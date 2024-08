9 beste White Label Marketing Software für Agenturen im Jahr 2024

White-Label-Marketing-Software ist ein SaaS-Produkt, mit dem Sie fachkundige Dienstleistungen von Dritten anbieten können, die Sie als Ihre eigenen ausgeben.

Ganz gleich, ob Sie individuelle Leistungsberichte bereitstellen oder zusätzliche digitale Marketingdienste anbieten möchten, White-Label-Software kann Ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Entdecken Sie die Tools und White-Label-Marketing-Services, die Sie benötigen, um Ihren Kunden auf Knopfdruck Website-, Social-, Such- und E-Mail-Analysen zur Verfügung zu stellen. Oder bieten Sie zusätzliche White-Label-Dienste wie lokale SEO und Lead-Generierung an, ohne weitere Teammitglieder einstellen oder eigene Software entwickeln zu müssen.

Sehen Sie sich die besten White-Label-Services für digitale Marketingagenturen an!

Worauf sollten Sie bei White-Label-Marketing-Software achten?

Die Wahl der besten White-Label-Marketing-Software für Ihre Social-Media- oder Digital-Marketing-Agentur kann Ihr Angebot erweitern und die allgemeine Attraktivität Ihrer Dienstleistung verbessern. Aber woher sollen Sie bei der großen Auswahl wissen, wo Sie anfangen sollen?

Hier sind die wichtigsten Merkmale, auf die Sie achten sollten:

Intuitive Oberfläche: Ihre White-Label-Software sollte ein Gleichgewicht zwischen umfassenden Funktionen und einfacher Navigation bieten

Ihre White-Label-Software sollte ein Gleichgewicht zwischen umfassenden Funktionen und einfacher Navigation bieten Anpassung: Ihre Marke ist einzigartig, also sollten es Ihre Tools auch sein. Vergewissern Sie sich, dass die White-Label-Software reichlich Raum lässt fürbranding, Farbschemata und Logos. Sie möchten, dass es sich nahtlos in die Ästhetik Ihrer Agentur einfügt

Ihre Marke ist einzigartig, also sollten es Ihre Tools auch sein. Vergewissern Sie sich, dass die White-Label-Software reichlich Raum lässt fürbranding, Farbschemata und Logos. Sie möchten, dass es sich nahtlos in die Ästhetik Ihrer Agentur einfügt Merkmale und Funktionalität: Marketing ist vielfältig. Ihre White-Label-Software sollte so viele Bereiche wie möglich abdecken: SEO, soziale Medien, E-Mail-Marketing, Inhaltserstellung und Analysen. Je vielseitiger, desto besser

Marketing ist vielfältig. Ihre White-Label-Software sollte so viele Bereiche wie möglich abdecken: SEO, soziale Medien, E-Mail-Marketing, Inhaltserstellung und Analysen. Je vielseitiger, desto besser Kundensupport: Selbst mit der benutzerfreundlichsten White-Label-Marketing-Software können Sie auf eine Blockade stoßen. Ein kompetenter Kundensupport durch ein schnelles und reaktionsschnelles Team kann Sie vor Verzögerungen bewahren, die zu unzufriedenen Kunden führen

Selbst mit der benutzerfreundlichsten White-Label-Marketing-Software können Sie auf eine Blockade stoßen. Ein kompetenter Kundensupport durch ein schnelles und reaktionsschnelles Team kann Sie vor Verzögerungen bewahren, die zu unzufriedenen Kunden führen Preisgestaltung: Es gibt ein White-Label-Marketing-Tool für jeden Geldbeutel. Die Herausforderung besteht darin, eine Software zu finden, bei der Kosten und Qualität in einem ausgewogenen Verhältnis stehen

Denken Sie daran, dass das Ziel darin besteht, Ihre Dienstleistungen zu verbessern, die Kundenerfahrung zu steigern und das Wachstum zu fördern. Vergewissern Sie sich, dass Ihre White-Label-Marketing-Software all diese Punkte erfüllt ✔️

Die 9 besten White-Label-Marketing-Software im Jahr 2024

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Mit ClickUp erhalten Sie eine umfassende Suite von Marketing- und projekt-Management-Tools in einer All-in-One-Produktivitätsplattform. Von der Aufgabenerfassung und Zusammenarbeit bis hin zu social Media-Projektmanagement sein umfassender Ansatz für das digitale Marketingmanagement macht es schwer, Agenturen und unternehmen .

Die ClickUp Marketing Agentur Vorlage ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung mehrerer Kampagnen und Kunden, während Sie alle Ihre Projekte von einem Dashboard aus verfolgen können. Sie können das breite Angebot an Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anpassen (und skalieren, wenn Sie wachsen) mit einer unzähligen Auswahl an Vorlagen, einschließlich:Vorlagen für Inhaltskalender !

3. SE-Ranking

über SE-Ranking SE Ranking ist ein praktisches Tool für Marketing-Agenturen, das mit zahlreichen Funktionen ausgestattet ist. Dazu gehören Echtzeit-Überprüfungen von SEO und PPC, Hilfe bei sozialen Medien, Website-Bewertungen und Dashboards, die Sie personalisieren können.

Die White-Label-SEO-Software bietet Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Berichten und ermöglicht es Ihnen, die Plattform mit Ihrem Branding zu versehen.

Mit seinem benutzerfreundlichen Design und den vielen Ressourcen fügt sich SE Ranking problemlos in Ihren Arbeitsalltag ein

SE Ranking beste Eigenschaften

Hilfreiche Onboarding-Sitzungen

Freundliche Dashboards

Hilft bei SEO für mehrere Kunden

Einschränkungen beim SE-Ranking

Niedrigerer Preisplan hat begrenztes Tracking

Einige Nutzer beschweren sich über Fehler bei der Backlink-Überprüfung

SE Ranking Preise

Essential : $44/Monat

: $44/Monat Pro : $87.20/Monat

: $87.20/Monat Business: $191,20/Monat

SE Ranking Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,187+ Bewertungen)

4.8/5 (1,187+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (269+ Bewertungen)

4. Metriken beobachten

über Metriken beobachten Mit seiner einfachen Benutzeroberfläche und den umfassenden E-Mail-Berichtstools ist Metris Watch eine gute White-Label-Softwareoption für Ihre digitalen Marketingdienste.

Sie können Ihre Farben auswählen und die Berichte mit Ihrem Logo versehen und sie dann direkt über die von Ihnen gewählte E-Mail verschicken.

Verabschieden Sie sich von klobigen PDFs, lästigen Links und webbasierten Berichten. Metrics Watch liefert vollständige Marketingberichte direkt in die Posteingänge Ihrer Kunden.

Metrics Watch beste Eigenschaften

Einfache, schnelle Einrichtung

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Echtzeit-Warnungen

Metrics Watch Einschränkungen

Benötigt Hilfe vom Kundensupport, um benutzerdefinierte Metriken einzustellen

Begrenzte Designoptionen

Metrics Watch Preise

Starter : $29/Monat

: $29/Monat Pro : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Premium : $100/Monat pro Benutzer

: $100/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Metrics Watch Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1+ Bewertungen)

4.0/5 (1+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3+ Bewertungen)

5. Semrush

über Semrush Semrush ist eine der besten SEO-Agentur-Software auf dem Markt. Sie bietet eine breite Palette von Funktionen, darunter Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalyse, Backlink-Analyse und Website-Auditing. Semrush wird von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt, von kleinen Startups bis hin zu Großunternehmen.

Mit dem Tool My Reports können Unternehmen White-Label-Berichte mit integrierten Daten aus Google Search Console, Google My Business, Google Analytics und Semrush-Tools erstellen

Semrush bietet auch einen White-Label-Service für die Erstellung von Inhalten an, den Marketplace, der von der Hauptwebsite getrennt ist.

Semrush beste Eigenschaften

Top-Quelle für Keyword-Recherche und -Prüfung

Fantastische Kundenbetreuung

Zahlreiche kostenlose Schulungsressourcen

Semrush Einschränkungen

Kostspielig, besonders mit Addons

Agenturen und Teams müssen ein gemeinsames Login verwenden

Nicht ideal für Unternehmen, die regionale oder lokale SEO verfolgen

Semrush Preise

Pro : $130/Monat

: $130/Monat Guru : $250/Monat pro Benutzer

: $250/Monat pro Benutzer Business : 500 $/Monat pro Benutzer

: 500 $/Monat pro Benutzer Kunden: Kontakt für Preisgestaltung

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,755+ Bewertungen)

4.5/5 (1,755+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,112+ Bewertungen)

6. SocialPilot

über SocialPilot Die Social-Media-Management-Plattform SocialPilot bietet White-Label-Reporting für soziale Analysen über mehrere Plattformen hinweg.

SocialPilot ist für viele Social-Media-Agenturen die bevorzugte Plattform. Seine Fähigkeit, bis zu 500 Beiträge auf einmal zu planen, schnell Beiträge mit nativer KI zu erstellen und mit Teammitgliedern und Kunden zusammenzuarbeiten machen es zu einer beliebten Wahl für Marketingkampagnen.

Die White-Label-PDF-Berichte zeigen detaillierte Metriken für alle Ihre sozialen Inhalte auf Seiten- oder Post-Basis.

SocialPilot beste Eigenschaften

Native AI für einfache Beitragserstellung

Angemessene Preise

Kann viele Social-Media-Konten verwalten

SocialPilot Einschränkungen

Separate Berichte für jedes Social-Media-Konto

Zeitaufwendig in der Einrichtung

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

SocialPilot Preise

Profi : $26/Monat

: $26/Monat Kleines Team : $43/Monat

: $43/Monat Agentur : $85/Monat

: $85/Monat Agentur+: $170/Monat

SocialPilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (581+ Bewertungen)

4.5/5 (581+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (358+ Bewertungen)

7. Sendbar

über Sendbar Sendible ist ein umfassendes Social-Media-Management-Tool, mit dem Unternehmen, insbesondere Agenturen, ihre Social-Media-Präsenz effektiv verwalten und verstärken können.

Sendible White Label bietet Agenturen ein individuelles Branding und eine eigene Domain mit erweiterten Reporting-Tools. Sie können auch Anwendungen in das White-Label-Tool einbetten und eine nahtlose Integration genießen.

Im Kern ermöglicht Sendible seinen Nutzern die Planung von Social-Media-Posts auf mehreren Plattformen, einschließlich Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und anderen, über ein einziges Dashboard. Die Plattform umfasst die Überwachung von Erwähnungen in den sozialen Medien

Zusätzlich zur Planung bietet Sendible umfassende Überwachungsfunktionen für soziale Medien. Die Nutzer können die Erwähnungen ihrer Marke in den sozialen Medien verfolgen und so zeitnah auf Kundenanfragen und Feedback reagieren.

Sendible bietet außerdem Funktionen zur Zusammenarbeit, die es Teams ermöglichen, gemeinsam an Social-Media-Inhalten zu arbeiten und so eine einheitliche Markenbotschaft auf allen Plattformen zu gewährleisten.

Sendible beste Eigenschaften

Gut geeignet für Agenturen mit mehreren Konten

Einfach zu bedienen, sehr intuitiv

Vollständige Kalendervorschau

Sendible Einschränkungen

Ein bisschen teuer, keine kostenlose Version

Einige Nutzer berichten über eingeschränkte Funktionen auf LinkedIn und Pinterest

Automatisch geplante Beiträge werden manchmal ohne Benachrichtigung verworfen

Sendible Preise

Creator : 29 $/Monat

: 29 $/Monat Traction : $89/Monat pro Benutzer

: $89/Monat pro Benutzer Weißes Label : $399/Monat pro Benutzer

: $399/Monat pro Benutzer Benutzerdefinierter Plan: Kontakt für Preise

Sendible Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (844+ Bewertungen)

4.5/5 (844+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

8. OptinMonster

über OptinMonster Das Lead-Generierungs-Tool OptinMonster hilft Agenturen, Bloggern und Unternehmen bei der Erstellung von Conversion-Kampagnen mit Website-Tools wie Popups, Floating Bars, Slide-Ins und Inline-Formularen.

Die Software wurde für ernsthaftes Engagement und Konversionen entwickelt und bietet alles, was Sie brauchen, um Besucher auf Ihrer Website zu binden, wie zum Beispiel:

Leuchtkasten-Popups

Gamifizierte Räder

Geolocation Targeting

Erkennung von Ausstiegsabsichten

Targeting auf Seitenebene

OptinMonster bietet keinen White-Label-Service an, aber es stellt White-Label-Tools zur Verfügung. So können Sie beispielsweise das Dashboard mit Ihrem eigenen Branding versehen. Fügen Sie dann Ihr Logo, Symbol, Text und Farben hinzu.

OptinMonster beste Eigenschaften

Außergewöhnliche Qualität

Flexible, anpassbare Website-Tools

Einfach zu benutzen

OptinMonster Einschränkungen

Fehlendes responsives Design auf dem Handy

Mögliche Wartezeiten beim Kundenservice

Begrenzte White-Label-Dienste

OptinMonster Preise

Basis : $9/Monat

: $9/Monat Plus : $19/Monat

: $19/Monat Pro : $29/Monat

: $29/Monat Wachstum: $49/Monat

OptinMonster Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (83+ Bewertungen)

4.3/5 (83+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

9. Vendasta

über Vendasta Vendasta ist eine KI-unterstützte White-Label-Software, die eine (sehr) große Auswahl an digitalen Marketing-Apps und Lösungen, die Agenturen weiterverkaufen können.

Die White-Label-Marketingplattform bietet alles, was Sie brauchen, um Produkte mit Ihrem Markennamen weiterzuverkaufen, einschließlich Tools für Abrechnung, Verkauf, Marketing und Fulfillment. Es handelt sich um eine All-in-One-White-Label-Lösung für Marken, die nach einer speziellen White-Label-Plattform suchen.

Wenn Sie auf der Suche nach der größten Auswahl an White-Label-Marketing-Tools sind, werden Sie die unendliche Auswahl genießen, einschließlich:

White-Label-E-Mail-Marketing

White-Label-SEO-Tools

White-Label-Marketing-Automatisierung

White-Label-Website-Builder

Vendasta beste Eigenschaften

Große Auswahl an White-Label-Produkten

Umfangreiche Schulungsbibliothek

Sehr hilfsbereites Team

Vendasta Einschränkungen

Backend kann verwirrend sein

Mehrere Rezensenten berichten von mittelmäßiger Qualität einiger Dienstleistungen

Vendasta Preise

Kostenlos

Essentials : $359/Monat + $500 Einführungsgebühr

: $359/Monat + $500 Einführungsgebühr Professional : $749/Monat + $750 Einführungsgebühr

: $749/Monat + $750 Einführungsgebühr Premium : $1.579/Monat + $1.000 Einführungsgebühr

: $1.579/Monat + $1.000 Einführungsgebühr Custom: $3.099+/Monat + Einarbeitung

Vendasta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (312+ Bewertungen)

4.5/5 (312+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (154+ Bewertungen)

Erstellen Sie leistungsfähige Marketing-Kampagnen in ClickUp

Da sich die digitale Landschaft immer weiter entwickelt, wird White-Label-Marketing-Software immer wichtiger, um wettbewerbsfähige, skalierbare und optimierte Dienstleistungen anzubieten. Wenn die Komplexität Ihrer Projekte wächst, sind solide software für die Verwaltung von Marketingressourcen kann Ihnen helfen, alles im Griff zu behalten!

Erhöhen Sie die Leistungen Ihrer Agentur, verbessern Sie die Kundenerfahrungen und steigern Sie Ihr Wachstum mit der All-in-One-Produktivitätsplattform von ClickUp. Mit seinen anpassbaren, kollaborativen Funktionen und erstklassigen White-Label-Tools kann ClickUp die Abläufe in Ihrer Agentur verändern und die Einzigartigkeit Ihrer Marke stärken.

Sind Sie bereit für einen nahtlosen, effizienten Workflow mit endlosen Anpassungsmöglichkeiten? Starten Sie noch heute einen kostenlosen Arbeitsbereich in ClickUp !