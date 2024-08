Beherrschen von Feedback-Schleifen zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Mittelstufe und haben gerade mit Trigonometrie begonnen. Du kommst bei einer Aufgabe nicht weiter, aber anstatt deine Lehrerin oder deinen Lehrer um eine Erklärung zu bitten, gehst du lieber zur nächsten Aufgabe über.

Das Ergebnis? Du lernst nicht aus der Herausforderung und gehst die folgenden Aufgaben mit einer Wissenslücke an, was zu schlechten Leistungen führt.

Herausforderungen im Business sind ähnlich wie diese ungeklärten Lektionen. Wenn Sie nicht das Problem nicht an der Wurzel packt sind Sie nicht in der Lage, Ihre Produkte, Dienstleistungen und internen Prozesse zu optimieren und sie auf die Wachstums- und Rentabilitätsziele Ihres Unternehmens auszurichten. Aber wie erledigen wir das?

Sowohl Kunden- als auch Mitarbeiterfeedback sind für die Verbesserung von Geschäftsstrategien von entscheidender Bedeutung, aber es ist eine Herausforderung, das richtige Feedback-Ökosystem aufzubauen. Genau hier kommen Feedbackschleifen ins Spiel, die helfen, konstruktive Erkenntnisse von Kunden und Mitarbeitern zu nutzen, um die Kundenbindung zu erhöhen und eine leistungsstarke Belegschaft zu fördern.

In diesem Artikel gehen wir darauf ein:

Was das Konzept der Feedbackschleifen ist (mit Hilfe von praktischen Beispielen)

Wie man effektive Feedbackschleifen durchführt

Was ist eine Feedbackschleife?

Eine Feedbackschleife ist im Wesentlichen der Prozess der Verfeinerung von Unternehmensprozessen, Produkten oder Dienstleistungen durch konstruktive Beiträge. Er umfasst das Sammeln von Rückmeldungen von Kunden, Mitarbeitern oder Stakeholdern, die Analyse ihrer Daten und die Anwendung der Erkenntnisse zur Verbesserung der Qualität von business-Entscheidungen .

Die Grundlagen von Feedbackschleifen finden sich im Buch des berühmten Unternehmers Eric Ries mit dem Titel Schlankes Startup in dem erläutert wird, wie Startups einer Bau-, Mess- und Lernschleife folgen, um die Kundenreaktionen zu analysieren und dann zu entscheiden, ob sie sich umorientieren oder weitermachen sollen. Die Idee ist die:

Build: Eine Idee in etwas umzuwandeln, das für Kunden attraktiv ist Testen: Kundenzufriedenheit messen Verbessern: Lehren aus dem Kundenfeedback ziehen und das Produkt umbauen oder ein neues Produkt entwickeln - und so geht der Kreislauf weiter. Eine geschlossene Feedbackschleife bedeutet, dass Sie ein Problem erfolgreich gelöst haben, indem Sie das Feedback der Benutzer einbezogen haben

Dies ist ein Beispiel für eine Kunden-Feedback-Schleife, aber Unternehmen nutzen mehrere Kanäle von Feedback-Schleifen, um Änderungen einzubeziehen. Hier sind ein paar Beispiele:

Mitarbeiter-Feedback-Schleife: Hier befragen die Manager die Mitarbeiter zu ihrer aktuellen Arbeitszufriedenheit und nehmen gegebenenfalls Änderungen an den Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, den Personalleistungen usw. vor. Die Mitarbeiter können auch der Empfänger des Feedbacks sein

Hier befragen die Manager die Mitarbeiter zu ihrer aktuellen Arbeitszufriedenheit und nehmen gegebenenfalls Änderungen an den Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, den Personalleistungen usw. vor. Die Mitarbeiter können auch der Empfänger des Feedbacks sein Kreative Feedbackschleife: Sie wird typischerweise bei Design- und UX-Projekten eingesetzt. Sie erfordert allekreative Inhalte zu seinvon Interessengruppen analysiert werden und überarbeitet werden, bis sie den Anforderungen des Clients entsprechen

Sie wird typischerweise bei Design- und UX-Projekten eingesetzt. Sie erfordert allekreative Inhalte zu seinvon Interessengruppen analysiert werden und überarbeitet werden, bis sie den Anforderungen des Clients entsprechen Entwicklungs-Feedback-Schleife: Feedback von den Benutzern einer neu entwickelten Anwendung oder Website. Der Input wird verwendet, um die Erfahrung der Benutzer zu verbessern

Einige Standard-Metriken, die in Feedback-Schleifen verwendet werden, sind Customer Effort Score (CES), Customer Satisfaction Score (CSAT), Revenue Per Employee (RPE), Net Promoter Score (NPS) und Employee Turnover Rate (ETR).

Arten von Feedback-Schleifen

Bei der Erörterung von Feedback-Schleifen sind zwei Haupttypen zu berücksichtigen: positive und negative Feedbackschleifen.

Positive Rückkopplungsschleifen

Positive Rückkopplungsschleifen zielen darauf ab, ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Handlung durch Wiederholungen oder kontinuierliche Zyklen zu verstärken und zu vergrößern, um schnelle Veränderungen zu erzwingen und den Output zu verbessern. Die Idee ist, dass Geschäfte ihre Stärken erkennen und diese Bereiche der Exzellenz nutzen, um ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen.

Instanzen wie Airbnb und Amazon versuchen zum Beispiel benutzer-Feedback auf verschiedene Weise zu helfen, mit ihren strategische Planung initiativen. Indem sie erfolgreiche Strategien verstärken, können diese Organisationen wachstumspläne vorantreiben und die Innovation zu fördern.

Wenn Sie aus der Sicht des Arbeitsplatzes Feedback zu den positiven Aspekten der Unternehmenskultur einholen, erfahren Sie, was zur Mitarbeiterbindung beiträgt. Darüber hinaus ist die Aufwertung zufriedenheit und Engagement der Mitarbeiter können Produktivität und Gewinn deutlich steigern.

Negative Rückkopplungsschleifen

Negative Rückkopplungsschleifen - auch ausgleichende Rückkopplungsschleifen genannt - zielen darauf ab, eine unerwünschte Handlung oder ein unerwünschtes Verhalten zu korrigieren oder entgegenzuwirken. Instanz, wenn zahlreiche Kunden einen lästigen Fehler in einer neuen App melden, nutzen die Entwickler diese Rückmeldung, um ihn zu beheben und seine Wiederholung zu verhindern.

Diese Schleifen dienen als Realitätscheck für den Empfänger, der der Projektleiter, ein Mitarbeiter oder das gesamte Team sein kann. Obwohl sie zunächst die Unzufriedenheit der Kunden oder unangenehme Probleme aufzeigen, führen sie meist zu positiven Ergebnissen.

Instanzen für negatives Kundenfeedback führen beispielsweise zu einer schnellen Lösung von Problemen und verbessern die Produktqualität, was wiederum die allgemeine Kundenzufriedenheit und -loyalität erhöht.

Die Durchführung negativer Feedbackschleifen für Mitarbeiter erfordert das Erkennen eines unerwünschten Verhaltens mit negativem Ergebnis und ebnet den Weg für korrigierende Maßnahmen. Ein Beispiel: wenn ich die Berichterstellung für einen Fehler verzögere ( **_unerwünschtes Verhalten), muss die Produkteinführung verschoben werden ( negatives Ergebnis**).

3 Vorteile von positiven Rückkopplungsschleifen

Positive Feedbackschleifen können für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Kunden gleichermaßen eine hervorragende Erfahrung sein. Hier sind die drei wichtigsten zu erwartenden Vorteile:

1. Gesteigerte Arbeitsmoral

Positive Feedbackschleifen sind entscheidend für die Förderung der Arbeitsmoral und einer gesunden Arbeitskultur.

Wenn Mitarbeiter feststellen, dass ihr Feedback zu spürbaren Veränderungen führt, fördert dies ein Gefühl von Wert und Wertschätzung. Geschätzte Mitarbeiter sind in der Regel zufriedener, engagierter und vor allem produktiver. Aus diesem Grund 40 % der Berufstätigen bei der Wahl eines neuen Arbeitsplatzes die Unternehmenskultur in den Vordergrund stellen .

Tipp: Benötigen Sie eine schnelle Möglichkeit, das Feedback Ihrer Mitarbeiter in Ihrem Team zu erfassen? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback zur Nachverfolgung der Mitarbeiterstimmung mit leicht verständlichen Visualisierungen.

Holen Sie sich echtes, umsetzbares Feedback von Ihren Mitarbeitern in einer nachvollziehbaren und organisierbaren Vorlage

2. Geringere Mitarbeiterfluktuation

Positive Feedbackschleifen tragen zur Verringerung der Mitarbeiterfluktuation bei, indem sie Probleme geschickt ansprechen und das Engagement des Unternehmens für Verbesserungen deutlich machen. Unternehmen, die regelmäßiges Mitarbeiterfeedback aktiv einbeziehen, erleben eine erstaunliche 14.9% niedrigere Fluktuationsrate als bei denjenigen, die den Input der Mitarbeiter vernachlässigen .

3. Verbesserte Innovation

Diese Feedbackschleife dient als Katalysator für Innovationen und hilft den Geschäften, proaktiv auf die Marktanforderungen zu reagieren. Sie löst nicht nur Probleme, die von Kunden gemeldet werden, sondern hilft auch dem Produktteam zu identifizieren und Prioritäten zu setzen neue Features unter Berücksichtigung der Präferenzen der Benutzer.

Beispiele für positive Rückkopplungsschleifen

Eine positive Feedbackschleife in Ihrem Unternehmen kann ein formeller Prozess sein, bei dem Sie aktiv um Feedback von Mitarbeitern oder Kunden bitten. Alternativ kann es sich um einen informellen, kontinuierlichen Prozess handeln, bei dem Feedback jederzeit und zu jeder Zeit akzeptiert wird.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für erfolgreiche positive Feedbackschleifen an verschiedenen Arbeitsplätzen.

Netflix Der Streaming-Gigant nutzt eine In-App-Feedback-Schleife, um sein Empfehlungssystem für die Liste der angesehenen Filme zu steuern. Netflix liefert personalisierte Empfehlungen durch Algorithmen, die

benutzer-Persona , die Ansichtsgeschichte und die Einstellungen.

Diese Strategie hat zum kolossalen Abonnentenstamm von Netflix beigetragen, überschreiten von 232 Millionen bis 2024 . Darüber hinaus hat es dem Unternehmen geholfen, während der Turbulenzen nach der Pandemie eine niedrige Abwanderungsrate in der Branche aufrechtzuerhalten, was es von seinen Mitbewerbern unterscheidet.

Dell Ein gutes Beispiel für den Einsatz einer Mitarbeiter-Feedback-Schleife ist die Strategie von Dell, den gesamten Prozess zu automatisieren. Mit Hilfe des Softwareunternehmens MonkeyLearn führte der Computerriese Zufriedenheitsumfragen bei mehr als 10.000 Mitarbeitern durch.

Zuvor hatte Dell das gesamte Schema manuell erledigt, was bestimmte Mitarbeiter zusätzlich unter Druck setzte, die gesamten Daten zu analysieren, zu ordnen und zu präsentieren. Mit Hilfe der Technologie war Dell in der Lage, das gesamte Feedback der Mitarbeiter innerhalb einer Woche zu analysieren.

Das Ergebnis? Dell erkannte die positiven Aspekte des Arbeitsplatzes und nahm Änderungen in Bereichen wie dem Essen, dem Fitnessbereich und den Meeting-Räumen vor, um die Mitarbeiter zu beeindrucken, und sparte dabei über 400 Arbeitsstunden ein.

Southwest Airlines Seit ihrer Gründung als preiswerte Fluggesellschaft im Jahr 1971 hat sich Southwest Airlines kontinuierlich zu einer bedeutenden Fluggesellschaft entwickelt, ebenso wie ihr Feedback-Mechanismus. ✈️

In den Anfängen löste das Unternehmen Probleme erst, nachdem sie aufgetreten waren. Mit dem technologischen Fortschritt erkannte Southwest Airlines jedoch, dass das Engagement der Mitarbeiter für die Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung ist. Dies führte dazu, dass das Unternehmen einen kontinuierlichen Feedback-Mechanismus einführte, bei dem Manager und Mitarbeiter in Echtzeit Feedback geben können.

Die Initiative half den Managern, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu verstehen und die positiven Faktoren zu erkennen, die zu einer langfristigen Bindung der Talente an das Team führten.

3 Vorteile negativer Feedbackschleifen

Die Vorteile von Negativ-Feedback-Schleifen können unterschiedliche Ziele haben, aber sie haben alle den gleichen Ursprung: Verbesserung. Hier sind die drei wichtigsten Vorteile, die Sie erwarten können:

1. Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen

Negative Rückkopplungsschleifen sind wichtig für die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen, insbesondere in Bereichen wie der Softwareentwicklung, wo die Priorisierung von Features und die roadmap-Planung kann zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein.

Diese Schleifen bieten eine Verknüpfung durch die Nutzung des direkten Kundenfeedbacks. Die kontinuierliche Verbesserung von Produktfeatures hält Unternehmen nicht nur wettbewerbsfähig, sondern sichert auch die Relevanz in dynamischen Märkten.

Marken sammeln negatives Feedback durch direkte Methoden wie Umfragen oder indirekt durch die Beobachtung sozialer Erwähnungen und das Sammeln von Erkenntnissen aus öffentlichen Diskussionen - z. B. Produktbewertungen - über ihre Angebote.

Wenn Sie mit einem sich ständig weiterentwickelnden Produkt oder einer Dienstleistung arbeiten, nutzen Sie die ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage zur Festlegung von Zielen für Feature-Updates und zur Visualisierung einer flexiblen Ausrichtung auf der Grundlage von Kundenfeedback.

Verwenden Sie die ClickUp Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap, um die Meilensteine Ihrer Produktentwicklung visuell zu planen, zu verfolgen und zu feiern

2. Kundenbindung

Ein direktes Ergebnis des obigen Punktes ist, dass die Implementierung negativer Feedbackschleifen dazu beiträgt, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und es den Geschäften ermöglicht, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, die bei den Kunden gut ankommen. Die rasche Lösung von Problemen zeugt von Engagement und fördert die Loyalität der Kunden.

3. Abschwächung der negativen Mundpropaganda

Wir leben im Zeitalter der Abbruchskultur, in dem sich hyperwache Kunden zusammenschließen können, um ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einem einfachen Hashtag niederzumachen. Das Ignorieren unzufriedener Kunden kann teuer werden, wenn man bedenkt, dass 26 % der Menschen verzichten aufgrund negativer Mund-zu-Mund-Propaganda von Freunden oder Verwandten darauf, mit Marken in Kontakt zu treten .

Wenn sie von Marketing- und anderen Teams mit Kundenkontakt genutzt werden, wirken negative Feedbackschleifen wie ein Schutzschild gegen die Ausbreitung negativer Mundpropaganda und verhindern die Erosion von Kundenvertrauen und Glaubwürdigkeit.

Beispiele für negative Feedbackschleifen

Sehen Sie sich die Beispiele für negative Feedbackschleifen für Slack und Best Buy an.

Slack Eine bemerkenswerte Instanz für die Nutzung von negativem Kundenfeedback findet sich bei Slack. Trotz seines Wachstums legt das Unternehmen großen Wert auf die Erfahrung der Benutzer, indem es sich aktiv mit den Kunden auseinandersetzt, um ihre Bedürfnisse und Vorlieben zu verstehen.

Durch eine negative Feedbackschleife überwacht und analysiert Slack sorgfältig das Feedback, auch wenn keine expliziten Änderungswünsche geäußert werden. Dieses committen hat die kontinuierliche Expansion der Plattform vorangetrieben.

Als Slack sein Minimum Value Product (MVP) veröffentlichte im Jahr 2013 wurde nur wenigen Personen der Zugang zu bestimmten Features gewährt. Auf der Grundlage des Feedbacks aus ihren Erfahrungen konnte Slack im Laufe der Jahre weitere Innovationen und bessere Kommunikationsfeatures einführen.

Stewart Butterfield, CEO und Mitbegründer von Slack, unterstreicht diesen Ansatz: So ist es in der Regel nicht direkt...Stattdessen schauen wir uns an, wie die Leute es nutzen...Oftmals bitten die Leute, wenn sie Fragen haben, entweder um eine Klärung, wie etwas funktioniert, oder sie fragen nach etwas Neuem.

Best Buy Best Buy, einer der weltweit größten Einzelhändler für Unterhaltungselektronik, setzt eine negative Feedbackschleife ein, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

2010 führte Best Buy VOCE (Voice of Consumers Through Employees) ein, ein Forschungstool, das entwickelt wurde, um feedback von Einzelzielkunden zu erfassen und Beschwerden - im Wesentlichen ein System mit negativer Rückkopplung.

Nach Erhalt des VOCE-Feedbacks nahm Best Buy sofort Änderungen vor, um sein Servicemodell zu verfeinern. Das Unternehmen optimierte die Reihenfolge der mobilen Abholungen, klärte die Unterscheidung zwischen Kundendienst und Geek Squad, um Verwirrung bei den Kunden zu vermeiden, und führte die Geek Squad Lounge ein, die den Kunden persönliche Unterstützung bot, bevor sie das Geschäft verließen.

Wie man wirksame Feedback-Schleifen durchführt

Die Durchführung eines qualitativen Feedbackschleifensystems ist ein mehrstufiger Prozess, der sich auf mehrere Software tools stützt. Es ist üblich, dass Unternehmen umfangreiche Feedback- oder Datenerfassungs- und Projektmanagementlösungen einsetzen, um alles zu organisieren.

Wir werden die vier wichtigsten Schritte zur Implementierung eines Feedbackschleifen-Kanals in Ihrem Unternehmen aufschlüsseln. Um den Prozess leichter zu verstehen, zeigen wir Ihnen Features und Funktionen innerhalb von ClickUp eine umfassende Arbeitsmanagement- und CRM-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Feedback zu sammeln, zu ordnen und zu bearbeiten.

Schritt 1: Sammeln Sie Feedback durch klare und offene Kommunikationskanäle

Eine offene, transparente Kommunikation ist die Grundlage für den Erfolg eines jeden Geschäfts. Sie beseitigt Unklarheiten, fördert das Vertrauen und hilft Ihnen bei der Schaffung von karten der Prozesse einfacher.

Der erste Schritt zur Einrichtung einer Feedbackschleife ist die Festlegung der Kommunikationskanäle für die Erfassung von Feedback. Die meisten Unternehmen versenden benutzerdefinierte Formulare an die Zielgruppe, seien es Mitarbeiter oder Kunden, um Feedback zu sammeln.

ClickUp's integrierte Ansicht des Formulars ist ein hervorragendes Feature, wenn Sie die Erstellung von Formularen und Umfragen vereinfachen möchten. Mit einem intuitiven Drag-and-Drop Feature können Sie die Formulare an Ihren Anwendungsfall anpassen, wie z.B.:

Produkt-Feedback

IT-Anfragen

Mitarbeiterumfragen

Weiterleitung von Vertriebskontakten

Kreatives Feedback und Anfragen

Verbessern Sie Ihre Feedbackschleife, indem Sie Formulare mit bedingter Logik versehen. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp AI um Ideen zu sammeln, welche Fragen aufgenommen werden sollen, oder um den gesamten Fragebogen zu entwerfen.

Personalisieren Sie Ihre Formulare mit Themen und Avatar-Bildern, um sie an Ihre Markenpräferenzen anzupassen. Sobald Sie Ihr Formular erstellt haben, können Sie es für interne Teams und Stakeholder freigeben oder es einfach auf Ihrer Website veröffentlichen oder einbetten.

Beispiel für bedingte Logik in ClickUp Formularen für Produktrückmeldungen

Sie können weiterhin Dutzende von formular für Rückmeldungen und vorlagen für Fragebögen in ClickUp, um den Prozess zu beschleunigen. Einige Optionen, die Sie sofort verwenden können, sind:

Das Beste an der Erfassung von Feedback über ClickUp Formulare ist, dass alle Antworten leicht in verfolgbare Aufgaben umgewandelt werden können. Das Dokumentieren und Überprüfen des gesammelten Feedbacks wird durch Tools wie:

Listenansicht : Hilft bei der Erstellung einer Liste vonelemente der Aktion auf der Grundlage von Formulardaten

ClickUp Dokumente : Ermöglicht die Zentralisierung von Informationen aus allen Arten von Feedbackprozessen über Projekte hinweg

Verwenden Sie ClickUp, um eine Listenansicht zu erstellen, die benutzerdefinierte Felder wie Priorität, ARR und mehr enthält

Schritt 2: Rationalisierung von Feedback-Prozessen durch Automatisierung

In einem Omnichannel Setup sind die Feedback-Daten über zahlreiche Kanäle verstreut - soziale Beiträge, Beschwerde-Tickets, Website-Kommentare, Anrufe, Beschwerde-E-Mails, Chats und mehr. Die Herausforderung besteht darin, jeden einzelnen Kanal zu verwalten und zu analysieren. Automatisierte Systeme bieten eine schnelle Lösung, indem sie Kunden- und Mitarbeiterfeedback erfassen und analysieren und Statusaktualisierungen auslösen.

Automatisierungstools, die sich für Feedbackschleifen eignen, können sein:

Umfragesoftware, um Umfragen automatisch zu verteilen und Antworten zu sammeln

CRM- oder Analyseplattformen für eine optimierte Nachverfolgung und Analyse

Chatbots für die Erfassung von Feedback in Echtzeit

ClickUp zeichnet sich aus als lösung zur Automatisierung von Formularen ermöglicht Teams das automatische Versenden von Feedback Formularen per E-Mail, über soziale Medien und andere Medien. Mit über 100 vordefinierten Auslösern, ClickUp Automatisierungen können so konfiguriert werden, dass Aufgaben wie die Aktualisierung von Status, die Erstellung von Berichten oder die Einbettung von Formularen in Workflows automatisiert werden.

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

Sie können Ihre eigenen Automatisierungen mit einfachen Drag-and-Drop-Bewegungen erstellen und den Workload von HR- und Customer Experience-Teams reduzieren.

Insgesamt hilft ClickUp Ihnen, Feedback schneller zu sammeln, als Sie blinzeln können - nicht wörtlich, aber probieren Sie es aus. Durch die Kombination von ClickUp Formularen und Automatisierungen können Sie Feedbackschleifen nahtlos und effizient gestalten. 🌞

Schritt 3: Analysieren Sie das gesammelte Feedback

Sobald Sie Ihre Antworten haben, ist es an der Zeit, sie zu analysieren, um zukünftige Maßnahmen zu diagrammieren - und die ClickUp Tabelle Ansicht ist genau das, was Sie dafür brauchen!

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0 Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Mit der Möglichkeit, übersichtliche visuelle Datenbanken der gesammelten Antworten zu erstellen, kann sich Ihr Team leicht einen Überblick darüber verschaffen, was Mitarbeiter oder Kunden wirklich wollen. Erstellen Sie Tabellen ohne Code in wenigen Minuten und nutzen Sie 15+ Benutzerdefiniertes Feld typen, mit denen Sie eine Vielzahl von Informationen wie Datum, Status und Priorität hinzufügen können.

Weitere Bearbeitungsoptionen wie Gruppierung, Drag-and-Drop-Spalten und Filter helfen Ihnen, Ihre Tabellen nach Belieben anzupassen. ✌️

Wenn Sie eine visuellere Leinwand für das Brainstorming von Ideen auf der Grundlage von Feedback suchen, können Sie Folgendes ausprobieren ClickUp Whiteboards und Mindmaps . Egal, ob Sie geplante Feature-Updates besprechen oder Ideen für neue Prozesskarten entwickeln - mit diesen Tools wird die visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit zum Kinderspiel.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Schritt 4: Feedback umsetzen und über zukünftige Projekte nachdenken - und die Schleife bei Bedarf wiederholen

Der einzige Schritt, der nach der Analyse der Daten noch bleibt, ist die Umsetzung der fälligen Änderungen. Nun können Sie Ihrem Team nicht einfach sagen, es solle die Änderungen sofort umsetzen, zusammenpacken und schlafen gehen.

Stattdessen muss der gesamte Prozess strukturiert werden. Jedes Mitglied des Teams sollte wissen, wofür es zuständig ist - zum Beispiel für die Gestaltung einer neuen Seite der Website oder die Behebung eines lästigen Produktfehlers. ClickUp Aufgaben sind genau das, was Sie hier brauchen! Fügen Sie Elemente hinzu, weisen Sie Aufgaben zu, hinterlassen Sie Kommentare und setzen Sie Prioritäten für eine bessere Sichtbarkeit.

Sie können sogar den Fortschritt bei der Umsetzung von Änderungen über anpassbare ClickUp Dashboards . Ihr umfassendes Dashboard kann Ihnen helfen, den Status eines jeden Projekts in Form von Linien-, Diagramm- oder sogar Kreisdiagrammen zu visualisieren!

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Wenn es bei Ihren Feedbackschleifen um Produkte und Dienstleistungen geht, werden Sie die vielen Funktionen in folgenden Bereichen zu schätzen wissen ClickUp's CRM-Suite . Sie dient als All-in-One client-Management-Lösung und eignet sich hervorragend, um Einblicke in die Beziehungen zu Kunden zu gewinnen, Leads zu verwalten und Berichte über die Vertriebspipeline zu erstellen.

Beginnen Sie Ihre Reise mit der Einstellung einer Liste von Kundenkonten innerhalb der Plattform, um Ihre CRM-Prozess . ClickUp's integrierte tools für die Berichterstellung helfen Ihnen bei der Erstellung umfangreicher CRM-Berichte die neue Einblicke in Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse bieten.

Verwendung der ClickUp CRM-Vorlage in Whiteboards, um einen CRM-Workflow abzubilden

Wie können Feedback-Schleifen Geschäften helfen?

Feedback-Schleifen sind ein praktischer Weg für Businesses, um Ineffizienzen in ihren bestehenden Prozessen zu finden und den operativen Erfolg zu steigern. Hier sind fünf der wichtigsten Vorteile:

Stärkere Beziehungen zum Kunden:59 % der Kunden trennen sich von einem Geschäft nach einer negativen Erfahrung. Feedbackschleifen helfen dabei, auf Kundenbeschwerden einzugehen, ihre Meinung zu bestätigen und ihre Loyalität durch konkrete Serviceverbesserungen zu stärken Wertvollere Produkte: Das Sammeln von Feedback - sei es durch Bewertungen, Umfragen oder direkte Kommunikation - hilft dabei, die Bedürfnisse des Benutzers genau zu ermitteln, was wiederum dazu beiträgt, abgerundete Produkte und Leistungen zu schaffen Bessere Mitarbeiterzufriedenheit: Feedbackschleifen decken Lücken und Ineffizienzen auf und ermöglichen so optimierte Prozesse und eine höhere Produktivität im Arbeitsbereich Innovationsorientierte Kultur: Innovation ist nach wie vor der Schlüssel zum Erfolgfast 80 % der Unternehmen räumen ihr für ihr Wachstum Priorität ein. Feedbackschleifen lösen nicht nur Probleme mit Produkten, sondern führen auch neue Features ein, die bei den Kunden gut ankommen Verbesserter ROI: Sie könnenmarketing-Aufwand optimieren und Erträge optimieren, indem Sie Kampagnen auf die Kundenpräferenzen abstimmen und einen kontinuierlichen Datenfluss über die bevorzugten Kanäle zulassen, um die Registerkarten für Kaufmuster und Anliegen zu behalten

Nutzen Sie die Macht der Feedbackschleifen mit ClickUp

Um in jedem Geschäft erfolgreich zu sein, müssen Sie sich mit Kunden und Mitarbeitern abstimmen, indem Sie ihnen aktiv zuhören, sie einbeziehen und ihre Erkenntnisse nutzen. Regelmäßige Check-Ins sind für die Anpassung an neue Erkenntnisse unerlässlich. Vertrauen Sie also auf Ihre Stakeholder und halten Sie die Nähe zu ihnen aufrecht - ihr Input ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

ClickUp ist eines der wenigen Tools, die sowohl Mitarbeiter- als auch Kundenfeedbackschleifen innerhalb einer integrierten Projektmanagement-Lösung unterstützen. Tauchen Sie ein, sammeln Sie Feedback, bauen Sie Know-how auf und managen Sie Projekte in einem einzigen Schritt. Testen Sie ClickUp noch heute -die kostenlose Version ist auch ziemlich cool! 🤩