10 kostenlose Datenbankvorlagen in Word, ClickUp und Access

Ob Sie in der Personalabteilung arbeiten und für die Verfolgung von besprechungsnotizen für Ihr Unternehmen oder einen persönlichen Blog betreiben, in dem Sie regelmäßig Artikel und Rezensionen veröffentlichen, wissen Sie, wie oft Sie ähnliche Inhalte in derselben Struktur erstellen müssen.

Jede Woche ertappen Sie sich dabei, wie Sie immer wieder dieselbe Dokumentation verfassen - egal, ob es sich um Unterlagen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder SOPs für allgemeine Aufgaben . Es ist nicht schwer, aber es braucht Zeit, um sie zusammenzustellen, was Sie von anderen Aufgaben abhält, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Verwenden Sie eine Datenbankvorlage, um den Prozess zu automatisieren, anstatt immer wieder die gleichen Informationen zu schreiben. Wählen Sie eine Vorlage und passen Sie sie an Ihre Datenbank an, egal ob Sie einen neuen Mitarbeiterdatensatz für einen neuen Mitarbeiter anlegen oder eine neue Wissensdatenbank für ein Projekt erstellen.

Hier erklären wir Ihnen, was eine Datenbankvorlage ist und wie Sie sie für Ihre geschäftlichen oder persönlichen Anforderungen nutzen können. Wir gehen darauf ein, worauf Sie bei der Auswahl einer Datenbankvorlage achten sollten, und stellen 10 unserer Lieblingsbeispiele vor, die Sie noch heute ausprobieren können. ✨

In Datenbanken finden Sie Inhalte, die immer wieder erstellt und dupliziert werden. Einige Beispiele hierfür sind Besprechungsnotizen, Projektabläufe, Mitarbeiterdaten und Entwurfsentwürfe. Eine Datenbankvorlage ist ein Werkzeug, das gemeinsame Seiten und Strukturen innerhalb eines Arbeitsbereichs repliziert.

Diese Vorlagen sind ein Schlüsselelement der Automatisierung. Anstatt unzählige Stunden damit zu verbringen, dieselbe Struktur neu zu schreiben und denselben Inhalt zu wiederholen, können Sie eine Vorlage verwenden, die Ihnen diese Arbeit abnimmt.

Für Datenbankvorlagen gibt es Hunderte von verschiedenen Anwendungsfällen. Im Projektmanagement können Sie Unternehmensabläufe und Projektrichtlinien in Sekundenschnelle reproduzieren. Für kleine Unternehmen, die Hilfe bei der Personalverwaltung benötigen, kann eine Datenbankvorlage zeit sparen und Geld, indem Sie Mitarbeiterakten, Einführungsunterlagen und Unternehmensrichtlinien erstellen, die Sie neuen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf eine ClickUp-Tabellenansicht zur einfachen Organisation

Vermarkter können Datenbankvorlagen verwenden, um das Aufgabenmanagement zu handhaben, die Arbeitsabläufe bei der Erstellung von Blogs zu optimieren oder die zusammenarbeit am Arbeitsplatz zwischen Schreib- und Redaktionsteams. ✍️

Mit einer Datenbankvorlage lässt sich mit wenigen Klicks eine Grundstruktur oder ein Format für regelmäßig verwendete Inhalte erstellen. Sobald Sie die neue Struktur und das Layout haben, können Sie alle relevanten Details nach Bedarf ergänzen. Anschließend können Sie das neue Dokument oder die Tabelle für andere Teammitglieder freigeben.

Sind Sie bereit, bei der Vervielfältigung wichtiger Informationen Zeit und Energie zu sparen? Die Auswahl einer Datenbankvorlage ist der erste Schritt. Aber Sie wollen nicht irgendeine Vorlage, sondern eine, die für Ihr Unternehmen geeignet ist oder Ihren speziellen persönlichen Bedürfnissen entspricht. 🛠️

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer guten Datenbankvorlage achten sollten:

Organisationsstruktur: Eine Datenbankvorlage sollte Werkzeuge zur Abgrenzung und Organisation von Inhalten oder Wissensinhalten bieten. Dinge wie Überschriften, Drop-Down-Menüs und Abschnitte erleichtern die Replikation von Datenbankinformationen und machen sie übersichtlich

Eine Datenbankvorlage sollte Werkzeuge zur Abgrenzung und Organisation von Inhalten oder Wissensinhalten bieten. Dinge wie Überschriften, Drop-Down-Menüs und Abschnitte erleichtern die Replikation von Datenbankinformationen und machen sie übersichtlich Berechtigungskontrolle: Wahrscheinlich möchten Sie Ihre Datenbank nicht mit jedem teilen. Hier kommen die Zugriffsberechtigungen für Datenbankvorlagen ins Spiel. Suchen Sie nach einem Tool, das Folgendes bietetdateifreigabe und Anzeigeberechtigungen bietet. Auf diese Weise können Sie Datenbankvorlagen für eine bestimmte Abteilung oder nur für einige wenige Personen freigeben

Wahrscheinlich möchten Sie Ihre Datenbank nicht mit jedem teilen. Hier kommen die Zugriffsberechtigungen für Datenbankvorlagen ins Spiel. Suchen Sie nach einem Tool, das Folgendes bietetdateifreigabe und Anzeigeberechtigungen bietet. Auf diese Weise können Sie Datenbankvorlagen für eine bestimmte Abteilung oder nur für einige wenige Personen freigeben Arbeitsbereichsintegration: Einige kostenlose Vorlagen können nur in einem Arbeitsbereich verwendet werden, während andere in verschiedene Bereiche und Anwendungen integriert werden können. Wenn Sie eine Vorlage benötigen, die von verschiedenen Abteilungen verwendet werden kann, wählen Sie eine Vorlage, die eine Integration in mehrere Arbeitsbereiche bietet

Erstellen und reproduzieren Sie Ihre wertvollsten Inhalte in Datenbanken in wenigen Minuten mit Vorlagen. Durch die Automatisierung des Prozesses können Sie Ihre Energie auf andere Bereiche konzentrieren, um effizienter und effektiver zu arbeiten.

Ganz gleich, ob Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Privatleben zu rationalisieren, oder nach Werkzeugen, die Ihr Unternehmen effektiver machen - es gibt eine Datenbankvorlage für Sie. Hier sind 10 der besten Datenbankvorlagen, die Sie heute ausprobieren sollten. 👀

ClickUp Blog-Datenbank-Vorlage

Erstellen einer Inhaltsdatenbank und behalten Sie den Überblick über alles, was Sie veröffentlicht haben und was als Nächstes ansteht mit ClickUp's Blog-Datenbank-Vorlage . Diese Vorlage fasst alle Ihre Inhalte an einem Ort zusammen. Verwenden Sie sie als Tracking-Vorlage, um Metriken zu überwachen und zu sehen, wo Sie im Veröffentlichungsprozess stehen.

Passen Sie die Vorlage an, indem Sie Kategorien für verschiedene Arten von Inhalten hinzufügen und Prioritäts-Tags für Beiträge einfügen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. In der Ansicht "Datenbank-Hub" erhalten Sie einen schrittweisen Überblick über alle Blog-Inhalte, und in den Ansichten "Datenbankliste" und "Board" erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen laufenden Aufgaben. 📚 Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Landing Page Datenbank Vorlage

Möchten Sie die Erstellung von Landing Pages rationalisieren und verfolgen? Verwenden Sie ClickUp's Landing Page Datenbank Vorlage um die Arbeit zu erledigen. Mit dieser Vorlage können Sie sehen, welche Landing Pages in Arbeit sind, welche verbessert werden müssen und welche Sie noch erstellen müssen. Das macht es einfacher denn je ihre Arbeit zu priorisieren .

Innerhalb jeder Aufgabe können Sie Beschreibungen erstellen und benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um die Aufgabe für die Teammitglieder zu erleichtern. Binden Sie Anleitungen für gängige Verfahren ein, die Sie beim Erstellen oder Aktualisieren der Landing Pages verwenden möchten. Verknüpfen Sie mit Wissensdatenbanken, um Grundlagen und bewährte Verfahren zur Konfiguration neuer Landing Pages aufzulisten. Fügen Sie Bug-Tracking oder Asset-Tracking hinzu, um Probleme zu markieren, wenn sie auftreten, oder um wichtige Elemente zu identifizieren, die aufgenommen werden sollten. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Buch der Aufzeichnungen Business Vorlage

ClickUp Buch der Aufzeichnungen Geschäftsvorlage

Ein Geschäftsbuch ist eine wichtige Sammlung von Dokumenten, über die Unternehmen den Überblick behalten müssen. Mit ClickUp's Book of Record Business Vorlage können Sie alle erforderlichen Unterlagen an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren.

Diese Vorlage enthält Verkaufsbücher, Verkaufskassenbücher, Einkaufsbücher, Einkaufs- und Ausgabenkassenbücher sowie Kassenbuchzusammenfassungen. Jede Seite enthält eine Tabelle, in die Sie schnell alle relevanten Informationen eintragen können, damit Sie sich wieder wichtigeren Dingen widmen können. 👩‍💻 Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterakte

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterakte

Datenbankvorlagen sind ein hervorragender Weg zur Handhabung von ressourcenverwaltung dazu gehört auch die Unterstützung bei der Einstellung und Schulung neuer Mitarbeiter, die Überprüfung von Gehaltsabrechnungsverfahren und die Verfolgung der Fortschritte der Mitarbeiter.

Erstellen Sie eine neue Datenbank mit Mitarbeiterinformationen mit dem Vorlage für Mitarbeiterdatensätze von ClickUp . Die Vorlage umfasst sieben Seiten zum schnellen Ausfüllen von Personalakten und Hinzufügen neuer Mitarbeiter. Verwenden Sie die Seiten mit dem Mitarbeitervertrag und der Stellenbeschreibung, um Zeit bei der Erstellung der Einstellungsunterlagen zu sparen.

Verwenden Sie die Vorlage, um den Erfolg des Mitarbeiters mit den Seiten zur 30-, 60- und 90-Tage-Fortschrittskontrolle zu verfolgen. Die Hauptseite der Mitarbeiterakte bietet einen Überblick über die gesamte Arbeit des Mitarbeiters im Unternehmen und ist ein guter Ort, um grundlegende Kontaktinformationen, die Stellenbezeichnung und das Einstellungsdatum aufzunehmen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterverzeichnis

Wenn Sie eine größere Organisation oder ein Unternehmen leiten, ist es hilfreich, eine Kontaktdatenbank Ihrer Mitarbeiter zu haben. Auf diese Weise wissen die Mitarbeiter der verschiedenen Teams und Abteilungen, welche Aufgaben sie haben und wer für sie zuständig ist. Erstellen Sie eine Mitarbeiterdatenbank mit dem ClickUp-Vorlage für ein Mitarbeiterverzeichnis .

Mit sieben Ansichtstypen in diesem kontaktverwaltung vorlage ist es einfach, zu filtern und zu sehen, was im Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert. Verwenden Sie die Ansichten "Arbeitsstatus" und "Derzeitige Arbeit", um zu sehen, welche Mitarbeiter aktiv und an verschiedenen Projekten beteiligt sind. Wechseln Sie in die Abteilungsansicht, um ein bestimmtes Team näher zu betrachten, oder sehen Sie sich den Urlaubskalender an, um zu erfahren, wann die Mitarbeiter Urlaub nehmen.

Einundzwanzig benutzerdefinierte Felder machen es einfach, dieses Mitarbeiterverzeichnis wirklich einzigartig zu machen. Fügen Sie Felder für Zeitzone, Zeitkarten, Standort und Fähigkeiten hinzu, oder machen Sie sich einen Spaß mit Feldern für Geburtstag, Arbeitsjubiläum und Boni, mit denen sich Meilensteine leicht feiern lassen. 🥳 Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Fotoverzeichnis Vorlage

ClickUp-Fotoverzeichnis-Vorlage

Sie lieben visuelle Eindrücke? ClickUp's Foto-Verzeichnis Vorlage hebt die klassische Mitarbeiterdatenbank auf eine neue Ebene. Sie enthält Fotokarten von jedem Mitarbeiter und grundlegende Informationen, einschließlich Kontaktdaten und Berufsbezeichnung. Fügen Sie eine Aufgabe zu Ihrem Onboarding-Prozess hinzu, um eine neue Vorlage für jeden Mitarbeiter zu erstellen, wenn er mit diesem praktischen Tool eingestellt wird. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage

ClickUp Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage

Maßgeschneidert kundendatenbank-Software kann teuer sein, aber Sie können einige der gleichen Vorteile ohne das hohe Preisschild erhalten, dank kostenlose Datenbank-Software -wie die ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage . Mit diesem Verzeichnis können Sie Mitgliedschaftsprogramme nachverfolgen, Kundenbeziehungen einsehen und Anmeldungen mühelos überwachen.

Verwenden Sie die fünf verschiedenen Ansichtsarten, um die Zugangsdatenbank nach Mitgliedschaftsart zu filtern oder um einen Überblick über alle Mitglieder zu erhalten. Mit der Ansicht "Mitgliedschaftsformular" können Sie ganz einfach Änderungen vornehmen, um neue Benutzer zu gewinnen und Anmeldungen zu erhalten, ohne dass Sie sich extra darum kümmern müssen. 💪 Diese Vorlage herunterladen

ClickUp HR Wissensdatenbank-Vorlage

Eine Wissensdatenbank für Mitarbeiter ist eines der besten Werkzeuge, die die Personalabteilung einsetzen kann. Diese Datenbanken enthalten alle wichtigen Unternehmensinformationen, Verfahren und Richtlinien. Das bedeutet, dass neu eingestellte und bestehende Mitarbeiter wissen, wo sie grundlegende Unternehmensinformationen finden können, was Zeit bei der Beantwortung allgemeiner Fragen spart.

Erstellen Sie eine nützliche Unternehmensdatenbank mit ClickUp's HR Wissensdatenbank Vorlage . Die Access-Datenbank enthält Abschnitte für Urlaubsregelungen, Wellness- und Gesundheitsleistungen und andere Verfahren, z. B. für die Feier von Meilensteinen und einzigartige HR-Angebote.

Es gibt auch einen Abschnitt für das HR-Team, in dem Sie Fotos, Kontaktinformationen und Berufsbezeichnungen angeben können, falls die Mitarbeiter sich an Sie wenden möchten.

Das Beste ist, dass die Vorlage einen FAQ-Bereich enthält, in dem Sie häufig gestellte Fragen beantworten können. Nutzen Sie diesen Bereich für Fragen, wie z. B. was zu tun ist, wenn die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ausläuft, wie man eine Beschwerde meldet und vieles mehr. Diese Vorlage herunterladen

Über Template.net

Diese Datenbank-Management-Plan-Vorlage für MS Word macht es einfach, Ihre Unternehmensdetails zu dokumentieren und Teaminformationen hervorzuheben. Die Vorlage funktioniert als Word, Google Docs, Apple Pages, oder Excel-Datenbank .

Integrieren Sie Ihr Branding in die Access-Datenbank, indem Sie die Schriftart und -farbe ändern. Fügen Sie Markenelemente wie Ihr Logo und Unternehmensbilder hinzu, um die Datenbank optisch ansprechender zu gestalten. Passen Sie das Layout an, indem Sie Seiten und Abschnitte hinzufügen, damit alles übersichtlich und leicht zu lesen ist. ✅ Diese Vorlage herunterladen

Access-Datenbank über WSI Winning Solutions Inc.

Diese Microsoft Zugang ist eine Datenbankvorlage, die die Terminplanung und Kalenderverwaltung vereinfachen soll. Dieses Verwaltungssystem ist eine Desktop-Datenbank. Wechseln Sie zu den verschiedenen Ansichten in der MS Access-Vorlage, um Zeitpläne basierend auf täglichen, wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Parametern zu sehen.

Filtern Sie nach Teammitgliedern, um den Zeitplan eines bestimmten Mitarbeiters zu sehen, oder entscheiden Sie sich für eine breitere Unternehmensansicht, um die unterschiedlichen Arbeitsbelastungen für verschiedene Abteilungen zu sehen. Verwenden Sie VBA-Code oder Makros wie Access-SQL-Serverfunktionen, einschließlich Tabellen und Formulare, um Kalendertermine zu erstellen und Berichte anzuzeigen.

Verwenden Sie die Nachschlagefunktion, um Ihre Ansicht in der MS Access-Datenbankvorlage anzupassen. Fügen Sie bis zu insgesamt sieben Personen hinzu, um eine Ansicht für einen bestimmten Tag zu erhalten. Weisen Sie jeder Person eine Farbe zu, damit Sie visuell sehen können, wer wann beschäftigt ist. Diese Vorlage herunterladen

Datenbankvorlagen können Ihnen das Leben erleichtern, ganz gleich, ob Sie in der Personalabteilung oder im Marketing arbeiten oder selbst ein Unternehmen führen. Mit diesen Vorlagen können Sie alles erstellen, von Unternehmensverzeichnissen und Wissensdatenbanken bis hin zu Blog-Datenbanken und Records of Business.

Mit nur wenigen Klicks können Sie Inhalte, die Sie häufig verwenden, replizieren und so Ihre Energie auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Datenbankvorlagen sind nicht nur für Unternehmen geeignet.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Datenbankvorlagen im Privatleben nutzen können. Verwenden Sie eine Vorlage, um ein Hausinventar für Versicherungszwecke zu erstellen oder wenn Sie Ihr Haus als Ferienwohnung vermieten.

Oder verwenden Sie eine Vorlage für spesenabrechnungen zu verfolgen für Renovierungsprojekte zu Hause oder für die regelmäßige Wartung von Fahrzeugen. Kalenderdatenbankvorlagen sind eine großartige Möglichkeit, den Überblick über die Termine Ihrer Familie zu behalten - von Fußballspielen und Bandproben bis hin zur Verfügbarkeit Ihres Partners oder Babysitters. 🏡

Es gibt eine Datenbankvorlage für so ziemlich jeden Anwendungsfall. Testen Sie ClickUp noch heute um zu sehen, wie diese Vorlagen die Produktivität steigern und Ihr Arbeitsleben angenehmer gestalten können. Durchsuchen unsere Vorlagengalerie finden Sie weitere Datenbankvorlagen und Arbeitsbereichsdokumentation für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen.