die 10 besten Kundenfeedback-Tools zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit im Jahr 2024

Die Reaktion auf Feedback verbessert die Kundenzufriedenheit und stärkt die Kundentreue. Doch bevor Sie auf das Feedback reagieren können, müssen Sie es einholen.

Tools zur Erfassung von Kundenfeedback haben in vielen erfolgreichen Unternehmen Einzug in die Tech-Stacks gehalten und strategien für das Management von Kundenbeziehungen . Diese Tools gibt es in verschiedenen Formen, wie z. B. Online-Umfrage-Software mit vorgefertigten Vorlagen für Umfragen und Widgets für Benutzer-Feedback.

Ganz gleich, ob Sie das Verhalten Ihrer Benutzer erforschen, Ihren Net Promoter Score messen oder Ihre Kundenerfahrung verbessern möchten - es gibt ein Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten verfügbaren Tools für Kundenfeedback vor und erläutern, was sie einzigartig macht. 🛠️

Kundenfeedback-Tools sind Softwareprodukte, die Unternehmen dabei helfen, Kundenfeedback von den Benutzern ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu erfassen, um das Kundenerlebnis zu verstehen und zu verbessern. Je nach Software können Unternehmen Daten über Feedback-Foren, Online-Bewertungen und Pop-up-Umfragen sammeln.

Unternehmen können dann eine Feedbackschleife einrichten, die es ihnen ermöglicht, proaktiv die Kundenzufriedenheit zu steigern und ihren internen Teams kritisches Feedback zu geben über vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung . Zu diesen Tools gehören Feedback-Widgets, die Marken auf ihren Websites einbetten können, und Umfragen in mobilen Apps, mit denen Feedback unterwegs erfasst werden kann.

Bei der Suche nach den besten Tools für Kundenfeedback sollten Sie die folgenden Schlüssel beachten:

Mehrkanalige Feedbackerfassung: Das von Ihnen gewählte Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Feedback über mehrere Kanäle zu erfassen, einschließlich mobiler Apps, Websites und persönlicher Interaktionen

Das von Ihnen gewählte Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Feedback über mehrere Kanäle zu erfassen, einschließlich mobiler Apps, Websites und persönlicher Interaktionen Benutzerdefinierte Umfragen: Das ideale Tool ermöglicht Ihnen die Erstellung von Umfragen, die auf spezifische Fragen zugeschnitten sind, um Erkenntnisse über die gesamte Customer Journey zu gewinnen

Das ideale Tool ermöglicht Ihnen die Erstellung von Umfragen, die auf spezifische Fragen zugeschnitten sind, um Erkenntnisse über die gesamte Customer Journey zu gewinnen Erweiterte Analysefunktionen: Das Tool sollte nicht nur Kundenfeedback sammeln, sondern auch über Feedback-Analysefunktionen verfügen, um Rohdaten in verwertbares Feedback umzuwandeln nutzung von Benutzer-Feedback für die Priorisierung von Projekten *Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine schwer zu bedienende Software kann eher ein Hindernis als ein Vorteil sein. Das ideale Tool sollte es jedem ermöglichen, sich schnell zurechtzufinden, und idealerweise gebrauchsfertige Ressourcen enthalten wiekostenlose Vorlagen für Feedback-Formulare damit Sie sofort loslegen können

Das Tool sollte nicht nur Kundenfeedback sammeln, sondern auch über Feedback-Analysefunktionen verfügen, um Rohdaten in verwertbares Feedback umzuwandeln nutzung von Benutzer-Feedback für die Priorisierung von Projekten *Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine schwer zu bedienende Software kann eher ein Hindernis als ein Vorteil sein. Das ideale Tool sollte es jedem ermöglichen, sich schnell zurechtzufinden, und idealerweise gebrauchsfertige Ressourcen enthalten wiekostenlose Vorlagen für Feedback-Formulare damit Sie sofort loslegen können Visuelles Feedback: Einige der besten Tools für Kundenfeedback bieten den Kunden visuelle Feedbackmechanismen, mit denen sie bestimmte Bereiche einer Website oder eines Produkts hervorheben können

Einige der besten Tools für Kundenfeedback bieten den Kunden visuelle Feedbackmechanismen, mit denen sie bestimmte Bereiche einer Website oder eines Produkts hervorheben können Feedback-Foren: Ein tool sollte idealerweise über Feedback-Foren verfügen, in denen Kunden über Produkte diskutieren, Anfragen stellen und direkt mit Mitgliedern Ihres Teams interagieren können

Ein tool sollte idealerweise über Feedback-Foren verfügen, in denen Kunden über Produkte diskutieren, Anfragen stellen und direkt mit Mitgliedern Ihres Teams interagieren können Sofortiges Feedback: Die besten Tools verfügen über Sofort-Feedback-Mechanismen, mit denen Sie proaktiv auf Kundenbeschwerden oder -vorschläge reagieren können

Die besten Tools verfügen über Sofort-Feedback-Mechanismen, mit denen Sie proaktiv auf Kundenbeschwerden oder -vorschläge reagieren können Integrationsmöglichkeiten: Die Kundenfeedback-Plattform sollte sich nahtlos integrieren lassen in tools und software für den kundendienst , Kanälen für den Kundensupport und anderen Schlüsselelementen Ihres Tech-Stacks

Bei so vielen Möglichkeiten kann das richtige Tool für Kundenfeedback den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die folgende Liste von Kundenfeedback-Tools deckt einen Bereich von Anwendungsfällen ab, damit Sie Ihre Suche beginnen können:

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die eine Vielzahl von Features bietet, die auch für andere Aufgaben von Nutzen sind, z. B. Tools für Benutzer-Feedback. Ein Beispiel, ClickUp Formulare soll das Sammeln von Feedback erleichtern, und es gibt benutzerdefinierte Formulare, mit denen Sie Kundenfeedback anfordern und spezifische, für ein bestimmtes Produkt relevante Informationen sammeln können. Es gibt sogar die ClickUp Feedback Formular Vorlage die Ihnen zeigt, was die Plattform zu erledigen hat. ClickUp Dokumente ist ein weiteres Tool für Kundenfeedback, das einen kollaborativen Space für die Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten bietet. Es ist eine großartige Möglichkeit, Feedback von Benutzern zu dokumentieren oder zu sammeln. Es bietet auch ein Repository für Feedback-Dokumente und hilft Ihnen, alle Mitglieder des Teams zu informieren und zu koordinieren.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um sie für Benutzer zum Feedback freizugeben

Kategorisieren Sie Feedback-Typen mit benutzerdefinierten Feldern

Diskutieren Sie Feedback mit Mitgliedern Ihres Teams über das Feature "Kommentare"

Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie Teammitglieder für die Bearbeitung von Feedback zu

Erstellen und Freigeben von FAQs oder Wegweisern zuwissensdatenbank um allgemeine Fragen zu beantworten

ClickUp Beschränkungen

Die Lernkurve kann für einige Benutzer steil sein, da ClickUp eine All-in-One-Plattform ist, die Features von Projektmanagement tools kombiniert,software für den Kundenerfolgund vielem mehr

Der mobilen App mangelt es an einigen Funktionen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Canny

Über Geschickt Dieses Tool für Kundenfeedback hilft Unternehmen bei der Erstellung einer dynamischen Kundenfeedbackschleife. Benutzer erstellen Feature-Anfragen, um Feedback zu geben. Andere Benutzer stimmen dann über diese Anfragen ab und helfen Ihnen, Prioritäten für die Arbeit zu setzen.

Dieser demokratische Ansatz gibt Aufschluss über die Kundenpräferenzen und die Entwicklungen, die die Benutzer am meisten schätzen. Ein Feedback-Widget, das sich leicht in Apps oder Websites integrieren lässt, sammelt Kundenfeedback.

Canny beste Features

Erfassen von Produktfeedback an einem Ort

Analysieren von Feedback-Daten zur Unterstützung von Produktentscheidungen

Priorisierung und Roadmap von Features auf der Grundlage von Feedback

Ankündigung von Produktaktualisierungen zur Einbindung von Kunden

Integrieren Sie die Software mit anderen Projektmanagement tools

Kanny Limitierungen

Kann teuer sein

Keine White-Labeling-Fähigkeit

Datenimport erfordert mehr Optionen

Schlechte Preisgestaltung

Free

Wachstum: $360/Monat

Geschäft: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Canny Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (44 Bewertungen)

3. Survicate

Über Überwachen Sie Mit Survicate können Sie Kundenfeedback effektiv über verschiedene Medien einholen, z. B. über benutzerdefinierte Umfragen, Feedback-Widgets und Website-Feedback-Tools. Mit Survicate können Unternehmen Umfragen zum Kundenfeedback erstellen, die bei ihrer Zielgruppe Anklang finden, indem sie die Stimmungsanalyse nutzen, um die Stimmung und Meinung der Befragten zu ermitteln.

Das Tool lässt sich mühelos in gängige Customer Relationship Management- und Marketing-Plattformen integrieren und rationalisiert so den Datenerfassungsprozess. Survicate bietet auch NPS-Umfragen an, mit denen Sie die Kundentreue messen und Bereiche identifizieren können, in denen Sie die Kundenerfahrung verbessern und langfristige Beziehungen fördern können.

Survicate beste Features

Führen Sie Multichannel-Umfragen zum Kundenfeedback durch

Nachverfolgung und Analyse der wichtigsten Metriken für Kundenfeedback

Erstellen Sie professionelle Umfragen mit mehr als 400 Vorlagen

Integrieren Sie die Software mit Ihren anderen Tools von Drittanbietern

Verwenden Sie erweiterte Einzelziele, um die Antwortquoten zu verbessern

Survicate Beschränkungen

Gelegentlich langsames Backend

Weniger Features im Vergleich zur Konkurrenz

Steile Lernkurve für einige Features

Übersichtliche Preise

Starter: $53/Monat

Business: $117/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Survicate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (29 Bewertungen)

4. Schleife

über Schleife Bei diesem relativen Neuling handelt es sich um ein visuelles Tool für Kundenfeedback, mit dem Benutzer Screenshots einer Website oder Web App machen und diese mit Anmerkungen versehen können. Das Feedback-Widget lässt sich in Websites einbetten und bietet den Kunden einen einfachen Zugang.

Eine solch prominente Platzierung auf Ihrer Website fördert eine Feedbackschleife und erinnert die Besucher daran, dass dem Unternehmen die Kundenzufriedenheit am Herzen liegt. Die Feedbackschleife dient als leistungsstarker Treiber für die Analyse der Kundenstimmung.

Loop bietet auch Tools zur Erstellung eines Benutzerforums, in dem Kunden direktes Kundenfeedback geben und mit Mitgliedern und anderen Benutzern interagieren können.

Loop beste Features

Visuelles Kundenfeedback lässt sich direkt in Ihre Website integrieren

Eingebettetes Forum, in dem Benutzer über ihr Feedback abstimmen können

Das Bewertungssystem ermöglicht Bewertungen auf einer Skala von 1-10, um die Qualität des Feedbacks sicherzustellen

Nahtloses In-App-Feedback ermöglicht es Benutzern, Screenshots zu machen und bestimmte Abschnitte mit Anmerkungen zu versehen

Schleifenbegrenzungen

Limitierte Kundenrezensionen

Schleifenpreise

Free

Premium: $39/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Loop Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen verfügbar

5. Typformular

Über Typformular Typeform ist ein Umfrage-Tool mit einem interaktiven und benutzerfreundlichen Design. Es bietet mehrere Vorlagen für Umfragen, mit denen Sie schnell mit dem Sammeln von Feedback beginnen können.

Unternehmen können unbegrenzte Umfragen erstellen, um tief in alle Aspekte der Kundenerfahrung einzutauchen, einschließlich gezielter Umfragen, die bestimmte Kundensegmente für einen detaillierteren Blick auf die Kundenerfahrung ausfindig machen. Auf diese Weise können Kundensegmente beleuchtet und sichergestellt werden, dass der Aufwand für Marketingmaßnahmen die Präferenzen der Kunden berücksichtigt.

Unternehmen können sogar die analytischen Features von Typeform nutzen, um Kundenfeedback zu analysieren und damit den Erfolg ihrer Kunden zu steigern.

Typeform beste Features

Enthält Formulare, die erfrischend anders sein sollen

Präsentiert eine Frage nach der anderen, so dass das Ausfüllen des Formulars mühelos ist

Feature: auffällige Grafiken, die die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich ziehen

Ermöglicht die Einbettung von Formularen auf verschiedenen Plattformen

Lässt sich mit über 120 anderen Tools integrieren

Typeform-Einschränkungen

Übermäßig restriktiver kostenloser Plan, im Gegensatz zu vielen derbesten Typeform-Alternativen* Schlechte Leistung bei komplexen Formularen

Teure Preisstruktur

Typeform-Preise

Free

Basic: $29/Monat

Plus: $59/Monat

Business: $99/Monat

Typeform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

6. Feefo

Über Feefo Feefo hat sich zum Ziel gesetzt, ein authentisches Mittel zum Sammeln von Kundenfeedback bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Online-Bewertungen liegt, die einem strengen Überprüfungsprozess folgen, um sicherzustellen, dass das Feedback gültig ist und echte Kundenerfahrungen wiedergibt.

Die in Feefo verfügbaren Analyse-Tools helfen dabei, Schwachstellen in der Kundenzufriedenheit zu erkennen und genau die Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Transparenz und das Vertrauen, die durch diese Interaktionen entstehen, tragen zur Kundenbindung bei und ermöglichen es Unternehmen, sich einen Ruf als erfolgreicher Kunde zu erarbeiten.

Feefo beste Features

Größte Plattform für verifizierte Käuferbewertungen

Echte und verifizierte Bewertungen

Verbesserte Produkt- und Kundenerfahrungen

Feefo Beschränkungen

Kann teuer sein

Die Berichterstellung kann komplex sein, insbesondere bei der Integration mitsoftware zur Kundenbindung Feefo Preise

Grundlegend: $119/Monat

Erweitert: $299/Monat

Feefo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (2 Bewertungen)

7. Hotjar

Über Hotjar Hotjar ist mehr als nur eine Software für Kundenfeedback: Es bietet eine komplette Lösung für das Management von Kundenerfahrungen. Dazu gehört eine Reihe von Tools zum Testen von Benutzern, mit denen Unternehmen tiefe und verwertbare Einblicke in das Verhalten von Kunden auf Websites gewinnen und Website-Feedback in Echtzeit liefern können, das Hotjar in einer leicht verständlichen Visualisierung darstellt.

Die Datenerfassung erfolgt durch die Aufzeichnung von Kundeneingaben auf Websites und direktem Benutzer-Feedback. Sie können diese leicht zugänglichen Daten nutzen, um den Customer Lifetime Value zu steigern.

Hotjar beste Features

Verwenden Sie Heatmaps, um festzustellen, welche Teile Ihrer Website die meiste Aufmerksamkeit erhalten

Zeichnen Sie echte Benutzer-Sitzungen auf, um Probleme zu erkennen und zu beheben

Sammeln Sie direktes Feedback von Benutzern, während sie Ihre Website erleben

Erstellen Sie Umfragen, um direkt mit Benutzern in Kontakt zu treten

Führen Sie persönliche Interviews mit Kunden durch

Hotjar Limitierungen

Limitierter kostenloser Plan

Steile Lernkurve für erweiterte Features

Begrenzter Speicher für Daten

Hotjar Preise

Free

Observe Plus: $32/Monat

Observe Business: $80/Monat

Observe Scale: $171/Monat

Fragen Plus: $48/Monat

Ask Business: $64/Monat

Ask Scale: $128/Monat

Engage Plus: $280/Monat

Engage Business: $440/Monat

Engage Scale: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Hotjar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

8. Sprinklr Einblicke

Über Sprinklr-Einsichten Sprinklr Insights ist ein robustes Tool für Kundenfeedback, das Kundenfeedback gründlich verwaltet und analysiert. Es bietet eine einheitliche Plattform für das Sammeln von Kundenfeedback von verschiedenen Touchpoints und ermöglicht eine abschließende Integration von Kundendaten.

Über das Feedback-Tool hinaus bietet Sprinklr fortschrittliche Analysefunktionen, die verwertbare Erkenntnisse liefern. Erweiterungen der künstlichen Intelligenz (KI) machen das ohnehin schon wertvolle Feedback noch nützlicher.

Sprinklr Insights beste Features

Einheitliche Kundenerfahrungsplattform

KI-gestütztes Zuhören für einen tieferen Einblick in das Feedback

Echtzeit-Interpretation von Kundenstimmen

Grenzen von Sprinklr Insights

Limitierte Interaktionsmöglichkeiten

Veröffentlichungsoptionen, die umfangreicher sein könnten

Fehlende Features zur Unterstützung von LinkedIn

Preise für Sprinklr Insights

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Sprinklr Insights Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

9. Userbrain

Über Benutzerhirn Die Benutzer-Feedback-Software Userbrain bietet einen einzigartigen Wert. Die große Datenbank von Freiwilligen bietet Unternehmen echte Benutzereinblicke in ihre Produkte. Dies ist ideal für Unternehmen, die neue Produkte oder neue Features für bestehende Produkte frühzeitig auf ihre Kundenerfahrungen testen möchten.

Da Userbrain im Vergleich zu den anderen Elementen dieser Liste eine einzigartige Methode zur Sammlung von Feedback darstellt, lässt es sich perfekt mit vielen anderen Tools für Kundenfeedback kombinieren.

Userbrain beste Features

Erstellen Sie Benutzertests in wenigen Minuten

Zugriff auf einen großen Tester-Pool

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Echtzeit-Videos von Benutzer-Interaktionen

Verbessern Sie die Feedback-Rückmeldung mit Collaboration-Features

Userbrain-Einschränkungen

Die mobile Schnittstelle erfordert Arbeit

Die Features der Software haben im Vergleich zur Konkurrenz einige Limits

Das Feedback von Testern ist nicht immer aufschlussreich

Userbrain Preise

Starter: $99/Monat

Pro: $299/Monat

Agentur: $799/Monat

Sie zahlen nach Bedarf: $39 pro Tester

Userbrain Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (fünf Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (86 Bewertungen)

10. SurveyMonkey

Über UmfrageMonkey SurveyMonkey, einer der größten Namen unter den Feedback-Tools, bietet eine Plattform für die Erstellung und Verteilung benutzerdefinierter Umfragen. Es gibt zwar viele hoch bewertete SurveyMonkey-Alternativen surveyMonkey ist nach wie vor eines der besten Tools für Kundenfeedback auf dem Markt.

Es bietet ein Array von Vorlagen und benutzerdefinierten Optionen, mit denen Unternehmen Kundenfeedback effektiv erfassen können. Sie können das Umfrage-Widget in Websites einbetten, um die Erfassung von Benutzer-Feedback nahtloser zu gestalten, und den Net Promoter Score verwenden, um Kundentreue und -zufriedenheit zu messen.

SurveyMonkey beste Features

Verarbeitet einen breiten Bereich von Anwendungsfällen

Lässt sich mit über 100 Apps integrieren

Ermöglicht das einfache Erstellen und Benutzen von Formularen

Hilft Ihnen, bessere Umfragen mit integrierter KI zu erstellen

Beschränkungen von SurveyMonkey

Begrenzter kostenloser Plan

Beantwortungslimits sind niedrig

Lernkurve für erweiterte Funktionen

SurveyMonkey Preise

Einzelperson: $39/Monat

Team: $25/Monat pro Benutzer

Premier: 75 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

SurveyMonkey-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4.4/5 (18k+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (9.500+ Bewertungen)

Testen Sie ein großartiges Kundenfeedback-Tool wie ClickUp

Wir haben jetzt mehrere großartige Tools für Kundenfeedback gesehen. Viele von ihnen dienen einzigartigen Zwecken, und es macht Sinn, die zu kombinieren, die Ihnen am meisten ins Auge fallen.

Für eine robuste Lösung geht ClickUp über die reinen Kundenfeedback-Tools hinaus und bietet ein komplettes System zur Unterstützung des Kunden. Registrieren Sie sich noch heute und sammeln Sie Benutzer-Feedback, erstellen Sie Wissensdatenbanken und verwalten Sie Feedback-bezogene Projekte an einem Ort mit ClickUp. ✨