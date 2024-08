10 Beispiele für IT-Abteilungsziele zur Erreichung der Ziele

Auf dem komplizierten Weg der Informationstechnologie (IT) ist eine klare Ausrichtung ein Muss. Ein grober Business-Plan oder grobe Ziele für Ihre IT-Abteilung können Sie nur so weit bringen. Ob Sie nun IT-Manager oder Geschäftsleiter sind, Sie brauchen klar definierte Ziele, um genau zu wissen, wohin Ihr Team gehen soll und wie es dorthin kommt.

Mit einer messbaren oder überschaubaren Zielsetzung für Ihr IT-Team können Sie die Leistung Ihres Teams von zufriedenstellend auf exzellent steigern und Ihrem Geschäft in jeder wettbewerbsorientierten Branche zum Durchbruch verhelfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Zeit und der Aufwand Ihres IT-Teams effizient genutzt werden, Probleme schnell angegangen werden und alle zufrieden sind - von der Geschäftsleitung bis zu den einzelnen Mitgliedern des IT-Teams. 🔥

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über kurz- und langfristige IT-Ziele. Wir werden behandeln:

10 IT-Ziele, die auf Ihre aktuellen IT-Systeme abgestimmt sind

Gemeinsame KPIs zur Messung des Fortschritts Ihrer IT-Abteilung

Der Prozess der Erstellung definierter Ziele und deren Nachverfolgung mit Tools wie ClickUp, einer Projektmanagement-Lösung für IT-Teams

Was sind IT-Ziele?

IT-Ziele sind spezifische Business-Ziele, die darauf abzielen, die Abläufe innerhalb der IT-Abteilung eines Unternehmens zu verbessern. Normalerweise sind sie Teil der IT-Governance-Rahmen die sich an den allgemeinen Zielen der Organisation orientieren und diese unterstützen.

Ein Beispiel: Da Ihre Konkurrenten durch die Einführung neuer Technologien einen Vorsprung haben, wird die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu einem der wichtigsten Geschäftsziele Ihres Unternehmens. Ein Teil der hier definierten IT-Ziele kann die Implementierung von effizienzsteigernden IT-Tools zur Automatisierung von Aufgaben und Rationalisierung von Arbeitsabläufen sein. 🛠️

Es ist wichtig, dass die Ziele Ihrer IT-Abteilung mit den übergreifenden Geschäftszielen übereinstimmen. In unserem vorherigen Beispiel mit der Effizienz könnte das übergeordnete Ziel auf Abteilungsebene darin bestehen, die IT karten der Prozesse und finden Sie Möglichkeiten zur Automatisierung von Aufgaben. Einstellung der Ziele ist nur dann effektiv, wenn sie von definierten Zeitrahmen und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) begleitet wird, um den Erfolg zu messen. Aus diesem Grund verwenden viele IT-Führungskräfte für die Einstellung von Zielen das SMART-Zielsystem, bei dem SMART ist ein Akronym, das Ziele wie folgt beschreibt :

Spezifisch

Messbar

Erreichbar

Relevant

Zeitgebunden

Es ist auch wichtig, den Aufwand und den Wert Ihrer IT-Ziele abzuschätzen, damit Sie den Plänen, die die größten messbaren Auswirkungen auf das Unternehmen haben, Priorität einräumen können.

Bonustipp: Erstellen Sie SMART-Ziele für Ihre Informationstechnologie-Teams mit dem kostenlosen

ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

. Sie bietet einen ausgezeichneten Rahmen für die Erstellung definierter IT-Ziele und erreichbarer Aufgaben, mit eingebauten Tools zur Nachverfolgung von Meilensteinen.

Weitere Vorlagen für die Einstellung von Zielen finden Sie unter

!

Was sind die Vorteile der Einstellung von IT-Zielen?

Wenn Sie IT-Ziele klar definieren und nach Prioritäten ordnen, können Sie von folgenden Vorteilen profitieren:

Organisatorische Ausrichtung: Der Aufwand der IT-Abteilung trägt zum Wachstum des Unternehmens bei, indem er hilft, Einzelziele effizient zu erreichen und Erfolge zu erzielen Verbesserte Entscheidungsfindung: IT-Ziele bieten einen verlässlichen Rahmen, an dem Sie sich orientieren können, wenn es darum geht, schwierige Entscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen, und noch wichtiger, wenn Sie zuweisung von Ressourcen oder bei der Erneuerung bestehender Systeme Leistungsbewertung: Wenn Sie wissen, was Sie anstreben, haben Sie eine Referenz für die Nachverfolgung der Fortschritte, leistungsbeurteilung und zum Aufspüren von Bereichen, die kontinuierlich verbessert werden müssen Fokus und Motivation : Es ist leicht, sich in banalen IT-Aufgaben zu verlieren und zu vergessen, warum man das tut, was man tut. IT-Ziele geben ein Gefühl für Richtung und Zweck und motivieren Teams zu bewusster Arbeit Wettbewerbsvorteil: Wenn die Arbeit abgestimmt und effizient ist, kann sich das Unternehmen an laufende Veränderungen und Trends anpassen und hat den nötigen Spielraum, um schneller zu innovieren und an Dynamik zu gewinnen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen konkurrenten zu überflügeln und sich als Marktführer zu positionieren 👑

10 Beispiele für IT-Ziele für IT-Abteilungen

Ihre IT-Ziele sollten die Bedürfnisse Ihrer Abteilung und Ihres Unternehmens widerspiegeln. Um Ihren Inspirationspool zu erweitern, lassen Sie uns zehn trendige Ziele untersuchen, auf die sich IT Teams heute konzentrieren. 🌱

1. Automatisierung und Effizienz zur Optimierung von Business-Prozessen

Angeführt von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) hat die heute verfügbare Spitzentechnologie das Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen zu verändern. Es ist eine Art unvermeidliches Ziel, die Vorteile der aufkommenden KI/ML-Technologie zu nutzen, um das eigene Unternehmen zu rationalisieren

IT-Betrieb

End-to-End und Reduzierung von Fehlern. 🤖

Halten Sie sich über die technologischen Fortschritte in Ihrer Branche auf dem Laufenden und seien Sie offen für tools, wie

software zur Automatisierung von Aufgaben

, die Ihren Workflow optimieren kann. Je früher Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, desto mehr Zeit haben Sie für andere wertvolle Arbeiten, wie die Innovation von IT-Systemen und -Infrastruktur.

Ein Beispiel: Viele Geschäfte setzen heute auf

ClickUp

, eine hoch bewertete und kostenlose

projektmanagement tool

mit einer

spezielle Features für IT Teams

. Die Plattform wird mit:

ClickUp Automatisierungen zur schnellen Nachverfolgung sich wiederholender manueller Aufgaben

ClickUp Formular-Ersteller zum Sammeln und Nachverfolgen von Fehlern und Problemen

Funktionen wie benutzerdefinierte Felder, Sprint-Punkte, Meilensteine und Abhängigkeiten zur Gestaltung maßgeschneiderter Workflows für IT-Abteilungen

Feedback sammeln und automatisch in Aufgaben umwandeln mit ClickUp Formularen

Außerdem können Sie eine der fortschrittlichsten

KI-Assistenten für IT

auf der Plattform: die

ClickUp Gehirn

. Es kann erstellen und bearbeiten

IT-Dokumentation

sie erstellen Briefings, entwickeln Projektideen, füllen automatisch Tabellen aus, schreiben E-Mails an Kunden und fassen Texte für Sie zusammen und übersetzen sie.

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Codierungsfehlern mit ClickUp

2. Verbessern Sie den Aufwand für die Zusammenarbeit, um das Leben Ihrer IT-Abteilung zu vereinfachen

Remote-Arbeit und hybride Arbeitskulturen sind die Gegenwart und Zukunft der IT, aber sie machen die Zusammenarbeit schwierig. Deshalb ist die Schaffung einer flexiblen Arbeitsumgebung eines der wichtigsten Ziele der IT.

Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Produktivität gehen.

Schaffen Sie eine

IT-Verwaltung

eine auf Selbstbedienung basierende Kultur, aber auch Tools, die eine effektive Fernkommunikation und Zusammenarbeit fördern. 🤝

ClickUp ist das perfekte tool für

remote-Zusammenarbeit

. Es ermöglicht Ihnen

aufgaben verwalten

und Ressourcen auf einer zentralen Plattform, die die Arbeit transparent und von überall aus zugänglich macht.

Mit

ClickUp Whiteboards

wird die gesamte

IT Team kann Brainstorming betreiben und Roadmaps erstellen

in Echtzeit erstellen. Sie können auch sofort über das Internet kommunizieren

ClickUp Chat-Ansicht

,

kommentar-Threads

und

@mentions

ohne die App zu verlassen.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie an jeder Entscheidung mitarbeiten und Prozesse in Echtzeit analysieren

Es ist unerlässlich, eine umfassende

wissensbasis

auf die Ihre IT-Mitarbeiter jederzeit zurückgreifen können. Zum Glück,

ClickUp Dokumente

ermöglicht es Ihnen, ein ansprechendes Ressourcenzentrum für Unternehmens-Wikis und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) zu erstellen. Dadurch werden unnötige Meetings und Hin- und Herbewegungen vermieden, so dass sich jeder auf seine Arbeit konzentrieren kann.

3. Tech-Stack-Neubewertung zur Schärfung Ihrer Business-Strategie

Die Anforderungen Ihrer IT-Abteilung entwickeln sich mit dem Umfang der Arbeit und der Daten. Ein Tool, das früher revolutionär war, kann mit der Einführung neuer Technologien ungeeignet oder veraltet werden. 📟

Eines der Ziele Ihrer IT-Abteilung sollte die Bewertung Ihrer

technologie-Stack

regelmäßig. Recherchieren Sie neue Technologien und analysieren Sie Ihr aktuelles Ökosystem, um Ineffizienzen oder Redundanzen zu erkennen.

Anstatt mit verschiedenen individuellen Tools zu jonglieren, müssen Sie möglicherweise ein einheitliches System implementieren, um Ihre Arbeit rationeller, skalierbarer und kosteneffizienter zu gestalten

hier ein Beispiel:_ Eine umfassende Plattform wie ClickUp kann mehrere Tools ersetzen, einschließlich Ihrer Software für das Aufgaben- und Projektmanagement,

ticketing-Software

,

suite für die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)

sowie Tools für die Bearbeitung von Texten und die Kommunikation, um nur einige zu nennen.

4. Stärkung der Cybersicherheit mit Spitzentechnologie

Mit dem technischen Fortschritt gehen auch die Cyber-Bedrohungen einher. Wenn Ihr Team nicht proaktiv und wachsam ist, kann die Integrität und Vertraulichkeit sensibler Daten gefährdet sein. Ein solcher Rückschlag kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre IT-Ziele sowie auf den Ruf Ihres Unternehmens haben.

Ein mögliches Ziel: Implementierung eines robusten Sicherheitssystems, um das Geschäft sicher zu halten, sensible Daten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. 🔒

Sorgen Sie dafür, dass Ihre neuen IT-Systeme Folgendes beinhalten:

Maßnahmen wie Datenverschlüsselung und Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Risikominderungsstrategien, einschließlich Backup- und Wiederherstellungsverfahren

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Aktualisierungen

Schulung des Sicherheitsbewusstseins

Tipp: Verwenden Sie die

ClickUp Cybersecurity Action Plan Vorlage

um Ihre unternehmensweite Sicherheitsstrategie in einem organisierten und flexiblen Format zu organisieren.

5. Upgrade der IT-Infrastruktur und der Enterprise-Architektur

Die IT-Infrastruktur ist die Grundlage aller IT-Arbeiten. Ebenso kann eine veraltete Enterprise-Architektur Probleme wie eine geringere Systemleistung verursachen.

Überlegen Sie sich also, ob Sie einen erheblichen Teil Ihrer Zeit und Ihres Aufwands für die Wartung und Optimierung Ihrer IT-Systeme aufwenden wollen. Zum Beispiel migrieren heute immer mehr Geschäfte zu Cloud-Lösungen, da diese in der Regel kostengünstiger sind:

Skalierbar: Sie ermöglichen es, die Ressourcen je nach Bedarf anzupassen

Sie ermöglichen es, die Ressourcen je nach Bedarf anzupassen Sicher: Sie bieten strenge Sicherheitsmaßnahmen und Disaster-Recovery-Lösungen

Sie bieten strenge Sicherheitsmaßnahmen und Disaster-Recovery-Lösungen Kosteneffizient: Sie haben in der Regel ein Pay-as-you-go-Preismodell

Sie haben in der Regel ein Pay-as-you-go-Preismodell Zugänglich: Sie ermöglichen den Zugriff auf die Daten von jedem Ort aus und eignen sich daher auch für Teams an anderen Standorten

Bei der Migration in eine Cloud ist es wichtig, den Vorgang sorgfältig zu planen und zu überwachen, um eine nahtlose Datenübertragung zu gewährleisten und Unterbrechungen zu vermeiden. Verwenden Sie die

ClickUp-Vorlage für die Analyse des Technologiebedarfs

um diesem Prozess mehr Struktur zu verleihen.

6. Kosten senken, um finanzielle Ziele des Geschäfts zu erreichen

Ob es sich um eine direkte Anweisung der Geschäftsleitung oder eine interne Initiative handelt, Kostensenkung ist ein Ziel, mit dem IT Teams häufig konfrontiert werden. In der Regel müssen sie mit dem Finanzteam zusammenarbeiten, um die Investitionen der IT-Abteilung mit den Kapazitäts- und Einzelzielen des Unternehmens abzustimmen. 💰

Um die Ausgaben zu senken, sollten Sie zunächst die aktuellen Ausgaben verfolgen und analysieren. Ermitteln Sie die Bereiche, die die höchsten Kosten verursachen, und streichen Sie alle unnötigen Ausgaben. Versuchen Sie, mit Anbietern bessere Konditionen auszuhandeln oder Ihre Strategie für die Ressourcenzuweisung zu überarbeiten. Sie können einige Ressourcen kostenlos freisetzen, indem Sie

IT-Automatisierung

.

Mit der

ClickUp Finanz-Suite

mit der ClickUp Finance Suite können Sie auf einfache Weise Ihre Ausgaben und Finanztermine überwachen, automatische Berechnungen auf der Grundlage numerischer Daten durchführen und Ihren Fortschritt in Richtung effizienter Ausgaben verfolgen.

7. Investieren Sie in die Talententwicklung, um Teams motiviert und wettbewerbsfähig zu halten

Talentierte IT-Fachleute haben in der Regel keine Schwierigkeiten, eine gut bezahlte Stelle zu finden, aber sie müssen sich ständig weiterbilden, um kompetent zu bleiben.

Eines der wichtigsten Ziele für viele IT-Abteilungen ist es, die Fähigkeiten der Mitarbeiter neu zu bewerten, Wissenslücken zu ermitteln und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung anzubieten. Investieren Sie in Schulungs- und Zertifizierungsprogramme und Konferenzen. Auf diese Weise können Sie Ihre IT-Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und auf dem Laufenden zu bleiben.

Ein weiterer Vorteil von Schulungen besteht darin, dass sie den Druck von den Personalverantwortlichen nehmen. Anstatt nach neuen Mitarbeitern zu suchen, können Sie sich darauf konzentrieren, Ihre derzeitigen Mitarbeiter auf anspruchsvollere Aufgaben vorzubereiten.

Tipp: Nutzen Sie die

ClickUp IT Skills Matrix Vorlage

zur visuellen Karte der Fähigkeiten und Kenntnisse Ihres derzeitigen IT-Teams, kategorisiert nach Rolle oder Abteilung, und zum Planen von Schulungsprogrammen.

8. Softwarequalität und -einsatz

Wenn Ihr Team Software entwickelt und pflegt, ist es vielleicht Ihr Ziel, diese Software zu verbessern. Diese Verbesserungen umfassen:

Einführung neuer Features oder Aktualisierung bestehender Features

Ermöglichung der plattformübergreifenden Zugänglichkeit, z. B. für das Web oder mobile Geräte

Feinabstimmung der design der Benutzererfahrung (UX)

Verringerung von Fehlern, Verbesserung der Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozesse

Sie können nun den gesamten

zyklus der Entwicklung mit ClickUp

. Damit können Sie klare Roadmaps erstellen, Sprints planen und verfolgen, Ihr Backlog verwalten und den Fortschritt nachverfolgen.

ClickUp lässt sich sogar integrieren

mit bekannten Repositorys wie GitHub, Gitlab und Bitbucket, so dass Sie Ihre Arbeit zwischen den Plattformen synchronisieren können.

ClickUp kann mit GitHub und über 1.000 anderen Tools integriert werden, um Ihre Planung und Entwicklung zu rationalisieren

9. Kontinuierliche Verbesserung und Innovation für das gesamte Business

Unabhängig von der Branche ist es lobenswert, eine Kultur der ständigen Verbesserung zu fördern. Sie ermöglicht es Ihnen, operative Spitzenleistungen zu erreichen, zu erhalten und zu verbessern. 📈

Der erste Schritt zur Erreichung dieser Ziele ist die Überwachung von Fortschritt und Leistung. Sie sollten KPIs definieren und nachverfolgen und Folgendes sammeln

feedback der Benutzer

von Anfang an. Sie können diese Daten dann analysieren, um Engpässe zu erkennen und Ihre zukünftige Entscheidungsfindung und Zielsetzung zu gestalten.

Die Berücksichtigung von Gateways zur kontinuierlichen Verbesserung ist ein hervorragendes langfristiges Ziel, da Sie damit Ihre

problemlösungsfähigkeiten

und machen Ihr IT-Team widerstandsfähig.

10. Nachhaltigkeit als Teil Ihrer langfristigen IT-Ziele

Umweltbelange gewinnen zunehmend an Bedeutung und setzen Unternehmen unter Druck, sozial verantwortlich zu handeln. ♻️

Die IT-Branche ist da keine Ausnahme. IT-Unternehmen und -Abteilungen können ihre Umweltauswirkungen auf vielfältige Weise reduzieren. Einige Ziele, die man in Betracht ziehen sollte, sind:

Förderung von Remote-Arbeit: Verringerung des Pendelns, um den CO2-Fußabdruck zu verringern Kreislaufwirtschaft: Wiederverwendung, Reparatur und Recycling von Elementen zur Maximierung der Ressourceneffizienz und Minimierung von Abfall Umstellung auf umweltfreundliche Technik und Herstellung: Verwendung von Hardware und Geräten mit optimalen Bewertungen und Zertifizierungen für die Energieeffizienz Investitionen in erneuerbare Energien: Nutzung von Solar- oder Windenergie zur Deckung des gesamten oder eines Teils des Energiebedarfs Optimierung des Entwicklungsprozesses: Überarbeitung der Softwareentwicklungspraktiken, um weniger ressourcenintensive Prozesse zu ermöglichen

IT-KPI-Metriken zur Nachverfolgung der Ziele der IT-Abteilung

Obwohl Sie den Fortschritt Ihrer Ziele so oft wie möglich messen sollten, können Sie nicht alles beachten. Sie müssen der Nachverfolgung bestimmter KPIs, die für Ihre aktuellen Ziele am relevantesten sind, Vorrang einräumen. 📚

Im Folgenden finden Sie eine Liste der gängigsten Metriken für alle IT-Funktionen, die mit einigen der zuvor besprochenen Ziele in Verbindung stehen können:

Operativ

Um die betriebliche Leistung und Effizienz zu messen, können Sie Folgendes verwenden:

Projekterfolgsquote: Der Prozentsatz der Projekte, die fristgerecht, im Rahmen des Budgets und innerhalb der Spezifikationen abgeschlossen wurden

Der Prozentsatz der Projekte, die fristgerecht, im Rahmen des Budgets und innerhalb der Spezifikationen abgeschlossen wurden Ticket-Churn: Das Verhältnis von Gesamttickets und offenen Tickets, das den Prozentsatz der unvollständigen Aufgaben angibt

Das Verhältnis von Gesamttickets und offenen Tickets, das den Prozentsatz der unvollständigen Aufgaben angibt Durchschnittliche Bearbeitungszeit: Wie viel Zeit benötigt das Team oder ein Mitglied des Teams normalerweise, um eine Aufgabe abzuschließen oder ein Problem zu lösen

IT-Systeme

Verwenden Sie die folgenden KPIs, um den Zustand Ihrer Infrastruktur und Software zu überwachen:

Uptime vs. Downtime: Der Prozentsatz der Zeit, in der Ihre Systeme oder Server in Betrieb sind bzw. nicht in Betrieb sind

Der Prozentsatz der Zeit, in der Ihre Systeme oder Server in Betrieb sind bzw. nicht in Betrieb sind Server- oder Cloud-Auslastung: Die Messung der Systemleistung

Die Messung der Systemleistung Mittlere Reparatur-/Wiederherstellungszeit: Wie viel Zeit das IT-Team in der Regel für die Lösung von Systemproblemen benötigt

Sicherheit

Diese Indikatoren beziehen sich auf Ihre Sicherheit und datenverwaltung maßnahmen:

Wiederherstellungszeit/Punktziel: Die Zeit oder die Daten, deren Verlust sich Ihr Unternehmen im Falle eines Incidents leisten kann

Die Zeit oder die Daten, deren Verlust sich Ihr Unternehmen im Falle eines Incidents leisten kann Tage seit dem letzten Incident: Wie viel Zeit ist seit dem letzten Incident vergangen, was die Effektivität der implementierten Sicherheitsstrategien verdeutlicht

Wie viel Zeit ist seit dem letzten Incident vergangen, was die Effektivität der implementierten Sicherheitsstrategien verdeutlicht Anzahl der offenen Schwachstellen: Dient zur Überwachung der Gefährdung durch potenzielle Bedrohungen

Dient zur Überwachung der Gefährdung durch potenzielle Bedrohungen Erfolgsrate des Backups: Der Prozentsatz der gesicherten Daten und die Zahl der Tage seit dem letzten Backup

Finanziell

Wenn Ihr IT-Ziel darin besteht, die Kosten zu analysieren und zu senken, können Sie die folgenden Metriken nachverfolgen:

IT-Ausgaben im Vergleich zum Plan: Wie viel des verfügbaren IT-Budgets Sie verwenden und ob Sie es effektiv nutzen

Wie viel des verfügbaren IT-Budgets Sie verwenden und ob Sie es effektiv nutzen Rentabilität der Investition ***Die Gegenüberstellung von Gewinnen und Verlusten, die sich aus IT-Investitionen ergeben

Eingespartes Geld: Der Geldbetrag, den Sie als Ergebnis von Kostenverhandlungen, der Konsolidierung von Tools und dem Wechsel zu günstigeren Lösungen eingespart haben

Kundenservice

Die folgenden Metriken geben Aufschluss über den Erfolg Ihrer Softwareentwicklungs- und Optimierungsaufwendungen:

Erstkontakt-Lösungsrate: Der Prozentsatz der Probleme, die beim ersten Kontakt mit dem Service Desk gelöst werden

Der Prozentsatz der Probleme, die beim ersten Kontakt mit dem Service Desk gelöst werden Benutzerzufriedenheit und Net Promoter Score: Die subjektive Einschätzung der Benutzer, wie zufrieden sie mit Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen sind und wie wahrscheinlich es ist, dass sie es weiter empfehlen

Die subjektive Einschätzung der Benutzer, wie zufrieden sie mit Ihrem Produkt oder Ihren Dienstleistungen sind und wie wahrscheinlich es ist, dass sie es weiter empfehlen Onboarding-Rate der Benutzer: Der Prozentsatz der Benutzer, die das Onboarding abschließen, gibt an, wie benutzerfreundlich Ihre Software ist

Personalwesen (HR)

Um die Effektivität Ihrer IT-Talententwicklungsstrategie und Ihres Aufwands für die Verbesserung der Zusammenarbeit zu bewerten, verwenden Sie die folgenden Metriken:

Mitarbeiterzufriedenheit: Das subjektive Empfinden der Mitarbeiter über ihre Arbeit

Das subjektive Empfinden der Mitarbeiter über ihre Arbeit Mitarbeiterbindungsrate: Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die in einem bestimmten Zeitraum im Unternehmen bleiben

Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die in einem bestimmten Zeitraum im Unternehmen bleiben Anwesenheitsquote bei Meetings: Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die bei Meetings anwesend waren, was die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Teilnahme zeigt

Einstellen und Nachverfolgen von IT-Zielen mit ClickUp

Die Einstellung von IT-Zielen ist ein anspruchsvolles, herausforderndes Unterfangen, aber ClickUp macht es kinderleicht. 😍

Sehen wir uns an, wie Sie das Beste daraus machen!

Der erste Schritt besteht darin, dass Sie alle Ihre IT-Ziele auf dem

ClickUp Ziele

seite für Ihren Workspace. Fügen Sie Namen, Fristen und Mitarbeiter hinzu und passen Sie die Zugriffsberechtigungen für jedes Ziel an.

Als Nächstes unterteilen Sie die Ziele in messbare Einzelziele (Targets). Es stehen Ihnen vier Arten von Einzelzielen zur Verfügung:

Numerisch Monetär Wahr oder falsch Einzelziele der Aufgabe

Sie können auch vorhandene Aufgaben der IT-Abteilung per Drag & Drop mit Zielen verbinden. Gruppieren Sie ähnliche Ziele in Ordnern, um sie zu organisieren und besser verwalten zu können. Wenn Ihre übergreifende Geschäftsstrategie beispielsweise darin besteht, im nächsten Quartal eine neue mobile App auf den Markt zu bringen, können Sie alle Ziele und Aufgaben Ihres IT Teams in einem Ordner mit dem Namen Ziele für die App-Einführung zusammenfassen.

Sie können auch die Schlüssel-Fortschrittsbereiche für Ihr Team identifizieren, indem Sie Folgendes hinzufügen

ClickUp Meilensteine

-Die Nachverfolgung kleiner Erfolge hält Ihr Team motiviert.

Wenn Sie und Ihr IT-Team die Arbeit abschließen, markieren Sie die Aufgaben als Erledigt und tragen Ihre Ergebnisse in die Plattform ein. ClickUp verfolgt automatisch Ihre Fortschritte und gibt sie in Prozenten an. Mit wöchentlichen Scorecards können Sie den kollektiven und individuellen Fortschritt bei jedem Ziel schnell bewerten.

Definieren Sie Ihre IT-Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt mühelos mit ClickUp Goals

Messen Sie KPIs mit ClickUp Dashboards

Bauen Sie Ihre

ClickUp Dashboard

und verfolgen Sie Echtzeit-KPIs für Fortschritt, Leistung, Kapazität des Teams, Zeiterfassung und alles, was sonst noch für Ihr Team oder das Projekt relevant ist. Es verfügt über einen integrierten Rechner für komplizierte KPIs.

Außerdem können Sie Ihr Dashboard mit über 50 verschiedenen Karten oder Berichten personalisieren. Nutzen Sie grafische Darstellungen wie Burnup und

geschwindigkeitsdiagramme

um den Status Ihrer IT-Ziele zu überprüfen.

Gestalten Sie Ihr ideales ClickUp Dashboard und verschaffen Sie sich einen Echtzeit-Überblick über Ihre gesamte Arbeit, Ihren Fortschritt und Ihre Leistung

Wir wissen, dass ClickUp so viele Features hat, dass die Benutzung anfangs überwältigend sein kann. Deshalb haben wir zahlreiche IT-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, um Sie zu unterstützen.

Zum Beispiel können Sie die ClickUp IT-Liste Vorlage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für jedes Projekt. Von der Überwachung der Fristen für Aufgaben bis hin zur Zuweisung von Ressourcen hilft sie Ihnen, alle Ihre Projekte in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Die ClickUp IT-Roadmap-Vorlage ist ein weiteres perfektes, einsteigerfreundliches Tool für die strategische Planung und Einstellung von Zielen. Es hilft Ihnen, Ihre gesamte IT-Route auf einer interaktiven Zeitleiste zu entwerfen, die sich vollständig an die sich ändernden Bedürfnisse Ihres Geschäfts anpassen lässt. 🥳

Erstellen Sie strategische Pläne für Ihre IT-Initiativen mit ClickUp's IT Roadmap Template

Mit ClickUp die Ziele Ihrer IT-Abteilung einstellen und übertreffen

Der Einstellung von Zielen muss eine umfassende Planung und Nachverfolgung des Fortschritts folgen. Glücklicherweise kann ein Tool wie ClickUp alle diese Schritte leicht bewältigen.

Für ClickUp anmelden

und lassen Sie sich bei Ihrem Aufwand für die strategische Planung und darüber hinaus unterstützen. ❣️