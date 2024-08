10 Microsoft Access-Alternativen und Wettbewerber 2024

Microsoft Access (auch bekannt als MS Access) ist ein leistungsstarkes Datenbanksystem, das alle Arten von Daten erfasst, verwaltet und speichert. Es kann tonnenweise Informationen analysieren und Berichte erstellen. Daher ist es keine Überraschung, dass es ein beliebter Teil der Microsoft Office-Suite ist.

Aber kein Datenbankprogramm ist perfekt. Es gibt kein Tool, das für alle Personen und Unternehmen geeignet ist. Wenn die Microsoft Access-Datenbank nicht das Richtige für Sie ist, gibt es eine Vielzahl von Alternativen.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Microsoft Access-Alternativen und -Konkurrenten für 2024\ vorgestellt. Es ist an der Zeit, das richtige Datenbankmanagementsystem für Sie und Ihr Team zu finden. 🏆

Worauf sollten Sie bei Microsoft Access-Alternativen achten?

Um die besten Microsoft Access-Alternativen zu finden, sollten Sie Ihre Bedürfnisse berücksichtigen, die Funktionen bewerten und die Vor- und Nachteile besserer relationaler Datenbankmanagementsysteme abwägen.

Bei der Auswahl der 10 besten Alternativen zu Microsoft Access haben wir auf Folgendes geachtet:

Benutzerfreundlichkeit: Ihre Teammitglieder verdienen eine Datenbankanwendung, die einfach zu programmieren, intuitiv und benutzerfreundlich ist

Ihre Teammitglieder verdienen eine Datenbankanwendung, die einfach zu programmieren, intuitiv und benutzerfreundlich ist Erschwinglich: Wir haben kostenlose Datenbank-Software optionen, so dass für jedes Budget etwas dabei ist

Wir haben kostenlose Datenbank-Software optionen, so dass für jedes Budget etwas dabei ist Plattformübergreifend : Durch die Kompatibilität der Betriebssysteme kann jeder mit Ihrer Datenbanklösung arbeiten, egal ob er iOS, Android, Windows, MacOS, Linux oder einen Webbrowser verwendet

Durch die Kompatibilität der Betriebssysteme kann jeder mit Ihrer Datenbanklösung arbeiten, egal ob er iOS, Android, Windows, MacOS, Linux oder einen Webbrowser verwendet Integrationen: Die heutigen Tools sollten sich in die andere von Ihnen verwendete Software und Apps integrieren lassen, um Ihnen das Leben zu erleichtern 🛠️

Die heutigen Tools sollten sich in die andere von Ihnen verwendete Software und Apps integrieren lassen, um Ihnen das Leben zu erleichtern Funktionalität: Ihre Datenverwaltungssoftware sollte über Funktionen und Merkmale verfügen wie workflow-Automatisierung , Ziehen und Ablegen, tabellenkalkulationsvorlagen und tools zur Datenvisualisierung damit Sie den besten Wert für Ihr Geld bekommen (oder eine kostenlose Alternative)

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

Die 10 besten Microsoft Access-Alternativen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, eine Microsoft Access-Alternative zu finden, die alles bietet, was Ihr Unternehmen braucht? Let's get to it! 🤩

1.

ClickUp

Erstellen Sie anpassbare Tabellenkalkulationen, um Ihre Daten mit ClickUp Table View zu verfolgen und zu organisieren

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Tool und eine hervorragende Alternative zu MS Access. Wie die meisten Konkurrenten von Microsoft Access eignet sich ClickUp hervorragend zum Verfolgen und Organisieren von Informationen. Es ist eine programmierfreie Lösung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und kann als Desktop-, Mobil- oder Webanwendung für

dateneingabe

mit Mehrbenutzerzugang.

ClickUp Tabellenansicht

ist die erste Wahl für diese Art von Arbeit - es erstellt blitzschnell Tabellen und bietet eine leistungsstarke visuelle Datenbankerstellung. Verwenden Sie es zur Verwaltung von Budgets, Beständen, Kundeninformationen und mehr für große und kleine Unternehmen.

Sie finden hilfreiche Budget- und

inventarvorlagen

(zusammen mit vielen anderen), die Daten und

ressourcenmanagement

unkomplizierter. Außerdem ist ClickUps KI-gestützte

projektdokumentation

können Sie Notizen machen, Zusammenfassungen schreiben und wichtige Informationen aus Ihren Besprechungen festhalten, damit Sie das nicht tun müssen. 😎

Mit ClickUp können Sie auch Excel- und CSV-Daten importieren und exportieren und den Teammitgliedern Echtzeit-Updates zur Verfügung stellen.

ClickUp beste Eigenschaften:

Integration mit über 1.000 anderen Tools, darunter Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome und Google Assistant

Codefreie relationale Datenbanken mit standardisierten Etiketten und Kategorien, die in organisierten Tabellen angezeigt werden, ohne dass Programmier- oder Skriptkenntnisse erforderlich sind, für eine einfache Datenbankverwaltung mit Mehrbenutzerzugriff und Funktionen für die Zusammenarbeit funktionsübergreifende Teams

Reaktionsschnelle, intuitive Tabellen erleichtern die Verwaltung von Aufgaben und die Bearbeitung von Daten in großen Mengen

Mit der ClickUp-API können Sie benutzerdefinierte Integrationen zu Datenbankmanagementsystemen wie MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker und anderen erstellen

Der kostenlose Forever-Plan ist für alle Benutzer verfügbar und enthält die meisten Funktionen, die Sie für die Dateneingabe benötigen

ClickUp Einschränkungen:

Verfügt nicht über SQL, um mit anderen Datenbank-Engines zu kommunizieren, ohne eigene Integrationen

Einige Nutzer berichten von einer Lernkurve (mit Tutorials gelöst)

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Business: $12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Business Plus: $19/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$19/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. MongoDB

über MongoDB MongoDB ist eine universell einsetzbare Open-Source-Datenbankplattform, die Entwicklern hilft, die Leistungsfähigkeit von Software und Daten zu nutzen. Sie bietet das Beste traditioneller Datenbanken gepaart mit der Skalierbarkeit, Leistung und Flexibilität, die moderne Anwendungen benötigen.

MongoDB speichert in einem JSON-Format, lässt sich mit JDBC-Treibern verbinden und arbeitet mit gängigen Programmiersprachen wie Java, Python, C#, Ruby und anderen. 👾

Die besten Eigenschaften von MongoDB:

Verfügbar als herunterladbare Software oder als Online-Datenbank

Nützlich sowohl für die Frontend- als auch für die Backend-Entwicklung

Einschränkungen von MongoDB:

Die kostenlose Option umfasst nur 512 MB Speicherplatz im Vergleich zu anderen MS Access-Alternativen

Unterstützt keine erweiterten Analysen und Joins wie SQL-Datenbanken

Einige Nutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Einrichtung mit den Dateneingabefunktionen

Preise für MongoDB:

Serverless: $0.10+/million reads

$0.10+/million reads Dedicated: $57+/Monat

$57+/Monat Gemeinsamer Cluster: $0+/Monat

MongoDB Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 400 Bewertungen)

3. DBeaver

über DBeaver DBeaver ist ein vielseitiges Werkzeug, das für die Arbeit mit allen Datenquellen entwickelt wurde. Es bietet eine kostenlose Version mit grundlegenden Funktionen, um ein umfassendes Datenmanagement zu ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Version können Sie alle Cloud-, SQL- und NoSQL-Datenquellen untersuchen, verarbeiten und verwalten.

Mit mehr als 100 leistungsstarken Funktionen macht DBeaver die Arbeit effizienter und passt sich an die Bedürfnisse von technischen und nicht-technischen Benutzern gleichermaßen an. Außerdem bietet es einen Aufgabenmanager, um die tägliche Arbeit zu automatisieren, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.

DBeaver beste Eigenschaften:

Einfache Benutzeroberfläche bietet hohe Leistung und einen vergrößerten Blick auf häufig abgefragte Datenbanken

Kostenlose und kostenpflichtige Nutzer haben Zugriff auf CloudBeaver, ein webbasiertes, cloudfähiges Datenbankmanagementsystem

DBeaver Portable ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, das Sie über mobile Geräte mitnehmen können

DBeaver Community ist ein kostenloses universelles Datenbankwerkzeug mit grundlegender Unterstützung für relationale Datenbanken wie MySQL, SQL Server, PostgreSQL und Teradata

DBeaver Einschränkungen:

Die kostenlose Version (DBeaver Community) hat keinen Zugriff auf mehrere Funktionen, die in den DBeaver Pro-Versionen verfügbar sind (z. B. Oracle-Zugriff)

Rezensionen berichten über einige Probleme mit häufigen Aktualisierungen und langsamen Abfragen für größere Datensätze im Vergleich zu anderen MS Access-Alternativen

DBeaver Preise:

DBeaver Community: Kostenlos

Kostenlos Individual Enterprise: $25/Monat

$25/Monat Team: $1.600+/Jahr

DBeaver Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4. OpenOffice Base

über OpenOffice-Basis OpenOffice Base ist eine kostenlose Microsoft Access Alternative, die Sie für beliebig viele Teammitglieder herunterladen können. Es kann für jeden Zweck ohne Einschränkung verwendet werden und funktioniert wie ein vollwertiges Desktop-Datenbankmanagementsystem.

OpenOffice Base ist außerdem so konzipiert, dass es die Bedürfnisse von Einzelpersonen, die ihre persönlichen Sammlungen verwalten, bis hin zu großen Unternehmen erfüllt. Es bietet native Unterstützung für Mehrbenutzer-Datenbank-Engines wie MySQL, PostgreSQL und Adabas D.

Die besten Eigenschaften von OpenOffice Base:

Installation und Support für Vor-Ort- und SaaS-Benutzer verfügbar

Benutzeroberflächen funktionieren auf allen Desktop-Betriebssystemen, einschließlich Microsoft Windows, Apple MacOS und Linux

Stellen Sie verlorene Daten wieder her und erstellen Sie sorgenfreie Backups, um Ihre Dateien zu sichern

Die neueste Version von OpenOffice Base ist immer eine kostenlose Software, für die keine Rechnungen, monatlichen Gebühren oder Software-Audits erforderlich sind

Kostenlose Alternative zu MS Access

OpenOffice Base Einschränkungen:

Einige Rezensionen berichten von einer Lernkurve beim Umstieg von Microsoft Access

Die veraltete Grafik kann nicht mit der heutigen Microsoft Access-Konkurrenz mithalten

OpenOffice Base Preise:

Frei

OpenOffice Base Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

4.1/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 400 Bewertungen)

5. Airtable

über

Airtable

Airtable erstellt Anwendungen, ermöglicht einzigartige Workflows und erleichtert Teams die gemeinsame Nutzung von Daten. Es ermöglicht Teams, ihre Daten zu modellieren, Beziehungen zwischen Datensätzen zu definieren und auf ihre Projekte zugeschnittene Ansichten zu erstellen.

Teams können auch

airtable verwenden

um ihre Software mit sich ändernden Zielen oder Märkten weiterzuentwickeln und die Datentransparenz für Mitarbeiter, Interessengruppen und Manager zu erhöhen. Es gibt eine kostenlose Version, die Sie ausprobieren können, bevor Sie Ihr Geld in einen kostenpflichtigen Plan stecken. 🤸

Airtable beste Funktionen:

Erstellen Sie Workflows und modernisieren Sie Ihr Unternehmen mit der Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform

Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit relationalen Datenbanken mithilfe von No-Code-Funktionen für nichttechnische Fachleute

Nutzen Sie native KI-Komponenten und dynamische KI-Funktionen, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen

Organisieren und teilen Sie wichtige Geschäftsinformationen mit relationalen Datenbanken, die in Echtzeit mit anderen Systemen synchronisiert werden

Airtable-Einschränkungen:

Einige Bewertungen erwähnen zeitraubende Probleme beim Importieren von Projekten

Einige Benutzer erwähnen einen Mangel an Design- und Anpassungsfunktionen

Airtable-Preise:

Kostenlos

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4.6/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

6. TeamDesk

über TeamDesk TeamDesk ist ein cloudbasiertes Low-Code-Datenbankerstellungstool, mit dem Benutzer benutzerdefinierte Datenbanken erstellen können, die den spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen. Die Nutzer erhalten unbegrenzten Datenspeicher, Datensätze und Support ohne zusätzliche Kosten, was perfekt für die Skalierung kleiner Unternehmen ist.

Mit dem TeamDesk-System können Sie Ihre Daten anpassen und Ihre Anwendungen nach Bedarf ändern. Testen Sie es mit der kostenlosen Testversion, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden.

TeamDesk beste Eigenschaften:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenbanken ohne technische Kenntnisse mit der No-Code-Plattform

Passen Sie die verwendeten Datenbank-Tools an die Prozesse an, auf die sich Ihr Unternehmen stützt

Anpassen der benutzerfreundlichen Oberfläche an die Bedürfnisse Ihres Teams

Erstellen Sie leistungsstarke relationale Datenbanken, die den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden

TeamDesk Einschränkungen:

Einige Bewertungen berichten von Problemen mit Verzögerungen bei Frage-/Antwort-Funktionen

Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve trotz fehlender Programmiersprachen

TeamDesk-Preise:

Starter: $49/Monat

$49/Monat Team: $99/Monat

$99/Monat Enterprise: $249/Monat

TeamDesk Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

7. SingleStore

über SingleStore SingleStore ist eine vereinheitlichte, verteilte Echtzeit-SQL-Datenbank, die auf Geschwindigkeit und Skalierung ausgelegt ist. Sie kombiniert transaktionale und analytische Workloads, um unnötige Datenbewegungen zu vermeiden und anspruchsvolle Workloads zu unterstützen.

SingleStore läuft auf den Big 3 Clouds und ist für technisch versierte Entwickler und Architekten konzipiert. Nutzen Sie die kostenlose Testversion, um zu sehen, was Sie davon halten, bevor Sie etwas für die Dienste ausgeben.

SingleStore beste Eigenschaften:

Optimiert Ihre Datenbank auf zeit sparen mit Abfrageleistung mit niedriger Latenz

Nutzen Sie eine verteilte Cloud-native Dateninfrastruktur, um die modernen Anwendungen Ihres Unternehmens zu betreiben

Skalieren Sie Ihre Datenarchitektur und überwinden Sie Engpässe mit einem modernen Datenbankdesign

Konsolidieren Sie Ihre Daten in einer einzigen Datenbank, um ausufernde Datenbestände zu vermeiden, Kosten zu senken und die Komplexität zu minimieren

SingleStore Einschränkungen:

In einigen Berichten wird von Problemen beim Streaming von Analysen für große Datensätze mit API-Antworten im Sekundenbereich berichtet

Fehlende inkrementelle Backups haben bei einigen Nutzern zu Problemen geführt

SingleStore-Preise:

Standard: $0,80+/Stunde

$0,80+/Stunde Premium: $1.60+/Stunde

$1.60+/Stunde Dedicated: Kontakt für Preise

SingleStore Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

8. Google Sheets

über

Google-Tabellen

Google Tabellen

ist ein Element von Google Workspace für die Erstellung von Online-Tabellenblättern. Es ermöglicht

zusammenarbeit in Echtzeit

von jedem Gerät aus, ideal für große oder entfernte Teams.

Es wurde für Unternehmen aller Größenordnungen entwickelt und verfügt über Funktionen wie integrierte Vorlagen, bedingte Formatierung und Pivot-Tabellen, die die Verwaltung von Datenbanken vereinfachen. Verwenden Sie die persönliche Version, um sie zunächst kostenlos zu testen.

Google Sheets beste Funktionen:

Zusammenarbeit an Daten von jedem Ort und jedem Gerät aus mit Teams jeder Größe

Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Smart Fill-Funktionen und Formelvorschlägen, um Fehler zu reduzieren und schnellere Erkenntnisse zu gewinnen

Nahtlose Verbindung von Google Sheets mit anderen Google-Apps für Integration und verbesserte Zusammenarbeit

Laden Sie Microsoft Excel-Tabellen in Google Sheets hoch, um Datenbanken auf einer webbasierten Plattform für die Zusammenarbeit zu bearbeiten und anzupassen

Einschränkungen von Google Sheets:

In Rezensionen werden Probleme mit dem fehlenden Kundensupport und langsamen Reaktionszeiten erwähnt

Nutzer berichten von Schwierigkeiten beim Herunterladen von Dokumenten als Excel-Dateien

Google Sheets Preise:

Personal: Kostenlos

Kostenlos Basic: $6/Monat pro Nutzer bei jährlicher Zahlung

$6/Monat pro Nutzer bei jährlicher Zahlung Business Standard: Jährlich 12 $/Monat pro Nutzer

Jährlich 12 $/Monat pro Nutzer Business Plus: Jährlich 25 $/Monat pro Nutzer

Jährlich 25 $/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Google Sheets Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (40,000+ Bewertungen)

4.6/5 (40,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (12,000+ Bewertungen)

9. Axisbase

über Axisbase Axisbase ist ein kostenloses Datenbanktool und ein Server, mit dem Sie alle Informationen erfassen können, die Ihr Unternehmen benötigt. Es ist vergleichbar mit anderen Office-Datenbank-Tools wie Filemaker und Microsoft Access und Datenbankservern wie Microsoft SQL Server.

Axisbase ist für alle Benutzer kostenlos und bietet keine kostenpflichtigen Pläne. Außerdem handelt es sich um eine herunterladbare Plattform, die nicht auf browserbasierte Funktionen angewiesen ist. 💎

Axisbase beste Eigenschaften:

Genießen Sie die übersichtliche Benutzeroberfläche, die leicht zu erlernen und zu benutzen ist

Erstellen Sie Menüs, Kriterieneinträge und Drilldown-Berichte ohne technische Programmierkenntnisse

Erlernen Sie den Umgang mit kostenlosen Tutorials, um die Lernkurve zu verkürzen

Sparen Sie Zeit durch die Vermeidung von Indizes, Primärschlüsseln, Komprimierung, Nullwerten und anderen komplexen Datenbankkonzepten

Einschränkungen von Axisbase:

Einige Rezensionen berichten, dass die Benutzeroberfläche etwas veraltet aussieht und von einem Update profitieren könnte

Nicht auf Serverfarmen skalierbar und daher nicht ideal für Unternehmen, die eine Belastung von mehr als einem Server erwarten

Axisbase Preise:

Kostenlos

Axisbase Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

3.9/5 (10+ Bewertungen) Capterra: N/A

10. SQLite

über SQLite SQLite ist eine frei verwendbare Softwarebibliothek und SQL-Datenbank-Engine. Sie ist so konzipiert, dass sie in sich geschlossen, serverlos und transaktional ist und keine Konfiguration erfordert. Es dient auch als Anwendungsdateiformat und bietet mehrere Tabellen, Trigger, Indizes und Ansichten in einer einzigen Plattendatei.

Diese eingebettete SQL-Datenbank-Engine fungiert als C-Sprachbibliothek und funktioniert auf fast jedem Gerät. Sie bietet plattformübergreifende Stabilität und serverlose Funktionalität, die für viele Unternehmen ideal ist.

SQLite beste Eigenschaften:

Freies Kopieren von Datenbanken zwischen 32-Bit- und 64-Bit-Systemen

Einfaches Paketieren kleiner relationaler Datenbanken neben Anwendungen auf allen Geräten

Kein Aufwand für Konfiguration, Einrichtung und Verwaltung, damit Ihr Unternehmen Zeit und Geld spart

Wählen Sie aus mehreren Stufen des SQLite Pro Supports, wenn Ihr Team Unterstützung und Wartung benötigt

Einschränkungen von SQLite:

Rezensionen berichten, dass es aufgrund des fehlenden Netzwerkzugriffs nicht ideal für umfangreiche Anwendungen ist

Erlaubt keine Remote-Arbeit und ist für viele globale Teams nicht geeignet

SQLite-Preise:

Kostenlos

SQLite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Bleiben Sie dem Spiel einen Schritt voraus mit Microsoft Access Alternativen

Unter diesen 10 Microsoft Access Alternativen finden Sie, was Sie brauchen, egal ob Sie ein Anfänger ohne technische Kenntnisse sind oder ein erfahrenes Team von technisch versierten Profis leiten. Finden Sie eine Option, die für Sie geeignet ist, verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf und heben Sie Ihr Datenbankspiel auf ein neues Niveau! 🎢

Sind Sie bereit, Ihre Optionen auszuprobieren? Beginnen Sie mit der Top-Auswahl und

testen Sie ClickUp kostenlos

.