10 beste Zenefits-Alternativen für HR-Teams im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Ohne eine kompetente Personalabteilung kann ein Business nicht funktionieren. Personalleiter wissen das nur zu gut! Von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zu Sozialleistungen und der Verwaltung eines Gehaltsabrechnungssystems: Sie schwimmen in einem Meer von Aufgaben. 🌊

Glücklicherweise macht es eine Software wie Zenefits viel einfacher, den Überblick über personalbezogene Aufgaben wie Krankenversicherungsschutz und Leistungsverwaltung zu behalten. Obwohl Zenefits eine beliebte Option ist, ist es sicherlich nicht die einzige Lösung in der Stadt. In diesem Leitfaden schlüsseln wir auf, welche Features Sie bei einem Zenefits-Konkurrenten benötigen, und listen die 10 besten Alternativen zu Zenefits für eine bessere Verwaltung von Sozialleistungen auf.

Worauf sollten Sie bei einer Zenefits-Alternative achten?

Bei der Suche nach einer Zenefits-Alternative geht es um mehr als nur um die Suche nach einem günstigen Preis. Suchen Sie nach einer Softwarelösung, die Ihnen das Leben in Form von hochwertigen Features erleichtert, wie zum Beispiel:

Umfassende HR-Tools: Eine gute Zenefits-Alternative sollte über einen breiten Bereich von Features für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Sozialleistungen undarbeitskräfteverwaltung. Bonuspunkte gibt es, wenn sie Tools für das Onboarding von Mitarbeitern, die Zeiterfassung und das Leistungsmanagement enthalten

Benutzerfreundliche Oberfläche: Je einfacher die Nutzung IhresHR-Softwareist, desto schneller werden Sie den Wert erkennen. Eine benutzerfreundliche HR-Plattform verkürzt die Lernkurve und steigert die Produktivität, daher sollten Sie sich für eine intuitive Plattform entscheiden

Anpassbare Workflows : Jedes Geschäft hat seine eigenen HR-Prozesse. Suchen Sie nach einer HR-Software, die Workflows und Module enthält, die ihre Funktionen an die bevorzugte Arbeit Ihres Teams anpassen

Integrationen : Sie haben keine Zeit, zwischen mehreren Plattformen oder Berichterstellungen hin und her zu wechseln. Suchen Sie nach einer Alternative zu Zenefits, die sich in Ihr Lernmanagementsystem (LMS), in Selbstbedienungsportale für Mitarbeiter oder in Anwendungen von Drittanbietern wie Slack integrieren lässt, um einen nahtlosen Flow von Informationen in Ihrem Geschäft zu gewährleisten

Skalierbarkeit: Wahrscheinlich werden Sie im Laufe der Zeit neue Mitarbeiter einstellen oder Mitarbeiter verlieren. Ihre HR-Software sollte in der Lage sein, mit dem Wachstum und den Veränderungen Ihres Geschäfts Schritt zu halten. Suchen Sie nach Cloud-basierten Lösungen, die sich leicht an neue Mitarbeiter anpassen lassen, das Offboarding unterstützen und das Hinzufügen von Features vereinfachen

Compliance: Sicherheit und Compliance sind immer ein Muss, aber für die Personalabteilung sind sie nicht verhandelbar. Stellen Sie sicher, dass Sie eine seriöse Zenefits-Alternative wählen, die sensible Mitarbeiterdaten schützt

10 beste Alternativen zu Zenefits zur Verwendung im Jahr 2024

Sicher, Zenefits ist gut und schön, aber auch andere HR-Plattformen werden Sie über die Ziellinie bringen. Sehen Sie sich diese 10 Top-Alternativen zu Zenefits für HR-Profis im Jahr 2024 an.

1. ClickUp Beste Lösung für die Verwaltung von HR-Aufgaben

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten HR-Teams eine Lösung für jede tägliche Aufgabe

ClickUp könnte der Favorit der Welt sein projektmanagement App aber wir sind auch ein wertvolles tool für Personalverantwortliche. HR Teams verlassen sich auf ClickUp um die Einstellung, das Onboarding und die Schulung in einer echten All-in-One-HR-Lösung zu vereinfachen. 🤝

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für jedes Team, überwachen Sie die Leistung und das Engagement Ihrer Mitarbeiter und bauen Sie einen zentralen Hub für alle Mitarbeiterinformationen und das Workforce Management auf. ClickUp stellt Ihnen eine leistungsstarke Datenbank ohne Code zur Verfügung, mit der Sie den Einstellungsprozess rationalisieren können. Sie können sogar ein benutzerdefiniertes Onboarding-Erlebnis in ClickUp erstellen, abgeschlossen mit nachverfolgbaren Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren.

Sie können in ClickUp alles erstellen, was Sie möchten, aber unsere Vorlagen werden Ihren Arbeitstag erheblich beschleunigen. Zum Beispiel das ClickUp HR SOP Vorlage ist ideal für die Erstellung von Prozessen. Sobald Sie diese Prozesse erstellt und freigegeben haben, können Sie alles in ClickUp einpflegen, um es sofort zu implementieren und zu kontrollieren.

Die HR SOP-Vorlage von ClickUp unterstützt Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von HR-Prozessen und -Verfahren.

Wenn Sie Hilfe beim Verfassen von Personalrichtlinien, der Bearbeitung von Texten oder der Zusammenfassung von Notizen zu Meetings benötigen, versuchen Sie ClickUp AI . Dieser praktische KI-Schreibassistent findet die richtigen Worte für Sie, damit Sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können: das Innenleben Ihrer Organisation.

ClickUp beste Features

Richten Sie benutzerdefinierte Dashboards für jedes Team, jeden Mitarbeiter, jede Abteilung oder jedes Unternehmen ein

Brainstorming neuer HR-Prozesse oder -Richtlinien mit Ihrer Gruppe auf einerClickUp Whiteboard* Keine Zeit zum Schreiben? Beschleunigen Sie die Dinge mit ClickUp AI

Zusammenarbeiten, Freigeben und einfaches Organisieren von Inhalten mitClickUp Dokumente ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur auf kostenlosen Plänen verfügbar, obwohl wir eine kostenlose Testversion von ClickUp AI anbieten

ClickUp hat eine Vielzahl von Features, so dass es einige Zeit dauern kann, sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Gusto

Das Beste für die Cloud-basierte Gehaltsabrechnung

über Gusto Gusto preist sich selbst als ein All-in-One Plattform für die Automatisierung von HR . Gusto wurde für kleine Geschäfte entwickelt und unterstützt nicht nur den Einstellungsprozess und die Aufgaben der Gehaltsabrechnung, sondern auch die Steueranmeldung in allen 50 US-Bundesstaaten. Gusto arbeitet ebenfalls auf modularer Basis, so dass Sie nur für die Features bezahlen, die Sie benötigen.

Gusto Beste Features

Gusto automatisiert die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Optionen für direkte Einzahlungen und Steuererklärungen

Verwalten von Krankenversicherungen, Rentenkonten und anderen Leistungen für Mitarbeiter

Einstellung, Einstellung, Verwaltung von Mitarbeitern und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Mitarbeitern in Gusto

Nachverfolgung von Zeit- und PTO-Anträgen

Gusto Einschränkungen

Mehrere Benutzer sagen, dass der Kundensupport von Gusto nicht der beste ist

Andere sagen, sie wünschen sich mehr benutzerdefinierte Berechtigungen und Benachrichtigungen

Gusto Preise

Einfach: $40/Monat, plus $6/Monat pro Person

$40/Monat, plus $6/Monat pro Person Plus: $80/Monat, plus $12/Monat pro Person

$80/Monat, plus $12/Monat pro Person Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

4.5/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

3. UKG

Das Beste für Workforce Management

über UKG UKG ist eine Alternative zu Zenefits für HR, Gehaltsabrechnung und mitarbeiterverwaltung . Die Plattform verwaltet Bewerber , Einstellungen, Mitarbeiterbindung, Anwesenheit und vieles mehr. Das Feature für die Bereitstellung von HR-Services ist ziemlich einzigartig und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Team über das UKG-Webportal oder die mobile App jederzeit HR-Beratung zukommen zu lassen.

UKG beste Features

Unterstützen Sie datengesteuertes Mitarbeiterwachstum mit UKG-Berichterstellung und -Analysen

Integrieren Sie verbindliche gesetzliche Standards in Ihre automatisierten UKG-Workflows

UKG bietet die neuesten arbeitsrechtlichen Änderungen in Ihrem Gebiet sowie Best Practices für DEI&B

Verwalten Sie die Personaleinsatzplanung

UKG-Einschränkungen

Mehrere Benutzer erwähnen die mangelnde benutzerdefinierte Anpassung von UKG

Andere sagen, dass der Kundensupport Arbeit benötigt

UKG Preise

Kontakt für Preise

UKG-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

4. BambooHR

Das Beste für Bewerbernachverfolgung & Onboarding

über BambooHR BambooHR integriert HR, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen in einer Plattform. Es umfasst die typischen HR-Daten, die Mitarbeiterverwaltung und die Einstellung von Mitarbeitern, onboarding mit seinen Features für Onboarding und Gehaltsabrechnung konzentriert sich BambooHR stark auf die Erfahrung und Leistung der Mitarbeiter. Wenn Sie Probleme mit dem Engagement oder der Leistung Ihrer Mitarbeiter haben, könnte dies ein gutes Tool sein, um die Dinge zu ändern. 👔

BambooHR Beste Features

Erhalten Sie eine Ansicht aller Mitarbeiterdaten aus der Vogelperspektive

Protokollieren und automatisieren Sie den gesamten Einstellungs- und Onboarding-Prozess in BambooHR

BambooHR verfügt über einen großen Integrationsmarktplatz für Tools wie Slack, Litmos und Kudos

Nachverfolgung aller Mitarbeiterstunden, Anwesenheit und Gehaltszahlungen mit den zahlreichen Tools von BambooHR für das Vergütungsmanagement

BambooHR Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass die Berichterstellung mit BambooHR nicht so detailliert ist, wie sie es gerne hätten

Andere sagen, dass die Plattform häufig mit Fehlern und Verzögerungen zu kämpfen hat

BambooHR Preise

Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,600+ Bewertungen)

4.5/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,600+ Bewertungen)

5. Connecteam

Das Beste für "Teams ohne Schreibtisch"

über Connecteam Connecteam ist eine Alternative zu Zenefits, die sich auf "arbeitslose" Teams, wie z. B. Feldarbeiter, konzentriert. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool zur Mitarbeiter-Selbstverwaltung sind, ist Conneteam eine gute Option. Sie können die Arbeitszeiten einsehen, die Gehaltsabrechnung mit einem einzigen Klick erstellen und Aufgaben auf derselben Plattform verwalten. Connectteam wird sogar mit folgenden Funktionen geliefert HR-Vorlagen und bedingte Formulare zur Erfassung von Echtzeitberichten aus dem Feld.

Connecteam beste Features

Vereinfachen Sie die Einsatzplanung mit wiederkehrenden Schichten und Doppelarbeit

Zuweisung von Notizen und Aufgaben zu jedem Mitarbeiter

Connecteam meldet Probleme, wenn die Timesheets Ihres Teams nicht konform sind

Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, sich über die benutzerfreundliche mobile App einfach an- und abzumelden

Connecteam Einschränkungen

Connecteam erfordert, dass Sie die Gehaltsabrechnung über Gusto, QuickBooks oder eine andere Gehaltsabrechnungssoftware abwickeln

Es gibt nicht viele Bewertungen

Connecteam Preise

Der Small Business Plan: Free

Free Operations Basic: $29/Monat für die ersten 30 Benutzer, jährliche Abrechnung

$29/Monat für die ersten 30 Benutzer, jährliche Abrechnung Operations Advanced: $49/Monat für die ersten 30 Benutzer, jährliche Abrechnung

$49/Monat für die ersten 30 Benutzer, jährliche Abrechnung Operations Expert: $99/Monat für die ersten 30 Benutzer, jährliche Abrechnung

Connecteam-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (320+ Bewertungen)

6. ADP Workforce Now

Das Beste für die Lohn- und Gehaltsabrechnung

über ADP ADP ist eine der bekanntesten Alternativen zu Zenefits. ADP ist zwar vor allem für die Lohn- und Gehaltsabrechnung bekannt, aber das Workforce Now tool von ADP ist eine All-in-One-Plattform für Talentmanagement, Sozialleistungen und natürlich die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

ADP Workforce Now beste Features

Verstehen Sie die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter durch regelmäßige Umfragen

Richten Sie ein Self-Service-Portal für Mitarbeiter ein, um allgemeine HR-Probleme zu lösen

Mit ADP können Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Leistungen einzustellen

Sorgen Sie für Gerechtigkeit, indem Sie die Gehälter Ihres Teams mit Branchenstandards vergleichen

ADP Workforce Now Limits

Einige Benutzer sagen, dass die Seite langsam ist und schnell abläuft

Andere sagen, die Plattform habe im Vergleich zu anderen Zenefits-Alternativen nur begrenzte Funktionen

ADP Workforce Now Preise

Kontakt für Preise

ADP Workforce Now Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,500+ Bewertungen)

4.1/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6,300+ Bewertungen)

7. Justworks

Das Beste für 24/7 HR Support

über Justworks Benötigen Sie eine HR-Software mit 24/7-Support? Suchen Sie nicht weiter als Justworks. Über diese Plattform haben Sie per E-Mail, Telefon-Chat oder Slack einen direkten Draht zum Kundendienst und zu HR-Profis. Außerdem bietet sie automatisierung der Gehaltsabrechnung , Tools für die Einstellung und das Onboarding sowie Pläne für Krankenversicherungen für große Gruppen.

Justworks Beste Features

Managen Sie ein internationales Team? Justworks unterstützt die globale Talentakquise

Justworks integriert arbeitsrechtliche Vorschriften in seine Plattform und Workflows

Treffen Sie datengesteuerte Entscheidungen mit Justworks People Analytics

Die automatisierte Gehaltsabrechnung von Justworks verfolgt die Arbeitszeiten der Mitarbeiter und synchronisiert sie mit ihren Gehaltsschecks

Justworks Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass die internationale Gehaltsabrechnungslösung noch Arbeit benötigt

Andere wünschen sich, dass Justworks Features zur Mitarbeiterbindung oder soziale Funktionen integriert

Justworks Preise

Basics: $59/Monat pro Mitarbeiter für bis zu 49 Mitarbeiter

$59/Monat pro Mitarbeiter für bis zu 49 Mitarbeiter Plus: $99/Monat pro Mitarbeiter für bis zu 49 Mitarbeiter

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (430+ Bewertungen)

4.6/5 (430+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

8. Kräuseln

Das Beste für die Verwaltung von Sozialleistungen

über Kräuseln Rippling ist eine beliebte Plattform für die Personalverwaltung, die nicht nur Features für die Gehaltsabrechnung und die Verwaltung von Sozialleistungen enthält, sondern auch die Verwaltung von Ausgaben und Geräten unterstützt. Darüber hinaus verfügt es über eine IT Cloud und eine Finance Cloud, so dass Sie Rippling über mehrere Abteilungen hinweg mobilisieren können. 🌻

Rippling Beste Features

Führen Sie die Gehaltsabrechnung entweder in den USA oder weltweit durch

Rekrutieren Sie Top-Talente mithilfe des Systems zur Nachverfolgung von Bewerbern und verwalten Sie deren Leistung mit datengestützten Bewertungen

Rippling rationalisiert die Mitarbeiterschulung mit einem integrierten LMS

Tools zur Erfassung von Mitarbeiterfeedback und zur Durchführung von Umfragen zum Wohlbefinden der Mitarbeiter

Rippling Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass Rippling ein Planungstool hat

Andere wünschen sich benutzerdefinierte Berichterstellungen

Rippling Preise

Kontakt für Preise

Kräuseln Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,100+ Bewertungen)

4.8/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,900+ Bewertungen)

9. Paychex

Das Beste für kleine Geschäfte

über Paychex Paychex bietet anpassbare Pakete, so dass Sie nur für die HR-Features zahlen, die Sie benötigen. Egal, ob Sie selbstständig sind oder ein kleines Geschäft haben, mit dieser Zenefits-Alternative haben Sie auch Zugang zu Beratern, die Ihre Gehaltsabrechnung und Unternehmenssteuern optimieren.

Paychex Beste Features

Sie brauchen eine Versicherung? Paychex verbindet Sie mit Policen für Dachversicherungen, allgemeine Haftpflicht, Arbeiterunfallversicherung und mehr

Paychex hilft Ihnen beim Übergang von einem anderen Lohnbuchhaltungsunternehmen

Verwalten Sie Krankenversicherungsleistungen, einschließlich FSA und HSA

Paychex verfolgt die Anwesenheit der Mitarbeiter und stellt Stechuhren zur Verfügung

Paychex Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Stechuhren seien fehlerhaft

Andere sagen, es sei kompliziert, die Gehaltsabrechnung für Angestellte durchzuführen

Paychex Preisgestaltung

Essentials: $39/Monat plus $5 pro Mitarbeiter

$39/Monat plus $5 pro Mitarbeiter Auswählen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Paychex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,400+ Bewertungen)

10. Zoho People

Beste Mitarbeiter-CRM-Lösung

über Zoho Menschen Zoho ist eine All-in-One Business Suite, die Lösungen für Customer Relationship Management (CRM), Aufgabenmanagement und mehr bietet. Zoho People übernimmt zentrale HR-Aufgaben wie Gehaltsabrechnung und Zeiterfassung sowie Mitarbeiterengagement, Schulungen und Nachverfolgung der Anwesenheit.

Zoho People Beste Features

Zoho ist ein großes Software-Ökosystem, daher ist dies eine gute Option, wenn Sie bereits Zoho-Produkte verwenden

Erstellen Sie einen HR-Chatbot, um einfache Fragen Ihres Teams schnell zu beantworten

Müssen Sie Ihre Ausgaben im Griff haben? Probieren Sie das Feature zur Ausgabenverwaltung von Zoho aus, um Ihre Ausgaben in den Griff zu bekommen

Erstellen Sie Ihr eigenes On-Demand-LMS

Zoho People Einschränkungen

Sie benötigen eine separate Lösung für die Verwaltung von Aufgaben

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Zoho People zu verwenden, wenn Sie mehrere Organisationen verwalten

Zoho People Preise

Essential HR: $1,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$1,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: $2/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$2/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $3/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$3/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: 4,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

4,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung People Plus: $9/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Zoho People Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (240+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie die Personalverwaltung mit Zenefits-Alternativen

Es gibt so viele Alternativen zu Zenefits da draußen. Letztendlich hängt die beste Option für Ihr Unternehmen von den Features, Prozessen und Preisen ab, die Sie für Ihr Geschäft benötigen.

Während alle Tools auf dieser Liste HR-Funktionen unterstützen, ist keines so vielseitig und anpassbar wie ClickUp. Erstellen Sie Ihre eigene Datenbank, rationalisieren Sie das Dokumentenmanagement oder nutzen Sie ein KI-Tool in einer unserer vielen Vorlagen - die Möglichkeiten sind endlos. 🤩

