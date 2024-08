10 beste Kundenportal-Software für die Kundenverwaltung im Jahr 2024

Bieten Sie Ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis, und reduzieren Sie die Zeit, die Ihr Team für die Beantwortung von Fragen und Support-Tickets aufwenden muss, mit einem Kundenportal.

Ein Client-Portal fungiert als zentrale Anlaufstelle für Ihre Kunden. In Ihrem benutzerdefinierten Portal können sie mit Ihrem Geschäft in Kontakt treten, auf wissensdatenbank s und Help Centern, Nachrichten an Ihr Team und Interaktion mit Ihrem Produkt-Ökosystem. Wenn Sie ein rationalisiertes Client-Portal betreiben, bieten Sie jedem eine Möglichkeit, mit effektiver zu kommunizieren . ✨

Sie könnten ein Portal von Grund auf aufbauen, aber diese am besten bewerteten Client-Portal-Softwareplattformen beschleunigen den Prozess und versetzen Sie in die Lage, ein Client-Portal in nur wenigen Stunden zu erstellen, nicht in Wochen oder Monaten.

Worauf sollten Sie bei einer Client-Portal-Software achten?

Bei der Auswahl der besten Client-Portal-Software sollten Sie einige Schlüssel-Features berücksichtigen:

Sicherheit : Robuste Sicherheitsmaßnahmen sollten bei der Auswahl einer Client-Portal-Software oberste Priorität haben, insbesondere wenn Ihr Client-Portal vertrauliche Dokumente und Kundeninformationen enthält

: Robuste Sicherheitsmaßnahmen sollten bei der Auswahl einer Client-Portal-Software oberste Priorität haben, insbesondere wenn Ihr Client-Portal vertrauliche Dokumente und Kundeninformationen enthält Benutzerfreundlichkeit: Das Kundenportal muss sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden intuitiv und benutzerfreundlich sein

Das Kundenportal muss sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden intuitiv und benutzerfreundlich sein Anpassbarkeit und Branding : Sie werden das Portal an Ihr Branding benutzerdefiniert anpassen wollen

: Sie werden das Portal an Ihr Branding benutzerdefiniert anpassen wollen Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit : Ihre Client-Portal-Software sollte eine einfache Kommunikation mit Ihren Kunden ermöglichen

: Ihre Client-Portal-Software sollte eine einfache Kommunikation mit Ihren Kunden ermöglichen Mobile Zugänglichkeit : Immer mehr Clients verwenden Smartphones und Tablets als primäre Computergeräte, und Ihr Portal sollte auf einem breiten Array von Geräten funktionieren

: Immer mehr Clients verwenden Smartphones und Tablets als primäre Computergeräte, und Ihr Portal sollte auf einem breiten Array von Geräten funktionieren Berichterstellung und Analytik : Die Möglichkeit der Nachverfolgung von KPIs und der Erstellung von Berichten hilft Ihnen, den Erfolg Ihrer Initiativen zu messen

: Die Möglichkeit der Nachverfolgung von KPIs und der Erstellung von Berichten hilft Ihnen, den Erfolg Ihrer Initiativen zu messen Integrationsmöglichkeiten : Das Client-Portal wird nicht die einzige Software in Ihrem Tech-Stack sein, daher sollte es sich gut mit Ihren anderen Tools integrieren lassen

: Das Client-Portal wird nicht die einzige Software in Ihrem Tech-Stack sein, daher sollte es sich gut mit Ihren anderen Tools integrieren lassen Skalierbarkeit und Flexibilität : Achten Sie auf die Skalierbarkeit und Flexibilität der Client-Portal-Software, z. B. ob sie mit Ihrem wachsenden Kundenstamm und den sich ändernden Anforderungen mithalten kann

: Achten Sie auf die Skalierbarkeit und Flexibilität der Client-Portal-Software, z. B. ob sie mit Ihrem wachsenden Kundenstamm und den sich ändernden Anforderungen mithalten kann Support und Schulung: Client-Portal-Softwareplattformen können eine steile Lernkurve aufweisen. Ohne angemessene Unterstützung und Schulungsmaterialien kann diese Kurve zu einem Hindernis werden

Die 10 besten Client-Portal-Software im Jahr 2024 zu verwenden

Um Ihre Auswahl einzugrenzen, haben wir eine Liste der besten Client-Portal-Software für Sie zusammengestellt. Für jedes Geschäft gibt es eine passende Option, ganz gleich, ob Sie eine einfache Möglichkeit suchen, Dateien freizugeben, oder ob Sie die Möglichkeit haben möchten, ausführliche Wissensdatenbankartikel zu erstellen und Support-Tickets für Ihr gesamtes Support-Team zu verwalten.

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation an einem leicht zugänglichen Ort

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement, die mehr kann als sie will. Mit seinen umfangreichen Features geht es weit über das Projektmanagement hinaus. Zum Beispiel,

Die CRM Features von ClickUp

können es in eine leistungsfähige Kundenportal-Lösung verwandeln. Und die

ClickUp Client Erfolg Vorlage

gibt Ihren Support-Mitarbeitern einen umfassenden Einblick in die gesamte Kommunikation mit Ihren Clients.

Die Features für die Zusammenarbeit, die Funktionen zum Freigeben von Dokumenten und die hochflexible Anpassung von ClickUp ermöglichen Ihnen die Erstellung von

workflows für die Zusammenarbeit von Clients

die es mit den besten Kundenportalen aufnehmen können. Es ist ein

software für den Erfolg von Kunden

bei der Sie den Schnickschnack auswählen, den Sie brauchen.

Sobald Sie lernen

wie man mit Clients in ClickUp arbeitet

werden Sie erstaunt sein, wie viel eine Projektmanagement-Plattform leisten kann.

ClickUp beste Features

Anpassbare Ansichten für Aufgaben und Workflows

Collaboration-Features wie Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Bearbeitung

Integration mit Apps und Tools von Drittanbietern

Nachverfolgung der Ziele und Überwachung des Fortschritts

Funktionen zur Zeiterfassung und Berichterstellung

ClickUp Limits

Kann für neue Benutzer eine gewisse Lernkurve darstellen

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Zendesk

Über

Zendesk

Zendesk ist ein Client-Portal mit dem Schwerpunkt auf Kommunikationskanälen und Kundenservice-Software. Es verfügt über eine Wissensdatenbank, in der Clients auf Self-Service-Ressourcen zugreifen können, und eine

ticketing-System

um Support-Anfragen zu bearbeiten. Das Dashboard bietet

projekttransparenz

und sorgt dafür, dass die Clients auf dem Laufenden bleiben.

Die Collaboration-Features von Zendesk verbessern die Interaktion mit den Kunden, während die

dokumentenmanagement-Software

ermöglicht ein zentrales Freigeben von Dateien. Die sichere Client-Portal-Software stellt die Sicherheit der Daten in den Vordergrund und schützt sensible Daten. Mit mobilen Apps können die Clients von überall aus auf die benötigten Informationen zugreifen. Alle diese Funktionen werden in mehreren Sprachen unterstützt.

Zendesk wird von einigen der größten Marken verwendet, was es zu einer der besten Client-Portal-Software-Optionen auf dem Markt macht.

Beste Features von Zendesk

Multi-Channel-Support für nahtlose Kundeninteraktionen

Ticket-Verwaltung und -Automatisierung

Erstellung einer Wissensdatenbank und Selbstbedienungsoptionen

Anpassbare Berichterstellung und Analytik

Integration mit verschiedenen CRM- und Kommunikationstools

Beschränkungen von Zendesk

Komplexes Setup und Konfiguration

Höhere Preisstufen für erweiterte Features

Preise für Zendesk

Suite Team : $55/Monat pro Benutzer

: $55/Monat pro Benutzer Suite Wachstum : $89/Monat pro Benutzer

: $89/Monat pro Benutzer Suite Professional: $115/Monat pro Benutzer

$115/Monat pro Benutzer Suite Enterprise: Preise erfahren Sie beim Vertrieb

Preise erfahren Sie beim Vertrieb IA Avanzada (Erweiterte KI) Add-On: US$ 50 (verfügbar für Suite Professional oder höhere Pläne)

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

3. Accelo

Über

Accelo

Accelo ist ein

client-Management

tool mit einem Client-Portal, das die Kundenzufriedenheit erhöhen soll. Die

projekt-Dashboard

in Accelo ermöglicht es Geschäften, ihre Abläufe zu rationalisieren und ihre Prozesse effizienter zu gestalten.

Die Collaboration-Tools der Plattform ermöglichen Teams und Clients eine mühelose Zusammenarbeit. Das Produkt von Accelo bietet sichere Client-Portale, auf denen Geschäfte Dateien hochladen und Kundendaten verwalten können. Dazu gehört auch eine Wissensdatenbank für den Selbstbedienungszugang zu Ihren Clients.

Ein Ticketsystem ermöglicht es Ihrem Kundensupport-Team, Support-Anfragen zu bearbeiten, die nicht durch die Artikel der Wissensdatenbank beantwortet werden können.

Das anpassbare Kundenportal von Accelo sorgt für ein einzigartiges Erlebnis für Kunden und interne Benutzer gleichermaßen.

Verwaltung von Aufgaben

die Features sind über das Dashboard leicht zugänglich, so dass jeder den Überblick behält.

Accelo beste Features

Funktionen für Projektmanagement und Nachverfolgung

Integration von Zeiterfassung und Rechnungsstellung

Client kommunikation und Kollaborationstools

Vertriebs- und CRM-Features für dienstleistungsorientierte Geschäfte

Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben

Accelo Grenzen

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Einige Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die umfangreichen Features zu gewöhnen

Accelo Preise

Plus (pro Modul) : $30/Benutzer/Monat

: $30/Benutzer/Monat Premium (pro Modul) : $49/Benutzer/Monat

: $49/Benutzer/Monat Bundle (Alle Module): $99/Benutzer/Monat

Accelo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4. Kopilot

Über

Kopilot

Copilot bietet ein spezielles Client-Portal mit

software für visuelle Zusammenarbeit

. Sie verfügt über ein integriertes Projektmanagement-System, um das Client-Management weiter zu verbessern. Das benutzerfreundliche Dashboard ist für Mitarbeiter und Clients gleichermaßen leicht zu verstehen.

Die sichere Umgebung des Portals stellt die Sicherheit der Daten in den Vordergrund, so dass die sensiblen Daten, die zwischen Ihnen und Ihren Clients kommuniziert werden, auch zwischen Ihnen und Ihren Clients bleiben. Die Features der Dokumentenverwaltung von Copilot ermöglichen ein effizientes Freigeben von Dateien und Dateianfragen.

Copilot lässt sich nicht nur mit Projektmanagement-Software integrieren, sondern auch mit vielen anderen Softwareprodukten für das Geschäft verbinden, um die Produktivität zu steigern. Mit mobilen Apps bleibt die Produktivität auch unterwegs erhalten.

Copilot beste Features

Sicheres Freigeben und Speichern von Dateien

Kontrolle und Nachverfolgung von Versionen von Dokumenten

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Client-Portals

Tools für Aufgaben- und Projektmanagement

Copilot-Einschränkungen

Das Oberflächendesign könnte für einige Benutzer veraltet sein

Mangel an Integrationen im Vergleich zu anderen Lösungen

Copilot-Preise

Starter : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Profi : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Erweitert : $119/Monat pro Benutzer

: $119/Monat pro Benutzer Supersonic: $1.500/Monat (einschließlich 20 Benutzer)

Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (19 Bewertungen)

5. Geklingelt

Über

Verlinkt

Clinked bietet ein Client-Portal mit

tools für die Zusammenarbeit

zur Verbesserung der Beziehungen zum Kunden. Mit diesen Features können Teams und Clients in Echtzeit zusammenarbeiten. Das Dashboard bietet eine klare Ansicht der laufenden Aufgaben, damit alle auf der gleichen Seite sind.

Die Client-Portal-Software von Clinked ist für eine effiziente Dokumentenverwaltung und das Freigeben von Dateien konzipiert. Das Kundenportal ist sicher, und die Tools zur Verwaltung der Wissensdatenbank bieten Ihren Clients Selbstbedienungsoptionen. Mit den Features des Support-Portals können Clients ganz einfach Support-Anfragen stellen, wenn die Wissensdatenbank nicht ausreicht.

Das Online-Portal kann in Ihre eigene Website integriert werden, so dass Sie ein professionelles Projekt darstellen und gleichzeitig ein sicheres digitales Tor für alle Interaktionen mit dem Portal bieten können.

Clinked beste Features

Sichere Client-Zusammenarbeit mit Freigabe von Dokumenten

Diskussionsforen und Echtzeit-Chat

White Labeling für benutzerdefinierte Beschreibungen

Aufgabenmanagement und Nachverfolgung des Fortschritts

Mobile App für den Zugriff von unterwegs

Geklinkte Limits

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Die Benutzeroberfläche kann für manche Benutzer veraltet wirken

Preise für Clinked

Lite : $119/Monat

: $119/Monat Standard : $299/Monat

: $299/Monat Premium : $599/Monat

: $599/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Clinked Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (42 Bewertungen)

: 4.6/5 (42 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

6. OneHub

Über

OneHub

OneHub bietet ein Client-Portal, das sich durch seine Kundenportal-Software und Collaboration-Tools auszeichnet. Die Plattform sorgt mit ihrem umfassenden Dashboard für Projekttransparenz.

Die Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen interaktive Diskussionen und Feedback. Die Client-Portale bieten einen sicheren Speicher für Dateien und deren Freigabe.

Mit dem anpassbaren Client-Portal können Sie das Portal an Ihr Branding anpassen und ein kohärentes Client-Erlebnis schaffen. Mit den Tools zur Aufgabenverwaltung können interne Teams auf derselben Seite bleiben und effizient arbeiten.

OneHub beste Features

Erweiterte Sicherheits-Features wie rollenbasierte Berechtigungen und Wasserzeichen

Virtuelle Datenräume für sicheres Freigeben von Dokumenten

Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation

Benutzerdefinierte Branding-Optionen für ein professionelles Erscheinungsbild

Detaillierte Zugriffs- und Aktivitätsverfolgung

OneHub Beschränkungen

Erweiterte Features können zu einer steileren Lernkurve führen.

Einige Benutzer finden die Preise im Vergleich zu ähnlichen Lösungen höher.

OneHub Preise

Standard : $15/Monat

: $15/Monat Erweitert : $25/Monat

: $25/Monat Daten Raum : $375/Monat

: $375/Monat Unlimited: $575/Monat

OneHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (45 Bewertungen)

: 4.2/5 (45 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (33+ Bewertungen)

7. Moxo

Über

Moxo

Moxo ist eine führende Software für Kundenportale zur Verbesserung der Beziehungen zu Kunden und des Geschäfts. Mit dem Fokus auf

prozesseffizienzen

moxo bietet ein Client-Portal, mit dem Geschäfte Kundendaten einfach verwalten und Kundenanfragen bearbeiten können. Zu erledigen ist dies durch umfassenden Support für automatisierte Workflows.

Dank der integrierten Tools zur Aufgabenverwaltung können interne Benutzer ihre Arbeit effektiv nachverfolgen und miteinander zusammenarbeiten. Teams im Kundenservice können Kundenanfragen einfach nachverfolgen und den Antwortprozess überwachen.

Die Plattform bietet auch ein Support-Portal, das es Geschäften ermöglicht, einen erstklassigen Service zu bieten. Durch die Einbindung in Ihre eigene Domain können Sie Ihren Kunden den Zugang über Ihre Geschäfts-Website ermöglichen und ihnen so ein professionelles Client-Portal bieten.

Moxo beste Features

Client-Kommunikations-Hub mit Dokumentenfreigabe

Automatisierte Terminplanung

Sicheres Messaging für schnelle Interaktionen

Integration mit Kalender-Apps

Aufgabenlisten und Erinnerungen zur Steigerung der Produktivität

Moxo-Einschränkungen

Limitiert in Bezug auf ein umfassendes Projektmanagement

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Optionen

Moxo Preise

Starter : $100 USD/Monat

: $100 USD/Monat Geschäft : $480 USD/Monat

: $480 USD/Monat Fortgeschritten: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Moxo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (16 Bewertungen)

8. MyDocSafe

Über

MyDocSafe

MyDocSafe ist eine Client-Portal-Software, bei der Sicherheit und Effizienz im Vordergrund stehen. Die Plattform bietet ein Client-Portal, das leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Mit

hervorragendem Client Onboarding

ist eines der wichtigsten Features, und auch Ihre Kunden werden es einfach finden, es zu benutzen.

Die Kundenportalsoftware bietet den Clients einen sicheren Zugang zu allen erforderlichen Dokumenten und Daten. Obwohl es sich nicht um eine vollwertige Helpdesk-Lösung handelt wie einige der anderen Optionen, können Ihre Teams im Kundenservice dennoch von einem zentralen Repository für Dokumente profitieren, um Kundenanfragen effizienter zu beantworten.

MyDocSafe beste Features

Funktion für elektronische Signaturen

Sicheres Speichern und Freigeben von Dokumenten

Prüfpfade für die Einhaltung von Vorschriften

Automatisierung des Workflows für die Dokumentenverarbeitung

Integration mit Buchhaltungs- und CRM-Software

MyDocSafe Grenzen

Die Benutzeroberfläche könnte moderner sein

Einige Benutzer brauchen Zeit, um fortgeschrittene Features zu verstehen

Preise für MyDocSafe

Starter : $20/Monat

: $20/Monat Klein : $75/Monat

: $75/Monat Mittel : $180/Monat

: $180/Monat Business : $533/Monat

: $533/Monat Groß : $2.499/Monat

: $2.499/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

MyDocSafe Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (15 Bewertungen)

: 3.9/5 (15 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (24 Bewertungen)

9. SuiteDash

Über

SuiteDash

SuiteDash ist eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Geschäften, die zur Rationalisierung von Abläufen und zur Verbesserung der Zusammenarbeit entwickelt wurde. Sie bietet Unternehmen eine Reihe von Tools, um dies zu erreichen, von einem Client-Portal und Projektmanagement-Features bis hin zu Rechnungsstellung und E-Mail-Marketing.

Mit dem anpassbaren Dashboard können Sie die Plattform an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen und die wesentlichen Features, die Sie benötigen, in den Vordergrund stellen. Mit den enthaltenen Features zur Aufgabenverwaltung können Support-Teams ganz einfach Aufgaben verwalten und die Nachverfolgung von Kundenabfragen übernehmen.

SuiteDash beste Features

Client-Portal mit Tools für das Projektmanagement

Integration von Rechnungs- und Zahlungsabwicklung

Kommunikation mit dem Client und Freigeben von Dokumenten

Anpassbare Dashboards für den Client

Integration mit Apps von Drittanbietern

SuiteDash Beschränkungen

Limitierte Drittanbieter-Integrationen im Vergleich zu anderen Plattformen

Einige Benutzer wünschen sich möglicherweise erweiterte Features für die Berichterstellung

SuiteDash Preise

Start : $19/Monat

: $19/Monat Thrive : $49/Monat

: $49/Monat Pinnacle: $99/Monat

SuiteDash Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (500+ Bewertungen)

: 4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

10. SupportBee

Über

SupportBee

SupportBee ist eine benutzerfreundliche Helpdesklösung, die Ihrem Geschäft ein Ticketing-System für den Kundensupport zur Verfügung stellt und damit eine recht umfangreiche Lösung für Kundenportale darstellt.

Unabhängig von der Größe Ihres Geschäfts kann SupportBee Ihnen helfen, Kundenanfragen schnell und effizient zu bearbeiten. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Teams, Support-Tickets zu verwalten, Dateien freizugeben und gemeinsam an Antworten zu arbeiten - und das mit nur wenig Schulungsaufwand.

SupportBee beste Features

Ticket-Management für Kundensupport

E-Mail-Zusammenarbeit und Nachverfolgung

Erstellung einer Wissensdatenbank und Selbstbedienungsoptionen

Integration mit anderen Tools zur Unterstützung des Kundensupports

Anpassbare Workflows für verschiedene Teams

SupportBee-Einschränkungen

Für komplexes Projektmanagement möglicherweise nicht so gut geeignet

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche weniger intuitiv

Preise für SupportBee

Startup : $13/Monat pro Benutzer

: $13/Monat pro Benutzer Unternehmen: $17/Monat pro Benutzer

SupportBee-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (4 Bewertungen)

: 4.1/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (27 Bewertungen)

Starten Sie noch heute mit ClickUp's Client Portal Lösung

Vorbei sind die Zeiten, in denen Client Portale nur Repositorys für Dokumente waren. Mit dem richtigen Client-Portal können Sie die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden zusammenarbeiten, revolutionieren.

Sie optimieren die Kommunikation und arbeiten effektiver zusammen, unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Geschäft ist. ClickUp geht über das traditionelle Projektmanagement hinaus und verwandelt sich in eine robuste Client-Portal-Lösung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten ist.

Damit können Sie nicht nur Projekte effizient verwalten, sondern auch die Interaktion mit Ihren Clients verbessern. Mit einer robusten Bibliothek von

vorlagen

können Sie sich Ihr perfektes Client-Portal benutzerdefiniert zusammenstellen.

Testen Sie noch heute unsere Client-Portal-Software

mit dem Free Forever-Plan! 🌻