die 10 besten IT-Dokumentationssoftware-Tools, die Ihnen im Jahr 2024 Zeit sparen

Eine gute technische Dokumentation ist der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität. Wenn Ihr Team weiß, wie es seine Tech- und Software-Tools nutzen kann und wo es Antworten auf häufige Fragen und Probleme findet, verbringen sie weniger Zeit mit der Suche nach Lösungen oder dem Warten auf den Helpdesk-Support.

Die Erstellung interner und externer Dokumentation kann jedoch ein mühsamer Prozess sein.

Die gute Nachricht ist, dass IT-Software documentation tools tragen dazu bei, den Prozess zu beschleunigen und zu rationalisieren, indem sie Ihren Mitarbeitern und Teams klare Anleitungen zu den Systemen, Verfahren, Software und Best Practices Ihres Unternehmens an die Hand geben.

Sehen wir uns 10 der besten IT-Management-Plattformen an, die im Jahr 2024 verfügbar sind.

Was ist IT-Dokumentationssoftware?

IT-Fachleute verwenden IT-Dokumentationssoftware, um Informationen über ihre IT-Infrastruktur, einschließlich Hardware, Software, Netzwerke und organisatorische Verfahren, zu erstellen, zu verwalten und zu veröffentlichen.

Die Dokumentation ist ein wissensbasis für alle Mitglieder des Teams, um sich über die Technik innerhalb der Organisation zu informieren. Sie wird zur Wissensbasis der Organisation technik-Wiki in dem verschiedene Mitglieder des Teams lernen können, wie man Software verwendet, IT-Probleme behebt und Best Practices für die Verwendung bestimmter Tools in Ihrem Tech-Stack versteht.

Der Einsatz der richtigen Wissensmanagement-Plattform kann sich erheblich auf ein Geschäft auswirken. Sie bietet ein zentrales Repository für Informationen, das die Kommunikation zwischen der IT-Abteilung und anderen Teams verbessert.

Da jeder weiß, wo er die benötigten Informationen finden kann, wird die Effizienz gesteigert. Durch Hinweise auf Best Practices und wichtige Features können sogar Fehler reduziert werden. Und schließlich hilft es Unternehmen, wichtige Branchenvorschriften einzuhalten.

Fast alle Unternehmen sind in der heutigen digitalen Welt auf IT-Systeme angewiesen, was IT-Dokumentationssoftware zu einem wertvollen Tool macht.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten IT-Dokumentationstools sind, sollten Sie auf die folgenden Features achten:

Einfache Tools zur Erstellung von Inhalten: Suchen Sie nach einem IT-Dokumentationstool, mit dem Sie Inhalte in verschiedenen Formaten erstellen und bearbeiten können, z. B. in Markdown, HTML und XML. Außerdem sollte es Optionen für die Formatierung Ihres Textes geben, einschließlich Tabellen, Bilder und Code-Blöcke

Suchen Sie nach einem IT-Dokumentationstool, mit dem Sie Inhalte in verschiedenen Formaten erstellen und bearbeiten können, z. B. in Markdown, HTML und XML. Außerdem sollte es Optionen für die Formatierung Ihres Textes geben, einschließlich Tabellen, Bilder und Code-Blöcke Zugang zur Versionskontrolle: Das IT-Dokumentationstool sollte Ihnen die Nachverfolgung von Änderungen und Überarbeitungen der Dokumentationsinhalte ermöglichen und eine Historie der Änderungen führen. So können Sie bei Bedarf auf eine frühere Version Ihrer Dokumentation zurückgreifen

Das IT-Dokumentationstool sollte Ihnen die Nachverfolgung von Änderungen und Überarbeitungen der Dokumentationsinhalte ermöglichen und eine Historie der Änderungen führen. So können Sie bei Bedarf auf eine frühere Version Ihrer Dokumentation zurückgreifen Collaborative tools: Mehrere Mitglieder des Teams sollten in Echtzeit an der Dokumentation arbeiten können. Dazu gehören die Bearbeitung, das Committen und das Feedback. Es ist auch hilfreich, ein eingebautesaufgabenverwaltung system, mit dem Sie Aufgaben innerhalb der Dokumentationsplattform zuweisen können

Mehrere Mitglieder des Teams sollten in Echtzeit an der Dokumentation arbeiten können. Dazu gehören die Bearbeitung, das Committen und das Feedback. Es ist auch hilfreich, ein eingebautesaufgabenverwaltung system, mit dem Sie Aufgaben innerhalb der Dokumentationsplattform zuweisen können Intelligente Organisation und Suchfunktionen: Alle Dokumentation der Welt ist nutzlos, wenn niemand die benötigten Informationen finden kann. Suchen Sie nach Dokumentationstools mit intelligenten Such- und Filteroptionen, die Sie nach Kategorien, Themen und Abschnitten organisieren können

Alle Dokumentation der Welt ist nutzlos, wenn niemand die benötigten Informationen finden kann. Suchen Sie nach Dokumentationstools mit intelligenten Such- und Filteroptionen, die Sie nach Kategorien, Themen und Abschnitten organisieren können Gute Export- und Integrationsoptionen: Sie können den Zugang der Benutzer verbessern, indem Sie die Online-Dokumentation freigeben und sicherstellen, dass die Benutzer auch offline darauf zugreifen können. Achten Sie auf Exportoptionen wie HTML, PDF und Markdown, um eine Dokumentation zu erstellen, die mit und ohne Internetzugang verfügbar ist

Neben den oben genannten Faktoren sollten Sie auch den Preis im Auge behalten. Viele der Dokumentationslösungen auf unserer Liste enthalten kostenlose Testversionen. Nutzen Sie diese Testversionen, um zu prüfen, ob das Produkt das richtige Dokumentationstool für die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens ist.

Die 10 besten IT-Dokumentationssoftware-Optionen für das Jahr 2024

Organisieren und ergänzen Sie die IT-Handbücher und -Ressourcen Ihres Unternehmens mit IT-Dokumentationssoftware von ClickUp

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform mit leistungsstarken IT-Dokumentationstools zur Erstellung umfassender Dokumentationen für Ihr Unternehmen. Mit

ClickUp Dokumente

können Sie Dokumente verschachteln, um ein robustes Wiki zu entwickeln und es mit intelligenten Tools zu verwalten. Sie können Ihr Projekt mit Vorlagen beginnen, z. B. mit der

ClickUp Vorlage für Softwareentwicklung

und beschleunigen das Schreiben

software-Dokumentation

unter

ClickUp AI

.

Wenn Sie ClickUp bereits nutzen, werden Sie begeistert sein, dass Sie Ihre Nutzung erweitern und die ausgezeichneten Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Integration der Plattform nutzen können. Und wenn Sie ClickUp zum ersten Mal nutzen, werden Sie begeistert sein, dass Sie noch heute kostenlos damit beginnen und Hunderte von Tools für eine detaillierte Dokumentation nutzen können.

ClickUp beste Features:

Mit den KI-Tools können Sie in kürzester Zeit interne und externe Dokumentationen erstellen

Eine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, ausführliche Benutzerhandbücher mit verschachtelten Seiten und vielen Styling-Optionen zu erstellen

Hervorragende Kollaborationsoptionen helfen Ihnen, Ihre Dokumentation zu verbinden mitworkflows und Aufgabenverwaltungssystemen

Zahlreiche, auf die Bedürfnisse eines Teams zugeschnittene Vorlagen bringen den IT-Dokumentationsprozess in Schwung

ClickUp Limitierungen:

Die Freigabeoptionen sind für Unternehmen, die differenziertere Optionen zum Freigeben von Dokumenten benötigen, möglicherweise zu sehr auf alles oder nichts ausgerichtet

Die Benutzerfreundlichkeit der mobilen App kann sich umständlich anfühlen

ClickUp Preise:

Free Forever (kostenlos)

(kostenlos) Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (8.900+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

Über ProProfs Wissensdatenbank ProProfs Knowledge Base ist eine Cloud-basierte IT-Dokumentationssoftware, die Sie bei der Verwaltung Ihrer IT-Wissensdatenbank für interne und externe Kunden. Das Erstellen und Auffinden von Informationen ist dank der soliden Optionen zur Versionskontrolle und der intuitiven Organisation von Dokumenten einfach. Die Plattform bietet auch Sicherheits-Features, um Informationen zu schützen und unerwünschte Änderungen zu verhindern.

ProProfs Knowledge Base beste Features:

Mit einem Rich-Text-Editor können Sie Dokumentationsinhalte erstellen und bearbeiten sowie Tabellen, Bilder und Code-Blöcke hinzufügen

Eine einfach zu bedienende Plattform bedeutet, dass auch Benutzer ohne vorherige Erfahrung mit IT-Dokumentationssoftware in der Lage sein sollten, umfassende Knowledge Base-Artikel zu erstellen

Gute Möglichkeiten zur Unterstützung des Kundensupports sind vorhanden

ProProfs Knowledge Base Grenzen:

Einige Benutzer können bei größeren Wissensdatenbanken Probleme mit der Leistung bekommen

ProProfs Knowledge Base Preise:

Free: für bis zu 25 Artikel

Business: $29.99 pro Monat (für 100 Artikel pro Monat)

Benutzerdefinierte Domain und weiße Beschreibung: $30 pro Monat

ProProfs Knowledge Base Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (25+ Bewertungen)

: 4.6/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25+ Bewertungen)

3. Dokument360

Über Dokument360 Document360 ist eine KI-gestützte Wissensdatenbank-Plattform. Die IT-Dokumentationssoftware ermöglicht es Ihnen, umfassende Dokumentationen für Ihre Mitarbeiter und Kunden zu erstellen, die Sie öffentlich oder privat freigeben können. Mit einem intuitiven Autorentool können Sie die Software an Ihre Dokumentationsanforderungen anpassen.

Document360 beste Features:

Erweiterte Suchoptionen machen es internen und externen Kunden leicht, den gewünschten Speicherort zu finden

Ein Autorentool bietet umfangreiche benutzerdefinierte Optionen, damit Sieihre Dokumentation kennzeichnen, Vorlagen verwenden und den Inhalt an Ihre Bedürfnisse anpassen

Es stehen zahlreiche Integrationsoptionen zur Verfügung, um die Wissensdatenbank mit Ihrem Helpdesk, Chatbots, Analysetools und mehr zu verbinden

Document360 Beschränkungen:

Zurzeit ist keine mobile Anwendung verfügbar, Sie müssen also auf Ihrem Desktop arbeiten

Document360 Preise:

Free

Standard : $199 pro Projekt pro Monat

: $199 pro Projekt pro Monat Professionell : $399 pro Projekt pro Monat

: $399 pro Projekt pro Monat Business : $529 pro Projekt pro Monat

: $529 pro Projekt pro Monat Unternehmen: $599 pro Projekt pro Monat

Document360 Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (360+ Bewertungen)

: 4.7/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4. Confluence

Über Zusammenfluss Confluence stammt vom Atlassian-Team und ist ein beliebtes Dokumentationstool für Teams, die Wissensdatenbanken erstellen, freigeben und gemeinsam nutzen möchten. Obwohl es sich um ein Projektmanagement-System handelt, verfügt es über einige starke Features, die es zu einem hervorragenden tool für die IT-Dokumentation machen.

Confluence beste Features:

Es ermöglicht Ihnen, ein strukturiertes Content-Management-System für verschiedene Projekte, Teams, Abteilungen oder Softwarepakete zu erstellen

Sie können es mit anderen Atlassian-Produkten wie Jira und Trello integrieren, um noch mehr Funktionen zu nutzen

Mit den umfangreichen Berechtigungen können Sie genau steuern, wer Ihre IT-Dokumentation ansieht, bearbeitet oder kommentiert

Confluence-Einschränkungen:

Diese Software stellt hohe Anforderungen an die Hardware, so dass Sie möglicherweise beträchtliche IT-Ressourcen aufwenden müssen, um sie am Laufen zu halten

Confluence-Preise:

Free : für bis zu 10 Benutzer und 2 GB Dateispeicher

: für bis zu 10 Benutzer und 2 GB Dateispeicher Standard : $5,75 pro Benutzer pro Monat

: $5,75 pro Benutzer pro Monat Premium : $11 pro Benutzer pro Monat

: $11 pro Benutzer pro Monat Enterprise: für einen benutzerdefinierten Preis anrufen

Confluence Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (3.600+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

5. Whatfix

Über Whatfix Whatfix ist eine Plattform für die digitale Einführung, die Ihre IT-Dokumentationseffekte ergänzen kann. Mit Whatfix können Sie Anleitungen auf dem Bildschirm und interaktive Hilfestellungen erstellen, die Benutzern helfen, neue Software, Hardware oder IT-Systeme in Betrieb zu nehmen. Es kann die Akzeptanz erhöhen, indem es die Benutzer dabei unterstützt, die Tools in ihrem Tech-Stack vollständig zu nutzen.

Whatfix beste Features:

Sie können interaktive Walk-Throughs erstellen, in denen Benutzer lernen, wie sie Software und Tools in ihrem Tech-Stack verwenden

Sie können eine Self-Service-Wissensdatenbank innerhalb Ihrer Softwareanwendungen aufbauen, einschließlich FAQs, Anleitungen zur Fehlerbehebung und How-to-Videos

Sie können analysieren, wie Benutzer mit Ihren Anleitungen interagieren, was Ihrer IT-Abteilung helfen kann, herauszufinden, wo Benutzer mehr Unterstützung benötigen

Whatfix-Einschränkungen:

Whatfix eignet sich am besten für die Einführung von Software, ist aber möglicherweise nicht so gut für IT-Abteilungen geeignet, die Lösungen für Hardware und andere IT-Infrastrukturen dokumentieren müssen

Whatfix-Preise:

Kontakt für einen benutzerdefinierten Preis

Whatfix Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (290+ Bewertungen)

: 4.6/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

6. SuperOps.ai

Über SuperOps.ai SuperOps.ai ist eine neue Softwareoption für die IT-Dokumentation, die sich nahtlos in Ihr bestehendes PSA-RMM-Ökosystem einfügt. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen die Erstellung von Dokumentationen mit intelligenten Zugriffssteuerungsoptionen, sodass jeder die benötigten Informationen zur Hand hat.

SuperOps.ai beste Features:

Es lässt sich in bestehende PSA-RMM-Produkte integrieren und bietet Ihnen ein leistungsstarkes Dokumentationstool, ohne dass Sie eine weitere Anwendung verwalten müssen

Hervorragende Einhaltung des SOC 2-Sicherheitsrahmens zum Schutz sensibler Informationen

Benutzerdefinierte Dokumentstrukturen ermöglichen es Ihnen, Ihre IT-Dokumentation auf der Grundlage Ihrer Workflows, Teams oder Prozesse zu organisieren

SuperOps.ai Grenzen:

Einige Features befinden sich noch in der Entwicklung, daher können Benutzer auf Störungen im System stoßen

SuperOps.ai Preise:

Nur Standard-PSA : $59 pro Monat

: $59 pro Monat Nur Standard-RMM : $79 pro Monat

: $79 pro Monat Pro : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Super: $129 pro Monat

SuperOps.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

7. Nuclino

Über Nuclino Nuclino ist eine Cloud-basierte Plattform für die Zusammenarbeit, die auch eine hilfreiche Dokumentationslösung darstellt. Teams können erstellen, organisieren und an Projekten zusammenarbeiten wie z. B. Wissensdatenbanken, IT-Dokumentation und Wikis. Es hat ein übersichtliches Design, das einfach zu erlernen und schnell zu benutzen ist.

Nuclino beste Features:

Hervorragende Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen es mehreren Mitgliedern eines Teams, gleichzeitig an der Dokumentation zu arbeiten, was sich hervorragend für das Freigeben von Wissen eignet

Mit der Versionshistorie können Sie Änderungen nachverfolgen, einschließlich gemeinsamer Aktivitäten, und wissen, wer Bearbeitungen oder Kommentare vorgenommen hat

Beeindruckende Suchoptionen ermöglichen es Ihnen, die benötigten Informationen in Ihrer Wissensdatenbank schnell zu finden

Nuclino Limits:

Die Integrationsmöglichkeiten sind bei Nuclino weniger gut als bei anderen Dokumentationsprogrammen

Nuclino Preise:

Free

Standard : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Premium: $10 pro Benutzer pro Monat

Nuclino Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (20+ Bewertungen)

: 4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

8. ClickHelp

Über ClickHelp ClickHelp ist ein webbasiertes Dokumentationstool für die Erstellung, Verwaltung und Organisation von technischer Dokumentation. Es bietet eine robuste webbasierte Autorenplattform, auf der Teams gemeinsam Dokumentation erstellen können, einschließlich hervorragender Migrationstools zum Importieren vorhandener Informationen.

ClickHelp beste Features:

Die webbasierte Autorenplattform ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit in Echtzeit bei der Erstellung und Bearbeitung von IT-Dokumentation

Mit den Single-Source-Publishing-Optionen können Sie Ihre Online-Dokumentation einmal erstellen und dann mehrere Projekte als Websites, PDFs oder ein Online-Hilfesystem veröffentlichen

Branding-Optionen sorgen dafür, dass Ihre Online-Dokumentation der Ästhetik Ihres Unternehmens entspricht

ClickHelp-Einschränkungen:

Die Plattform bietet eine Vielzahl großartiger Tools, aber es gibt auch eine steile Lernkurve, um zu verstehen, wie sie alle zu verwenden sind

ClickHelp-Preise:

Starter : $175 pro Monat

: $175 pro Monat Wachstum : $285 pro Monat

: $285 pro Monat Professionell: $580 pro Monat

ClickHelp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.8/5 (60+ Bewertungen)

: 4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

9. Doxygen

Über Doxygen Doxygen ist zwar keine traditionelle Dokumentationslösung, aber ein hervorragendes Tool zur Dokumentation von Code. Neben der Erstellung von Dokumentation in Softwareentwicklungsprojekten kann es auch für andere softwarebezogene Aspekte Ihrer IT-Infrastruktur hilfreich sein.

Doxygens beste Features:

Es generiert automatisch Dokumentationen für verschiedene Code-Sprachen, wie z. B. C++ und Java, was für die Dokumentation von APIs (Application Programming Interface) hilfreich ist

Mithilfe der Querverweisfunktionen können Sie Hyperlinks in Ihrer Dokumentation erstellen, um umfassendere Ressourcen anzubieten

Entwickler können die Dokumentation mit Beschreibungen und Anwendungsbeispielen versehen, um die API-Dokumentation zu verdeutlichen

Doxygen-Einschränkungen:

Doxygen ist ein Tool für die Dokumentation von Quellcode und eignet sich daher möglicherweise nicht für andere interne Dokumentationsanforderungen

Doxygen-Preise:

Free

Doxygen Bewertungen und Rezensionen:

Keine verfügbar

10. GitHub und Jekyll

Über GitHub Man mag GitHub nicht als Dokumentationssystem betrachten, aber es kann ein großartiges IT-Dokumentationstool sein, wenn man es mit Jekyll verwendet.

GitHub ist eine webbasierte Plattform, die Entwickler hauptsächlich für kollaborative Software entwicklung, Nachverfolgung von Änderungen und Speicherung von Code. Jekyll ist ein Website-Generator, der Text mithilfe von Vorlagen und Markdown-Dateien in eine Website oder einen Blog verwandeln kann. Durch die gemeinsame Nutzung dieser beiden Tools können Teams, die mit GitHub arbeiten, schnell eine benutzerfreundliche Website für ihre IT-Dokumentation erstellen.

GitHub und Jekyll beste Features:

Beide Plattformen unterstützen Markdown, das Sie zur Erstellung technischer Dokumentationen verwenden können

Da GitHub Pages kostenlose Hosting-Dienste anbietet, können Sie Ihre IT-Dokumentation veröffentlichen, ohne für zusätzliches Hosting zu bezahlen

Jekyll automatisiert einen Großteil des Prozesses, sodass Sie Markdown-Dateien in wenigen Minuten in HTML umwandeln können

GitHub und Jekyll Limits:

Benutzer benötigen ein gewisses Maß an technischem Know-how, um GitHub-Aktivitäten in brauchbare IT-Dokumentation umzuwandeln

GitHub und Jekyll Preise:

Free

Team : $4 pro Benutzer pro Monat

: $4 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $21 pro Benutzer pro Monat

GitHub- und Jekyll-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,800+ Bewertungen)

IT-Dokumentation auf einfache Weise erstellen

Die Wahl der richtigen IT-Dokumentationssoftware trägt dazu bei, dass interne und externe Benutzer über die entscheidenden Informationen verfügen, damit Ihre IT-Infrastruktur funktioniert. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie das passende IT-Dokumentationstool für Ihren Workflow finden können.

Wenn Sie auf der Suche nach einer vielseitigen All-in-One-Lösung sind, die die IT-Dokumentation vereinfacht, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Mit ClickUp können Sie eine Dokumentenmanagement-Lösung nahtlos in Ihren Workflow im Projektmanagement integrieren. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung, Organisation und Zusammenarbeit bei der Dokumentation.

Optimieren Sie Ihre IT-Abläufe und melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp Konto an, um die Vorlagen, Spaces und KI-Tools die Ihre Aufgaben im Bereich der Dokumentation zu einem Kinderspiel machen.