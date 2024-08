Wie Sie nach Feedback und Bewertungen fragen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

Um die lang ersehnte Beförderung oder Gehaltserhöhung zu bekommen, braucht man mehr als Engagement und harte Arbeit.

Haben Sie die Macht von Feedback und echten Bewertungen unterschätzt? Es ist nie zu spät. Sie sind am richtigen Ort. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel, um relevant zu bleiben, und zu wissen, wie man Feedback einholt, verarbeitet und anwendet, ist eine Fähigkeit.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Vorgesetzten um Feedback bitten können, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Bleiben Sie dran und entdecken Sie neue Tools, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz einsetzen können, um konstruktives Feedback zu erhalten feedback zu Ihrer Arbeitsleistung , verbessern Sie Ihre Arbeit und entwickeln Sie eine wachstumsorientierte Einstellung, um Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Die Bedeutung von Feedback für die berufliche Entwicklung

Konstruktives Feedback ist der Treibstoff für berufliches Wachstum. Es kommt von einem ehrlichen Ort und hilft Ihnen, Stärken, Schwächen und blinde Flecken zu erkennen, was Sie letztendlich dazu bringt, die beste Version Ihrer selbst zu werden.

Denken Sie daran: Feedback ist ein Geschenk und keine Drohung. Es ist kein persönlicher Angriff auf Ihr Ego, sondern eine einmalige Gelegenheit zum Lernen, Nachdenken, Annehmen und Handeln. Feedback trägt dazu bei, das Selbstbewusstsein zu stärken und Ziele für kontinuierliche Verbesserung und Erfolg zu setzen.

Betrachten Sie es als einen Fahrplan für Verbesserungen, für die Bewältigung von Problemen und für die Vermeidung von Fallstricken. Sie erkennen den Wert des Feedbacks, wenn Sie es mit Offenheit und Lernbereitschaft angehen.

Vorteile des Einholens von Feedback

Um Feedback zu bitten, kann sich unangenehm anfühlen, ist aber für den beruflichen Erfolg unerlässlich. Wie ein Sprichwort sagt: "Echtes Wachstum liegt jenseits Ihrer Komfortzone." Nutzen Sie die Kraft des Feedbacks, um Ihre Karriere zum Erfolg zu führen.

Im Folgenden finden Sie einige Vorteile von Feedback und Beurteilungen, die Sie motivieren werden, Ihren Vorgesetzten um Feedback zu bitten.

Schnellere, gezielte Verbesserung: Das Feedback zeigt auf, in welchen Bereichen Sie sich verbessern müssen. So können Sie sich auf die wirkungsvollsten Veränderungen konzentrieren

Das Feedback zeigt auf, in welchen Bereichen Sie sich verbessern müssen. So können Sie sich auf die wirkungsvollsten Veränderungen konzentrieren Erkennung blinder Flecken: Feedback liefert wertvolle Erkenntnisse, die Ihnen helfen, blinde Flecken zu erkennen und zu beseitigen. Es ist wichtig, versteckte Schwächen anzugehen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

Feedback liefert wertvolle Erkenntnisse, die Ihnen helfen, blinde Flecken zu erkennen und zu beseitigen. Es ist wichtig, versteckte Schwächen anzugehen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern Verbesserte Selbstwahrnehmung: Feedback liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Sie von anderen wahrgenommen werden. Dieses tiefere Verständnis Ihrer Person fördert Ihr Selbstbewusstsein und ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen und beruflichen Interaktionen zu verbessern

Feedback liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Sie von anderen wahrgenommen werden. Dieses tiefere Verständnis Ihrer Person fördert Ihr Selbstbewusstsein und ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen und beruflichen Interaktionen zu verbessern Gestärktes Selbstvertrauen und Motivation: Positives Feedback bestätigt Ihre Bemühungen und stärkt Ihr Selbstvertrauen und Ihre Motivation. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen kann Ihren Ehrgeiz anregen, bei der Arbeit Großes zu leisten

Positives Feedback bestätigt Ihre Bemühungen und stärkt Ihr Selbstvertrauen und Ihre Motivation. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen kann Ihren Ehrgeiz anregen, bei der Arbeit Großes zu leisten Zeigt Initiative und Engagement: Wer um Feedback bittet, zeigt sein Engagement für persönliches und berufliches Wachstum. Es zeigt, dass Sie bereit sind, zu lernen, sich anzupassen und Grenzen zu überschreiten - Eigenschaften, die in jedem Beruf hoch geschätzt werden

Wer um Feedback bittet, zeigt sein Engagement für persönliches und berufliches Wachstum. Es zeigt, dass Sie bereit sind, zu lernen, sich anzupassen und Grenzen zu überschreiten - Eigenschaften, die in jedem Beruf hoch geschätzt werden Zielorientierung: Das Feedback Ihres Vorgesetzten kann Ihnen helfen, Ihre persönlichen Ziele mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Bemühungen zum großen Ganzen beitragen

Das Feedback Ihres Vorgesetzten kann Ihnen helfen, Ihre persönlichen Ziele mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Bemühungen zum großen Ganzen beitragen Förderung des Wachstumsgedankens: Die aktive Suche nach Feedback fördert den Wachstumsgedanken - die Überzeugung, dass Ihre Fähigkeiten, Ihre Intelligenz und Ihre harte Arbeit etwas bewirken

Da Sie nun wissen, warum Sie um Feedback bitten sollten, lassen Sie uns herausfinden, wie man es richtig macht.

Wie man um Feedback bittet

Möchten Sie das Beste aus einem Feedback-Gespräch herausholen? Dann sollten Sie daran denken, dass das Erfragen von Feedback ein taktvolles Vorgehen erfordert.

Sie müssen aufgeschlossen und bereit sein, Ratschläge anzunehmen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Es ist wie ein Spiegel, den man sich selbst vorhält - es ist entscheidend für die Selbstreflexion und das Wachstum.

Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Ihnen dabei helfen, um Feedback zu bitten, einschließlich der Instrumente, die Ihnen und Ihrem Team helfen, persönlich und beruflich zu wachsen.

1. Verfügbarkeit prüfen

Zusammenarbeiten, austauschen, Ressourcen verlinken und um Feedback bitten - alles in Echtzeit mit ClickUp Chat

Stellen Sie sicher, dass Ihr Manager in der richtigen Stimmung ist, um konstruktives Feedback zu geben. Sie möchten nicht, dass er mit seinen Aufgaben beschäftigt ist oder sich darüber ärgert, dass er zu spät zu einem weiteren Meeting kommt.

Am besten planen Sie die Zeit für ein Feedback-Gespräch weit im Voraus. Schauen Sie im Kalender Ihres Vorgesetzten nach, ob er Zeit hat, und bestätigen Sie dann den Termin mit ihm, um unangenehme oder wenig hilfreiche Situationen zu vermeiden.

Sie können auch ClickUp-Chat um ihnen in Echtzeit eine Nachricht zu schicken und sie zu fragen, wann sie für ein Feedback-Gespräch zur Verfügung stehen würden.

Um die Dinge privat zu halten, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Chat-Ansicht für bestimmte Teams und Projekte und erhalten sofortige Benachrichtigungen, wenn Ihr Manager antwortet.

Mit ClickUp Chat ist es möglich, Echtzeit-Chat, @mention von Teammitgliedern und sogar die Zuweisung von Aufgaben aufeinander abzustimmen!

2. Planen Sie eine Besprechung

Organisieren Sie Ihre Projekte und verwalten Sie Zeitpläne mit der Kalenderansicht von ClickUp

E-Mail, Chat und Online-Umfragen können zwar wertvolle Hilfsmittel für Ihre Leistungsbeurteilung sein, aber der menschliche Kontakt und die differenzierte Kommunikation in persönlichen Feedbackgesprächen sind unersetzlich.

Sobald Sie den richtigen Zeitpunkt für das Gespräch mit Ihren Managern kennen, können Sie Videomeetings mit ClickUp-Integrationen wie Microsoft Teams, Zoom, Calendly oder Slack.

Diese Integrationen informieren Ihre Manager sofort über die Uhrzeit und das Datum des Meetings und nehmen es in ihre Kalender auf.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie auch die ClickUp-Kalenderansicht verwenden, um Meetings mit Ihren Managern zu planen.

Pro-Tipp: Sie können ein Meeting aus ClickUp heraus starten, indem Sie die Schaltfläche Zoom meeting oder den Befehl /zoom /Slash verwenden!

3. Bereiten Sie Fragen vor und machen Sie Feedback-Notizen

Mit ClickUp Notepad können Sie Besprechungsnotizen machen, Ideen festhalten und Fragen vorbereiten

Sind Sie bereit für Ihre geplante Feedback-Sitzung?

Kommen Sie vorbereitet und nutzen Sie Ihre Zeit optimal.

Schreiben Sie alle notwendigen Fragen für Ihre Feedbackrunde auf. Vermeiden Sie Ja/Nein-Fragen. Stellen Sie stattdessen offene Fragen wie "Was hat Sie an meiner Präsentation am meisten beeindruckt?" oder "Haben Sie Vorschläge für mein nächstes Projekt oder zur Verbesserung meiner Kommunikationsfähigkeiten?"

Mit ClickUp Notepad können Sie sich schnell die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch notieren. Sie können auch Ihre Ideen zu Ihren Notizen hinzufügen, um sofort mit der Bearbeitung des Feedbacks zu beginnen. Sie können Ihre Notizen leicht organisieren und in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um eine visuelle Hierarchie der Schritte zu erstellen, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Leistung zu verbessern.

Vergessen Sie nicht, sich nach der Feedback-Runde bei Ihren Managern zu bedanken und sich für ihre Zeit und Mühe zu bedanken, indem Sie feedback zu geben .

4. Von Ihrem Feedback lernen

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links und verwalten Sie Berechtigungen mit ClickUp Docs

Sobald Sie die Gelegenheit hatten, das Feedback zu verarbeiten, nehmen Sie sich etwas Zeit, um es zu reflektieren. Denken Sie darüber nach: "Was bedeutet das für mich?", "Was sind meine Stärken und Schwächen?", "Auf welche Bereiche muss ich mich konzentrieren, um sie zu verbessern?" und "Gibt es irgendetwas, das ich an meiner Arbeit verbessern muss? arbeitsstil ?"

Verwenden ClickUp-Dokumente um Rückmeldungen an einem Ort zu sammeln und sie bei Bedarf in Ihre Arbeitsabläufe einzufügen. Verwalten Sie den Zugriff, indem Sie Feedback nur von den betreffenden Behörden anfordern. Selbst wenn Sie diese Dokumente im Chat freigeben, können nur bestimmte Personen sie öffnen, und der Zugang bleibt auf diese Weise privat.

Dies ist ein großartiges Werkzeug, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten . Um dies zu verbessern und Verwirrung zu vermeiden, verwenden Sie Erkennung von ClickUp-Zusammenarbeit . Es zeigt Ihnen sofort an, wenn Aufgaben und Kommentare bearbeitet werden, und ermöglicht so sofortiges und umsetzbares Feedback.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Fortschritte, indem Sie mit ClickUp Goals Ziele für Ihr Team und sich selbst erstellen ClickUp Goals verwenden um das erhaltene Feedback in die Tat umzusetzen. Erstellen und priorisieren Sie konkrete Ziele um die von Ihrem Vorgesetzten genannten Bereiche anzugehen. Das kann bedeuten, dass Sie eine Schulung besuchen, ein Buch lesen oder einfach Ihren Kommunikationsstil bewusster gestalten.

Nach bei der Leistungsbeurteilung Feedback geben können Teammanager Folgendes schaffen ClickUp Benutzerdefinierte Aufgaben-Status um den Status von Mitarbeiterfeedback zu kennzeichnen - erledigt, ausstehend und in Bearbeitung. Dies gewährleistet einen nahtlosen und störungsfreien Feedback-Zyklus. ClickUp Benutzerdefinierte Felder können auch verschiedene Feedback-Bereiche wie Kommunikationsstil, KPIs, Einstellung und mehr kennzeichnen und unterscheiden.

5. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt

Mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback können Sie Ihr gesamtes Feedback an einem Ort anzeigen und anpassen

Lassen Sie Ihren Vorgesetzten wissen, dass Sie sein Feedback ernst nehmen und daran arbeiten, sich zu verbessern. Das zeigt ihm, dass Sie sich für Ihre berufliche Entwicklung einsetzen.

Denken Sie daran, dass die Nutzung von Feedback als Grundlage für positive Veränderungen eine Reise und kein Ziel ist. Erwarten Sie nicht, dass Sie über Nacht perfekt werden. Lernen und wachsen braucht Zeit und Mühe. Seien Sie einfach geduldig mit sich selbst und arbeiten Sie weiter auf Ihre Ziele hin .

Mit ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback können Sie Ihr gesamtes Feedback, Ihre Vorschläge und Ideen an einem Ort sammeln und einsehen. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu verfolgen und Ihre Leistung zu verbessern.

Identifizieren Sie Trends und Schwächen in Ihrem Team oder Ihrer Organisation mit der ClickUp-Vorlage für Managementberichte

Erlauben Sie Ihren Managern außerdem, tägliche Aktualisierungen zu senden, Probleme hervorzuheben und Feedback mit Ihnen an einem Ort zu teilen, indem Sie die ClickUp-Management-Berichtsvorlage . Manager können diese Vorlage auch verwenden, damit alle Beteiligten bei der Verfolgung der Leistung und der Zusammenfassung der Ergebnisse auf dem gleichen Stand sind.

Mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback können Sie Ihr gesamtes Feedback an einem Ort anpassen und anzeigen

Wenn Sie nach einer einfachen Vorlage suchen, die es Ihrer Führungskraft ermöglicht, eine Bewertung und ein Feedback abzugeben, ist die ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung ist für Sie. Diese Vorlage hilft Ihrem Vorgesetzten, Ihre Stärken und Schwächen zu bewerten, klares Feedback zu geben und Ihre Ziele für die Selbstverbesserung festzulegen.

Wie man Feedback für die persönliche und berufliche Entwicklung nutzt

Die effektive Nutzung von Feedback fördert Ihre persönliche und berufliche Entwicklung und macht Ihre Bemühungen letztlich effektiver. Feedback-bezogene Gespräche führen auch zu prozessanalyse zur Verbesserung der Effizienz der Organisation.

Lassen Sie uns erkunden, wie Sie Feedback nutzen können, um Ihre Leistung zu verbessern und positive Ergebnisse zu erzielen.

Seien Sie offen für Feedback: Betrachten Sie Feedback als Chance, zu lernen und zu wachsen. Seien Sie offen für konstruktive Kritik

Betrachten Sie Feedback als Chance, zu lernen und zu wachsen. Seien Sie offen für konstruktive Kritik Holen Sie Feedback aus verschiedenen Quellen ein: Holen Sie Feedback von Vorgesetzten und Kollegen aus Ihrem beruflichen Netzwerk ein. Kombinieren Sie verschiedene Perspektiven, um ein umfassendes Verständnis zu erlangen

Holen Sie Feedback von Vorgesetzten und Kollegen aus Ihrem beruflichen Netzwerk ein. Kombinieren Sie verschiedene Perspektiven, um ein umfassendes Verständnis zu erlangen Auf Feedback reagieren: Nehmen Sie auf der Grundlage Ihres Feedbacks praktische Änderungen und Verbesserungen vor. Ergreifen Sie konkrete Maßnahmen, um verbesserungswürdige Bereiche anzugehen

Nehmen Sie auf der Grundlage Ihres Feedbacks praktische Änderungen und Verbesserungen vor. Ergreifen Sie konkrete Maßnahmen, um verbesserungswürdige Bereiche anzugehen Reflektieren und lernen: Reflektieren Sie ständig über das erhaltene Feedback und verbessern Sie Ihre Leistung

Feedback-Gespräche in Aktionen umwandeln mit ClickUp

Um Feedback zu bitten ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zeugt von einer wachstumsorientierten Denkweise.

Wenn Sie sich konstruktiver Kritik stellen, entdecken Sie Ihre Stärken, arbeiten an Ihren Schwächen und beschleunigen Ihre berufliche Entwicklung.

Nutzen Sie die ClickUp-Tools und feedback-Formular-Vorlagen um Feedbackgespräche in umsetzbare Schritte zu verwandeln, die zu Ergebnissen führen - für Sie und Ihr Unternehmen. Anmelden bei ClickUp noch heute kostenlos!

Gemeinsame FAQs

1. Warum ist es wichtig, bei der Arbeit um Feedback zu bitten?

Bei der Arbeit nach Feedback zu fragen, ist wie das Öffnen einer Schatztruhe voller Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung. Es ist ein Katalysator, der Ihr Lernen beschleunigt, Ihr Selbstvertrauen stärkt, Ihre Selbstwahrnehmung verbessert, Ihre Beziehungen stärkt und zu einem innovativeren und kooperativeren Arbeitsumfeld beiträgt.

2. Wie kann ich effektiv um Feedback von meinen Kollegen bitten?

Das Einholen von Feedback von Kollegen kann sich entmutigend anfühlen, aber es ist eine Reise, die es wert ist, angetreten zu werden. Hier erfahren Sie, wie Sie diesen Prozess effektiv gestalten können:

Seien Sie sich darüber im Klaren, wozu Sie Feedback benötigen

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt und Ort, um Ihre Kollegen anzusprechen

Stellen Sie offene Fragen, die ehrliches und konstruktives Feedback fördern

Seien Sie offen und aufnahmebereit für das Feedback, das Sie erhalten

Bedanken Sie sich bei Ihren Kollegen für ihren Beitrag und nutzen Sie ihn, um Verbesserungen vorzunehmen

3. Wie kann ich mich darauf vorbereiten, bei der Arbeit Feedback zu erhalten?

Die Vorbereitung auf die Entgegennahme von Feedback bei der Arbeit ist wie die Schaffung der Voraussetzungen für eine wichtige Lernerfahrung. Hier erfahren Sie, wie Sie sich auf den Prozess einlassen und das Beste daraus machen können: