Unverzichtbare Onboarding-Dokumente zur Gewährleistung einer reibungslosen Integration neuer Mitarbeiter

Der Onboarding-Prozess kann über den Erfolg eines neuen Mitarbeiters in seiner Rolle entscheiden.

In seinem 2023 Forschung das Beratungsunternehmen Korn Ferry befragte Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz innerhalb von sechs bis zwölf Monaten kündigten. Als Gründe für ihre Entscheidung erwähnten die Befragten Faktoren wie das Gefühl, von der Unternehmenskultur abgekoppelt zu sein, und eine schlechte Einarbeitungszeit.

Onboarding-Dokumente können Ihnen helfen, vom ersten Tag an gründlich und transparent mit Ihren neuen Mitarbeitern umzugehen. Neben den obligatorischen steuerlichen Formularen und Arbeitsverträgen gibt es noch viele andere hilfreiche Dokumente, die Sie bei der Einstellung berücksichtigen sollten. Wenn sie sorgfältig vorbereitet und organisiert sind, können sie den Mitarbeitern helfen, sich mühelos in der neuen Arbeitsumgebung zurechtzufinden. 🧭

In diesem Artikel gehen wir auf die verschiedenen Arten von Dokumenten ein, die Sie in Ihren Onboarding-Prozess einbeziehen sollten, von rechtlichen und steuerlichen Formularen bis hin zu Organigrammen, Prozesshandbüchern und Vertraulichkeitsvereinbarungen. Außerdem stellen wir eine umfassende Plattform für Produktivität und Projektmanagement vor, mit der das Erstellen und Organisieren von Onboarding-Papieren ein Kinderspiel ist.

Bedeutung von Onboarding-Dokumenten für Mitarbeiter

Ähnlich wie client-Einführung onboarding ist der Prozess der Eingliederung eines neuen Mitarbeiters in ein Unternehmen. Er hilft dem Mitarbeiter bei der Vorbereitung auf die Arbeit und führt ihn in die Unternehmenskultur ein.

Ein reibungsloser onboarding-Prozess für Mitarbeiter kann die Motivation, Produktivität und Arbeitszufriedenheit steigern. Darüber hinaus haben Unternehmen mit gut durchdachten Onboarding-Prozessen in der Regel eine niedrigere Fluktuationsrate.

Die Dokumentation spielt eine entscheidende Rolle im Onboarding-Prozess. Sie wird in der Regel von einem personalabteilung (HR) spezialist, Manager oder der Eigentümer des Geschäfts.

Onboarding-Dokumente sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern können auch die Integration effizienter gestalten. Sie helfen dem Mitarbeiter, das Unternehmen und seine Rolle schnell und einfach kennenzulernen, und unterstützen ihn während und nach dem Onboarding. 📃

Rechtliche und steuerliche Onboarding-Dokumente

Die rechtlichen Formulare sollten auf Ihrer Liste der Einstellungsunterlagen für neue Mitarbeiter an erster Stelle stehen. Schließen Sie sie innerhalb weniger Tage nach dem Startdatum des Mitarbeiters ab, um rechtliche Probleme und Geldstrafen zu vermeiden.

W-4 Formular

Der Arbeitnehmer muss ein Formular für die Bundeseinkommenssteuer namens W-4 abschließen. Zu erledigen ist die Angabe des Status des Steuereinbehalts, der sich auf Beiträge wie Sozialversicherung und Medicare auswirkt.

Das Formular W-4 informiert die Bundessteuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) darüber, wie viel von der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen werden soll. Es teilt Ihnen auch mit, wie Sie den versteuerten Betrag aufteilen sollen. 💵

Überprüfen Sie vor jedem Gehaltsscheck das aktuelle Formular W-4, um sicherzustellen, dass es mit den Angaben des Mitarbeiters übereinstimmt. Außerdem sollten Sie die Steuerunterlagen aller Mitarbeiter mindestens vier Jahre lang aufbewahren, nachdem der letzte Steuerbetrag fällig oder bezahlt wurde (je nachdem, was später eintritt).

Staatliches W-4 Steuerformular

Die meisten Staaten erheben eine Einkommensteuer. In den folgenden neun müssen Ihre neuen Mitarbeiter außerdem eine Bescheinigung über den Steuereinbehalt ausfüllen:

Alaska Florida Nevada New Hampshire South Dakota Tennessee Texas Washington Wyoming

I-9 Formular und Dokumentation über die Berechtigung zur Arbeit

Das Formular I-9 bestätigt die Berechtigung des neuen Mitarbeiters zur Arbeit in den USA, die von seiner Staatsangehörigkeit, seinem Wohnsitz, seinem Visum und seinem Status bei der Einwanderung abhängt.

Der Mitarbeiter muss das Formular abschließen und innerhalb von drei Tagen nach seinem Startdatum an Sie zurücksenden.

Außerdem muss er Ihnen Arbeitsberechtigungsdokumente vorlegen, z. B:

Geburtsurkunde

Reisepass

Karte des Wohnsitzes

Überprüfen Sie das Formular und die Dokumente, um zu sehen, ob sie alle Anforderungen erfüllen. Sie müssen sie nicht vorlegen, aber Sie müssen sie für den Fall, dass ein Einwanderungsbeamter sie anfordert, in den Akten aufbewahren.

Unternehmensspezifische Onboarding-Dokumente

Die folgenden Dokumente ermöglichen es den neuen Mitarbeitern, sich mit den Richtlinien, der Kultur, den Menschen, den Ereignissen und der Marke des Unternehmens vertraut zu machen.

Mitarbeiterhandbuch

Eine mitarbeiterhandbuch dient als Enzyklopädie der wichtigsten Unternehmensinformationen. Seien Sie bei der Erstellung gründlich und verwenden Sie eine klare Sprache, aber erdrücken Sie die Mitarbeiter nicht mit Informationen.

Einige der häufigsten Elemente des Mitarbeiterhandbuchs sind:

Auftragserklärung: Ein gutes Mitarbeiterhandbuch gibt dem Mitarbeiter einen Überblick über das Unternehmen, seine Ziele und Werte Beschäftigungsinformationen: Enthältzeitpläne für die Arbeitfreizeit- und Überstundenregelungen, Kündigungs- und Entlassungsregelungen und andere technische Einzelheiten Sicherheitsrichtlinien: Erläutert die Sicherheitspraktiken und Notfallverfahren des Unternehmens Richtlinien zum Risikomanagement: Ein Mitarbeiterhandbuch erläutert, wie das Unternehmen mit Arbeitsunfällen, Umweltkatastrophen und anderen Incidents umgeht Verhaltenskodex am Arbeitsplatz: Enthält Richtlinien für das Verhalten am Arbeitsplatz, z. B. die Kleiderordnung oder Richtlinien gegen Diskriminierung und Belästigung Informationen zum Leistungsmanagement: Erläutert die Kriterien, die das Unternehmen zur Leistungsbeurteilung verwendet, dieleistungsbeurteilung zeitleiste und mögliche Ergebnisse, d.h. Beförderungen und Disziplinarmaßnahmen

Sobald der Mitarbeiter das Handbuch gelesen hat, sollte er das Formular unterschreiben. ✍️

Organigramm

Ein organisatorisches Diagramm stellt dem Mitarbeiter die Struktur des Unternehmens vor. Das Diagramm sollte die Namen der Mitarbeiter, ihre Aufgaben und ihre Berichterstellung enthalten. Es kann die interne und funktionsübergreifende Kommunikation erleichtern. Wenn der neue Mitarbeiter eine Frage hat, weiß er anhand des Diagramms, an wen er sich wenden muss. 👥

Markenrichtlinien

Jedes Unternehmen hat eine einzigartige, konsistente Art, sich selbst zu repräsentieren. 🖼️

Die markenrichtlinien-Dokument gibt dem neuen Mitarbeiter Anweisungen zur angemessenen Verwendung von Logos, akzeptierten Schriftarten und Farben sowie zum Schreibstil, den er für Marketingmaterialien oder externe Kommunikation verwenden sollte.

Kalender des Unternehmens

Von wichtigen Meetings und Terminen bis hin zu Feiertagen und team-bildende Ereignisse der Kalender des Unternehmens informiert den neuen Mitarbeiter über die täglichen Aktivitäten. Er ermöglicht es ihm, im Voraus zu planen und seinen persönlichen Zeitplan mit dem des Unternehmens zu synchronisieren. 🗓️

Job-spezifische Onboarding-Dokumente

Verwenden Sie die unten aufgeführten Einarbeitungsunterlagen, um den Mitarbeiter auf seine neue Rolle vorzubereiten.

Brief mit Stellenangebot und Arbeitsvertrag

Bei der letzten vorstellungsgespräch können Sie dem Bewerber die Position anbieten, müssen dies aber schriftlich nachholen.

Das Anstellungsangebot enthält Informationen über die Rolle des neuen Mitarbeiters, z. B. den Titel der Stelle, das Startdatum, die Erwartungen, die Vergütung und die Sozialleistungen. Der Mitarbeiter sollte es sorgfältig lesen und unterschreiben, um die Bedingungen offiziell zu akzeptieren. Mitarbeiterverträge sind in der Regel ausführlicher. Sie können Informationen über den Arbeitsplan, die Aufgaben, die Richtlinien, die Vertraulichkeit und die Kündigungsbedingungen enthalten. Sie ähneln den Mitarbeiterhandbüchern, sind aber prägnanter und auf die Rolle des Mitarbeiters zugeschnitten.

Prozesshandbücher

Ein weiteres wichtiges Element auf der Checkliste für die Einarbeitung von Mitarbeitern ist prozessdokumentation .

Je nach Art der Rolle können Prozesshandbücher als allgemeine Richtlinien oder detailliert aussehen standardarbeitsanweisungen (SOPs) . Dabei handelt es sich um Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Durchführung sich wiederholender Prozesse und die Lösung von Problemen.

Die Bedeutung solcher Mitarbeiterdokumente kann nicht unterschätzt werden. Mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensdokumentation haben sowohl neue als auch bestehende Mitarbeiter eine Wissensbasis, auf die sie bei Problemen zurückgreifen können. Sie kann die Notwendigkeit von Anrufen und Meetings verringern und die Arbeit konzentrierter und effizienter machen.

Für neue Mitarbeiter sollten Sie die Erstellung separater schulungspläne . In diesen Dokumenten sollte erläutert werden, was der Mitarbeiter in den ersten Monaten in seiner neuen Rolle erwarten kann. Sie sollten auch festlegen, wie sich die Aufgaben mit zunehmender Erfahrung des Mitarbeiters verändern können und welche Kriterien für den Aufstieg in höhere Rollen gelten. Während die neue mitarbeiter in der Ausbildung ist und lassen Sie sich von einem Kollegen oder Mentor unterstützen. 👐

Dokumente zur Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen

Bereiten Sie diese Dokumente vor, um eine nahtlose Vergütung zu ermöglichen und die Transparenz der Leistungen zu fördern.

Formular für direkte Einzahlungen

Wenn Sie die Vergütung direkt auf das Konto des Mitarbeiters überweisen wollen, muss dieser ein Formular für die direkte Einzahlung ausfüllen. Damit erfassen Sie die Informationen, die Sie für die Abwicklung der Zahlungen benötigen, z. B. die Angaben zum Konto und die Präferenzen des Mitarbeiters. 🏦

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Daten rechtzeitig vor dem ersten Gehaltsscheck erfassen, damit er rechtzeitig bearbeitet werden kann.

Überblick über die Leistungen

Auch wenn Sie sich von Anfang an über die Leistungen des Unternehmens im Klaren sein sollten, empfiehlt es sich, ein Dokument zu erstellen, das als gemeinsamer Bezugspunkt dienen kann. Enthalten Sie in diesem Dokument Informationen wie:

Freizeit: Geben Sie die Bedingungen fürder PTO-Politik Ihres Unternehmens. Informieren Sie die Mitarbeiter darüber, welche Feiertage sie frei haben, wie viele bezahlte Urlaubstage ihnen zur Verfügung stehen und wie sie ihre Freistellung beantragen können

Geben Sie die Bedingungen fürder PTO-Politik Ihres Unternehmens. Informieren Sie die Mitarbeiter darüber, welche Feiertage sie frei haben, wie viele bezahlte Urlaubstage ihnen zur Verfügung stehen und wie sie ihre Freistellung beantragen können Family and Medical Leave Act (FMLA): Wenn der FMLA auf Ihr Unternehmen zutrifft, können Ihre Mitarbeiter eine Beurlaubung beantragen, wenn es um medizinische oder familiäre Angelegenheiten geht. In den Einführungsunterlagen sollten sie über die Voraussetzungen und Bedingungen für den Urlaub informiert werden. Außerdem müssen Sie Aufzeichnungen über alle Anträge aufbewahren, falls das Arbeitsministerium diese anfordert

Wenn der FMLA auf Ihr Unternehmen zutrifft, können Ihre Mitarbeiter eine Beurlaubung beantragen, wenn es um medizinische oder familiäre Angelegenheiten geht. In den Einführungsunterlagen sollten sie über die Voraussetzungen und Bedingungen für den Urlaub informiert werden. Außerdem müssen Sie Aufzeichnungen über alle Anträge aufbewahren, falls das Arbeitsministerium diese anfordert Krankenversicherung: Wenn Ihr Unternehmen eine Krankenversicherung anbietet, müssen Sie dem neuen Mitarbeiter Unterlagen zur Verfügung stellen, in denen die Versicherungsbedingungen erläutert werden

Wenn Ihr Unternehmen eine Krankenversicherung anbietet, müssen Sie dem neuen Mitarbeiter Unterlagen zur Verfügung stellen, in denen die Versicherungsbedingungen erläutert werden 401(k) und andere Altersversorgungspläne: 401(k) ist ein Altersversorgungsplan, der sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber besondere Steuervorteile bietet, weshalb er häufig gewählt wird. Welchen Plan Sie auch immer anbieten, Sie sollten ihn in den Einstellungsunterlagen beschreiben

401(k) ist ein Altersversorgungsplan, der sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber besondere Steuervorteile bietet, weshalb er häufig gewählt wird. Welchen Plan Sie auch immer anbieten, Sie sollten ihn in den Einstellungsunterlagen beschreiben Sonstige Leistungen: Einige Unternehmen bieten zusätzliche Leistungen an, z. B. ein Budget für technische Ausrüstung oder einen Fonds für berufliche Entwicklung. Wenn dies auf Sie zutrifft, sollten Sie diese Leistungen in den Einstellungsunterlagen ausführlich erläutern und die genauen Beträge angeben

Verschiedene Formulare und Vereinbarungen

Je nach den Richtlinien Ihres Unternehmens sollten Sie diese zusätzlichen Dokumente in den Einführungsprozess aufnehmen.

Formular für den Notfall

Das Formular für den Notfall ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Risikomanagementstrategie eines jeden Unternehmens. Es sagt Ihnen, an wen Sie sich im Falle eines Incidents wenden können. Das Formular ist besonders wichtig, wenn die Tätigkeit des Mitarbeiters mit potenziell gefährlichen Aktivitäten verbunden ist.

Bitten Sie den neuen Mitarbeiter, in dem Formular mindestens zwei Personen zu benennen und deren Telefonnummern und E-Mail-Adressen anzugeben.

Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)

Wenn Ihr Unternehmen mit vertraulichen Informationen umgeht, sollten Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) vorbereiten, unabhängig davon, ob Sie onboarding von Clients oder Mitarbeiter.

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments verpflichtet sich der Mitarbeiter, die sensiblen Daten, mit denen er arbeitet, zu schützen. Bei einem Verstoß gegen die NDA kann das Unternehmen rechtliche Schritte einleiten. 🔏

Vertrag über ein Wettbewerbsverbot

Ein unterzeichnetes Wettbewerbsverbot verhindert den Arbeitnehmer für einen bestimmten Zeitraum nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an Tätigkeiten teilzunehmen, die den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens beeinträchtigen können. Zu solchen Aktivitäten kann es gehören, für einen Konkurrenten zu arbeiten oder ein konkurrierendes Geschäft zu gründen.

Ein Wettbewerbsverbot oder eine Wettbewerbsklausel ist von entscheidender Bedeutung, wenn das Unternehmen geschütztes Wissen, Beziehungen oder Technologien entwickelt hat. Es stellt sicher, dass der Mitarbeiter seine Erfahrungen mit dem Unternehmen nicht zu Gunsten eines Wettbewerbers nutzen kann.

Richtlinien für Drogentests und Hintergrundüberprüfungen

Wenn für die Stelle ein Drogentest oder eine Überprüfung des strafrechtlichen Hintergrunds erforderlich ist, sollten Sie eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen in Ihre Einstellungsunterlagen aufnehmen. Sobald der Mitarbeiter seine Unterlagen oder Testergebnisse einreicht, bewahren Sie diese für künftige Überprüfungen auf. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu diesen sensiblen Daten eingeschränkt ist.

Einverständniserklärung des Mitarbeiters

Eine Einverständniserklärung des Mitarbeiters kann viele Anwendungen haben. Sie stellt sicher, dass der Mitarbeiter eine bestimmte Handlung versteht und ihr zustimmt, z. B.:

Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten

Teilnahme an Schulungs- oder Entwicklungsprogrammen

Hintergrundüberprüfungen und Drogentests

Überwachung der Kommunikation

Änderungen des Arbeitsvertrags

Erstellen und Organisieren von Onboarding-Dokumenten

Ihre Dokumentation sollte zwar umfassend sein, darf den neuen Mitarbeiter aber nicht überfordern. Deshalb ist es wichtig, einen Plan zu erstellen, um die Einführungsunterlagen schrittweise einzuführen und dabei die Vorschriften einzuhalten.

Beispiel: Abschnitt zwei des Formulars I-9 muss bis zum Ende des dritten Arbeitstages fertiggestellt sein und sollte daher zu Ihren obersten Prioritäten gehören. Der Kalender des Unternehmens hingegen ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch für die Integration des Mitarbeiters von entscheidender Bedeutung, so dass Sie sich erst Wochen nach dem ersten Arbeitstag damit befassen können.

Bei der Vorbereitung, Verteilung und Organisation von Unterlagen kann ein geeignetes Produktivitätstool ein Lebensretter sein. Das kann alles sein, von einem system zur Verwaltung der Humanressourcen (HRMS) und onboarding-Software zu einer All-in-One projektmanagement-Software wie ClickUp . 🛠️

ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten und die Dokumentation. Entdecken Sie einige der Möglichkeiten, wie Sie die Vorteile dieser Plattform nutzen können HR-Suite unten.

Effiziente Gestaltung ansprechender Dokumente

Nutzen Sie ClickUp's vielseitiges Tool zur Bearbeitung und Formatierung von Text, um Ihre Dokumente zu gestalten ClickUp Dokumente erlaubt Ihnen die Erstellung von ansprechenden Handbüchern, Wikis und anderen Dokumenten für die Einarbeitung. Es funktioniert wie ein normaler Text Editor, verfügt aber über zahlreiche Formatierungsoptionen. Sie können die folgenden Elemente hinzufügen, um Ihren Text ansprechender zu gestalten:

Lesezeichen

Tabellen

Farbcodierte Banner

Schaltflächen

Tabelle des Inhalts

Sobald Ihr Text fertig ist, können Sie ihn an andere zur Überprüfung senden. Erstellen Sie einen gemeinsam nutzbaren Link und passen Sie die Berechtigungen für verschiedene Zugriffsebenen an. Sie und Ihre Teamkollegen können das Dokument in Echtzeit gemeinsam bearbeiten.

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um mit Reprompting in ClickUp AI schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

Haben Sie eine Schreibblockade? Nutzen Sie die Leistung von ClickUp AI , ein praktischer KI-Schreibassistent. Er gibt Ihnen Ideen, hilft Ihnen bei der schnelleren Erstellung von Dokumenten und sorgt dafür, dass diese professionell und organisiert sind.

Dokumente perfekt organisieren

Verwalten Sie alle Dokumente und Arbeiten innerhalb Ihres Unternehmens Workspace

Das Onboarding bringt eine Menge Papierkram mit sich. Sie können es überschaubarer machen mit ClickUp's Projekt Hierarchie , Erstellung einer strukturierten und skalierbaren Datenbank.

Fügen Sie einen Workspace für Ihr Unternehmen hinzu, unterteilen Sie ihn in spezielle Spaces für verschiedene Abteilungen oder Teams und passen Sie die Berechtigungen für jeden an.

Verwandeln Sie Dokumente in Aufgaben, weisen Sie sie zu, planen Sie sie ein und geben Sie in der Beschreibung alle relevanten Informationen an

Verwandeln Sie Dokumente in Aufgaben und Unteraufgaben. Organisieren Sie diese in Listen und Ordnern für verschiedene Projekte, Titel, geografische Regionen und andere relevante Faktoren. Sie können Aufgaben zuweisen und planen sowie Beschreibungen, Status, Prioritäts-Tags, Checklisten und Kommentare hinzufügen.

Mit einer so umfassenden, aber organisierten Wissensdatenbank können Ihre neuen Mitarbeiter schnell auf alle Informationen zugreifen. Sie wissen genau, was sie zu erledigen haben, wann und wie sie es tun sollen.

Planen und verfolgen Sie den gesamten Einstellungsprozess

Mit ClickUp-Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben können Sie die meisten HR-Prozesse planen und prüfen. ClickUp kann Ihre Bewerber- und Mitarbeiterdatenbank sein, mit der Sie jede Information oder jedes Dokument mit wenigen Klicks abrufen können. 🖱️

Fügen Sie bei Neueinstellungen Kandidaten zu Ihrem Space hinzu. Vorstellen Benutzerdefinierte Felder um schnell die Ansicht des Status ihrer Bewerbung, ihres Gehaltsbereichs und ihres Lebenslaufs zu erhalten, rechtliche Dokumente und andere Elemente.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Nutzen Sie ClickUp's 15+ Ansichten um verschiedene Aspekte der Rekrutierung und des Onboardings zu verwalten. Zum Beispiel können Sie:

VerwendenClickUp Whiteboards um die Rekrutierungs- und Onboarding-Pipelines zusammen mit Ihrem Team zu entwerfen

Visualisieren und Nachverfolgen von Zeitplänen mitClickUp's Gantt-Ansicht oder Ansicht der Zeitleistehinzufügen von Abhängigkeiten zu Aufgaben, um rationalisierte Workflows zu erstellen

Ansicht der Zeitleistehinzufügen von Abhängigkeiten zu Aufgaben, um rationalisierte Workflows zu erstellen ErstellenClickUp Formular-Ansicht um alle Daten zu sammeln, die Sie von Bewerbern und neuen Mitarbeitern benötigen

Unterstützen Sie neue Mitarbeiter und treffen Sie effektive Einstellungsentscheidungen mit demClickUp Chat-Ansicht Sie wissen nicht, wie Sie Ihren Workspace einrichten sollen? ClickUp hat über 1.000 Vorlagen für ein schnelles und müheloses Setup.

Die ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage kann eine einfache Erinnerung an wichtige Unterlagen sein, die Sie sammeln und verteilen müssen. Andere, allgemeinere Vorlagen sind die ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern und die ClickUp Vorlage für das Onboarding von neuen Mitarbeitern . Fühlen Sie sich frei, sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen. 💖

Onboarding-Dokumente und -Prozesse mühelos mit ClickUp verwalten

Onboarding-Dokumente sind ein wichtiger Teil der Mitarbeiterorientierung. Wenn Ihre Dokumentation in Ordnung ist, klappt auch der Rest des Einstellungs- und Einführungsprozesses. Sie stellen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher und geben neuen Mitarbeitern eine einzige Anlaufstelle, an die sie sich im Zweifelsfall wenden können, um Missverständnisse zu vermeiden und die Transparenz zu fördern.

Mit einem umfassenden Tool wie ClickUp können Sie die Dokumentation organisieren, den gesamten Onboarding-Prozess planen und optimieren und Ihren neuen Mitarbeitern die besten Chancen auf Erfolg in ihren neuen Rollen geben heute anmelden . 🌟