Wie man einen effektiven 30-60-90-Tage-Plan für das Onboarding erstellt

Ihre neuen Mitarbeiter brauchen Zeit - so lange wie 12 Monate in einigen Fällen - um sich in das Unternehmen einzuarbeiten und ihr volles Leistungspotenzial in einer Rolle auszuschöpfen. Es ist jedoch wichtig, sie auf Erfolg vorzubereiten und ihnen klare Ziele zu setzen, auf die sie hinarbeiten können.

In diesem Zusammenhang ist die Erstellung eines 30-60-90-Tage-Plans wichtig. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Onboarding-Plan für neue Mitarbeiter, bei dem die Ziele und Aktivitäten über einen Zeitraum von 30, 60 und 90 Tagen verteilt sind.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diesen Plan erstellen und neue Mitarbeiter bei jedem Schritt ihres Onboarding-Prozesses kontextbezogen einbinden können.

Was ist ein 30-60-90 Tage Plan?

Ein 30-60-90-Tage-Plan ist genau das, wonach er klingt - ein Dokument, in dem kritische Meilensteine, umsetzbare Ziele und hohe Prioritäten für neue Mitarbeiter in den ersten 30, 60 und 90 Tagen ihrer Beschäftigung festgelegt sind. Der einstellende Manager des neuen Mitarbeiters ist für die Erstellung eines solchen Plans verantwortlich.

Zu erledigen ist der 30-60-90-Tage-Plan:

Er hebt praktikable Ziele hervor, die in den ersten drei Monaten der Beschäftigung eines neuen Mitarbeiters erreicht werden sollen, und unterteilt sie in 30-, 60- und 90-Tage-Schritte.

Vereinfacht, worauf sich der Mitarbeiter konzentrieren sollte

Aufzeigen von Metriken zur Messung des Erfolgs nach 30, 60 und 90 Tagen

Hilft neuen Mitarbeitern, ihre Leistung zu maximieren und festgelegte Meilensteine zu erreichen, die mit der Mission des Unternehmens übereinstimmen

Wichtige Elemente eines 30-60-90-Tage-Plans

Das zentrale Konzept eines guten 30-60-90-Tage-Plans dreht sich um Folgendes:

Die Umwandlung größerer Ziele in kleinere, besser verdauliche Meilensteine

Einstellung eines ultimativen Ziels für 90 Tage mit Schritten, die an den 30- und 60-Tage-Marken zu erreichen sind

Sicherstellen, dass die Ziele erreichbar und dennoch anspruchsvoll sind

Einbindung neuer Mitarbeiter, indem sie ein Diagramm erstellen oder zum Plan beitragen

Ausrichtung des Plans an der Unternehmensmission, damit neue Mitarbeiter ihre Rolle im Unternehmen verstehen und sich leicht zurechtfinden können

Die fünf Teile eines guten 30-60-90 Tage Plans

Bevor wir lernen, wie man einen 30-60-90-Tage-Plan erstellt, sollten wir uns zunächst ansehen, was er beinhaltet.

Was macht einen 30-60-90-Tage-Plan so gut? Zunächst einmal muss er sofort die Erwartungen des Unternehmens an den neuen Mitarbeiter klären.

Ein guter 30-60-90-Tage-Plan besteht aus fünf Hauptelementen:

Ziele: Nennt den Zweck, den Auftrag und die Ziele des Unternehmens in konkreter und messbarer Form; kategorisiert die Ziele des neuen Mitarbeiters in Lernziele, berufliche Ziele, Leistungsziele und persönliche Ziele für beste Ergebnisse Fokus: Legt fest, worauf sich der neue Mitarbeiter in jeder Phase konzentrieren muss, um auf Kurs zu bleiben und auf strategische Ziele hinzuarbeiten Prioritäten: Zeigt die wichtigsten Aufgaben und Projekte auf, die der neue Mitarbeiter in jedem 30-Tage-Zeitraum priorisieren muss, um seine Zeit und seine Fortschritte effektiv zu verwalten Metriken des Erfolgs: Definiert die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), um den Erfolg des neuen Mitarbeiters zu messen, bietet Klarheit darüber, wie Erfolg aussieht, und hilft ihm bei der Nachverfolgung des Fortschritts Flexibilität: Der Plan sollte so flexibel sein, dass er sich an veränderte Umstände anpassen lässt und es den neuen Mitarbeitern ermöglicht, ihre Ziele und Prioritäten entsprechend den Gesamtzielen des Unternehmens anzupassen

Integrieren Sie SMART-Ziele in Ihren 30-60-90 Tage Plan

SMART-Ziele mit ClickUp einstellen

Um Ihren 30-60-90-Tage-Plan praktikabel zu machen, sollten Sie SMART-Ziele festlegen. Ihr 30-60-90-Tage-Plan sollte spezifische Ziele haben, die messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden sind:

Spezifisch : Definieren Sie klar und deutlich, was Sie in jedem Zeitraum von 30, 60 und 90 Tagen erreichen wollen. Beispiel: Anstatt ein vages Ziel wie "Verbesserung der Projekteffizienz" einzustellen, setzen Sie ein spezifisches Ziel wie "Verkürzung der Zeitleisten für Projekte um 10 %"

: Definieren Sie klar und deutlich, was Sie in jedem Zeitraum von 30, 60 und 90 Tagen erreichen wollen. Beispiel: Anstatt ein vages Ziel wie "Verbesserung der Projekteffizienz" einzustellen, setzen Sie ein spezifisches Ziel wie "Verkürzung der Zeitleisten für Projekte um 10 %" Messbar : Fügen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren zur Verfolgung Ihres Fortschritts ein, z. B. Projektabschlusszeit, Kosteneinsparungen, Kundenzufriedenheitswerte usw.

: Fügen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren zur Verfolgung Ihres Fortschritts ein, z. B. Projektabschlusszeit, Kosteneinsparungen, Kundenzufriedenheitswerte usw. Erreichbar : Setzen Sie sich anspruchsvolle und realistische Ziele. Ein Beispiel: Die Zeitleiste eines Projekts in 30 Tagen um 50 % zu verkürzen, ist vielleicht nicht erreichbar, aber eine Reduzierung um 10 % könnte realistisch sein

: Setzen Sie sich anspruchsvolle und realistische Ziele. Ein Beispiel: Die Zeitleiste eines Projekts in 30 Tagen um 50 % zu verkürzen, ist vielleicht nicht erreichbar, aber eine Reduzierung um 10 % könnte realistisch sein Relevant : Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele mit den Gesamtzielen des Unternehmens und des Projekts übereinstimmen

: Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele mit den Gesamtzielen des Unternehmens und des Projekts übereinstimmen Zeitgebunden: Legen Sie spezifische Fristen für die Erreichung jedes Ziels fest, um konzentriert zu bleiben und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen

Die Vorteile eines 30-60-90 Tage Plans

Ein 30-60-90-Tage-Plan ist eine Blaupause für den Erfolg, da er Schlüssel-Meilensteine für neue Mitarbeiter in den ersten Tagen ihrer Beschäftigung festlegt.

Er zieht Parallelen zu einem plan zur Produktivität -einer, der neuen Mitgliedern des Teams hilft:

Zu wissen, was von ihnen erwartet wird

Ihren Workload zu managen

Sich auf zielgerichtete Aufgaben zu konzentrieren

Die richtigen Parameter für den Erfolg einzustellen

Hier sind die wichtigsten Vorteile eines 30-60-90-Tage-Plans:

Produktivitätssteigerung

Ein strategischer Plan für das Onboarding trägt entscheidend zur Steigerung der Produktivität bei; 61 % der neu eingestellten Mitarbeiter fühlen sich bereit, eine neue Rolle zu übernehmen, wenn sie ein strukturiertes Onboarding durchlaufen haben.

Der Onboarding-Plan gibt Hinweise darauf, wie der neue Mitarbeiter schnell loslegen kann, und bietet mit einem Klick Zugang zu den richtigen Ressourcen. Das Team weiß, welche Prioritäten es setzen muss und wie es sich Hilfe holen kann, wenn es an irgendeinem Punkt der Einarbeitungszeit nicht weiterkommt:

höhere Produktivität und Synchronisierung im Team sind die Nebenprodukte einer soliden Onboarding-Erfahrung via_ {\an8}Das ist eine gute Idee Um dem neuen Mitarbeiter zu helfen, seine Rolle zu verstehen und kontextbezogene Hilfe zu erhalten, verwenden Sie eine vorlage für einen 30-60-90 Tage Plan .

Besserer Zusammenhalt im Team

Ein nahtloses Onboarding-Erlebnis wird durch die Einbeziehung des Teams ermöglicht.

Das Team sollte sich frühzeitig treffen und kennenlernen, um eine solide Grundlage zu schaffen. Integrieren Sie Einzelgespräche in Ihren Onboarding-Prozess und helfen Sie den Mitgliedern des Teams, ihre Kollegen und Stakeholder kennen zu lernen.

Denken Sie daran, dass es darum geht, frühzeitig wichtige Beziehungen aufzubauen und ein Gefühl der Teamarbeit zu schaffen. Auf dem Weg dorthin müssen Manager auch die Ziele klären und darlegen, wie die Ziele des Unternehmens mit den Zielen des Teams und des Einzelnen zusammenhängen.

Um das Verständnis der Mitarbeiter für die Aktivitäten und Leistungen des Teams zu verbessern, sollten Sie ClickUp Kanban Board ansicht, um alle Aufgaben des Teams und deren Fortschritt auf einen Blick zu sehen:

mit dem ClickUp Kanban Board können Sie Aufgaben nach Status gruppieren

Konsistente Leistungsbeurteilungen

Rund um 61% der Arbeitnehmer würden es vorziehen, in ihrem derzeitigen Unternehmen zu bleiben, um sich weiterzuentwickeln und Karriere zu machen:

Aber man kann nicht entwickeln, was man nicht bewertet, richtig? Ein 30- bis 90-Tage-Plan fügt Leistungsbeurteilungen in den Kalender eines Managers ein und stellt sicher, dass neu eingestellte Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen beurteilt werden.

Konsistente Überprüfungen ermöglichen eine bessere Beurteilung des Fortschritts und der Leistung der neuen Mitarbeiter. Dies wiederum hilft ihnen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, optimale Leistungen zu erbringen und sich gut in das Unternehmen zu integrieren.

Die Daten sagen alles 'The hälfte der Arbeitnehmer_ die Hälfte der Arbeitnehmer, die eine sinnvolle Leistungsbefähigung erhalten, ist optimistischer, zuversichtlicher, engagierter und produktiver als die Hälfte der Arbeitnehmer, die dies nicht tun

Verwalten Sie Ihre 1:1 Meetings mit Teammitgliedern mit ClickUp's 1-on-1 Vorlage

Manager können strukturierte Leistungsbeurteilungsgespräche mit dem neuen Mitarbeiter mit Hilfe der ClickUp 1:1 Meeting Vorlage .

Diese Docs-Vorlage hilft Managern bei der Eingabe und Nachverfolgung relevanter Informationen für neu eingestellte Mitarbeiter. Sie enthält vorgefertigte Seiten für die Rollen der Mitarbeiter, Erwartungen und wiederkehrende Meeting-Agenden. Für noch mehr Organisation können Sie verschachtelte Seiten innerhalb jeder Seite erstellen.

Mitarbeiter auf Erfolg einstellen

Geben Sie mit ClickUp Docs Unternehmensrichtlinien, Pläne und andere hilfreiche Informationen für Ihre neuen Mitarbeiter frei

Ein 30- bis 90-tägiger Plan beschreibt die ersten drei Monate der Beschäftigung eines neuen Mitglieds im Team und macht es mit den Unternehmensrichtlinien, der Teamarbeit und den Geschäftszielen vertraut. Es ist eine todsichere Methode, um Ihren neuen Mitarbeitern dabei zu helfen, sich einzuarbeiten, indem sie wichtige Elemente an den Meilensteinen ihres 30-60-90-Tage-Plans abhaken.

Sorgen Sie für einen guten Start, indem Sie sicherstellen, dass die neuen Mitarbeiter Zugang zu allen erforderlichen Unterlagen haben: Unternehmensrichtlinien, Pläne für das Team, Organigramm usw. Manager und Teams der Personalabteilung können dies mit gemeinsam nutzbaren ClickUp Dokumente .

Um den 30-60-90-Tage-Plan nützlich zu machen, wandeln Sie Ihren Plan in Aufgaben für jeden 30-Tage-Zeitraum um.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um Aufgaben und Unteraufgaben mit ihren jeweiligen Fälligkeitsdaten einzustellen:

einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen

Sobald die Fristen festgelegt sind, haben die Teams die Qual der Wahl: Sie können die Aufgaben in verschiedenen Formaten anzeigen und nach Priorität und Status filtern:

Sie können auch Kommentare zuweisen und Aufgaben mit Dokumenten verknüpfen, um sicherzustellen, dass alle immer auf dem Laufenden sind:

stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie Benutzern direkt in Aufgaben Kommentare zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten

Schließlich können Sie vollwertige Dashboards mit den Zielen Ihres Teams und den Metriken für den Aufwand des Teams erstellen und den Fortschritt der Aufgaben einfach visualisieren:

bündeln Sie Ihre Teamziele und sehen Sie den Aufwand des Teams mit dem ClickUp Dashboard_

Wie ein 30-60-90 Tage Plan für verschiedene Rollen aussieht

Ein 30-60-90-Tage-Plan ist vielseitig, je nachdem, wer ihn benutzt und zu welchem Zweck.

Doch bevor wir uns damit befassen, wollen wir erst einmal verstehen, wann man einen 30-60-90-Tage-Plan erstellen sollte:

Neue Mitarbeiter : Einstellungsleiter sollten bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters einen Plan erstellen, um den Zeitraum des Übergangs zu erleichtern

: Einstellungsleiter sollten bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters einen Plan erstellen, um den Zeitraum des Übergangs zu erleichtern Bestehende Mitarbeiter : Teamleiter, die neue Initiativen oder Rollenänderungen einführen wollen, müssen einen 30-60-90-Tage-Plan verwenden, um bestehenden Mitarbeitern einen gangbaren Weg zu bieten

: Teamleiter, die neue Initiativen oder Rollenänderungen einführen wollen, müssen einen 30-60-90-Tage-Plan verwenden, um bestehenden Mitarbeitern einen gangbaren Weg zu bieten Perspektivische Mitarbeiter: Potenzielle Bewerber können einen 30-60-90-Tage-Plan verwenden, um sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten und dem einstellenden Manager ihre Ernsthaftigkeit zu demonstrieren

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für Manager erstellt

Die Verwendung einer Vorlage für einen operativen Plan ist für Manager, die ihre Ideen von Anfang an mit Leben füllen wollen, ein Kinderspiel.

Um ihre Managementfähigkeiten zu verbessern, müssen Manager ihren Arbeitsstil disziplinieren, indem sie einen Plan für 30-60-90 Tage erstellen, der etwa so aussehen kann:

30-Tage

Ziel: Verbesserung der Zeitmanagementfähigkeiten des Teams durch einen verbesserten Umsetzungsprozess:

Durchführung von persönlichen Meetings mit den Mitgliedern des Teams, um ihre Rollen (und Herausforderungen) zu verstehen

Identifizierung und Umsetzung einer Möglichkeit zur Prozessverbesserung, wie z. B. ein besseres Zeitmanagement

Legen Sie gemeinsam mit den Mitgliedern des Teams kurzfristige Ziele fest, die mit den Gesamtzielen übereinstimmen

Regelmäßige Kommunikation mit dem Team zur Nachverfolgung des Fortschritts einrichten

60-Tage

Ziel: Bewertung des Fortschritts des Teams in Bezug auf seine Zeitmanagementfähigkeiten

Nutzen Sie die Zeiterfassung in ClickUp, um genau zu sehen, wie viel Zeit die Mitglieder des Teams für die einzelnen Aufgaben aufwenden

Fahren Sie mit persönlichen Meetings fort, um dem Team zu helfen, seine Leistung zu bewerten

Verwenden Sie Tools zur Zeiterfassung, um Echtzeitdaten über die Leistung des Teams zu sammeln

Bewerten Sie die Ergebnisse der Verbesserungen des Teams in Bezug auf das Zeitmanagement

Bewerten Sie die Ergebnisse der in den ersten 30 Tagen festgelegten kurzfristigen Ziele

Verfeinerung des Kommunikationsplans auf der Grundlage der Beiträge des Teams und der direkten Berichterstellung

Setzen Sie mittelfristige Ziele, die auf den Ergebnissen der ersten 30 Tage aufbauen

90-Tage

Ziel: Etablierung einer Kultur des optimierten Zeitmanagements für zukünftige Projekte unter Beibehaltung der Qualität:

Durchführung einer SWOT-Analyse und Bereitstellung eines umfassenden Feedbacks für das Team

Durchführung von Sitzungen zum Thema Zeitmanagement, um die Kompetenzlücken im Team zu schließen

Neubewertung der Notwendigkeit von Meetings auf der Grundlage des Fortschritts des Teams nach Bedarf

Nutzen Sie die Erkenntnisse, um einen langfristigen strategischen Plan zu erstellen, der für die Zukunft repliziert werden kann

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für Produktmanager erstellt

Produktmanager können folgende Vorteile nutzen kostenlose Projektmanagement-Software um ihre Arbeit zu beschleunigen, ohne Kompromisse bei der Produktivität oder Qualität einzugehen.

Ein strukturierter Plan für 30-60-90 Tage hilft neuen Produktmanagern, sich schnell in ihre Aufgaben einzuarbeiten und einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Hier ist ein Beispiel für einen Plan, den Sie als Referenz verwenden können:

30-Tage

Identifizierung von drei wichtigen Kundenproblemen und Vorschlagen von Lösungen für die nächste Produktgeneration:

Durchführung von Interviews mit aktuellen Kunden, um Feedback zum bestehenden Produkt einzuholen

Meeting mit dem technischen Team, um die technischen Aspekte des Produkts zu verstehen

Analysieren Sie Markttrends und Konkurrenzprodukte, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Entwicklung eines Plans zur Lösung von unmittelbaren Kundenanliegen oder Problemen mit dem Produkt

Ausarbeitung eines Produktanforderungsdokuments

Produktanforderungsdokumente in Sekundenschnelle erstellen mit ClickUp Brain

60-Tage

Um einen validierten Prototyp für die Implementierung zu haben:

Zusammenarbeit mit dem Design Team zur Erstellung von Wireframes für die vorgeschlagenen Produktverbesserungen

Durchführung von Benutzertests mit den Prototypen, um die vorgeschlagenen Lösungen zu validieren

Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team bei der Entwicklung einer Messaging-Strategie für die Produktverbesserungen

90-Tage

Erfolgreiche Markteinführung der aktualisierten Produktiteration und Messung einer 15%igen Steigerung der Kundenzufriedenheit auf der Grundlage des Feedbacks nach der Markteinführung:

Implementierung der Produktverbesserungen in Zusammenarbeit mit dem technischen Team

Einführung des aktualisierten Produkts und Überwachung der Leistungsmetriken, um die gewünschte Wirkung zu gewährleisten

Einholen von Feedback von Kunden und internen Stakeholdern zu Produktverbesserungen

Beginnen Sie mit der Planung der nächsten Produktiteration auf der Grundlage des Feedbacks und der Erkenntnisse aus der aktuellen Iteration

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für Führungskräfte erstellt

Auch Führungskräfte und leitende Angestellte können vom 30-60-90-Tage-Plan profitieren.

Hier finden Sie ein Beispiel für einen Plan, mit dem Sie die betriebliche Effizienz um 20 % steigern und die Ausrichtung des Teams auf die Ziele des Unternehmens verbessern können:

30-Tage

Führen Sie Interviews mit Stakeholdern durch, um die aktuellen Herausforderungen und Chancen zu verstehen

Identifizierung von Quick Wins, um den Einfluss der Führung zu demonstrieren

Implementierung einer Kommunikationsstrategie, um Teams auf strategische Ziele auszurichten

Verwenden Sievorlage für einen Arbeitsplanum übergeordnete Ziele und Elemente für die ersten 90 Tage zu kartieren

Erstellen Sie eine Karte mit Elementen und übergeordneten Zielen für das Team, indem Sie eine der vielen Vorlagen für Arbeitspläne in ClickUp verwenden

60-Tage

Aufbau und Leitung eines funktionsübergreifenden Teams zur Bewältigung einer wichtigen betrieblichen Herausforderung

Entwicklung und Umsetzung einer Initiative zur Prozessverbesserung

Bewertung der Fähigkeiten des Teams und Beginn gezielter Schulungsprogramme

Aktualisierung der Vorlage für den Arbeitsplan mit Fortschritten und Anpassung der Ziele für die nächsten 30 Tage

90-Tage

Vorlage eines strategischen Plans für das nächste Geschäftsjahr auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den ersten 60 Tagen

Lancieren einer neuen Produktinitiative

Festlegung von Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) und Metriken für den Erfolg des Teams

Fertigstellung des Arbeitsplans für das nächste Quartal, einschließlich detaillierter Aufgaben und Fristen

Wie erstellt man einen 30-60-90 Tage Plan für Vertriebsleiter

Vertriebsleiter sind bereits vertraut mit mit Apps zur Nachverfolgung von Zielen um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen. Ein Plan für 30-60-90 Tage führt zu einer besseren Leistung.

Hier ein Beispiel, das es wert ist, näher betrachtet zu werden:

30-Tage

Ein neuer Vertriebsleiter tritt in das Team ein. Sein Ziel für die ersten 30 Tage sollte sich auf die Lernphase beziehen, d. h. das Abschließen von Schulungsmodulen, das Hospitieren bei Verkaufsgesprächen und die Durchführung von persönlichen Meetings mit Mitgliedern des Teams.

In den ersten 30 Tagen konzentrieren sie sich auf:

Kennenlernen der bestehenden Produkte und Verkaufsprozesse

Meeting mit funktionsübergreifenden Interessengruppen

Verstehen der Dynamik des Teams

Aufbau von Beziehungen zu Mitgliedern des Teams

Kennenlernen der Personas von Einzelzielen und idealen Kundenprofilen

Fassen Sie Notizen zu Meetings zusammen und verwandeln Sie sie in umsetzbare Elemente mit ClickUp Brain

60-Tage

Bis zum 60. Tag sollte der Vertriebsleiter über Folgendes verfügen

Verbesserungswürdige Bereiche im Verkaufsprozess identifiziert haben

Änderungen vorgenommen haben, z. B. die Einführung neuer Verkaufstools und die Verfeinerung des Verkaufsgesprächs

Konkrete S.M.A.R.T.-Ziele für die nächsten 30 Tage festgelegt haben, z. B. die Vergrößerung der Vertriebspipeline um 20 % und die Verbesserung der Moral des Teams durch die Bewertung der Metriken für das Zeitmanagement innerhalb des ersten Quartals

90-Tage

An der 90-Tage-Marke sollte der Vertriebsleiter über Folgendes verfügen:

Erfolgreich einen Plan zur Steigerung des Umsatzes um 15 % umgesetzt haben

Eine langfristige Vertriebsstrategie auf der Grundlage der Erkenntnisse und Einsichten aus den ersten 90 Tagen entwickelt haben

Das Format des 30-60-90-Tage-Plans zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur kontinuierlichen Verbesserung genutzt haben

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für Datenanalysten erstellt

Datenanalysten können einen 30-, 60- oder 90-Tage-Plan verwenden, um die Datenanalysemethodik in ihrem Unternehmen zu verstehen und zu verbessern.

Hier ist ein Beispiel für Sie:

30-Tage

Abgeschlossene Ausbildung in den Tools und Techniken der Datenanalyse des Unternehmens undsoftware für die Aufgabenverwaltung* Teilnahme an Team Meetings, um aktuelle Projekte zu verstehen und Ideen einzubringen

Prüfen Sie die Best Practices der Datenanalyse und wenden Sie sie bei Ihrer Arbeit an

Abschluss der Schulung und Mitarbeit an einem Datenprojekt innerhalb der ersten 30 Tage

60-Tage

Leitung eines kleinen Datenanalyseprojekts

Verbessern Sie die Effizienz der Datenanalyse um 10%

Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams zur Rationalisierung von Prozessen

Schließen Sie das Projekt ab und präsentieren Sie dem Team die Ergebnisse bis Tag 60

Erhalten Sie Projektzusammenfassungen mit ClickUp's AI Project Manager™

90-Tage

Implementierung einer neuen Datenvisualisierungsstrategie

Steigerung der Effektivität der Datenvisualisierung um 20%

Zusammenarbeit mit dem IT-Team zur Integration von Tools für eine nahtlose Analyse

Verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten weiter und halten Sie sich mit neuen Tools auf dem Laufenden

Umsetzung der Strategie und Einholung von Feedback aus dem Team bis zum 90

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für IT-Manager erstellt

Neu eingestellte IT-Manager müssen ebenfalls einen 30-60-90-Tage-Plan parat haben, um sich in einem neuen Geschäft einen Vorteil zu verschaffen.

Hier ist ein Beispiel, das Ihnen bei der Erstellung eines solchen Plans helfen soll:

30-Tage

Machen Sie sich mit der IT-Infrastruktur des Unternehmens vertraut undtools für die Projektplanung* Setzen Sie sich mit dem Team auseinander, um es und seinen Arbeitsstil kennen zu lernen

Überprüfung der Best Practices und Richtlinien im IT-Bereich

60-Tage

Planen und Umsetzen von Verbesserungen an der IT-Infrastruktur

Arbeiten Sie mit den Mitgliedern des Teams zusammen, um die Ausfallzeiten um 10% zu reduzieren

Abschließen der Verbesserungen und Überprüfung des Fortschritts bis Tag 60

Brainstorming und Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboard, um einen Plan zu erstellen, der Ihren organisatorischen Anforderungen am besten entspricht

90-Tage

Entwickeln Sie eine langfristige IT-Strategie

Steigerung der Gesamteffizienz um 15%

Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur AngleichungIT Ziele mit den Unternehmenszielen abzustimmen

Umsetzung der Strategie und Einholung von Rückmeldungen der Beteiligten bis Tag 90

Wie man einen 30-60-90 Tage Plan für neue Mitarbeiter erstellt

Sie können die beste Stellenbeschreibung der Welt verfassen, aber neue Mitarbeiter werden sich ohne einen Onboarding-Plan trotzdem überfordert fühlen.

Hier kann ein strategischer 30-60-90-Tage-Plan neuen Mitarbeitern helfen, vom ersten Tag an durchzustarten.

Hier ein Beispiel für einen 30-60-90-Tage-Plan für neue Mitarbeiter, der nachahmenswert ist:

30-Tage

Abschluss der Einarbeitungsschulung und Eingewöhnung an den neuen Arbeitsplatz

Zeigen Sie, dass Sie die Schlüsselaufgaben und die Unternehmenskultur verstanden haben

Teilnahme an Sitzungen mit Mitgliedern des Teams, um Beziehungen aufzubauen

Erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre Fragen mit ClickUp Brain

60-Tage

Beginnen Sie, an Projekten des Teams mitzuarbeiten

Feedback von Mentoren/Teammitgliedern erhalten und dokumentieren

Lernen Sie weiter und stellen Sie Fragen

Nehmen Sie an Sitzungen teil, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

Zugewiesene Aufgaben und Projekte bis zum 60. Tag abschließen

90-Tage

Übernehmen Sie mehr Verantwortung und bringen Sie Ideen ein

Projekte abschließen und Fristen einhalten

Feedback von Vorgesetzten einholen und sich im neuen Job weiterentwickeln

Wie man einen 30-60-90-Tage Plan in fünf einfachen Schritten schreibt

Die Erstellung eines 30-60-90-Tage-Plans ist einfach, wenn Sie diese fünf Schritte befolgen:

Schritt 1: Schreiben Sie die Unternehmensmission auf

Das Unternehmensleitbild ist das Fundament Ihres 30-60-90-Tage-Plans. Legen Sie also die Ziele und Meilensteine des Unternehmens fest, damit der neue Mitarbeiter seine Rolle im Gesamtgefüge versteht.

Schritt 2: Brainstorming über die Ziele der ersten 30 Tage

Schreiben Sie auf, was der neue Mitarbeiter in den ersten 30 Tagen erreichen soll. Als Faustregel gilt:

Beschränken Sie die Zahl der Ziele auf drei bis fünf

Schreiben Sie für jedes auf der Karte verzeichnete Ziel eine Schlüssel-Metrik auf, um es genau zu messen

Schritt 3: Erstellen Sie Ziele für die ersten 60 bzw. 90 Tage

kategorisieren Sie Ihren 30-60-90-Tage-Plan in verfolgbare Ziele mit ClickUp Goals_

Zeichnen Sie die Ziele für die ersten 60 und 90 Tage in Karten ein, so wie Sie die Ziele für die ersten 30 Tage erstellt haben. Beachten Sie dabei die gleichen Regeln wie im vorherigen Schritt erwähnt.

Schritt 4: Die richtigen Ressourcen hervorheben

Ihr 30-, 60- und 90-Tage-Plan ist nur so wertvoll wie die zusätzlichen Ressourcen, die Sie bereitstellen, z. B:

Schlüsselkontakte , d. h. Teammitglieder und Interessenvertreter für bestimmte Aspekte des Plans (mit wem sollte der neue Mitarbeiter in Verbindung treten, um die Ziele zu erreichen oder Fragen zu klären)

, d. h. Teammitglieder und Interessenvertreter für bestimmte Aspekte des Plans (mit wem sollte der neue Mitarbeiter in Verbindung treten, um die Ziele zu erreichen oder Fragen zu klären) Schulungsmaterialien (Liste von Tutorials, Webinar-Links, Dokumenten und anderen Ressourcen, die dem neuen Mitarbeiter dabei helfen, sich das Wissen und die Fähigkeiten anzueignen, die er braucht, um in seiner Rolle erfolgreich zu sein)

(Liste von Tutorials, Webinar-Links, Dokumenten und anderen Ressourcen, die dem neuen Mitarbeiter dabei helfen, sich das Wissen und die Fähigkeiten anzueignen, die er braucht, um in seiner Rolle erfolgreich zu sein) Interne Tools und Systeme (Anweisungen für den Zugriff auf bestehende Tools, die das Unternehmen verwendet)

(Anweisungen für den Zugriff auf bestehende Tools, die das Unternehmen verwendet) Externe Ressourcen (Branchenpublikationen, Online-Foren, Berufsverbände usw., um wertvolle Einblicke und Unterstützung zu erhalten)

Schritt 5: Behalten Sie die Fortschritte im Auge

In der letzten Etappe geht es darum, den Fortschritt des Plans zu bewerten:

Erreicht der neue Mitarbeiter seine Ziele?

Nutzt er die von Ihnen beschriebenen Ressourcen?

Stellen sie sich den Herausforderungen direkt?

Sind sie sich über die Unternehmensziele einig?

Wenn Ihnen das alles zu viel Arbeit ist, verwenden Sie ClickUp's 30-60-90 Tage Vorlage um Ihr Onboarding mit einem Klick zu starten:

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um zukünftige Check-ins mit neuen Mitarbeitern zu planen

Diese Vorlage sichert Ihre Neueinstellungen:

Sich in den ersten drei Monaten mit den perfekt kartierten persönlichen Zielen und den Zielen des Geschäfts gut zurechtfinden

Die erforderlichen Aufgaben bei der Einarbeitung mit regelmäßig überprüften Verhaltensweisen, Fertigkeiten und Kompetenzen in Angriff nehmen

Sie arbeiten sich schnell ein

Dokumentieren Sie Fortschritte und verfolgen Sie Elemente vom ersten Tag an

Wir haben uns angesehen, wie man einen Plan für 30-60-90 Tage erstellt. Lassen Sie uns nun verstehen, wie ein Personalverantwortlicher 30-60-90 Tage Pläne nutzen kann, um sein Zeitmanagement, seine Mitarbeiterbindung und seine Einstellungsprozesse zu verbessern.

Verbesserung des Zeitmanagements mit 30-60-90 Tage Plänen

Jeder 30-60-90-Tage-Plan sieht für jeden Menschen anders aus. Es gibt jedoch ein paar Techniken, die Sie nutzen können, um Ihr Zeitmanagement zu verbessern:

priorität der Aufgabe mit farbcodierten Flaggen festlegen

Priorisieren : Berücksichtigen Sie, was Ihr neuer Mitarbeiter vorrangig erledigen soll. Verwenden Sie farbige Flaggen bei den Aufgaben, um ihnen die relative Wichtigkeit der einzelnen Aufgaben mitzuteilen

: Berücksichtigen Sie, was Ihr neuer Mitarbeiter vorrangig erledigen soll. Verwenden Sie farbige Flaggen bei den Aufgaben, um ihnen die relative Wichtigkeit der einzelnen Aufgaben mitzuteilen Selbstreflexion : Planen Sie Zeit zur Reflexion in den Plan ein

: Planen Sie Zeit zur Reflexion in den Plan ein Strategische Entwicklung : Unterteilen Sie die Ziele in drei Abschnitte - erster Monat, zweiter Monat und dritter Monat, wobei die Ziele im Schwierigkeitsgrad ansteigen

: Unterteilen Sie die Ziele in drei Abschnitte - erster Monat, zweiter Monat und dritter Monat, wobei die Ziele im Schwierigkeitsgrad ansteigen Lernen: Fügen Sie Zeit für die berufliche Entwicklung und die Förderung des kontinuierlichen Lernens ein

Behalten Sie den Überblick über Ihre monatlichen Aufgaben und verwalten Sie Ihre Zeit wie ein Profi mit ClickUp Kalender Ansicht, die sich mit Ihrem Google Kalender synchronisieren lässt:

verpassen Sie nie wieder wichtige Aufgaben und Termine mit ClickUp Calendar

Mitarbeiterbindung durch 30-60-90 Tage Pläne

Der 30-60-90 Tage Plan ermöglicht es Ihnen, einen bleibenden positiven Eindruck bei den Mitarbeitern zu hinterlassen:

Starten Sie eine Umfrage zum Sammeln von Feedback mit hochgradig anpassbaren Formularen auf ClickUp

Mitarbeiterstimme : Sobald Sie die 30-Tage-Marke erreicht haben, befragen Sie die neuen Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen mit dem Onboarding-Prozess. Auf diese Weise haben sie das Gefühl, dass ihre Meinung für das Unternehmen von Bedeutung ist, was die Engagement-Rate erhöht

: Sobald Sie die 30-Tage-Marke erreicht haben, befragen Sie die neuen Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen mit dem Onboarding-Prozess. Auf diese Weise haben sie das Gefühl, dass ihre Meinung für das Unternehmen von Bedeutung ist, was die Engagement-Rate erhöht Inhalte auf Abruf : Bringen Sie On-Demand-Inhalte heraus, die die Kultur, die Werte und die Mission des Unternehmens hervorheben und sinnvolle Beziehungen zu den Mitarbeitern fördern

: Bringen Sie On-Demand-Inhalte heraus, die die Kultur, die Werte und die Mission des Unternehmens hervorheben und sinnvolle Beziehungen zu den Mitarbeitern fördern Klarheit: Indem die Rolle der Mitarbeiter in ihrem neuen Unternehmen in den ersten 90 Tagen hervorgehoben wird, wird der Grundstein für eine glücklichere Arbeitserfahrung gelegt. Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter und Erstellung eines anweisungsgesteuerten, kristallklaren Aktionsplans

Nutzung des 30-60-90-Tage-Plans für intelligente Personalbeschaffung und Vorstellungsgespräche

Aus der Sicht eines Personalverantwortlichen kann ein 30-60-90 Tage Plan den Einstellungsprozess erheblich verbessern. Und so geht's:

Bewertung der Zielausrichtung: Manager können den Plan nutzen, um das Verständnis des Bewerbers für die Rolle zu beurteilen und zu ermitteln, wie er seine Ziele in den ersten 30, 60 und 90 Tagen mit den Zielen des Unternehmens in Einklang bringen will

Manager können den Plan nutzen, um das Verständnis des Bewerbers für die Rolle zu beurteilen und zu ermitteln, wie er seine Ziele in den ersten 30, 60 und 90 Tagen mit den Zielen des Unternehmens in Einklang bringen will Verstehen Sie die Anpassungsfähigkeit des Bewerbers: Einstellungsmanager können den Bewerber befragen, wie er plant, seine Herangehensweise an die spezifischen Aufgaben der Rolle anzupassen

Einstellungsmanager können den Bewerber befragen, wie er plant, seine Herangehensweise an die spezifischen Aufgaben der Rolle anzupassen Erfahren Sie mehr über den Einfallsreichtum des Kandidaten: Manager können den Plan auch nutzen, um zu erörtern, wie der Kandidat die verfügbaren Ressourcen (z. B. Schulungen, Tools und Unterstützung des Teams) nutzen würde, um seine Ziele effektiv zu erreichen

Manager können den Plan auch nutzen, um zu erörtern, wie der Kandidat die verfügbaren Ressourcen (z. B. Schulungen, Tools und Unterstützung des Teams) nutzen würde, um seine Ziele effektiv zu erreichen Bewertung der Problemlösungsfähigkeiten des Kandidaten: Manager können hypothetische Szenarien und Herausforderungen vorstellen und die Kandidaten fragen, wie sie ihre Vorgehensweise anpassen würden, um Hindernisse innerhalb der ersten 90 Tage zu überwinden

Geben Sie neuen Mitarbeitern den bestmöglichen Start mit ClickUp

Der 30-60-90-Tage-Plan ist ein wichtiger Bestandteil des Instrumentariums eines jeden Arbeitgebers. Er ermöglicht es den einstellenden Führungskräften, neue Mitarbeiter einfach einzuarbeiten, regelmäßige Leistungsüberprüfungen durchzuführen und den potenziellen Kandidaten (im wahrsten Sinne des Wortes) zu zeigen, was von ihnen in den ersten 90 Tagen der Beschäftigung (und darüber hinaus) erwartet wird.

Die richtige Erstellung des Plans ist jedoch ebenso wichtig wie die Gewährleistung, dass neue Mitarbeiter so schnell wie möglich Fuß fassen.

Nutzen Sie ClickUp, um neue Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Veränderungen anzunehmen, über die 90-Tage-Marke hinaus intelligent zu arbeiten und mit einem gut durchdachten 30-60-90-Tage-Plan zu reflektieren, wie es um sie steht. Jetzt anmelden kostenlos!

Häufig gestellte Fragen

1. Was sollte ein Plan für 30-60-90 Tage enthalten?

Ein 30-60-90-Tage-Plan sollte die aktuellen Ziele des Unternehmens und die Art und Weise enthalten, wie der Mitarbeiter die Meilensteine nach 30, 60 und 90 Tagen erreichen wird. Er sollte auch relevante Ressourcen, Aktivitäten und Schulungen enthalten, die der neue Mitarbeiter möglicherweise benötigt, um die Ziellinie zu erreichen.

2. Wie erstelle ich einen 30-, 60- und 90-Tage-Plan?

Befolgen Sie diese Schritte, um einen 30-60-90-Tage-Plan zu erstellen:

Schritt 1: Schreiben Sie den Unternehmensauftrag auf und konzentrieren Sie sich dabei auf kurz- und langfristige Prioritäten

Schritt 2: Schreiben Sie die Ziele auf, die Sie in den ersten 30, 60 und 90 Tagen erreichen wollen, zusammen mit den Schlüssel-Metriken für jedes Ziel

Schritt 3: Fügen Sie alle relevanten Ressourcen hinzu, die der neue Mitarbeiter benötigt, um das Ziel schnell zu erreichen, einschließlich Schulungsmaterial, Kontaktinformationen für wichtige Personen usw.

Schritt 4: Verfolgen Sie den Fortschritt mit regelmäßigen Leistungsüberprüfungen

3. Wie erledigt man eine Präsentation für 30-60-90 Tage?

Nutzen Sie diese Tipps, um das Schreiben Ihrer 30-60-90-Tage-Präsentation zu verbessern: