10 beste IT-Management-Software für Teams im Jahr 2024

Wenn IT die Schokoladensplitter sind, ist das Geschäft der Rest des Kekses. 🍪

Ohne Schokoladensplitter kann man keinen Schokoladenkeks backen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Schokoladenchips von hoher Qualität sind, um den absolut besten Keks zu backen.

Verstehst du, worauf das hinausläuft?

Schokoladenkekse haben zwar nichts mit IT-Management-Software zu tun, aber die Metapher stimmt trotzdem. Damit ein Unternehmen optimal funktioniert, ist die Integration von IT-Management-Software in Ihr Unternehmen ein wichtiger Bestandteil des Rezepts managementprozesse .

Doch bei so vielen Optionen ist es schwierig, genau zu wissen, welche Verwaltungssoftware die Aufgabe (und noch mehr) für Ihr Team erledigt. Um Ihnen zu helfen, stellen wir Ihnen die zehn besten IT-Management-Softwareoptionen für Teams im Jahr 2023 vor.

Aber zuerst..

Was ist IT-Verwaltungssoftware?

IT-Verwaltungssoftware soll Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur, Anwendungen und Dienste unterstützen. Dies umfasst projektmanagement-Tools für die Überwachung von Aufgaben, Netzwerkleistung, Softwarelizenzen und Hardwarebeständen, beschaffungsdaten und mehr.

Ein solides IT-Managementsystem ist für Ihre gesamten Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung, was bedeutet, dass ein agile Management-Software lösung wird noch wichtiger. Ohne Nachverfolgung, Asset Management oder Managed Service Provider ist Ihr Unternehmen verloren.

Worauf sollten Sie bei Ihrer IT-Management-Software achten?

Wie bei jeder anderen Anwendung müssen Sie bei der Auswahl einer IT-Management-Software einen Schritt zurücktreten und sich das Gesamtbild ansehen. Denken Sie bei der Auswahl Ihrer IT-Verwaltungstools an die folgenden Punkte:

Ein benutzerfreundliches und intuitives Dashboard für die gesamte Projektverwaltung

Anpassbare Funktionen für komplexere IT-Systeme und Projekte

Die Möglichkeit der Integration mit Ihren bestehenden Workflow- und Verwaltungslösungen

Sicherheits- und Datenschutzfunktionen für das Asset Management

Vielfältiger Kundensupport und Ressourcen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen

Während IT-Management-Software auf den ersten Blick vielleicht nur entwickler und hochtechnische Teams eine gute Management-Softwarelösung sollte funktionieren für funktionsübergreifende Teams in der Organisation. Die besten Managementsoftwarelösungen sind diejenigen, die mit allen anderen gut zusammenarbeiten, so dass man nicht von einer Plattform zur anderen wechseln muss.

Die 10 besten IT-Management-Softwarelösungen

Erstellen Sie Sprints von einer Woche bis zu einem Monat Länge mit dem agilen Ansatz in ClickUp

Kleine und große Teams lieben ClickUp für die Verwaltung von Projekten und Terminen, tickets , Aufgaben, teamübergreifende Kommunikation und vieles mehr. Es ist eine hochgradig anpassbare Projektmanagement-Software und aufgabenmanagement software-Option, die eine breite Palette von IT-Management-Softwarefunktionen umfasst.

IT-Teams können Aufgaben zur Behebung von Softwarefehlern erstellen, sie Entwicklern zuweisen und den Fortschritt verfolgen, bis jedes Problem behoben ist. Außerdem können sie mit ClickUp Aktualisierungen der Netzwerkinfrastruktur verwalten, Aufgaben an Netzwerktechniker zuweisen, den Fortschritt bei diesen Aufgaben überwachen und sie bis zum Abschluss in einem einzigen IT-Management-System verfolgen.

ClickUp bietet auch IT- und Service-Management-Funktionen wie Zeiterfassung, ressourcenmanagement und benutzerdefinierte Zustände. Kommunizieren Sie auf einfache Weise die nächsten Schritte, protokollieren Sie Projekte und machen Sie mehrere laufende Kampagnen sichtbar.

ClickUp beste Eigenschaften

Anpassbare Dashboards für die Überwachung auf einen Blick

Integrierte Tools zur Zeiterfassung

Bietet IT-Vorlagen damit Sie Projekte nicht von Grund auf neu beginnen müssen

Nahtlose Integration mit einer Vielzahl beliebter Anwendungen und Verwaltungslösungen

Benutzerdefinierte Status für die Verfolgung IT-spezifischer Arbeitsabläufe

Asset-Management-Funktionen, um alles zu dokumentieren

ClickUp Einschränkungen

ClickUp kann für Teams, die noch keine Erfahrung mit stark anpassbaren Funktionen haben, überwältigend sein projektmanagementsoftware wenn sie nicht an steilere Lernkurven gewöhnt sind.

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp-Bewertungen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Jira

Jiras kürzlich veröffentlichte Issue-Tracking-Ansicht Jira ist eine beliebte Projektmanagement-Software für Entwicklerteams und bietet mit der Jira Service Management-Funktion auch IT-Management-Softwarelösungen an. Sie bietet Funktionen wie aufgabenmanagement-Software zur Verwaltung von Arbeitsabläufen, Fehlern und problemverfolgung und Projekte aller Größenordnungen.

Jira ist eine Option für IT-Management-Software, da es Teams hilft, besser und schneller zu arbeiten, indem es alle Projektinformationen wie Aufgaben, Fristen und Kommunikation an einem Ort aufbewahrt.

Mit Jira können Teams z. B. ganz einfach Bugs nachverfolgen, Aufgaben an Entwickler zuweisen und mithilfe von Workload-Ansichten sicherstellen, dass die Aufgaben erledigt werden. All das macht Jira zu einem wirklich nützlichen Tool für IT-Teams, egal wie groß oder klein sie sind.

Jira beste Eigenschaften

Anpassbare Workflows zur Anpassung an spezifische Entwicklungsprozesse

Nützliche Berichts- und Analysefunktionen

Integration mit anderen beliebten IT-Management-Softwarelösungen wie Bitbucket und GitHub

Einschränkungen von Jira

Für nicht-technische Benutzer oder große, nicht-technische Teams kann es komplex sein. In einigen Fällen kann es beim Laden von Jira-Problemen und bei der Eingabe von Aktualisierungen zu Verzögerungen kommen.

Preise für Jira

Kostenlos: Für bis zu 10 Benutzer

Standard: $7,75/Monat pro Benutzer

Premium: $15,25/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Jira-Bewertungen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

3. NinjaOne

Über NinjaOne NinjaOne ist eine All-in-One-IT-Managementlösung, die Funktionen wie Patch-Management, Softwareverteilung und Fernüberwachung umfasst. Mit NinjaOne können Teams ihre gesamte IT-Infrastruktur über ein einziges Dashboard verwalten.

NinjaOne rationalisiert den IT-Betrieb für Unternehmen jeder Größe - das heißt, es ist umfassend aufgebaut.

Es hilft Teams, Aufgaben zu priorisieren, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen, so dass Teams IT-Probleme viel schneller lösen können. Die Automatisierungsfunktionen von NinjaOne ermöglichen es IT-Teams außerdem, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und menschliche Fehler zu reduzieren - ideal, wenn Sie mit begrenzten Ressourcen arbeiten.

NinjaOne beste Eigenschaften

Automatisierte Workflows für optimierte IT-Management-Softwarelösungen

Echtzeitüberwachung für verbesserte Reaktionszeiten

Flexible Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen mit unterschiedlichen Anforderungen

NinjaOne Einschränkungen

NinjaOne ist nicht so anpassbar wie andere IT-Management-Lösungen. Der Anwendung fehlen einige erweiterte Funktionen, die in komplexeren Lösungen zu finden sind.

NinjaOne Preise

Beginnt bei $3/Monat pro Gerät und erhöht sich mit der Anzahl der Geräte.

NinjaOne arbeitet mit einem Pay-per-Device Preismodell. Fordern Sie ein Angebot an, um mehr über Ihre Gesamtkosten zu erfahren.

NinjaOne Bewertungen

G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

Bonus Tools: ServiceNow Alternativen

4. Frischdienst

Über Freshservice von Freshworks Freshservice ist ein Cloud-basiertes IT-Service-Management-Tool, das darauf abzielt, den IT-Betrieb von Unternehmen zu optimieren. Mit Funktionen wie störungsmanagement software für die Anlagenverwaltung, und Änderungsmanagement bietet Freshservice ein abgerundetes Paket von Funktionen, die direkt auf die Bedürfnisse von IT-Management-Software zugeschnitten sind.

Ihr Management IT-Service-Desk-Betrieb ist eine Möglichkeit für IT-Teams, Freshservice zu nutzen. Alles von der Verwaltung von Serviceanfragen, Vorfällen und Änderungsanfragen kann von einem Dashboard aus erledigt werden.

Die App bietet auch eine Reihe von Berichts- und Analysefunktionen, die für IT-Teams hilfreich sind, die Bereiche für Verbesserungen identifizieren und ihre Leistung messen müssen.

Freshservice beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation und Akzeptanz

IT-Service-Desk-Management-Tools

Verwaltung von Hardware- und Softwarelizenzen

Robuste Berichte und Analysen, die den Teams helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und zu verwalten technische Schulden * Ziemlich anpassbar

Freshservice Einschränkungen

Eine Einschränkung von Freshservice, derer sich die Benutzer bewusst sein sollten, ist die begrenzte Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche, die für Teams mit sehr spezifischen Anforderungen möglicherweise nicht geeignet ist.

Preise für Freshservice

Starter: $19 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Growth: $49 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Pro: $95 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Enterprise: $119 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Freshservice-Bewertungen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

5. Montag.com

Über MontagMontag.de ist eine cloudbasierte Projektmanagement-Software, die Funktionen wie Projektverfolgung, Zusammenarbeit und sogar Vorlagen bietet. Monday wurde zwar nicht speziell für das IT-Management entwickelt, ist aber anpassbar genug, um die Bedürfnisse von IT-Teams zu erfüllen.

IT-Teams können Monday zum Beispiel nutzen, um ihre Softwareentwicklungsprozesse zu rationalisieren, indem sie Boards für jedes Projekt erstellen, den Fortschritt verfolgen und den Entwicklern Aufgaben zuweisen. Sie können monday.com auch mit anderen Tools wie GitHub oder Jira integrieren, um den Projektstatus automatisch zu aktualisieren und alle Projektinformationen an einem Ort zu halten. Monday's anpassbare Arbeitsabläufe helfen dabei, bestimmte Schritte in Entwicklungsprozessen zu definieren, die Fehler reduzieren und die rechtzeitige Lieferung von qualitativ hochwertiger Software ermöglichen.

Die besten Funktionen von Monday

Flexible und intuitive Benutzeroberfläche für einfache Navigation und Übernahme

Anpassbare Workflows zur Erfüllung spezifischer Geschäftsanforderungen

Echtzeit-Updates für verbesserte Teamzusammenarbeit

Nützlich für die Sprint-Planung

Einschränkungen am Montag

Für komplexe IT-Management-Aufgaben möglicherweise nicht so gut geeignet. Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu alternativen IT-Management-Lösungen.

Preise für Monday

Basic CRM: $10 pro Platz und Monat

Standard-CRM: $14 pro Arbeitsplatz pro Monat

Pro CRM: $24 pro Platz pro Monat

Unternehmens-CRM: Kontakt zum Vertrieb

6. Atera

Über Atera Atera ist eine Cloud-basierte All-in-One-IT-Management-Plattform, die Fernüberwachung, Patch-Management und automatisierte Workflows für Unternehmen jeder Größe bietet.

IT-Teams können mit Atera beispielsweise aus der Ferne auf Computer, Server und andere Endpunkte zugreifen und diese verwalten, wodurch sie Probleme schnell beheben und schnellen Support bieten können. Dies trägt dazu bei, die Zufriedenheit der Endbenutzer zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren, was wiederum die Produktivität steigert und Zeit für IT-Teams spart.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Atera sind seine Automatisierungsfunktionen. IT-Teams können Routineaufgaben wie Software-Updates, Backups und Patches automatisieren, was ihnen hilft ressourcen zu sparen . 👨‍💻

Es hilft auch, das Fehlerrisiko zu verringern, Ausfallzeiten zu minimieren und IT-Teams Zeit zu geben, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren, wie z. B cybersicherheit oder Business-Continuity-Planung . Atera eignet sich hervorragend für anspruchsvolle IT-Teams, die Support für Unternehmensorganisationen leisten müssen.

Atera beste Eigenschaften

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche für eine leichte Einführung und Navigation

Automatisierte Überwachung und Verwaltung für einen optimierten IT-Betrieb

Flexible Bereitstellungsoptionen zur Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen

Einschränkungen von Atera

Atera ist etwas teurer und eignet sich am besten für Teams, die anspruchsvolle IT-Funktionen benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Preise für Atera

Professional: $149 pro Techniker und Monat (jährliche Abrechnung)

Expert: $169 pro Techniker und Monat (jährliche Abrechnung)

Master: $199 pro Techniker und Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Atera-Bewertungen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 200 Bewertungen)

7. SailPoint

Über SailPoint SailPoint ist eine Identitätsmanagement-Software, die Unternehmen bei der Verwaltung des Zugriffs auf ihre wichtigen Systeme und Anwendungen unterstützt. Mit SailPoint können Unternehmen kontrollieren, wer Zugriff auf was hat, die Benutzeraktivitäten überwachen und die Compliance-Berichterstattung automatisieren.

SailPoint eignet sich am besten für die Verwaltung von Cyber-Risiken und die Arbeit mit einem Team, das möglicherweise an verschiedenen Orten tätig ist. Mit Hilfe von KI stellt es sicher, dass alle IT-Systeme mit automatischen Benachrichtigungen und Updates konform bleiben. Wenn Sie sich ein Bild von den geschätzten Einsparungen machen möchten, sobald Sie eine Lösung wie SailPoint einsetzen, besuchen Sie die Homepage des Unternehmens, um mehr zu erfahren.

SailPoint beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche, die eine einfache Navigation und Übernahme ermöglicht

Automatisierte Compliance-Berichte, die Zeit sparen und Fehler reduzieren

Umfassende Integrationen mit anderen Tools und Software zur Maximierung der Funktionalität

SailPoint-Einschränkungen

SailPoint ist gut für Fortune-500-Unternehmen mit komplexeren IT-Management-Anforderungen geeignet. Nicht so gut geeignet für kleinere SMBs mit kleinem Budget.

Preise für SailPoint

Die Preise für SailPoint sind auf Anfrage erhältlich.

SailPoint-Bewertungen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

8. Gerät42

Über Device42

Mit Gerät42 verschaffen sich Unternehmen einen Überblick über ihre IT-Infrastruktur und rationalisieren ihre Abläufe.

Device42 bietet IT-Teams eine vollständiges Inventar aller Hardware- und Software-Ressourcen sowie der Netzwerkverbindungen und -abhängigkeiten. Diese Informationen helfen IT-Teams, ihre Anlagen effektiver zu verwalten, ihren IT-Betrieb zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Als Verwaltungslösung eignet sie sich am besten für IT-Teams, die eine All-in-One-Lösung für ihre IT-Anforderungen suchen. Die umfangreichen Berichts- und Analysefunktionen der Plattform verschaffen IT-Teams einen Einblick in ihre Infrastruktur und ermöglichen es ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen und ihre Dienste zu verbessern.

Die besten Eigenschaften von Device42

Leistungsstarke Funktionen zur IP-Adressverfolgung und Passwortverwaltung, die die Effizienz steigern

Tools zur Ermittlung der Infrastruktur

Funktionen zum Zuordnen von Abhängigkeiten

Verwaltung von Softwarelizenzen

Verwaltung von SSL-Zertifikaten

Einschränkungen von Device42

Möglicherweise nicht so gut geeignet für allgemeinere IT-Verwaltungsaufgaben.

Preise für Device42

Device42 arbeitet mit einem jährlichen Abonnementmodell, das auf der Anzahl der Geräte basiert. Fordern Sie eine Demo an, um mehr zu erfahren.

Device42-Bewertungen

G2: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

9. Wrike

Über Wrike IT-Teams verwenden Wrike um ein Softwareentwicklungsprojekt zu verwalten, den Entwicklern Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und mit den Beteiligten zu kommunizieren. Darüber hinaus bietet es anpassbare Workflows, Vorlagen und Berichtsfunktionen, die Teams dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Als Management-Tool für IT-Aufgaben eignet sich Wrike für Unternehmen jeder Größe, die nach einer Cloud-basierten Projektmanagement-Lösung suchen, die einfach zu bedienen ist und eine Reihe von Funktionen bietet, die flexibel genug sind, um IT-Projekte voranzutreiben.

Wrike ist besonders nützlich für IT-Teams, die komplexe Projekte mit mehreren Beteiligten verwalten müssen, z. B. Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Cybersicherheit.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Flexible und intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Einführung und Nutzung ermöglicht

Anpassbare Arbeitsabläufe, die den spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen

Echtzeitfunktionen zur Zusammenarbeit zur Steigerung der Teamproduktivität

Einschränkungen von Wrike

Es ist möglicherweise nicht so gut für komplexe IT-Managementaufgaben geeignet.

Preise für Wrike

Kostenlos

Team: $9,80 pro Benutzer und Monat

Geschäftlich: $24.80 pro Benutzer pro Monat

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Pinnacle: Kontakt zum Vertrieb

Wrike-Bewertungen

G2: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

10. xMatters

Über xMatters xMatters ist eine Incident-Management-Software, die Unternehmen bei der schnellen Lösung von IT-Vorfällen mit praktischen Echtzeit-Kommunikations- und Collaboration-Tools unterstützt. Mit xMatters sind IT-Teams in der Lage, schnell auf Vorfälle zu reagieren und diese zu lösen, was die Kundenzufriedenheit erhöht.

Wenn ein kritisches System ausfällt, benachrichtigt xMatters automatisch die zuständigen IT-Mitarbeiter, eskaliert das Problem, falls erforderlich, und liefert Echtzeit-Updates zum Status des Vorfalls. So wird sichergestellt, dass die IT-Teams schnell auf Störungen reagieren können.

xMatters eignet sich am besten für Unternehmen, die geschäftskritische Systeme und Dienste verwalten müssen, z. B. in der Finanz-, Gesundheits- oder Telekommunikationsbranche. Die robusten Kommunikationsfunktionen der Plattform, darunter Sprach-, Text- und mobile Push-Benachrichtigungen, helfen IT-Teams, in Verbindung zu bleiben und schnell auf Vorfälle zu reagieren, unabhängig von ihrem Standort.

xMatters beste Eigenschaften

Echtzeit-Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen, die die Reaktionszeiten auf Vorfälle verbessern

Anpassbarworkflows für das Vorfallsmanagement die den spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen

Nützliche Integrationen mit anderen IT-Management-Tools

xMatters beste Eigenschaften Einschränkungen

xMatters konzentriert sich hauptsächlich auf das Incident Management und die Kommunikation und bietet möglicherweise nicht die gleiche Bandbreite an Funktionen wie andere IT-Management-Plattformen.

xMatters Preise

Kostenlos

Starter: $9 pro Benutzer und Monat

Basierend: $39 pro Benutzer pro Monat

Fortgeschrittene: Kontakt zum Vertrieb

xMatters Bewertungen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Holen Sie mehr aus Ihrer IT-Management-Software heraus

Unternehmen, die Software, Hardware oder Dienstleistungen anbieten, müssen die Auswirkungen von Serviceunterbrechungen auf die Benutzererfahrung begrenzen, um Kunden nicht zu verlieren. Deshalb brauchen Sie die beste IT-Management-Software, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

Wenn Sie Anpassungen wünschen, müssen Sie ClickUp ausprobieren. Mit mehr als 15 Ansichten, Hunderten von Integrationen und über tausend verfügbaren Vorlagen gibt es eine Lösung für Ihr Team.