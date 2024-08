10 IT-Vorlagen für Technologie-Manager und IT-Teams

Verwaltung des IT-Betriebs innerhalb Ihrer Organisation ist ein komplexer Prozess. Die schiere Zahl der Projekte, einschließlich Softwareentwicklung, Helpdesk-Prozesse und Fehlerberichte, erfordert einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand.

Wäre es nicht schön, wenn Sie nicht jedes Mal bei einem neuen IT-Projekt, einer Präsentation, einer Website oder einem Technologieprodukt wieder bei Null anfangen müssten? Genau hier kommen Vorlagen ins Spiel.

Unabhängig von der Art des Unternehmens, das Sie leiten, können IT-Manager und IT-Teams in allen Branchen mit den leistungsstarken Vorlagen in diesem Leitfaden Projekte schneller, effizienter und rationeller einführen.

Ob Sie nun PowerPoint-Präsentationen erstellen oder wissensdatenbank dokumente, die bei der Nachverfolgung von Fehlern helfen, werden Sie mit diesen Vorlagen Zeit, Energie und Kopfschmerzen sparen.

Was ist eine IT-Vorlage?

IT-Vorlagen helfen Technologiemanagern und -teams, ihre Prozesse und Workflows zu standardisieren und zu rationalisieren, indem sie die für die Entwicklung von Software oder die Wartung einer Technologie erforderlichen Arbeiten schnell umreißen.

Für ein Softwareunternehmen oder eine Webdesign-Agentur könnte das bedeuten, dass sie ihre Arbeit besser organisieren können software- und SaaS-Entwicklung prozess. Bei einem Helpdesk könnte er sich um Tickets und nachverfolgung von Problemen .

Die neuen gemischten Gruppenfilter in ClickUp Dashboards ermöglichen eine weitere Personalisierung und Benützerdefinierung mit den Operatoren "und" und "oder"

IT-Vorlagen sind einfache Dokumente oder Tabellenkalkulationen, die Unternehmen bei der Erstellung und Ausführung von Standardarbeitsanweisungen unterstützen. Ein voreingestelltes Dokument stellt sicher, dass Sie die Details festgelegt haben und hilft Kollegen und Stakeholdern dabei, hinsichtlich des Formats und der Struktur des Dokuments auf der gleichen Seite zu bleiben.

Die richtige Vorlage kann sogar bei der Kommunikation mit Kunden helfen. Ein Softwareunternehmen kann zum Beispiel eine Vorlage verwenden, um seine Dienstleistungen für Clients in einem Standardpaket zu beschreiben. So wirkt das Projekt schlanker und professioneller, und das Team profitiert von mehr Kontrolle und Standardisierung.

Mit der richtigen Vorlage können Unternehmen ihrem IT-Team helfen, vorauszuplanen und in die Zukunft zu blicken, damit sie genau wissen, was sie beim nächsten Problem oder bei der Erstellung einer App zu erwarten haben.

Was macht eine gute IT-Vorlage aus?

Verschiedene Vorlagen sind für verschiedene Lösungen nützlich. Im Ergebnis kann es schwierig sein, genau zu definieren, was eine gute IT-Vorlage ausmacht. Zu erledigen haben die besten Vorlagen jedoch einige gemeinsame Merkmale, wie z. B:

Benutzerfreundlichkeit: Jeder im Team sollte in der Lage sein, die Vorlage einfach und sicher zu nutzen und genau zu wissen, wie er davon profitieren kann

Jeder im Team sollte in der Lage sein, die Vorlage einfach und sicher zu nutzen und genau zu wissen, wie er davon profitieren kann Integration in das Projektmanagement: Idealerweise sollte Ihre Vorlage direkt mit Ihremprojektmanagement für die Webentwicklung oderapp-Entwicklungstooldie es Benutzern ermöglicht, Aufgaben zu erstellen oder eine Idee in ein umfassenderes Projekt zu verwandeln

Idealerweise sollte Ihre Vorlage direkt mit Ihremprojektmanagement für die Webentwicklung oderapp-Entwicklungstooldie es Benutzern ermöglicht, Aufgaben zu erstellen oder eine Idee in ein umfassenderes Projekt zu verwandeln Geringe (oder gar keine) Kosten: Die Vorlage, die Sie verwenden, sollte entweder mit dem Tool Ihrer Wahl kostenlos sein oder eine Demo anbieten, die es Ihnen ermöglicht, sie zu testen, bevor Sie sich festlegen

Die Vorlage, die Sie verwenden, sollte entweder mit dem Tool Ihrer Wahl kostenlos sein oder eine Demo anbieten, die es Ihnen ermöglicht, sie zu testen, bevor Sie sich festlegen Features für die Zusammenarbeit: Eine gute Vorlage hilft Ihrem Team bei der gemeinsamen Bearbeitung des Inhalts und der Zusammenarbeit bei der Ausführung

Die 10 besten kostenlosen IT-Vorlagen für Technologiemanager und IT-Teams

Zeit, konkret zu werden. Ganz gleich, ob Sie ein Softwareunternehmen sind, das seine Agenturprozesse rationalisieren möchte, oder eine Organisation, die nach besseren IT-Lösungen sucht - die Vorlagen in diesem Leitfaden helfen Ihrem Geschäft, die wichtigsten technologischen Ziele zu erreichen.

1. ClickUp IT Projekt Liste Vorlage

ClickUp's IT Project List Template wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung und Nachverfolgung von IT-Projekten zu unterstützen.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr technisches Team jede Menge Arbeit zu bewältigen hat. Die ClickUp IT Projekt Liste Vorlage hilft Teamleitern bei der Nachverfolgung von Projekten und bei der Einhaltung von Fristen.

Es ist die perfekte Option zur Anzeige und Verwaltung Ihrer Portfolios oder zur Verbesserung Ihrer ticketing-Software für Ihren IT-Desk.

Die Vorlage selbst besteht aus drei zentralen Ansichten:

Die Ansicht "Zusammenfassung" gibt Ihnen einen einfachen Überblick über Ihre Projekte. Sie können Variablen wie Fälligkeitsdaten überprüfen,prioritätsstufen, den Status und die Auswirkungsebene überprüfen, um schnelle strategische Entscheidungen zu treffen

Die Übersicht über den Prozess bietet dieselben Informationen, gliedert sie aber nach dem aktuellen Status. Damit können Sie Projekte zu Teams zurückverfolgen und ausstehende Aufgaben in jeder Phase nachverfolgen

Die Ansicht "Kalender" bietet eine datumsbasierte Übersicht über die Projekte. Sie ist ein hervorragendes Tool für die langfristige Planung und Kapazitätsübersichten in einem bestimmten Monat

Mit diesen Ansichten erhält Ihr Unternehmen einen Überblick über alle Projekte, um Management und Workflow zu vereinfachen.

2. ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Agiles Scrum Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Ein agiler Ansatz kann bei der Entwicklung von Software, Websites oder SaaS-Lösungen ein Lebensretter sein. ClickUp's Agile Scrum Management Vorlage hilft Ihnen bei der Durchführung und Rationalisierung Ihres Ansatzes.

Es gibt einen Grund, warum Agile als die dominierende projektentwicklung ansatz für die meisten Unternehmen. Für Organisationen, die sich gerade erst an das Konzept gewöhnen, kann die Umsetzung jedoch schwierig sein. Diese umfassende Vorlage kann dank eines breiten Bereichs von Features und Ansichten Abhilfe schaffen, darunter:

Ein Whiteboard-Flussdiagramm für Zeremonien und Ereignisse, das den Flow der Software in Gang halten soll

Eine Board-Ansicht der verschiedenen Schritte im Frühjahr, einschließlich Planung, StandUp Meetings, Reviews und Retrospektiven

Ein Formular für Produktanfragen, das Ihnen hilft, die Lösungen, die Sie entwickeln, durch externes Feature-Feedback zu optimieren

Ein Product Backlog Builder, mit dem Sie Design-Features, die hinter dem Zeitplan zurückbleiben könnten, nachverfolgen können

Eine Ansicht zur Nachverfolgung von Fehlern, die Ihre App vor potenziellen zukünftigen Problemen schützen soll

Eine Liste mit Testläufen, um sicherzustellen, dass Ihre Software reibungslos läuft

Das Beste daran ist, dass viele dieser Ansichten und Features bereits vordefiniert und präsentationsfähig sind. Das bedeutet, dass Sie innerhalb weniger Minuten PowerPoint- und andere professionelle Präsentationen erstellen können, um Ihre Stakeholder über Ihre Apps zu informieren.

3. ClickUp IT-Sicherheitsliste Vorlage

Minimieren Sie Risiken und verwalten Sie Ihre Systeme effizienter mit ClickUp's IT Security Template

Die ClickUp IT-Sicherheitsliste Vorlage zielt darauf ab, Ihre Daten zu schützen, indem es Ihre Sicherheitsinitiativen nachverfolgt und visualisiert, die Systemleistung überwacht und Ihnen hilft, sich mit Ihren Teams abzustimmen, um das Unternehmen auf der technischen Seite zu schützen.

Es beginnt mit benutzerdefinierten Status, die die Nachverfolgung aktiver potenzieller Bedrohungen und des Aufwands zu ihrer Entschärfung ermöglichen. Darüber hinaus erhalten Sie verschiedene visuelle Protokolle zu Fehlern und Bedrohungen, die möglicherweise auf der Liste der zu behebenden Probleme stehen. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Attribute hinzuzufügen, um Ihre Initiativen besser zu verwalten.

Aber wie bei vielen ClickUp Vorlagen sind es auch hier die Ansichten und Integrationen, die das Herunterladen zu einem unverzichtbaren Tool für Ihr Sicherheitsteam machen.

In den Ansichten können Sie Aufgaben und Initiativen nach Asset-Typ, Sicherheitsfunktion und anderen Parametern gruppieren. Durch die Integration mit Projektmanagement- und Collaboration-Tools können Sie Ihre Probleme mit der Software-Sicherheit von der Übersicht direkt in einen umsetzbaren Plan übertragen, um sie zu lösen.

4. ClickUp IT Incident Report Vorlage

Dokumentieren, Nachverfolgen und Lösen von Incidents schnell und effizient mit ClickUp's IT Incident Report Template

Wenn Ihr Team nicht gut damit umgeht, können technologische Incidents Ihre Website, App oder sogar Ihr gesamtes Unternehmen stören. Die ClickUp IT Incident Report Vorlage hilft bei der Aufrechterhaltung der betrieblichen Integrität, während Sie an der Lösung von Incidents arbeiten.

Sie und Ihr IT Team können Incidents auf hohem Niveau eingeben und nachverfolgen, einschließlich:

Die Abteilung

Der Mitarbeiter, der den Incident gemeldet hat

Die Art des Incidents, die Sie je nach Unternehmen und Betrieb benutzerdefinieren können

Die Datensensibilität, die es Ihnen ermöglicht, Incidents mit sensiblen Daten Priorität einzuräumen

Die möglichen negativen Auswirkungen auf die Software oder die Website und das Unternehmen als Ganzes

Empfehlungen für die Behebung des Incidents

Diese Vorlage enthält standardmäßige Aufgaben, die Sie benutzerdefinieren können, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle relevanten Schritte zur Lösung des Problems unternimmt. Mit dem erweiterten Feature der Zeiterfassung können Sie überwachen, wie lange es dauert, ein Problem zu beheben, und daraus Aktionspläne für zukünftige Incidents ableiten.

5. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Optimieren Sie die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen mit der kollaborativen Lösung von ClickUp

Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen unterstützt IT Teams bei der Suche und Behebung von Fehlern und anderen Problemen für Ihre Website, Software und App-Lösungen. Mehrere Ansichten, benutzerdefinierte Status und ein gestraffter Flow ermöglichen es IT-Experten, den Prozess zu standardisieren.

Die Feature-Ansicht ist eine Whiteboard-Skizze, die zeigt, wie Ihr Unternehmen oder Ihre Agentur Bugs in der Regel verwaltet und behebt. Die Defect Master List bietet einen Überblick über offene, blockierte, zugewiesene und in Bearbeitung befindliche Probleme. Sie können jede Ansicht erweitern, um eine detaillierte Ansicht jedes Fehlers und der notwendigen Schritte zu seiner Behebung zu erhalten.

Und das ist erst der Anfang. Der Bildschirm "Limits und Workarounds" hilft Ihnen, genau zu verstehen, was Ihre Lösungen unterstützen können und was nicht. Ein integriertes Formular für die Berichterstellung leitet neue Probleme direkt in Ihren Workflow ein, während ein vorgefertigtes Dokument den Prozess beschreibt, wenn einer dieser neuen Fehler in das System gelangt.

6. ClickUp Backlog & Sprint Vorlage

ClickUp's sprint planung vorlage hilft Ihnen, Ihre Vorgänge und Integrationen an einem Ort zu verwalten, mit vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern, Dokumenten und vielem mehr!

Backlogging ist ein wichtiger Teil des agilen Entwicklungs- und Designprozesses, und die ClickUp Backlog und Sprint Vorlage hält den Prozess einfach. Verwenden Sie es als process mapping tool um Ihrem Team Zeit zu sparen und alle auf dem Laufenden zu halten.

Diese Vorlage kann für Softwareunternehmen, die ständig an neuen Versionen arbeiten, ein großer Segen sein. Geben Sie Variablen wie Abgabetermin, Priorität und geschätzte benötigte Zeit ein und weisen Sie dann Front- und Back-End-Scrum-Punkte zu. Bei jedem Check-in können Sie den Fortschritt überwachen, u. a. über eine Vertrauensanzeige, die Ihnen sagt, ob die Aufgabe rechtzeitig abgeschlossen werden kann.

7. ClickUp Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Versionsnotizen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei der Dokumentation von Produktänderungen und -aktualisierungen auf der gleichen Seite stehen

Mit der ClickUp Vorlage für Release Notes können Sie eines der größten potenziellen Probleme von Entwicklungsteams vereinfachen: Sie müssen alle Beteiligten genau darüber informieren, was sich in der neuesten Version Ihrer App-Lösungen oder Ihres Website-Designs geändert hat.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, neue Features und Fehlerbehebungen in der neuen Version zu skizzieren. Mit dieser Vorlage weiß jeder, der Ihre Lösungen nutzt, was er zu erwarten hat, und kann jederzeit auf Ihre Notizen verweisen.

Da diese Vorlage in ClickUp Docs enthalten ist, umfasst sie echtzeit-Zusammenarbeit features. Mehrere Mitglieder eines Teams können zusammenarbeiten, um den Inhalt zu erstellen und ihn in ein präsentationsfähiges Formular für alle, die ihn benötigen, zu übertragen.

8. ClickUp Vorlage für Fehlerbericht

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Fehlerberichte, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten bei der Identifizierung und Lösung von Software-Problemen auf der gleichen Seite stehen

Als zentrales Feature für IT-Teams, die ihre Arbeit rationalisieren wollen, gibt es nur wenige Vorlagen, die die ClickUp Vorlage für Fehlerberichte .

Es handelt sich um einen einfachen, einseitigen Bericht, mit dem Ihre Teammitglieder die grundlegenden Hintergründe und Probleme im Zusammenhang mit einem Fehler beschreiben können, den sie (oder jemand anderes in Ihrem Unternehmen) in Ihren Lösungen oder auf Ihrer Website gefunden haben. Er enthält auch einen Aufgabenersteller, der klare nächste Schritte erstellt und zuweist.

Diese Vorlage bietet jedoch eine wertvollere Funktion als nur die Identifizierung jedes einzelnen Fehlers, der sich möglicherweise in Ihren Lösungen versteckt. Sie können sie auch verwenden, um einen ganzheitlichen, auf der Zeitleiste basierenden Überblick über alle Probleme zu erhalten, die gelöst werden müssen, und so die für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Lösungen erforderlichen Korrekturen besser zu priorisieren.

9. ClickUp Testfall-Vorlage

ClickUp's Test Case Template wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts von Testfällen zu helfen.

Keine Softwareentwicklung ist ohne umfangreiche Tests abgeschlossen, um Stabilität, Sicherheit und Erfolg zu gewährleisten. Egal, ob Sie eine Agentur sind, die im Auftrag von Kunden arbeitet, oder ob Sie interne IT-Dienstleistungen anbieten, ClickUp's Testfall-Vorlage hilft Ihnen, diese Tests zu verbessern und zu rationalisieren.

Betrachten Sie die Vorlage als einen Testfallersteller, der den gesamten Prozess standardisiert. Neben der Angabe einiger grundlegender Informationen, wie z. B. der Softwareversion und des Datums, können Sie die grundlegenden Parameter des Tests (z. B. den Versuch, sich bei der neu erstellten Marketinganwendung anzumelden) und dessen Ergebnisse eingeben.

Sie können sogar über diesen Prozess hinausgehen. Im Abschnitt Ergebnisdetails des Case Builders können Sie jede Nuance Ihres Tests hinzufügen, einschließlich der erwarteten Ergebnisse, der tatsächlichen Ergebnisse und eines Pass-Fail-Trackers. So kann jeder im Team genau sehen, was er zu erledigen hat, um das Produkt zu verbessern.

10. ClickUp Software Change Log Vorlage

ClickUp's Software Change Log Vorlage hilft Ihnen, alle Ihre Software-Aktivitäten an einem Ort zu verfolgen

Die ClickUp Software Change Log Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihrem Team ein Konto zu erstellen, in dem genau festgehalten wird, was sich mit jeder Version und jedem Update geändert hat. So können Ihre IT-Mitglieder die Feinheiten dieser Updates sofort erkennen, wenn ein Experiment oder eine Version schief läuft.

Es handelt sich um eine einfache Tabelle, die Abschnitte wie Änderungsnummer, Änderungstyp, Beschreibung, Status, Priorität und Eigentümer enthält. Aber was diese Vorlage wirklich einzigartig macht, ist ihre Fähigkeit, sich in die größere ClickUp-Infrastruktur zu integrieren.

Plötzlich kann Ihre statische Tabelle dank der Abhängigkeiten dynamisch werden. Aufgaben können auch direkt aus dem Änderungsprotokoll übernommen werden. Es bleibt eine grundlegende Übersicht, fügt aber zusätzliche Features hinzu, um die Benutzerfreundlichkeit und Interaktivität für das gesamte Team zu verbessern.

supercharge Your Operations and Development With ClickUp's Information Technology Templates ##

Wir können gar nicht hoch genug einschätzen, welchen Unterschied die richtige Vorlage für Ihre technologischen Dienstleistungen und Verfahren machen kann. Wenn Sie nicht mehr jedes Mal bei Null anfangen müssen, sondern sich auf die Daten und Inhalte einer bereits erstellten Vorlage konzentrieren können, haben Sie schon gewonnen.

Und das, bevor wir überhaupt auf den Unterschied eingehen, den die richtige IT-Verwaltungssoftware kann, insbesondere wenn diese Software einen Vorlagenersteller und eine umfangreiche Bibliothek enthält.

Unter den vielen verfügbaren Lösungen sticht ClickUp hervor. Vielleicht sind es unsere Features für das Projektmanagement, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit oder die intuitive Gestaltung der Benutzeroberfläche. Oder vielleicht ist es die kostenlose Version, für die Sie sich anmelden können, um unsere App und unsere Vorlagen ohne jegliche Verpflichtung zu testen.

Was auch immer es ist, es ist an der Zeit, ClickUp für Ihr Unternehmen auszuprobieren und Ihren technischen Aufwand zu rationalisieren. Sind Sie bereit für den Start? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto auf unserer Website!