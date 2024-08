10 Kundenakquisitionsstrategien zur Förderung des Unternehmenswachstums

Strategien zur Gewinnung neuer Clients sind so etwas wie die Superhelden des erfolgreichen Marketings und des Wachstums Ihres Geschäfts. Sie helfen Ihnen, die Macht der effektiven Client-Akquise zu entfesseln, um potenzielle Kunden anzuziehen und Ihre langfristige Bindung zu erhöhen.

In diesem Leitfaden finden Sie alles, was Sie über die Grundlagen von Strategien zur Kundengewinnung wissen müssen. Außerdem haben wir die Sache mit einem Blick auf verschiedene Methoden der Client-Akquise, inspirierende Erfolgsgeschichten und die Bewältigung möglicher Herausforderungen aufgepeppt. 📈🏆

Was ist Kundenakquise?

Unter Kundenakquise versteht man die Anwerbung und Gewinnung neuer Kunden oder Klienten für ein Geschäft. Eine Client-Akquisitionsstrategie zielt darauf ab, neue zahlende Kunden zu gewinnen und das Wachstum des Geschäfts zu fördern.

Hier sind die drei grundlegenden Schritte, die in den effektivsten Kundenakquisitionsstrategien zu finden sind:

Lead-Generierung: Das Geschäft wirbt potenzielle Kunden aus dem Einzelzielmarkt mithilfe von Marktforschung und Tools wievorlagen für Kundenprofile2. Lead Nurturing: Das Geschäft pflegt Leads und baut Vertrauen auf mit sorgfältigem E-Mail-Marketing und dem Einsatz von Tools wielead-Management-Software3. Lead-Konvertierung: Das Geschäft wandelt potenzielle Kunden in neue Kunden um, wobei es den Einsatz von Tools wiesoftware zur Kundenbindung Zwar gibt es bei jedem Schritt noch weitere Besonderheiten zu beachten, aber das ist der grundlegende Prozess.

Organisieren Sie neue Leads und leiten Sie sie mit ClickUp-Automatisierungen durch Ihre Sales Pipeline

Natürlich gibt es bei jedem dieser Schritte mehrere Varianten, je nachdem, welche Marketingstrategien ein Unternehmen oder ein Fachmann einsetzt. Es geht darum, das Beste zu nutzen

neuer Client

akquisitionsstrategie für Ihre Ziele, Ihr Publikum und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung.

Die Rolle des Kundenakquisitions-Trichters im Business-Wachstum

Der Kundenakquisitionstrichter, auch Verkaufstrichter genannt, bezieht sich auf die Reise, die potenzielle Kunden auf ihrem Weg zum zahlenden Kunden unternehmen.

Es handelt sich dabei um Marketing, das speziell darauf ausgerichtet ist, Aktionen zu fördern. 🏃

Eine Person betritt den Kundenakquisitionstrichter, wenn sie auf das Produkt oder die Dienstleistung aufmerksam wird, und verlässt ihn wieder, wenn sie zum ersten Mal einen Kauf tätigt. Von dort aus geht es in die Zeit nach dem Kauf, aber dieses Thema heben wir uns für einen anderen Leitfaden auf.

Hier sind einige der Vorteile eines hochwertigen Trichters zur Kundengewinnung:

Verbesserte Markenbekanntheit, um Reichweite und Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Erhöhtes Unternehmenswachstum

Einnahmen zur Investition in neue Ideen und vorhandene Ressourcen

Nachgewiesener Wert und Zugkraft für externe Stakeholder (z. B. Investoren, Partner oder Einflussnehmer)

Lange Rede, kurzer Sinn: Strategien zur Kundenakquise erreichen Ihr Einzelziel und verbessern Ihr Endergebnis.

Bleiben Sie informiert über die Effektivität Ihrer Vertriebs- und Client-Akquisitionsstrategien mit ClickUp Dashboards

Die Strategien und Tools, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, variieren von Geschäft zu Geschäft. Ebenso gibt es einen großen Bereich unterschiedlicher

software für Kundenerfolg

und tools, die Marketingfachleute nutzen können, um den Kundengewinnungsprozess zu verbessern.

Typen von Kundenakquisitionsmethoden

Es gibt verschiedene Methoden der Kundengewinnung - Sie müssen sich nicht nur für eine entscheiden. Manchmal ist es effektiver, zwei oder mehr Methoden in Ihre Strategie zur Gewinnung neuer Clients einzubeziehen.

Im Folgenden finden Sie sowohl persönliche als auch digitale Optionen, deren Wirksamkeit von Ihrem Geschäft, Ihrer Branche und Ihrer Zielgruppe abhängt.

Sehen wir uns nun einige der gängigsten Methoden zur Gewinnung und Konvertierung neuer Kunden an und welche Arten von Geschäften sich am besten dafür eignen.

Digital Inhaltsmarketing

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: Dienstleistungen, Fertigung, Technologie, Finanzen, Bildung, Energie, Einzelhandel, E-Commerce

Konzentrieren Sie sich auf die Veröffentlichung und Verteilung von Inhalten, die für Ihre Zielgruppe relevant und nützlich sind. Qualitativ hochwertige Inhalte ziehen potenzielle Kunden an und binden sie, wodurch eine emotionale Verbindung geschaffen wird, die potenzielle Kunden letztendlich zum Kauf anregt.

Hier finden Sie einige Ideen für das digitale Marketing, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Soziale Medien: Veröffentlichen Sie Beiträge in sozialen Medien, die Ihre Zielgruppe ansprechen, egal ob es sich dabei um Memes, Branchennachrichten, etwas dazwischen oder alles zusammen handelt

Veröffentlichen Sie Beiträge in sozialen Medien, die Ihre Zielgruppe ansprechen, egal ob es sich dabei um Memes, Branchennachrichten, etwas dazwischen oder alles zusammen handelt Videos: Erstellen Sie Video-Inhalte, die Bildung, Unterhaltung oder Produkt-Highlights auf Plattformen wie YouTube bieten

Erstellen Sie Video-Inhalte, die Bildung, Unterhaltung oder Produkt-Highlights auf Plattformen wie YouTube bieten Podcasts : Veranstalten Sie einen laufenden Podcast mit wertvollen Informationen, die für Ihr Einzelziel relevant sind; Bonuspunkte, wenn Sie dabei mit Influencern zusammenarbeiten

Veranstalten Sie einen laufenden Podcast mit wertvollen Informationen, die für Ihr Einzelziel relevant sind; Bonuspunkte, wenn Sie dabei mit Influencern zusammenarbeiten Infografien : Erstellen Sie informative Infografiken; Kunden mögen hochwertige Infografiken oft und geben sie frei, um sie später erneut zu betrachten

Erstellen Sie informative Infografiken; Kunden mögen hochwertige Infografiken oft und geben sie frei, um sie später erneut zu betrachten Blog Posts: Veröffentlichen Sie vertrauenswürdige, praktische Inhalte in Ihrem Unternehmensblog oder im News-Bereich

Suchmaschinenoptimierung

Am besten für folgende Branchen geeignet: Dienstleistungen, Lebensmittel und Getränke, Technologie, Immobilien, Bauwesen, Transport

Suchmaschinenoptimierung (SEO) verbessert die Darstellung Ihres Geschäfts auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs).

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Mindmaps mit Aufgaben zu verbinden und einen leistungsstarken SEO-Planungs-Space zu schaffen

SEO-Profis erledigen dies, indem sie Landing Pages, Blog-Inhalte und Social-Media-Posts so optimieren, dass die Inhalte besser platziert werden, wenn Ihre Zielgruppe nach verwandten Keywords sucht.

Für Geschäfte bedeutet dies, dass sie häufiger in der organischen Suche erscheinen, organischen Traffic generieren, Glaubwürdigkeit aufbauen und die Markenbekanntheit erhöhen.

Bezahlte Werbung

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: Technologie, Transport, Bildung, Einzelhandel, Dienstleistungen, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Finanzwesen, Gastgewerbe, Automobilindustrie

Bezahlte Werbung für traditionelle, Display- und Pay-per-Click (PPC)-Werbung hat das Potenzial, die Sichtbarkeit eines jeden Geschäfts zu erhöhen.

Durch die Wahl der richtigen Marketingkanäle für Ihre Branche und Zielgruppe erhöhen Sie die Zahl der Kunden, die in Ihren Kundenakquisitionstrichter gelangen. Und das ist immer eine gute Sache.

Wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten benötigen, haben wir im Folgenden einige potenzielle Stellen für die Bezahlung von Anzeigen hervorgehoben:

Traditionell: TV, Radio und Printmedien

TV, Radio und Printmedien Anzeigen: Plattformen sozialer Medien, Websites und Apps

Plattformen sozialer Medien, Websites und Apps PPC : Suchmaschinen und Plattformen für soziale Medien

E-Mail-Marketing

Am besten geeignet für folgende Branchen: Einzelhandel, Finanzwesen, Unterhaltung, Non-Profit-Organisationen, Dienstleistungen, Einzelhandel, E-Commerce

Der Versand von benutzerdefinierten E-Mails an potenzielle Kunden auf Ihrer Liste fördert die Kontaktaufnahme und regt sie zum Handeln an.

Sicherlich erhalten wir alle täglich viele Marketing-E-Mails, die wir wieder löschen, aber E-Mail-Marketing ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Kontaktmöglichkeiten mit Ihrer Zielgruppe zu erhöhen. Man weiß nie, wann eine Ihrer Betreffzeilen einen potenziellen Kunden zu einem Kauf veranlasst! 💡🤑

Erleichtern Sie Ihre E-Mails mit ClickUp AI - generieren Sie personalisierte E-Mails in Sekundenschnelle und halten Sie Ihr Geschäft mit Ihrer Zielgruppe in Verbindung

Influencer Marketing

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe, Unterhaltung, Automobil, Einzelhandel

Die Zusammenarbeit mit Influencern in Ihrer Branche schafft Glaubwürdigkeit und erweitert die Reichweite Ihres Marketings auf ein größeres Publikum. Außerdem erhöht sich dadurch Ihre Chance auf eine virale Verbreitung, was enorme Vorteile mit sich bringt - und das alles bei minimalem Arbeitsaufwand für Sie.

Der richtige Influencer kann Ihnen helfen, Glaubwürdigkeit aufzubauen, Ihre Fangemeinde in den sozialen Medien zu vergrößern, Umsätze zu generieren und Feedback einzuholen, um Ihr Unternehmen zu verbessern.

Affiliate Marketing

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: E-Commerce, Gastgewerbe, Finanzwesen, Technologie, Unterhaltung, Marketing

Die Zusammenarbeit mit Drittanbietern, die gegen eine geringe Provision für Ihre Produkte oder Dienstleistungen werben, generiert Umsätze und erweitert Ihre Reichweite auf ein breiteres Publikum.

Einige Businesses entscheiden sich für Affiliate Marketing anstelle von PPC Marketing und anderen Wegen, weil es eine weitere effektive Strategie ist, die Ihren Cash Flow nicht unterbricht. Affiliates werden bezahlt, wenn ein Kunde einen Kauf tätigt, Sie zahlen also nur, wenn es funktioniert.

Veranstaltungen und Sponsoring

Am besten geeignet für folgende Branchen: Fertigung, Bildung, Unterhaltung, Energie, Lebensmittel und Getränke

Die Teilnahme an oder das Sponsoring von Ereignissen erhöht die Sichtbarkeit der Marke und die Zahl der potenziellen Kunden, die mit Ihrem Geschäft in Verbindung treten. Diese Ereignisse müssen nicht unbedingt persönlich stattfinden; auch Webinare und andere Online-Ereignisse sind effektiv.

Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, was zu erledigen ist, wenn Sie Ihr Ereignis planen und durchführen - mit der Ansicht der Aufgaben, den Prioritäten und den Checklisten von ClickUp

Um Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ereignisse auswählen, die für Ihr Publikum tatsächlich relevant und interessant sind. Das könnte bedeuten, dass Sie einige Umfragen mit bestehenden Kunden durchführen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo Sie anfangen sollten oder ob es eine gute Idee für Ihre Marke ist.

Partnerschaften und Kooperationen

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: Lebensmittel und Getränke, Gastgewerbe, Unterhaltung, Automobilindustrie

Die Zusammenarbeit mit anderen Geschäften oder Organisationen ist ein unkomplizierter Weg, um Cross-Promotion zu betreiben und ein größeres Publikum zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, erhöht nicht nur die Sichtbarkeit. Sie erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Ziel rechtzeitig erreichen und gleichzeitig die Finanzen und Aufgaben so aufteilen, dass beide (oder alle) Parteien davon profitieren.

kostenlose Testversionen und Beispiele

Am besten geeignet für folgende Branchen: E-Commerce, SaaS, Unterhaltung, Abonnement-Boxen, Bildung, Gastgewerbe, Finanzen

Kostenlose Testversionen und Beispiele sind nicht nur eine Marketing-Taktik; sie sind mundgerechte Appetithäppchen und interaktive Präsentationen Ihres Angebots.

Sie bieten potenziellen Kunden einen VIP-Zugang zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung, bevor sie sich festlegen, und wecken so Neugier und Begeisterung, damit sie zahlende Kunden werden. 🎉

Loyalitäts- und Empfehlungsprogramme

Am besten geeignet für die folgenden Branchen: Dienstleistung, E-Commerce, Gastgewerbe, Finanzwesen, Abonnements

Treue- und Empfehlungsprogramme sind häufig Bestandteil von Kundenbindungsstrategien, und das aus gutem Grund - sie funktionieren!

Die meisten von uns haben zumindest ein paar Mal einen zusätzlichen Kauf getätigt oder Maßnahmen ergriffen, um von einer bevorzugten Marke belohnt zu werden. Versuchen Sie also, bestehende Kunden für wiederholte Geschäfte und Empfehlungen mit Anreizen wie Rabatten auf zukünftige Einkäufe, Plan-Upgrades oder exklusiven Produkten zu belohnen.

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in der ClickUp Listenansicht

Kundenrezensionen und Erfahrungsberichte

Am besten geeignet für folgende Branchen: E-Commerce, Gesundheitswesen, Transportwesen, Baugewerbe, Abonnement Boxen, Finanzwesen

Zufriedene Kunden zu ermutigen oder zu motivieren, positive Bewertungen und Erfahrungsberichte zu hinterlassen, beeinflusst und schafft Vertrauen bei potenziellen Kunden.

Viele versierte Käufer verbringen Stunden damit, Bewertungen und Erfahrungsberichte von verschiedenen Marken zu lesen, bevor sie ihr hart verdientes Geld ausgeben. Sie möchten, dass sich Ihr Unternehmen durch begeisterte Kunden, ehrliches Feedback und hohe Bewertungen auszeichnet.

Häufige Herausforderungen bei der Kundenakquise

Auf dem Weg zu einer effektiven Kundenakquise werden Sie wahrscheinlich auf einige Stolpersteine stoßen - und das ist auch gut so!

Es kommt darauf an, wie Sie auf jede Herausforderung reagieren. Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die häufigsten Herausforderungen vor und zeigen Ihnen mögliche Lösungen auf, wie Sie Ihre Strategie zur Kundengewinnung wieder auf Kurs bringen können.

Lesen Sie sie jetzt oder setzen Sie ein Lesezeichen für diesen Leitfaden, um ihn erneut zu lesen, wenn Sie wissen, womit Sie es zu tun haben.

Identifizieren Zielgruppe

Herausforderung: Definieren Sie Ihr Einzelziel, entwickeln Sie genaue Kunden-Personas, und passen Sie Ihren Marketingaufwand entsprechend an.

Lösung: Führen Sie eine gründliche Marktforschungskampagne durch, um das Verhalten, die Vorlieben und die demografischen Daten Ihrer Kunden zu ermitteln. Analysieren Sie diese Daten, um Ihr Einzelziel zu ermitteln. 🔍🎯

Wettbewerb

Herausforderung: Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab und kämpfen Sie effektiv um Aufmerksamkeit und Differenzierung.

Lösung: Konzentrieren Sie sich auf Nischenmärkte, heben Sie hervor, was Ihr Unternehmen auszeichnet, und entwickeln Sie ein einzigartiges Wertversprechen. Beobachten Sie die Konkurrenz, um einen Vorsprung zu behalten.

Einfaches Organisieren von Informationen über Ihre Konkurrenz mit umfangreichen Formatierungen und

slash-Befehle

in ClickUp-Dokumenten

Kundenakquisitionskosten

Herausforderung: Bringen Sie Ihre Kundenakquisitionskosten (CAC) und den lebenslangen Wert jedes Kunden ins Gleichgewicht, um Ihr Endergebnis zu verbessern.

Lösung: Konzentrieren Sie sich auf die Optimierung von Marketingkanälen mit hoher Konversionsrate und die Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der Kundenbindung. Bewerten Sie Ihre CAC-Strategie regelmäßig und passen Sie sie an.

Effektive Marketingkanäle

Herausforderung: Ermitteln Sie die besten Marketingkanäle, um Ihr Einzelziel zu erreichen, und setzen Sie Ihre Ressourcen effektiv ein.

Lösung: Experimentieren Sie mit verschiedenen Marketingkanälen, analysieren Sie die Daten auf der Grundlage der Vorlieben Ihrer Zielgruppe und investieren Sie entsprechend.

Conversion Rate Optimierung

Herausforderung: Mehr potenzielle Kunden in zahlende Kunden umwandeln.

Lösung: Testen Sie Ihre Website und Landing Pages mithilfe von A/B-Tests und ähnlichen Strategien kontinuierlich, um herauszufinden, was bei Ihrer Zielgruppe gut ankommt. Stellen Sie klare Calls-to-Action (CTAs) bereit und verfeinern Sie Ihre Customer Journey.

Nutzen Sie die Flexibilität des ClickUp Whiteboards, um Ihre Customer Journey zu kartieren und Ihre Conversion Rate zu optimieren

Vertrauen aufbauen

Herausforderung: Schaffung einer emotionalen Verbindung und eines Gefühls der Zuverlässigkeit bei potenziellen Kunden (eine häufige Herausforderung für kleine oder neue Geschäfte).

Lösung: Aufbau einer soliden Online-Präsenz, Nutzung von Social Proof (z. B. Kundenrezensionen), transparente Kommunikation und Angebot von Garantien oder Testversionen, um das wahrgenommene Risiko für potenzielle Kunden zu verringern.

Skalierungsstrategien

Herausforderung: Skalierung des Kundenakquisitionsaufwands unter Beibehaltung der Effizienz.

Mit ClickUp Goals können Sie Ziele für Ihr Geschäft einstellen und nachverfolgen, so dass Sie wissen, wann und wie Sie skalieren müssen

Lösung: Implementieren Sie skalierbare

marketing tools für kleine Geschäfte

, erweitern Sie erfolgreiche Strategien und investieren Sie in Technologien, die das erhöhte Kundenaufkommen bewältigen können.

Anpassung an Marktveränderungen

Herausforderung: Anpassung an die sich ständig ändernden Verhaltensweisen und Vorlieben der Kunden.

Lösung: Halten Sie sich über Branchentrends auf dem Laufenden, prüfen Sie Kundenfeedback und passen Sie Ihre Strategien bei Bedarf an. Seien Sie bereit, Ihren Ansatz weiterzuentwickeln und bei Bedarf Innovationen einzuführen.

Effektive & Erfolgreiche Kundenakquisitionsstrategien in 10 Schritten

Jetzt kommt der Teil, auf den wir alle gewartet haben! Erlauben Sie uns, Ihnen unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden für erfolgreiche Kundengewinnungsstrategien vorzustellen.

1. Definieren Sie Ihr Zielpublikum

Identifizieren Sie Ihre idealen Kunden anhand von demografischen Daten, Verhaltensweisen und Vorlieben. Nutzen Sie diese Daten, um Kunden-Personas zu erstellen und Ihr Marketing an deren Zinsen und Bedürfnisse anzupassen.

Umfassend

client management tools

wie ClickUp vereinfachen diesen Schritt, indem sie umfangreiche Daten und Analysen zu den aktuellen Kunden liefern.

2. Erstellen Sie überzeugende Inhalte

Überzeugende Inhalte, die einen Wert bieten und gleichzeitig bei Ihrem Einzelziel Anklang finden, sind Marketing-Gold. Nutzen Sie Blogs, Videos, Infografiken und andere Inhalte, um Ihr Fachwissen zu präsentieren und potenzielle Kunden zu gewinnen.

ClickUp AI rationalisiert die Erstellung von Inhalten

3. Implementieren Sie eine SEO Strategie

Erstellen Sie eine SEO-Strategie, um die Sichtbarkeit und den organischen Webverkehr zu verbessern. Verwenden Sie relevante Schlüsselwörter und bauen Sie Backlinks auf, um Ihr Suchmaschinenranking zu verbessern.

4. Nutzen Sie Social Media Marketing

Binden Sie Ihre Einzelziele und Ihren bestehenden Kundenstamm auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, TikTok, LinkedIn und Instagram ein. Geben Sie ansprechende Inhalte frei, interagieren Sie mit Ihren Followern, und nutzen Sie gezielte Werbung, um mehr Menschen zu erreichen.

Möchten Sie Social Media Marketing einfacher machen?

ClickUp Automatisierungen

nimmt Ihnen die Arbeit bei der Planung und Nachverfolgung von Social Posts ab.

5. Start E-Mail-Marketing-Kampagnen

Knüpfen und pflegen Sie Beziehungen zu potenziellen Kunden über gezielte E-Mail-Kampagnen, die wertvolle Inhalte, exklusive Angebote und personalisierte Kommunikation bieten. Bonuspunkte, wenn Sie ein Tool wie ClickUp!

Erstellen und speichern Sie E-Mail Vorlagen in ClickUp, um Ihr Marketing zu einem Kinderspiel zu machen

Mit ClickUp und ähnlichen Tools können Sie die Features des Projektmanagements nutzen, um Ihre Kundenakquise besser zu planen. Außerdem erhalten Sie Zugang zu praktischen Features wie Marketing und

vorlagen für Verkaufstrichter

.

6. In bezahlte Werbung investieren

Stellen Sie ein Budget für Marketingkosten auf Kanälen wie Google oder Facebook-Anzeigen bereit.

ClickUp für Sales Teams

verbessert die Erfolgsquote Ihrer Marketing-Kampagnen dank der Integration mit den wichtigsten Marketing-Tools, detaillierten Analysen und Budgetierungs-Tools von heute.

Zielgerichtete Anzeigen, die auf demografischen Daten, Zinsen und Online-Verhalten basieren, sind effektiv, insbesondere wenn Sie Retargeting einbeziehen. Retargeting bezieht sich auf bezahlte Anzeigen, die auf Einzelziele von Kunden abzielen, die zuvor Ihre Social-Media-Profile oder Ihre Website besucht haben.

7. Ermutigen Sie zu Weiterempfehlungen

Implementieren Sie Empfehlungsprogramme, um treue Kunden zu motivieren, Familie, Freunde, Kollegen und Kontakte in den sozialen Medien weiterzuempfehlen.

Bieten Sie Anreize wie Rabatte, Einträge in Gewinnspielen, Treuepunkte oder exklusiven Zugang zu einzigartigen Inhalten oder Produkten.

8. Bieten Sie kostenlose Testversionen oder Beispiele an

Lassen Sie potenzielle Kunden Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung durch kostenlose Testversionen oder Beispiele kennenlernen. Dies verringert das wahrgenommene Risiko und bietet einen Einblick in die Qualität der von Ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen aus erster Hand, was potenzielle Kunden anlockt und sie nach mehr verlangen lässt.

9. Schwerpunkt auf dem Management von Kundenbeziehungen

Kundenbeziehungsmanagement (CRM) verbessert die Kundenbindung und das Vertrauen. Wirksame

CRM für Startups

umfasst häufig Treueprogramme, personalisierte Angebote und einen hochwertigen Kundenservice.

ClickUp CRM

macht es Ihnen leicht, Ihren Clients Nachrichten zu senden und die Kundenerfahrung zu verbessern. Es bietet alles, was Sie für die Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen, und ermöglicht Ihnen:

Aktualisieren und Organisieren von Kundendaten

Leads nachverfolgen

Kundeninteraktionen verbessern

Automatisierung des Workflows

Erfolg durch Daten und Analysen steigern

Visualisieren Sie Ihre Pipeline, optimieren Sie Kunden-Workflows und arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp's CRM an Opportunities

Nutzen Sie Metriken und Tools zur Datenanalyse, um Einblicke in das Kundenverhalten zu erhalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Strategien zu verfeinern und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

Die Möglichkeiten von ClickUp zur Überwachung und Analyse von Kundendaten machen alles einfacher. Es bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um:

Daten zu sammeln und zu organisieren

Aufgaben und Aktivitäten nachverfolgen

Arbeitsabläufe zu automatisieren

Leistungsmetriken überwachen

Schutz von Kundendaten

Wie man Kundenakquise misst

Sobald Sie eine Strategie zur Kundenakquise eingeführt haben, ist es an der Zeit zu überprüfen, wie effektiv sie ist. Angesichts der sich ständig verändernden Kundenlandschaft sind Verbesserungen auf der Grundlage aktueller Metriken eine ständige Notwendigkeit, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und wir können Ihnen dabei helfen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige Metriken, die Sie nachverfolgen sollten:

Kosten der Kundenakquise

CAC bezieht sich auf die Gesamtkosten für einen neuen Kunden, basierend auf den Kosten für das Marketing- und Vertriebsteam.

Hier ist eine einfache Formel zur Berechnung Ihrer CAC:

CAC = (Gesamtkosten für Marketing und Vertrieb) / (Nummer der neu gewonnenen Kunden)

Umsetzungsraten

Anhand der Konversionsraten, die in verschiedenen Phasen der Customer Journey gemessen werden, können Sie feststellen, was funktioniert und was nicht.

Sie verfolgen, wie viele Leads oder Website-Besucher von jeder Quelle zur nächsten Phase der Customer Journey fortschreiten (z. B. Website-Besuche zu Newsletter-Anmeldungen).

Organisieren Sie Ihre CRO-Strategie mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Hier ist eine schnelle Formel zur Berechnung Ihrer Konversionsraten:

Konversionsrate = (Zahl der Konversionen / Zahl der Besucher oder Leads) x 100.

Wert der Kundenlebensdauer

Der Customer Lifetime Value (LTV) bezieht sich auf den Umsatz, den ein Kunde vom Beginn bis zum Ende seiner Beziehung zu Ihrem Geschäft voraussichtlich generieren wird.

Im Folgenden finden Sie eine grundlegende Formel zur Berechnung des Kunden-LTV:

LTV = (durchschnittlicher Wert des Kaufs x durchschnittliche Anzahl der Käufe)

Rendite der Investition

Der Return on Investment (ROI) misst die Rentabilität Ihrer Strategien zur Gewinnung neuer Clients.

Hier ist eine einfache Methode zur Berechnung des ROI:

ROI = (Nettogewinn aus der Kundengewinnung - Kosten der Kundengewinnung) / (Kosten der Kundengewinnung) x 100

Kunden Abwanderung Rate

Die Kundenabwanderungsrate gibt an, wie viele zahlende Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums den Kauf Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung abbrechen. Je niedriger die Abwanderungsrate ist, desto besser ist der Einfluss auf den Erfolg Ihrer Strategie zur Kundengewinnung.

ClickUp Dashboards sind vollständig benutzerdefiniert, um Ihnen Einblicke in das Kundenverhalten, Abwanderungsraten und alles, was Sie über Ihr Geschäft wissen müssen, zu geben

Sie können Ihre Abwanderungsrate mit dieser einfachen Formel berechnen:

Abwanderungsrate = (Gesamtzahl der verlorenen Kunden im gegebenen Zeitraum / Gesamtzahl der Kunden zu Beginn des gegebenen Zeitraums) x 100

Kundenakquisitionskanäle

Die Nachverfolgung der Leistung verschiedener Kundenakquisitionskanäle verdeutlicht die Wirksamkeit der einzelnen Methoden in Ihrer Strategie zur Kundengewinnung.

Durch den Vergleich von Konversionsraten und ROI der einzelnen Akquisitionskanäle können Sie leicht feststellen, wo Sie die meisten (und wertvollsten) Kunden finden.

Real-life Beispiele Erfolgreiche Kundenakquisitionsstrategien

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Strategien zu verfeinern, besteht darin, aus Fallstudien und Erfolgsgeschichten zu lernen.

Im Folgenden haben wir einige der besten Beispiele für erfolgreiche Strategien zur Gewinnung von Clients aus dem wirklichen Leben zusammengestellt, um Ihr Marketing-Team zu inspirieren. Sind Sie bereit, sich inspirieren zu lassen (und vielleicht ein bisschen neidisch zu werden)?

1. Airbnb

Hervorgehobene Methode: Empfehlungsprogramm

Airbnb hat sein Wachstum durch Empfehlungsprogramme erheblich gesteigert und damit einen neuen Standard gesetzt. Die Marke schaffte Anreize für bestehende Benutzer, Freunde zu werben, indem sie Reiseguthaben anbot, mit denen sie die Kosten für die Buchung eines Speicherorts reduzieren konnten - und es funktionierte.

Die erfolgreiche Strategie ermutigte bestehende Benutzer, für die Plattform zu werben und sorgte für Mund-zu-Mund-Propaganda, die neue Benutzer anlockte, Vertrauen aufbaute und Begeisterung auslöste.

2. Dollar Shave Club

Hervorgehobene Methode: Virales Video

Dollar Shave Club erlangte internationale Aufmerksamkeit, vergrößerte seinen Kundenstamm und steigerte seinen Erfolg mit einem

virales Video

zu erledigen, das die Vorteile seines Produkts hervorragend herausstellte.

Mit ClickUp Integrationen kombinieren Sie erstklassige

projektmanagement-Software

mit den Tools, auf die Sie sich bereits verlassen, um virale Inhalte in Reichweite zu bringen

Mit anderen Worten: Es wurde ein witziges und offenes Video erstellt, das die Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens hervorhebt und die Kunden zum Lachen bringt. Zu erledigen waren Millionen von Neukunden und noch mehr Ansichten.

3. Warby Parker

Hervorgehobene Methode: Anprobierprogramm für die Startseite

Der E-Commerce-Riese Warby Parker hat die Brillenbranche auf den Kopf gestellt, indem er mit einem neuen Anprobeprogramm für zu Hause das Erlebnis des Anprobierens und Kaufens in den Online-Handel brachte.

Das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber es war ein mutiger Schritt, mit dem das Unternehmen mit Designermarken konkurrieren konnte. Warby Parker versüßte das Geschäft mit kostenlosem Versand und der Möglichkeit, mehrere Brillenfassungen anzuprobieren, bevor man sich festlegt - und das alles, ohne dass die Kunden das Haus verlassen müssen.

4. Casper

Hervorgehobene Methode: Inhaltliches Marketing

Dieses inzwischen berühmte Matratzen-im-Karton-Unternehmen stieg zum Ruhm auf indem sie in das gute alte digitale Inhaltsmarketing investierten. Ihr Erfolg ist ein Beweis für die Macht nützlicher, relevanter Inhalte.

Casper veröffentlichte unterhaltsame, heitere Inhalte, die die Verbraucher über die Vorteile eines guten Schlafs und (natürlich) über ihre Matratzen aufklärten. Damit positionierte sich das Unternehmen als Autorität in der Branche und baute das Vertrauen der Verbraucher auf.

Eine Zeit lang gab es sogar ein gedrucktes Magazin namens Woolly, bevor sich das Unternehmen wieder auf digitale Inhalte konzentrierte.

Neue Kunden gewinnen für ein besseres Business-Wachstum

Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder schon eine Weile im Geschäft sind, jedes Unternehmen kann von einer soliden Strategie zur Gewinnung neuer Clients profitieren, um Kunden zu gewinnen.

Die geheime Soße sind zufriedene Kunden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Beziehungen zu den Kunden verbessern und erstklassige Produkte oder Dienstleistungen anbieten müssen.

Pro-Tipp: Wenn Sie etwas gefunden haben, das funktioniert, verdoppeln Sie es! ✅🙌

Sind Sie bereit, Ihr Geschäft anzukurbeln, Ihre CAC zu senken und den LTV Ihrer Kunden zu erhöhen? Wir haben für Sie die besten Tools im Spiel!

Worauf warten Sie noch? Springen Sie auf den ClickUp-Zug auf -es ist kostenlos! 🚂