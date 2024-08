Was ist ein CRM-Prozess? 5 wesentliche Schritte zur Gestaltung Ihres eigenen

Eine Plattform für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) ist ein Muss kundendatenbank tool zur Nachverfolgung Ihrer Leads, Bestandskunden, Touchpoints und vielem mehr.

Für die Nachverfolgung all Ihrer Kundendaten benötigen Sie zwar definitiv eine solide Technologie, aber die Prozesse, die Sie für diese Technologie eingerichtet haben, sind noch wichtiger.

Denn was nützt ein Hammer, wenn man nicht weiß, wie man ein Bild an die Wand nagelt? ⚒️

Aus diesem Grund braucht jedes Business solide CRM-Prozesse. Dies sind die Strategien, mit denen Sie kunden zu verwalten und den gesamten Kundenlebenszyklus - von der ersten Interaktion mit Ihnen bis hin zu fortlaufender Unterstützung und Upselling-Möglichkeiten.

Sie investieren Zeit und Geld in ein CRM, warum also nicht mehr Wert aus dieser Investition herausholen?

In diesem Leitfaden erklären wir, was CRM-Prozesse sind, wie ein typischer CRM-Prozesszyklus aussieht und wie Sie den Prozess Ihres Teams mit dem richtigen CRM-System optimieren können.

Was ist ein CRM-Prozess?

Ein CRM-Prozess ist eine Reihe von Schritten, denen Ihr Team folgt, um Kundenbeziehungen zu verwalten. Betrachten Sie ihn als CRM-Strategie die darauf ausgerichtet ist, die Produktivität Ihres Teams zu erhalten und auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen. 🙌

ClickUp als CRM nutzen und Kundendaten in der ClickUp Listenansicht verwalten

Es gibt kein einheitliches CRM-Verfahren, denn es hängt ganz von Ihrem Geschäftsmodell, Ihren Produkten und Ihren Besonderheiten ab kundenreise . Dennoch sind Unternehmen mit einem CRM-Prozess in der Lage, leicht:

Leads zu identifizieren und zu qualifizieren

Leads durch den Verkaufstrichter zu leiten

Geschäfte abzuschließen

Hervorragenden Kundensupport zu bieten

Upselling und Cross-Selling

CRM-Prozesse sind nicht nur für die Mitarbeiter in Ihrem Vertriebsteam gedacht. Der Sinn eines Prozesses zur Verwaltung von Kundenbeziehungen besteht darin, Leads und Bestandskunden in jeder Phase ihrer Reise ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.

Da beide wahrscheinlich während dieser Reise mit verschiedenen Teams interagieren, ist jeder in Ihrer Organisation mit von der Partie. 🚗

Ihr Prozess zur Verwaltung von Kundenbeziehungen sollte alle Mitarbeiter Ihres Geschäfts umfassen, die in irgendeiner Weise mit dem Lebenszyklus Ihrer Kunden zu tun haben. Dazu gehören z. B. Ihr Marketing-Team, Ihr Produkt, Ihr Kundendienst und natürlich Ihre Vertriebsmitarbeiter.

Warum brauche ich einen CRM-Prozess?

Wir wissen, dass Sie viel zu tun haben. Vielleicht fragen Sie sich: "Warum muss ich einen separaten Prozess nur für die Verwendung eines CRM erstellen? Sollte das Tool zur Verwaltung der Kundenbeziehungen nicht alles regeln?"

Nein.

Denken Sie daran, dass ein CRM nur ein Tool ist. Es liegt an Ihrem Team, dieses Tool durchdacht und strategisch einzusetzen, um sowohl neue Kunden zu gewinnen als auch Kunden zu binden.

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Wenn Sie in eine CRM-Lösung investiert haben und keinen großen Wert aus der Technologie ziehen konnten, liegt es vielleicht gar nicht am Tool, sondern an der fehlenden Strategie.

Wenn Sie cRM-Prozesse mit Projektmanagement kombinieren profitieren Sie von einer Reihe von Vorteilen wie:

Bessere Datenverwaltung: Ein CRM-System speichert alle Ihre Kundeninfos und -daten an einem Ort. Die meisten CRMs protokollieren automatisch alle Kundeninteraktionen und geben Ihnen Tools an die Hand, um diese Daten auf hohem Niveau zu analysieren. Anstatt Kunden- oder Zielgruppendaten Amok laufen zu lassen, sollten Sie CRM-Prozesse einrichten, um dieses CRM Feature optimal zu nutzen

Ein CRM-System speichert alle Ihre Kundeninfos und -daten an einem Ort. Die meisten CRMs protokollieren automatisch alle Kundeninteraktionen und geben Ihnen Tools an die Hand, um diese Daten auf hohem Niveau zu analysieren. Anstatt Kunden- oder Zielgruppendaten Amok laufen zu lassen, sollten Sie CRM-Prozesse einrichten, um dieses CRM Feature optimal zu nutzen Verbesserte Ergebnisse: Ganz gleich, ob Sie Ihren Marketingaufwand verbessern wollen oder ob Ihre Vertriebsmitarbeiter einfach nur einen saubereren Workflow benötigen, ein CRM-Prozess unterstützt die Qualität Ihrer Arbeit. Er gibt Ihrem Team ein bewährtes Regelwerk für den Erfolg an die Hand, so dass es nicht darüber nachdenken muss, was zu erledigen ist und wann

Ganz gleich, ob Sie Ihren Marketingaufwand verbessern wollen oder ob Ihre Vertriebsmitarbeiter einfach nur einen saubereren Workflow benötigen, ein CRM-Prozess unterstützt die Qualität Ihrer Arbeit. Er gibt Ihrem Team ein bewährtes Regelwerk für den Erfolg an die Hand, so dass es nicht darüber nachdenken muss, was zu erledigen ist und wann Mehr Zeit und Geld: Verbringt Ihr Team jede Woche Stunden damit, Preisdaten, E-Mail-Nachfassaktionen oder Kontaktinformationen zu erledigen? Das alles kostet Sie Zeit und Geld und wirkt sich auf Ihr Endergebnis aus. Nutzen Sie CRM-Prozesse, um alles in einem System zusammenzufassen und Ihr Team mit den Fähigkeiten und Prozessen auszustatten, mit denen es die Arbeit schneller erledigen kann

Verbringt Ihr Team jede Woche Stunden damit, Preisdaten, E-Mail-Nachfassaktionen oder Kontaktinformationen zu erledigen? Das alles kostet Sie Zeit und Geld und wirkt sich auf Ihr Endergebnis aus. Nutzen Sie CRM-Prozesse, um alles in einem System zusammenzufassen und Ihr Team mit den Fähigkeiten und Prozessen auszustatten, mit denen es die Arbeit schneller erledigen kann Abteilungsübergreifende Abstimmung: Wer hat schon Zeit, sich mit Silos zu beschäftigen? Wenn Sie eindienstleistungsorientiertes Geschäftsind, ist eine CRM-Software von entscheidender Bedeutung, um Ihren Kunden ein großartiges Erlebnis zu bieten. Sie bietet eine abschließende Ansicht der Historie jedes Kunden, so dass verschiedene Abteilungen leicht dort weitermachen können, wo das letzte Team aufgehört hat

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp Aufgaben um oder weisen Sie sie dem Team zu, um Gedanken sofort in handlungsrelevante Elemente zu verwandeln

Die 5 wesentlichen Schritte im CRM-Prozesszyklus

Bevor wir uns mit den Feinheiten der Optimierung Ihrer aktuellen Prozesse beschäftigen, müssen wir verstehen, wie der CRM-Prozess funktionieren sollte.

Wenn Sie keinen Prozesszyklus für Ihr CRM haben, brauchen Sie einen. Es steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, ihm Ihre eigene Note zu geben. Im Allgemeinen sollte der CRM-Prozesszyklus den folgenden fünf Schritten folgen.

Schritt 1: Identifizierung von Leads

Das Wichtigste zuerst: Sie müssen potenzielle Kunden finden. Einige Geschäfte erstellen Inbound marketing-Kampagnen um Leads zu akquirieren, während andere einen kontobasierten Marketingansatz verfolgen und Leads einzeln ausfindig machen. Alle Wege führen zum selben Ziel: dem schrittweisen Aufbau einer Liste potenzieller Kunden, die Sie später durchforsten werden.

In dieser Phase besteht das Ziel darin, Ihr Geschäft für Ihr Einzelziel so attraktiv wie möglich zu machen. Zum Beispiel könnte Ihr Marketing-Team eine Kunden-Persona erstellen, um die Feinabstimmung ihrer E-Mail-, Social-Media- und Werbebotschaften zu unterstützen. 📌

Die meisten CRM-Programme wie ClickUp, HubSpot oder Salesforce sammeln automatisch Daten über diese potenziellen Kunden, wenn sie mit Ihrem Unternehmen interagieren.

Schritt 2: Leads qualifizieren

Jetzt enthält Ihr CRM-System eine wachsende Liste potenzieller Interessenten. Es gibt nur ein kleines Problem: Sie haben keine Ahnung, ob diese Personen Ihr idealer Kundenstamm sind.

Wenn Sie ein B2B-Geschäft sind, das kleine Unternehmen bedient, möchten Sie wahrscheinlich keinen Enterprise Client aufnehmen, oder? Wenn ein irrelevanter Kunde irgendwie in Ihre CRM-Software gelangt (und das wird er), brauchen Sie eine Möglichkeit, um herauszufinden, welche Kunden tatsächlich zu Ihnen passen, und die anderen loszulassen. 🌻

Hier kommt die Lead-Qualifizierung ins Spiel. In dieser Phase des CRM-Prozesses werden die Daten jedes einzelnen Kunden mit den demografischen Daten Ihres Einzelziels verglichen. Wenn Sie ein Tool wie das ClickUp Sales Pipeline Vorlage ist es ein Leichtes, die Leads zu sichten und die relevantesten Personen an den Anfang der Liste zu setzen.

Schritt 3: Pflege der Leads

Herzlichen Glückwunsch! Sie verfügen nun über eine Liste mit Leads potenzieller Kunden. Jetzt beginnt der eigentliche Spaß. 🎉

In dieser Phase ist Ihr Marketing Team mit der Kundenansprache beschäftigt. Das richtige CRM erfasst nicht nur Kundeninfos und -daten, sondern unterstützt auch Funktionen wie Marketing-Automatisierung - und das macht es viel einfacher, Lead Nurturing in großem Umfang zu erledigen.

Verbessern Sie Ihren Plan für Inhalte mit der ClickUp Content Marketing Plan Vorlage und stimmen Sie sich mit Ihrem Vertriebsteam ab, um Ihrer Zielgruppe hochwertige Inhalte zu liefern

Ihr CRM-System sollte Kontaktpunkte über alle Kommunikationskanäle hinweg protokollieren. Senden Sie Ihren Interessenten kostenlos Fallstudien per E-Mail-Marketing oder chatten Sie mit ihnen über soziale Medien.

Ihr CRM-System protokolliert alle Kundeninteraktionen und benachrichtigt Ihr Team, wenn der jeweilige Lead für die nächste Phase des Kundenlebenszyklus bereit ist.

Schritt 4: Geschäfte schließen

Als Nächstes benachrichtigt Ihr CRM-Tool das Vertriebsteam, wenn ein Kunde für die nächste Phase bereit ist. Der Verkaufsprozess beginnt offiziell, wenn sich Ihre Mitarbeiter mit Demo-Anfragen, Preisinformationen und anderen kaufspezifischen Aktionen an den Kunden wenden.

Die meisten Geschäftsabschlüsse werden nicht zustande kommen, also machen Sie sich nichts draus, wenn Sie nicht jedes Mal Leads konvertieren können. Aber mit einem soliden CRM-Prozess im Rücken wird Ihr Team in der Lage sein, zeitnah mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und mehr dieser heißen Leads in neue Kunden zu verwandeln. 🎯

Schritt 5: Kundensupport unterstützen

Das Kundenerlebnis endet nicht nach dem Kauf, oder?

Für Ihre Kunden fängt der Spaß gerade erst an. Jetzt müssen Sie alle Ihre großen Versprechen einlösen, und hier kommt Ihr Support-Team ins Spiel.

Kundenzufriedenheit ist ein großer Faktor bei kundenbindung und Kundentreue. Anstatt die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass Ihre Kunden mit Ihnen zufrieden sind, wird Ihr CRM-Prozess automatisch die Temperatur jedes Kontos überprüfen.

Verfolgen Sie Aufgaben zur Kundenzufriedenheit und ordnen Sie sie nach Priorität, Komplexität und Abteilung in der ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan zur Kundenzufriedenheit

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Kundenzufriedenheit macht es einfach, die Kundenzufriedenheit in Echtzeit zusammen mit der Leistung der Mitarbeiter zu sehen.

Lassen Sie nie wieder den Ball fallen. Mit dem richtigen CRM-Prozess ist Ihr Support-Team in der Lage, Fragen schnell zu beantworten, Probleme zu lösen und Kunden den hervorragenden Service zu bieten, den sie erwarten (und verdienen). 🤩

Wie Sie Ihren eigenen CRM-Prozess am besten optimieren

Ein strukturierter CRM-Prozess macht den Unterschied zwischen einem mäßigen Kundenerlebnis und einem großartigen Erlebnis, das die Kundentreue und die Rentabilität steigert. Um noch mehr aus Ihrem CRM herauszuholen, befolgen Sie diese Tipps zur Optimierung des CRM-Prozesses Ihres Teams.

1. Holen Sie sich das beste CRM für Ihren Job

Prozesse machen den Unterschied für Ihr Unternehmen aus. Aber selbst dann müssen Sie mit einer soliden CRM-Plattform beginnen. Und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Konsolidieren Sie Nachverfolgung, Datenvisualisierung und E-Mail für Ihre Vertriebsteams, um Vertriebs-Pipelines aufzubauen, das Konto-Management zu verbessern und erweiterte Kommunikations-Tools im ClickUp CRM zu nutzen ClickUp CRM ist eine anpassbare Plattform zur Visualisierung Ihrer Vertriebspipeline, zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen und zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Mit über 10 flexiblen Ansichten können Sie alle Beziehungen zu Ihren Kunden auf einer hohen Ebene darstellen. Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboard-Widgets die Größe von Geschäftsabschlüssen, den Wert der Kundenbeziehung und so ziemlich jede andere Metrik.

Aber ClickUp ist nicht nur ein CRM. Es ist ein vollwertiges projektmanagement tool das alle Geschäftsprozesse in einem intuitiven Workspace integriert, von Marketingkampagnen bis zum Kundensupport. Es lässt sich sogar mit Ihren bevorzugten Tools wie Slack und Zoom integrieren, damit Sie Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen, zusammenhängenden Plattform erledigen können.

2. Prozessvorlagen verwenden

Warum das Rad neu erfinden, wenn Sie Ihren Prozess einfach aktualisieren können? ClickUp CRM Vorlagen machen es einfach, eine funktionierende CRM-Strategie einzuführen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Verwenden Sie die CRM-Vorlage von ClickUp, um eine Karte zu erstellen CRM-Workflow automatisierung in ClickUp Whiteboards

Die ClickUp CRM Vorlage ist perfekt für jedes kleine Geschäft oder Startup, das ein einfaches, aber leistungsstarkes CRM für die Weltherrschaft erstellen möchte. 🏆

3. Visuelles Prozessmapping zu erledigen

Vielleicht haben Sie sie nicht formell dokumentiert, aber wahrscheinlich haben Sie bereits CRM-Prozesse eingeführt. Anstatt wild drauflos zu dekretieren und neue Workflows einzuführen, sollten Sie die Dinge vorher durchdenken.

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Verwenden Sie eine process mapping tool um mit Ihrem Team ein Brainstorming zu diesen Änderungen durchzuführen. Ein Visualisierungstool hilft allen, Ihre aktuellen Prozesse und die gewünschten Verbesserungen zu verstehen.

Das Beste daran ist, dass das Tool es einfach macht, den CRM-Prozess während des Brainstormings zu optimieren, sodass Sie die Dinge wirklich durchdenken können, bevor Sie große Änderungen einführen.

4. Nutzen Sie die Automatisierung

Menschliche Fehler kommen vor. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass ein Vertriebsmitarbeiter versehentlich die falsche E-Mail Adresse oder Nummer eines wichtigen Kunden eingibt. ClickUp Automatisierung erledigt einen Großteil der schweren Arbeit für Ihr Team, damit es sich auf die Pflege von Leads konzentrieren kann, anstatt Daten einzugeben.

Automatisieren Sie die Lead-Generierung, aufgaben-Management berichterstellung und vieles mehr mit den über 100 Automatisierungen von ClickUp. Egal, ob Sie Leads automatisch vom Marketing an den Vertrieb weitergeben wollen, ob Sie prioritätsstufen zu verschiedenen Kontakten zuzuordnen oder Kontakte in Aufgaben umzuwandeln, gibt es eine Automatisierung dafür.

5. Trainieren Sie Ihr Team

Prozesse sind großartig, aber sie bedeuten gar nichts, wenn Ihr Team sie nicht befolgt. Schulen Sie alle Mitarbeiter im Umgang mit der CRM-Technologie und Ihren Prozessen. Bieten Sie Live-Schulungen und Aufzeichnungen an, auf die Ihr Team später zurückgreifen kann, wenn es einmal Fragen hat.

Sagen Sie Ihren Mitarbeitern auch nicht einfach: "So ist es nun einmal" Erläutern Sie, warum Sie sich für diesen Prozess entschieden haben und warum er wichtig ist. Wenn Ihre Mitarbeiter die Bedeutung Ihrer Arbeitsabläufe verstehen, werden sie sich viel eher daran halten. ✨

6. Verfolgen Sie Ihre Metriken

Wie läuft Ihr CRM-Prozess? Anhand der Daten können Sie feststellen, ob der neue Ansatz ein Volltreffer ist oder ob Sie den Kurs korrigieren müssen. Verfolgen Sie diese Metriken im Laufe der Zeit, um Ihre Prozesse zu bewerten:

Werte zur Kundenzufriedenheit

Net Promoter Score

Reaktionszeiten des Kundensupports

Konversionsraten

Kundenbindungsraten

Abwanderungsrate

Dauer des Verkaufszyklus

Solide Technologie und überzeugende Prozesse sind die geheimen Zutaten für den Erfolg im Geschäft. Wenn Sie bereits in ein System für das Management von Kundenbeziehungen investieren, sollten Sie es mit starken CRM-Prozessen unterstützen, die Ihr Team mit einem bewährten Plan für Effizienz ausstatten.

Prozessverbesserungen sind wichtig, aber das gilt auch für die eingesetzte Technologie.

ClickUp CRM stellt sicher, dass Sie über verfahrenstechnische Best Practices auf einer All-in-One-Arbeitsplattform verfügen. Zeit sparen und verbessern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Ihre gesamte Arbeit - und damit meinen wir die gesamte Arbeit - auf einer einzigen, optimierten Plattform zusammenfassen. 🙌

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Erleben Sie den Unterschied aus erster Hand und bauen Sie Ihr CRM mit einer ClickUp Free Forever-Konto.