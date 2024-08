10 kostenlose User Persona Templates, um Ihre Kunden zu verstehen

Die Entwicklung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung ist wie die Zubereitung eines raffinierten Gerichts für Menschen mit besonderen Vorlieben. 🧑‍🍳

Ein großer Teil Ihres Erfolgs hängt davon ab, dass Sie verstehen, wonach sich die Einzelziele sehnen und wofür sie bereit sind, Geld auszugeben. Mit diesem Wissen können Sie eine auf den Benutzer ausgerichtete Lösung entwickeln, die sich wahrscheinlich verkaufen wird.

Eine der besten Techniken, um Produkte auf Käufer zuzuschneiden, ist die Arbeit mit einer User Persona, einem verallgemeinerten Profil Ihres idealen Kunden. Es hilft Entwicklern, die features, die bei den Benutzern gut ankommen .

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, Käuferprofile für Ihr Team freizugeben, sollten Sie auf Vorlagen für Benutzer-Personas zurückgreifen. 🧭

In diesem Artikel werden 10 hervorragende Vorlagen für Benutzer-Personas vorgestellt, die Ihnen helfen, differenzierte Käuferprofile zu erstellen, die für jede Absicht relevant sind.

Was ist eine Benutzer-Persona-Vorlage?

Eine Benutzer-Persona-Vorlage bietet Ihnen einen effizienten Rahmen, um die Denkweise, den Lebensstil, die Schmerzpunkte und das Verhalten Ihrer idealen Kunden zusammenhängend zu skizzieren. Mit dem Dokument können Sie eine imaginäre (oder halbfiktive) Person mit vorhersehbaren Zielen, Handlungen und Kaufgewohnheiten erstellen.

Produktteams tun sich oft schwer mit der Erstellung genauer Benutzerprofile, da sie diese aus verschiedenen demografischen Daten und Marktumfragen ableiten müssen. Es ist, als würde man ein Mosaik aus Hunderten von Teilen in verschiedenen Formen, Farben und Größen erstellen.

Doch sobald Sie Ihre Benutzer-Persona erstellt haben, müssen Sie sie nur noch an die entsprechenden Mitglieder Ihres Teams weitergeben. Das Dokument wird Ihnen dabei helfen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung so zu gestalten, dass sie genau auf die Einzelziele der Kunden zugeschnitten sind. 🎯

Die Anwendungsmöglichkeiten von Vorlagen für Benutzer-Personas gehen über die Produktentwicklung hinaus. Design, Vertrieb und marketing Teams verlassen sich häufig auf diesen Rahmen, um ihr Publikum mit größerer Zuversicht zu erreichen und anzusprechen.

Was macht eine gute Benutzer-Persona-Vorlage aus?

Eine ideale Vorlage für eine Benutzer-Persona ist auf Ihre Absicht und die Art des Produkts oder der Dienstleistung, die Sie entwickeln, abgestimmt. Im Allgemeinen sollte sie sein:

Anpassbar: Die Vorlage für eine Benutzer-Persona sollteirreführende Stereotypen vermeiden und den wichtigsten Benutzer-Persona-Kategorien entsprechen - wie z. B. zielorientiert, fiktional und rollenbasiert Definiert und organisiert: Achten Sie darauf, dass die Vorlage Schlüsselkategorien wie Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund sowie Probleme des Benutzers ansprechen kann. Die Abschnitte sollten einfach zu verfolgen sein Ästhetisch ansprechend: Es sollte Ihnen möglich sein, Grafiken, Diagramme, Zeichen und Illustrationen hinzuzufügen, um die Persona realistisch erscheinen zu lassen, was Ihrem Team hilft, sich in die Bedürfnisse der Benutzer einzufühlen 🧚 Kollaborativ: Die Vorlage für die Benutzer-Persona sollte für verschiedene Abteilungen zugänglich sein, die an der Produktentwicklung oder Marketingkampagne beteiligt sind, damit sie in Echtzeit Beiträge hinzufügen können Beobachtbar: Sie sollte mehrere Ansichten oder Layouts haben, um der Persona neue Perspektiven hinzuzufügen und die Generierung neuer Ideen zu fördern

10 Vorlagen für Benutzer-Personas, die Sie 2024 verwenden können

Unsere Auswahl der Top 10 Benutzer- oder Kunden-Persona-Vorlagenvon ClickUp arbeit für jedes Szenario, ob ein neues Produkt auf den Markt bringen , das Hinzufügen neuer Features oder die Planung einer marketing-Kampagne . Gehen Sie sie durch und wählen Sie Ihre Favoriten! 😎

1. ClickUp Benutzer Persona Vorlage

Ansicht der Schlüsselinformationen über Ihr Einzelziel, einschließlich ihrer Motivationen, Demographie und ihres beruflichen Werdegangs mit dem User Persona Template von ClickUp

Ob Sie Ihre Zielgruppe erweitern oder ihren Kundenstamm halten wollen , die ClickUp Benutzer Persona Vorlage ist ideal für die Erstellung von Profilen jeder Gruppe wie ein erfahrener Detektiv. 🕵️

Je nach den Bedürfnissen Ihres Teams kann die Vorlage die richtigen Daten aus verschiedenen Zielgruppen extrahieren. Standardmäßig werden die Personas nach Branche, Beruf oder Dienstleistungsfeldern sortiert. Erstellen Sie mehrere Persona-Typen für jede dieser Kategorien!

Die Verwendung der Vorlage ist kein Hexenwerk. Klicken Sie auf eine leere Persona, und das System wird ein Benutzer-Persona-Formular für Sie erstellen. Passen Sie das Profil an, indem Sie die gewünschten Details hinzufügen, wie Name, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Familienstand, Gehalt, Beruf und Internetnutzung.

Fügen Sie Elemente hinzu oder entfernen Sie sie, um sicherzustellen, dass das endgültige Profil die wichtigsten Daten für Ihre Teammitglieder erfasst. Sie können eine beliebige Bilddatei als Porträtfoto hinzufügen, vor allem um das Profil von anderen Personas, die Sie hinzugefügt haben, zu unterscheiden.

Nehmen wir an, Sie erstellen Benutzer-Personas für eine Medien-Streaming App. In diesem Fall sollten die Benutzer-Personas Attribute wie Alter, Beweggründe für das Ansehen von Video-Inhalten und Frustrationen (wie Limits für das Freigeben von Passwörtern) aufweisen. Wenn Sie die Medieninhalte der App optimieren möchten, sollten Sie auch den Familienstand, das Geschlecht, das bevorzugte Genre und Persönlichkeitsdaten hinzufügen.

Sobald Sie die Benutzer-Personas hinzugefügt haben, erstellen Sie Aufgaben innerhalb der Vorlage und weisen sie einem oder mehreren Teammitgliedern zu.

2. ClickUp Benutzer Persona Whiteboard Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp User Persona Whiteboard Vorlage, um alles zu visualisieren, was Sie über Ihr Publikum wissen

Die Arbeit mit Käuferprofilen ist nicht so einfach, wie Sie es sich vorstellen. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Benutzer-Personas und die Erstellung sinnvoller Pläne zur Erreichung Ihrer Einzelziele kann Sie und Ihre Mitarbeiter ganz schön durcheinander bringen.

Um den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Arbeit mit Personas zu optimieren, verwenden Sie die ClickUp Benutzer Persona Whiteboard Vorlage . Es ist ein visuelles tool, das innovatives Denken in komplexen Entscheidungsbereichen fördert.

Das Wichtigste zuerst: Dies ist ein Whiteboard-Vorlage speziell entwickelt, um die visuelle Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben. Sie erhalten eine leere Leinwand mit farbcodierten Abschnitten, die die Persona darstellen, ähnlich wie eine Eisenhower-Matrix . 🚦

Das Beste an der Verwendung eines Whiteboards ist sein grenzenloses Potenzial! Fügen Sie das Benutzer-Persona-Bild, grundlegende Infos, persönliche Geschichte, Schmerzpunkte, Motivationen, Bedürfnisse und Erwartungen hinzu und bringen Sie Ihr Team für eine Live-Diskussion zusammen brainstorming-Sitzung . 💡

Ihre Teammitglieder können ihre Einsichten in die Persona hinzufügen, indem sie Pfeile und Symbole verwenden, um Verbindungen zwischen Elementen herzustellen und Aufgaben zu generieren. Die Symbolleiste für die Bearbeitung ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen!

Nehmen wir an, Sie verwenden das Whiteboard, um an einer App für Senioren zu arbeiten. Anhand der Persona könnte Ihr Team feststellen, dass die meisten Benutzer des Einzelziels schlecht sehen können.

Diese Erkenntnis könnte Änderungen an der Schriftart oder dem Design der App-Oberfläche erforderlich machen. Die Sitzung kann damit enden, dass Sie dem Team eine Zu erledigen-Liste für die nächste Sitzung zuweisen zyklus der Entwicklung .

3. ClickUp Benutzer Forschung Plan Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Plan zur Benutzerforschung macht es einfach, Ziele zu definieren und die Beteiligten an einem Strang zu ziehen

Die Erforschung einer Benutzer-Persona geht der Erstellung einer solchen voraus, aber der Prozess kann ebenso überwältigend sein. Die ClickUp Vorlage für einen Plan zur Benutzerforschung ist genau das, was Sie brauchen, um datengestütztes User Persona Design und Mapping zu unterstützen! 💪

Die Vorlage führt Sie von A bis Z durch die Persona-Erstellung. Sie erhalten eine klare Struktur und vordefinierte Elemente - Sie fangen nicht bei Null an, sondern füllen die Felder auf der Grundlage eines bewährten Forschungsprozesses aus. 🧪

Ob Sie Ihr Produkt verbessern wollen aufgrund von negative Rückmeldungen oder die Einführung eines neuen Features in Erwägung ziehen, hilft Ihnen die Vorlage dabei, konsistente Ziele zu definieren, Hypothesenfragen aufzustellen und die Bedürfnisse und Motivationen Ihrer Persona zu ermitteln.

Sie verfügen über ein lebendiges, atmendes Dokument, das dazu dient, die Produktbeteiligten während des gesamten Zyklus der Entwicklung in Einklang zu bringen. Bei größeren Teams können Sie die Schritte zur Erstellung der Persona unter Forschung zusammenfassen, um die Unvorhersehbarkeit zu verringern.

Der Abschnitt Problemstellung umreißt die Auslöser für die Benutzerforschung, z. B. Kundenunzufriedenheit oder sinkende Umsatzzahlen. Nach Abschluss der Untersuchung können Sie die wichtigsten Erkenntnisse und Nachbesprechungen hinzufügen, um die Schlussfolgerungen mit dem Rest des Teams zu besprechen. Sie können die Vorlage jederzeit erneut aufrufen, um die erfassten Forschungsergebnisse zu aktualisieren. 🔎

4. ClickUp User Story Mapping Vorlage

Erstellen Sie Ihre User Story Karte mit einer flexiblen und vorformatierten Whiteboard-Vorlage in ClickUp und passen Sie sie an

Wenn Sie auf der Suche nach einem einzigen Tool für die Recherche und Erstellung von Personas sind, sollten Sie das ClickUp User Story Mapping Vorlage ! Mit dieser einsteigerfreundlichen Whiteboard-Vorlage können Sie für praktisch jeden Anwendungsfall Benutzer-Personas identifizieren und die Perspektiven und Werte Ihrer Kunden visualisieren. 💃

User Story Mapping kann sich überwältigend anfühlen, weil es überall Klebezettel gibt, aber diese Vorlage bringt Ordnung in das Verfahren.

Visuell können Sie die Vorlage in ein komplexes Netzwerk verwandeln, das die Benutzer-Personas mit verbindet produktanforderungen . Da es sich hierbei um einen aufwändigen Aufwand handelt, empfehlen wir die Erstellung von Schritten auf dem Dokument, um den Mapping-Prozess zu strukturieren, insbesondere bei verteilten Teams.

Sobald Sie das Whiteboard vorbereitet haben, laden Sie Ihr Team ein und beginnen Sie damit, die für Ihr Produkt relevanten Aktivitäten der Benutzer-Persona zu skizzieren. Wenn Sie beispielsweise planen, eine E-Commerce-Website einzurichten, können Sie den Prozess von der Anmeldung bis zur Kasse nachzeichnen.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie:

Was kommt beim einzelnen Benutzer nicht gut an?

Welche Features müssen hinzugefügt/aktualisiert werden?

Wie kann ein bestimmtes Mitglied des Teams oder der Abteilung einen Beitrag leisten?

Auf diese Vorlage können Sie sich verlassen, wenn es um die Rettung agiler Teams vor dysfunktionalen Backlogs die im Tagesgeschäft verloren gehen. Auf diese Weise können Sie die Arbeit in den verschiedenen Phasen der Produktfreigabe beschleunigen.

5. ClickUp Benutzer Flow Vorlage

Mit dieser Vorlage für Benutzer-Mapping können Sie komplexe Ideen wie Benutzer-Flows, Wireframes und technische Diagramme visualisieren

Die Mikroanalyse der Benutzererfahrung ist ein wichtiges Element bei der Anpassung von Produkten und Dienstleistungen aus der Sicht des Käufers. Wenn Sie sich in die Lage Ihres durchschnittlichen Kunden versetzen wollen, nutzen Sie die ClickUp User Flow Vorlage . 👟

Die Vorlage hilft Ihnen flussdiagramme zu erstellen zur Darstellung von Benutzer-Flows erhalten Sie eine visuelle Darstellung, wie viele Schritte Kunden benötigen, um eine bestimmte Aktivität abzuschließen. So können Sie und Ihr Team sich in den Benutzer einfühlen, Verbesserungsmöglichkeiten in Aussicht stellen und eine funktionale Produktstrategie .

Dies ist eine weitere Whiteboard-Vorlage auf unserer Liste. Erwarten Sie also den ganzen Bereich an Bearbeitungs- und Diagrammfunktionen, um selbst die kurvenreichsten Benutzer-Flows zu organisieren. 🪢

Die Erstellung eines Diagramms ist kinderleicht - fügen Sie Formen von den Start- bis zu den Entscheidungs-Punkten ein und verbinden Sie sie miteinander, und Sie erhalten im Handumdrehen ein professionell aussehendes Diagramm!

Neu bei Flussdiagrammen? Verwenden Sie diese drei einzigartigen Formen zur Visualisierung von Benutzer Flows:

Oranger Kreis : Start/Ende eines Prozesses 🟠

: Start/Ende eines Prozesses 🟠 Grünes Rechteck : Prozessschritt/Aktivität 🟩

: Prozessschritt/Aktivität 🟩 Rote Raute: Entscheidungspunkte (ja/nein) 🔶

Damit Ihr ausführendes Team den Prozess besser nachvollziehen kann, fügen Sie Screenshots davon ein, was der Benutzer an verschiedenen Stellen des Flows erlebt.

6. ClickUp User Story Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp User Story Vorlage, um die Erwartungen und Anforderungen Ihrer Benutzer zu skizzieren und einen Weg zu finden, diese zu erfüllen

Die ClickUp User Story Vorlage ist ein leistungsfähiges tool für die direkte Verbindung der Aktivitäten von Benutzern mit umsetzbaren Aufgaben, die für bestimmte Features relevant sind. Es ist ein zuverlässiger Partner in jeder Phase der Entwicklung und hilft Ihnen, sich entwickelnde Benutzer-Personas über die miteinander verbundenen Phasen der Produktfreigabe zu skizzieren. 🔗

In dieser Whiteboard-Vorlage geht es um die Entwicklung, Aktualisierung und Nachverfolgung von Benutzer-Stories für Agile und Scrum Teams . Damit können Sie:

Erfassen Sie mehrere Benutzer-Stories in einem einheitlichen Layout, z. B: als Benutzer möchte ich das Ziel erreichen, dass Prioritäten setzen, welche Stories bearbeitet werden sollen Aufgaben und geschachtelte Unteraufgaben erstellen und ihren Fortschritt verfolgen Überprüfen, ob die Änderungen und Ergänzungen die festgestellten Frustrationen beseitigen

Die Vorlage kann mit mehreren Benutzerprofilen gleichzeitig umgehen, und die Verwaltung dieser Profile ist sehr übersichtlich. Wie bei anderen ClickUp Vorlagen können Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um einzelnen Feature-Anfragen einen Kontext zu geben. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um IBs im Auge zu behalten.

Sie haben 15+ Ansichten zur Überwachung der Vorlage. Probieren Sie zum Beispiel die Workload-Ansicht aus, um sicherzustellen, dass die Benutzer-Stories gleichmäßig auf die Teammitglieder verteilt sind. Verwenden Sie die Ansicht "Kalender", um die Aktualisierungen vor der nächsten Release-Phase vorzubereiten.

7. ClickUp Vorlage für Benutzerstudien

Mit der ClickUp Vorlage für Benutzerstudien können Sie Feedback von Ihren Benutzern einholen und die Features Ihres Produkts/Ihrer App/Ihrer Website identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern

Sie haben ein neues Produkt, eine App oder eine Website auf den Markt gebracht? Das ist ein ziemlicher Kraftakt, aber so klischeehaft es auch klingen mag, Ihre Arbeit ist damit noch nicht beendet.

Die Persönlichkeiten der Benutzer sind fließend, also bereiten Sie sich darauf vor, überflutet zu werden mit wechselnden Anforderungen der Benutzer , Routinen, Wünsche und Ziele. Zum Glück, ClickUp's Vorlage für Benutzerstudien hilft Ihnen, schnell auf diese Veränderungen zu reagieren! 🦋

Betrachten Sie diese Vorlage als ein Portal für den Wechsel von einer Persona zur anderen. Sie haben 10+ Benutzerdefinierte Felder, um die aktualisierten Einzelziele zu definieren. Sammeln Sie Daten für bestimmte Feature-Aspekte und bestimmen Sie, welche Bereiche weiter erforscht werden müssen.

Aber wie sammelt man diese Daten? Keine Sorge! Die Vorlage enthält Feedback-Formulare, die Sie an bestehende Kunden senden können. Die gesammelten Informationen bilden den Kern Ihrer Bemühungen, die Eindrücke der Benutzer zu quantifizieren - greifen Sie auf sie über die Ansichten Einblicke, Forschungsprozess und Bedarf an Maßnahmen zu.

Die Vorlage ist umfassend genug, um die Gültigkeit der vorgeschlagenen Änderungen zu analysieren. Verwenden Sie Status wie Verworfen, Empfehlung und Analyse, um Aufgaben für den nächsten Sprint zu erleichtern. 🏃

8. ClickUp Stimme des Kunden Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage "Stimme des Kunden", um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu skizzieren, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und die nächsten Schritte zu definieren

Die ClickUp Stimme des Kunden Vorlage ist eine schnörkellose Vorlage für Benutzer-Personas, die aus drei Quellen gesammelte Kundendaten zentralisiert:

Social Media Seiten Umfragen und Interviews Direkte Anrufe zur Unterstützung des Kundensupports

Die Vorlage präsentiert die gesammelten Infos in durchsuchbaren, farblich gekennzeichneten Abschnitten. Jeder Abschnitt enthält Karten, die bestimmte Aspekte der "Kundenstimme" spezifizieren 🗣️

Sobald Sie das Bild der Benutzer-Persona abgeschlossen haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt der Vorlage fort, in dem es um Folgendes geht:

Kommentare: Erfasst die wichtigsten oder häufigsten Feedbackpunkte. Ein Beispiel: Eine Reihe von Kunden hat in den sozialen Medien gepostet, dass sie mit den Preisplänen des Produkts unzufrieden sind. Um dies zu bestätigen, fügen Sie einen Eintrag mit der Beschreibung "Unzufriedenheit mit der Preisgestaltung" hinzu Bedürfnisse: Umreißt die Bedürfnisse der Benutzer, die sinnvollerweise aus den Kommentaren abgeleitet werden. In Anbetracht unseres obigen Beispiels können Sie hier "Überdenken Sie die Abonnement-Pakete" hinzufügen Anforderungen: Setzt die Bedürfnisse in umsetzbare Aufgaben um. In Anlehnung an das obige Beispiel können Sie hier "Weitere Preispläne erstellen" einfügen und Ihrem Team konkrete Aufgaben geben, auf die es sich konzentrieren kann

Der aufgeräumte Look der Vorlage ist ideal für Leute, die beim Anblick von komplexen Netzwerkdiagrammen ausflippen. 😜

9. ClickUp Vorlage für die Voice of the Customer Journey

Erfassen und klassifizieren Sie die Erwartungen und Reaktionen der Kunden auf Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung, um zu verstehen, was Sie zu deren Verbesserung erledigen können

Die ClickUp Voice of the Customer Journey Vorlage ähnelt der vorigen Option auf unserer Liste, jedoch in einem praktischen Format, das besser auf den Betrieb abgestimmt ist produktmanagement . Bei dieser Vorlage geht es darum, Dinge zu erledigen. ✔️

Mit ihr können Sie Feedback aus verschiedenen VoC-Kategorien (Voice of Customer) zusammenstellen, darunter Umfragen, aufgezeichnete Anrufe, Online-Verhalten und soziale Medien. 📢

Seine Hauptstärke liegt in der Erstellung prozessspezifischer Lösungen. Fügen Sie auf einer Karte Zusammenfassungen der Probleme hinzu, die Ihre Benutzer stören, interpretieren Sie diese mit Ihrem Team und notieren Sie Lösungen direkt unter den Problemen. Weisen Sie Aufgaben und Unteraufgaben zur Umsetzung der Lösung zu.

Sie umreißen im Wesentlichen eine VoC-Quelle, das Problem und die Lösung - das war's. Damit eignet sich die Vorlage ideal für die Bearbeitung von Produktmängeln und -nachteilen unter Einhaltung strenger Fristen und für die Aufrechterhaltung Ihrer kundenbeziehungen auf dem richtigen Weg. 🛤️

Da es sich um eine Vorlage auf operativer Ebene handelt, bietet sie eine übersichtliche Listen- und Board-Ansicht zur Interpretation der gesammelten Daten.

10. ClickUp Customer Journey Karte Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Customer Journey Map Vorlage, um die Gewohnheiten und Vorlieben Ihrer Kunden darzustellen und sie zur Verbesserung Ihres Produkts/Services zu nutzen

Benötigt customer Journeys visualisieren und mehr Lead Conversions erzielen? Sie werden beeindruckt sein von dem, was die ClickUp Customer Journey Karte Vorlage zu erledigen! 😼

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, eine umfassende Customer Journey zu erstellen und die direkten und indirekten Interaktionen der Leads mit Ihrem Produkt oder Unternehmen zu markieren. Erfassen und analysieren Sie Kundenkontaktpunkte, Erfahrungen und Reibungspunkte.

Sobald Sie eine Karte der Customer Journey erstellt haben, entwickeln Sie Lösungen für die folgenden drei Phasen:

Bewusstsein: Legen Sie Maßnahmen fest, um die Sichtbarkeit Ihres Produkts zu erhöhen. Zum Beispiel durch die Nutzung eines Anzeigendienstes oder eines Social Media Influencers Überlegungen: Überlegen Sie, wie Sie das Engagement der Benutzer erhöhen und Wachstumschancen für die Konversion erkennen können Konvertierung: Ermitteln Sie die treibende Kraft hinter der Loyalität eines Benutzers (oder dem Fehlen dieser Loyalität) und bringen Sie ihn dazu, das von Ihnen angebotene Produkt zu kaufen

Sie können Mitglieder Ihres Teams mit der Überwachung jeder Phase beauftragen und die Verantwortlichkeit während der gesamten Customer's Journey festlegen. Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts in einem Zeitleisten-Format.

Dies ist eine weitere Whiteboard-Vorlage, die Ihnen Zugriff auf ClickUp-Features wie Bildschirmaufzeichnung und Automatisierung bietet, KI-Schreibassistent und kollaborative Bearbeitung, während Sie unterwegs Benutzer-Personas erstellen!

Menschen sind komplex, und Benutzer-Personas auch!

Viele Produkte scheitern, weil sie auf der Grundlage von selbstreferentiellen Designs mit wenig Rücksicht auf den beabsichtigten Benutzer. Sich auf gut recherchierte Benutzer-Personas zu verlassen, ist der einzige kampferprobte Weg, um Produkte im Interesse der Käufer zu entwickeln. 💑

Die Entschlüsselung von Kunden-Personas ist eine schwierige Aufgabe, aber unsere Vorlagen dienen als starke Startrampen, die Sie voranbringen. Probieren Sie noch heute eine aus und beginnen Sie sofort mit der Verbindung zu Ihrem Einzelziel! 🤝