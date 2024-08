Wie man ein Executive Dashboard erstellt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein effektives Dashboard für Führungskräfte ist wie ein Kontrollraum Ihres Unternehmens.

Es zeigt Ihnen anhand von verwertbaren Daten, was zu einem bestimmten Zeitpunkt vor sich geht, ohne Sie mit unnötigen Details zu belasten. Sie erhalten eine klare, visuelle Übersicht über den finanziellen Zustand Ihres Unternehmens, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), das Management von Kundenbeziehungen und andere Informationen, die Sie benötigen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. 💯

Das einzige Problem ist, dass die Erstellung eines Dashboards auf hoher Ebene keine leichte Aufgabe ist. Sie müssen eine Vielzahl von Business-Systemen und wichtigen Metriken zusammenführen, was entmutigend erscheinen mag.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, zeigen wir Ihnen, wie ein robustes Dashboard für Führungskräfte aussehen sollte und wie Sie es ohne mühsame Arbeit von Grund auf erstellen können.

Was ist ein Executive Dashboard?

Ein Executive Dashboard ist eine visuelle Darstellung von Daten und KPIs, die C-Level-Führungskräfte zur Nachverfolgung verwenden business-Prozesse und Aktivitäten. Es zieht Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen, um verwertbare Informationen über die Leistung des Unternehmens zu liefern.

Je nach Zweck kann das Dashboard ein zusammenfassung von Berichten und KPIs über mehrere Funktionen des Geschäfts oder eine Übersicht auf hoher Ebene über einen bestimmten Sektor. In jedem Fall geht es darum, Unmengen von Rohdaten in einen überschaubaren, dynamischen Durchlauf zu verwandeln, der einer Führungskraft hilft, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Um diesen Zweck effektiv zu erfüllen, muss sich ein Dashboard für Führungskräfte auf (nahezu) Echtzeitdaten stützen und sich vorzugsweise ohne manuelle Arbeit selbst aktualisieren. So können sich Führungskräfte jederzeit über den Fortschritt des Projekts und die Gesamtleistung auf dem Laufenden halten. 📈

Vorteile der Erstellung eines Executive Dashboards

Wenn Sie ein Entscheidungsträger sind, sollten Sie aus fünf wichtigen Gründen Dashboards für Führungskräfte einführen:

Klare Übersicht Sie können (und sollten) nicht an allem, was in Ihrem Unternehmen geschieht, direkt beteiligt sein. Ein Executive Dashboard verschafft Ihnen den Einblick, den Sie brauchen, um Ihre Geschäfte im Griff zu behalten, den Sie vielleicht nicht aus erster Hand erhalten Kürzerentscheidungsprozess-Wirksame Entscheidungen erfordernminutiöse Planung; das Letzte, was Sie wollen, ist, im Dunkeln zu tappen. Mit einem robusten Dashboard haben Sie alle notwendigen Daten direkt vor Augen, so dass Sie nicht stunden- oder tagelang über Ihren nächsten Schritt nachdenken müssen Verbesserte Kommunikation Ganz gleich, ob Sie sich auf das jährliche Meeting vorbereiten oder Ihren Mitarbeitern wichtige Änderungen mitteilen müssen, ein Dashboard für Führungskräfte ist von unschätzbarem Wert für die Erstellung Ihrer Präsentationsunterlagen und die Untermauerung von allem, was Sie sagen, mit aktuellen Daten Bessere Unternehmensleistung Ein Dashboard gibt Ihnen einen Echtzeit-Überblick über den Gesamtzustand Ihres Geschäfts, den Sie nutzen können, um die wichtigsten Verbesserungsbereiche zu ermitteln undihre Abläufe zu straffen5. Zielverfolgung und -ausrichtung Sie können ein Dashboard für Führungskräfte verwenden, um nachverfolgung verschiedener Ziele über verschiedene Abteilungen hinweg verfolgen und sicherstellen, dass sie mit Ihren gesamtstrategie . Das Freigeben des Dashboards für Ihr Team kann auch eine hervorragende Möglichkeit sein, es zu motivieren und zu beschäftigen



5 Arten von Executive Dashboards

Es gibt verschiedene Arten von Executive Dashboards für unterschiedliche Zwecke und Einzelziele. Gehen wir die gebräuchlichsten durch, um Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon zu geben, was sie beinhalten sollten. 📊

Finanzielles Dashboard

Finanzielle Dashboards werden von CFOs und Aktionären verwendet, die eine Ansicht des finanziellen Wohlergehens eines Unternehmens aus der Vogelperspektive benötigen. Sie fassen in der Regel Berichte zu folgenden Themen zusammen:

Cash Flow-Rechnungen

Kreditoren und Debitoren

Gewinnspannen

Analyse der Ausgaben

Ein wichtiger Aspekt von finanziellen Dashboards ist die Trendanalyse, die anhand von Verlaufsdaten finanzielle Muster und Anomalien (z. B. saisonale Umsatzrückgänge oder Kostenspitzen) erkennt. Diese Trends werden für Finanzprognosen verwendet und helfen dem Geschäft sein Budget zu organisieren effektiver zu gestalten.

Finanzielle Dashboards können auch für Risikoanalysen verwendet werden. So können Sie zum Beispiel Cash Flow-Daten aus dem Dashboard verwenden, um Liquiditätsrisiken zu mindern und sicherzustellen, dass Ihnen nicht die verfügbaren Mittel ausgehen. 💸

Ein Dashboard hilft Ihnen, den Überblick über die wichtigsten Metriken zu behalten, ohne sich durch einzelne Berichte wühlen zu müssen. So können Sie Ihr Budget einhalten und unnötige Kostenüberschreitungen vermeiden.

Strategisches Dashboard

Ein strategisches Dashboard bietet wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens nach Maßgabe seiner langfristigen Zielen . Es kann verschiedene KPIs umfassen, von Ihrem Marktanteil und ROI bei großen Projekten bis hin zu mitarbeiterengagement und Zufriedenheit. Die Einzelheiten hängen von den Zielen Ihres Unternehmens ab, so dass keine zwei Dashboards identisch sind.

Strategische Dashboards können für verschiedene Zwecke verwendet werden, vor allem für:

Überprüfung und Anpassung langfristiger Pläne

Zuweisung von Ressourcen

Ausrichtung an den langfristigen Zielen des Unternehmens

Sie können ein strategisches Dashboard auch für Vergleichsanalysen nutzen, indem Sie Ihre Leistung mit der eines Wettbewerbers vergleichen. So erhalten Sie eine bessere Vorstellung von Ihrer Position auf dem Markt und können den weiteren Weg bestimmen. ️

Operatives Dashboard

Im Gegensatz zu einem strategischen Dashboard ist ein operationelles Dashboard ist detailliert und konzentriert sich auf die täglichen Aktivitäten. Es verschafft dem COO nicht nur einen tieferen Einblick in bestimmte Funktionen und Prozesse, sondern hilft auch Managern und Teamleitern, Ineffizienzen zu bekämpfen und arbeitsabläufe zu optimieren .

Der wichtigste Aspekt eines operativen Dashboards sind Echtzeitdaten, da sie eine schnelle Problemlösung ermöglichen. Das Dashboard verfolgt viele wichtige Metriken, wie z.B.:

Produktionsleistung

Lagerbestände und Trends

Ressourcenauslastung

Qualitätsstandards

Wenn sie gut aufgebaut sind, sind betriebliche Dashboards hochdynamisch und interaktiv und ermöglichen es Ihnen, Ihre Schlüsselprozesse kontinuierlich nachzuverfolgen und Engpässe zu erkennen. Mit den bereitgestellten Daten können Sie Ihr Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandeln und sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. 🏭

Dashboard für das Projektmanagement

Ein Dashboard für das Projektmanagement wird häufig zur Nachverfolgung des gesamten Portfolios an Projekten des Unternehmens verwendet. Es kann aber auch für einzelne Projekte verwendet werden, die besondere Aufmerksamkeit oder umfangreiche Ressourcen erfordern.

Das Dashboard sollte wichtige Informationen über ein Projekt enthalten, wie z. B:

Schlüsselaufgaben mit Mitarbeitern, Fristen und anderen Details

Ziele mitentsprechenden Meilensteinen und KPIs

Prognostizierte Kosten und Echtzeitdaten über die tatsächlichen Ausgaben

Viele Dashboards für das Projektmanagement verwenden Gantt Diagramme um detaillierte Zeitleisten darzustellen, anhand derer die Entscheidungsträger den Fortschritt nachverfolgen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können. Diese Dashboards sind besonders nützlich für die Kommunikation mit projektbeteiligten und sie über die neuesten Updates auf dem Laufenden zu halten.❗

Dashboard für Marketing

CMOs müssen viele Entscheidungen schnell treffen, um über neue Trends auf dem Laufenden zu bleiben und effektive marketing-Strategien . Deshalb ist ein umfassendes Marketing Dashboard unerlässlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Geschäfts aufrechtzuerhalten.

Das Dashboard sollte einen Überblick über die Schlüssel-Marketingkanäle des Unternehmens (bezahlte Anzeigen, soziale Medien, traditionelle Kanäle usw.) bieten, damit Sie deren Wirksamkeit schnell beurteilen können. Sie können diese Daten nutzen, um zu entscheiden, was am besten funktioniert, um es zu verdoppeln und die weniger effektiven Taktiken zu streichen.

Ein Marketing Dashboard enthält auch wichtige Informationen über Ihre Zielgruppe, mit deren Hilfe Sie Ihre Marketingaufwendungen personalisieren können, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. 🎯

Die meisten bemerkenswerten KPIs die häufig in Marketing Dashboards zu finden sind, sind:

Kundenakquisitionskosten

SEO-Metriken (Absprungrate, Durchklickrate, Konversionen usw.)

Wert der Kundenlebensdauer

Net Promoter Score

Wie man in fünf einfachen Schritten ein robustes Executive Dashboard erstellt

Sobald Sie sich für das gewünschte Dashboard entschieden haben, befolgen Sie diese Schritte, um es von Grund auf zu erstellen:

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Dashboard-Software

Die von Ihnen gewählte dashboard-Software muss viele Boxen ankreuzen, vor allem:

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Robustedatenvisualisierung features

Integration mit gängigen Plattformen

Eine benutzerfreundliche Schnittstelle

Features zur Delegation von Aufgaben und zur Zusammenarbeit

Wenn Sie eine visuelle Plattform für das Projektmanagement die all dies und noch viel mehr abdeckt, ClickUp kann eine ausgezeichnete Option sein. Mit ClickUp Dashboards können Sie wichtige Metriken visualisieren und Daten analysieren, um mühelos Entscheidungen zu treffen.

Sie erhalten über 50 Widgets, die Sie nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren können, was eine umfassende Flexibilität gewährleistet. Die Plattform bietet auch verschiedene Datenvisualisierungsoptionen, von einfachen Kreisdiagrammen und Fortschritts-Roll-ups bis hin zu umfassenden Gantt-Diagrammen zur Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards, um dynamische Übersichten über die wichtigsten Daten Ihres Unternehmens zu erstellen

Sie können ein dynamisches Dashboard einrichten, das sich zusammen mit Ihren Daten weiterentwickelt, indem Sie es mit zahlreichen Datenquellen verbinden (auf die wir etwas später in diesem Leitfaden näher eingehen werden). Dank der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp können Sie mühelos eine ausführliche Übersicht über alle Ihre wichtigsten Metriken erstellen.

ClickUp wird mit zahlreichen eingebauten Dashboard-Vorlagen geliefert, die Sie verwenden können, um die manuelle Arbeit zu reduzieren, wie z. B.:

Jede Vorlage für ein Executive Dashboard kann an Ihren Workflow, Ihre Datenquellen und andere Besonderheiten angepasst werden, so dass Sie alles bis ins kleinste Detail optimieren können. 🔧

Schritt 2: Bestimmen Sie das Ziel und die primären Benutzer

Die Definition Ihrer Ziele ist ein wichtiger Schritt bei der Erstellung Ihres Dashboards, denn sie bestimmt alles, was es zeigen wird, einschließlich Ihrer KPIs, Projekte und Aufgaben usw. 🗓️

Innerhalb jedes Typs von Executive Dashboards gibt es verschiedene spezifische Ziele, die Sie einstellen können . Wenn Sie z. B. ein strategisches Dashboard erstellen, können einige der wichtigsten Ziele lauten:

Steigerung des Marktanteils um 12 % in den nächsten drei Jahren

Expansion in drei neue Länder innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren

Einstellung von 20 neuen Mitarbeitern in den nächsten vier Jahren

Welches Ziel Sie sich auch immer setzen, ClickUp-Ziele kann Ihnen bei der mühelosen Nachverfolgung helfen. Je nach Ziel stehen verschiedene Grafiken und Diagramme zur Auswahl (monetäre Einzelziele, Fortschritts-Roll-ups, Prozentsätze usw.).

Nutzen Sie ClickUp Goals, um den Fortschritt durch verwertbare Daten jederzeit im Blick zu behalten

Sie können auch Fristen für Ziele und damit verbundene Aufgaben festlegen, um eine klare Zeitleiste zu definieren. Geben Sie die Ziele für alle Beteiligten frei, damit diese auf derselben Seite stehen, und fördern Sie so Transparenz und Verantwortlichkeit.

Eine weitere wichtige Überlegung ist die Benutzergruppe des Dashboards, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Wenn Sie zum Beispiel ein Dashboard für das Marketing erstellen, muss der CMO nicht unbedingt der einzige Benutzer sein. Der CFO könnte ebenfalls Zugriff darauf haben wollen, da er wichtige Entscheidungen über die Budgetverteilung treffen kann. 💰

In diesem Fall sollte das Dashboard Finanzdaten wie den ROI für bestimmte Kampagnen und Kostenaufschlüsselungen enthalten. Berücksichtigen Sie alle Führungskräfte, die von dem Dashboard profitieren können, und stellen Sie sicher, dass sie alle relevanten Daten erhalten.

Schritt 3: Wählen Sie Ihre KPIs

Die wichtigsten Daten, die Sie auf einem Executive Dashboard sehen werden, beziehen sich auf Ihre KPIs. Sie werden nachverfolgt, um sicherzustellen, dass Sie sich auf das gewählte Ziel zubewegen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Ihr Dashboard sollte sowohl die KPIs enthalten, die Sie zu verbessern versuchen, als auch diejenigen, die Sie zur Aufrechterhaltung beaufsichtigen. Die spezifischen Metriken abhängen von Ihrem Ziel, konzentrieren Sie sich also auf die wichtigsten.

Um auf das Beispiel des Marktanteils zurückzukommen, einige KPIs, die Sie nachverfolgen können umfassen:

Nummer der Verkäufe in einem bestimmten Zeitrahmen

Kundenbindungsrate

Net Promoter Score

Wiederholte Kunden und Weiterempfehlungen

Erstellen Sie detaillierte KPI Dashboards in ClickUp, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Es kann eine gute Idee sein, Ihre Teams und andere Stakeholder zu konsultieren, wenn Sie entscheiden, welche KPIs Sie nachverfolgen wollen, da sie Ihnen wertvolle Einblicke geben können, die Sie sonst nicht bekommen würden. 🤓

Denken Sie bei der Auswahl Ihrer KPIs daran, dass Sie ein Dashboard mit hoher Ansicht erstellen. Es gibt keinen Platz für Metriken und detaillierte KPIs, die keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen der Geschäftsleitung haben.

Die Zahl der jährlichen Verkäufe ist beispielsweise ein übergeordneter KPI, der sich in viele untergeordnete KPIs aufteilen kann (Website-Traffic und Konversionen, durchschnittliche Konversionszeit, Verhältnis zwischen Angebot und Abschluss usw.). Anstatt all diese Indikatoren auf niedriger Ebene einzubeziehen, konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und lassen Sie den Leiter der entsprechenden Abteilung mehr ins Detail gehen.

Ein Dashboard, das nicht häufig oder in Echtzeit synchronisiert wird, macht wenig Sinn, je nach Ihren Zielen und KPIs. Um sicherzustellen, dass es keine manuellen dateneingabe die zu kostspieligen Fehlern führen können, sollten Sie das Dashboard mit verschiedenen Datenquellen und Plattformen integrieren, die Ihre Teams verwenden.

Wenn Sie ein Dashboard mit ClickUp erstellen, können Sie ein kohärentes Ökosystem entwickeln, ohne dass es zu Problemen oder komplexen technischen Prozessen kommt. Zum Beispiel können Sie Arbeiten delegieren mit ClickUp Aufgaben und bereichern Sie Ihr Dashboard mit Widgets, die alle notwendigen Daten des Projekts in Echtzeit abrufen. 🕛

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

ClickUp bietet außerdem über 1.000 Integrationen mit Apps von Drittanbietern, so dass Sie zahlreiche Apps kostenlos mit der Plattform verbinden können! Dies macht die Plattform äußerst anpassungsfähig an verschiedene Arbeitsabläufe und ermöglicht es Ihnen, im Handumdrehen Dashboards auf hoher Ebene und mit hoher Granularität zu erstellen.

Wenn Sie Ihre aktuellen Plattformen nicht unter den nativen Integrationen von ClickUp finden, können Sie die ClickUp API um benutzerdefinierte zu erstellen.

Mit all dem im Hinterkopf bietet ClickUp die abschließende Freiheit, robuste, dynamische Dashboards zu erstellen, die die manuelle Arbeit minimieren und die Geschichte Ihres Unternehmens in so vielen oder so wenigen Details erzählen, wie Sie möchten. Wenn Sie etwas Inspiration brauchen, können Sie sich folgendes ansehen diese ClickUp Dashboard Beispiele .

Schritt 5: Aktualisieren Sie das Dashboard nach Bedarf

Sobald Ihr Dashboard einsatzbereit ist, bitten Sie die Benutzer um Feedback, damit Sie das Design, die Datenrelevanz und die allgemeine Funktion bei Bedarf optimieren können. Am besten ist es, eine kontinuierliche Feedbackschleife so dass das Dashboard den Stand Ihres Unternehmens punktgenau darstellt. 📍

Sie sollten das Dashboard auch aktualisieren, wenn sich die Umstände in Ihrem Geschäft ändern. Vielleicht bringen Sie ein neues Produkt auf den Markt, strukturieren einige Abteilungen um oder nehmen andere größere Veränderungen vor, die erhebliche Auswirkungen auf Ihr gesamtes Unternehmen haben können. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Dashboard diese Änderungen widerspiegelt, damit Sie deren Auswirkungen nachverfolgen können.

Es kann sinnvoll sein, das Dashboard mit Managern und Mitarbeitern verschiedener Ebenen zu besprechen, um ein ganzheitliches Feedback über seine Wirksamkeit zu erhalten. Binden Sie alle relevanten Parteien in den Prozess ein, und Ihr Dashboard wird die Entwicklung Ihres Unternehmens unterstützen.

Erstellen Sie ein Executive Dashboard und lassen Sie Ihr Unternehmen wachsen, ohne zu raten

Ein gut gemachtes Dashboard kann Ihrem Team das Leben erheblich erleichtern. Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um ein solches Dashboard zu erstellen, und Sie werden sich viele Kopfschmerzen ersparen, während Sie wichtige Entscheidungen treffen. Außerdem behalten Sie die abschließende Kontrolle über alle wichtigen Vorgänge in Ihrem Geschäft, was Ihnen Klarheit und Seelenfrieden bringt.

ClickUp kann Ihnen dabei helfen, diese Vorteile zu nutzen, ohne die Bank zu sprengen oder ein ganzes Team von technischen Experten zu benötigen. Alle Schlüssel-Features sind intuitiv gestaltet, und Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie das Beste aus ihnen herausholen können. So erstellen Sie mühelos ein robustes Dashboard für Führungskräfte, erstellen Sie noch heute ein ClickUp-Konto !