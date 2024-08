Die 5 besten kostenlosen NDA-Vorlagen in Word, PDF, Google Docs und ClickUp

Das Abschließen einer Partnerschaft mit Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) ist in großen und kleinen Geschäften üblich. Einige Informationen müssen privat, ja sogar vertraulich bleiben.

Es sind nicht nur bahnbrechende Forschungsergebnisse oder Geschäftsgeheimnisse, die geschützt werden müssen. Businesses haben regelmäßig mit sensiblen Informationen zu tun - Kundendaten, Marketingkampagnen, Finanzinformationen, Investoren- oder Partnerschaftsvereinbarungen und vieles mehr. Diese Daten müssen geschützt bleiben.

Ein falscher Umgang mit solchen Informationen kann schwerwiegende Folgen haben, z. B. einen geschädigten Ruf, den Verlust von Wettbewerbsvorteilen und rechtliche Probleme.

Es wäre zwar ideal, wenn ein Geschäft ausschließlich auf Goodwill und Vertrauen beruhen würde, aber das ist nicht immer praktikabel. Stattdessen müssen Sie sich verlassen auf business-Verträge um einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten und die Interessen des Unternehmens zu schützen.

Ein solcher Vertrag ist das Non-Disclosure Agreement oder NDA, auch bekannt als Vertraulichkeitsvereinbarung (CA) oder Proprietary Information Agreement (PIA). Ein NDA ist ein rechtlicher Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, der ihnen die Weitergabe vertraulicher Informationen untersagt.

In diesem Blog erfahren Sie, was eine gute Geheimhaltungsvereinbarung ausmacht und wie Sie einen rechtsverbindlichen Vertrag aufsetzen, der allen Beteiligten Rechenschaft abverlangt.

Außerdem geben wir fünf benutzerdefinierte Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen frei, die Sie für Ihre Geschäftsbeziehungen anpassen und im Handumdrehen versenden können.

Was sind NDA-Vorlagen?

Eine NDA-Vorlage ist ein vorformuliertes Dokument, das die Bedingungen einer Geheimhaltungsvereinbarung festlegt. Es enthält Standardklauseln, die den Vertragspartnern die Weitergabe vertraulicher Geschäftsinformationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagen.

Diese Vorlagen bieten den Geschäften ein vorgefertigtes Gerüst, mit dem sie benutzerdefinierte NDAs für verschiedene Szenarien erstellen können, z. B. für die Einarbeitung von Mitarbeitern, verträge zum Umfang der Arbeit und Verhandlungen.

Die Verwendung einer NDA-Vorlage vereinfacht die Erstellung von rechtssicheren Vertraulichkeitsvereinbarungen. Sie spart Zeit, erhöht die Effizienz und bietet den Geschäften ein einheitliches und standardisiertes Format für die Definition vertraulicher Informationen. Vorlagen stellen sicher, dass alle Schlüsselpunkte abgedeckt sind, und verringern das Risiko, dass wesentliche Klauseln übersehen werden.

Eine typische NDA-Vorlage enthält die folgenden Abschnitte:

Einleitung : In diesem Abschnitt wird der Gegenstand des NDA genannt - zum Beispiel, ob es sich um eine Partnerschaft, den Zugang zu Daten oder einen Entwurf für ein Feature handelt

: In diesem Abschnitt wird der Gegenstand des NDA genannt - zum Beispiel, ob es sich um eine Partnerschaft, den Zugang zu Daten oder einen Entwurf für ein Feature handelt Definition : Hier werden die verschiedenen Begriffe erläutert, die im gesamten NDA verwendet werden, wie z. B. die Namen der Parteien, Einzelheiten über die offenlegende und die empfangende Partei, ob es sich bei den Parteien um eine Einzelperson oder ein Unternehmen handelt, sowie alle sonstigen Einzelheiten

: Hier werden die verschiedenen Begriffe erläutert, die im gesamten NDA verwendet werden, wie z. B. die Namen der Parteien, Einzelheiten über die offenlegende und die empfangende Partei, ob es sich bei den Parteien um eine Einzelperson oder ein Unternehmen handelt, sowie alle sonstigen Einzelheiten Vertrauliche Informationen : Hier wird die Art der tatsächlich vertraulichen Daten definiert und beschrieben

: Hier wird die Art der tatsächlich vertraulichen Daten definiert und beschrieben Ausschlüsse : In diesem Abschnitt werden die Informationen aufgelistet, die nicht durch die Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt sind und mit anderen freigegeben werden können

: In diesem Abschnitt werden die Informationen aufgelistet, die nicht durch die Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt sind und mit anderen freigegeben werden können Verpflichtungen : In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die empfangende Partei die vertraulichen Informationen zu behandeln hat und unter welchen Umständen sie sie an andere weitergeben darf

: In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die empfangende Partei die vertraulichen Informationen zu behandeln hat und unter welchen Umständen sie sie an andere weitergeben darf Rückgabe von vertraulichen Informationen : In diesem Abschnitt werden die Verfahren für die Rückgabe vertraulicher Informationen nach Beendigung der Vereinbarung beschrieben

: In diesem Abschnitt werden die Verfahren für die Rückgabe vertraulicher Informationen nach Beendigung der Vereinbarung beschrieben Sanktionen : In diesem Abschnitt werden die Folgen eines Verstoßes gegen die Vereinbarung erläutert, die finanzielle Sanktionen, strafrechtliche Anklagen und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses umfassen können

: In diesem Abschnitt werden die Folgen eines Verstoßes gegen die Vereinbarung erläutert, die finanzielle Sanktionen, strafrechtliche Anklagen und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses umfassen können Bekanntmachungen und Änderungen : Dieser optionale Abschnitt enthält eine Liste aller Änderungen oder Add-Ons zur ursprünglichen NDA

: Dieser optionale Abschnitt enthält eine Liste aller Änderungen oder Add-Ons zur ursprünglichen NDA Gerichtsbarkeit : Hier wird der Staat oder die Gerichtsbarkeit angegeben, in dem/der etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem NDA beigelegt werden sollen

: Hier wird der Staat oder die Gerichtsbarkeit angegeben, in dem/der etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem NDA beigelegt werden sollen Unterschriftsblock: Dieser enthält Blöcke für jede Partei mit deren Namen, Unterschriften und Datum

Was macht eine gute NDA-Vorlage aus?

Die meisten Geheimhaltungsvereinbarungen folgen diesem Grundgerüst, aber einige kostenlose NDA-Vorlagen machen es einfacher, die NDA zu entwerfen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Lassen Sie uns untersuchen, was einige NDA-Vorlagen besser macht als andere. Hier sind einige Merkmale, auf die Sie bei einer Vorlage achten sollten.

Klare Sprache: Wie jede rechtliche Vereinbarung muss auch eine NDA-Vorlage einfach, kurz und prägnant sein, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Sie sollten übermäßigen Juristenjargon und unnötigen Fachjargon vermeiden, damit sie leicht zu verstehen ist

Wie jede rechtliche Vereinbarung muss auch eine NDA-Vorlage einfach, kurz und prägnant sein, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Sie sollten übermäßigen Juristenjargon und unnötigen Fachjargon vermeiden, damit sie leicht zu verstehen ist Umfassender Rahmen : Die Vorlage sollte mit den Best Practices für NDAs übereinstimmen und alle Schlüsselsegmente enthalten, z. B. Definition, vertrauliche Informationen, Rechtsbehelfe und mehr

: Die Vorlage sollte mit den Best Practices für NDAs übereinstimmen und alle Schlüsselsegmente enthalten, z. B. Definition, vertrauliche Informationen, Rechtsbehelfe und mehr Rechtssicher : Die Vorlage sollte rechtlich durchsetzbar sein und mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen. Sie sollte die Parteien und die zuständige Gerichtsbarkeit erwähnen und die Bedingungen und Klauseln klar formulieren, um sicherzustellen, dass sie vor Gericht Bestand hat

: Die Vorlage sollte rechtlich durchsetzbar sein und mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen. Sie sollte die Parteien und die zuständige Gerichtsbarkeit erwähnen und die Bedingungen und Klauseln klar formulieren, um sicherzustellen, dass sie vor Gericht Bestand hat Flexibilität : Da es verschiedene Arten von NDA-Vereinbarungen gibt - z. B. Mitarbeiter-, Partnerschafts-, Zweiparteien- und Mehrparteienvereinbarungen - ist es wichtig, dass Sie eine Vorlage wählen, die Sie leicht benutzerdefinieren können, um sie an verschiedene Geschäftssituationen anzupassen

: Da es verschiedene Arten von NDA-Vereinbarungen gibt - z. B. Mitarbeiter-, Partnerschafts-, Zweiparteien- und Mehrparteienvereinbarungen - ist es wichtig, dass Sie eine Vorlage wählen, die Sie leicht benutzerdefinieren können, um sie an verschiedene Geschäftssituationen anzupassen Integrationen : Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Integration der elektronischen Unterschrift. Prüfen Sie, ob Ihre Vorlage und das Entwurfstool mit Tools für elektronische Signaturen kompatibel sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Verträge digital unterzeichnen und notariell beglaubigen können

: Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Integration der elektronischen Unterschrift. Prüfen Sie, ob Ihre Vorlage und das Entwurfstool mit Tools für elektronische Signaturen kompatibel sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Verträge digital unterzeichnen und notariell beglaubigen können Formatierung und Stil: Achten Sie darauf, dass die Vorlage auch visuell ansprechend ist. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Seiten- und Textabstände, Verwendung von Überschriften, Schriftart und Absatzstruktur

5 NDA-Vorlagen für das Jahr 2024

Hier finden Sie eine kurze Liste unserer bevorzugten NDA-Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen und verwenden können.

1. ClickUp NDA-Vereinbarung Vorlage

Mit der ClickUp NDA-Vorlage erhalten Sie einen einfachen, leicht anpassbaren Rechtsvertrag

Der erste Punkt ist ClickUp's NDA Vorlage . In dieser anfängerfreundlichen Vorlage finden Sie alle notwendigen Segmente einer branchenüblichen Vertraulichkeitsvereinbarung.

Mit dieser Vorlage können Sie sogar ClickUp-Aufgaben mit verschiedenen benutzerdefinierten Status erstellen, um die Verwaltung Ihrer Vereinbarungen zu erleichtern. Zur Visualisierung und Nachverfolgung sensibler Informationen können Sie diese kategorisieren und mit Features versehen.

Kopieren Sie diese Vorlage einfach auf ClickUp Dokumente und fügen Sie alle wichtigen Details hinzu, z. B. die Namen und Angaben zu den beteiligten Parteien, eine Kurzfassung der vertraulichen Offenlegungsvereinbarung und mehr.

Mit der Vorlage behalten Sie den Überblick über kooperationsvereinbarung nachverfolgung mit Kommentarreaktionen, geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Beschreibungen der Prioritäten.

_ Die Vorlage herunterladen _

Außerdem vereinfachen die Workspace- und Produktivitätstools von ClickUp Ihre vertragsmanagement prozess, Zusammenarbeit zwischen den Parteien und vieles mehr.

Sie können auch Inhalte für Ihre juristischen Dokumente erstellen und bearbeiten mit ClickUp Brain's generatives KI-Tool. Der KI Writer for Work findet sofort Antworten auf Fragen und erstellt in Sekundenschnelle ein Vertragsdokument. Seien Sie versichert, dass alle Ihre Verträge sicher auf ClickUp bleiben; Ihre Daten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um all Ihre KI-bezogenen Aufgaben zu erledigen, alles vom Schreiben bis zu administrativen Arbeiten

Sie können auch den KI-Wissensmanager von ClickUp Brain nutzen, um nach Informationen zu suchen, Klauseln zu finden, die Sie früheren Verträgen hinzugefügt haben, usw.

Sie können Ihre kostenlosen Vertragskopien mit den Übersetzungsfunktionen von ClickUp lokalisieren, um mit Ihren weltweit ansässigen Mitarbeitern oder Zulieferern auf dem Laufenden zu bleiben.

Sobald Sie Ihr NDA verfasst haben, können Sie eine ClickUp Aufgabe und weisen Sie sie Ihrem Manager und Ihrem juristischen Team zur Prüfung zu. Sobald die Vereinbarung fertiggestellt ist, exportieren Sie sie als PDF und geben sie zur elektronischen Signatur an die empfangende und die unterzeichnende Partei weiter. Oder, wenn Sie es lieber auf die altmodische Art erledigen möchten, drucken Sie sie im Handumdrehen aus!

_ Die Vorlage herunterladen _

2. Word Vertraulichkeitsvereinbarung Vorlage by LegalTemplates

Verwenden Sie das Formular von LegalTemplate, um benutzerdefinierte NDAs zu erstellen

Unsere nächste Vorlage ist die Word NDA Vorlage von LegalTemplates . Diese Vorlage ist gut strukturiert und enthält alle wesentlichen Bestandteile einer Standard-NDA-Vorlage. Sie können zwischen einer Standard-Geheimhaltungsvereinbarung oder einer benutzerdefinierten Vereinbarung für Arbeitsverhältnisse, Erfindungen, Verkaufs- oder Kauftransaktionen wählen. Außerdem können Sie die Vorlage auf der Grundlage der Gesetze Ihres Bundesstaates und der örtlichen Rechtsprechung anpassen.

Nicht nur das, LegalTemplates bietet auch einen kostenlosen Formularersteller für juristische Dokumente an. Sie müssen nur Ihre Vertragsdetails in die Textfelder eingeben, und schon wird Ihr Vertrag innerhalb von Sekunden erstellt. LegalTemplates bietet auch ein kostenpflichtiges eSign Feature, wenn Sie lieber digital unterschreiben möchten.

Diese Vorlage herunterladen

3. Word Vertraulichkeitsvereinbarung Vorlage by Simul

Laden Sie die kostenlosen NDA-Vorlagen von Simul herunter und sparen Sie Zeit bei der Erstellung Ihrer Vertraulichkeitsvereinbarungen

Die nächste Vorlage auf dieser Liste stammt von Simul, einem Microsoft Word Tool zur Versionskontrolle und Zusammenarbeit. Die Word Vorlage für Geheimhaltungsvereinbarung von Simul ist eine einfache Vorlage für eine Vertraulichkeitsvereinbarung im Format eines Dokuments, das Sie mit einem Klick herunterladen und in Ihrem Textverarbeitungsprogramm bearbeiten können, sei es Google Docs, MS Word oder Apple Pages.

Zu erledigen, können Sie es in Ihr digitales signing tool hochladen oder einen physischen Ausdruck an die empfangende Partei senden.

Die Vorlage enthält viele Details, und Sie können je nach Art der vertraulichen Informationen, die Sie in einer Vereinbarung festhalten möchten, weitere hinzufügen.

Um eine unbefugte Offenlegung oder einen unbefugten Zugriff zu verhindern, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre NDAs für Mitarbeiter, Praktikanten oder Auftragnehmer alles abdecken, was in der NDA-Vorlage enthalten ist, z. B. Informationen über Unternehmensausrüstung, Buchhaltungsdaten, Produktionsprozesse und geistiges Eigentum.

Achten Sie bei der Verwendung dieser Vorlage darauf, dass Wörter und Formulierungen mit denen in Ihren anderen Verträgen übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise in Ihren Verträgen üblicherweise Begriffe wie "Offenlegungspartei" und "Empfängerpartei" verwenden, sollten Sie diese in dieser Vorlage anstelle von "Informationsanbieter" und "Empfänger" verwenden.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, diese NDA-Vorlage mit dem vom jeweiligen Staat vorgeschriebenen Format abzugleichen, um sicherzustellen, dass beide in Struktur und Terminologie übereinstimmen.

Diese Vorlage herunterladen

4. PDF NDA-Vereinbarung Vorlage von Signaturely

Passen Sie diese NDA-Vorlage von Signaturely für verschiedene Geschäftssituationen an

Auf Signaturely können Sie Ihre Vereinbarungen mühelos erstellen und unterschreiben. Die Plattform ist ein Online-Tool für digitale Signaturen und bietet kostenlose Vorlagen, die Sie sowohl im Doc- als auch im PDF-Format herunterladen können.

Mit dem kostenlosen Plan können Sie jedoch nur ein Dokument pro Monat unterzeichnen. Um weitere Dokumente zu unterzeichnen, müssen Sie einen kostenpflichtigen Plan abonnieren.

Während die Word NDA Vorlage von Signaturely folgt dem standardisierten Format und ist relativ knapp gehalten. Sie müssen Abschnitte wie Verpflichtungen, Rechtsbehelfe und Änderungen von Grund auf neu erstellen. Wir empfehlen Ihnen, diese Vorlage für einfachere Verträge zu verwenden, die keine umfangreichen Details erfordern, da sie keine hochsensiblen Informationen beinhalten.

Diese Vorlage herunterladen

5. Google Docs NDA für HR-Berater von Template.net

Laden Sie diese kostenlose Vorlage von Templates.net herunter, wenn Sie neue Personalberater in Ihr Unternehmen einführen

Die letzte kostenlose Vorlage auf dieser Liste ist recht spezifisch - es handelt sich um eine NDA für Personalberater. Die meisten Unternehmen verwenden ein anderes NDA für HR-Mitarbeiter, da diese Zugang zu Mitarbeiterdaten, sensiblen Unternehmensinformationen und interne Business-Prozesse .

Diese Google Docs NDA-Vorlage für HR-Berater von Template.net ist benutzerdefiniert, um vertrauliche Informationen zu behandeln, mit denen Personalberater normalerweise zu tun haben, wie z. B. Geschäftsabläufe, Strategien und Pläne, client-Management mitarbeiterdaten, geistiges Eigentum, etc.

Sie können die Informationen direkt in den Editor von Templates.net einfügen, zusammen mit Elementen zur Markenbildung, wie z. B. einem Firmenlogo, Farbschemata und mehr.

Sie können die NDA auch für andere Mitglieder Ihres Teams freigeben, damit diese die Vereinbarung überprüfen und bearbeiten können. Sobald die Vereinbarung bestätigt wurde, können Sie sie als PDF herunterladen und an den Empfänger weitergeben.

Diese Vorlage herunterladen

Auch lesen_: Vorlagen für Honorarvereinbarungen

Vertrauliche Informationen mit NDAs schützen

Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter oder unabhängige Auftragnehmer einstellen, ein streng geheimes Patent beantragen oder Verhandlungen über die Übernahme eines Geschäfts führen - eine Geheimhaltungsvereinbarung ist für die Wahrung der Vertraulichkeit und den Schutz sensibler Informationen unerlässlich.

Die benutzerdefinierten Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA), die wir oben aufgelistet haben, lassen sich ganz einfach anpassen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr endgültiges Dokument mit Ihrem Rechtsbeistand besprechen, bevor Sie die Geheimhaltungsvereinbarung abschließen.

Bewahren Sie Ihre Vertraulichkeitsvereinbarungen an einem Ort auf, indem Sie sie speichern als ClickUp Dokumente und sie für die Beteiligten freizugeben. Features wie Versions- und Zugriffskontrolle sorgen dafür, dass Ihre vertraulichen Informationen sicher sind. Mit der kollaborativen Bearbeitung in Echtzeit können Sie bei Bedarf schnell Änderungen vornehmen.

ClickUp sorgt nicht nur dafür, dass Ihre geschützten Informationen sicher und zugänglich sind, sondern hilft Ihrem Team auch, Zeit zu sparen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Mit seinen effizienzsteigernden Features kann diese All-in-One-Produktivitätsplattform Ihren Teams bis zu einem Tag pro Woche einsparen. Melden Sie sich noch heute kostenlos an und entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Ihre Verträge in einem einzigen Dashboard zu entwerfen, zu bearbeiten und zu verwalten!