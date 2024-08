10 Vorlagen für Verkaufstrichter, um mehr Leads zu generieren

Als erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter wissen Sie, dass nicht alle potenziellen Kunden die gleichen Bedürfnisse haben. Deshalb sind Verkaufstrichter entscheidend, um Kunden durch ihre Reise zu führen, damit Sie auf dem Weg dorthin Verkäufe tätigen können.

Die Erstellung von Verkaufstrichtern kann jedoch sehr zeitaufwändig sein. Hier kommen die Vorlagen für Verkaufstrichter ins Spiel. Diese praktischen Tools sparen Zeit bei der Erstellung des Trichterrahmens, damit Sie sich auf die Generierung von Leads und die Steigerung des Umsatzes konzentrieren können.

In diesem Beitrag gehen wir darauf ein, was Trichtervorlagen sind und welche Vorteile die Verwendung einer solchen Vorlage für Ihr Vertriebsteam hat. Wir stellen Ihnen 10 der besten Vorlagen für Verkaufstrichter vor, mit denen Sie die Lead-Erfassung unterstützen und Interessenten in geschätzte Kunden umwandeln können. 🌻

Was ist eine Trichtervorlage für den Vertrieb?

A verkaufstrichter ist eine visuelle Darstellung der Reise, die potenzielle Kunden auf dem Weg zum Kauf Ihrer Produkte oder Dienstleistungen unternehmen. Dies umfasst den gesamten kundenreise vom Kennenlernen Ihres Unternehmens über die Entdeckung von Produkten bis hin zum Tätigwerden.

Der Verkaufstrichter ist an der Spitze am breitesten, da Sie dort die größte Anzahl potenzieller Kunden haben. Der Trichter verengt sich nach unten hin, sodass nur die wertvollsten Kunden übrig bleiben. 🙌

Einfaches Abbilden von Workflows und Aufbau eines eigenen Verkaufstrichters in ClickUp Whiteboards für Marketing- und Vertriebsteams

Die meisten Verkaufstrichter umfassen drei bis sechs Stufen, abhängig von den Bedürfnissen des Unternehmens und den Marketingbemühungen. Sie umfassen in der Regel die folgenden vier Stufen:

Bekanntheit: Der Zeitpunkt, an dem Kunden zum ersten Mal auf Ihre Marke aufmerksam werden - typischerweise durch Anzeigen, das Lesen Ihres Blogs oder durch Mundpropaganda

Der Zeitpunkt, an dem Kunden zum ersten Mal auf Ihre Marke aufmerksam werden - typischerweise durch Anzeigen, das Lesen Ihres Blogs oder durch Mundpropaganda Interesse: Menschen überlegen, ob Ihre Dienstleistungen ihnen helfen, ein Problem zu lösen

Menschen überlegen, ob Ihre Dienstleistungen ihnen helfen, ein Problem zu lösen Engagement: Interessenten beginnen, mehr über Ihr Angebot zu erfahren, sich über die Preise zu informieren und Kontakt zu Vertriebsmitarbeitern aufzunehmen

Interessenten beginnen, mehr über Ihr Angebot zu erfahren, sich über die Preise zu informieren und Kontakt zu Vertriebsmitarbeitern aufzunehmen Aktion: Der Interessent wird zum Kunden, indem er einen Kauf tätigt

Die verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses werden in der Regel in Segmente eingeteilt, die als oberer, mittlerer und unterer Teil des Trichters bekannt sind. Das Ziel des Verkaufstrichters ist es, Einblicke in die Handlungen und Gedanken der Kunden an den verschiedenen Punkten des Kaufprozesses zu geben.

Vorteile der Verwendung einer Vorlage für einen Verkaufstrichter?

Indem Sie potenzielle Kunden in den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses verstehen, können Sie marketing-Kampagnen um die besten Botschaften für die Bedürfnisse der Kunden zu liefern. Was eine Person in der Recherchephase braucht - Informationen über Produkte, die ihre Probleme lösen - unterscheidet sich von dem, was jemand braucht, der bereit ist zu kaufen - z. B. ein maßgeschneidertes Softwareprogramm.

Wenn Sie einen Verkaufstrichter erstellen, können Sie Ihre Kunden dort abholen, wo sie sich in ihrer einkaufsreise . Das Hinzufügen einer Vorlage für einen Verkaufstrichter neben Ihrer verkaufsanwendungen lässt Sie die Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen. 💪

Hier sind einige Vorteile der Verwendung einer Vorlage für einen Verkaufstrichter:

Frühzeitige Analyse der Ressourcen: Durch Einblicke in die Planung können Sie die Ressourcen für verschiedene Kampagnen besser zuweisen

Durch Einblicke in die Planung können Sie die Ressourcen für verschiedene Kampagnen besser zuweisen Einblicke in den Fortschritt: Die meisten Vorlagen bietenvertriebsberichte funktionen, damit Sie den Fortschritt verfolgen und sehen können, was gut funktioniert

Die meisten Vorlagen bietenvertriebsberichte funktionen, damit Sie den Fortschritt verfolgen und sehen können, was gut funktioniert Genießen Sie eine niedrige Lernkurve: Mit einer Vorlage können Sie ohne hochqualifizierte Kenntnisse und mit weniger Zeitaufwand für komplexe Planungen loslegen

Mit einer Vorlage können Sie ohne hochqualifizierte Kenntnisse und mit weniger Zeitaufwand für komplexe Planungen loslegen Nutzen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie mit dem gesamten Vertriebsteam zusammen, dank sofort aktualisierter und leicht gemeinsam nutzbarer Vorlagen

10 Sales Funnel Templates zur Generierung von mehr Leads im Jahr 2024

Mit einer Vorlage für den Verkaufstrichter lernen Sie Ihre Kunden kennen und können Ihre Angebote an den verschiedenen Punkten des Verkaufstrichters auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Indem Sie Ihren Ansatz anpassen, bieten Sie Ihren Kunden das, was sie wollen, wenn sie es brauchen.

Erleichtern Sie sich die Erstellung eines Trichters, indem Sie eine kostenlose Vorlage für einen Verkaufstrichter aus unserer Liste verwenden. Sparen Sie Zeit und bringen Sie Ihre Kunden mit diesen Vorlagen, die Berichte, Anpassungen und Zusammenarbeit in Echtzeit bieten, schneller durch die Pipeline. 👀

1. ClickUp-Schritte zur Erstellung einer Vorlage für den Verkaufstrichter

ClickUp Schritte zur Erstellung einer Vorlage für einen Verkaufstrichter

ClickUp's Schritte zur Erstellung einer Sales Funnel Vorlage ist ein schnelles und einfaches Werkzeug, um eine kostenlose Vorlage für einen Verkaufstrichter von Grund auf zu erstellen. Nutzen Sie ClickUps CRM tool, um Einblicke in die Arten von Produkten und Dienstleistungen zu erhalten, nach denen Ihre Kunden suchen.

Achten Sie auch auf Fragen, die Ihre Kunden aufwerfen, und auf Probleme, die sie auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Ihrer Datenbank lösen möchten kundendatenbank-Software .

Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Vorlage auszufüllen, einschließlich Ideen für die Entwicklung von Aufmerksamkeit und die Erzeugung von Neugierde. Visualisieren Sie Ihre Herangehensweise an Kundenbedürfnisse mit benutzerdefinierten Ansichten wie Listen-, Kalender- und Workload-Ansichten.

Erstellen Sie dann automatisch Aufgaben in ClickUp und weisen Sie sie dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zu. Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen und erstellen Sie Benachrichtigungen, wenn Meilensteine erreicht werden oder Probleme auftreten.

2. ClickUp Vertriebspipeline Vorlage

ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Optimieren Sie Ihre Pipeline und erhalten Sie bessere Einblicke in Ihre Kunden mit ClickUp's Sales Pipeline Vorlage . Diese Arbeitsvorlage leitet Ihr Vertriebsteam von der Identifizierung potenzieller Kunden über die Pflege qualifizierter Leads bis hin zum Abschluss eines Verkaufs.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um Leads als qualifiziert, verloren, vorgeschlagen oder in Demo zu kategorisieren. Fügen Sie Segmente für Kunden hinzu, die sich in den Phasen Onboarding, Pflege oder Aufmerksamkeitsbedarf befinden. Erstellen Sie Aufgaben und lösen Sie Aktionen wie Follow-up-E-Mails aus, um Ihren Vertriebsprozess zu unterstützen.

Die Sales Pipeline-Vorlage sorgt auch dafür, dass das gesamte Vertriebs- und Marketingteam zur Verantwortung gezogen wird. In der Teamansicht können Sie sehen, woran die Vertriebsmitarbeiter arbeiten, die Arbeitsbelastung auf der Grundlage Ihrer Marketingstrategie anpassen und die Ressourcen für E-Mail-Marketingkampagnen verwalten. 👨🏽‍💻

3. ClickUp Vertrieb KPI Vorlage

ClickUp Sales KPI-Vorlage

Die Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp ermöglicht Ihnen die Verfolgung von Vertriebskennzahlen aus allen Blickwinkeln Ihres Vertriebs-Pipeline-Management-Prozesses. Heben Sie Bereiche hervor, in denen Sie große Erfolge erzielen, und erkennen Sie, wo sich Ihr Team verbessern muss - sei es bei der Generierung von Leads oder bei der Ansprache Ihrer zahlenden Kunden.

Ganz gleich, ob Ihr Team an neuen Landing Pages arbeitet, Call-to-Action-Buttons (CTA) für Blog-Posts erstellt oder mit Social-Media-Posts Interesse weckt - Sie möchten sehen, wie gut es dabei vorankommt. Die KPI-Vorlage für den Vertrieb bietet wöchentliche und monatliche Berichtsansichten, um den Fortschritt im gesamten Marketingtrichter zu überwachen.

Beginnen Sie mit der Erstellung von Aufgaben für jede vertriebs-KPI . Dazu können Ziele für Konversionsraten, Anmeldungen oder Aufrufe von Lead-Magneten oder die Anzahl der neu hinzugekommenen Kunden gehören. Als Nächstes fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Dinge wie Umsatz, Upsell-Versuche und Anzahl der Interessenten hinzu.

Verfolgen Sie den Fortschritt bei jeder Aufgabenmetrik wöchentlich und monatlich. Generieren Sie automatisch Aufgaben zur Weiterverfolgung von Punkten, die nicht gut laufen. Weisen Sie Prioritäts-Tags zu, damit das Team weiß, woran es zuerst arbeiten muss, um den größten Verkaufserfolg zu erzielen.

4. ClickUp ChatGPT Aufforderungen zur Lead-Generierung

ClickUp ChatGPT-Prompts für die Lead-Generierung

Selbst wenn Sie wissen, was Kunden in den verschiedenen Phasen des Trichters wollen, ist es schwierig, Wege zu finden, um sie zu motivieren. Zum Glück gibt es eine Vorlage, die Ihnen das Leben leichter macht. Generieren Sie neue Interessenten und entwerfen Sie Marketingkampagnen mit ChatGPT-Prompts von ClickUp für die Lead-Generierung .

Diese Vorlage verwendet KI-gesteuerte Prompts für ChatGPT und Alternativen damit Sie neue Ideen entwickeln können, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Zu den Vorschlägen gehören Marketingstrategien, die zu bestimmten Aktionen führen, Ideen für soziale Medien, die Vertrauen bei den Kunden schaffen, und Fallstudienkampagnen, die das Markenbewusstsein stärken. 💡

Jede Aufforderung lässt sich individuell anpassen. Geben Sie Ihre Buyer Persona und die gewünschten Aktionen in den Text der Aufforderungsvorlage ein. Verwenden Sie die Aufforderung, um Strategien zur Lead-Generierung zu erstellen und die richtige Zielgruppe anzusprechen.

5. ClickUp Wöchentlicher Verkaufsbericht Vorlage

ClickUp Wöchentlicher Verkaufsbericht Vorlage

Die Quintessenz ist, dass ein Verkaufstrichter nur so gut ist wie seine Ergebnisse. Verfolgen Sie den Fortschritt und bauen Sie einen effektiven Verkaufstrichter von Grund auf mit der Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht von ClickUp . Mit dieser Vorlage können Sie leicht erkennen, wo Sie erfolgreich sind und wo es Engpässe gibt.

Geben Sie das in der Vorlage enthaltene Formular für den Tagesabschlussbericht an alle Ihre Vertriebsmitarbeiter weiter, um loszulegen. Passen Sie das Formular so an, dass es Informationen wie Teamleiter, Umsatzprognosen, Vorgesetzter und Name des Mitarbeiters enthält.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um Vertriebsdaten wie neue Leads, konvertierte Anrufe und vereinbarte Meetings zu verfolgen. Verwenden Sie die Wochenansicht, um einen Überblick darüber zu erhalten, woran alle Mitarbeiter während der gesamten Projektlaufzeit gearbeitet haben.

Wechseln Sie in die Ansicht Aktuelle Woche, um einen detaillierten Überblick über die Aufgaben im Zeitplan für diese Woche zu erhalten.

Verwenden Sie diese Vorlage als Roadmap und Tracking-Tool. Automatisierungen optimieren den Arbeitsablauf und Integrationen mit Tools wie HubSpot erleichtern den Mitarbeitern die gemeinsame Nutzung von Kampagnenentwürfen oder die Nachverfolgung ihrer Arbeitszeiten.

6. ClickUp Customer Journey Map Vorlage

ClickUp Customer Journey Map-Vorlage

ClickUp's Customer Journey Map Vorlage können Sie Schmerzpunkte in der gesamten Customer Journey identifizieren. Mit tieferen Einblicken in das Denken und Handeln Ihrer Kunden können Sie bessere Kampagnen erstellen, um Geschäfte abzuschließen und ihre Verkaufsziele schneller zu erreichen . 🏆

Die visuelle Whiteboard-Ansicht können Sie mit allen Teammitgliedern zusammenarbeiten, um die Phasen der Customer Journey darzustellen. Verwenden Sie Haftnotizen, um auf verschiedene Aktionen innerhalb Ihres Kundenstamms hinzuweisen. Identifizieren Sie Berührungspunkte mit Abonnenten, einschließlich Opt-ins und Anmeldungen für die E-Mail-Liste.

Ermitteln Sie auf der Grundlage Ihres Brainstormings Lösungen zur Steigerung der Verkaufsleistung. Zu diesen Lösungen gehören z. B. eine bessere Website-Funktionalität, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen sowie eine verstärkte Ansprache über verschiedene Marketingkanäle.

Weisen Sie auf der Grundlage Ihres neu erstellten Plans sofort Aufgaben zu. Weisen Sie Prioritäten zu und nutzen Sie Abhängigkeiten, um Aufgaben hervorzuheben, die andere blockieren und zuerst erledigt werden müssen.

7. ClickUp Kundenerfolgsplan Vorlage

ClickUp-Kundenerfolgsplan-Vorlage

Um einen erfolgreichen Marketingplan zu erstellen, muss sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllt werden. Verwenden Sie die Kundenerfolgsplan-Vorlage von ClickUp um einen strategischen Fahrplan für die Unterstützung von Kunden in allen Phasen der Pipeline zu entwickeln.

Unterteilen Sie Kunden in Silos und definieren Sie Kriterien, die für ihren Erfolg wichtig sind. Optimieren Sie Kampagnen für Kunden und verfolgen Sie ihre Fortschritte in Bezug auf Kaufentscheidungen und gewünschte Aktionen.

Erstellen Sie Pläne für die nächste Phase, um die Kundenbindung zu verbessern. Überprüfen Sie Ihren Erfolgsplan regelmäßig und aktualisieren Sie ihn auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse. Weisen Sie den zuständigen Teammitgliedern Aufgaben zu, damit sie diese weiterverfolgen und neue Ideen zur Unterstützung Ihrer Nutzer entwickeln.

8. Excel Verkaufstrichter Vorlage von SalesFlare

über SalesFlare

Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen mit ein paar Verkäufern oder ein großes B2B-Verkaufsunternehmen leiten, mit dieser Vorlage können Sie Kunden in allen Phasen der Vertriebspipeline leicht verfolgen. Mit der Tabellenkalkulationsvorlage können Sie Leads in einem einzigen Bereich verwalten.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um die wichtigsten metriken für die Vertriebspipeline und überwachen Sie die Verkaufsaktivitäten vom oberen bis zum unteren Ende des Trichters. Nutzen Sie die Erkenntnisse aus der Vorlage für den Verkaufstrichter, um die Angebote auf Ihrer Verkaufsseite zu verbessern oder neue Konversionsmöglichkeiten wie Webinare oder kostenlose E-Books anzubieten. 📚

Laden Sie die Vorlage herunter, um sie in Google Sheets oder als Microsoft Excel-Tabelle zu verwenden. Da es sich bei dieser Vorlage nur um eine Tabellenkalkulation handelt, müssen Sie ein anderes Tool verwenden, z. B ClickUp um Aufgaben für Teammitglieder zu planen.

9. Excel Verkaufstrichter Vorlage von Gong

über Gong

Ohne Einblick in Ihren Verkaufstrichter ist es schwer zu erkennen, welche Kampagnen funktionieren und welche Interessenten zurücklassen. Mit dieser kostenlosen Vorlage lässt sich der Erfolg in allen Phasen des Verkaufstrichters leicht verfolgen.

Die Excel-Vorlage für die Vertriebspipeline kann auch in Google Sheets verwendet werden. Passen Sie die Vorlage an, indem Sie SEO-Kampagnen hinzufügen und Konversionen wie Telefonanrufe oder E-Mail-Anmeldungen verfolgen.

Aktualisieren Sie die Vorlage, wenn Kunden Entscheidungen treffen. Die Vorlage verfügt über eine integrierte Umsatzprognose, die auf der Grundlage von Kundenaktionen sofort Umsatzzahlen hinzufügt. Verwenden Sie die Vorlage, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und Einblicke in Ihre besten Marketingkampagnen zu gewinnen. 🛠️

10. PowerPoint Verkaufstrichter Vorlage von Slidehunter

über Slidehunter

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, egal ob Sie in einem Startup oder einer großen Vertriebsfirma arbeiten, mit der PowerPoint Sales Funnel Template von Slidehunter. Die Präsentationsvorlage macht es einfach, alle Ihre Ziele und Erwartungen direkt mit dem Team zu teilen.

Die Diashow beginnt mit einer Aufschlüsselung des Verkaufstrichters, in der Sie erklären können, wie sich Ihre Kunden durch den bestehenden Trichter bewegen. Fügen Sie Folien hinzu, um aktuelle Marketingkampagnen zu erläutern und Möglichkeiten für neue Ansätze zu diskutieren.

Wenn Sie mit der Präsentation fertig sind, machen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming, um eine Marketingstrategie zu entwickeln, die auf die Schmerzpunkte der Kunden eingeht. Verwenden Sie eine andere projektmanagementsoftware um Aufgaben zu erstellen und den Fortschritt zu verfolgen.

Bessere Verkaufstrichter in kürzerer Zeit mit ClickUp erstellen

Mit diesen kostenlosen Vorlagen für Verkaufstrichter ist es einfacher denn je, Roadmaps zu erstellen, um die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen. Nutzen Sie sie, um Einblicke in die User Journey zu gewinnen und neue Wege zur Lead-Generierung zu finden. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie in der Hälfte der Zeit mit der Erstellung effektiverer Verkaufstrichter. Mit mehr als 1.000 Vorlagen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, individuelle Verkaufstrichter zu erstellen und den Fortschritt zu verfolgen.

Dank Automatisierung und Aufgabenpriorisierung erhält das Team sofort Informationen darüber, woran es arbeiten sollte, sodass Sie Ihre Vertriebsziele schneller erreichen können. ✅