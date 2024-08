Die beste HRMS-Software für Ihr Unternehmen: 10 skalierbare Lösungen im Test

Ein Unternehmen ohne eine starke Personalabteilung ist wie eine Sportmannschaft ohne Trainer. Man hat eine Gruppe talentierter Spieler zur Verfügung, kann sie aber nicht dazu bringen, als Team zu spielen. Es gibt niemanden, der einen Streit schlichten kann, wenn es dazu kommt oder die Mannschaft zu motivieren ihr Herz auf dem Spielfeld zu lassen. 🏆

Bei der modernen Personalarbeit geht es jedoch nicht nur um die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Remote- und Hybridarbeit muss ein durchschnittlicher Personalleiter viel mehr Aufwand in die Erledigung von Verwaltungsaufgaben, die Einleitung von Schulungsinitiativen und die Stärkung abteilungsübergreifender Beziehungen investieren.

Zum Glück brauchen Sie nur eine robuste Human Resource Management Systems oder HRMS-Software-Lösung, um Ihr A-Team zusammenzustellen und Verwaltungsprozesse wie ein Uhrwerk ablaufen zu lassen! In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen einige der leistungsfähigsten Plattformen für verwaltung von Mitarbeitern und Unterstützung von HR-Teams in jeder Größenordnung!

Was ist HRMS-Software?

Ein HRMS-Softwaretool ist eine Plattform, die HR-Funktionen während des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters unterstützt. Sie wirkt sich auf alles aus, was von dem Moment an geschieht, in dem jemand Ihre Stellenanzeige sieht, bis eine der beiden Seiten das It's not you, it's me-Gespräch führt. ❤️‍🩹

Ein reichhaltiges HR-Plattform stützt sich auf Personaldaten und Prozessautomatisierung, um zahllose Vorteile für die Kernfunktionen des Personalwesens zu bieten, vor allem

Mühelose Rekrutierung von Mitarbeitern, Onboarding und Offboarding

Schnellere Entscheidungsfindung durch verbesserte Transparenz der Prozesse

Optimaleressourcenauslastung und Einsatzplanung

Verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit, was zu einer geringeren Fluktuation führt

Verbesserte Talentmobilität und Kompetenzerweiterung

Reibungslose Verwaltung der Gehaltsabrechnung

Auch wenn der Funktionsumfang von Software zu Software variiert, handelt es sich bei modernen HRMS-Produkten in der Regel um All-in-One-Lösungen.

Worauf sollten Sie bei einem HRMS-Softwaretool achten?

Die Suche nach HRMS-Tools kann aufgrund der schieren Anzahl der verfügbaren Plattformen entmutigend sein. Um Ihre Recherche zu beschleunigen und um "Schnickschnack" von wirklich wichtigen Funktionen zu unterscheiden, sollten Sie sich auf die folgenden Punkte konzentrieren:

Onboarding- und Offboarding-Aufgaben: Suchen Sie nach einer Personalverwaltungssoftware, mit der Sie Onboarding-Prozesse strukturieren können, um neue Mitarbeiter schneller einarbeiten zu können, sowie nach einer Dokumentation, die bei Offboarding-Übergängen hilft Verwaltung der Gehaltsabrechnung: Von der Massenverarbeitung von Gehaltsabrechnungen bis hin zu automatischen Anpassungen sollte die von Ihnen gewählte HR-Plattform mit Funktionen ausgestattet sein, die den Aufwand für die Buchhaltung minimieren Zentralisierte Ressourcendrehscheibe: Eine solide HRMS-Plattform sollte die Rationalisierung der Dokumentation über wichtige SOPs, Onboarding-Prozesse, Aufgabenwissen und Lernressourcen ermöglichen HR-Zielsetzung und Verfolgung: Finden Sie eine Plattform, die Ihnen hilft, die Effizienz Ihrer Personalarbeit zu quantifizieren, indem Sie klare Ziele setzen undleistungskennzahlen (KPIs)5. Alltägliche Personalverwaltung: Schichtplanung, Stundenzettel, Besprechungsvorlagen und Stechuhr-Optionen sind nur einige der vielen Funktionen, die Sie nutzen können, um effizientverwaltung Ihrer Mitarbeiter 🧑‍💼

Die 10 besten HRMS-Softwarelösungen für Personaldienstleister

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Arbeitsabläufe im Personalwesen - Sie müssen herausfinden, ob ein bestimmtes HRMS-Softwaretool zu Ihrem Team passt. Deshalb haben wir 10 verschiedene Optionen herausgepickt, um Ihnen zu helfen, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden. 🎯

Organisieren und rationalisieren Sie Ihre HR-Prozesse mit ClickUp und helfen Sie Ihrem Team, erfolgreich zu sein

ClickUp ist eine umfassende projektmanagement-Plattform mit einer gut ausgebauten HR-Suite . Ob Sie Ihre Rekrutierungspipeline straffen, Ihr Tagesgeschäft rationalisieren personalmanagement clickUp kann den Prozess mühelos gestalten und den manuellen Aufwand minimieren! 💗

Mit ClickUp-Dokumente mit ClickUp Docs erhalten Sie eine zentrale Ressourcendrehscheibe für die Erstellung und Speicherung aller Arten von HR-Dokumenten, wie z. B. Onboarding-Regeln, Mitarbeiterhandbücher und interne Richtlinien. Nutzen Sie ClickUp AI zur Zusammenfassung längerer Inhalte oder zur Verbesserung der Grammatik und des Tons von Dokumenten, die für Mitarbeiter bestimmt sind.

Wenn Sie bei der Definition Ihrer HR-Prozesse einen Vorsprung brauchen, bietet ClickUp eine reiche Bibliothek von kostenlosen HR-Vorlagen die sicherstellen, dass Sie nicht alles von Grund auf neu machen müssen. Zum Beispiel die HR Standard Operating Procedure (SOP) Vorlage können Sie alle internen und Mitarbeiterdokumente und HR-Prozesse an einem Ort verfolgen, überwachen und prüfen!

Und wir haben hier kaum an der Oberfläche gekratzt - ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung von Mitarbeiterengagement und Überwachungsaktivitäten. Erwähnungen verwenden um Ihre besten Leistungen hervorzuheben und ClickUp Formulare zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen oder feedback anfordern zu internen Prozessen.

Erkunden Sie 100+ Automatisierungen innerhalb der Plattform oder erstellen Sie Ihre eigenen. HR-Teams werden von der Zeitersparnis begeistert sein, die sie erzielen, wenn sie sich wiederholende Rekrutierungsaufgaben auf Autopilot laufen lassen!

ClickUp beste Eigenschaften

Zentraler Knotenpunkt für die Speicherung von HR-Dokumentation und Leistungsmanagementaufgaben

15+ Ansichten zur Visualisierung von HR-Workflows

Eingebaute Vorlagen für alltägliche HR-Prozesse-gehaltsabrechnung,1:1-Besprechungen,leistungsüberprüfungen, etc.

Erweiterte Funktionen zur Automatisierung von HR-Prozessen

Anpassbare Ziele, Meilensteine und Mitarbeiter-Scorecards für das Talentmanagement

Kalender-Ansicht für die Verwaltung von Mitarbeiterzeitplänen, Freistellungen und Besprechungen

ClickUp Dashboards mit nativer Zeiterfassung und Stundenzetteln

Echtzeit-Diskussionen über dieClickUp Chat-Ansicht* Über 1.000 Integrationen mit anderer Software

Starke Sicherheitspraktiken zum Schutz sensibler Mitarbeiterdaten

ClickUp Einschränkungen

Anfänger müssen sich mit einer beachtlichen Lernkurve auseinandersetzen, aber die ClickUp-Hilfedokumente machen den Prozess reibungsloser

Begrenzte Funktionen in der mobilen Version

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 von 9.000+ Bewertungen

: 4.7/5 von 9.000+ Bewertungen Capterra: 4.7/5 von 3,800+ Bewertungen

2. Montag

Über: Montag Monday ist eine vielseitige Anwendung, mit der Sie verschiedene Arbeitsabläufe strukturieren und verwalten können, darunter auch Prozesse des Personalmanagementsystems. Sie bietet verschiedene Funktionen zur Unterstützung Ihrer Talentpipeline und zur Förderung des Wohlbefindens Ihrer Mitarbeiter.

Verteilen Sie Monday's robuste Formen innerhalb Ihres Teams, um interne Anfragen, Feedback und andere Vorschläge zu sammeln. Die Verwaltung von Leistungsbewertungen ist dank umfassender Nachverfolgungssysteme ein Kinderspiel.

Machen Sie sich Sorgen um das Burnout Ihrer Mitarbeiter? Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse und Diagramme, um das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter zu verbessern und Weiterbildungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Die Plattform bietet außerdem verschiedene praktische Vorlagen für mitarbeiterengagement , Urlaubsüberwachung und andere HR-Aufgaben. Verbinden Sie Monday mit Apps, die Teil Ihres aktuellen Arbeitsablaufs sein könnten, wie Slack, Microsoft Teams und Google Workspace. 🧩

Die besten Funktionen von Monday

Tabellen,Kanban-Tafelnund andere Ansichtsoptionen

Dashboards für Talentakquise und Personalbeschaffung

Codefreiworkflow-Automatisierung* Verschiedene Integrationen und Add-ons von Drittanbietern

Montag Einschränkungen

Die Schnittstelle muss intuitiver sein

Die Kundenbetreuung könnte besser sein

Montag Preise

Einzelperson : Kostenlos

: Kostenlos Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

G2 : 4.7/5 von 8.600+ Bewertungen

: 4.7/5 von 8.600+ Bewertungen Capterra: 4.6/5 von mehr als 4.300 Bewertungen

3. Salbei

Über: Salbei Sage bietet eine Reihe von Anwendungen für verschiedene Unternehmensfunktionen an, darunter eine spezielle Sage HR-Software. Die Hauptfunktionen sind in sechs Module unterteilt:

Kern-HR und Urlaubsverwaltung Leistung Schichtplanung Zeiterfassungsbögen Ausgaben Personalbeschaffung

Wählen Sie je nach Bedarf eines oder alle dieser Module, wobei das erste Modul so gut wie unvermeidlich ist. 😏

Mit wichtigen Personalverwaltungsfunktionen wie gemeinsamen Kalendern, Mitarbeiterdatenbanken und erweiterten Berichten bietet Sage eine gut abgerundete HR-Lösung. Sie werden jedoch feststellen, dass eine wichtige HR-Funktion in den Modulen fehlt: Payroll. Das liegt daran, dass sie als separate Lösung angeboten wird, so dass Sage möglicherweise nicht die vollständigste oder kostengünstigste HR-Plattform ist.

Die besten Funktionen von Sage

Umsetzbare Einblicke in die Mitarbeiterleistung

Vordefinierte Schichtvorlagen

Genehmigung von Urlaubsanträgen mit einem Klick

Automatisierte Stundenzettel

Zentralisierte Mitarbeiterdaten

Sage Einschränkungen

Keine Lohnabrechnungsfunktionen innerhalb der App

Gelegentliche Probleme beim Hochladen und Exportieren von Daten

Sage Preise

Kern-HR und Urlaubsverwaltung : $5,50/Monat pro Mitarbeiter

: $5,50/Monat pro Mitarbeiter Leistung : $3/Monat pro Mitarbeiter

: $3/Monat pro Mitarbeiter Schichtplanung : $3/Monat pro Mitarbeiter

: $3/Monat pro Mitarbeiter Stundennachweise : $3/Monat pro Mitarbeiter

: $3/Monat pro Mitarbeiter Ausgaben : $1,50/Monat pro Mitarbeiter

: $1,50/Monat pro Mitarbeiter Einstellung: $200/Monat

*Der endgültige Preis hängt von dem von Ihnen gewählten Modulsatz ab

Sage Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 von 60+ Bewertungen

: 4.3/5 von 60+ Bewertungen Capterra: 4.5/5 von mehr als 330 Bewertungen

4. Paycor

Über: Paycor Paycor ist eine fortgeschrittene HCM (Human Capital Management)-Plattform, die sich hauptsächlich auf die Personalverwaltung und die Lohn- und Gehaltsabrechnung konzentriert, aber noch ein paar zusätzliche Tricks in petto hat. 🃏

Die Plattform bietet umfassende Funktionen zur Mitarbeitergewinnung, wie z. B KI-unterstützte Talentsuche und fortschrittliche Analysen zur Personalbeschaffung. Sie erhalten außerdem Zugang zu einem umfangreichen Onboarding-Plattform zur Unterstützung Ihrer neue Mitarbeiter fügen sich nahtlos ein .

Paycor verfügt über eine umfangreiche Planungs- und Anwesenheitsplattform, die eine einfachere und fehlerfreie Verwaltung der Arbeitskräfte ermöglicht. Sie erhalten einen klaren Überblick über die Verteilung der Arbeitskräfte, Freizeit, Arbeitsstunden und andere relevante Daten.

Sie erhalten auch eine vorgefertigte Vorlage für eine schnelle Planung und die Kommunikation von Änderungen an Ihr Team in Echtzeit.

Paycor beste Eigenschaften

Mobilfreundliche Onboarding-Software für Mitarbeiter

Erweiterte Zeit- und Anwesenheitsberichte

Gehaltsabrechnung in Echtzeit

Unterstütztnachfolgeplanung Paycor Einschränkungen

Keine Transparenz bei der Preisgestaltung

Einige Nutzer haben über Probleme mit der Zuverlässigkeit des Produkts berichtet

Paycor Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Paycor Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 von 650+ Bewertungen

: 4.0/5 von 650+ Bewertungen Capterra: 4.3/5 von mehr als 2.600 Bewertungen

5. ADP Workforce Now

Über: ADP ADP Workforce Now ist eine hochentwickelte Plattform, die hauptsächlich auf Unternehmen ausgerichtet ist. Sie ist vollgepackt mit fortschrittlichen Technologien, die fast jeden Aspekt der Personalverwaltung rationalisieren und gleichzeitig eine relativ benutzerfreundliche Oberfläche bieten.

Einige der besten Funktionen der App drehen sich um die Erfahrung der Mitarbeiter. Sie können Umfragen auf der Grundlage forschungsgestützter Vorlagen starten und umfassende Analysen auf Frageebene erstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, vertrauliche feedback-Schleifen die die Mitarbeiter dank der Anonymität zu mehr Offenheit ermutigen können. 🥸

Die Zeit- und Anwesenheitsverwaltung der Plattform lässt sich in die Gehaltsabrechnungssoftware integrieren, wodurch sich die manuelle Arbeit verringert und Fehler minimiert werden. Außerdem erhalten Sie ein Dashboard mit Echtzeit-Einblicken in die Anwesenheit, das eine schnelle und datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglicht.

ADP Workforce Now beste Eigenschaften

Fokus auf Mitarbeitererfahrung

über 200 vordefinierte HR-Berichte

Intelligenter Kandidatenabgleich für die Personalbeschaffung

Robustes Anwesenheitsmanagement

Automatisierte Steuerberechnungen für verschiedene Gerichtsbarkeiten

ADP Workforce Now Einschränkungen

Viele Funktionen sind im Vergleich zu anderen Personalverwaltungssystemen nicht besonders intuitiv

Begrenzter Kundensupport

Preise für ADP Workforce Now

Select, Plus und Premium Pläne: Kontakt für Preise

ADP Workforce Now Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 von 3,330+ Bewertungen

: 4.1/5 von 3,330+ Bewertungen Capterra: 4.4/5 von mehr als 6.350 Bewertungen

6. BambooHR

Über: BambooHR BambooHR ist eine All-in-One-HRMS-Lösung, die in über 120 Ländern verfügbar ist und somit eine hervorragende Plattform für globale Teams sein kann. 🌏

Die App bietet ein robustes Datenverwaltungs-Dashboard mit 45+ integrierten Berichten, das die Aufzeichnung und Visualisierung von Mitarbeiterdaten aus verschiedenen Perspektiven erleichtert!

Mit der hochflexiblen Bewertungsplattform von BambooHR können Sie Leistungsbeurteilungen rationalisieren, festlegen und mitarbeiterziele verfolgen , auf die sowohl die Personalabteilung als auch die Mitarbeiter zugreifen können, um zusätzliche Transparenz zu schaffen.

Eine weitere herausragende Funktion ist Employee Offboarding, die Wunder wirkt, um die Entlassung eines Mitarbeiters abzumildern. Nutzen Sie diese Funktion, um ein ansprechendes Kündigungsgespräch zu führen, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihr Mitarbeiter in gutem Glauben geht.

BambooHR beste Funktionen

Umfassendbewerber-Tracking-System* Erweiterte vordefinierte und benutzerdefinierte Berichte

Verwaltung der Mitarbeiterzufriedenheit durch eNPS-Umfragen (Net Promoter Score) für Mitarbeiter

Checklisten und Zeitpläne für das Onboarding

BambooHR Einschränkungen

Das Payroll Add-on ist nur für U.S. Unternehmen verfügbar

Keine Massen-Uploads für Dokumente

BambooHR Preise

Essentials und Advantage: Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 von 1.630+ Bewertungen

: 4.5/5 von 1.630+ Bewertungen Capterra: 4.6/5 von 2,630+ Bewertungen

7. UKG Pro

Über: UKG Pro Das Pro im Namen dieser Plattform hat seinen Grund, denn es handelt sich um eine weitere High-End-Lösung. UKG Pro ist mit zahlreichen herausragenden Funktionen ausgestattet, wie z. B.:

People Assist: Ein Self-Servicewissensdatenbank für Mitarbeiter, um Antworten auf häufige HR-Fragen zu finden

Ein Self-Servicewissensdatenbank für Mitarbeiter, um Antworten auf häufige HR-Fragen zu finden Smart Dashboard: Ein einheitlicher Knotenpunkt für wichtige HR-Informationen, der je nach Benutzerrolle angepasst werden kann

Ein einheitlicher Knotenpunkt für wichtige HR-Informationen, der je nach Benutzerrolle angepasst werden kann People Center: Eine umfassende Datenbank mit allen relevanten Mitarbeiterinformationen - persönliche Daten, gewählte Leistungen, Arbeitsdaten, Beschäftigungsgeschichte usw.

Außerdem gibt es einen Plattform-übergreifenden Dokumentenmanager zum Speichern und Überprüfen von Unternehmens- und Mitarbeiterdokumenten, die von jedem Gerät aus zugänglich sind. Die gesamte Plattform ist für mobile Geräte optimiert, so dass Sie nicht hinter Ihrem Schreibtisch sitzen müssen, um wichtige Aufgaben zu erledigen. 📱

UKG Pro beste Eigenschaften

Anpassbares Smart Dashboard

Detaillierte Analysen für Frontline-Manager

Optimierte Compliance-Workflows

Eingebaute Kommunikationswerkzeuge

Optimierter Dokumentenmanager

UKG Pro Einschränkungen

Onboarding und Support könnten verbessert werden

Schnittstelle kann verwirrend sein

UKG Pro Preise

Alle Preisinformationen auf Anfrage erhältlich

UKG Pro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 von 1.450+ Bewertungen

: 4.2/5 von 1.450+ Bewertungen Capterra: 4.3/5 von 520+ Bewertungen

8. Rippling

Über: Rippling Rippling ist eine hochgradig anpassbare App zur Personalverwaltung, die eine Sammlung von Apps in drei Kategorien bietet:

HR Cloud IT-Cloud Finanz-Cloud

Sobald Sie die verpflichtende Rippling Unity-Plattform erworben haben, können Sie innerhalb jeder Kategorie aus zahlreichen Apps wählen. Die HR Cloud enthält so ziemlich jede App, die Ihr Team braucht, vor allem:

Globale Lohn- und Gehaltsabrechnung mit der 100%igen Genauigkeitsgarantie von Rippling

mit der 100%igen Genauigkeitsgarantie von Rippling All-in-One Benefits Manager , mit dem Sie Tausende von Plänen vergleichen können

, mit dem Sie Tausende von Plänen vergleichen können Benutzerdefiniertes LMS-Lernmanagementsystem fürmitarbeiterschulung 📚

Sie können Rippling Unity mit verschiedenen Anwendungen von Drittanbietern verbinden, um einen optimierten Arbeitsablauf zu schaffen.

Rippling beste Eigenschaften

Dreistufige HR-Suite

Automatisierung von Arbeitsabläufen ohne Code

Zentralisiertes Berichtswesen

Berechtigungskontrollen für verschiedene Datentypen

Aufgabenzuweisung und -verwaltung

Rippling Einschränkungen

Die Schnittstelle kann zuweilen fehlerhaft sein

Schwierige 401k-Implementierung

Rippling Preise

Beginnt bei $8/Monat pro Benutzer die Preise hängen von den gewählten Anwendungen ab - Details auf Anfrage



Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 von 2.150+ Bewertungen

: 4.8/5 von 2.150+ Bewertungen Capterra: 4.9/5 von 2,960+ Bewertungen

9. Zenefits

Via: Zenefits Zenefits konzentriert sich auf Einfachheit, die sowohl Ihr HR-Team als auch Ihre Mitarbeiter genießen können. Die Plattform bietet zum Beispiel automatisiertes Onboarding, das Hintergrundprüfungen, Angebotsschreiben, Self-Onboarding und andere nützliche Funktionen an einem Ort umfasst.

Die integrierte terminierungswerkzeug ist ebenso nahtlos - es verfügt über eine automatische Synchronisierung der Gehaltsabrechnung, Echtzeitüberwachung und bequeme Check-in-/Check-out-Systeme für Ihre Teams. 🕔

Zenefits unterstützt verschiedene Integrationen. Neben beliebten Plattformen wie Google Workspace und Slack können Sie es mit 401k-Anbietern integrieren, um das Leistungsmanagement zu erleichtern.

Für einen vollständigen Überblick über wichtige Einblicke in die Belegschaft können Sie die Visual Analytics-Funktion nutzen und wichtige Mitarbeitertrends erkennen, ohne mit einer Vielzahl von Datensätzen jonglieren zu müssen.

Die besten Funktionen von Zenefits

Integrierter Compliance-Kalender und Absicherung gegen Fehler

Konfigurierbare prädiktive Analytik

Benutzerdefinierte Gehaltsbenchmark-Berichte

Integriert mit 401k-Anbietern

Einschränkungen von Zenefits

Benutzer haben zahlreiche Bugs gemeldet

Keine Integrationsfunktionen für die Altersvorsorge

Zenefits Preise

Essentials : $8/Monat pro Mitarbeiter

: $8/Monat pro Mitarbeiter Wachstum : $16/Monat pro Mitarbeiter

: $16/Monat pro Mitarbeiter Zen: $27/Monat pro Mitarbeiter

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zenefits Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 von 450+ Bewertungen

: 4.0/5 von 450+ Bewertungen Capterra: 4.2/5 von mehr als 800 Bewertungen

Sieh dir das an Alternativen zu den Leistungen* !

10. Arbeitstag

Über: Arbeitstag Workday nutzt KI-Modelle, um eine Reihe von Anwendungen zu entwickeln, darunter Workday HCM - eine innovative Lösung, die sich auf die Schaffung personalisierter Mitarbeitererfahrungen konzentriert. 🧑‍💼

Mithilfe von maschinellem Lernen kann Workday HCM kuratierte Aufgaben, Lernmöglichkeiten und andere Unternehmungen für jeden Mitarbeiter vorschlagen, um ihre Produktivität zu steigern . Außerdem bietet es ausführliche Mitarbeiterprofile, damit Sie Ihr Team besser verstehen.

Nutzen Sie die kollaborativen Vergütungsanalysetools von Workday, um Gehälter zu optimieren und verlockende Vergütungsprogramme zu erstellen. Sie können flexible Vergütungsstrukturen entwickeln, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu maximieren.

Die Plattform vereinfacht die Talentsuche durch eine KI-gestützte Kompetenzbewertung und den Abgleich von Chancen. Ganz gleich, ob Sie jemanden intern befördern oder Ihr Team um neue Talente erweitern möchten, die Plattform kann den Entscheidungsprozess erheblich beschleunigen.

Die besten Funktionen von Workday

Agiles Vergütungsmanagement

KI-unterstützte Kompetenzbewertung

Erweitertes Leistungsmanagement

Globale Unterstützung für Compliance

Einschränkungen von Workday

Das aktuelle Oberflächendesign kann die Zugänglichkeit beeinträchtigen

Nicht besonders kosteneffizient

Preise für Workday

Kontakt für Preisgestaltung

Workday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 von 1.280+ Bewertungen

: 4.0/5 von 1.280+ Bewertungen Capterra: 4.5/5 von mehr als 1.280 Bewertungen

Sieh dir das an Workday Alternativen* !

