ganzes zu sehen.

Es ist sogar möglich, in die einzelnen Pläne und Zusammenfassungen der Mitarbeiter zu springen, um den individuellen Fortschritt zu überwachen.

Funktionen zur Zeiterfassung und Automatisierung (z. B. E-Mail-Benachrichtigungen) sorgen dafür, dass alle Beteiligten den Zeitplan einhalten und Sie den Aktionsplan bei Bedarf anpassen können, um das Entwicklungsprogramm auf das Einzelziel auszurichten.

Wenn ein Mitglied des Teams in Verzug gerät, planen Sie automatisch Check-Ins, um zu besprechen, wie die Probleme angegangen werden können, um Ihre Pläne zur Mitarbeiterentwicklung aufrechtzuerhalten.

3. ClickUp Business-Plan Vorlage

ClickUp Vorlage für einen Business-Plan zur Geschäftsentwicklung

Während Personal- und Mitarbeiterentwicklungspläne es Ihnen ermöglichen, Ihre Fähigkeiten von Grund auf aufzubauen, benötigen Sie manchmal einen Ansatz auf Geschäftsebene, um zu wachsen. Mit ClickUp's Business-Entwicklungsplan Vorlage erstellen business-Pläne für Ihr Unternehmen als Ganzes.

Diese Vorlage für einen Entwicklungsplan ist ideal für Neugründungen und expandierende Geschäfte und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Unternehmenszielen zu konzentrieren. Legen Sie zunächst fest, welche Ziele Sie mit Ihrem Business verfolgen. Erstellen Sie dann Projekte oder ClickUp Spaces um jedes Ziel darzustellen. 🏆

Teilen Sie das Ziel in überschaubare Aufgaben für jedes Mitglied des Teams auf. Erteilen Sie Berechtigungen, damit Partner, Berater oder Ausbilder auf bestimmte Projekte zugreifen können. Kategorisieren Sie Aufgaben, um den Überblick zu behalten, und richten Sie Benachrichtigungen ein, damit Sie informiert werden, wenn sich etwas in der Pipeline bewegt.

Nutzen Sie die Board-Ansicht, um den Fortschritt von Aufgaben zu sehen, oder springen Sie in das Gantt-Diagramm, um einen Zeitplan für Aufgaben zu erstellen. In der Kalender-Ansicht können Sie leicht feststellen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, und in der Tabelle sehen Sie, in welchem Schritt sich die einzelnen Aufgaben im Prozess befinden.

4. ClickUp Karriereweg Vorlage

ClickUp Vorlage für den Karriereweg

Fördern Sie die berufliche Entwicklung und verbessern Sie die Mitarbeiterbindung mit der ClickUp Karriereweg-Vorlage .

Mit dieser Vorlage ist es einfach, klare Ziele einzustellen, aktuelle Fähigkeiten hervorzuheben und neue Zertifizierungen für die Weiterentwicklung zu identifizieren. Es ist auch einfach, den Umfang des Entwicklungsprozesses festzulegen und Methoden zur Messung des Erfolgs zu etablieren.

Ermitteln Sie zunächst den Entwicklungsbedarf jedes einzelnen Mitarbeiters im Team. Legen Sie dann die Ressourcen fest, die sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören der Zugang zu Online-Kursen, professionellen Schulungsseminaren oder Mentorenprogrammen.

Erstellen Sie eine Zeitleiste, um nachverfolgung der Ziele und das Wachstum der Mitarbeiter. Kategorisieren Sie Aufgaben nach Aufwand, Auswirkungsgrad und aktuellem Status. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um die Vorlage für Ihre spezifischen Mitarbeiteranforderungen zu nutzen.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

Organisieren Sie sich und gehen Sie Schritt für Schritt vor, um Ihre Entwicklungsziele zu erreichen - mit der SMART Goal Action Plan Vorlage von ClickUp . Diese kostenlose Vorlage durchbricht das Chaos, indem sie eine einfache Struktur und Zeitleiste für Ihre Entwicklungsziele erstellt.

Erstellen Sie für jede neue Fähigkeit oder jedes neue Objekt, das Sie erreichen wollen, eine neue Aufgabe. Weisen Sie Prioritäten zu, damit Sie Ihre Zeit und Ihren Aufwand dort konzentrieren, wo Sie sie am meisten brauchen.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in täglichen oder wöchentlichen Sprints, um im Zeitplan zu bleiben. Überwachen Sie den Fortschritt, indem Sie in verschiedene Ansichten eintauchen, von Listen mit Aufgaben über Gantt-Diagramme bis hin zu Board-Übersichten.

Gliedern Sie Ihre Roadmap mit benutzerdefinierten Feldern weiter auf. Beschreiben Sie Aufgaben je nach Abteilung oder Qualifikation, die Sie anstreben.

Fügen Sie ein Ranking für die Komplexität von Aufgaben hinzu, um schnell zu erkennen, welche Elemente viel Arbeit erfordern und welche leicht zu erledigen sind. Aufgabentyp und Zielfortschritt geben Aufschluss darüber, woran Sie gerade arbeiten und wie Sie vorankommen. 🛠️

6. ClickUp 30-60-90 Tage Entwicklungsplan Vorlage

ClickUp's 30-60-90 Tage Plan Vorlage

Unterstützen Sie professionelles Wachstum und bauen Sie ein Team von Superstars auf mit ClickUp's 30-60-90 Tage Vorlage . Verwenden Sie diese Vorlage zur Vereinfachung von Onboarding- und Entwicklungsprozessen, um Folgendes zu erstellen schulungs-SOPs abteilungsübergreifend.

Definieren Sie den Prozess der Zieleinstellung klar und konzentrieren Sie sich dabei auf SMART-Ziele . Erstellen Sie als Nächstes Schritt-für-Schritt-Verfahren für Ausbilder und Mitarbeiter zur Nachverfolgung im Laufe der nächsten 30-60-90 Tage dauernden Zeitraum . Verfolgen Sie schließlich den Fortschritt und stellen Sie Bewertungen ein, um kontinuierlich den Prozess zu verbessern .

Features wie mehrere Mitarbeiter erleichtern die Nachverfolgung des Fortschritts, selbst wenn mehrere Personen an einer Aufgabe beteiligt sind. Außerdem rationalisiert es kommunikation im Team für eine bessere Zusammenarbeit. Abhängigkeiten heben Aufgaben hervor, die zuerst abgeschlossen werden müssen, um andere Aufgaben freizugeben.

7. ClickUp Täglicher Aktionsplan Vorlage

ClickUp Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Eine Möglichkeit, persönliches Wachstum zu gewährleisten, besteht darin, kurzfristige Ziele und Schulungen in die täglichen Aktivitäten einzubauen. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den täglichen Aktionsplan um Kompetenzlücken zu identifizieren und komplexe Entwicklungsprogramme in tägliche, mundgerechte Aufgaben zu unterteilen.

Der entscheidende Vorteil dieser Vorlage besteht darin, dass Ziele zu einem wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens werden. Sie sind nicht nur abstrakte Dinge, auf die man ab und zu hinarbeitet.

Der tägliche Plan ermutigt die Mitarbeiter, sich jeden Tag weiterzubilden und ihre Fähigkeiten auszubauen, um die übergeordneten Ziele zu erreichen. 🌻

Da das Hauptziel in tägliche Aufgaben unterteilt ist, verwenden Sie prioritization tools um hervorzuheben, was zuerst erledigt werden muss. Abhängigkeiten listen eindeutig Aufgaben auf, die den Fortschritt in anderen Bereichen behindern, so dass die Mitarbeiter wissen, worum sie sich kümmern müssen.

8. ClickUp Persönliche Produktivität Vorlage

ClickUp Persönliche Vorlage für Produktivität

Als Teamleiter kann man sich leicht verzetteln und sich nur darauf konzentrieren, die Entwicklungsprogramme der Mitarbeiter zu unterstützen. Vergessen Sie nicht, auch an sich selbst zu arbeiten und sich Zeit für Ihre eigene Entwicklung zu nehmen.

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für persönliche Produktivität zur Nachverfolgung der eigenen geschäftlichen Ziele und Fortschritte auf dem Weg dorthin.

Richten Sie tägliche Erinnerungen für monatliche Ziele ein und erstellen Sie tägliche Listen mit Aufgaben. Fügen Sie Ziele für Ihre berufliche Laufbahn oder tägliche Produktivitätsgewohnheiten für jeden Aspekt Ihres Lebens hinzu. Stellen Sie sicher, dass Aufgaben zeitgebunden sind, um Fortschritte zu verfolgen und im Zeitplan zu bleiben.

9. Individueller beruflicher Entwicklungsplan Vorlage von Slideteam

über Slideteam

Eine weitere Vorlage, die dabei hilft, einen Entwicklungspfad für einzelne Mitarbeiter festzulegen, ist die Vorlage für den individuellen Entwicklungsplan von Slideteam. Verwenden Sie diese Vorlage für einen beruflichen Entwicklungsplan, um Kriterien für ein Schulungsprogramm festzulegen und den Erfolg zu überwachen.

In Form einer Präsentation bietet sie einen visuellen Überblick über das Schulungsprogramm. Heben Sie Kompetenzen hervor, erörtern Sie Fähigkeiten und legen Sie Ziele in wenigen einfachen Folien fest. 👨🏽‍💻

Straffen Sie die entscheidungsprozess indem Sie klare Leitlinien und Rahmenbedingungen für die abteilungsübergreifende Ausbildung festlegen. Wenn Sie bereit sind, den Aktionsplan umzusetzen, verwenden Sie ein projektmanagement-Software tool wie ClickUp .

10. Excel Vorlage für Mitarbeiterentwicklungsplan von PeopleGoal

über PeopleGoal

Die Excel-Vorlage für Entwicklungspläne von PeopleGoal ist eine Möglichkeit, eine produktive Umgebung zu schaffen für engagierte Mitarbeiter . Dieses Projektmanagement tool bildet den Ausgangspunkt für Ihren Trainingsplan.

Arbeiten Sie mit dem Mitarbeiter daran füllen Sie die Felder für die beruflichen Ziele aus , Fähigkeiten, Kenntnisse und persönliche Eigenschaften aus. Legen Sie anschließend mögliche Ablenkungen fest und gliedern Sie jeden Schritt anhand detaillierterer Angaben auf.

Schulungsprogramme für persönliches und Mitarbeiterwachstum erstellen

Ganz gleich, ob Sie SOPs für die Einarbeitung und Schulung erstellen oder mit einem einzelnen Mitarbeiter zusammenarbeiten, um sein Wachstum zu fördern - es gibt eine Vorlage für einen Entwicklungsplan für Ihre Bedürfnisse. Jede Vorlage ist anpassbar und Teil eines großen Space für das Projektmanagement. Auf diese Weise können Sie in einem einzigen Space Ziele festlegen, Fortschritte überwachen und Meilensteine feiern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und schaffen Sie eine produktivere Arbeitsumgebung für sich und Ihre Mitarbeiter. Es ist einfacher denn je, neue Fähigkeiten zu erwerben und einen glücklicheren Arbeitsplatz zu schaffen. ✨