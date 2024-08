Top 10 Marketing Collaboration Software zur Unterstützung von Marketing-Teams

Marketing ist ein vielseitiges Unterfangen, bei dem man alle Hände voll zu tun hat. 👐

Damit Ihre Kampagne erfolgreich ist, muss alles und jeder zusammenarbeiten. Tabellenkalkulationen und E-Mails können Ihnen zwar bis zu einem gewissen Grad helfen, Ihre Arbeit zu organisieren, aber Probleme entstehen, wenn Ihr Team und Ihr Kundenkreis zu wachsen beginnen.

Bei komplexen Unternehmungen wie dem Marketing kann ein effektives Kollaborationstool ein Lebensretter sein. Es kann sowohl den Managern als auch den Marketingfachleuten die Arbeit erleichtern und sie zielgerichteter machen.

Sehen Sie sich unsere Top-10-Liste an, um ein Marketing zu finden Kollaborationssoftware zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe und den ROI Ihrer Kampagne in die Höhe zu treiben .

Was ist Marketing Collaboration Software?

Marketing Collaboration Software ist ein System, das die Kommunikation und die Koordination der Arbeit zwischen marketing-Agenturen und Teams.

Mit einem geeigneten Marketing-Kollaborationstool lässt sich die komplizierte Aufgabe des Marketings besser bewältigen. Die Software verbindet verschiedene Abteilungen, wie z. B. SEO und Kreativabteilung, und ermöglicht es ihnen, zusammenzukommen und eine kohärente Markendarstellung zu schaffen, die das Engagement fördert. 🏆

Von der Organisation von Zeit und Ressourcen bis hin zum Einholen von Feedback von Mitarbeitern ist die Software für die Zusammenarbeit im Marketing ein unverzichtbares Instrument für die Durchführung erfolgreicher Marketingkampagnen.

Neben den offensichtlichen Kommunikationsfunktionen sollten Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Marketing Collaboration Software die folgenden Funktionen im Auge behalten:

Projektmanagement : Ein Marketing Collaboration Tool sollte es Ihnen ermöglichen, einen effektiven Arbeitsablauf mit Aufgaben, Zeitplanung und Fortschrittsverfolgung zu erstellen und zu pflegen

: Ein Marketing Collaboration Tool sollte es Ihnen ermöglichen, einen effektiven Arbeitsablauf mit Aufgaben, Zeitplanung und Fortschrittsverfolgung zu erstellen und zu pflegen Benutzerfreundlichkeit : Die Software sollte dem Benutzer dienen und nicht umgekehrt. Das von Ihnen gewählte Kollaborationstool sollte sich intuitiv bedienen lassen und nur minimalen Schulungsaufwand erfordern

: Die Software sollte dem Benutzer dienen und nicht umgekehrt. Das von Ihnen gewählte Kollaborationstool sollte sich intuitiv bedienen lassen und nur minimalen Schulungsaufwand erfordern Automatisierung : Je mehr sich wiederholende Aufgaben die Software automatisieren kann, desto mehr Zeit und Mühe haben Sie für Ideenfindung und Qualitätskontrolle

: Je mehr sich wiederholende Aufgaben die Software automatisieren kann, desto mehr Zeit und Mühe haben Sie für Ideenfindung und Qualitätskontrolle Inhaltsbearbeitung : Wenn die Software die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten ermöglicht, sollte sie auch über Korrekturfunktionen und Versionskontrolle verfügen, um den Prozess reibungsloser zu gestalten

: Wenn die Software die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten ermöglicht, sollte sie auch über Korrekturfunktionen und Versionskontrolle verfügen, um den Prozess reibungsloser zu gestalten Integration : Marketingmaßnahmen sind selten auf eine einzige Plattform beschränkt. Deshalb sollte die von Ihnen gewählte Software mit anderer Software integriert werden, z. B. mit Software für Videokonferenzen, E-Mail-Marketing und Customer Relationship Management (CRM)

: Marketingmaßnahmen sind selten auf eine einzige Plattform beschränkt. Deshalb sollte die von Ihnen gewählte Software mit anderer Software integriert werden, z. B. mit Software für Videokonferenzen, E-Mail-Marketing und Customer Relationship Management (CRM) Skalierbarkeit: Wenn alles gut läuft, sollte die Zahl Ihrer Kunden und Teammitglieder wachsen. Die Marketing-Collaboration-Software sollte in der Lage sein, dies mit minimaler Verzögerung zu bewältigen

Die 10 besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Marketing im Jahr 2024

Um Ihnen dabei zu helfen, die ideale Option für Ihr Team zu finden, haben wir 10 unserer Lieblings Kollaborationssoftware für das Marketing ausgewählt und stellen deren Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen vor.

Beachten Sie, dass diese Tools nicht in erster Linie für die Zusammenarbeit entwickelt wurden, aber sie bieten zahlreiche Funktionen, die die Kommunikation und Effizienz des Teams während der gesamten Kampagne erleichtern.

ClickUp ist mit allem ausgestattet, was Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrem Marketingteam benötigen

Als all-in-one projektleitung hub, ClickUp hat mehr Funktionen, als wir in einer Sitzung aufzählen können. Deshalb haben wir fünf der wertvollsten Funktionen für Sie herausgepickt marketing-Teams :

ClickUp-Whiteboards: Verwenden Sie Text, Formen und Doodles, um mit Ihrem Team in Echtzeit neue Kampagnenideen zu entwickeln und eine praktischemarketing-Fahrplan2. ClickUp Workload-Ansicht: Beurteilen Sie die Kapazität jedes Teammitglieds, damit Sie die Ressourcen realistisch zuweisen können. Behalten Sie den Überblick überprojektzeitpläne mit Zeitleiste und Gantt-Ansicht ClickUp-Chat-Ansicht: Unterhalten Sie sich mit einer beliebigen Person oder Gruppe über Kampagnenspezifika ClickUp-Dokumente: Erstellen Sie ansprechende Dokumentationen, Berichte oder Marketing-Inhalte, verknüpfen Sie sie mit Aufgaben und verwalten Sie den Zugriff von Teammitgliedern Korrekturlesen und Rückmeldung: Hängen Sie PDFs, Bilder oder Videos an Aufgaben an und laden Sie Ihr Team ein, den Inhalt mit Anmerkungen und Kommentaren zu bewerten

ClickUp verfügt bereits über Funktionen, die die meisten Marketingprozesse abdecken, aber Sie können es mit über 1.000 anderen Anwendungen integrieren, um Ihre Abläufe noch weiter zu optimieren.

Sie wissen nicht, wie Sie die vielen Stärken von ClickUp nutzen können? Sehen Sie sich dieses vorgefertigte ClickUp Marketing Team Operations Vorlage für einen schnellen Start. 🏃

ClickUp beste Eigenschaften

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten

Gemeinsame Ideenfindung mit ClickUp Whiteboards

Verwalten von Ressourcen und Zeit mit ClickUp Workload-, Timeline- und Gantt-Ansichten

Erstellen, Bearbeiten und Überprüfen von Inhalten mit ClickUp Docs und Proofing

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Automatisierungen

Kommunikation in Aufgabenkommentaren und Chat-Ansicht

Integration mit über 1.000 Tools

Ziele, Meilensteine und Fortschrittsverfolgung

ClickUpKI-Schreibassistent ClickUp Einschränkungen

Die schiere Anzahl der Funktionen ist gewöhnungsbedürftig

Gelegentlich langsame Ladezeiten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat/Nutzer

: $7/Monat/Nutzer Business : $12/Monat/Benutzer

: $12/Monat/Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. CoSchedule

Über: CoSchedule CoSchedule bietet eine Reihe von verschiedenen Tools an, die speziell für Vermarkter entwickelt wurden. Die Marketing Suite Produktfamilie besteht aus:

Kalender-Organisator Inhalts-Organisator Arbeits-Organizer Asset-Organisator

Der Work Organizer ist der Dreh- und Angelpunkt hinter den Kulissen für alle Dinge der Zusammenarbeit. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören Aufgabenlisten für Mitarbeiter in Echtzeit, ein Kalender für die tägliche, wöchentliche und monatliche Fortschrittsverfolgung anhand von Fristen sowie Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben und Marketingprojekte.

Sie können Aufgabenregeln und Auslöser für den automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Phasen definieren. So können Sie z. B. rechtliche und Compliance-Genehmigungen zur Bedingung machen und sicherstellen, dass Ihre Projekte alle Branchenstandards erfüllen. ✅

CoSchedule beste Eigenschaften

Echtzeit-Ansicht der Aufgabenlisten der Mitarbeiter

Arbeitsmanagement-Kalender mit Fortschrittsverfolgung

Wiederkehrende Aufgabenvorlagen mit Fälligkeitsvorschau

Aufgabenregeln und intelligente Auslöser für die Automatisierung

Spezielle Tools für soziale Medien undcontent-Marketing* Benutzerdefinierte Berichte zur Weitergabe an Stakeholder

Mehrere Ansichten, einschließlich Kanban und Kalender

CoSchedule Einschränkungen

Beschwerden über das Aussehen und Layout der Benutzeroberfläche

Einige Benutzer fanden, dass es auf Dauer zu teuer ist

CoSchedule Preise

Kalender : Kostenlos

: Kostenlos Sozialer Kalender : $19/Monat (jährliche Abrechnung)

: $19/Monat (jährliche Abrechnung) Inhaltskalender : Preise auf Anfrage erhältlich

: Preise auf Anfrage erhältlich Marketing Suite: Preise auf Anfrage erhältlich

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

3. Sharelov

Über: Sharelov Mit Sharelov können Sie und Ihr Marketingteam Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, während sich die Software um den Rest kümmert. Sharelov ist auf jedem Gerät verfügbar und speichert alle Ihre Daten organisiert in einer Cloud, so dass jeder sie problemlos abrufen kann. ☁️

Erstellen Sie Aufgaben für jedes Teammitglied und überwachen Sie abteilungsübergreifend den Fortschritt und die Änderungen an jeder Kreation. Sobald Sie fertig sind, können Sie die Assets für den Kunden freigeben und gleichzeitig den Zugriff kontrollieren, damit Ihre interne Arbeit unter Verschluss bleibt. Um Veröffentlichungstermine für Kreative festzulegen, brauchen Sie sie nur in den gemeinsamen Kalender zu verschieben, und schon sind Sie fertig.

Sharelov beste Eigenschaften

Cloud-basiert und auf allen Geräten zugänglich

Protokollierte Rückmeldungen und Aktualisierungen für jedes kreative Asset

Feedback wird automatisch in Maßnahmen umgewandelt

Veröffentlichen Sie Kampagnen aufsoziale Medien* Einfaches Teilen mit Kunden

Ziehen und Ablegen von Assets auf die gemeinsameinhaltskalender Sharelov Einschränkungen

Keine kostenlose Version

Keine Messaging-Funktion

Sharelov Preise

Unbegrenzte Nutzung für $15/Monat/Nutzer

Sharelov Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

4. Figma

Über: Figma Obwohl Figma nicht in erster Linie ein Marketing-Tool ist, hat es Marketing-Teams viel zu bieten. Mit Figma können Sie beeindruckende visuelle Elemente für Ihre Kampagnen entwerfen, entwickeln und fein abstimmen. 🖼️

Halten Sie die Assets in den Projektseiten organisiert und arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an ihnen. Ob Sie nun Beobachter oder Designer sind, Sie können sehen, wie das Design zum Leben erwacht, während die Teilnehmer ihr Feedback abgeben. Sie können bestimmte Elemente markieren und Kommentare hinzufügen und sie dann als vollständig kennzeichnen, um die Entscheidung abzuschließen.

Sind Sie mit dem Endergebnis nicht zufrieden? Sie können jederzeit zu einer der zuvor gespeicherten Iterationen zurückkehren. ◀️

Figma beste Eigenschaften

Brainstorming mit dem FigJam Whiteboard

Projekt- und Teamorganisationsseiten

Gemeinsame Bearbeitung von visuellen Marketing-Assets in Echtzeit

Markierung von spezifischen Komponenten

Kommentare und Erwähnungen

Versionsgeschichte

Figma-Einschränkungen

In erster Linie ein Design-Tool, daher fehlen planungs- und marketingspezifische Funktionen

Gelegentlicher Rückstand im Vergleich zu anderer Software für die Zusammenarbeit im Marketing

Figma Preise

Starter : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Profi : $12/Editor/Monat

: $12/Editor/Monat Organisation : $45/Bearbeiter/Monat

: $45/Bearbeiter/Monat Unternehmen: $75/Redakteur/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (600+ Bewertungen)

5. Semrush

Über: Semrush Semrush ist eine hochkarätige Berühmtheit in der Welt der digitales Marketing . Sie bietet eine breite Palette von marketing-Tools für Startups und Unternehmen gleichermaßen, z. B. für die Keyword-Recherche und das Crawling von Backlinks.

Wenn es um Zusammenarbeit geht, macht es SEMRush einfach, indem es alle Daten und Tools unter einem Dach sammelt und Ihnen erlaubt, genau zu bestimmen, wer auf was zugreifen kann. Sie können Projekte und Forschungsergebnisse mit Teamkollegen teilen und in jeder Phase der Kampagne gemeinsame Entscheidungen treffen.

Semrush rationalisiert auch die Kundenverwaltung. In Kundenkarten können Sie einzelne Aufgaben erstellen und freigeben. Weisen Sie ihnen Prioritäten, Typen und Zeitschätzungen zu und fügen Sie den Link zu den Semrush-Tools ein, mit denen die Aufgabe erledigt werden kann. 💼

Semrush beste Eigenschaften

Alle Marketingdaten und -tools, die Sie benötigen, unter einem Dach

Workload-Verteilung und Zugriffskontrolle

Gemeinsame Nutzung von Projekten und Übersicht über Metriken im Projekt-Dashboard

Kundenverwaltung mit Kundenkarten

Zusammenhängend gebrandet oderwhite-Label-Berichterstattung im gesamten Team mit Vorlagen

Semrush Einschränkungen

Kleine Unternehmen und solche mit einem begrenzten Budget haben es möglicherweise schwer mit der Preisgestaltung

Steile Lernkurve

Semrush Preise

Pro : $108.33/Monat

: $108.33/Monat Guru : $208.33/Monat

: $208.33/Monat Business: $416.66/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Akustik

Über: Akustisch Acoustic ist ein skalierbares Omnichannel-Marketing automatisierungssoftware mit der Sie Produkte entwerfen, veröffentlichen und kampagnen verwalten mühelos. Acoustic hilft Kunden, mit intent-based analytics ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Gewohnheiten ihrer Kunden zu entwickeln, damit ihre Kampagnen die besten Erfolgsaussichten haben.

Sie können Ihre Assets in öffentlichen, privaten und schreibgeschützten Bibliotheken organisieren und sogar das Shutterstock-Archiv in Acoustic aktivieren. Ersteller von Inhalten können Entwürfe zur Überprüfung und Freigabe hochladen, während Redakteure in den Kommentaren ihren Senf dazu geben können. 🪙

Die besten Funktionen von Acoustic

Mehrkanaligmarketing-Automatisierungssoftware* Skalierbar

Drei Arten von Bibliotheken für die Bestandsverwaltung

Begrenzung von Dateityp und -größe in Bibliotheken

Eingebettete Shutterstock-Bibliothek

Überprüfung und Freigabe von Inhalten

Akustische Einschränkungen

Veraltete Schnittstelle

Sie kann manchmal langsam sein, insbesondere bei der Berichterstattung

Akustik Preise

Wesentliche : Auf Anfrage erhältlich

: Auf Anfrage erhältlich Standard : Erhältlich auf Anfrage

: Erhältlich auf Anfrage Premium: Erhältlich auf Anfrage

Akustik Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (200+ Bewertungen)

: 3.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3+ Bewertungen)

7. Canva

Über: Canva Canva kombiniert wertvolle Design- und Kollaborationsfunktionen zu einem leistungsstarken Marketing-Tool. Mit Canva können Sie und Ihr Team Werbebilder und -videos erstellen und sicherstellen, dass sie mit dem Marken-Kit, den Richtlinien und den Vorlagen immer markenkonform bleiben.

Canva rationalisiert auch Ihren Design- und Genehmigungs-Workflow. Sie können Ideen auf das Whiteboard werfen, Aufgaben zuweisen, gemeinsam an Designs arbeiten und diese sofort für verschiedene Kanäle optimieren. Verwenden Sie Canva Docs, um Texte zu schreiben, die Ihre großartigen Grafiken ergänzen. ✨

Die besten Funktionen von Canva

Zusammenarbeit an visuellen Assets in Echtzeit

Branding-Richtlinien und Vorlagen

Optimierter Design- und Genehmigungsworkflow

Whiteboard für die Ideenfindung

Magic Switch zur Größenanpassung, um Inhalte für verschiedene Kanäle zu optimieren

Canva-Dokumente

Einblicke in das Engagement, um die Wirkung Ihrer Designs zu messen

Einschränkungen von Canva

Die Bilder in der Bibliothek könnten von höherer Qualität sein

Kein Offline-Zugang

Preise für Canva

Kostenlos

Canva Pro :$119,99/Jahr für eine Person

:$119,99/Jahr für eine Person Canva für Teams: 300 $/Jahr für die ersten fünf Personen

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,000+ Bewertungen)

8. Trichter

Über: Trichter Wenn man es nicht richtig macht, können Analysen und Berichte unübersichtlich werden. Genau dabei soll Funnel helfen. Funnel fungiert als Drehscheibe für Marketing-Performance-Analysen, die Daten aus verschiedenen Kanälen zusammenführt. Es speichert sie sicher und organisiert sie automatisch für die Analyse. Sie können die Sichtbarkeit der Daten verwalten und sie bei Bedarf mit den zuständigen Teammitgliedern teilen.

Funnel spart Ihrem Team Zeit und Mühe und bewahrt Sie vor unnötigen Aufgaben wie der Aktualisierung von Berichten. Mit einer einzigen Quelle der Wahrheit können Sie effizienter arbeiten und sich auf das Wesentliche konzentrieren - das Erreichen all dieser Marketingziele projektziele . 🎯

Trichter beste Eigenschaften

Marketing-Leistung analytik leicht gemacht

Zentralisierung von Daten aus allen Kanälen

Sichere Speicherung und automatische Datenorganisation

Integration mit über 500 Tools, keine Programmierung erforderlich

Verwaltung und gemeinsame Nutzung der Datentransparenz

Optimierung des Marketingbudgets

Einschränkungen des Trichters

Die Ersteinrichtung kann zeitaufwändig sein

Komplex; einige neue Benutzer müssen geschult werden

Trichter Preise

Kostenlos

Starter : ab $360/Monat

: ab $360/Monat Business : ab $1.000/Monat

: ab $1.000/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trichter Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

9. Hubspot

Über: Hubspot Hubspot hat sich zu einem bekannten Namen entwickelt und bietet eine breite Palette von CRM-Produkte die verschiedene Abteilungen verbinden. Der Marketing Hub ist robust und kann an die Bedürfnisse Ihres Teams angepasst werden.

Die Seitenleiste für die Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, Assets zu kommentieren, Genehmigungen einzuholen und zu erteilen und Aufgaben mit Checklisten zu verfolgen. Außerdem haben Sie Zugriff auf die marketing-Kalender um einen schnellen Überblick über den Projektzeitplan zu erhalten. In der Konversations-Inbox können Sie Diskussionen mit Ihrem Team starten oder an bestehenden Threads teilnehmen. 🗣️

Mit dem Operations Hub können Sie mit Marketing-Automatisierungstools einen reibungslosen Workflow aufbauen. Wenn Ihr Team beispielsweise über Slack oder Zoom kommuniziert, können Sie mit Hubspot integrieren und konfigurieren Sie Auslöseaktionen direkt von diesen Anwendungen aus.

Hubspot beste Funktionen

Eine umfassende Produktreihe zur Koordination aller Abteilungen

Zentraler Hub für alle Kontakte und Kampagnendaten

Seitenleiste für die Zusammenarbeit mit Kommentaren, Aufgaben-Checklisten, Marketingkalender und Genehmigungen

Posteingang für Konversationen

Viele Automatisierungsmöglichkeiten, einschließlich Anwendungen von Drittanbietern

Hubspot-Einschränkungen

Probleme mit bestimmten Integrationen

Könnte für Anfänger aufgrund der Vielzahl von Funktionen überwältigend sein

Hubspot-Preise (Marketing Hub)

Starter : ab $18/Monat

: ab $18/Monat Professional : ab $800/Monat

: ab $800/Monat Unternehmen: ab $3.600/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hubspot Bewertungen und Rezensionen (Marketing Hub)

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5.000+ Bewertungen)

10. Puffer

Über: Puffer Wenn Social Media Marketing Ihr Steckenpferd ist, kann Buffer Ihr Brot und Butter sein. 🍞

Buffer unterstützt Sie bei der Erstellung von Inhalten, die Ihr Publikum ansprechen, und veröffentlicht sie für Sie. Was die Zusammenarbeit betrifft, so stechen die folgenden fünf Funktionen hervor:

Berechtigungsstufen Legen Sie fest, welche Teammitglieder auf welchem Kanal posten dürfen Genehmigungs-Workflow Gehen Sie jeden Beitrag vor der Veröffentlichung durch, lehnen Sie ihn ab oder genehmigen Sie ihn mit einem Klick Ideenraum Entwickeln Sie im Team neue Ideen für Inhalte Automatisierte Berichte Erstellen Sie mühelos markenspezifische Leistungsberichte Interne Kommentare Diskutieren Sie mit Teamkollegen unter jedem Beitrag

Die besten Funktionen von Buffer

Soziale Medienworkflow-Optimierung* Kontrolle der Berechtigungsebene

Genehmigung und Ablehnung von Beiträgen mit einem Klick

Ideen: ein eigener Bereich für Brainstorming

Automatisierte und gebrandete Leistungsberichte

Kommunikation über Beitragskommentare

Puffer-Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte im Vergleich zu anderer Software für die Zusammenarbeit in sozialen Netzwerken und im Marketing ansprechender sein

Steiles Preismodell im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten

Buffer Preise

Kostenlos

Essentials : $5/Monat/Kanal

: $5/Monat/Kanal Team : $10/Monat/Kanal

: $10/Monat/Kanal Agentur: $100/Monat/10 Kanäle

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Buffer Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (900+ Bewertungen)

: 4.3/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

Unlock Your Team's Full Potential with Marketing Collaboration Software

Eine erfolgreiche Marketing-Kampagne ist eine Sache, aber sie effizient durchzuführen ist eine ganz andere Sache. Wenn Sie Ihre Konkurrenz ausstechen wollen, muss Ihr Marketingteam wie ein Uhrwerk laufen. ⏰

Alle oben genannten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Marketing können Reibungsverluste verringern, entscheiden Sie sich für ClickUp wenn Sie eine umfassende Lösung für die Produktivität Ihres Teams zu steigern und helfen Ihnen, alle Ihre marketing-OKRs mit Leichtigkeit.