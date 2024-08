10 Vorlagen für die Kundenverwaltung in PowerPoint & ClickUp

Eine effektive Kommunikation mit Ihren Kunden, ein klares Verständnis ihrer Ziele und transparente Aktionspläne sind unerlässlich, damit sie sich im Onboarding-Prozess und darüber hinaus engagieren.

Je größer Ihr Portfolio wird, desto größer ist die Herausforderung, Projektmanagement und Kundenbetreuung unter einen Hut zu bringen. So überwältigend das auch klingt, es gibt eine einfache Lösung: Kundenmanagement-Vorlagen! ✨

Wir packen eine umfassende Sammlung von Vorlagen aus, die für verschiedene Funktionen entwickelt wurden, um Ihren Kundenmanagementprozess zu verbessern. Diese Vorlagen sind leistungsstarke Werkzeuge, die Ihnen helfen werden einen Plan zu erstellen für eine erfolgreiche Projektdurchführung, behalten Sie den Überblick über wichtige Informationen und aktualisieren Sie Ihre Kunden automatisch mit nur wenigen Klicks.

Was ist eine Vorlage für das Kundenmanagement?

Kundenmanagement ist der Prozess, der die Interaktion eines Unternehmens mit potenziellen und bestehenden Kunden überwacht, um für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Dazu gehört auch die enge Zusammenarbeit mit Ihrem Team, um einen rechtzeitigen Projektabschluss und eine minimale Kundenfluktuation zu gewährleisten.

Das ist der Punkt client-Verwaltung kommen Vorlagen ins Spiel. Sie bieten einen vorgefertigten Rahmen, um die Ziele und Anforderungen potenzieller und bestehender Kunden im Auge zu behalten und ermöglichen es Ihnen, die Kundenbindung, -akquise und -zufriedenheit zu verbessern. Sie ermöglichen es Ihnen auch, den Fortschritt jedes Kundenprojekts durch anpassbare Status, Automatisierungsfelder und personalisierte Checklisten zu überwachen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung von Kundenmanagement-Vorlagen gehören die folgenden:

Zeitersparnis: Die Vorlagen enthalten vorgefertigte, aber dennoch anpassbare Layouts, wodurch Sie im Vergleich zur Erstellung von Dokumenten oder Plänen von Grund auf Zeit sparen Konsistenz: Sie gewährleisten einen einheitlichen Ansatz bei der Interaktion mit dem Kunden und ermöglichen es Ihnen, Fortschrittsübersichten mit Ihren Kunden und dem Team zu teilen, umsie über jede Phase des Projekts auf dem Laufenden zu halten3. Effizienz: Durch die Verwendung von Vorlagen werden Routineaufgaben rationalisiert, so dass Sie sich auf wissensintensive Tätigkeiten konzentrieren können, z. B. auf die Entwicklung von Ideen zur Gewinnung neuer Kunden oder die Suche nach Lösungen für aktuelle Kundenprobleme

Was macht eine gute Vorlage für das Kundenmanagement aus?

Eine Qualitätsvorlage für das Kundenmanagement sollte bestimmte Hauptmerkmale aufweisen, wie z. B.:

Einfachheit : Sie sollte eine einfache Struktur haben, damit Ihr Team und Ihre Kunden die Ziele, Prioritäten und Fortschritte jedes Projekts leicht verstehen und verfolgen können

: Sie sollte eine einfache Struktur haben, damit Ihr Team und Ihre Kunden die Ziele, Prioritäten und Fortschritte jedes Projekts leicht verstehen und verfolgen können Flexibilität : Ermöglicht die Anpassung an die geschäftlichen Anforderungen der verschiedenen Kunden und ihrer Projekte. Es sollte sich an die verschiedenen Phasen der Kundenbeziehung anpassen lassen, z. B. an den Erstkontakt, das Onboarding, die Erneuerung und das laufende Management

: Ermöglicht die Anpassung an die geschäftlichen Anforderungen der verschiedenen Kunden und ihrer Projekte. Es sollte sich an die verschiedenen Phasen der Kundenbeziehung anpassen lassen, z. B. an den Erstkontakt, das Onboarding, die Erneuerung und das laufende Management Skalierbarkeit :Ermöglicht die Anpassung an eine steigende Anzahl von Kunden und/oder deren Projekte

:Ermöglicht die Anpassung an eine steigende Anzahl von Kunden und/oder deren Projekte Integrationsmöglichkeiten :Ermöglicht die Integration anderer Tools in die Vorlage (E-Mail, Projektmanagement, Kalender), um die Kommunikation zu optimieren, den Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben zu planen

:Ermöglicht die Integration anderer Tools in die Vorlage (E-Mail, Projektmanagement, Kalender), um die Kommunikation zu optimieren, den Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben zu planen Datenschutz:Der Schutz der Privatsphäre hat Vorrang, da die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und die vertraulichen Daten Ihrer Kunden sicher aufbewahrt werden

10 Vorlagen für das Kundenmanagement zur Optimierung wichtiger Details im Jahr 2024

Werfen wir einen genaueren Blick auf unsere Auswahl der Top 10 Client Management Templates in PowerPoint und ClickUp die Ihre Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden auf eine ganz neue Ebene heben werden. ⚡

1. ClickUp-Vorlage für Kundenerfolgs-Zusammenarbeit

Verfolgen Sie die Aktualisierungen in Ihrer Vertriebspipeline mit dieser ClickUp-Beratungsvorlage

Die ClickUp-Kundenerfolgs-Kollaborationsvorlage dreht sich alles um die Erleichterung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Teams in Ihrer Organisation, mit dem Ziel, eine tadellose Kundenerfahrung zu gewährleisten. Diese anfängerfreundliche Listenvorlage wurde entwickelt, um die Bemühungen Ihrer Teams zu bündeln und eine nahtlose kundenreise vom Vertrieb und kundeneinführung in die Produktion.

Die Ansicht Endorsement Pipeline Board der Vorlage bietet eine praktische Momentaufnahme Ihrer kundenakquise und kategorisieren Sie Kunden entsprechend ihrer Position in Ihrem Trichter. Überwachen Sie ganz einfach die Position eines Kunden in Ihrer Pipeline mit Hilfe von benutzerdefinierten Status wie Neukunde, Terminvereinbarung, Meeting und Befürwortet. Aktualisieren Sie den Status, indem Sie die entsprechende Karte des Kunden einfach per Drag & Drop an die entsprechende Stelle auf der Tafel ziehen.

Um einen reibungslosen Kundenkontakt zu gewährleisten, sollten Sie alle relevanten Informationen, die Sie während der Verkaufs- und Onboarding-Phase gesammelt haben, im Bestätigungsdokument zusammenfassen. Dazu beantworten Sie vordefinierte, aber anpassbare Fragen wie:

Was sind die wichtigsten Geschäftsziele des Kunden?

Wie können wir helfen, die Hindernisse des Kunden zu beseitigen?

Wie wird der Kunde entscheiden, ob wir hilfreich sind?

Anhand welcher Messgrößen sollten wir feststellen, ob der Kunde zufrieden ist?

Was ist der bevorzugte Kommunikationsstil des Kunden?

Verwenden Sie zur Erfassung potenzieller Akquisitionen das Formular New Client Endorsement Form, in das Sie die wichtigsten Informationen wie Name, Größe und Branche des Unternehmens eintragen. Gehen Sie dann zu den Einzelheiten über, z. B. dem Datum und der Dauer Ihrer geschäftsvereinbarung , den Namen des Kundenerfolgsmanagers und mehr.

2. ClickUp Agentur/Kunde Entdeckung Doc Vorlage

Das Sammeln von Kundeninformationen ist ein Kinderspiel mit dieser Dokumentvorlage für die Agentur-/Kundenrecherche von ClickUp

Die ClickUp Agentur/Klient Discovery Doc Vorlage bietet eine exzellente Lösung, um die Ziele und Anforderungen des Kunden an einem Ort zu sammeln, während die Beziehung noch im Entstehen ist.

Die Vorlage besteht aus einem Call Script, das dem Vertriebsteam hilft, Kundenanrufe effizienter zu bearbeiten. Dieses Dokument ist ein vorformuliertes Szenario für das erste kommunikation mit dem Kunden die den Anrufern helfen soll, Smalltalk zu führen und relevante Fragen zu stellen, um qualifizierte und unqualifizierte Leads zu ermitteln.

Verwenden Sie die Fragenbank, um mehr über die Ziele und Motivationen potenzieller Kunden zu erfahren und festzustellen, ob sie gut zu Ihrem Unternehmen passen.

Um alle Informationen über potenzielle Kunden zu erfassen, füllen Sie bei der ersten Kontaktaufnahme das Discovery Call Form für jeden Lead separat aus. Dazu gehören der Name, das Unternehmen, die Telefonnummer, wichtige Details und die endgültige Entscheidung, ob der Kunde zu Ihnen passt oder nicht.

3. ClickUp Kundenerfolg Vorlage

Fügen Sie Telefonnummern und andere wichtige Kundendaten für den schnellen Zugriff hinzu

Mit der ClickUp Kundenerfolgsvorlage mit der ClickUp-Kundenerfolgsvorlage können Sie auf einfache Weise einzelne Kunden überwachen und ihre Zahlungen, Projektaufgaben und Beziehungsstände verwalten. 🌻

In der Engagement-Ansicht der Vorlage werden alle Ihre Kunden nach ihrem "Gesundheitszustand" (sehr gut, durchschnittlich, abwanderungsgefährdet) angezeigt, so dass Sie immer wissen, welcher Beziehung Sie Priorität einräumen müssen. Ihre Kunden sind in separaten Listen auf der Grundlage von Stufen organisiert. Die höheren Ränge sind für Kunden mit besseren Gesundheitswerten reserviert, während die niedrigeren Ränge Kundenbeziehungen darstellen, die verbessert werden müssen.

Sie können die NPS (Net Promoter Score)-Ansicht verwenden, um zu sehen, wie jeder Kunde auf der Skala der Unternehmenstreue abschneidet. Der Wert wird anhand der Angaben berechnet, die jeder Kunde im Feedback-Formular der Vorlage gemacht hat.

Es gibt auch eine separate Listenansicht für Kunden, die zur Verlängerung anstehen, und eine Kundenerfolgs-Playbook-Dokumentseite, in der Sie die empfohlenen Maßnahmen in den Phasen Kundeneinführung, Upselling und Abwanderungsprävention skizzieren.

4. ClickUp Rechtliche Kundenverwaltung Vorlage

Halten Sie alle Fälle Ihrer Klienten fest, ohne ins Schwitzen zu kommen - mit der Legal Client Management Template von ClickUp

Ob Sie eine Anwaltskanzlei betreiben oder als Unternehmensjurist tätig sind, die ClickUp Legal Client Management Vorlage ist ein fantastisches Werkzeug, um den Fortschritt der Fälle Ihrer Mandanten zu überwachen. Verwenden Sie Checklisten und behalten Sie einfach den Überblick über Ereignisse, Aufgaben und Fristen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse pünktlich geliefert werden.

Diese Ordner-Vorlage verfügt über eine Listenansicht, die Ihre mandantenbezogene Arbeit anhand von angepassten Status übersichtlich darstellt. So können Sie leicht erkennen, welche Aufgaben sich in der Phase "Unterzeichnet", "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen" befinden. Sie können auch Benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe erstellen, um Beauftragte, Prioritäten und Fristen zu überwachen.

Die Kalenderansicht der Vorlage zeigt ungeplante und überfällige Aufgaben an. Das Planen einer Aufgabe ist mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion ein Kinderspiel.

In der Ansicht Zahlungsliste können Sie auch den Status und die Art der Zahlungen verfolgen, indem Sie für jeden Kunden einen eigenen Status hinzufügen.

Die Vorlage verfügt über eine Dokumentenansicht, in der Sie wichtige Informationen Ihrer Kunden speichern können. Erstellen Sie für jeden Kunden ein Dokument, um seinen Fall, seine Kontaktinformationen, seine E-Mail und vieles mehr zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es eine Chat-Seite, die Ihre Teamkollegen nutzen können, um Probleme zu diskutieren, zu lösen und Ideen auszutauschen. 🤝

5. ClickUp Kundendienste Vorlage

Organisieren Sie jeden potenziellen Kunden in einer ClickUp-Liste, um alle Aktivitäten und die Kommunikation zu verfolgen

Die ClickUp Client Services Vorlage ist ein umfassendes Framework, das die Projektverwaltung mit separaten Listen und Dokumenten für die Überwachung von Kundenkonten, den Fortschritt jedes Projekts in Ihrem Portfolio und mehr vereinfacht.

Obwohl diese Vorlage einen ganzen Bereich einnimmt, handelt es sich um eine Schnellstartvorlage, die Ihnen helfen soll, sich schneller in ClickUp zurechtzufinden. Nutzen Sie das Getting Started Doc und die Trainingsaufgaben, um sich mit den Funktionen der Plattform vertraut zu machen. Das Dokument enthält eine Learn ClickUp List mit detaillierten Anleitungen und Beschreibungen von Custom Fields und Status, damit Sie genau verstehen, wie und wann Sie diese verwenden können.

Die Vorlage enthält fünf Listen, darunter die folgenden:

Kundenkonten: Bietet einen Überblick über alle Ihre Kundenkonten mit benutzerdefinierten Status wie Aktiv, Interessent, ehemaliger Kunde, Gefährdet usw. Es gibt auch eine separate Liste zur Anzeige von Risikokonten , die Ihnen hilft, die Abwanderung von Kunden zu verhindern

Bietet einen Überblick über alle Ihre Kundenkonten mit benutzerdefinierten Status wie Aktiv, Interessent, ehemaliger Kunde, Gefährdet usw. Es gibt auch eine separate Liste zur Anzeige von , die Ihnen hilft, die Abwanderung von Kunden zu verhindern Scoping-Anfragen: Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung aller Scoping-Anfragen, um das Vertriebsteam beim Abschluss von Geschäften zu unterstützen. Um neue Anfragen zu erstellen, füllen Sie das Scoping-Anfrageformular aus

Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung aller Scoping-Anfragen, um das Vertriebsteam beim Abschluss von Geschäften zu unterstützen. Um neue Anfragen zu erstellen, füllen Sie das aus Projektportfolio: Überwachen Sie alle Ihre Projekte und deren Zustand mithilfe von benutzerdefinierten Status und Feldern

Darüber hinaus enthält die Vorlage ein Team-Wiki-Dokument mit bestimmten Abschnitten, in denen Sie und Ihr Team Team Details, Ressourcen, SOPs und mehr aufzeichnen können, um eine bessere Zusammenarbeit zu gewährleisten kommunikation zwischen den Teammitgliedern . 📞

6. ClickUp Stimme des Kunden Vorlage

Sammeln und klassifizieren Sie Kundenerwartungen und -reaktionen auf Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung, um zu verstehen, was Sie tun können, um es zu verbessern

Eine Voice of the Customer (VoC) oder Voice of the Customer Translation Matrix ist eine Technik, die verwendet wird, um die Gedanken Ihrer Kunden besser zu verstehen und Gefühle in Bezug auf Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. 🎙️

Auf der Grundlage dieser Technik kann die ClickUp-Vorlage Stimme des Kunden unterstützt Sie beim Sammeln, Analysieren und Organisieren von Kundenfeedback zur optimalen Produktverbesserung.

Beginnen Sie mit der Erstellung einer Liste von Kundenfeedback, das Sie durch Umfragen, Website-Analysen und Produktaussagen gesammelt haben. Die Listenansicht enthält auch Spalten für Kundenbedürfnisse und Kundenanforderungen. Hier können Sie bestimmte Probleme ansprechen und mögliche Lösungen vorschlagen.

Die Vorlage enthält auch eine Board-Ansicht, die einen Überblick über das Kundenfeedback gruppiert nach VoC-Quelle bietet. Dies hilft Ihnen, die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Feedback aus verschiedenen Quellen zu visualisieren.

7. ClickUp CRM Vorlage

Verwalten von Kunden, Verkaufspipelines, Aktionspunkten und mehr mit dem Simple CRM Template von ClickUp in der Listenansicht

Konten zu verwalten, Geschäftsmöglichkeiten im Auge zu behalten und solide Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, kann zu viel sein, um es ohne die richtigen tools zur Kundenverwaltung . ⚒️

Anstatt zahlreiche Blätter und Listen zu erstellen, nutzen Sie die Vorteile der ClickUp CRM-Vorlage . Diese All-in-One-Lösung wird Ihnen helfen verkäufe, Leads und Kundenbeziehungen zu verwalten mit minimalem Aufwand.

Es handelt sich um eine Ordner-Vorlage, mit der Sie Ihre Kundenbeziehungen über fünf vorgefertigte Ansichten überwachen können:

Verkaufsablaufbuch-Doku-Ansicht : Hilft Ihnen dabei, die Kontrolle über Verkaufsziele, Zeitmanagement, Kontomodule, Preise und Rabatte, Kontaktaufnahme und mehr zu behalten

: Hilft Ihnen dabei, die Kontrolle über Verkaufsziele, Zeitmanagement, Kontomodule, Preise und Rabatte, Kontaktaufnahme und mehr zu behalten listenansicht Kontodetails : Zeigt Konten gruppiert nach Status wie "Vorschlag", "Demo", "Qualifizierter Interessent" und "Abgeschlossen"

: Zeigt Konten gruppiert nach Status wie "Vorschlag", "Demo", "Qualifizierter Interessent" und "Abgeschlossen" Board-Ansicht : Bietet einen klaren Überblick über alle Konten auf einer visuell ansprechenden Tafel im Kanban-Stil, gruppiert nach benutzerdefinierten Status

: Bietet einen klaren Überblick über alle Konten auf einer visuell ansprechenden Tafel im Kanban-Stil, gruppiert nach benutzerdefinierten Status Zeitplan-Kalenderansicht : Behalten Sie den Überblick über ungeplante und überfällige Aufgaben auf der rechten Seite des Bildschirms

: Behalten Sie den Überblick über ungeplante und überfällige Aufgaben auf der rechten Seite des Bildschirms listenansicht Geschlossene Geschäfte: Zeigt alle Ihre abgeschlossenen Konten an einem Ort an

8. PowerPoint Kundenbeziehungsmanagement Vorlage von SlideTeam

Setzen Sie CRM-Ziele und erstellen Sie einen erfolgreichen Aktionsplan mit der PowerPoint Client Relationship Management Vorlage von SlideTeam

Die Analyse der Lebenszyklen Ihrer Kunden ist entscheidend für die Aufrechterhaltung fruchtbarer und dauerhafter Partnerschaften. Dies und mehr können Sie mit der PowerPoint-Vorlage für Kundenbeziehungsmanagement von SlideTeam tun.

Diese CRM-Vorlage hat ein professionelles Layout und 50 vorgefertigte, aber vollständig anpassbare Folien. Sie können das Design, die Farben und die Schriftarten ändern, um Ihre Kunden mit einem persönlichen Erscheinungsbild zu beeindrucken. Machen Sie Ihre Präsentation leicht verständlich, indem Sie Folien mit Schlüsselsätzen und Zitaten einfügen, oder visualisieren Sie Ihre Ideen mit Diagrammen, Bildern und Formen.

Beispielsweise können Sie Ihre Folien mit leicht verständlichen Grafiken und Diagrammen anreichern, um Ihre CRM-Ziele zu präsentieren oder analytisches CRM zu erklären. Die Vorlage ist im Standard- und Breitbildformat verfügbar und mit Google Slides kompatibel.

9. Client Welcome Kit Präsentationsvorlage by Poweredtemplate

Stellen Sie neuen Kunden Ihre Mission und Vision vor mit der Client Welcome Kit Presentation Template by Poweredtemplate

Um das Vertrauen des Kunden auf Anhieb zu gewinnen, müssen Sie Ihr Unternehmen im bestmöglichen Licht präsentieren. Hier kommt die Client Welcome Kit Presentation Template by Poweredtemplate mit 20 professionell aussehenden, vorgefertigten Folien zur Rettung.

Passen Sie die Folien an, indem Sie Bilder hinzufügen, das Farbschema ändern und Ihre bevorzugte Schriftart und -größe auswählen, um sie an Ihren Branding-Stil anzupassen. Helfen Sie Ihren Kunden, sich mit Ihrem Arbeitsbereich vertraut zu machen, und stellen Sie ihnen die Teammitglieder vor, indem Sie Bilder und kurze Beschreibungen einfügen.

Sie können tiefer in die Details eintauchen, indem Sie Folien zu Ihren Dienstleistungen, Ihrer Arbeitsmoral, den Tools für die Zusammenarbeit und mehr bearbeiten. Die Vorlage ist im Standardformat verfügbar und mit Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign und Adobe Acrobat kompatibel.

10. PowerPoint Kunden Pitch Deck Vorlage von Slidesgo

Überzeugen Sie jeden Kunden, sich für Ihre Dienste zu entscheiden, indem Sie eine vollständig anpassbare PowerPoint Client Pitch Deck Vorlage von Slidesgo verwenden

Wenn Ihnen keine Ideen mehr einfallen, wie Sie potenzielle Kunden beeindrucken können, ist die PowerPoint Client Pitch Deck Template by Slidesgo ein hervorragender Startpunkt.

Diese Vorlage wurde sorgfältig entworfen, um das Interesse des Kunden zu wecken, indem sie eine breite Palette von Bildern, Layouts und Texturen enthält. Sie hilft Ihnen, die Aufmerksamkeit eines potenziellen Kunden zu erregen und zu halten, während Sie durch die Folien gehen und Ihre Ideen vorstellen.

Heben Sie sich von der Masse ab, indem Sie über 30 Folien in Bezug auf Bilder, Formen, Schriftart, Farbschema und mehr anpassen. Verschieben Sie die Elemente nach Belieben, löschen Sie die Folien, die nicht zu Ihrer Erzählung passen, und fügen Sie neue hinzu, indem Sie das Layout wählen, das am besten zu Ihren Ideen passt. 💡

Eine einzigartige Funktion dieser Vorlage ist die Storyset-Folie, auf der Sie Illustrationen finden, die Sie an Ihre Vorstellungen anpassen können. Wählen Sie Ihren bevorzugten Stil, passen Sie die Farben an, wählen Sie Hintergründe und Ebenen für die Anzeige und animieren Sie sie mühelos mit dem Animationsbedienfeld.

Verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen mit *Kundengeschenke* !

Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit mit Vorlagen für das Kundenmanagement

Ganz gleich, ob Sie versuchen, Ihr Unternehmen durch die Gewinnung neuer Kunden zu erweitern oder die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu verbessern, die Vorlagen für die Kundenverwaltung sind eine benutzerfreundliche Lösung, die Sie bei jedem Schritt unterstützen wird.

Verwandeln Sie jedes Projekt in einen Erfolg und sorgen Sie für minimale Kundenabwanderung, indem Sie das volle Potenzial einiger der folgenden Vorlagen nutzen vielseitigen Vorlagen auf unserer Liste. Nutzen Sie deren anpassbare Funktionen, um eine einwandfreie Organisation in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu stärken. 💪