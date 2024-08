Unternehmensgeschenke funktionieren: Sagen Sie Danke mit diesen perfekten Kundengeschenkideen!

Unabhängig von der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung, die Sie anbieten, wirkt nichts so magisch wie ein gut durchdachtes Kundengeschenk. So wie ein Händedruck ein Geschäft besiegelt, können sorgfältig ausgewählte Geschenke die Geschäftsbeziehungen verbessern, das Vertrauen der Kunden stärken und sogar rOI verbessern durch mehr Verweise und positives Feedback. 🍀

Mit der urlaubssaison ist eine hervorragende Gelegenheit, Ihren geschätzten Kunden und den starken Partnerschaften, die Sie aufgebaut haben, Ihre Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Aber um den Elefanten im Raum anzusprechen: die Auswahl des richtigen Geschenks kann ein unternehmerischer Albtraum sein!

In der Regel möchten wir etwas Persönliches schenken, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, aber die Ideen für Kundengeschenke im Unternehmensbereich sind oft sehr allgemein und oberflächlich.

Lassen Sie uns das ändern und Ihr Geschenkbudget sinnvoll einsetzen - wir haben eine Liste zusammengestellt:

Expertenvorschläge zur Verbesserung Ihrer Strategie für Firmengeschenke

Eine Liste mit 25 durchdachten Geschenkideen für Kunden, die verschiedene Geschmäcker und Preisklassen abdecken

Was sind die Vorteile von Geschenken für Kunden?

Der Markt für Firmengeschenke ist RIESIG und wächst jedes Jahr weiter - wir sprechen von einer Marktprognose von über 300 Milliarden Dollar bis 2027 ! Warum ist das Schenken von Kundengeschenken eine so große Sache?

Der Grund: Sie drücken damit nicht nur Ihre Dankbarkeit aus, sondern stärken die B2B- und B2C-Beziehungen, fördern die Kundentreue und verbessern das Image Ihrer Marke mit einem einfachen, aber durchdachten Geschenk. Sie zeigen damit, dass Sie Ihre Kunden zu schätzen wissen und sich für deren Zufriedenheit einsetzen.

Auf diese Weise bauen Sie eine Bindung und Solidarität zu Ihren Kunden auf, was Ihnen hilft, auf wettbewerbsintensiven Märkten die Nase vorn zu haben. Und mit einer personalisierten Botschaft auf einem Kundengeschenk zeigen Sie, dass Sie an ihn denken.

Laut einer umfrage von Forbes haben über 80 % der teilnehmenden Unternehmen festgestellt, dass sich die Beziehungen zu ihren Kunden dank der Firmengeschenke verbessert haben. Einige greifbare Vorteile sind:

Kundenbindung und langfristige Partnerschaften

Verbesserte Markenbekanntheit

Positive Unternehmensbewertungen und Goodwill 🥳

Neue Kunden (durch Empfehlungen und positive Mundpropaganda)

Geschenke für Kunden können vorteilhafter sein, wenn der Artikel mit dem Firmenlogo versehen ist - die Ware dient als subtile Erinnerung an Ihr Unternehmen und hält Ihre Marke sichtbar und relevant. Das Branding muss jedoch dezent sein, denn Sie wollen keine kitschigen Werbebotschaften vermitteln, sondern personalisierte Geschenke, die zeigen, dass Sie sich mehr Mühe geben.

Strategie für Firmengeschenke: Wie man Kundengeschenke verwaltet

Bevor wir uns mit Geschenkideen befassen, sollten wir uns zwei bewährte Verfahren ansehen, mit denen Sie Ihre Geschenkstrategie für Unternehmen verbessern können:

Untersuchen Sie Ihren Kunden: Wenn Sie die geschäftlichen Bedürfnisse und die Unternehmenskultur Ihres Kunden verstehen, können Sie bei der Auswahl der Kundengeschenke sensibler und rücksichtsvoller vorgehen. Wenn Ihr Kunde zum Beispiel Wert auf nachhaltige Geschäftspraktiken legt, wird er umweltfreundliche personalisierte Geschenke lieben Get a*software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Tool: Die manuelle Verwaltung der Bedürfnisse und Präferenzen mehrerer Kunden kann Ihr Unternehmen verlangsamenPR- oder HR-Teamund deshalb ist es wichtig, dassein leistungsfähiges CRM zu verwenden für die Logistik von Werbegeschenken

Meistern Sie die Verwaltung von Werbegeschenken wie ein Profi mit ClickUp!

Sie werden feststellen, dass die Nutzung von ClickUps CRM und Verkaufsteams mit Suites können Sie den Zyklus Ihrer Kundengeschenke erheblich straffen - von der Ideenfindung bis zur abschließenden Kommunikation. Wir zeigen Ihnen, wie Sie am besten Geschenke für Kunden auswählen und versenden. ClickUp ist ein umfassendes Tool, das Ihnen hilft, Ihre Kontakte zu organisieren, Interaktionen zu verfolgen und Geschenkaufgaben reibungslos und effizient zu verwalten.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Mit ClickUp können Sie detaillierte Kundenkonten anlegen, die Attribute wie Geschenkpräferenzen, besondere Daten und vergangene Geschenkaufzeichnungen enthalten. Sammeln Sie Kundeninformationen durch ClickUp-Formulare und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder um die gesammelten Daten so zu gruppieren, dass sie leicht zu sortieren und zu filtern sind.

ClickUp dient nicht nur als zentraler Knotenpunkt für Kundendaten, sondern hilft Ihnen auch bei der Verwaltung von Arbeitsabläufen für Unternehmensgeschenke. Das können Sie:

Aufgaben einrichten und Checklisten: Planen und verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Kundengeschenken, damit keine Details übersehen werden. Sie können erstellenAufgaben-Abhängigkeiten (z. B. Bestellung eines Geschenks erst nach Genehmigung durch das Management) für einen geordneten Geschenkzyklus

Planen und verwalten Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Kundengeschenken, damit keine Details übersehen werden. Sie können erstellenAufgaben-Abhängigkeiten (z. B. Bestellung eines Geschenks erst nach Genehmigung durch das Management) für einen geordneten Geschenkzyklus Kundeninteraktionen nachverfolgen : Nutzen Sie15+ ClickUp-Ansichten um Kundenbeziehungen zu verfolgen, indem Sie frühere Interaktionen, Geschenkhistorie und Umsatzzahlen überprüfen

: Nutzen Sie15+ ClickUp-Ansichten um Kundenbeziehungen zu verfolgen, indem Sie frühere Interaktionen, Geschenkhistorie und Umsatzzahlen überprüfen Bestellungen und Quittungen verfolgen:ClickUp-Ansichten wie Timeline undKalender helfen Ihnen, die Bestelldaten visuell im Auge zu behalten, oderzeitpläne für Geschenke* Automationen verwenden: Richten Sie Auslöser für automatische Geschenkaufgaben ein. Sie können das System beispielsweise so konfigurieren, dass es Geschenkgutscheine zu bestimmten Zeiten oder nach bestimmten Kundeninteraktionen versendet 🥰

Vertriebs-CRM-Vorlage von ClickUp

Brauchen Sie Hilfe beim Organisieren Ihrer Leads und Kunden? ClickUp hat mehrere vorgefertigte CRM-Vorlagen die helfen, Kundenlisten nach Kontotyp, Geschenkstatus oder anderen Parametern zu ordnen. Insgesamt ist diese kostenlose Plattform ein Muss, wenn Sie die CRM-Workflows im Griff haben und personalisierte Geschenke für Ihre Kunden erstellen möchten.

25 trendige Geschenkideen für Ihre Kunden (+1 Bonusartikel!)

Wir haben einige neue Trends auf dem Markt für Unternehmensgeschenke untersucht, und es scheint, dass immer mehr Kunden auf umweltfreundliche, erlebnisorientierte und produktivitätssteigernde Geschenke abfahren.

Wir haben 25 außergewöhnliche Kundengeschenkideen ausgewählt, mit denen Sie Ihre Dankbarkeit und Wertschätzung auf unvergessliche Weise zum Ausdruck bringen können. 🎁

Aber zuerst haben wir einen tollen Bonusartikel für Sie!

Bonus Inhouse-Auswahl: Ein Jahr ClickUp

Obwohl dies auf den ersten Blick kein Mainstream-Geschenk ist, lassen Sie uns zuhören! ClickUp, als All-in-One-Arbeits- und produktivitätsmanagement-Tool ist ein Geschenk, das nicht aufhört zu geben!

Die vielfältigen Funktionen von ClickUp unterstützen Unternehmen in jeder Branche und in jeder Größenordnung. Ihre Kunden können sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich davon profitieren:

Müheloses Erleichtern zeitmanagement: ClickUp-Tools wieZeiterfassung undZiele werden Ihre Kunden in die Lage versetzen, persönliche und berufliche Aufgaben nahtlos miteinander zu verbinden

zeitmanagement: ClickUp-Tools wieZeiterfassung undZiele werden Ihre Kunden in die Lage versetzen, persönliche und berufliche Aufgaben nahtlos miteinander zu verbinden Unterstützung kreativer Aufgaben : Sie arbeiten mit Kunden aus dem kreativen Bereich? Sie werden es liebenClickUp's Whiteboards und Kommentar undChat-Werkzeuge für die Zusammenarbeit

: Sie arbeiten mit Kunden aus dem kreativen Bereich? Sie werden es liebenClickUp's Whiteboards und Kommentar undChat-Werkzeuge für die Zusammenarbeit Unordnung im Arbeitsbereich beseitigen: Miteinem eleganten Notizblock (auch zugänglich über dieClickUp Chrome-Erweiterung), können sich Ihre Kunden von Papierschnipseln und verstreuten Haftnotizen verabschieden

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Durch das Verschenken eines ClickUp-Jahresabonnement Mit einem ClickUp-Jahresabonnement zeigen Sie, dass Ihnen das Wachstum und der Erfolg Ihrer Kunden am Herzen liegen - und das beeindruckt vor allem Kunden, die mit kleinen Teams viel zu tun haben und eine organisatorische Aufwertung gut gebrauchen können!

Sie suchen nach weiteren Geschenkideen für Kunden? Wir haben sie! 😎

1. Eine handschriftliche Notiz mit einer Schachtel hochwertiger Pralinen oder Süßigkeiten Geringes Budget ? Mit einer Schachtel Gourmet-Schokolade oder Konfekt können Sie nichts falsch machen!

Elle Hughes via Pexels Gönnen Sie sich die süße Seite des Geschäfts mit erlesenen Geschmacksrichtungen und eleganter Verpackung. In einer Welt, in der ein Hauch von Luxus einen langen Weg zurücklegt, bieten diese Pralinen einen köstlichen Geschmack der Raffinesse. Sie sind wie ein Zeichen Ihrer Wertschätzung für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden. 🍫

Die Wahl der Pralinen hängt von Ihrem Budget ab, aber wir empfehlen, sie mit einer handgeschriebenen, persönlichen Botschaft zu versehen. Nutzen Sie eine schön kalligraphierte Notiz, um jedes Kundengeschenk zu begleiten, und der Kunde wird die Zeit zu schätzen wissen, die Sie für diese Geste aufgewendet haben. Sie können sogar Verwenden ClickUp AI , einem Schreibassistenten, um maßgeschneiderte Nachrichteninhalte zu erstellen!

2. Maßgeschneiderter Kalender

A kalender für Kunden ist ein praktisches und zugleich perfektes Geschenk. Mit dem Branding Ihres Unternehmens personalisiert, erinnern diese Kalender das ganze Jahr über an Ihr Unternehmen. Diese Kundengeschenkidee ist ein dauerhaftes Zeichen Ihrer Wertschätzung, das Funktionalität und Markenbekanntheit in einem einzigen, gut erhaltenen Paket vereint. 🗓️

3. Wellness-Geschenkbox

Nach den langen Tagen, Monaten und Jahren in der Geschäftswelt sehnt sich jeder nach einem Moment der Entspannung und Verjüngung. A wellness-Geschenkset bietet die Möglichkeit, sich zu entspannen und der Selbstfürsorge den Vorrang zu geben.

Dieses sorgfältig zusammengestellte Set kann Artikel wie beruhigende Kerzen, luxuriöses Badesalz und Aromatherapieöle enthalten, um ein Spa-ähnliches Erlebnis zu Hause zu schaffen. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, sich eine Pause zu gönnen und neue Energie zu tanken, und ist damit ein sinnvolles Geschenk für hart arbeitende Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. 🛀

4. Umweltfreundliche Artikel

fertiggestellt über Pexels Umweltfreundliche Geschenke symbolisieren die positiven Veränderungen, die Sie fördern, sowohl in der Geschäftswelt als auch in der Welt, die wir alle teilen. 🌍

Unternehmen, die umweltbewusste Entscheidungen treffen, werden nachhaltige Produkte wie wiederverwendbare Einkaufstaschen, Bambusgeschirr und umweltfreundliche Reinigungsmittel als Geschenke zu schätzen wissen.

Solche Gesten zeigen, dass wir alle Team Earth sind und einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Lebensstil fördern, was an sich schon eine Aussage ist.

5. Elektronik-Organizer

Ein Elektronik-Organizer soll Ordnung und Leichtigkeit in das tägliche Leben bringen. Er kann Geräte, Kabel und Zubehör übersichtlich aufbewahren, was letztendlich Zeit spart und das Durcheinander reduziert. 🛠️

Sayan Majhi via Unsplash Mit diesem Geschenk geben Sie Ihrem Kunden ein Werkzeug an die Hand, das seine tägliche Effizienz steigert und die technischen Abläufe vereinfacht. Diese Geste symbolisiert Ihr Engagement, das Leben Ihres Kunden zu erleichtern reibungsloser und besser organisiert .

6. Zeitblock Schreibtischuhr

Ein weiterer produktivitätssteigernder Artikel auf unserer Liste: eine zeitblock-Schreibtischuhr (Liebe den Reim!) ist nicht nur ein Weg, um die Zeit im Auge zu behalten sondern ein leistungsstarkes Zeitmanagement-Tool. Diese elegante Uhr kommt auch mit einem Pomodoro-Timer der Ihrem Kunden helfen wird, seinen Tag effektiv zu planen und sich besser zu konzentrieren. ⏰

7. Kluges Notizbuch

A intelligentes Notizbuch ist ein digitales Werkzeug, mit dem handschriftliche Notizen und Skizzen digitalisiert und auf anderen Geräten leicht zugänglich gemacht werden können. Dieser Artikel ist perfekt für Kreative und Profis gleichermaßen. Außerdem reduziert es den Papierverbrauch. 📝

8. Tragbarer Laptop-Ständer

Anete Lusina via Pexels Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Arbeitsplatzes ist ein tragbarer Laptop-Ständer. Er lässt sich auf die perfekte Höhe und den perfekten Winkel einstellen, bietet ergonomischen Komfort und hilft dem Benutzer, eine bessere Haltung einzunehmen. Er reduziert die Belastung bei langen Arbeitszeiten und ist damit ein hervorragendes Kundengeschenk! 💻

9. Selbsterhitzende Kaffeetasse

Wenn Kaffee die Produktivität steigert lassen Sie Ihre Kunden den Duft einer frisch gebrühten Tasse und den ersten belebenden Schluck Koffein genießen! Die innovative selbstheizende Tasse sorgt dafür, dass der Kaffee Ihres Kunden immer die perfekte Temperatur hat, vom ersten Schluck bis zum letzten Tropfen, so dass er auf ihre Arbeit konzentrieren können ohne Unterbrechung. 🍵

10. Buch

Je nach Arbeit oder Vorlieben Ihres Kunden können Sie ihm ein Buch schenken, um seinen Geschäftssinn zu schärfen. Eine aufschlussreiche Lektüre mit Strategien, Weisheiten und praktischen Ratschlägen kann ihnen helfen, ihr Unternehmen zu neuen Höhen zu führen. ⛰️

11. Kindle

Özgür via Pexels Wenn es Ihnen schwerfällt, sich für ein einziges Buch zu entscheiden (oder Sie ein größeres Budget haben), können Sie mit einem Kindle nichts falsch machen! Er öffnet Ihnen die Tür zu einer ganzen Bibliothek von Möglichkeiten. Mit Tausenden von Titeln, die Ihren Kunden zur Verfügung stehen, werden sie es lieben, ihre literarische Welt ganz bequem zu erweitern. 📱

12. Wohltätige Spende

Im Geiste der Dankbarkeit und des Zurückgebens haben wir ein sinnvolles Kundengeschenk ausgewählt, das bei manchen Menschen Anklang findet: eine Spende für wohltätige Zwecke. Notieren Sie sich die Ziele, die Ihr Kunde unterstützt, und spenden Sie in seinem Namen für wohltätige Zwecke.

Das ist ein Geschenk, das über das Materielle hinausgeht und Ihr Engagement nicht nur für Ihre berufliche Partnerschaft, sondern auch für die Verbesserung der Welt unterstreicht. 💌

13. Smartwatch

Onur Binay via Pexels Eine Smartwatch kann eine der besten Geschenkideen für Kunden sein, die Wert auf Flexibilität bei der Arbeit und allgemeines Wohlbefinden legen. Sie ist nicht nur ein persönlicher Assistent am Handgelenk, sondern hilft Ihrem Kunden auch, den Überblick über seine Termine zu behalten, Benachrichtigungen zu erhalten und seine Gesundheit zu überwachen und Fitness unterwegs. ⌚

14. Intelligente Wasserflasche

Wer viel zu tun hat, vergisst oft, für ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu sorgen. Die intelligente Wasserflasche ist hier, um das zu ändern. Dieses innovative Gerät erinnert den Benutzer daran, regelmäßig Wasser zu trinken, verfolgt den Fortschritt der Flüssigkeitszufuhr und lässt sich nahtlos mit Smartphone-Geräten synchronisieren.

Ihr geschätzter Kunde braucht sich um eine Sache weniger zu kümmern, denn dieses Werbegeschenk hilft ihm, auch bei anspruchsvollen Zeitplänen einen optimalen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. 🥤

15. Online-Kurse

Wenn es sich bei Ihrem Kunden um ein Start-up-Unternehmen handelt, das versucht, in der Welt Fuß zu fassen, ist das Verschenken von Online-Kursen eine unterhaltsame Art und Weise, sein Team auf den neuesten Stand zu bringen. Beliebte Kurse im Bereich der Unternehmensgeschenke drehen sich um die berufliche Weiterbildung, aber einige Unternehmen entscheiden sich auch für bindungsfreundliche Geschenke wie Koch-, Meditations- oder Nagelkunstkurse. 💅

Diese Art von personalisierten Geschenken könnte den Anschein erwecken, dass Sie eine starke Empfehlung zur Verbesserung aussprechen - stellen Sie also sicher, dass dies als ein durchdachtes Geschenk und nicht als ein hinterhältiges Kundengeschenk ankommt.

16. Kratzkarte

Haben Sie einen Kunden, den das Reisefieber gepackt hat? Dann ist eine scratch-Karte wäre die perfekte Leinwand für ihre Fernweh-Abenteuer. Bei jedem Ort, den sie besuchen, können sie die Oberfläche abkratzen, um die darunter liegende Farbe zum Vorschein zu bringen und so einen persönlichen Reisebericht zu erstellen - und dabei vielleicht an Sie zu denken! 🗺️

17. Sukkulenten

Angèle Kamp via Pexels Für diejenigen, die die meiste Zeit im Büro verbringen, kann ein Hauch von Natur eine willkommene Abwechslung sein. Hier kommen die Sukkulenten-Geschenke ins Spiel. Diese robusten und anmutigen Pflanzen bieten mehr als nur ästhetischen Charme - sie sorgen für frischen Wind in einem ansonsten hektischen Arbeitstag und verwandeln jeden Büroraum in eine hübsche Oase. 🪷

18. Eintrittskarten für einen Escape Room

Eintrittskarten für einen Escape Room sind nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Reisepass für Abenteuer und Zusammenarbeit. Sowohl physische als auch virtuelle Escape Rooms (letztere sind ideal für abgelegene Teams ) fordern die Problemlösungsfähigkeiten und die Teamarbeit eines jeden Teams heraus, und das alles mit viel Spaß. Sie fördern die Kameradschaft, verbessern die Kommunikation und bieten ein unvergessliches teambildende Maßnahmen erleben. 🎟️

19. Personalisierte Mappe

Wenn Sie eine professionelle Geste mit einer persönlichen Note anstreben, ist die personalisierte Mappe genau das Richtige für Sie. Es ist mehr als nur ein weiteres Business-Accessoire zur Aufbewahrung von Dokumenten.

Wenn Sie den Namen oder die Initialen Ihres Kunden in die Mappe einfügen, verleihen Sie ihr eine persönliche Botschaft und eine Dimension, die Ihre Liebe zum Detail und Ihr Engagement für den Erfolg Ihres Kunden unterstreicht. 🗂️

20. Intelligenter Rucksack

In einer Welt, in der die Menschen ständig unterwegs sind, wird ein Rucksack zu einem unverzichtbaren Begleiter, um alles Notwendige zu transportieren.

Sie können sich für einen diebstahlsicheren Rucksack mit Firmenlogo und Fächern für Gadgets und andere wichtige Dinge entscheiden. Ein solches Kundengeschenk könnte zum bevorzugten Reise- und Arbeitsbegleiter Ihres Kunden werden, der seine Mobilität erhöht und sicherstellt, dass er jederzeit gut ausgerüstet ist. 🎒

21. Kachel-Tracker

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie wieder nach Ihren verlegten Schlüsseln oder Ihrer Brieftasche kramen. Das ist die Magie des kachel-Tracker der Tile Tracker ist ein lebensrettendes Geschenk für die alltäglichen Momente, in denen man sich fragt: Wo habe ich das nur gelassen? Dank der Bluetooth-Ortungstechnologie weiß Ihr Kunde immer, wo sich seine Sachen befinden, und das macht seinen Alltag ein bisschen einfacher. 🏷️

22. Weißes Rauschgerät

A gerät für weißes Rauschen ist ein gutes Geschenk für gestresste Kunden.

Viele Menschen haben Schwierigkeiten, nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag einzuschlafen. Ein Gerät mit weißem Rauschen bietet eine Reihe von Klängen, von beruhigendem weißen Rauschen bis hin zu beruhigenden Melodien. Mit diesem Werbegeschenk kann Ihr Kunde seine Schlafumgebung an seine Vorlieben anpassen und so sicherstellen, dass er erfrischt aufwacht und bereit ist, jeden neuen Tag mit Elan in Angriff zu nehmen. 🎼

23. Ringe gegen Angstzustände

Wenn Sie mit Ihrem Geschenk die psychische Gesundheit fördern wollen, sollten Sie spitze angst-Ringe (auch sensorische Ringe genannt) können eine gute Option sein. Sie sind in großen Mengen erhältlich, sehr preisgünstig und können sehr nützlich sein für Arbeitnehmer, die zu Stress und Angstzuständen neigen, oder für diejenigen die unter ADHS leiden . Diese Ringe wirken durch die Aktivierung von Nervenenden und Druckpunkten in den Fingern und lösen eine beruhigende Wirkung aus.

24. Schlüsselanhänger mit Gravur

Für Kunden in der dynamischen welt der Immobilien in der Schlüssel den Schlüssel zu unzähligen Möglichkeiten darstellen, ist ein gravierter Schlüsselanhänger mehr als nur ein witziges Geschenk. Er symbolisiert Ihre Wertschätzung für ihre unermüdlichen Bemühungen, die Türen zu Häusern und Investitionen zu öffnen. Je nach den Wünschen Ihres Kunden können Sie einen Namen oder eine besondere Botschaft in den Schlüsselanhänger eingravieren lassen. 🗝️

25. Zusatzartikel für Gesundheit und Hautpflege

Sie möchten Ihren Kunden etwas Liebe schenken? Verschenken Sie doch mal relevante Gesundheits- und Hautpflegezusätze! In der Regel handelt es sich dabei um luxuriöse Markenprodukte, die darauf abzielen, die durch lange Arbeitszeiten und Bildschirmarbeit verursachten Schäden an Körper und Haut auszugleichen.

Wir sprechen hier von Nahrungsergänzungsmitteln, kühlenden Augen- und Gesichtsmasken, feuchtigkeitsspendenden Seren und Haarpflegetonics - es sind Unisex-Produkte, die jeder liebt! 💆

Vereinfachen Sie Ihre Kundengeschenke mit ClickUp!

Sobald Sie sich entschieden haben, was Sie verschenken möchten, machen Sie einen sorgfältigen Plan, um den Artikel innerhalb vernünftiger Fristen zu präsentieren und zu liefern - niemand möchte ein Weihnachtsgeschenk nach dem Neujahrstag erhalten!

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0-Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Zum Glück, die Verwaltung Ihres Kunden wird mit ClickUp zum Kinderspiel. Nutzen Sie diese projektmanagement-Tool zur Rationalisierung der Schenkungsprozesse in jeder Phase des kundenreise . Verwenden Sie ClickUp zum:

Verfolgen Sie Ihr Geschenkinventar: Behalten Sie den Überblick, welche Geschenke Sie vorrätig haben, welche Kunden was erhalten haben und wann Erinnerungen einstellen: Planen Sie Erinnerungen für Aufgaben wie die Bestellung oder den Versand eines Geschenks Verwalten Sie Ihr Budget: Behalten Sie Ihre Ausgaben für Geschenke im Griff und stellen Sie sicher, dass Sieressourcen zuweisen gut Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen: Teilen Sie die Aufgabe des Brainstormings und der Verwaltung von Geschenken mit Ihrem Team, um ein Gefühl der Einheit und der gemeinsamen Verantwortung in dieser Weihnachtszeit zu fördern

So, * für ClickUp anmelden und verwandeln Sie die lästige Aufgabe des Schenkens in ein fröhliches Fest! 🎄