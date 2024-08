12 beste Zielvereinbarungssoftware für Teams im Jahr 2024

Von all den unglaublichen Zielen zu träumen, die man erreichen möchte, ist einfach, aber sie tatsächlich zu erreichen... nicht so sehr.

Aber lassen Sie sich nicht entmutigen!

Das ist völlig normal, denn wir lassen uns von vielen Dingen ablenken.

Und ein anderes Mal wissen wir einfach nicht, wie wir uns realistische Ziele setzen sollen.

Hier kann Ihnen eine Zielsetzungssoftware helfen.

In diesem Artikel erklären wir, was Zielsetzungssoftware ist, und stellen 12 fantastische Tools vor, mit denen du deine Ziele wie Elle Woods setzen und erreichen kannst.

Los geht's. 👛🐕

Was ist Zielsetzungssoftware?

Ob auf persönlicher oder beruflicher Ebene, Ziele ausrichten Ihren Fokus mit wo Sie im Leben hinwollen . Sie fördert auch das Engagement der Mitarbeiter und sorgt dafür, dass Unternehmen nicht stagnieren.

Aber wir alle wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn ziele zu setzen und verfolgen Sie die Fortschritte manuell.

Wie setzen Sie sich also Ziele und verfolgen den täglichen Fortschritt ohne ins Schwitzen zu kommen?

Indem Sie eine Zielsetzungs-App verwenden

Mit einem Zielsetzungs-Tool können Sie sich Ziele setzen und Ihre Fortschritte verfolgen SMART-Ziele , KPIs und OKRs .

**Warten Sie... was ist das?

Hier ist eine schnelle Aufschlüsselung:

Ein SMART-Ziel ist ein Leitfaden zur Zielerreichung, bei dem Sie s pezifische, m messbare, a erreichbare, r ealistische und t zeitgebundene Ziele setzen

ist ein Leitfaden zur Zielerreichung, bei dem Sie pezifische, messbare, erreichbare, ealistische und zeitgebundene Ziele setzen AKPI (Key Performance Indicator) hilft Unternehmen festzustellen, ob sie Fortschritte bei der Erreichung von Kerngeschäftszielen machen

machen OKRs (Objectives and Key Results) ist eine Zielsetzungsmethode, die Teams und Einzelpersonen hilft, Ziele zu definieren und einen Weg zu finden, diese zu messen

Elle kann zum Beispiel OKRs festlegen wie:

Ziel : an der Harvard Law School angenommen werden

an der Harvard Law School angenommen werden Schlüsselergebnis 1: drei Stunden pro Tag lernen

drei Stunden pro Tag lernen Schlüsselergebnis 2: eine Übungsarbeit pro Tag schreiben

eine Übungsarbeit pro Tag schreiben Schlüsselergebnis 3: 179 Punkte bei den LSATs

Zielverwaltungssoftware hilft Ihnen dabei mit verschiedenen Funktionen wie:

Automatisierte Zielverfolgungssysteme, um Ihre Ziele zu verfolgen

Dashboards und Fortschrittsberichte, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte genau zu analysieren

Workstreams, um Ihre Ziele in einfache Aufgaben zu unterteilen

Text- und E-Mail-Benachrichtigungen, um die Fristen im Auge zu behalten

Mobile Apps, mit denen du deine Ziele auf deinem rosafarbenen, glitzernden Handy abrufen kannst 😉

Mit einer zielverfolgungs-App werden Sie in der Lage sein, jedes Ziel zu erreichen, das Ihnen in den Weg kommt, selbst wenn es darum geht, als "Malibu Barbie" das Jurastudium zu absolvieren oder sich den Traumjob zu sichern.

12 Beste Zielsetzungs-Software im Jahr 2024

Hier sind die 12 besten Zielsetzungsprogramme, mit denen du deine Ziele so selbstbewusst wie Elle angehen kannst:

Messen Sie Ihre Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals

ClickUp ist eines der höchst bewerteten zielsetzung und projektmanagementsoftwareverwendet von superproduktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen.

Von Ziele nach Prioritäten ordnen zu sie in einem dynamischen Kalender zu planen clickUp ist das ultimative Werkzeug für das Zielmanagement.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, alle Ihre Ziele zu setzen und zu erreichen Ziele in ClickUp sind übergeordnete Ziele, die Sie in kleinere, messbare Ziele unterteilen können

Ziele . Um Ihr Ziel zu erreichen, müssen Sie nur diese einfachen Ziele erfüllen.

Und während Sie diese Ziele abarbeiten, berechnet ClickUp automatisch, wie nah Sie an Ihrem Ziel sind.

**Aber warte mal... wie setzt man Ziele?

Das Setzen von Zielen in ClickUp ist so einfach wie das Erlernen des Knickens und Schnappens!

Gehen Sie einfach zu Ziele" in ClickUp und erstellen Sie ein neues Ziel, indem Sie auf die Schaltfläche +neues Ziel" klicken. Hier sehen Sie, was Sie sonst noch einstellen können:

Den Namen deines Ziels

Das Fälligkeitsdatum

Wer dafür verantwortlich ist, und mehr

und voilà!

Sie haben sich ein Ziel gesetzt.

Mit ClickUp können Sie erreichbare Ziele setzen Ziele um konzentriert und motiviert zu bleiben, auch wenn man am liebsten den ganzen Tag mit einer Schachtel Pralinen im Bett liegen würde. 🍫

Wie?

Sie können Ihr Ziel in überschaubare Teilziele aufteilen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Ziel hinzufügen" und beobachten Sie, wie Ihre Ziele direkt unter Ihrem Gesamtziel erscheinen.

Mit der Zielfunktion von ClickUp können Sie jedes beliebige Ziel in messbare Ziele aufschlüsseln

In ClickUp können Sie verschiedene Ziele festlegen, wie zum Beispiel:

Zahl: numerische Zahlen, wie z.B. die Punktzahl, die du im Jura-Aufnahmetest erreichen willst 📖

numerische Zahlen, wie z.B. die Punktzahl, die du im Jura-Aufnahmetest erreichen willst 📖 Wahr oder falsch: Gib an, ob du etwas getan hast oder nicht. Zum Beispiel, ob du einen hochkarätigen Fall gewonnen hast oder nicht

Gib an, ob du etwas getan hast oder nicht. Zum Beispiel, ob du einen hochkarätigen Fall gewonnen hast oder nicht Währung: Behalten Sie den Überblick über Ihr Geld. Zum Beispiel, wie viel Sie für Ihren Einkaufsbummel ausgeben werden 💰

Behalten Sie den Überblick über Ihr Geld. Zum Beispiel, wie viel Sie für Ihren Einkaufsbummel ausgeben werden 💰 Aufgaben: Wenn eine Ihrer Aufgaben darin besteht, Beweise dafür zu sammeln, dass Chutney keine Dauerwelle bekommen hat, können Sie diese individuelle Aufgabe zu Ihren Zielen hinzufügen

Und wenn Sie alle Ihre Ziele sortiert haben, speichern Sie sie einfach in Zielordner . Mit Zielordnern können Sie ähnliche Ziele in geordneten, übersichtlichen Ordnern zusammenfassen.

Speichern und kategorisieren Sie ähnliche Ziele übersichtlich in Zielordnern in ClickUp

Der nächste Schritt ist die Verfolgung Ihrer Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen.

Hier sehen Sie, wie ClickUp die Zielverfolgung vereinfacht:

1. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt für jedes Ziel: Wenn Ihr Ziel ist, zehn Klausuren im Jurastudium zu bestehen, können Sie sehen, wie viele Sie bisher bestanden haben

2. Sehen Sie, wie Ihre Ziele zu Ihrem Gesamtziel beigetragen haben: Wenn Sie bisher 25 % aller Ihrer Ziele erreicht haben, beträgt Ihr Zielfortschritt 25 %

Auf diese Weise erhalten Sie stets eine Rückmeldung über Ihre Fortschritte.

Überwachen Sie Ihren Fortschritt anhand der prozentualen Erreichung Ihrer Ziele in ClickUp goals

Und genau wie Elle Woods stecken auch wir voller Überraschungen!

Hier ist also ein kleiner Einblick in das, was ClickUp für Sie bereithält:

Weitere wichtige ClickUp-Funktionen

Wöchentliche Scorecards: Lassen Sie alle Ihre Schwestern wissen, an welchem Teamziel jeder während der Woche arbeiten wird

Lassen Sie alle Ihre Schwestern wissen, an welchem Teamziel jeder während der Woche arbeiten wird Dashboards : Verschaffen Sie sich einen Überblick über alles in Ihrer Schwesternschaft (Arbeitsbereich), einschließlich Zielfortschritt, Zeitaufwand für Projekte und mehr

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alles in Ihrer Schwesternschaft (Arbeitsbereich), einschließlich Zielfortschritt, Zeitaufwand für Projekte und mehr Checklisten : einfach erstellenTo-Do-Listen umreißen, wie Sie in die Harvard Law School kommen, und zwar direkt in Ihren Aufgaben, und die Punkte unterwegs abhaken

Erinnerungen : Zu beschäftigt mit Shoppen bis zum Umfallen wie Elle Woods? Keine Sorge. ClickUp erinnert Sie fünf Minuten bis zu drei Tage vor Fälligkeit an Ihre Aufgaben

Zu beschäftigt mit Shoppen bis zum Umfallen wie Elle Woods? Keine Sorge. ClickUp erinnert Sie fünf Minuten bis zu drei Tage vor Fälligkeit an Ihre Aufgaben Status : Fügen Sie Ihrer Arbeit verschiedene Stadien hinzu, um Ihre Ziele genau zu verfolgen

Fügen Sie Ihrer Arbeit verschiedene Stadien hinzu, um Ihre Ziele genau zu verfolgen Native Zeiterfassung: erfassen Sie, wie viel Zeit Sie in Paulettes Salon verbringen 💅

Notizbuch : Notieren Sie Ideen, wichtige Notizen, rechtliche Begriffe und mehr

Wiederkehrende Aufgaben: erstellen Sie wiederkehrende Zeitpläne für Aufgaben, die Sie täglich, wöchentlich und monatlich erledigen, wie z. B. Bruiser zum Verwöhnen zu bringen (diese Aufgabe ist natürlich täglich)

Ansichten: sehen Sie Ihre anstehenden Aufgaben in einerListe,Kanban,Gantt-Diagramm, und jede andere Form Ihrer Wahl

Mind Maps: visualisieren Sie in einer schönen Mind Map, wie Sie Ihre Fälle in der Rechtsklinik gewinnen werden

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: wählen Sie, wie und wann ClickUp Sie über Ihre Ziele benachrichtigt

Schablonen: verwendenVorlagen für Zielvorgaben,Persönliche Planung,Finanzverwaltung,Veranstaltungsplanung, und mehr.

ClickUp-Profis

Ein leistungsfähiges Forever Free-Abo mit unbegrenzter Nutzerzahl

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Online- undOffline-Modus Zusammenarbeit bei anstehenden Zielen, Wissensdatenbanken und mehr mitDokumente Weisen Sie Aufgaben zumehreren Zuweisungen damit die Teammitglieder gemeinsam an den Zielen arbeiten können

Diskutieren Sie über Ihre persönlichen und beruflichen Ziele neben Ihrer Arbeit mitChat-Ansicht* Privatsphäre, Gäste und Berechtigungen lassen Sie kontrollieren, wer Zugriff auf Ihre Ziele hat

Synchronisieren Sie Ihre ClickUp-Aufgaben mit Ihrem Google-Kalender, Outlook-Kalender und Apple-Kalender mitKalender-Synchronisierung Integriert mit verschiedenen Drittanbieter-Software wieGoogle Assistant,Calendly,Evernote, undmehr Fügen Sie Aufgaben hinzu und erstellen Sie Erinnerungen mit unseren leistungsstarken iOS- und Androidmobilen Apps* Unterstützt Apple-, Windows- und Linux-Plattformen

ClickUp Einschränkungen

Keine Tabellenansicht in der mobilen App (noch)

Schauen Sie sich an ClickUp's Fahrplan um zu sehen, wie wir solche kleinen Nachteile beheben.

Und verpassen Sie nicht all die spannenden funktionen dass diese freie OKR-Software hat für Sie auf Lager!

ClickUp Preise

ClickUp bietet fünf preisgestaltung pläne:

Free Forever Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan (am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat))

(am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat)) Enterprise (kontaktieren Sie den Vertrieb für Preisinformationen)

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

2. Databox

über Databox

Databox ist eine Leistungsmanagement-Tool das alle Ihre Daten zusammenfasst, damit Sie Ihre Ziele mühelos verfolgen können. Mit der App können Sie außerdem Fortschritte mit KPI-Daten verfolgen wenn Sie also eine bevorstehende Leistungsüberprüfung könnte Databox nützlich sein.

Allerdings, dieses Ziel Planer-Software hat ziemlich teure Preispläne, so dass Sie all Ihre Finanzen zusammennehmen müssen, nur um sie zu benutzen.

Databox Hauptmerkmale

Visualisierung des Zielfortschritts in Dashboards

Überwachen Sie den Fortschritt mithilfe von Fortschrittsbalken, Tabellen, Linien- oder Balkendiagrammen und mehr

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie Ihr Ziel wahrscheinlich oder unwahrscheinlich erreichen werden

Zuweisung von Zielen an Teams und Einzelpersonen

Databox-Profis

Setzen Sie organisatorische Ziele für die kommenden Wochen, Monate und Quartale

Monatliche Ziele werden automatisch mit entsprechenden wöchentlichen und täglichen Zielen versehen

Zugriff auf Ihre Zieldaten über Ihren Laptop oder Ihr mobiles Gerät

Databox Einschränkungen

Der kostenlose Plan für die Zielsetzungssoftware hat nur drei Ziel-Dashboards

Die Berichte können nicht angepasst werden (Sie sind auf wöchentliche oder monatliche Berichte beschränkt)

Die Ersteinrichtung kann schwierig sein

Databox Preise

Dieses Zielsetzungswerkzeug hat vier Preispläne:

Kostenlos 3 Datenquellen 3 Benutzer 3 Dashboards Und mehr

Basic ($59/Monat) 10 Datenquellen 10 Benutzer 10 Dashboards Und mehr

($59/Monat) Plus ( $119/Monat):

Beschriftungen Query Builder Slack-Integration Und mehr

$119/Monat): Business ( $299/Monat):

50 Datenquellen 20 Benutzer 50 Dashboards Und mehr

$299/Monat):

Databox-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

3. Goalscape

über Goalscape

**Goalscape ist ein visuelles Zielsetzungswerkzeug, das Ihnen hilft, große Herausforderungen in überschaubare Teilziele zu zerlegen.

Aber wenn Sie sich fragen, ob diese kostenlose Zielsetzungssoftware Kanban-Tafeln , Gantt-Diagramme oder sogar eine Kalenderansicht..

Leider sind Sie auf eine kreisförmige Ansicht oder die Listenansicht beschränkt.

Goalscape Hauptmerkmale

Setzen Sie Ziele und erstellen Sie eine visuelle Hierarchie, um sie zu verwalten

Zuweisung der Verantwortung für Ziele an Einzelpersonen oder Gruppen

Fortschrittsverfolgung in Echtzeit

Setzen Sie Prioritäten, indem Sie Ziele mit verschiedenen Farben markieren

Goalscape Vorteile

Laden Sie externe Nutzer ein, kostenlos an Ihren Zielen mitzuarbeiten

Fügen Sie Ihren Geschäftszielen Fälligkeitsdaten und Zeitrahmen hinzu, um keine Frist zu verpassen

Passen Sie Ihre Ziele an mitNotizen, Anhängen und Hyperlinks

Goalscape Einschränkungen

Keine Funktionen zur Verfolgung langfristiger Ziele

Der kostenlose Plan ist auf ein Online-Projekt beschränkt

Keine native Zeiterfassungsfunktion

Goalscape Preise

Diese Zielplanungssoftware hat drei Preispläne:

Goalscape online kostenlos Visuelle Zielsetzung Ein Online-Projekt Mobile Begleit-App Und mehr

Goalscape online unbegrenzt ($6/Monat):

Unbegrenzte Online-Projekte Online mit jedem teilen Volle Unterstützung Kostenlose Updates und mehr

($6/Monat): Goalscape Desktop (einmalige Zahlung von $60):

Offline-Projekte erstellen Lebenslanger Support und Updates Und mehr

(einmalige Zahlung von $60):

Goalscape Kundenbewertungen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 5/5 (4+ Bewertungen)

Bonus: SMART Goals for Students

4. Ziele.com

über Goals.com

Goals.com ist eine persönliche Zielsetzung App mit einem Transformations-Journal und einem Gewohnheits-Tracker um Ihnen dabei zu helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln, wie zum Beispiel jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen.

Leider sind die meisten der wesentlichen Funktionen zur Zielverfolgung wie Zielkarten und der Gewohnheits-Tracker nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar. (Wo sind die Endorphine, wenn man sie braucht! 😢)_

Die wichtigsten Funktionen von Goals.com

Integrierter Tracker für Gewohnheiten

Eine Messaging-Plattform, über die Sie Einzel- und Gruppennachrichten versenden können

Regelmäßige Fortschrittsberichte und Erfolgszusammenfassungen per Text und E-Mail erhalten

Erstellen Sie eine leistungsstarkeVision Board, um sich selbst zu motivieren Goals.com Profis

Verbinden Sie sich mit einer Gemeinschaft von Zielsetzern, die Sie inspirieren werden

Legen Sie Erinnerungen fest, die Ihnen eine Benachrichtigung schicken, während Sie zu Hause oder unterwegs sind

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Zielvorlage oder erstellen Sie Ihre eigene

Goals.com Einschränkungen

Die Funktion des persönlichen Journals ist nur in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Aufgaben können nicht an Teammitglieder zugewiesen werden

Kein nativer Time-Tracker

Goals.com Preise

Dieses Zielsetzungswerkzeug hat drei Preispläne:

Basic (kostenlos):

Reminders Heutiger Fokus Gemeinschaft Und mehr

(kostenlos): Personal (kontaktieren Sie Goals.com für ein individuelles Angebot):

Zielkarten Mobiles Coaching Visionstafel Gewohnheits-Tracker Und mehr

(kontaktieren Sie Goals.com für ein individuelles Angebot): Teams ($6.99/Monat pro Benutzer):

Zielkarten für Teams Mobiles Coaching für Teams Gemeinsame Nutzung von Dateien Und mehr

($6.99/Monat pro Benutzer):

Goals.com Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ziele auf dem Weg

über Goals On Track

Goals On Track ist ein Tool zur Zielsetzung und -verwaltung, das jede Hürde in SMART-Ziele und eine gezielte aktionsplan .

Das anpassbare Kanban-ähnliche Dashboard bietet Ihnen eine tägliche Aufschlüsselung der wichtigsten anstehenden Ziele und Aufgaben, während die Funktionen für Meilensteine und Unterziele Ihnen helfen, konsequente und überschaubare Schritte zur Erreichung dieser Ziele zu unternehmen.

Die Plattform bietet außerdem eine Funktion zur Verfolgung von Gewohnheiten sowie ein Zieljournal und ein virtuelles Vision Board, um täglich gesunde und kluge Gewohnheiten zu entwickeln.

Goals On Track Hauptmerkmale

Erstellen Sie Ziele aus einer der vorgefertigten Vorlagen von Goals On Track oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage, um sie später wiederzuverwenden

Funktionen zur Zeiterfassung und zur Verfolgung von Gewohnheiten

Anzeige Ihrer persönlichen Ziele und OKRs in einem interaktiven Diagramm und Zielbericht

Setzen Sie wiederkehrende Ziele, die täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt werden

Vorteile von Goals On Track

Unterstützt iOS- und Android-Geräte, damit Sie Ihre Ziele auch von zu Hause aus verfolgen können

Integriert mit anderenkalender-Apps wie iCalendar, Google Kalender, Outlook und mehr

Die Möglichkeit, den Fortschritt mit anderen in der Team-Version zu teilen

Einschränkungen bei Goals On Track

Es ist nicht möglich, anderen Ziele zuzuweisen oder Aufgabenziele zu kommentieren

Besser geeignet für die Verfolgung individueller Ziele und Gewohnheiten als für Teamziele

Nur auf kanbanähnliche Dashboard- und Kalenderansichten beschränkt

Goals On Track Preise

Dieses Tool zur Verfolgung von Zielen und Gewohnheiten bietet zwei kostenpflichtige Tarife:

Mitgliedschaft ($68/Jahr für individuelle Nutzung) Unbegrenzte Nutzung im Web und in der mobilen App Unbegrenzte Nutzung der Funktionen Zugang zu allen Zielvorlagen und zukünftigen Add-ons Kostenloser technischer Support

($68/Jahr für individuelle Nutzung) Team-Konto (Kontakt für Preise) Beinhaltet alle Vorteile der Einzelmitgliedschaft Mehrbenutzer-Funktionen Kostenloser technischer Support Bonus-E-Books und -Ressourcen

(Kontakt für Preise)

Goals On Track Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. Engagiert

über Engagedly

Engagedly ist ein Leistungsmanagementsystem, das Mitarbeitern hilft, produktiv zu bleiben. Der Prozess basiert auf der Schaffung einer Kultur des häufigen Feedbacks, um die Ziele, OKRs und Talententwicklung verwalten .

Hauptmerkmale von Engagedly

Funktionen zur Verfolgung strategischer Ziele und OKRs

Feedback in Echtzeit

Mehrere Möglichkeiten, die Teamziele und den individuellen Zielfortschritt zu betrachten

Engagedly-Profis

Verfügt über mehrere Produkte und Funktionen für Zielverfolgung, Analyse, Belohnungssystem und Mentoring

Dashboards, Boxen und Mindmap-ähnliche Ansichten sind für einige Produkte verfügbar

Einschränkungen von Engagedly

Mehr fürHR- und Managementteams als für den individuellen Gebrauch

Keine Tools zur Verfolgung von Gewohnheiten in der App

Preise von Engagedly

Kontaktieren Sie den Engagedly-Vertrieb für Preisinformationen

Bewertungen von Engagedly-Kunden

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (74 Bewertungen)

7. Gitternetz

über Lattice Lattice ist ein System für das Leistungsmanagement von Mitarbeitern mit separaten Produkten zur Verfolgung von Zielen, die Managern dabei helfen, die beruflichen Fähigkeiten ihrer Teammitglieder zu verbessern und Ziele zu erreichen, die zur Verbesserung des Arbeitsplatzes beitragen.

Lattice Hauptmerkmale

Fünf separate Produkte, darunter Performance, Goals und Grow, die sich jeweils auf die Förderung von Leistung, OKRs undKontinuierliche Verbesserung* Dashboards im Goals-Produkt helfen Ihnen zu sehen, wer auf dem richtigen Weg ist und wo noch Raum für Wachstum ist

Vorteile von Lattice

Integrierbar mit anderen VerwaltungsprogrammenTools wie Zenefits, Rippling und ADP und kann sowohl von persönlichen als auch von Remote-Teams genutzt werden

Mehrere Produkte helfen Arbeitgebern bei der Auswahl einer Software, die auf die Ziele ihres Teams zugeschnitten ist

Einschränkungen von Lattice

Ist nicht für eigene Ziele konzipiert

Die App bietet keine Funktionen zur Verfolgung von Gewohnheiten oder zur Zeiterfassung

Lattice Preise

Dieses Personalmanagement-Tool bietet vier kostenpflichtige Pläne

Grow ($3/Person pro Monat, jährliche Abrechnung) Wachstums-Pläne Wachstumsbereiche integration von 1:1 und Überprüfungen Karriere-Tracks

($3/Person pro Monat, jährliche Abrechnung) Leistung ($9/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet) Leistungsberichte und Analysen OKRs und Zielmanagement Wöchentliche Aktualisierungen Integrationen für Slack, Google Apps und Outlook SSO Lattice-Universität Mobile App

($9/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet) Performance & Engagement ($12/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet) Alle Funktionen des Performance-Plans Berichte und Analysen zum Mitarbeiterengagement Historische Benchmarks Vorlagen für Umfragen Leistungsschulungen Regelmäßige Beratungen

($12/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet) Enterprise (Preise bei Lattice erfragen) Vor-Ort-Schulungen Kundenspezifische Pläne Kundenspezifische Produktpakete Rollenbasierte Schulungen zu Leistung und Engagement

(Preise bei Lattice erfragen)

Lattice-Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (2.600+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

8. Weekdone

über Weekdone

**Weekdone ist eine Software zur Verfolgung von Zielen, die sich auf OKRs stützt, um sicherzustellen, dass Sie ständig bewusste Schritte unternehmen und Ziele anvisieren, die mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.

Hauptmerkmale von Weekdone

Wöchentlicher Plan und Check-in-Funktion zum Aufbau produktiver Gewohnheiten

Berichte und Datenvisualisierung mit visuellen Dashboards

Wöchentliche Fortschritts-E-Mails

Weekdone-Profis

Live-Chat und OKR-Coaching zur Optimierung Ihrer Weekdone-Erfahrung

Integriert mit Slack, Teams, Zapier und mehr zudas Engagement der Mitarbeiter zu verbessern undZielverfolgung der Teamkommunikation Weekdone Einschränkungen

Diese Plattform ist für Manager gedacht, die die Leistung eines Teams überwachen undprofessionelle Zielverfolgungnicht für individuelle Ziele oder Gewohnheiten

Keine Funktionen zur Verfolgung von Gewohnheiten oder zur Zeiterfassung

Bietet nicht mehrere Ansichten

Weekdone Preise

Diese Zielverfolgungs- und Verwaltungssoftware bietet einen kostenlosen und einen Premium-Plan

Kostenlose Testversion (4 oder mehr Benutzer für 14 Tage) Alle Funktionen enthalten

(4 oder mehr Benutzer für 14 Tage) Gratisplan (bis zu 3 Benutzer) Alle Funktionen enthalten

(bis zu 3 Benutzer) Premium (ab Teams von 4-10, $90/Monat, jährlich abgerechnet, Preis variiert je nach Teamgröße) Alle Funktionen inbegriffen

(ab Teams von 4-10, $90/Monat, jährlich abgerechnet, Preis variiert je nach Teamgröße)

Weekdone-Kundenbewertungen

G2 : 4/5 (20 Bewertungen)

: 4/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

9. Gewinn.co OKRs

über Gewinn.co Profit.co ist eine Werkzeug zur Mitarbeiterführung und -einbindung mit einer Reihe von Produkten, die Ihrem Unternehmen helfen, seine Teamleistung auf verschiedene Weise zu steigern.

Das Produkt OKRs Management hilft Unternehmen, die Ziele ihres Teams zu priorisieren, Zeit zu sparen, Mitarbeiter zu engagieren und eine Kultur der Zusammenarbeit und ständigen Verbesserung zu fördern.

Profit.co OKRs Hauptmerkmale

Ausrichtungs-Dashboards zur Unterstützung des Teams bei der Erstellung von Zielen, die dem großen Ganzen dienen

Sieben Arten von Schlüsselergebnissen, um alle Arten von Zielen zu verfolgen

Verknüpfung von Aufgaben mit Schlüsselergebnissen in Profit.co

Profit.co OKRs Profis

Über 400 vordefinierte und benutzerdefinierte KPIs

Vorlagen fürErstellung strategischer Ziele* Mehrere Dashboards und Funktionen innerhalb von Dashboards zum Filtern, Verfolgen und Belohnen von Fortschritten

Profit.co OKRs Einschränkungen

Nicht für persönliche Zielsetzung geeignet

Nicht auf die Verfolgung von Gewohnheiten zugeschnitten

Profit.co OKRs Preise

Profit.co bietet eine kostenlose Testversion und drei Arten von Plänen für seine Produktreihe an

Kostenlos Bis zu fünf Benutzer Über 300 integrierte KPIs Vorgefertigte OKR-Vorlagen Zeitrahmen für die Erstellung/Bearbeitung von OKRs festlegen Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen Wöchentliche Check-ins Kostenlose mobile App

Growth ($7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet) Alle Funktionen des kostenlosen Plans Anpassen Ihrer OKR-Listenseite Mits für Schlüsselergebnisse und Ziele Möglichkeit, die meisten anderen zusätzlichen Funktionen hinzuzufügen 24/7 Telefon- und Chat-Support Zusätzliche Integrationen

($7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet) Enterprise (Kontakt für Preisgestaltung) Alle Funktionen des Wachstumsplans Alle zusätzlichen Zusatzfunktionen enthalten 24/7 Prioritäts-Support Dedizierte kundenerfolg manager Vor-Ort-Einsatz

(Kontakt für Preisgestaltung)

Profit.co OKRs Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (175+ Bewertungen)

: 4.8/5 (175+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (115+ Bewertungen)

10. 15fünf

über 15five

15five ist ein professionelles Leistungstool mit separaten zielbezogenen Produkten, die Managern und Personalabteilungen helfen, die Fortschritte ihrer Teams zu überwachen.

Es bietet mehrere Produktpläne, darunter Performance und Focus, die dem Team helfen, Ziele zu erreichen und diese in SMART-Ziele aufzuschlüsseln, die im Laufe der Zeit in der App gemessen werden können.

15five Hauptmerkmale

Verfolgung von OKRs und Teamzielen, um die wichtigsten Ziele im Auge zu behalten

Echtzeit-Feedback oder persönliche Zielüberprüfungen sind möglich

Fortschritte in einem Live-Dashboard sehen

15five Vorteile

Hilfreich für Manager, die mehrere Teammitglieder beaufsichtigen

SMART-Ziele und OKR-gesteuerte Funktionen

15five Einschränkungen

Keine Funktion zur Verfolgung von Gewohnheiten oder zur Zeiterfassung

Nicht für eigene Ziele geeignet

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und Ansichten

15five Preise

Die Preise für diese Zielverfolgungssoftware richten sich nach der Größe des Unternehmens oder des Teams, das die Software nutzt

Engage* ($4/Monat pro Benutzer) Benutzerdefinierte themenbasierte Bewertungen Historische Benchmarks Dashboard für Aktionspläne Insights-Briefings und strategische Planung Verfügbares Manager- und Mitarbeiter-Coaching

Perform ($8/Monat pro Benutzer) Alles in Engage Einblicke in Daten iOS- und Android-Apps Kalibrierung HRIS-Integrationen SSO

($8/Monat pro Benutzer) Focus ($8/Monat pro Benutzer) Zielverfolgung mit OKRs OKR-Diagramm-Ansicht Jira- und Salesforce-Integration Einblicke in Daten HRIS-Integrationen SSO

($8/Monat pro Benutzer) Gesamtplattform ($14/Monat pro Benutzer) Alles aus niedrigeren Plänen DPAs und Sicherheitsfragebögen

($14/Monat pro Benutzer)

15five Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (1.600+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

11. Trakstar

über Trakstar

Trakstar ist eine Zielverfolgungssoftware, die auf Unternehmensziele, Leistung und Fortschritt durch Feedback zugeschnitten ist.

Dieses Tool ist eher für Manager und HR-Fachleute gedacht, und obwohl es keine In-App-Funktion zur Verfolgung von Gewohnheiten bietet, gibt es sicherlich Vorteile bei der Verwendung dieser Software, wenn Sie ein Team leiten und ihnen helfen, individuelle Ziele zu setzen.

Trakstar Hauptmerkmale

SMART-Zielfunktion zur Definition von Zielen, Verfolgung des Erreichten und Überwachung des Mitarbeiterfortschritts

Überwachung des Fortschritts durch Leistungsbeurteilungen, personalisierte Zielverfolgung, unbegrenzte Beurteilungszyklen und kontinuierliches Feedback

Spielveränderndes 360-Grad-Feedback - fördern Sie das Engagement, die Verantwortlichkeit und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit einemkontinuierlichen Feedback-Schleife in Echtzeit

Automatisierte E-Mail-Erinnerungen

Trakstar Vorteile

Bietet mehrere Produkte für unterschiedliche Ziele oder berufliche Anforderungen

Dashboards mit Echtzeitdaten

Entwickelt für Teams zur Verbesserung der individuellen und allgemeinen Fortschritte durch SMART-Zielsetzungstechniken

Einschränkungen von Trakstar

Keine Funktion zur Verfolgung von Gewohnheiten oder zur Zeiterfassung

Nicht für persönliche Ziele entwickelt

Mehr eineHR-Plattform alternative als ein Gewohnheits- oder Ziel-Tracker

Trakstar Preise

Kontaktieren Sie Trakstar für ein Angebot

Trakstar-Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (180+ Bewertungen)

: 4.3/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

12. Joes Ziele

über Joe's Goals

Joe's Goals ist eine webbasierte Zielsetzungs-App, mit der Sie sich unbegrenzt viele Ziele setzen können.

Dieses Online-Zielsetzungstool ist zwar völlig kostenlos, aber die kostenlose Version enthält jede Menge Werbung.

Das will man nicht sehen, wenn man sich ehrgeizige Ziele setzen will, oder?

Die wichtigsten Funktionen von Joe's Goals

Fügen Sie benutzerdefinierte Checklisten für Ihre Ziele hinzu

Verwenden Sie das Logbuch, um Ihre Aktivitäten und Ziele zu notieren

Fügen Sie mehrere Häkchen für dasselbe Ziel hinzu, wenn Sie sich besonders produktiv fühlen

Joe's Goals Profis

Nutzen Sie den täglichen Punktestand, um Ihre Ziele im Auge zu behalten

Erstellen Sie negative Ziele, um sie loszuwerden

Fügen Sie so viele individuelle Ziele hinzu, wie Sie möchten, und aktualisieren Sie sie über eine einzige Schnittstelle

Joe's Goals Einschränkungen

Keine Offline-Unterstützung

Keine erweiterten Funktionen zur Mitarbeiterproduktivität wie Erinnerungen

Keine mobilen Apps verfügbar

Preise von Joe's Goals

Die Nutzung von Joe's Goals ist kostenlos.

Joe's Goals Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Hab immer Vertrauen in dich selbst 🎓

Zielsetzungs-Tools helfen dir, ehrgeizige Ziele zu setzen und deine Fortschritte auf dem Weg dorthin mit Funktionen wie Gewohnheits-Tracker, Erinnerungen, Zielsetzungs-Communities und mehr zu verfolgen.

Und mit dem richtigen Zielmanagement-Tool kannst du alle deine Ziele in die richtigen Bahnen lenken und festhalten. 💁

Mit anderen Worten: Fangen Sie an, Ihre Ziele mit ClickUp zu verfolgen!

Mit Funktionen wie startdaten und Fälligkeitstermine um Ihnen zu helfen, Ihre Zeit effizient zu verwalten, um Benutzerdefinierte Felder clickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu verfolgen und erfolgreich zu sein. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an um alle Ihre Ziele zu erreichen!