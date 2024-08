10 beste HR-Talentmanagement-Software im Jahr 2024

Sind Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihr Talentmanagement zu optimieren? Sind Sie bereit, Ihre Mitarbeiter leistungsmanagement einen Zahn zulegen?

Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben Bewertungen der zehn besten Talentmanagement-Software zusammengestellt, damit Sie die beste Lösung für Ihr Team finden können.

Talentmanagement-Software unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer Mitarbeiter durch optimiertes Onboarding und Training, Nachverfolgung der Leistung und Bewertungen, automatisierte Workflows und die Identifizierung von Mitarbeitern mit hohem Potenzial.

Und, wie Sie gleich herausfinden werden, noch viel mehr!

Worauf sollten Sie bei Talentmanagement-Lösungen achten?

Bei der Suche nach der besten Talentmanagement-Software gibt es einige Schlüssel, auf die Sie achten sollten.

Das richtige Feature-Set: Zum Beispiel,software zur Bewerbernachverfolgung,mitarbeiter-Onboarding, Leistungsmanagement, Schulung und Entwicklung sowie Nachfolgeplanung sind oft Features mit höchster Priorität. Einstellung undrecruiting tools sind manchmal auch in dieser Liste enthalten

Die Berücksichtigung dieser Schlüsselpunkte wird Ihnen helfen, die beste Talentmanagement-Software zu finden, die gut funktioniert (und Sie zum Lächeln bringt). 😀

Die 10 besten HR-Talentmanagementsoftware für das Jahr 2024

Eine gute Talentmanagement-Software bezieht sich auf Systeme, die Sie bei der Entwicklung, dem Engagement und der Förderung Ihrer Mitarbeiter unterstützen können. Im Idealfall hilft sie bei Dingen wie leistungsüberprüfungen, Leistungsmanagement , Talentmanagementstrategien, Mitarbeiterengagement und ein breiter Bereich damit zusammenhängender Aufgaben des Talentmanagements.

Einige HR-Software-Systeme umfassen auch Software für die Personalbeschaffung zur Unterstützung des Einstellungsverfahrens und Systeme für die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

1. ClickUp - Gut für HR-Management

Stellen Sie Ihr ideales Team ein und verwalten Sie es mit der HR-Management-Plattform von ClickUp ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Teams aller Größen und Branchen dabei hilft, mehr zu erledigen. Mit über 1.000 Integrationen und Hunderten von benutzerdefinierten Anpassungen erleichtert ClickUp die Nachverfolgung von Fortschritten, die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und das Erreichen Ihrer Ziele. ClickUp HR Features bietet Tools für das Talentmanagement, mit denen sich Mitarbeiterdaten, -zeiten und -ziele verwalten lassen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für das Onboarding, die Nachverfolgung von Leistungen und die Anpassung von Leistungsbewertungsprozessen an Ihre Bedürfnisse team-Verwaltung braucht. ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung ermöglicht es Ihnen, einen benutzerdefinierten Leistungsüberprüfungsprozess zu erstellen, der den Anforderungen Ihres Teams entspricht. Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Ansichten, die Sie bei der Nachverfolgung und Bewertung der Leistung unterstützen.

Sie können die Vorlage für die Leistungsüberprüfung verwenden und vorlagen für Trainingspläne um Ziele und einen klaren Weg zum Erfolg festzulegen. Sie können auch eine Reihe weiterer Tools für die Personalarbeit nutzen, z. B Vorlagen für Vorstellungsgespräche , Features für die Zusammenarbeit und mehr.

Wenn Sie auf der Suche nach einer guten Talentmanagement-Software mit integrierten software zum Management des Mitarbeiterengagements und software zur Mitarbeiterüberwachung überprüfen Sie ClickUp!

Es ist flexibel, kollaborativ und großartig für das Talentmanagement!

ClickUp beste Features

Ermöglicht ein außerordentliches Maß an benutzerdefinierten Anpassungen, um einzigartige Geschäftsanforderungen zu erfüllen

Nahtlose Zusammenführung verschiedener Features für reibungslose Workflow-Übergänge

Befähigt Teams mit hocheffektiven Tools für die Zusammenarbeit

Bietet eine robuste KI für eine schnellere Erstellung von Inhalten und eine verbesserte Kommunikation

Die Vielseitigkeit der Lösung eignet sich für verschiedene Bereiche und Größen von Teams

ClickUp Limits

Trotz der vielen Features kann die Oberfläche von ClickUp für Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, überwältigend sein, was zu einer steilen Lernkurve führen kann

Die vielen benutzerdefinierten Optionen können ungewollt zu einer übermäßigen Komplexität führen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zusätzlich $5/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,314+ Bewertungen)

4.7/5 (8,314+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,761+ Bewertungen)

2. IBM Talent Management - Gut für Cloud-basierte HR

Über IBM Talent Management IBM Talent Management ist eine Suite von Cloud-basierten HR- und Talentmanagement-Systemen, die Unternehmen dabei helfen, Top-Talente zu gewinnen, zu entwickeln und zu binden.

Die Talentmanagement-Software bietet eine umfassende Reihe von Tools und Services, die Unternehmen aller Größen dabei helfen können, ihre Talentmanagement-Prozesse zu verbessern.

IBM Talent Management beste Features

Nutzt KI, um tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen, die die strategische Entscheidungsfindung unterstützen können

Die benutzerfreundliche Oberfläche fördert die schnelle Beherrschung des Tools

Die umfangreiche Suite von Tools deckt mehrere Aspekte des HR- und Talentmanagements ab

Bietet umfassende Lösungen und eignet sich daher für verschiedene Größen von Geschäften

Priorisiert die Entwicklung und das Engagement der Mitarbeiter

Grenzen von IBM Talent Management

Der hohe Grad an Funktionen kann dazu führen, dass sich die Benutzeroberfläche unübersichtlich anfühlt, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt

Die Integration mit Nicht-IBM-Software ist nicht immer nahtlos oder intuitiv für Ihre Talentmanagement-Strategie

Preise für IBM Talent Management

Kontakt für Preise

IBM Talent Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (84+ Bewertungen)

3.5/5 (84+ Bewertungen) Capterra: N/A

3. Trakstar Perform - Gut für das Einstellungsmanagement

über Trakstar durchführen Trakstar ist ein All-in-One-Talentmanagementsystem, das vier verschiedene Softwareoptionen bietet: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn und Reviewsnap.

Trakstar Perform ist eine Talentmanagement-Software, die auch beim Einstellungsprozess helfen kann. Sie hilft Unternehmen, individuelle Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang zu bringen, Leistungsträger zu motivieren und zu binden sowie Daten zu liefern, um Stärken und Entwicklungsbereiche zu ermitteln.

Es handelt sich um eine anpassbare, Cloud-basierte Software, die sich mit anderen HR- und Talentmanagementsystemen für die Nachverfolgung von Bewerbern und mehr integrieren lässt.

Trakstar Perform beste Features

Hervorragender Kundensupport zur schnellen Lösung von Problemen

Die hohe Anpassungsfähigkeit der Plattform verbessert ihre Eignung für spezifische Geschäftsanforderungen (z. B. Mitarbeiterengagement, Vergütungsmanagement, Nachverfolgung von Bewerbern)

Die Integration mit anderen HR-Systemen funktioniert reibungslos und sorgt für kohärente Abläufe

Bietet ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität

Konzentriert sich darauf, die Ziele des Einzelnen und des Unternehmens in Einklang zu bringen

Trakstar Perform Grenzen

Einige Benutzer könnten die Navigation als etwas schwierig empfinden, insbesondere bei großen Datenmengen

Die benutzerdefinierten Berichterstellungen sind möglicherweise nicht so einfach, wie die Benutzer es sich wünschen

Preise für Trakstar Perform

Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Trakstar Perform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (416+ Bewertungen)

: 4.2/5 (416+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (285+ Bewertungen)

4. Insperity PerformSmart - Gut für das Haftungsmanagement

über Insperity PerformSmart Insperity PerformSmart wurde für Eigentümer von Geschäften, Führungskräfte und HR-Profis entwickelt und bietet Funktionen für die Rekrutierung, die Vergütung, das Haftungsmanagement, die Schulung und Entwicklung sowie die Entwicklung der Unternehmenskultur.

Zu den Features von PerformSmart gehören Leistungsbewertungsmanagement, Einstellung/Nachverfolgung von Zielen, Nachverfolgung von Bewertungszyklen, Self-Service-Portale und mehr.

Den Rezensenten gefällt, wie einfach die Plattform auf der Mitarbeiterseite zu bedienen ist. Wenn Sie jedoch nach etwas suchen, das sich individuell anpassen lässt und viele Optionen bietet, ist dies möglicherweise nicht die richtige Software für Sie.

Insperity beste Features

Die Plattform ist benutzerfreundlich, so dass sie auch für technisch nicht versierte Benutzer leicht zu bedienen ist

Bietet umfangreiche Optionen zur Abdeckung einer Vielzahl von HR-Funktionen wie Bewerbernachverfolgung, Mitarbeiterengagement und andere Tools für das Talentmanagement

Bietet umfassende Features für Schulung und Entwicklung

Enthält Tools zur Verbesserung der Entwicklung der Unternehmenskultur

Konzentriert sich auf Leistungsmanagement und Zieleinstellungen

Insperity PerformSmart Grenzen

Obwohl es für Unternehmen jeder Größe konzipiert ist, können kleine Geschäfte die umfangreichen Features nicht vollständig nutzen

Die Integration mit anderen HR- und Talentmanagementsystemen könnte verbessert werden

Preise für Insperity PerformSmart

Kontakt für Preisgestaltung

Insperity PerformSmart Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 3.3/5 (7+ Bewertungen)

5. ClearCompany - Gut für Mitarbeiter-Analysen

über ClearCompany Die Talentmanagement-Plattform ClearCompany ist eine Full-Service-Plattform für HR-Lösungen. Wenn Sie Leistungen, Gehaltsabrechnung, Compliance und Management an einem Ort verwalten möchten, sollten Sie ClearCompany in Betracht ziehen.

Die Kunden schwärmen vor allem von der Nachverfolgung von Bewerbern, und die Rezensenten sind begeistert von den hilfsbereiten Support-Mitarbeitern und der benutzerfreundlichen Oberfläche. Während sie die leistungsstarken Features schätzen, erwähnen viele eine anfängliche Lernkurve, die sich mit der Zeit verbessert.

ClearCompany beste Features

Bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Erfahrung der Benutzer verbessert

Anpassbar an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens

Sehr reaktionsschnelle Support-Mitarbeiter, die wertvolle Hilfe leisten

Integriert Vorteile,vorlagen für die Gehaltsabrechnungvergütungsmanagement, Compliance und Talentmanagement in einer Plattform

Beifall für seine leistungsstarken Features, die effiziente Lösungen bieten

ClearCompany Grenzen

Die Einstellung und Verwaltung von Workflows kann für einige Benutzer zeitaufwändig sein

Die Benutzeroberfläche und das Design des Talentmanagementsystems könnten im Vergleich zu moderneren Oberflächen veraltet erscheinen

ClearCompany Preise

Kontakt für Preisgestaltung

ClearCompany Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

4.6/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (312+ Bewertungen)

6. Cegid TalentSoft - Gut für kollaborative Rekrutierung

über Cegid TalentSoft Cegid TalentSoft, ehemals TalentSoft, ist eine europäische Cloud-basierte Talentmanagement-Software.

Seit dem Besitzerwechsel spiegeln die Bewertungen von Cegid Talentsoft eine dramatische Veränderung der Kundenzufriedenheit wider. Die beiden inzwischen veröffentlichten Bewertungen von G2 zeigen extrem unzufriedene Kunden. Die jüngsten Bewertungen von Capterra sind nur geringfügig ermutigender, mit insgesamt drei Bewertungen von durchschnittlich 3,6 Sternen.

Cegid TalentSoft beste Features

Features, die für die Verwaltung einer vielfältigen Belegschaft geeignet sind

Umfassende Cloud-basierte Lösungen, die auf die europäischen Märkte zugeschnitten sind

Ermöglicht strategisches Talentmanagement und -planung

Fördert kontinuierliches Lernen und Entwicklung

Grenzen von Cegid TalentSoft

Die Bewertungen der Benutzer sind seit der Übernahme durch Cegid im Vergleich zu anderen Talentmanagement-Systemen etwas gesunken

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten mit der Navigation aufgrund der umfangreichen Features der Plattform

Preise für Cegid TalentSoft

Kontakt für Preise

Cegid TalentSoft Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (26+ Bewertungen)

4.3/5 (26+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (67+ Bewertungen)

7. Remofirst - Gut für die Verwaltung entfernter Mitarbeiter

über Wiedererste Remofirst ist ein globaler Employer of Record (EOR), der Geschäften hilft, Remote-Mitarbeiter von überall auf der Welt einzustellen und zu verwalten. Remofirst kann Ihnen bei der Einstellung und Lohnabrechnung helfen und verfügt über einige Features zur Mitarbeiterbindung.

Das Unternehmen ist bekannt für seine globalen Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Features, bietet aber auch einen Bereich von HR-Support-Features, einschließlich Talentmanagement, Onboarding und Offboarding.

Remofirst beste Features

Bekannt für seinen hochgelobten Kundenservice, der zeitnahe Lösungen liefert

Bietet eine benutzerfreundliche Website, die das Gesamterlebnis für den Benutzer verbessert

Unterstützt Mitarbeiter aus aller Welt und ist damit ideal für Geschäfte mit internationalen Teams

Spezialisiert auf globale Payrol-, Compliance- und Vergütungsmanagement-Features

Bietet umfassende HR Support Features

Limits von Remofirst

Verwendet mehrere Plattformen und Logins

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten stellen eine Herausforderung dar

Der Schwerpunkt liegt auf der Gehaltsabrechnung und der Einhaltung von Vorschriften, nicht auf Talentmanagementsystemen

Da es sich um eine relativ neue Plattform handelt, fehlen ihr möglicherweise einige Features, die in etablierteren Lösungen vorhanden sind

Remofirst Preise

Arbeitgeber der Aufzeichnung : $199/Monat+

: $199/Monat+ Unternehmer: $19/Monat pro Person

Remofirst Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2+ Bewertungen)

8. ADP Workforce Now - Gut für die Belohnung von Leistungsträgern

über ADP Workforce Now ADP Workforce Now ist eine allumfassende, Cloud-basierte Human Capital Management (HCM) Software-Suite. Die große Auswahl an Features und Tools hilft Geschäften, Mitarbeiter "von der Einstellung bis zum Ruhestand" zu verwalten

Die Plattform bietet einen großen Bereich von Features, einschließlich Talentmanagement. Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform sind, die Talentmanagement, Gehaltsabrechnung, Verwaltung und Personalbeschaffung umfasst, sollten Sie ADP Workforce in Betracht ziehen.

ADP Workforce beste Features

Verwaltet mühelos große Datenmengen, ideal für größere Unternehmen

Unterstützt das Branding des Unternehmens innerhalb der Plattform für eine einheitliche Benutzererfahrung

Ständige Aktualisierung zur Verbesserung und Ergänzung neuer Features

Bietet eine All-in-One-Plattform, die Talentmanagement, Nachverfolgung von Bewerbern, Gehaltsabrechnung, Vergütungsmanagement, Verwaltung und Personalbeschaffung umfasst

Bietet tiefe Integration mit anderen HR-Systemen

ADP Workforce Einschränkungen

Erfordert eine formale Schulung, was für das Engagement der Mitarbeiter nicht unbedingt förderlich ist

Die vielen Software-Updates können zu häufigen Systemverzögerungen führen

Die Benutzer könnten die Navigation im System als etwas schwierig empfinden, insbesondere bei der Suche nach bestimmten Funktionen

Die Software-Updates können gelegentlich etablierte Workflows und Prozesse stören

ADP Workforce Preise

Auswahl: Kontakt für die Preisgestaltung

Kontakt für die Preisgestaltung Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Premium: Kontakt für Preisgestaltung

ADP Workforce Now Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,311+ Bewertungen)

4.1/5 (3,311+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6,305+ Bewertungen)

9. Deel - Gut für Compliance Management

über Deel Die globale Gehaltsabrechnungsplattform Deel bietet ein HR- und Talentmanagement-System mit Management-Features, die Sie bei der Verwaltung von Gehaltsabrechnungen, der Einhaltung von Vorschriften und Verträgen in über 150 Ländern unterstützen.

Suchen Sie eine kostenlose Software für das Talentmanagement? Deel bietet eine kostenlose Version seines Programms an, die einen Blick wert sein könnte.

Allerdings schenkt Deel dem Talentmanagement nicht viel Aufmerksamkeit features wie Leistungsmanagement oder Überwachung der Mitarbeiter . Aus diesem Grund ist es möglicherweise keine gute Wahl für Geschäfte und Personalleiter, die Top-Talente verwalten, entwickeln und engagieren wollen.

Deel beste Features

Bietet automatisierte Workflows zur Rationalisierung von HR-Prozessen

Starkes Gehaltsabrechnungs- und Compliance-System zur Verwaltung globaler Teams

Deckt den HR-Bedarf in mehr als 150 Ländern ab und ist damit perfekt für internationale Geschäfte geeignet

Bietet eine kostenlose Version des Programms

Hilft bei der Vertragsverwaltung für internationale Auftragnehmer

Deel Beschränkungen

Limitierte Tools für die Karriereentwicklung und das Engagement der Mitarbeiter

Häufige Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Zahlungssystem

Kundenservice und Schulungen sind möglicherweise verbesserungsbedürftig

Es vereinfacht zwar die internationale Einstellung, aber die Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, wenn sie mit den Anforderungen bestimmter Länder zu tun haben

Preisgestaltung von Deel

Deel HR: Free

Free EOR: $599+/Monat

$599+/Monat Unternehmer: $49+/Monat

Deel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (708+ Bewertungen)

4.6/5 (708+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (79+ Bewertungen)

Sieh dir das an Alternativen zu Deel !_

10. Cornerstone OnDemand - Gut für die Mitarbeiterentwicklung

über Eckstein OnDemand Die Cornerstone OnDemand HR-Plattform unterstützt die Entwicklung und das Engagement der Mitarbeiter. Und so viel mehr. Sie kann auch mit anderen Programmen integriert werden, um Ihnen zu helfen, das HR-Talentmanagementsystem aufzubauen, das für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Cornerstone OnDemand arbeitet mit SMB-, Mittelstands- und Enterprise-Unternehmen zusammen. Die Kunden lieben das interaktive Training und die Foren, aber die Software erfordert eine gewisse Einarbeitung, da sie nicht so benutzerfreundlich ist wie andere.

Beste Features von Cornerstone OnDemand

Bietet hochgradig interaktives Training, um eine effiziente Nutzung der Plattform zu gewährleisten

Unterstützt 24/7 Kundensupport zur schnellen Lösung von Problemen

Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung der Vorlagen an die individuellen Anforderungen des Unternehmens

Unterstützt das Management von Mitarbeiterentwicklung und -engagement

Bietet tiefe Integrationsmöglichkeiten mit anderen HR-Systemen

Einschränkungen von Cornerstone OnDemand

Der große Bereich an Features kann die Benutzeroberfläche unübersichtlich erscheinen lassen, was das Abschließen von Aufgaben verlangsamen kann

Einige Benutzer könnten den Anpassungsprozess als etwas komplex und zeitaufwändig empfinden

Preise für Cornerstone OnDemand

Kontakt für Preise

Cornerstone OnDemand Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (8+ Bewertungen)

4.3/5 (8+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (22+ Bewertungen)

Wie man die beste Software für das Talentmanagement von Mitarbeitern auswählt

In diesem Artikel haben wir die 10 besten Talentmanagement-Softwarelösungen auf dem Markt untersucht. Diese Software-Lösungen bieten eine Vielzahl von Features und Vorteilen, einschließlich:

Rationalisiertes Onboarding: Rationalisieren Sie den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter, damit sie alle Informationen erhalten, die sie für einen schnellen und effektiven Start benötigen

Rationalisieren Sie den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter, damit sie alle Informationen erhalten, die sie für einen schnellen und effektiven Start benötigen Leistungsverfolgung: Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter auf vielfältige Weise, z. B. durch Nachverfolgung von Zielen, Zielvorgaben und Leistungskennzahlen (KPIs). Diese Informationen können genutzt werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen Mitarbeiter zusätzliche Schulungen oder Weiterbildungen benötigen, und sie können auch genutzt werden, um den Mitarbeitern Feedback zu geben

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter auf vielfältige Weise, z. B. durch Nachverfolgung von Zielen, Zielvorgaben und Leistungskennzahlen (KPIs). Diese Informationen können genutzt werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen Mitarbeiter zusätzliche Schulungen oder Weiterbildungen benötigen, und sie können auch genutzt werden, um den Mitarbeitern Feedback zu geben Feedback: Geben Sie Ihren Mitarbeitern rechtzeitig ein konstruktives Feedback, damit sie ihre Leistung verbessern können. Und um die Mitarbeiter motiviert und engagiert zu halten

Geben Sie Ihren Mitarbeitern rechtzeitig ein konstruktives Feedback, damit sie ihre Leistung verbessern können. Und um die Mitarbeiter motiviert und engagiert zu halten Identifizierung von Potenzialträgern: Ermitteln Sie Mitarbeiter mit hohem Potenzial, die für eine Beförderung oder andere Möglichkeiten in Frage kommen. Sie können diese Daten nutzen, um einen Plan für die Nachfolge in Ihrem Unternehmen zu entwickeln und High-Potentials gezielt zu schulen und zu entwickeln

Welches Software-System für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche ab. Die obigen Software-Bewertungen werden Ihnen die Auswahl jedoch erheblich erleichtern!

Optimieren Sie Ihr Talententwicklungs- und Managementsystem

Nach der Überprüfung der 10 besten Talentmanagement-Software auf dem Markt sind wir der Meinung, dass ClickUp die beste Wahl für Geschäfte jeder Größe ist. Es kann Ihnen helfen, Ihre HR Ziele und verbessern prozesseffizienz auf eine Weise, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Mit seinen leistungsstarken Features, flexiblen Anpassungsoptionen und erschwinglichen Preisen kann ClickUp Ihnen dabei helfen, Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren, die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu verfolgen, Feedback zu geben und Mitarbeiter mit hohem Potenzial zu identifizieren.

Außerdem enthält ClickUp leistungsstarke business Management Software um alle beweglichen Teile Ihres Geschäfts zu verwalten. ClickUp beitreten und bauen Sie Ihr Team noch heute auf!