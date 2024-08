10 beste UX-Design-Bücher, die jeder Designer im Jahr 2024 lesen sollte

UX-Design hat in Technologieunternehmen eine zentrale Phase eingenommen und wird oft als Synonym für gute Geschäfte verwendet. Instanz, zum Beispiel Airbnb eigenschaften gutes UX-Design für seine Transformation von einem gescheiterten Startup zu einem milliardenschweren Geschäft.

Die Karriereseiten sind voll mit Stellenangeboten für UX-Designer. Es ist offensichtlich, dass Unternehmen ihre Gewinnmargen mit dem Benutzererfahrungsdesign (UX) verknüpfen können.

Als UX-Designer müssen Sie mit den aufkommenden Trends und Best Practices auf dem Laufenden sein, um Ihren Burggraben zu bauen. Eine Möglichkeit, UX-Design effizient zu gestalten, ist das Lesen von Büchern, die von Branchenexperten geschrieben wurden. Die Investition in UX-Design-Bücher gibt Ihnen kreatives Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass Sie Ihre beruflichen Ziele engagiert und motiviert verfolgen.

Hier stellen wir Ihnen 10 UX-Bücher vor, die Sie unbedingt lesen sollten und die Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Egal, ob Sie ein aufstrebender Designer oder ein erfahrener Profi sind, die hier besprochenen Prinzipien helfen Ihnen auf Ihrer Lernreise.

Top 10 der wichtigsten UX-Design-Bücher für Designer

1. Lean UX: Anwendung der Lean-Prinzipien zur Verbesserung der Benutzererfahrung

Über das Buch

Autor(en) : Josh Seiden und Jeff Gothelf

: Josh Seiden und Jeff Gothelf Jahr der Veröffentlichung : 2013

: 2013 Geschätzte Lesezeit : 3 Stunden

: 3 Stunden Empfohlenes Niveau : Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene

: Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 148

: 148 Bewertungen 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Dieses Buch deckt drei Hauptbereiche ab: eine Einführung in Lean UX und seine Grundprinzipien, den Lean UX-Designprozess und die Integration von Lean UX in Organisationen.

Lernen Sie die Grundprinzipien für den Aufbau eines benutzerzentrierten Designs kennen, z. B. funktionsübergreifende Zusammenarbeit, Lernen vor Wachstum und die Berechtigung zum Scheitern. In den folgenden Abschnitten wird der auf agilen Prinzipien und Design Thinking basierende Prozess des User Experience Design vertieft.

Das Buch gibt Einblicke in das UX-Design durch die "Lean"-Linse und zeigt auf, was wesentlich ist und was entfernt oder ersetzt werden kann.

Insgesamt ist Lean UX eine praktische Ressource für UX-Designer, Softwareentwickler, Produktmanager, Unternehmer und alle, die an der Entwicklung erfolgreicher Technologieprodukte interessiert sind.

"Unser Ziel ist es nicht, ein Produkt zu entwickeln, sondern etwas in der Welt zu verändern - ein Ergebnis zu erzielen. Es ist oft der Fall, dass Teams, die in agilen Prozessen arbeiten, nicht zurückgehen, um die Benutzeroberfläche der Software zu verbessern." - Josh Seiden

Die wichtigsten Erkenntnisse

Ausrichtung der UX-Designprinzipien auf den Designprozess durch schnelle Iterationen und kontinuierliches Feedback statt langwieriger Planung im Vorfeld

Design Teams sollten sich darauf konzentrieren, Hypothesen über das Verhalten der Benutzer aufzustellen, Experimente zu entwerfen, um diese Hypothesen zu testen, und ihre Annahmen zu validieren

Was die Leser sagen

"Normalerweise finde ich, dass diese Art von UX-Design-Büchern nicht genügend Beispiele bietet, aber in diesem Fall haben die Verfasser konkrete Beispiele aus ihrer eigenen Arbeit angeboten."

2. UX for Beginners: Ein Crashkurs in 100 kurzen Lektionen

Über das Buch

Autor(en) : Joel Marsh

: Joel Marsh Jahr der Veröffentlichung : 2016

: 2016 Geschätzte Lesezeit : 4 Stunden 15 Minuten

: 4 Stunden 15 Minuten Empfohlenes Niveau : Anfänger und Fortgeschrittene

: Anfänger und Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 255

: 255 Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



'UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons" von Joel Marsh ist ein umfassender und leicht zugänglicher Leitfaden, der das UX-Design für Neueinsteiger auf diesem Feld vereinfacht.

Anhand von 100 prägnanten Lektionen in UX-Ressourcen gibt Marsh einen praktischen und ansprechenden Überblick über die wichtigsten universellen UX-Prinzipien für Anfänger.

Das Buch beginnt mit einem grundlegenden Verständnis von UX-Design und dem, was jeder Designer wissen muss, um erfolgreiche benutzerzentrierte Produkte zu entwickeln kreative Apps .

Weitere Themen sind Benutzerpsychologie, Benutzerforschung, Personas und die Bedeutung des Einfühlungsvermögens in Benutzer anhand von Beispielen aus der Praxis.

"_Alles hat eine Benutzererfahrung. Ihre Aufgabe ist es nicht, das Benutzererlebnis zu schaffen. Ihre Aufgabe ist es, es gut zu machen." - Joel Marsh

Die wichtigsten Erkenntnisse

UX-Design ist iterativ. Nehmen Sie ein beliebiges Beispiel aus dem wirklichen Leben eines UX-Projekts, das auf der Grundlage des Feedbacks der Benutzer kontinuierlich verbessert wird. Dieser iterative Ansatz entspricht der dynamischen und sich weiterentwickelnden Natur digitaler Erlebnisse und unterstreicht die Notwendigkeit von Flexibilität und Reaktionsfähigkeit im UX-Design

Was die Leser sagen

"Heutzutage ist es schwer, UX-Design-Bücher zu finden, die direkt auf den Punkt kommen und uns nicht dazu zwingen, die Lebensgeschichte des Verfassers zu erfahren oder alle seine persönlichen Gegenmittel zu hören. Dieses UX-Buch ist fantastisch für Anfänger, die die Grundlagen der Gestaltung von Benutzeroberflächen erlernen wollen."

3. Das Benutzererfahrungsteam: Ein Überlebensleitfaden für Forschung und Design

Über das Buch

Autor(en) : Leah Buley

: Leah Buley Jahr der Veröffentlichung : 2013

: 2013 Geschätzte Lesezeit : 4 Stunden 20 Minuten

: 4 Stunden 20 Minuten Empfohlenes Niveau : Mittelstufe

: Mittelstufe Anzahl der Seiten : 246

: 246 Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



In The User Experience Team of One geht Buley auf die Herausforderungen ein, mit denen UX-Designer konfrontiert sind, wenn sie unabhängig in Unternehmen ohne eigene UX-Teams arbeiten.

Der Verfasser rät Solo-UX-Designern, eine strategische Denkweise anzunehmen und gleichzeitig einfallsreich, proaktiv und widerstandsfähig zu werden.

Dieses Buch ist ein hervorragendes Hilfsmittel in der UX-Karriere für alle, die praktische Ratschläge suchen, um trotz begrenzter Ressourcen oder Unterstützung durch ein Team erfolgreich zu sein.

in einem zunehmend digitalen Zeitalter hilft uns die Gestaltung von Produkten mit Blick auf echte Menschen dabei, sicherzustellen, dass die Technologie auf menschliche Weise in unser Leben integriert wird. Es ist eine Stimme der Vernunft, die dafür plädiert, dass Produkte und Technologie unsere grundlegende Menschlichkeit unterstützen und sogar bereichern können."_ - Leah Buley

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Richten Sie Ihren Aufwand für das UX-Design an den Zielen des Business aus, um den Wert der Benutzererfahrung bei der Gestaltung von Benutzeroberflächen überzeugend darzulegen und Ihre Arbeit in Gang zu setzendesign-Prozess #### Was die Leser sagen

"Als jemand, der versucht, seine Karriere in der UX-Forschung und/oder im Design zu beginnen, liebe ich die "Wenn Sie nur eine Sache zu erledigen"-Abschnitte am Ende eines jeden Kapitels!!"

4. Refactoring UI von Adam Wathan und Steve Schoger

Über das Buch

Autor(en) : Adam Wathan und Steve Schoger

: Adam Wathan und Steve Schoger Jahr der Veröffentlichung : 2018

: 2018 Geschätzte Lesezeit : 4 Stunden 11 Minuten

: 4 Stunden 11 Minuten Empfohlenes Niveau : Fortgeschrittene

: Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 252

: 252 Bewertungen 4.7/5 (Goodreads)



Refactoring UI bietet praktische Ratschläge zur Verbesserung des UI-Designs, selbst mit einem begrenzten technischen Hintergrund. Das Buch behandelt verschiedene Aspekte des UI-Designs, darunter Farbschemata, Typografie, Abstände und Layout.

Unabhängig davon, ob Sie Produktmanager oder UX-Designer sind, behandelt dieses Buch UX-Schreibprinzipien und menschliches Verhalten, das sich auf Kaufentscheidungen auswirkt. Die Verfasser führen den Leser durch Vorher-Nachher-Beispiele, die zeigen, wie kleine, absichtliche Änderungen die visuelle Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit einer Benutzeroberfläche erheblich verbessern.

Das Buch behandelt grundlegende UX-Designprinzipien wie Benutzertests, Produktmanagement, grundlegende visuelle Aspekte und die zielgerichtete Designmethode.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Konzentrieren Sie sich auf außergewöhnliche Benutzererlebnisse und Design. Konsistente Ausrichtung, Präzision und Aufmerksamkeit für kleine Elemente werten Ihr Design auf und tragen zu einem ausgefeilten und professionellen Look bei

Was die Leser sagen

"Eine ausgezeichnete Anleitung, wie man einfache Designentscheidungen trifft, die das eigene Design erheblich verbessern können. Keine Floskeln; 100 % Signal, 0 % Rauschen."

5. Befragung von Benutzern: Wie man überzeugende Einsichten gewinnt

Über das Buch

Autor(en) : Steve Portigal

: Steve Portigal Jahr der Veröffentlichung : 2013

: 2013 Geschätzte Lesezeit : 2 Stunden 55 Minuten

: 2 Stunden 55 Minuten Empfohlenes Niveau : Mittelstufe

: Mittelstufe Anzahl der Seiten : 176

: 176 Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Betrachten Sie dieses Buch als Ihren umfassenden Leitfaden für Design-Projekte. Es leitet Sie bei der Befragung von Benutzern an, um die Perspektive des Designers zu erweitern.

Das Buch deckt den gesamten Interviewprozess ab, von der Planung und Vorbereitung bis zur Durchführung der Interviews und der Datenanalyse. Benutzererlebnisdesigner sollten etwas über die menschliche Psychologie von Interviews, die Bedeutung von Empathie und aktivem Zuhören lernen und eine angenehme Umgebung für die Teilnehmer schaffen.

Abschließend erklärt der Verfasser, dass die meisten UX-Designer die Fähigkeit kultivieren müssen, rohe Interviewdaten in überzeugende Erzählungen umzuwandeln, die bei den Stakeholdern Anklang finden und ein besseres Verständnis und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.

geschichten sind der Ort, an dem die reichsten Einsichten liegen, und Ihr Ziel ist es, in jedem Interview zu diesem Punkt zu gelangen." - Steve Portigal

Die wichtigsten Erkenntnisse

UX-Designer der neuen Generation sollten die universellen Prinzipien der Empathie, des aktiven Zuhörens bei der Durchführung von Nutzerforschung und des Geschichtenerzählens beherrschen, um Erkenntnisse über die Benutzer zu vermitteln

Was die Leser sagen

"Es ist super praktisch, inspirierend, und ich werde es an jeden weitergeben, mit dem ich auf meiner Reise spreche. Ich wollte das nur weitergeben, da ich viele "UX"-"Forschungs"-Bücher gelesen habe und dieses jetzt ganz oben auf meiner Liste steht."

6. Bring mich nicht zum Nachdenken (Revisited)

Über das Buch

Autor(en) : Steve Krug

: Steve Krug Jahr der Veröffentlichung : 2015

: 2015 Geschätzte Lesezeit : 3 Stunden 19 Minuten

: 3 Stunden 19 Minuten Empfohlenes Niveau : Mittelstufe und Fortgeschrittene

: Mittelstufe und Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 216

: 216 Bewertungen 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dieses UX-Design-Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Web-Usability. In dieser überarbeiteten Ausgabe aktualisiert und erweitert Krug seine klassische Arbeit und bietet unschätzbare Einblicke und ein besseres Verständnis für die Gestaltung benutzerfreundlicher Websites, bei denen Einfachheit und Klarheit im Vordergrund stehen.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass gut gestaltete Websites intuitiv sein sollten und den Benutzern nur einen minimalen kognitiven Aufwand abverlangen. Krug betont, dass unnötige Komplexität auf einer digitalen Schnittstelle vermieden werden sollte, damit Benutzer schnell finden, was sie suchen.

Weitere Themen sind das Navigationsdesign, das Layout der Seiten und die Bedeutung klarer visueller Hinweise. Der Verfasser stellt das "Happy Talk"-Konzept vor - unnötige Anweisungen und Informationen, die Benutzer in der Regel ignorieren - und rät zur Straffung der Inhalte, um eine optimale Einbindung der Benutzer zu erreichen.

Ein wichtiger Aspekt der UX-Prinzipien besteht darin, zu beurteilen, ob Ihr Publikum den Zweck der Webseite innerhalb von fünf Sekunden nach deren Ansicht erkennt.

es spielt keine Rolle, wie oft ich klicken muss, solange jeder Klick eine gedankenlose, eindeutige Entscheidung ist." - Steve Krug

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Entwerfen Sie ein einfaches und übersichtliches Design, um die kognitive Belastung des Benutzers zu minimieren. Stellen Sie die Intuitivität in den Vordergrund, damit die Benutzer lernen, sich auf der Website ohne unnötige Komplexität zurechtzufinden

Was die Leser sagen

"Es ist wirklich ein Buch, das den Test der Zeit bestehen kann, trotz aller drei Iterationen behält es den Ton und die Botschaft bei: gutes Webdesign beginnt mit dem Instinkt des Benutzers."

7. The Design of Everyday Things: Überarbeitete und erweiterte Ausgabe

Über das Buch

Autor(en) : Don Norman

: Don Norman Jahr der Veröffentlichung : 2013

: 2013 Geschätzte Lesezeit : 5 Stunden 30 Minuten

: 5 Stunden 30 Minuten Empfohlenes Niveau : Fortgeschrittene

: Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 368

: 368 Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Als UX-Designer wissen Sie, dass sich einige Usability-Prinzipien ständig weiterentwickeln. Der Verfasser taucht tief in die kognitive Psychologie der Benutzererfahrung ein, in aktuelle Designherausforderungen und wie erfolgreiche UX-Designs klare Hinweise auf ihre Funktionen geben.

Was erfahrene Designer von Anfängern unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, zwischen "Benutzer-Fehlern" und "Design-Fehlern" zu unterscheiden Der Schlüssel zur Gestaltung intuitiver und benutzerfreundlicher Produkte liegt in der Minimierung von Benutzerfehlern und der Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines schlechten Interaktionsdesigns.

design ist eigentlich ein Akt der Kommunikation, was bedeutet, dass man ein tiefes Verständnis für die Person haben muss, mit der der Designer kommuniziert" - Don Norman

Die wichtigsten Erkenntnisse

Wenn Benutzer Fehler machen, ist das oft das Ergebnis von schlechtem Design und nicht von Inkompetenz der Benutzer. Designer sind dafür verantwortlich, Produkte zu entwerfen, die mit den mentalen Modellen und Erwartungen der Benutzer übereinstimmen und so die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringern

Was die Leser sagen

"Schauen Sie sich um. Tragischerweise trägt das Gerät, auf dem Sie diese Rezension lesen, wahrscheinlich die Missbildungen einer Generation von Designern, die nie dazu gekommen sind, dieses Buch oder seine Originalausgabe zu lesen. Wäre ich für einen Tag König, müssten alle Designer ihre Stifte und Griffel niederlegen, bis sie Herrn Normans MAGNUM OPUS von vorne bis hinten gelesen haben. Von da an könnten sie ihre Arbeit wieder aufnehmen, und es gäbe viel Jubel."

8. Hooked: Wie man gewohnheitsbildende Produkte herstellt

Über das Buch

Autor(en) : Nir Eyal

: Nir Eyal Jahr der Veröffentlichung : 2014

: 2014 Geschätzte Lesezeit : 2 Stunden 30 Minuten

: 2 Stunden 30 Minuten Empfohlenes Niveau : Mittelstufe und Fortgeschrittene

: Mittelstufe und Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 256

: 256 Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



{Via_} Amazon Hooked von Nir Eyal ist eine UX-Bibel, die die Psychologie hinter der Entwicklung von Produkten erforscht, die Gewohnheiten bilden. Eyal stellt das "Hook-Modell" vor, einen Vier-Schritte-Prozess, der entwickelt wurde, um Produkte zu entwickeln, mit denen sich Benutzer wiederholt beschäftigen. Das Modell besteht aus Auslöser, Aktion, variabler Belohnung und Investition, um die Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen und ihnen gerecht zu werden.

Der Verfasser unterstützt sein Modell mit praktischen Beispielen und Fallstudien, die zeigen, wie Unternehmen wie Facebook und Instagram das oben genannte Modell nutzen, um Produkte zu entwickeln, denen die Benutzer nicht widerstehen können. Das Buch ist ein praktischer Leitfaden für Produktvermarkter, UX- und Produktdesigner sowie für Unternehmer, die Produkte entwickeln wollen, die dauerhafte Gewohnheiten bilden.

alle Menschen sind motiviert, Vergnügen zu suchen und Schmerz zu vermeiden, Hoffnung zu suchen und Angst zu vermeiden, und schließlich soziale Akzeptanz zu suchen und Ablehnung zu vermeiden" - Nir Eyal

Die wichtigsten Erkenntnisse

Anstatt immer die gleiche Belohnung zu bieten, sollten Sie für Abwechslung sorgen, um die Benutzer zu beschäftigen und neugierig zu machen. Diese Variabilität löst die Vergnügungszentren des Gehirns aus und verstärkt die Gewohnheitsschleife, so dass die Benutzer eher zu dem Produkt zurückkehren

Was die Leser sagen

"Eines der besten Bücher, die ich seit langem darüber gelesen habe, wie Tech-Unternehmen ihre süchtig machenden Produkte entwickeln. Nirs Modell ermöglicht es Ihnen, ein Produkt zu entwickeln, das Benutzer anzieht und Ihnen zeigt, was Sie zu erledigen haben, um sie zu halten."

9. Raketenchirurgie leicht gemacht

Über das Buch

Autor(en) : Steve Krug

: Steve Krug Jahr der Veröffentlichung : 2009

: 2009 Geschätzte Lesezeit : 2 Stunden und 40 Minuten

: 2 Stunden und 40 Minuten Empfohlenes Niveau : Anfänger bis Mittelstufe

: Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten : 161

: 161 Bewertungen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy ist ein benutzerfreundlicher Leitfaden, der es Designern und Entwicklern ermöglicht, Usability-Tests für Web- und mobile Schnittstellen nahtlos in ihren Arbeitsablauf zu integrieren.

Der Verfasser geht auf die Grundlagen von Usability-Tests, die Planung und Durchführung von Tests und die Überwindung der häufigsten Fallstricke ein.

ja, es gibt Dinge, die man nur lernen kann, wenn man die Zielgruppe bei der Nutzung der Website beobachtet. Aber es gibt auch viele Dinge, die man lernen kann, indem man fast jeden bei der Nutzung der Website beobachtet. Wenn Sie damit beginnen, Usability-Tests zu erledigen, wird Ihre Website wahrscheinlich viele schwerwiegende Probleme enthalten, auf die "fast jeder" stoßen wird, so dass Sie anfangs viel lockerer rekrutieren können."_ - Steve Krug

Die wichtigsten Erkenntnisse

Legen Sie einen klaren Rahmen für die Planung und Durchführung von Usability-Tests fest, ohne dass aufwendige Setups erforderlich sind. Auf diese Weise können Sie jeden UX-Designer in Ihrem Team dazu ermutigen, regelmäßig kleine Tests mit echten Benutzern durchzuführen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Was die Leser sagen

"Genau wie "Don't Make Me Think" ist dies ein prägnantes, leicht zu lesendes und wertvolles Buch, das jeder im Produktmanagement und in der Softwareentwicklung lesen sollte. Ich konnte es nicht aus der Hand legen, bis ich es vor der Landung auf einem 6-stündigen Flug beendet hatte."

10. Das Paradox der Wahl: Warum mehr weniger ist

Über das Buch

Autor(en) : Barry Schwartz und Ken Kliban

: Barry Schwartz und Ken Kliban Jahr der Veröffentlichung : 2010

: 2010 Geschätzte Lesezeit : 3 Stunden 41 Minuten

: 3 Stunden 41 Minuten Empfohlenes Niveau : Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene

: Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene Anzahl der Seiten : 265

: 265 Bewertungen 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Dieses UX-Buch untersucht die psychologischen Auswirkungen der vielen Wahlmöglichkeiten auf die menschliche Entscheidungsfindung und das Wohlbefinden. Schwartz argumentiert, dass Wahlmöglichkeiten zwar allgemein als positiver Aspekt des modernen Lebens angesehen werden, ein Übermaß an Optionen jedoch zu Entscheidungslähmung, Angst und Unzufriedenheit führt.

Das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten führt zu Entscheidungsmüdigkeit, Bedauern und einer ständigen Suche nach perfekten Optionen. Höchstwahrscheinlich brauchen Ihre Benutzer Hilfe, um Entscheidungen zu treffen und sich verschiedenen Wahlmöglichkeiten zu stellen.

Eine Limitierung der Auswahlmöglichkeiten und eine "Gut genug"-Mentalität können die negativen Auswirkungen übermäßiger Optionen abmildern.

Das Paradox der Wahl stellt die Notion in Frage, dass mehr Wahlmöglichkeiten zu mehr Glück führen, und bietet Einblicke in die Komplexität der Entscheidungsfindung in einer Welt des Überflusses.

wählen lernen ist schwer. Zu lernen, gut zu wählen, ist noch schwieriger. Und zu lernen, in einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten eine gute Wahl zu treffen, ist noch schwieriger, vielleicht zu schwierig."_ - Barry Schwartz

Die wichtigsten Erkenntnisse

Vereinfachen Sie bei der Produktgestaltung die Auswahlmöglichkeiten und reduzieren Sie die Zahl der Optionen. Akzeptieren Sie, dass es nicht nur eine beste Wahl gibt und dass gute Ergebnisse das Ergebnis vernünftiger Entscheidungen sind

Was die Leser sagen:

"Ein Muss für jeden, der sich für "Entscheidungsfindung" interessiert. Ein fantastisches Buch darüber, warum mehr weniger ist (oder weniger mehr)."

