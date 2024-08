10 beste juristische Dokumentensoftware für Anwälte im Jahr 2024

Anwaltskanzleien mögen auf papierbasierten Prozessen beruhen, aber wer sagt, dass Ihr Team von Anwälten wie 1986 arbeiten muss? Rechtsangelegenheiten können schnell kompliziert werden, daher war es noch nie so wichtig, moderne Lösungen wie Software für juristische Dokumente zu nutzen.

Mit der richtigen Software an Ihrer Seite können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren, die Beziehungen zu Ihren Clients verbessern und Risiken auf breiter Front verringern. Diese Tools revolutionieren die Art und Weise, wie Juristen Projekte verwalten, und machen es zum Kinderspiel, Fälle, Mitarbeiter und Daten an einem Ort zu organisieren. ✨

Wenn es für Ihre Anwaltskanzlei höchste Zeit für einen Wechsel ist, sollten Sie sich diesen Leitfaden für juristische Dokumentensoftware ansehen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei juristischer PM-Software achten sollten und geben die 10 besten Softwarelösungen für die Rechtsbranche frei.

Was ist eine Software für die Verwaltung von Rechtsdokumenten?

Software für die Verwaltung von Rechtsdokumenten ist ein spezielles Tool zur Speicherung, Verwaltung und Nachverfolgung digitaler Dokumente in Anwaltskanzleien. Sie rationalisiert den Prozess der Erstellung, Organisation und des Abrufs wichtiger juristischer Dateien und gewährleistet, dass wichtige Dokumente sicher und dennoch zugänglich sind.

Diese Software enthält oft Features wie:

Funktionen für die Suche

Tools für die Zusammenarbeit

Versionskontrolle

Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften

Was sind die wichtigsten Features, auf die man bei einer Software für juristische Dokumente achten sollte?

Jede Anwaltskanzlei ist anders, aber es gibt dennoch einige Schlüssel-Funktionen, auf die Sie bei einer Software für juristische Dokumente achten sollten. Wir empfehlen, eine Software zu suchen, die Folgendes bietet:

Dokumentenverwaltung und -speicherung: In Anwaltskanzleien werden Unmengen von Dokumenten bearbeitet. Suchen Sie nach PM-Software, die über einen Cloud-basierten Speicher verfügt, damit Sie jederzeit und überall auf Ihre Dateien zugreifen können 📁

In Anwaltskanzleien werden Unmengen von Dokumenten bearbeitet. Suchen Sie nach PM-Software, die über einen Cloud-basierten Speicher verfügt, damit Sie jederzeit und überall auf Ihre Dateien zugreifen können 📁 Eine benutzerfreundliche Oberfläche: Je intuitiver die Software ist, desto schneller werden Sie den Wert erkennen

Je intuitiver die Software ist, desto schneller werden Sie den Wert erkennen Anpassbare Vorlagen und Dashboards: Suchen Sie nach Lösungen mit Vorlagen, die den rechtlichen Prozess standardisieren. Auch benutzerdefinierte Dashboards sind ein Muss, denn sie bieten Ihnen eine Ansicht des Fortschritts, der Meilensteine und der Abhängigkeiten des Projekts aus der Vogelperspektive

Suchen Sie nach Lösungen mit Vorlagen, die den rechtlichen Prozess standardisieren. Auch benutzerdefinierte Dashboards sind ein Muss, denn sie bieten Ihnen eine Ansicht des Fortschritts, der Meilensteine und der Abhängigkeiten des Projekts aus der Vogelperspektive Workflow-Automatisierung : Vermeiden Sie manuelle Prozesse, indem Sie Ihre Aufgaben, To-Do-Listen und vieles mehr mit auf Auslösern basierenden Automatisierungen automatisieren

Vermeiden Sie manuelle Prozesse, indem Sie Ihre Aufgaben, To-Do-Listen und vieles mehr mit auf Auslösern basierenden Automatisierungen automatisieren Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Suchen Sie nachsoftware für juristisches Projektmanagement in der Cloud. Auf diese Weise kann Ihr Team in Echtzeit auf seine Arbeit zugreifen und gemeinsam an juristischen Dokumenten arbeiten, egal wo es sich befindet

Suchen Sie nachsoftware für juristisches Projektmanagement in der Cloud. Auf diese Weise kann Ihr Team in Echtzeit auf seine Arbeit zugreifen und gemeinsam an juristischen Dokumenten arbeiten, egal wo es sich befindet Zeiterfassung: Konto für jede abrechenbare Stunde. Eine solide juristische PM-Lösung bietettools für die Zeiterfassung und Rechnungsstellung, um die Rentabilität Ihrer Kanzlei zu unterstützen 💰

Konto für jede abrechenbare Stunde. Eine solide juristische PM-Lösung bietettools für die Zeiterfassung und Rechnungsstellung, um die Rentabilität Ihrer Kanzlei zu unterstützen 💰 Mandantenaufnahme Features: Beziehungen zu den Mandanten sind das Rückgrat jeder erfolgreichen Kanzlei. Suchen Sie nach einer Lösung mit Features für das Management von Beziehungen zu Mandanten (CRM), um Leistungen zu verwalten, die Kommunikation mit Mandanten zu optimieren und die Aufnahme von Mandanten zu vereinfachen

10 beste Software für die Verwaltung juristischer Dokumente in 203

Suchen Sie nach einfachen Gewinnen für Ihre Kanzlei? Wechseln Sie zur beste Software für juristisches Projektmanagement für Ihre Branche. Dies sind unsere 10 Favoriten für Anwaltskanzleien, die sich weiterentwickeln möchten. 🙌

Gruppieren Sie die Aufgaben in Ihrer Kanban Board nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board Ansicht ClickUp Dokumente bietet einen revolutionären Ansatz für die Verwaltung Ihrer juristischen Dokumente. ClickUp stellt sicher, dass Ihr juristischer Dokumentationsprozess stets nahtlos und effizient verläuft. Die robuste Suchfunktion hilft Ihnen, Dateien schnell und einfach zu finden und steigert die Produktivität in Ihrer Kanzlei.

Wenn Sie Ihre juristischen Dokumente zu ClickUp Docs verschieben, profitieren Sie von den Vorteilen der Sicherheit, der Zugänglichkeit und der Zusammenarbeit, die eine moderne Software für juristische Dokumente bieten sollte. So können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und Ihren Mandanten einen hervorragenden Service bieten. Juristische Teams nutzen ClickUp um Fälle, Mitarbeiterbestände und Leistungsdaten an einem Ort zu verwalten. Betrachten Sie es als das Schweizer Taschenmesser der PM-Software mit Features für die Abrechnung mit den Clients, zeiterfassung , die Dokumentation von Notizen und sogar ein CRM für die Erfassung von Leads und die Verwaltung von Clients. 🧑‍💼

ClickUp enthält auch eine robuste Vorlagenbibliothek mit einer Fülle von juristischen Vorlagen. Schauen Sie sich die Legal Client Management Vorlage zur Überwachung des Fortschritts eines Klienten in einem Gantt-Diagramm oder einer Checkliste und für einen schnellen Überblick über jeden Klienten und Fall. Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung und Abrechnung von Rechtsfällen ist ein Muss für die Organisation aller Client-Informationen, Fallaktivitäten und abrechenbaren Stunden in einer unkomplizierten Datenbank ohne Code. 📚

Nutzen Sie ClickUp AI, um auf Knopfdruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen

Wenn Sie keine Zeit haben, diese Vorlagen auszufüllen, gibt es auch dafür ein Tool. ClickUp AI schreibt E-Mails, Projektbeschreibungen, Zeitleisten und vieles mehr mit nur einem Klick. Diese KI Schreib-Tool kann Ihre Grammatik überprüfen, Verträge zusammenfassen und Inhalte im Handumdrehen formatieren.

ClickUp beste Features

Mit den über 1.000 Integrationen von ClickUp ist es ein Kinderspiel, alle Ihre digitalen Tools an einem Ort zu verbinden

Verwenden Sie das Tool zur Prüfung, um Vorschläge und Kommentare zu Verträgen hinzuzufügen

Freigeben und Berechtigungen zum Schutz von Rechtsdokumenten

Brainstorming von erfolgreichen Argumenten mit Mitgliedern des Teams überClickUp Whiteboards* Zuweisen von Aufgaben, Erstellen von Abhängigkeiten und Überwachen des Arbeitsaufkommens Ihres Teams mitClickUp Aufgaben ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Features, so dass es für Anfänger einige Zeit dauern kann, bis die Plattform ihr volles Potenzial entfaltet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer business : $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. ProProfs Projekt

Über ProProfs Projekt ProProfs ist eine Software-Suite mit Lösungen für Aufgabenmanagement, Terminplanung, Ressourcenplanung und mehr. ProProfs Project ist keine spezialisierte Software für juristisches Projektmanagement, aber Sie können es für Ihre Anwaltskanzlei verwenden.

Ja, es handelt sich eher um eine einfache PM-Lösung. Aber wenn Sie ein grundlegendes Tool für die Zuweisung von Aufgaben, die Zusammenarbeit und die Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe benötigen, ist ProProfs sowohl einfach als auch erschwinglich.

ProProfs Project beste Features

Erstellen von Rechnungen und Berichten

Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden Ihres Teams

Visualisieren Sie Ihren Workflow mit Gantt Diagrammen

Wechseln Sie zur Ansicht des Kanban Boards, um alle Projekte auf einer hohen Ebene zu sehen

ProProfs Projekt Limitierungen

Das tool verfügt nicht über Features wie CRM oder Team chat

Es gibt nicht viele Bewertungen, auf die Sie sich beziehen können

Preise für ProProfs Project

$39.97/Monat für unbegrenzte Benutzer, jährliche Abrechnung

ProProfs Project Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (75+ Bewertungen)

3. Asana

Über AsanaAsana ist eine beliebte workflow-Management lösung, die vor Features nur so strotzt. Als Software für die Verwaltung juristischer Dokumente verwaltet Asana Ihr Client Portfolio und erstellt intelligente Berichterstellungen. Sie können sogar benutzerdefinierte Regeln und Abhängigkeiten erstellen, um alle Mitarbeiter, Projekte und Aufgaben mit weniger Aufwand zu verwalten. 🧘

Asana beste Features

Asana Intelligence KI setztintelligente Ziele basierend auf historischer Leistung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und Automatisierungen für Ihr Team

Visualisieren Sie Projekte in der Zeitleiste oder Board-Ansicht

Erstellen Sie einen gemeinsamen Kalender für Ihr Team, um die Planung zu vereinfachen

Grenzen von Asana

Asana kann anfangs schwer zu navigieren sein

Einige Benutzer sagen, es sei schwierig, Aufgabenhierarchien und Abhängigkeiten zu erstellen

Asana Preise

Basic: Free

Free Premium: $10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $24.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,200+ Bewertungen)

4. MerusCase

Über MerusCase MerusCase ist eine juristische Projektmanagement-Software für vielbeschäftigte Anwaltskanzleien. MerusCase wurde speziell für die Feinheiten des Rechts entwickelt und rationalisiert die Dokumentenverwaltung, Rechnungsstellung und Zusammenarbeit. Die Software bietet außerdem Sicherheit in Bankqualität - perfekt für den Schutz sensibler juristischer Dateien. 🗄️

MerusCase beste Features

Scannen Sie Tausende von Dokumenten auf einmal und organisieren Sie sie mit Leichtigkeit

Finden Sie Dokumente in kürzerer Zeit mit der prädiktiven Suche

Dokumentenmanagementsystem zur Verwaltung von Client-Dokumenten

Nachverfolgung der Zeiterfassung zur Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung für Klienten

MerusCase Beschränkungen

MerusCase hat nicht viele Bewertungen von Benutzern

Einige Benutzer wünschten, MerusCase hätte Offline-Features

Preise für MerusCase

Kontakt für Preise

MerusCase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (5 Bewertungen)

4.6/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

5. Monday.com

Über Monday.comMonday.de ist eine einzige Suite von drei Lösungen: Work Management, Sales CRM, und Dev. Als Anwalt werden Sie wahrscheinlich Work Management und Sales CRM benötigen.

Work Management umfasst wichtige Projektmanagement-Features wie Projekt-, Aufgaben- und Ressourcenmanagement sowie die Nachverfolgung von Zielen. Sales CRM rationalisiert client-Management mit Tools für das Lead-Management, die Visualisierung der Vertriebspipeline und die Nachverfolgung der Leistung. 📈

Monday.com beste Features

Erstellen Sie für jedes Projekt ein visuelles Board

Wählen Sie zwischen Kanban-, Kalender-, Zeitleisten- oder Gantt-Diagramm-Ansichten

Verfolgen Sie Zeitleisten, Budgets und Ziele mit benutzerdefinierten Dashboards

Monday.com lässt sich mit Adobe Creative Cloud, Slack und anderen Programmen integrieren

Monday.com Limits

Mehrere Benutzer berichten von Problemen bei der Navigation durch die Features des Tools

Andere Benutzer wünschen sich mehr Vorlagen auf der Plattform

Monday.com Preise

Free

Basic: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Standard: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise : Preise auf Anfrage

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,600+ Bewertungen)

4.7/5 (8,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

6. Redbooth

Über Redbooth Redbooth ist eine Software zur Verwaltung von Anwaltskanzleien, die für kleine und große Kanzleien gleichermaßen geeignet ist. Sie integriert die interne und externe Kommunikation an einem Ort und kombiniert Videokonferenzen, Aufgabenmanagement und benutzerdefinierte Workflows in einer einzigen Plattform.

Redbooth beste Features

Wählen Sie eine Redbooth-Vorlage, um die Erstellung von Projekten zu beschleunigen

Veranstalten Sie HD-Videoanrufe, ohne Ihre PM-Plattform zu verlassen

Visualisieren Sie die Aufgaben Ihres Teams in einem Gantt-Diagramm oder Kanban-Board

Markieren Sie dringende Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen 🚨

Redbooth Einschränkungen

Redbooth hat nicht viele Vorlagen

Einige Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Möglichkeiten

Redbooth Preise

Pro: $9/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$9/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

Redbooth-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

7. Clio

Über Clio Mehr als 150.000 Anwälte nutzen diese Software zur Verwaltung juristischer Dokumente. Clio vereint Abrechnung, Client-Intake, Dokumentenmanagement und Kalender in einer einzigen Plattform.

Die Features sind nicht zu verachten, aber die Sicherheitsprotokolle sind wirklich beeindruckend. Clio verfügt über ein 24/7/365-Sicherheitsteam und eine kontinuierliche Überwachung der Sicherheitslücken.

Clio beste Features

Clio verfügt über branchenführende Sicherheit

Integration mit über 250 Anwendungen

Schnelles Unterzeichnen von Verträgen mit elektronischen Signaturen

Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen, die Sie immer wieder verwenden können

Clio Beschränkungen

Einige Benutzer erwähnen schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice

Andere Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Optionen für Clio

Clio-Preise

EasyStart: $39/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$39/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Essentials: $69/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$69/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Erweitert: 99 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

99 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Fertiggestellt: $129/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Clio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (570+ Bewertungen)

4.6/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

8. Trello

Über TrelloTrello begann als digitale Lösung für Kanban-Boards, aber heute verfügt es über leistungsstarke Features, die es zu einem der besten Tools für legales Projektmanagement machen. Das Automatisierungstool Butler bietet Automatisierungen ohne Code, um die Arbeitsabläufe Ihres Teams zu optimieren. Trello bietet auch eine robuste Bibliothek mit Vorlagen, die Sie zur schnelleren Erstellung von Projekten nutzen können. ⏩

Trello beste Features

Wählen Sie aus Hunderten von Power-Ups, um die Funktionen Ihres Trello Kontos zu erweitern

Wählen Sie zwischen Zeitleisten-, Kalender-, Dashboard-, Tabellen- und Kartenansichten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workspace Boards für jeden Fall

Integrieren Sie Trello mit Google Drive, Zapier, Evernote und anderen Apps

Trello Einschränkungen

Trello enthält von Haus aus keine Tools für die Abrechnung oder Zeiterfassung

Einige Benutzer stören sich an den begrenzten Aufgabenhierarchien und Berichterstellungen von Trello

Trello Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise : Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,900+ Bewertungen)

9. HighQ

Über HighQ HighQ ist ein Produkt von Thomson Reuters, das für die Verwaltung einer Anwaltskanzlei entwickelt wurde. Es enthält Features für die Zusammenarbeit, Produktivität und Nachverfolgung von Aufgaben sowie für die Dokumenten- und Datenverwaltung. Fünfundsiebzig Prozent der Clients von HighQ sind Fortune-500-Unternehmen, so dass es sich am besten für Unternehmen eignet. 👔

HighQ beste Features

Verwendung vorgefertigter Vorlagen zur Automatisierung der Erstellung von Dokumenten

Auslöser-basierte Workflows erstellen

Benutzerdefinierte Felder und Metadaten

Verwalten Sie Ihr Team mit freigegebenen Kalendern, Aktivitätsströmen und Nachverfolgung von Aufgaben

HighQ Beschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen als Referenz

Mehrere Benutzer sagen, die Plattform sei ein bisschen teuer

HighQ Preise

Kontakt für Preise

HighQ Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (4 Bewertungen)

3.9/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (38 Bewertungen)

10. Evernote

Über Evernote Ja, sicher, Evernote hat den Ruf, eine App für Notizen zu sein, aber viele kleine Firmen nutzen dieses Tool auch als Software für juristisches Projektmanagement. Scannen und speichern Sie Dokumente in Evernote und finden Sie sie schnell mit dem erweiterten Such-Feature. Es verbindet sogar die Kalender, Aufgaben und Dateien Ihres Teams an einem Ort. 📅

Evernote beste Features

Verwenden Sie Web Clipper, um Informationen aus dem gesamten Internet zu speichern

Erstellen Sie freigegebene Notizen, damit Ihr Team auf der gleichen Seite ist

Zusammenarbeit an Notizen in Echtzeit

Evernote unterstützt ein leichtes CRM zur Verbindung von Kontaktinformationen, E-Mails und Dateien in einer Datenbank

Evernote Beschränkungen

Evernote verfügt nicht über Features fürzeiterfassung oder Abrechnung

Es handelt sich eher um eine Plattform zur Verwaltung von Notizen und Dokumenten als um eine Lösung für das Projektmanagement

Preise von Evernote

Free

Persönlich: $10,83/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$10,83/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Professionell: $14,17/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,100+ Bewertungen)

Rationalisieren Sie Ihre juristischen Dokumente mit ClickUp

Jurist zu sein ist nichts für schwache Nerven - Projektmanagement aber auch nicht. Warum sollten Sie Ihre Projekte und täglichen juristischen Aufgaben über verschiedene Plattformen verstreuen, wenn Sie sie zusammenführen können?

Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools umschalten. Sie nutzen die beste Projektmanagement-Software und benutzerdefinieren sie für Ihre gesamte juristische Arbeit, damit Sie immer ins Schwarze treffen. 🎯

Aber wir wissen, dass man nur sehen kann, was man glaubt. Erstellen Sie jetzt einen ClickUp-Workspace -keine Kreditkarte erforderlich.