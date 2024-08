die 10 besten Rekrutierungstools für Recruiter im Jahr 2024

Auf dem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt von heute ist die richtige Einstellungsstrategie wichtiger denn je. Bevor Sie überhaupt daran denken können, den richtige Software zur Mitarbeiterverwaltung benötigen Sie ein Tool, das Sie bei der Organisation und Optimierung Ihrer Bewerbernachverfolgung unterstützt.

Das ist nicht immer einfach. Jeder, der am Rekrutierungsprozess beteiligt ist, kennt die Herausforderungen, denen sowohl das einstellende Team als auch der Bewerber begegnen können.

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass die richtige Software diesen Prozess vereinfachen kann? Diese Online-Tools für die Personalbeschaffung optimieren Ihre HR-Prozesse und nehmen Ihrem Unternehmen das Kopfzerbrechen bei der Personalbeschaffung.

Die besten Tools für die Personalbeschaffung haben einige wichtige Features gemeinsam. Sie unterscheiden sich zwar in den spezifischen Werten, die sie bieten, aber diese Features können Personalverantwortlichen dabei helfen, das beste Tool für den gesamten Einstellungsprozess zu finden:

Benutzerfreundlichkeit : Vor allem müssen Sie darauf achten, dass das von Ihnen gewählte Tool während des gesamten Prozesses einfach zu bedienen istEntscheidungsprozess *Flexibilität: Stellen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter ein? Haben Sie branchenspezifische Anforderungen? Die richtigen Tools für die Personalbeschaffung sind flexibel genug, um verschiedene Stellenangebote für qualifizierte Bewerber zu berücksichtigen

Wenn Sie Ihre Einstellungspraktiken und -durchführung optimieren möchten, können Ihnen diese Recruiting-Tools helfen. Von umfassend HR-Software bis hin zu speziellen Einstellungsplattformen - das sind unsere wichtigsten Tools für die Personalbeschaffung im Jahr 2024.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die dazu dient, die Arbeit zu rationalisieren, Teams zusammenzuführen und Workloads an einem Ort zu organisieren. Sobald Sie eine Einstellung vorgenommen haben ClickUp für die Rekrutierung steht eine Fülle von Features bereit, die Ihnen helfen, die bestmöglichen Kandidaten zu finden und einzustellen. ClickUp für HR Teams ist für alle Bereiche von der Personalbeschaffung bis zum Talentmanagement konzipiert. Seine Features helfen Ihnen beim Aufbau und der Optimierung Ihrer Rekrutierungspipeline, bei der Bewertung von Bewerbern, der Planung von Vorstellungsgesprächen und der Verwaltung aller Dokumente an der richtigen Stelle. Es bietet sogar Onboarding-Möglichkeiten, um Ihren neuen Mitarbeitern einen perfekten Start im Unternehmen zu ermöglichen.

Nachverfolgung potenzieller Kandidaten mit der ClickUp Vorlage für den Recruitment Action Plan

ClickUp beste Features

15+ einzigartige Ansichten zur Visualisierung Ihrer Projekte und Prozesse in der Personalbeschaffung, von Listen bis hin zu Kanban-Boards, Formularen, Kalendern und Whiteboards

Automatisierung von Aufgaben und Prozessen, um dynamisch Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, Kommentare zu erstellen und vieles mehr

Dashboard-Berichte zur schnellen Ansicht des Fortschritts im Rekrutierungsprozess, einschließlich erweiterter Nachverfolgung von Zielen durch Meilensteine und mehr

Ein großer Bereich an Vorlagen, vonDatenbank-Vorlagen bis hin zu denClickUp Rekrutierungs-Aktionsplan und anderenVorlagen für die Einstellung von Kandidaten* Ein Social Media Management tool zur Unterstützung von funktionsübergreifenden Projekten und Kampagnen

ClickUp AISchreibassistent zum Erstellen von Zusammenfassungen, von Elementen für Maßnahmen, von Stellenbeschreibungen usw

ClickUp Limitierungen

Es handelt sich nicht um ein spezielles Tool für die Personalbeschaffung, was bedeutet, dass die Lernkurve für Benutzer, die sich speziell auf diese Funktion beschränken, steiler sein kann

Aufgrund des großen Bereichs an Features und Ansichten können die Ladezeiten manchmal langsam sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Recruiterflow

Über Recruiterflow Wie der Name schon sagt, geht es bei Recruiterflow darum, die Suche nach Arbeitssuchenden zu rationalisieren. Das einstellungsspezifische CRM erreicht diese Leistung durch den Aufbau eines Ökosystems, das für Personalagenturen konzipiert wurde.

Recruiterflow beste Features

Kundenportal, das Personalvermittlern hilft, während des gesamten Einstellungsprozesses direkt mit ihren Kunden zu kommunizieren

Erweiterte CRM-Funktionen, die Personalverantwortlichen Echtzeitinformationen über Leads, Bewerber und andere Personen im Rekrutierungstrichter liefern

Integriertes E-Mail-Tool für die direkte Kommunikation mit Bewerbern, einschließlich automatisierter Sequenzierungs-Features

Pipeline-, Aktivitäts- und Vertriebsberichte zur Bewertung Ihres Erfolgs bei der Rekrutierung von Qualitätskandidaten

Recruiterflow Beschränkungen

Keine mobile App, was die Nutzung im Vergleich zu anderen Optionen auf dieser Liste relativ stationär macht

Die Optimierung für Personalvermittler bedeutet, dass dieses Tool für die meisten internen Personalvermittlungsbüros nicht so vorteilhaft sein wird.

Recruiterflow Preise

Basic : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Pro : $109/Monat pro Benutzer

: $109/Monat pro Benutzer Erweitert: $129/Monat pro Benutzer

Recruiterflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

3. Bullhorn

Über Bullhorn Bullhorn ist eine weitere CRM-Plattform, die speziell für die Personalbeschaffung entwickelt wurde, um den Lebenszyklus der Personalbeschaffung zu optimieren. Von der Suche über das Vorstellungsgespräch bis zur Vermittlung und sogar bis zum Onboarding-Prozess soll dieses Tool Personalagenturen dabei helfen, Kunden besser zu bedienen und schnell die richtigen Kandidaten zu finden.

Bullhorn beste Features

Umfassende Automatisierung, einschließlich der Überprüfung von Lebensläufen, der Planung von Vorstellungsgesprächen und der Kommunikation mit Kandidaten

Nahtlose Integration mit externen Datenbanken, um eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihre Rekrutierungsdaten zu schaffen

Einfaches Layout, das neuen Personalagenturen und Personalmanagern die Einarbeitung leicht macht

Ein breiter Bereich von Lösungen, die mit dem CRM für die Personalbeschaffung integriert werden können, wie z. B. Analysen, Executive Search und mehr

Bullhorn Beschränkungen

Limitierte Benutzerrollen, was es für größere Teams schwierig macht, ihre Verantwortlichkeiten auf der Plattform zu definieren

Häufige Pop-ups können die Benutzererfahrung manchmal stören

Bullhorn Preise

Kontakt für Preise

Bullhorn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (530+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Jobscore

Über Jobscore Als spezielles System zur Nachverfolgung von Bewerbern hat JobScore mehr als 15 Millionen Kandidaten in 150 Ländern dabei geholfen, ihre Bewerbungen abzuschließen. Es ist eine All-in-One-Lösung mit einem einfachen Ziel: die beste Bewerbererfahrung zu liefern, damit die Geschäfte der Clients die besten Bewerber einstellen können.

Jobscore beste Features

Eine benutzerdefinierte Karriereseite, die es Unternehmen ermöglicht, ihre offenen Stellen und die Gründe für einen Einstieg in ihr Unternehmen auf ansprechende Weise zu vermarkten

Eine Funktion für Mitarbeiterempfehlungen, die es Ihren bestehenden Teams ermöglicht, bei der Besetzung Ihrer Rekrutierungspipeline zu helfen

Bewerberbewertungssystem, das Einzel- und Teambewertungen objektiver und schneller macht

Erweiterte Compliance-Features für Branchen wie das Gesundheitswesen, die bestimmte Richtlinien befolgen müssen

Jobscore Beschränkungen

Erweiterte Integrationen, wie Adobe Sign, sind nur in höheren Preisstufen verfügbar

Das automatisierte Lebenslauf-Screening kann manchmal nicht funktionieren und erfordert menschliche Aufsicht

Jobscore Preise

Start : $99/Monat für fünf offene Stellen

: $99/Monat für fünf offene Stellen Skala : $299/Monat für zehn offene Stellen

: $299/Monat für zehn offene Stellen Unternehmen: Kontakt für Preise

Jobscore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

5. Recruitee

Über Rekrutierung Recruitee ist eine Plattform zur Automatisierung der Personalbeschaffung, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht um Ihre Rekrutierungsanforderungen kümmert. Businesses - von mittelständischen Unternehmen bis hin zu globalen Marken - nutzen die Features von Recruitee, um Bewerber zu finden und nachzuverfolgen, ihre Arbeitgebermarke aufzubauen und tiefere Einblicke in ihre Rekrutierungspipeline zu gewinnen.

Recruitee beste Features

Übersicht über die Rekrutierung und Nachverfolgung von Bewerbern im Kanban-Stil, die schnelle und Echtzeit-Einblicke in die Kandidaten-Pipeline bietet

Automatisiertes Workflow-Management-System, um Aufgaben zu erstellen und abzuschließen, Überprüfungen an andere Mitglieder des Teams zu übergeben und vieles mehr

Erweiterte Funktion der mobilen App, die es den Teams ermöglicht, Bewerber auch unterwegs zu prüfen und mit ihnen zu kommunizieren

Vorlagen für die Bewertung von Vorstellungsgesprächen, die es einstellenden Teams ermöglichen, Kandidaten fair und unvoreingenommen zu beurteilen

Recruitee Beschränkungen

Der Export von Bewerberdaten ist für Teams, die lieber offline arbeiten, limitiert

Die etwas eingeschränkte Funktion der Suche kann ein manuelles Durchsuchen erfordern, um relevante Informationen zu finden

Preise für Recruitee

Launch : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Skalierung : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Lead: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen von Recruitee

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

6. SmartRecruiters

Über SmartRecruiters Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden, modularen Einstellungslösung sind, die mehr Komponenten enthält, als Sie wahrscheinlich benötigen, ist SmartRecruiters eine gute Wahl. Seine Features, von CRM über Stellenanzeigen und Nachverfolgung von Bewerbern bis hin zu einem Chatbot, sind umfangreich genug, um für alle Branchen und Arten von Teams etwas zu bieten.

SmartRecruiters beste Features

Erweiterte, anpassbare Workflows zur Weiterleitung von Leads und Bewerbern durch Ihr Team und die Personalabteilung auf ihrem Weg zur Einstellung

Chatbot- und Text-Funktionen, um Ihre Rekrutierungskanäle auf die Bedürfnisse moderner Zielgruppen abzustimmen

Integrierte programmatische Werbung, die die Reichweite Ihrer Listen über die typischen Job-Websites hinaus erweitert

KI-Assistent, der Lebensläufe dynamisch prüft, aktuelle und frühere Bewerber mit offenen Rollen abgleicht, Bewertungsfehler reduziert und seine Funktionen im Laufe der Zeit verbessern kann

SmartRecruiters Grenzen

Der modulare Aufbau der Software macht es schwierig, die Preise zu verstehen oder herauszufinden, welche Module Sie für Ihren individuellen Bedarf benötigen

Die Automatisierung ist etwas limitiert, da es keine Möglichkeit gibt, automatische Follow-up-Nachrichten an Leads zu senden

Preise für SmartRecruiters

Kontakt für Preise

SmartRecruiters Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (440+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (130+ Bewertungen)

7. BambooHR

Über BambooHR BambooHR ist eine umfassende HR-Software, aber das bedeutet nicht, dass sie bei den Tools für die Personalbeschaffung hinter ihren Konkurrenten zurückbleibt. Das Gegenteil ist der Fall. Mit BambooHR können Sie passive Bewerber ansprechen und nachverfolgen, neue Mitarbeiter an Bord holen und sogar elektronische Signaturen sammeln, wenn aus neuen Mitarbeitern neue Mitarbeiter werden.

BambooHR beste Features

Automatisierte Kategorisierung von Bewerbern, um die Verwaltung großer Mengen von Bewerbern zu erleichtern

Eine mobile App mit Einstellungstools, die sowohl die Überprüfung von Bewerbungen von unterwegs als auch die Kommunikation mit Bewerbern unterstützt

Tools für die Zusammenarbeit, die es größeren Teams ermöglichen, sich bei der Überprüfung von Bewerbungen und bei Vorstellungsgesprächen abzustimmen

Verbindung mit HR-Management-Tools, die das Onboarding neuer Mitarbeiter vereinfachen

BambooHR Grenzen

Limitierte Benachrichtigungen können dazu führen, dass Bewerberaktionen leicht übersehen werden, wenn sie die Plattform nicht aktiv überprüfen

Komplexe Benutzeroberfläche, zum Teil aufgrund des großen Bereichs an Features, die für Benutzer nicht immer intuitiv ist

BambooHR Preise

Kontakt für Preisgestaltung

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

8. hireEZ

Über hireEZ Als End-to-End-Plattform für die Outbound-Rekrutierung legt hireEZ den Schwerpunkt auf die Zentralisierung des Einstellungsprozesses. Indem sie sich um alle Standardbestandteile der Bewerberreise kümmert, verspricht sie Recruitern, das zu erledigen, was sie am besten können - einen strategischen Fokus darauf zu haben, die bestmöglichen Kandidaten für ihre Positionen zu finden.

hireEZ beste Features

Ein boolescher Builder, um die Suche nach den richtigen Kandidaten für Ihre Positionen einfach und intuitiv zu gestalten

KI-Integration zur automatischen Erstellung dynamischer Bewerberkommunikation

Einfache und intuitive Einstellung, auch für einige der fortgeschrittenen Features

Eine umfangreiche Inhaltsbibliothek und Wissensdatenbank, die der Community von Clients hilft, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern

hireEZ Beschränkungen

Einige Integrationen sind limitiert, was es schwierig machen kann, externe Bewerberdaten aus einem anderen Tool zu übernehmen

Intransparente Preisgestaltung, wobei einige Features auf höhere Stufen limitiert sind, die nicht online gelistet sind

hireEZ Preise

Kontakt für Preise

hireEZ Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (240+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

9. HireVue

Über HireVue Hirevue vermarktet sich selbst als "Talent Experience"-Plattform und zielt darauf ab, die Personalbeschaffung durch mehr als nur Automatisierung von Aufgaben zu erleichtern. Hirevue stellt die Erfahrung der Bewerber in den Vordergrund und verspricht, qualitativ und quantitativ bessere Talente für alle offenen Positionen zu finden.

HireVue beste Features

Ein Interview-Builder, der dynamisch strukturierte Interviews generiert, die sowohl auf Relevanz als auch auf Konsistenz ausgelegt sind

Technische und spielbasierte Bewertungen, die Ihr Team nutzen kann, um Talente über ihren Lebenslauf und ihre Interviews hinaus besser zu bewerten

Eine Plattform für Live-Video-Interviews mit automatischer Aufzeichnung, Weiterleitung von Kandidaten und mehr

Integrierter Textnachrichtendienst, um Kandidaten mit unmittelbaren, prägnanten Nachrichten anzusprechen

HireVue Einschränkungen

Eine erfolgreiche Implementierung kann eine Änderung des Einstellungsprozesses erfordern, die für Ihr Team zu einer großen Umstellung werden kann

Bei der Plattform für Video-Interviews können gelegentlich Störungen auftreten, z. B. wenn das Mikrofon oder die Webcam während einer Sitzung nicht funktioniert

Preise für HireVue

Kontakt für Preise

HireVue Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

10. GoHire

Über GoHire Wenn GoHire verspricht, Ihre Arbeitgebermarke zu verbessern und in der Zwischenzeit mehr Bewerber anzuziehen, könnte es sich lohnen, darauf zu hören. Die Software verspricht, zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, die Ihre Rekrutierungspipeline verstopfen können, und gleichzeitig die menschliche Note zu integrieren, die Sie brauchen, um die besten Bewerber zu bekommen.

GoHire beste Features

Ein-Klick-Posting in mehr als 15 Job Boards, was eine schnelle Verbreitung der Stellenanzeige ermöglicht

Eine große Bibliothek mit optimierten Vorlagen für Stellenbeschreibungen, um die Zeit bis zur Veröffentlichung zu verkürzen

Eigene, benutzerdefinierte Karriereseite für jeden Client zum Aufbau Ihrer Arbeitgebermarke

Optimierte Bewerberdatenerfassung für datengestützte Einstellungsentscheidungen

GoHire Limitierungen

E-Mails, die an und von Bewerbern gesendet werden, verbleiben in der Plattform und werden nicht in Ihren nativen Client integriert

Die Leistung und Ladezeit der bereitgestellten Anwendung kann manchmal langsam sein

GoHire Preise

Starter : $69/Monat

: $69/Monat Wachstum : $99/Monat

: $99/Monat Pro: $199/Monat

GoHire Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

ClickUp macht das Einstellen zum Kinderspiel

Wer sagt denn, dass Einstellungen Kopfschmerzen bereiten müssen? Mit dem richtigen Rekrutierungstool werden Sie überrascht sein, wie sehr Sie den Prozess rationalisieren können.

Wie dieses Tool aussieht, hängt natürlich von Ihren Bedürfnissen ab. Selbst die Plattformen auf dieser Liste weisen einen großen Bereich an Features, Optimierungen und Möglichkeiten auf.

Aber eines wird immer gelten: Sie brauchen ein organisatorisches Tool, um Ihr Team auszurichten und Ihre Bewerberansprache zu rationalisieren. Und das ist der Punkt, an dem ClickUp wirklich glänzt.

Die ClickUp-Plattform wurde entwickelt, um Ihre Organisation zu optimieren, von der Rekrutierung neuer interner Mitarbeiter bis hin zum Vertriebs- und Produktmanagement. Die HR-spezifischen Funktionen und Vorlagen lassen sich perfekt in Ihren Einstellungsprozess integrieren.

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, loszulegen. Ein kostenloses Konto erstellen und lassen Sie ClickUp Ihnen helfen, Ihre Rekrutierung für 2024 und darüber hinaus zu optimieren! 🤩