10 Software zur Formularautomatisierung für eine schnellere Datenanalyse und -erfassung

Ganz gleich, ob Sie die Meinung Ihrer Mitarbeiter einholen oder Ihre Kunden nach ihren Erfahrungen mit Ihrem Produkt befragen möchten, es gibt einen Goldstandard für die Erfassung solcher Daten - Formulare. 📄

So wertvoll Formulare auch sind, ihre Erstellung ist kein Zuckerschlecken, ganz zu schweigen von der Analyse der gesammelten Daten. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, in denen man sich auf die manuelle Eingabe von Daten durch formulare in Excel erstellen oder sogar Papierformulare - Sie haben jetzt ein Formular automatisierung Software um die Arbeit für Sie zu erledigen.

Mit diesen praktischen Tools können Sie Daten sammeln und in strukturierte, wertvolle Infos umwandeln, die Sie nutzen können, um Ihr Spiel zu verbessern, Geschäftsstrategien anzupassen und die Ansichten Ihrer Kunden oder Mitarbeiter zu verstehen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Königsklasse der Software-Tools für die Automatisierung von Formularen vor, erörtern ihre Features und helfen Ihnen dabei, das Tool zu finden, das Ihren Anforderungen an die Datenerfassung und -analyse gerecht wird.

Worauf sollten Sie bei Software zur Automatisierung von Formularen achten?

Software zur Automatisierung von Formularen sollte das Sammeln und Analysieren von Daten vereinfachen, nicht erschweren. Wenn Sie also ein hochwertiges Tool suchen, das Ihnen Zeit spart und Ihre Nerven beruhigt, sollten Sie nach Tools mit den folgenden Merkmalen suchen:

Einfache Bedienung : Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Formulare ohne jegliche Code-Kenntnisse zu erstellen. Vorzugsweise sollte sie über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle verfügen, mit der Sie Formulare mit wenigen Klicks benutzerdefinieren können

: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Formulare ohne jegliche Code-Kenntnisse zu erstellen. Vorzugsweise sollte sie über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle verfügen, mit der Sie Formulare mit wenigen Klicks benutzerdefinieren können Umfangreiche Vorlagenbibliothek : Die Plattform sollte vorgefertigte, anpassbare Vorlagen bieten, damit Sie digitale Formulare schnell erstellen und an Ihre Ziele anpassen können

: Die Plattform sollte vorgefertigte, anpassbare Vorlagen bieten, damit Sie digitale Formulare schnell erstellen und an Ihre Ziele anpassen können Mehrere Ansichten : Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, die Daten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um sie besser zu verstehen. Zum Beispiel können Kalender Ihnen helfen, die Daten chronologisch zu gliedern, während Boards die gesammelten Infos nach Status, Priorität, Mitarbeiter oder einer anderen ausgewählten Kategorie gruppieren können

: Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, die Daten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um sie besser zu verstehen. Zum Beispiel können Kalender Ihnen helfen, die Daten chronologisch zu gliedern, während Boards die gesammelten Infos nach Status, Priorität, Mitarbeiter oder einer anderen ausgewählten Kategorie gruppieren können Flexibilität : Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Kategorien in Ihren Formularen auszublenden oder hinzuzufügen, abhängig von den Antworten auf die Formulare, um sie relevanter zu machen

: Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Kategorien in Ihren Formularen auszublenden oder hinzuzufügen, abhängig von den Antworten auf die Formulare, um sie relevanter zu machen Robuste Analysen: Die Plattform sollte über Features verfügen, die es Ihnen ermöglichen, die gesammelten Infos in Echtzeit zu analysieren und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen

Die 10 besten Softwarelösungen zur Automatisierung von Formularen im Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Tools zur Automatisierung von Formularen durchforstet und die 10 besten ausgewählt, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit bieten. Finden Sie heraus, was jedes einzelne Tool zu bieten hat, und optimieren Sie Ihre Datenerfassung mit der richtigen Software zur Automatisierung von Formularen! 🦸

Hinzufügen eines E-Mail-Feldes zu einem ClickUp Formular durch Ziehen und Ablegen auf dem Formular.

ClickUp ist schwer zu schlagen, wenn es um die Automatisierung von Formularen geht. Sein Ansicht des Formulars macht die Erstellung von Formularen und Umfragen so einfach wie nie zuvor: Ziehen Sie die gewünschten Felder per Drag & Drop, um ein benutzerdefiniertes Datenerfassungsinstrument zu erstellen. Sie wissen nicht, was Sie in Ihre automatisierten Formulare aufnehmen sollen? Verwenden Sie ClickUp AI um im Handumdrehen Ideen zu generieren und verständliche und relevante Materialien zu schreiben. Bedingte Logik in ClickUp Formularen kann auch die Eingabeaufforderungen Ihrer Umfrage basierend auf den Antworten der Benutzer anpassen. Außerdem können Sie Antworten in Aufgaben umwandeln und sie automatisch an das richtige Team weiterleiten. Ein Beispiel: Ein Benutzer schlägt ein Feature vor, ClickUp's Automatisierungen feature leitet sie an die Produktentwicklung oder software Team und sie sehen die entsprechende Antwort in der Ansicht der Aufgabe .

Sie haben zwar immer die Möglichkeit, Ihr Formular von Grund auf neu zu erstellen, aber wir empfehlen, mit einer anpassbaren und vorgefertigten Vorlage aus der ClickUp Vorlagen-Bibliothek für praktisch jeden Anwendungsfall, einschließlich der Sammlung von Feedback oder der Ausgabe von kreative Anfragen .

ClickUp beste Features

Einzigartige Ansicht des Formulars, neben 15+ anderen Ansichten

Bedingte Logik für komplexere und fokussierte Formulare

Robuste Automatisierungsoptionen

Über 1.000 vorgefertigte Vorlagen, damit Sie Ihre Formulare schneller auf den Weg bringen können

Kollaborative ClickUp Dokumente

KI-gestützter Schreibassistent

Integration mit über 1.000 anderen Tools

ClickUp Limits

Die Nummer der leistungsstarken Features kann für einige neue Benutzer eine Lernkurve darstellen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Schriftform

Über: Typenformular Sie suchen eine Plattform, die sich nur um formulare erstellen ? Dann sollten Sie Ihr nächstes Formular mit Typeform ausfüllen!

Der Hauptgrund für die Beliebtheit von Typeform ist die Ein-Schiebe-auf-einem-Blatt-Benutzeroberfläche, die den Benutzern das Gefühl gibt, an einer Unterhaltung teilzunehmen, anstatt ein Online-Formular auszufüllen. Die Formulare, die Sie in Typeform erstellen, sind dynamisch - sie können sich an verschiedene Szenarien anpassen, je nach den Antworten der Benutzer.

Sie können sich bei der Erstellung Ihrer Formulare auch auf die KI-Funktionen von Typeform verlassen. KI kann nicht nur Ihre Sprache verbessern, sondern auch automatisch Fragen in Abhängigkeit von Ihrer Absicht formulieren.

Dank der 3.000+ Vorlagen der Plattform für Quizfragen, Benutzer-Feedback und Produktempfehlungen, mitarbeiterengagement und Umfragen können Sie im Handumdrehen digitale Formulare erstellen. 👀

Typeform ist mit beliebten Plattformen wie Slack, Airtable, Zoho und Pipedrive integriert, so dass Sie Ihre Daten mit wenigen Klicks sinnvoll nutzen können.

Typeform beste Features

Speziell für die Erstellung von Formularen entwickelt

KI-unterstützt

über 120 Integrationen

Ein-Seiten-auf-einer-Zeit-Schnittstelle

über 3.000 Vorlagen

Typeform Beschränkungen

Steilere Preisstruktur, nach Meinung einiger Benutzer

Das anfängliche Setup kann schwierig sein

Typeform-Preise

Basic : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Plus : $50/Monat für drei Benutzer

: $50/Monat für drei Benutzer Business : $83/Monat für fünf Benutzer

: $83/Monat für fünf Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Typeform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (650+ Bewertungen)

: 4.5/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

3. UmfrageSparrow

Über: UmfrageSparrow Die Erstellung funktionaler und ästhetisch ansprechender Umfragen kann schwierig sein, wenn Sie nicht das richtige Tool verwenden. Glücklicherweise ist dies mit SurveySparrow kein Problem.

Mit der Plattform können Sie ansprechende Formulare erstellen, die alle richtigen Fragen stellen. Da Sie Ihre Benutzer bei der Stange halten möchten, wird es Sie freuen, dass Sie intelligente Umfragen mit Anzeige- und Verzweigungslogik erstellen können - die Umfragen erkennen die Antworten der Benutzer, um die richtigen Fragen anzuzeigen oder schnell zu einem bestimmten Abschnitt zu springen. Wenn Sie die Befragten beispielsweise fragen, ob sie Katzen oder Hunde bevorzugen, und sie sich für Katzen entscheiden, würden Sie sie nicht nach ihrer bevorzugten Hunderasse fragen wollen. 🐈

SurveySparrow verfügt auch über eine praktische Executive Dashboard wo Sie Daten aus Ihren Umfragen abrufen, KPIs nachverfolgen, Berichte erstellen und Trends erkennen können. Laden Sie Ihr Team zum Dashboard ein, analysieren Sie die Erkenntnisse und entwickeln Sie Strategien, um das Wachstum zu fördern.

Mit hunderten von Themen und Integrationen mit beliebten Apps und Plattformen wie Zapier, Slack und Salesforce bietet SurveySparrow maximale Anpassungsfähigkeit und ermöglicht Ihnen die Zentralisierung Ihrer Workflows.

SurveySparrow beste Features

Intelligente Umfragen

Dashboard für Führungskräfte

Zusammenarbeitsfreundliche

Hunderte von Integrationen und Themen

SurveySparrow-Einschränkungen

Das Preismodell könnte für Start-ups und gemeinnützige Organisationen zu hoch sein

Mangel an umfassenden Styling-Optionen

SurveySparrow Preise

Kontakt für Preisgestaltung

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4. Jotform

Über: Jotform Notieren Sie Ihre Formulare mit Jotform, ein fantastischer Online-Ersteller ideal für die Erstellung aller Arten von Formularen, von der Reihenfolge der Produktbestellungen und der Registrierung neuer Kunden bis hin zur Hotelbuchung und benutzer-Feedback . ✍️

Die Erstellung von Formularen in Jotform ist mit der Software zur Automatisierung von Formularen einfach und leicht. Wenn Sie von Grund auf neu beginnen, fügen Sie zunächst die grundlegenden Elemente auf der linken Seite des Bildschirms hinzu und verwenden dann den Drag-and-Drop-Builder, um sie auf Ihr Formular zu verschieben. Sie können eine Verknüpfung mit einer der Jotform-Vorlagen vornehmen - es stehen mehr als 10.000 Optionen zur Auswahl.

Die Plattform lässt sich nahtlos in über 150 Apps und Plattformen integrieren, so dass Sie Formulare automatisch übermitteln können.

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, wird es Sie freuen, dass Sie direkt über Ihr Formular bezahlt werden können.

Die Schönheit von Online Formularen liegt in der mühelosen Datenanalyse, und Jotform ermöglicht dies mit seinem Report Builder. Verwandeln Sie Rohdaten in professionelle Berichte, geben Sie sie für Ihre Mitarbeiter frei oder betten Sie sie auf Ihrer Website ein, damit alle sie sehen können.

Jotform beste Features

Drag-and-Drop-Formularerstellung

150+ Integrationen

mehr als 10.000 Vorlagen für Formulare

Berichterstellung für die Analyse der gesammelten Daten

Jotform Beschränkungen

Gelegentliche Störungen

Die Einbettung von Formularen in Websites könnte vereinfacht werden

Jotform Preise

Starter : Free (bis zu fünf Formulare)

: Free (bis zu fünf Formulare) Bronze : $34/Monat (bis zu 25 Formulare)

: $34/Monat (bis zu 25 Formulare) Silber : $39/Monat (bis zu 50 Formulare)

: $39/Monat (bis zu 50 Formulare) Gold : $99/Monat (bis zu 100 Formulare)

: $99/Monat (bis zu 100 Formulare) Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

5. Zoho Formulare

Über: Zoho Die Erstellung von robusten Formularen muss nicht kompliziert sein, wenn Sie eine Plattform wie Zoho Forms verwenden.

Mit dem Formularersteller des Tools können Sie aus über 30+ Feldtypen (Name, Ausklappen, Zahlung, Abschnitt usw.) wählen und die Drag-and-Drop-Oberfläche zur Erstellung von Formularen verwenden. Verwenden Sie bedingte Logik, um unnötige Schritte zu überspringen und Ihre Benutzer bei der Stange zu halten.

Da die Erstellung digitaler Formulare zeitaufwändig sein kann, können Sie mit Zoho Forms Ihren Fortschritt speichern und jederzeit dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben - ohne Datenverlust.

Die Plattform bietet 40+ vorgefertigte Vorlagen, die Ihnen helfen zeit zu sparen . Sie können es nach Ihren Wünschen und Geschäftsanforderungen benutzerdefiniert anpassen.

Zoho Forms verfügt über beeindruckende Analysemöglichkeiten - sehen Sie die gesammelten Daten in der Ansicht Tabelle, erstellen und exportieren Sie Berichte, führen Sie Antworten aus mehreren Formularen zusammen und verfolgen Sie Ziele.

Mit den Features zur Automatisierung können Sie Übermittlungen von Formularen bestimmten Teammitgliedern zuweisen, Formulardaten an die ausgewählten Apps senden und E-Mails auslösen, wenn eine Formularübermittlung den festgelegten Kriterien entspricht.

Weitere Optionen, die Sie lieben werden, sind Einbettung von Formularen auf Webseiten, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und Zahlungs-Gateways.

Beste Features von Zoho Forms

30+ Formular-Feldtypen

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Erweiterte Analyse-Features

Optionen zur Automatisierung

Einschränkungen von Zoho Forms

Einige Benutzer hatten Probleme, den Kundensupport zu erreichen

Die Integrationsoptionen könnten von einem Upgrade profitieren

Preise von Zoho Forms

Basis : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Standard : $25/Monat für 10 Benutzer

: $25/Monat für 10 Benutzer Profi : $50/Monat für 25 Benutzer

: $50/Monat für 25 Benutzer Premium: $90/Monat für 100 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Forms Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. FormAssembly

Über: FormAssembly FormAssembly kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarken Analyseoptionen. Mit dem Formularersteller der Plattform können Sie aus mehreren Feldtypen (z. B. Texteingabe, Schaltflächen oder Dropdown-Menü) auswählen, um personalisierte Formulare zu erstellen.

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Ihre digitalen Formulare zu konfigurieren und sicherzustellen, dass sich alle Elemente an der richtigen Stelle befinden. Sie können die Themen kostenlos bearbeiten und die Vorteile der bedingten Felder nutzen, um Ihre Formulare intelligenter zu gestalten.

Dank der FormAssembly-Integrationen können Sie die erfassten Daten direkt an eine App Ihrer Wahl übertragen. So können Sie zum Beispiel Datensätze in Salesforce aktualisieren.

Bei der Plattform dreht sich alles um die genaue und mühelose Interpretation von Daten. Mit ihr können Sie die gesammelten Infos in Diagramme und Grafiken umwandeln, um die Antworten zu visualisieren und zu verstehen. 📊

Mit der revolutionären Option FormAssembly Workflow können Sie Geschäftsprozesse und Workflows auf der Grundlage der über Formulare erfassten Daten erstellen. So können Sie Zeit und Geld sparen und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.

FormAssembly beste Features

Mehrere Feldtypen

Leichte Bedienbarkeit

Integration mit gängigen Apps und Plattformen

Ausgezeichnetdatenvisualisierung optionen

FormAssembly Beschränkungen

Langsamere Ladezeiten bei vielen Formularantworten

Mehr benutzerdefinierte Optionen wären von Vorteil

Preise für FormAssembly

Kontakt für Preise

FormAssembly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (350+ Bewertungen)

: 4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

7. Cognito Formulare

Über: Cognito Formulare Möchten Sie benutzerfreundliche Formulare erstellen und Ihre Arbeitsabläufe automatisieren? Cognito Forms ist genau das, was Sie brauchen. 🥸

Mit dieser Software zur Automatisierung von Formularen können Sie Formulare mit anpassbaren Feldtypen erstellen, um die gewünschten Daten genau so zu erfassen, wie Sie sie benötigen. Verwenden Sie Kontrollkästchen, Ausklappen, Datums- und Zeitangaben, um Formulare zu erstellen, die sich an Ihren Zielen orientieren.

Der Charme dieses Tools liegt in der Möglichkeit, Berechnungen auf der Grundlage der erfassten Daten direkt im Formular durchzuführen. Sie können die Daten auch an andere Plattformen senden, die mit Cognito Forms integriert sind, z. B. Google Analytics und Microsoft Power Automate.

Dank der erweiterten Automatisierungsoptionen können Sie mit den von Ihnen erstellten digitalen Formularen Ihre Workflows optimieren. Benutzen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen, damit die richtigen Mitglieder Ihres Teams über die Antworten der Benutzer informiert werden und sofort Maßnahmen ergreifen können. So können Sie zum Beispiel Leads an das Vertriebsteam weiterleiten oder das Feedback der Benutzer an das Produktentwicklungsteam weiterleiten.

Cognito Forms verfügt über eine große Auswahl an Vorlagen, die Sie nach Typ, Branche oder Feature filtern können, um die für Sie passende Vorlage zu finden.

Die besten Features von Cognito Forms

Anpassbare Feldtypen

Berechnungen von Daten im Formular

Robuste Features für die Automatisierung

Hunderte von Vorlagen

Einfach zu konfigurierende Benachrichtigungen

Cognito Formulare Limits

Fehlende detaillierte Anweisungen zur Verwendung aller Features

Die Formate für Währungs- und Datumsfelder sind an das Land gebunden, für das das Formular erstellt wurde

Preise für Cognito Formulare

Einzelperson : Free (ein Benutzer)

: Free (ein Benutzer) Pro : $15/Monat für zwei Benutzer

: $15/Monat für zwei Benutzer Team : $35/Monat für fünf Benutzer

: $35/Monat für fünf Benutzer Enterprise: $99/Monat für 20 Benutzer

Cognito Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

8. SurveyMonkey

Über: UmfrageMonkeySurveyMonkey ist eine der beliebtesten Online-Plattformen, die speziell für die Erstellung von Formularen und Umfragen entwickelt wurde. 🐒

Es erleichtert die Erstellung von Formularen mit verschiedenen Feldtypen für Zahlungen, Kontaktinformationen und Dateien. Sie können auch die Themen und das Format nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 25+ Fragetypen, wie z. B. Schieberegler, Multiple Choice und starre Bewertung, um Verzerrungen zu reduzieren und so transparent wie möglich zu sein.

Sie wissen nicht, was Sie in Ihre Formulare schreiben sollen, um relevante Antworten zu erhalten? SurveyMonkey Genius ist der verkleidete KI-Superheld, der Ihnen dabei helfen kann! Er hilft Ihnen, Fehler zu minimieren und die richtigen Fragen zu formulieren.

Mit der Plattform können Sie Benachrichtigungen für jede Übermittlung eines Formulars benutzerdefinieren, die gesammelten Daten zur leichteren Überprüfung in Tabellen übertragen und die Infos in Ihre Datenbank exportieren bevorzugte Tabellenkalkulationssoftware .

Dank der Zapier-Integration können Sie SurveyMonkey mit über 5.000 Apps und Plattformen verbinden und Arbeitsabläufe automatisieren.

SurveyMonkey beste Features

Mehrere Felder und Fragetypen

SurveyMonkey-Genie

Anpassbare Benachrichtigungen

Nahtlose Zapier-Integration

SurveyMonkey-Einschränkungen

Limitierte Flexibilität in Bezug auf das Design von Formularen

Einige Benutzer erwähnten die veraltete Schnittstelle

Preise von SurveyMonkey

Informieren Sie sich auf der Website über die Preise, da es mehrere Stufen und Optionen gibt

Bewertungen und Beurteilungen von SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (18.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (9.500+ Bewertungen)

9. PerfectApps

Über: PerfectApps PerfectApps ist in erster Linie ein no-code Plattform für die Erstellung von Apps und Workflows, also was erledigt sie hier zu? Nein, das ist kein Fehler, denn die Plattform verfügt über einen besten visuellen Designer, mit dem Sie Formulare ohne Code-Kenntnisse erstellen können.

Der Drag-and-Drop-Builder ermöglicht es Ihnen, jede Art von Formular mit wenigen Klicks zu erstellen. Stellen Sie die Elemente zusammen und passen Sie das Layout und die Themen des Formulars an. Erstellen Sie dynamische Formulare, die mithilfe von bedingter Logik die richtigen Fragen stellen.

Die Veröffentlichung Ihrer Formulare ist so einfach wie nie zuvor - mit einem einzigen Klick auf die Schaltfläche können Sie sie per E-Mail oder über einen sicheren Link freigeben oder in Ihre Website einbetten.

Dank der PerfectApps' API können Sie Formulare mit Apps von Drittanbietern verbinden, die Datenerfassung automatisieren und präzise Ergebnisse ohne das Risiko von Fehlern abrufen.

Nutzen Sie die leistungsstarken integrierten Features zur Berichterstellung der Plattform, um die erfassten Daten in Diagramme, Tabellen und Grafiken umzuwandeln und fundierte Entscheidungen über Ihre Workflows zu treffen.

PerfectApps beste Features

Benutzerfreundlicher Formular-Automatisierungs-Builder ohne Code mit Drag-and-Drop-Funktion

Mühelose Freigabe von Formularen

Hervorragende Optionen zur Berichterstellung

PerfectApps-API

PerfectApps-Einschränkungen

Formulare sind nicht so reaktionsschnell

Eine steilere Lernkurve für einige Benutzer

PerfectApps Preise

Kontakt für Preise

PerfectApps Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.9/5 (20+ Bewertungen)

: 4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

10. PandaDoc

Über: PandaDoc PandaDoc ist keine Plattform zur Erstellung von Formularen im eigentlichen Sinne, sondern spezialisiert sich auf automatisierung von Dokumenten und ermöglicht Ihnen das Erstellen, Nachverfolgen, Bearbeiten, Freigeben, Versenden und eSignieren von Dokumenten. Es gibt jedoch eine Option für die Erstellung von Webformularen, über die Sie elektronische Signaturen, Feedback oder jegliche Art von Eingaben von Ihren Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern sammeln können. 🐼

Sie können Ihre Formulare von Grund auf neu erstellen - die Toolbox der Plattform bietet eine Vielzahl von Optionen und Feldtypen, um Ihnen die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Sie können auch Zeit sparen und auf editierbare Vorlagen zurückgreifen, um personalisierte Formulare zu erstellen.

Das Freigeben Ihrer Formulare erfordert keinen Code - erstellen Sie einen direkten Link, um sie an Interessenten zu verteilen oder betten Sie sie in Ihre Website ein.

Mit PandaDoc können Sie Ihren Formularen eine Reihenfolge der Unterschriften hinzufügen, Zahlungen einziehen und veröffentlichte Formulare einfach bearbeiten.

PandaDoc beste Features

Leicht zu bedienende Toolbox

Einfaches Freigeben von Formularen

Hinzufügen von Unterschriftsreihenfolgen zu Formularen

Sammeln von Zahlungen

PandaDoc-Einschränkungen

Der Preis könnte für Einzelpersonen, Start-ups und kleinere Unternehmen zu hoch sein

Einige Benutzer erwähnen, dass sie gelegentlich von der Plattform abgemeldet werden

PandaDoc Preise

Free

Essentials: $19/Monat pro Platz

$19/Monat pro Platz Business : $49/Monat pro Platz

: $49/Monat pro Platz Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

PandaDoc Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

Supercharge Your Data Game with Form Automatisierung Software

Formulare sind ein hervorragendes Mittel, um die benötigten Informationen zu erhalten. Tools für die Automatisierung von Formularen gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen es Ihnen, Daten zu sammeln und zu analysieren, ohne einen Finger krumm zu machen. 🙌

Die Software zur Automatisierung von Formularen auf unserer Liste ist wie ein Assistent für die Automatisierung von Formularen mit beeindruckenden Optionen zum Erstellen und Freigeben von Formularen und zur Berichterstellung. Wenn Sie eine Plattform benötigen, die noch einen Schritt weiter geht und fantastische aufgaben- und Projektmanagement zusätzlich zu erstklassigen Features für die Zusammenarbeit, probieren Sie ClickUp aus !