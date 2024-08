10 beste No-Code-Apps & No-Code-App-Builder für Entwickler im Jahr 2024

No-Code-Apps waren in den letzten zehn Jahren geradezu revolutionär und haben es Technikbegeisterten ermöglicht, native Apps mit weniger Einträgen zu erstellen.

Der No-Code-Ansatz zur Erstellung von Apps ist ein Kinderspiel. Anstelle von Skriptbefehlen kann eine grafische Oberfläche Konfigurationen übermitteln. Das Ergebnis? Sie können enterprise Apps entwickeln websites starten, Workflows automatisieren und vieles mehr - und das ganz ohne Programmierkenntnisse!

No-Coding bringt die besten Ergebnisse, wenn Sie kreativ sind und einen leistungsstarken No-Code App Builder haben, um Ihre Ideen umzusetzen - also lassen Sie uns Letzteres herausfinden. Wir stellen Ihnen die besten No-Code-Entwicklungsplattformen vor, mit denen Sie im Handumdrehen zuverlässige und hochwertige Anwendungen erstellen können!

Was ist ein No-Code App Builder?

Unter einer No-Code App versteht man eine Anwendung, die ohne herkömmliche Programmierkenntnisse erstellt und bereitgestellt werden kann. No-Code-Plattformen bieten intuitive visuelle Schnittstellen und Drag-and-Drop-Tools, mit denen Benutzer funktionale und interaktive Apps mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen erstellen können.

Die Entwicklung von No-Code-Apps ermöglicht es auch Personen ohne Programmierkenntnisse, benutzerdefinierte Softwarelösungen für verschiedene Zwecke zu erstellen, z. B. für Websites, mobile Apps, interne Tools, Dashboards usw. Das Schreiben von komplexem Code entfällt, wodurch die App-Entwicklung für ein breiteres Publikum zugänglich wird.

Worauf sollten Sie bei einem No-Code App Builder achten?

Die Navigation durch das Meer der No-Code-Plattformen und die Suche nach denjenigen, die Ihre Zeit wert sind, kann eine Herausforderung sein - hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Eine App ohne Code macht zwar die manuelle Programmierung überflüssig, kann aber aufgrund einer klobigen Benutzeroberfläche dennoch schwierig zu bedienen sein. Die besten Apps in dieser Kategorie verfügen über eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der sich vorkonfigurierte Elemente schnell für das gewünschte Ergebnis zusammenstellen lassen Anpassungsfähigkeit: Dank zahlreicher benutzerdefinierter Features können Sie eine App erstellen, die Ihre Vorstellungen widerspiegelt. Die App sollte sich an die Bedürfnisse verschiedener Branchen und Nischen anpassen und Ihnen die Möglichkeit geben, einzigartige Branding-Elemente einzubinden Features und Funktionen: Die App sollte Features wie Formularerstellung, vorgefertigte Vorlagen und Visualisierungstools bieten, damit Sie Ihr Ziel schneller erreichen können Integrationen: Die Plattform sollte mit gängigen Apps für Projektmanagement, Zusammenarbeit und CRM zusammenarbeiten Skalierbarkeit: Die Plattform sollte mehr Benutzer und komplexe Prozesse unterstützen, wenn Ihr Geschäft expandiert

10 beste No-Code App Builder für 2024

No-Code ist nicht dasselbe wie Low-Code - letzteres ersetzt die Codierung bis zu einem gewissen Grad, aber Sie müssen immer noch in Entwickler investieren, um diese Apps einzustellen und zu verwalten. No-Code macht jegliche Kodierung überflüssig und ist damit eine wirtschaftlichere Lösung.

Wir haben die 10 effizientesten No-Code-Apps in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt. Schauen Sie sich ihre Features, Vor- und Nachteile an und finden Sie die perfekte App für Ihren Erfolg! 🌟

1. ClickUp #### Am besten geeignet für die Zusammenarbeit von Entwicklungsteams

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren API Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist das beste No-Code-Tool für Projektmanagement, Zusammenarbeit im Team und Produktivität. Es ist geeignet für Solopreneure, Freiberufler, große Unternehmen und alles dazwischen! Jeder kann die Plattform mühelos benutzerdefinieren und automatisieren, um seine spezifischen Initiativen zu unterstützen. 🎨

Was macht ClickUp zu Ihrer bevorzugten No-Code-Lösung? Die Antwort ist einfach: Sie können jeden Teil der Plattform mit Hilfe der Drag-and-Drop-Tools konfigurieren.

Entwickeln Sie Apps und Integrationen für die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben,

verwaltung von Ressourcen

nachverfolgung

QA-Prüfung

, Überwachung der Entwicklung, Marketing und mehr. Die Drag-and-Drop-Funktionalität von ClickUp stellt sicher, dass selbst die fortschrittlichsten Funktionen ohne Programmierkenntnisse zugänglich sind.

Als ClickUp Administrator übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Workspace, indem Sie

ClickApps

und

ClickUp API

. 🦾

Mit ClickApps können Sie Ihren Workspace mit Hilfe visueller Tools anpassen und ohne Code interne Anwendungen für Arbeitsmanagement, Zusammenarbeit, Organisation und Berichterstellung einrichten - alles von einer einzigen Plattform aus. Zum Beispiel können Sie die

ClickUp AI

zum Brainstorming und zur Vorbereitung von Mitteilungen oder die

Automatisierung Feature

zur Rationalisierung sich wiederholender Prozesse. Einige nützliche ClickApps sind:

Sprint

Aufgaben-Abhängigkeiten

Kollaborative Bearbeitung

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Aufgaben-IDs

Wenn Sie ClickUp mit Ihrer

andere bevorzugte Apps

nutzen Sie den API Support. Damit können Sie Apps und Skripte erstellen, um die Plattform mit über 1.000 anderen Tools zu integrieren . So können Sie Prozesse außerhalb von ClickUp automatisieren, Aufgaben und Listen erstellen und verwalten und

nachverfolgung der Zeit

!

Sie erstellen kundenorientierte Apps und Websites? Verwenden Sie ClickUp's vorgefertigte Vorlagen für

erstellen von Webseiten

,

zielseiten

,

berichte über Fehler

,

produkteinführungen

und

grafische Entwürfe

. 🌻

ClickUp beste Features

Erstellen Sie interne Anwendungen mit ClickApps

Einfache Automatisierung von komplizierten Prozessen

Große Auswahl an Vorlagen zur Zeitersparnis

Mühelose externe Integrationen (über 1.000) mit ClickUp API

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Hohe Skalierbarkeit

ClickUp Limits

Die Organisation des Workspaces braucht Zeit

Einige Benutzer sagen, die Plattform könnte mehr Automatisierung vertragen

ClickUp Preise

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Marke (Integromat)

Das Beste für die Automatisierung von Workflows

über

Machen Sie

Make (früher bekannt als Integromat) ist ein No-Code

workflow-Automatisierung

plattform, die für Ihre nächste App-Idee die Einfachheit auf die nächste Stufe hebt. Mit ihrem intuitiven Design eignet sie sich perfekt für die Erstellung erstklassiger interner Lösungen, die Ihre Arbeit rationalisieren und die Effizienz Ihres Teams steigern. Sie können Anwendungen erstellen, die für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen Wunder bewirken, z. B:

Marketing: Support für eine schnellere und effizientere Lead-Generierung Verkauf: Verwalten von Verträgen und Erbringen von Kundendienstleistungen Betrieb: Informationen über alltägliche Prozesse zentralisieren IT-Verwaltung: Identifizierung potenzieller Sicherheitsbedrohungen zur Minimierung des Risikos von Sicherheitsverletzungen HR: Machenonboarding neuer Mitarbeiter zu einer gemeinschaftlichen undproduktiver ProzessClickUp und Make ist die erfolgreiche Kombination für die Automatisierung komplexer Workflows zwischen ClickUp und Ihren anderen Apps für die Arbeit.

Diese zeitsparende Integration ermöglicht es Ihnen, ClickUp mit anderen Online-Apps oder APIs zu verbinden und die Reibungsverluste in Ihren Prozessen ohne Programmierkenntnisse zu beseitigen. Mit Make stehen Ihnen Tausende von Vorlagen für die Erstellung und Automatisierung von Aufgaben zur Verfügung, was den Deal nur noch süßer macht! 🍬🍭

Make beste Features

Unterstützt Workflows über mehrere Abteilungen hinweg

Hilft bei der Aufschlüsselung komplexer Prozesse

Drag-and-Drop-Builder

Einfach zu befolgende Vorlagen für die Automatisierung von Aufgaben

Lässt sich nahtlos mit ClickUp integrieren

Limitierungen vornehmen

Die API-Dokumentation könnte ausführlicher sein

Das Verständnis aller verfügbaren Funktionen kann Zeit in Anspruch nehmen

Preise erstellen

Free : $0

: $0 Kern : $9/Monat für 10.000 Ops

: $9/Monat für 10.000 Ops Pro : $16/Monat für 10.000 Ops

: $16/Monat für 10.000 Ops Teams : $29/Monat für 10.000 Ops

: $29/Monat für 10.000 Ops Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen von Marken

G2 : 4.7/5 (150+ Bewertungen)

: 4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

3. Quixy

Das Beste für Prozessmanagement

über Quixy Quixy ist ein vielseitiger No-Code App Builder, der Ihnen hilft, Enterprise-grade Lösungen für die Automatisierung komplizierter Geschäftsprozesse zu entwickeln. Mit der Plattform können Sie benutzerdefinierte Apps etwa 10-mal schneller einrichten als mit dem herkömmlichen Ansatz und Code schreiben.

Dank des Drag-and-Drop-Designs und der Vielzahl an vorgefertigten Komponenten eignet sich Quixy für die Erstellung von Apps für jede Nische. Entwickeln Sie Ihre Anwendung von Grund auf oder verwenden Sie Vorlagen für bestimmte Anwendungsfälle, um Ihrer Arbeit mehr Struktur und Präzision zu verleihen.

Sehen Sie sich einige Beispiele für Quixy-basierte Automatisierungsoptionen in fünf Kategorien an:

Help Desk Support: Zur Automatisierung von Ticketanfragen für Kundenbeschwerden Projektmanagement: Zur Nachverfolgungjeder Phase eines Projekts, Automatisierung und Verwaltung von Aufgaben und Planung von Meetings Verwaltung der Beziehungen zu den Kunden: Zur Automatisierung vonkundenkommunikation und zur Erfassung und Verwaltung von Leads Reise- und Spesenverwaltung: Für die Abrechnung von Büro- und Reisekosten Leistungsmanagement für Mitarbeiter: Zur Überwachung der Anwesenheit und Nachverfolgung von Leistungen

Quixy beste Features

Ermöglicht die Erstellung von Apps auf Unternehmensebene ohne Programmierkenntnisse

Robuste Sicherheitsfeatures, die Sicherheitsverletzungen und Datendiebstahl minimieren

Ermöglicht die Automatisierung für mehrere Abteilungen

Ausgezeichnetes Support-Team

Quixy Einschränkungen

Das UI/UX ist verbesserungswürdig

Mangel an angemessenen Tipps und Handbüchern zur Nutzung der Plattform im Vergleich zu anderer Software ohne Code

Quixy Preise

Lösung : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Plattform : $20/Monat pro Benutzer (mindestens 20 Benutzer)

: $20/Monat pro Benutzer (mindestens 20 Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Quixy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (100+ Bewertungen)

: 5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4. Gleiten

Das Beste für die Erstellung von Mobile Apps

über Gleiten Holen Sie sich Informationen aus Quellen wie Google Tabellen und Excel, oder erstellen Sie mit Glide Tabellen eine plattforminterne Datenquelle. Alles, was Sie tun müssen, ist ein paar visuelle Elemente mit der Drag-and-Drop-Schnittstelle hinzuzufügen, und Sie werden Ihre faden Daten in eine interaktive App verwandeln, die auf allen Geräten erledigt werden kann! 🧙

Dank der anpassbaren Features, Integrationen und integrierten Vorlagen der Plattform macht der Weg vom Spreadsheet zur App Spaß. Machen Sie sich Sorgen um veraltete Apps? Glide aktualisiert automatisch das Design bestehender Apps, um den neuesten Branchentrends zu entsprechen.

Glide ist die richtige Wahl, wenn Sie ein Anfänger sind oder einfach nur eine einfache App suchen. Allerdings ist die Plattform möglicherweise nicht die beste Option für die Erstellung von Apps mit erweiterten Features.

Glide beste Features

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Zahlreiche benutzerdefinierte Anpassungen, Integrationen und Vorlagen

Schnelle Bereitstellung der App

Wertvolle Support-Materialien

Apps sehen auf allen Geräten fantastisch aus, da die Designs automatisch aktualisiert werden

Glide-Einschränkungen

UI-Editor kann verbessert werden

Die Schnittstelle kann verwirrend sein, und der technische Support ist nicht immer verfügbar

Preise für Glide

Free : $0

: $0 Starter : $25 pro Monat

: $25 pro Monat Pro : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Business : $249 pro Monat

: $249 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Glide Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (350+ Bewertungen)

: 4.7/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

5. Softr

Das Beste für die Erstellung von Websites

über Softr Softr ist ein Code-freier App-Builder für Datenquellen aus Airtable oder Google Tabellen. Bei der Plattform geht es vor allem um Einfachheit - ihre intuitive, logikbasierte Oberfläche garantiert, dass Sie ohne langweilige Anleitungen an Bord gehen können.

Mit Softr können Sie Ihre Apps und Websites dank eines abgerundeten Toolkits Stück für Stück entwickeln. Alle wichtigen Einstellungen für Apps befinden sich auf der linken Seite des Bildschirms - nutzen Sie sie, um die Benutzerverwaltung anzupassen, Seiten zu Ihrer App hinzuzufügen und die besten Themen auszuwählen. Die Mitte ist Ihre leere Leinwand, auf der Sie die App aus Status- oder dynamischen Blöcken zusammenstellen. ⚙️

Der Erstellungsprozess ist dank anpassbarer Vorlagen und Bearbeitungsfunktionen ein Kinderspiel, sodass Sie eine funktionale und professionell aussehende App erstellen können.

Beachten Sie, dass Softr nicht der fortschrittlichste App-Builder auf dem Markt ist. Ihm fehlen Funktionen, die für die Erstellung mäßig komplexer Apps unerlässlich sind, wie dynamische und bedingte Formulare.

Softr beste Features

Funktioniert für Daten aus Airtable und Google Tabellen

Unglaublich einfach zu bedienen

Client-Portal-Vorlagen

Großzügiges Free Tier

Softr Beschränkungen

Einige Designkomponenten sind fehlerhaft

Limitierte Features

Softr-Preise

Free : $0

: $0 Basic : $49/Monat

: $49/Monat Professionell : $139/Monat

: $139/Monat Business : 269$/Monat

: 269$/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgelisteten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell.

Softr Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

6. Blase

Das Beste für benutzerdefinierte App-Entwicklung

über Blase Bubble eignet sich gleichermaßen gut für die Erstellung von Prototypen und Apps mit allen Features. Die Plattform wird sogar von vielen App-Entwicklungsagenturen genutzt, die die Bereitstellung von Dienstleistungen für ihre Clients beschleunigen wollen! 🧑‍💻

Wenn Sie mit Programmen wie Excel oder Canva vertraut sind, werden Sie sich auf der benutzerfreundlichen Oberfläche von Bubble wie zu Hause fühlen. Dieser App-Builder verfügt über einen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Apps ganz einfach benutzerdefinieren können. Bubble bietet auch eine lebendige Community, in der Sie auf 1.200+ fertige Vorlagen zurückgreifen können, vom Erstellen einer Immobilien-Marktplatz bis hin zur Entwicklung einer Plattform für die Lieferung von Lebensmitteln finden Sie Vorlagen für verschiedene Branchen, um die Entwicklung Ihrer App zu beschleunigen. 📱

Bubble lässt sich mit Dutzenden von anderen Apps und Plugins integrieren, um Ihre Arbeit zu zentralisieren. Die Grundlagen der Plattform sind leicht zu verstehen, und wenn Sie mit einigen Features nicht weiterkommen, können Sie sich in der superaktiven Bubble-Community engagieren, um Unterstützung zu finden!

Bubble beste Features

Vertraute Oberfläche für Excel undCanva Benutzer* Aktive Gemeinschaft zur Unterstützung durch Gleichgesinnte

Vorlagen für fast jede Branche

Dutzende von Integrationen

Limitierungen der Blase

Langjährige Benutzer haben sich besorgt über die jüngsten Preisänderungen der Plattform geäußert

Kann zuweilen langsam sein

Preise von Bubble

Free : $0

: $0 Starter : $29/Monat

: $29/Monat Wachstum : $119/Monat

: $119/Monat Team : $349/Monat

: $349/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bubble Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

7. Thunkable

Das Beste für die plattformübergreifende App-Entwicklung

über Ausdenkbar Genießen Sie einen reibungslosen No-Code erfahrung in der Produktentwicklung und bringen Sie Ihre App so schnell wie möglich auf den Markt, ohne an der Qualität zu sparen - mit Thunkable.

Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche von Thunkable und die vorgefertigten Komponenten sind Ihre Zutaten für eine perfekte App. Verwenden Sie Textfelder, Media Player und andere design tools zur Anpassung Ihrer App an Einzelziele!

Thunkable wird als App-Builder ohne Code beworben, aber einige Benutzer finden es mehr Low-Code als No-Code da Sie die logischen Abläufe verstehen müssen, um die Plattform sicher zu bedienen. Während sie für die Entwicklung eines MVP (Minimum Viable Product) oder eines Prototyps mit grundlegenden Funktionen für Investoren eine ausgezeichnete Wahl ist, kann die Entwicklung komplexer Apps für Unternehmen aufgrund der begrenzten erweiterten Funktionen eine Herausforderung darstellen.

Thunkable beste Features

Schneller Start von mobilen Apps

Beeindruckende vorgefertigte Komponenten

Direkte Veröffentlichung von Apps für iOS und Android gleichzeitig

Anpassbare Medienzusätze

Kostenlose Version für Benutzer des Personal Tier

Begrenzungen für Thunkable

Das Format des Datenbankdesigners kann kompliziert sein

Einige Benutzer sind vom Verhältnis zwischen Preis und Features nicht sehr begeistert

Thunkable Preise (Business Ebene)

Business : Beginnt bei $200/Monat

: Beginnt bei $200/Monat Teams : Beginnt bei $500/Monat

: Beginnt bei $500/Monat Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Thunkable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (30+ Bewertungen)

: 4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4 Bewertungen)

8. Fortschrittlicher

Am besten für Benutzer-Engagement

über Fortschrittlicher Progressier ist ein praktisches Tool, das Sie in Ihrer No-Code-Toolbox haben sollten, wenn Sie eine Progressive Web App (PWA) erstellen möchten - eine Website, die wie eine mobile App aussieht und funktioniert. Diese Apps basieren auf Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript und verfügen über die gleichen Features wie ihre nativen Gegenstücke, sind aber reaktionsschneller.

Mit Progressier erhalten Sie eine abgeschlossene Lösung für PWAs mit Features wie:

PWA-Dashboard

Code-freies Manifest für Web-Apps

Zentralisierte App-Bewertungen

Screenshot-Designer

iOS Startbildschirme

Die App ist anfängerfreundlich und mit verschiedenen No-Code App-Buildern kompatibel. Progressier hat ein super hilfsbereites technisches Support-Team, also erwarten Sie schnelle Lösungen, falls Sie auf Probleme stoßen! 🆘

Progressier beste Features

Verwandelt no-code Apps in PWAs

Funktioniert mit No-Code App-Buildern wie Softr, Bubble und Webflow

Interaktives Dashboard mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche

Geeignet für Anfänger

Bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion

Fortschrittliche Beschränkungen

Keine gerätespezifischen Benachrichtigungen und Offline-Netzwerk-Caching

Apple Benutzer haben limitierte Features

Preise für Progressier

Gründer : $15/Monat

: $15/Monat Wachstum : $39/Monat

: $39/Monat Skala: $149/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Progressier Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

9. Shoutem

Das Beste für Mobile App Monetarisierung

über Shoutem Shoutem macht die DIY-App-Entwicklung für jedermann zugänglich, dank einer zuverlässigen Drag-and-Drop-Oberfläche zum Konzipieren und Verbinden von Elementen innerhalb Ihrer App. Nutzen Sie die Vorschaufunktion, um zu prüfen, wie Ihre App vor der Veröffentlichung aussieht. Dies hilft bei der Erkennung von Fehlern und Kompatibilitätsproblemen.

Mit den Analyse-Features von Shoutem können Sie Kundenverhalten, Schmerzpunkte und App-Traffic analysieren und daraus Ideen zur Optimierung Ihrer App ableiten.

Einige der beliebtesten Features der Plattform sind:

Integrationen mit WordPress, Shopify und sozialen Netzwerken

Unlimited Push-Benachrichtigungen

Audio- und Video-Module

Sie können personalisierte Treueprogramme zu Ihren Shoutem-basierten Apps hinzufügen, um Kundengruppen mit hoher Kaufkraft anzuziehen. 🤑

Shoutem beste Features

Leicht zu erlernende Features zur Erstellung von mobilen Apps

Praktische Integrationen für kundenseitige Apps

Ständige Sicherheits-Upgrades

Echtzeit-Updates für ein positives Benutzererlebnis (Push-Benachrichtigungen, Feed-Updates, Live-Streaming, etc.)

Shoutem Beschränkungen

Das Team des Kundensupports könnte reaktionsschneller sein

Relativ begrenzter Speicherplatz selbst im teuersten Plan (10 GB)

Shoutem Preise

Android : $49/Monat

: $49/Monat Standard : $79/Monat

: $79/Monat Professional: $149/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Shoutem Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (5 Bewertungen)

: 3.7/5 (5 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (12 Bewertungen)

10. Gappsy

Das Beste für die schnelle App-Entwicklung

über Gappsy Gappsy ist eine einfache Entwicklungsplattform ohne Code für Teams, die mit minimalem IT-Aufwand voll funktionsfähige Web-Apps erstellen möchten. Die Plattform beseitigt die Komplexität, die bei ähnlichen Plattformen häufig zu beobachten ist, und ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer mobilen App in vier Schritten:

Bezahlen Sie für den Lifetime-Deal Erstellen Sie Ihr Layout (Sie können aus über 100 benutzerdefinierten Designs wählen) Fügen Sie die gewünschten Features hinzu Veröffentlichen Sie das fertige Produkt Passen Sie die Kategorie der App an, z. B. Organisation, Monetarisierung, Kommunikation und Lokal, um sicherzustellen, dass das Endprodukt maximale Funktionen und Benutzerfreundlichkeit aufweist. Integrieren Sie die App mit Ihren sozialen Profilen, um die Sichtbarkeit für Ihre Kunden zu erhöhen.

Gappsy bietet zusätzliche Dienstleistungen für Business App Eigentümer, wie KI, Analytik und Lead Conversion, die Ihre Umsatzzahlen steigern können.

Die mit der Plattform erstellten Apps folgen in der Regel standardmäßig den Veröffentlichungsrichtlinien von Google Play und Apple Store.

Gappsy beste Features

Einmalige Gebühr für lebenslangen Zugang

Übersichtliche Benutzeroberfläche

Direkte Veröffentlichung von Apps

KI- und Analysetools

Gappsy Beschränkungen

Einige Kunden beschwerten sich, dass es schwierig ist, den technischen Support zu erreichen

Neue Benutzer haben möglicherweise Probleme, weil es keine Anleitungen gibt

Gappsy Preise

Basic : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business: $287

Gappsy Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Start Building mit No-Code App Builders

Denken Sie daran, dass No-Code App Builder nicht nur zum Erstellen von Apps dienen - sie ermöglichen es Ihnen, Ihre kreativen Visionen zum Leben zu erwecken, Workflows zu automatisieren und letztendlich Produktivität und Wachstum zu fördern.

Dank der benutzerfreundlichen Oberflächen der Apps, der Drag-and-Drop-Funktionen und der vorgefertigten Vorlagen führt der Weg zwischen Ihrer Idee und dem Erfolg nicht mehr über Entwicklerteams und Technikexperten. Wählen Sie eines der Tools aus unserer Liste, entfesseln Sie Ihre Kreativität und verwirklichen Sie Ihre unternehmerischen Träume! 🌠