10 kostenlose Vorlagen für Honorarverträge in Word und ClickUp

Die Zusammenarbeit mit Kunden auf Honorarbasis ist eine der besten Möglichkeiten, sich einen stetigen Einkommensstrom zu sichern und eine dauerhafte Geschäftsbeziehung aufzubauen. Um diese Beziehung in Gang zu bringen, müssen Sie eine Honorarvereinbarung aufsetzen.

Viele von uns schrecken vor juristischen Dokumenten wie Honorarvereinbarungen und Verträgen zurück, weil wir nicht sicher sind, was wir sagen oder was wir aufnehmen sollen. Deshalb sind Vorlagen für Honorarvereinbarungen so nützlich - jemand anderes hat die ganze harte Arbeit erledigt. Sie müssen nur noch Ihre Projektdetails hinzufügen und sie Ihrem Kunden zur Unterschrift vorlegen!

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine Vorlage für eine Honorarvereinbarung ist und worauf Sie bei der Auswahl verschiedener Optionen achten sollten. Anschließend stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Honorarvereinbarungen für Auftragnehmer, Freiberufler und professionelle Dienstleister vor. 🌻

Was ist eine Vorlage für eine Honorarvereinbarung?

Eine Honorarvereinbarung ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem sich ein Dienstleister auf die Art und den Umfang der Arbeit einigt, die er für einen Kunden auf monatlicher Basis leistet. Dies kann eine bestimmte Anzahl von Stunden oder eine bestimmte Anzahl von Projekten sein leistungen pro Monat - und normalerweise zahlt der Kunde im Voraus. Retainer-Vereinbarungen sind typisch zwischen Agenturen und Firmenkunden und ihren freiberuflichen Mitarbeitern (oder allen, die den Status eines unabhängigen Auftragnehmers haben).

Sie könnten zwar jedes Mal, wenn Sie einen Vertrag benötigen, einen eigenen Vertrag verfassen, aber wenn Sie eine gute Vorlage für einen solchen Vertrag haben, müssen Sie das nicht tun. Anstatt das Rad jedes Mal neu zu erfinden, können Sie auf das Fachwissen anderer zurückgreifen, um einen soliden Vertrag zu erstellen, bei dem Sie lediglich die erforderlichen Kundendaten ändern.

Mit Vorlagen für Honorarverträge sparen Sie Zeit, und Ihre Zeit ist Geld. Und nicht nur das: Die richtige Vorlage bietet Ihnen den richtigen Schutz und stellt sicher, dass klar ist, wer Eigentümer der Arbeitsprodukte ist, was mit ihnen geschieht, welche Beschränkungen für die erbrachten Dienstleistungen gelten und wie und wann Sie bezahlt werden. 💰

Was macht eine gute Vorlage für eine Honorarvereinbarung aus?

Es gibt eine Vielzahl von Vorlagen für Honorarverträge, aber woher wissen Sie, welche Sie verwenden sollten?

Die besten Vorlagen für Honorarvereinbarungen enthalten:

Laufzeit des Vertrages: Das Datum des Inkrafttretens und die Dauer des Vertrages

Das Datum des Inkrafttretens und die Dauer des Vertrages Arbeitsumfang: Die Arbeit, die Sie jeden Monat erledigen sollen

Die Arbeit, die Sie jeden Monat erledigen sollen Zugewiesene Arbeit: Wie die Arbeit zugewiesen wird und was passiert, wenn nicht alle Stunden oder Leistungen vom Kunden zugewiesen werden

Wie die Arbeit zugewiesen wird und was passiert, wenn nicht alle Stunden oder Leistungen vom Kunden zugewiesen werden Abrechnung: Wie Sie bezahlt werden und um welchen Betrag es sich handelt, z. B. ein Stundensatz oder eine monatliche Pauschale

Wie Sie bezahlt werden und um welchen Betrag es sich handelt, z. B. ein Stundensatz oder eine monatliche Pauschale Streitbeilegung: Wie werden Sie mit Problemen oder Streitigkeiten umgehen, z. B. durch ein Schiedsverfahren

Wie werden Sie mit Problemen oder Streitigkeiten umgehen, z. B. durch ein Schiedsverfahren Endgültige Vereinbarung: Ein letzter Abschnitt, der den Umfang der Vereinbarung bestätigt

Ein letzter Abschnitt, der den Umfang der Vereinbarung bestätigt FAQs: Sie könnten einen optionalen Abschnitt für häufig gestellte Fragen einfügen

Diese Liste ist nicht erschöpfend, und jede Vorlage wird sich leicht unterscheiden. Suchen Sie nach einer Vorlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihren Einführungsprozess beschleunigt. 🏃

10 Vorlagen für Retainer-Vereinbarungen zur Verwendung im Jahr 2024

Retainer-Vereinbarungen sind ein Muss, wenn Sie für einen Kunden auf monatlicher Basis tätig sind und den Schutz wünschen, dass Sie pünktlich bezahlt werden und Ihre Grenzen festlegen.

Die richtige Vorlage vereinfacht den Prozess und bedeutet, dass Sie nur noch die Angaben zu Ihrem Kunden hinzufügen, überprüfen, ob Sie damit zufrieden sind, und auf "Senden" klicken müssen. Wenn die Vorlage in ein System integriert ist

projektmanagementsoftware für Freiberufler

, dann umso besser.

In diesem Sinne finden Sie hier unseren Leitfaden mit den besten Vorlagen für Honorarverträge, die Sie in diesem Jahr in Ihrem Unternehmen verwenden sollten.

1. ClickUp Allgemeine Dienstleistungsvereinbarung Vorlage

Bereiten Sie ein einfaches Dokument vor, das die Erwartungen beider Parteien umreißt, mit dieser Vorlage für einen allgemeinen Dienstleistungsvertrag

Als erstes haben wir die Allgemeine Dienstleistungsvertragsvorlage von ClickUp . Wie der Name schon sagt, ist diese Vorlage ideal für Unternehmen jeder Art und Größe. Und da es sich um eine ClickUp-Vorlage handelt, ist sie vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassbar. ✔️

Diese Vorlage für einen allgemeinen Dienstleistungsvertrag gibt Ihnen die Möglichkeit, einen soliden, offiziellen Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Kunden zu erstellen. Die Vorlage bietet Ihnen Platz, um Ihre Dienstleistungen und Ihr Angebot zu definieren, Ihre

zahlungserwartungen und -bedingungen

und erläutern Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf Leistung und Lieferung. Sie können auch erwähnen, ob Sie Unterauftragnehmer einsetzen, eine Geheimhaltungsverzichtserklärung hinzufügen und alle weiteren Bedingungen oder Details angeben, die für Ihr Projekt relevant sind.

Verwenden Sie diese Vorlage für eine Dienstleistungsvereinbarung, wenn Sie die Zusammenarbeit mit einem

neuen Kunden

und eine gute Grundlage für den Start suchen. Es ist ideal für jeden Kunden und Dienstleister, Auftragnehmer oder Freiberufler.

2. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

Holen Sie sich Inspiration für Ihre Honorarvereinbarung mit dieser Vorlage für einen Arbeitsvertrag

Wenn Sie auf der Suche nach einer Vertragsvorlage sind, die dem entspricht, was Sie als Angestellter sehen würden, ist die

Arbeitsvertragsvorlage von ClickUp

könnte die beste Option für Sie sein. 📝

Eine Arbeitsvertragsvorlage wie diese wird in der Regel zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer verwendet und enthält eine breite Palette von Themen, die beide Parteien kennen müssen. Diese Liste enthält Angaben zu Arbeitsort, Sozialleistungen, Arbeitnehmerentschädigung, Probezeit, Urlaubszeit, Umgang mit vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum sowie Trennbarkeit.

Für viele Auftragnehmer sind die in dieser Vorlage verwendeten Formulierungen und die darin enthaltenen Abschnitte möglicherweise nicht relevant und könnten die Grenzen zwischen einem Arbeitnehmer und einem Auftragnehmer verwischen. Dennoch lohnt es sich, die Vorlage zu lesen (und in Betracht zu ziehen), wenn Sie entscheiden, wie Sie Ihre eigenen Honorarverträge gestalten möchten.

3. ClickUp Freiberuflicher Vertrag Vorlage

Formalisieren Sie Ihre freiberuflichen Arbeitsvereinbarungen mit dieser Vertragsvorlage für Freiberufler

Obwohl es die

Freiberufliche Vertragsvorlage von ClickUp

es gibt keinen Grund, warum Freiberufler nicht auch von dieser großartigen Vorlage profitieren können. Wie der Name schon sagt, ist diese Vorlage ideal für Freiberufler, die eine formelle Vereinbarung mit ihren Kunden unterzeichnen möchten. 💼

Die Vertragsvorlage für Freiberufler enthält alles, was Sie brauchen, um Grenzen, Zahlungsbedingungen und erwartete Leistungen für die Dauer Ihrer Vereinbarung festzulegen. Die Vorlage enthält Abschnitte für den Projektplan, die Beschreibung der Dienstleistungen, Haftungsinformationen und mehr.

Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie auf sichere Weise mit Ihren Kunden zusammenarbeiten und dabei wie ein Profi aussehen wollen. Diese Vorlage ist ein idealer Ausgangspunkt für alle, die ihre freiberufliche oder vertragliche Arbeit ernst nehmen wollen.

4. ClickUp Legal Case Tracking Vorlage

Organisieren Sie Ihren Arbeitsaufwand und sehen Sie schnell, woran Sie arbeiten - mit dieser Vorlage für die Fallverfolgung

Für die Juristen unter uns ist eine solide Honorarvereinbarung nicht das Ende des Papierkrams - Sie wollen auch eine Möglichkeit, Ihre Fälle zu verfolgen. Die

Legal Case Tracking Vorlage von ClickUp

ist hierfür die perfekte Vorlage. ⚖️

Unser

juristische Workflow-Software

und Vorlagen ermöglicht es Ihnen, jeden einzelnen Fall zu verfolgen, damit Sie keine wichtigen Details, Fristen oder Meilensteine verpassen. Da Sie alles an einem Ort haben, können Sie sich besser organisiert fühlen und produktiver arbeiten mit unserer

kostenlosen Projektmanagement-Software

. Die Vorlage enthält Funktionen wie Falldetails, Beteiligte, Zeitpläne, Ereignisse, Notizen und Statusaktualisierungen, sodass Sie Ihre Fallbelastung auf einen Blick erfassen können.

Juristen sollten die Verwendung dieser Vorlage in Erwägung ziehen, um ihr Arbeitspensum besser im Griff zu haben. In Kombination mit einer soliden Honorarvereinbarung und

software zur Zeiterfassung für Anwälte

, diese

software für juristisches Projektmanagement

bedeutet, dass Sie auf dem Weg zu einer gut organisierten Kanzlei sind.

5. ClickUp Beratungsvertrag Vorlage

Organisieren Sie Ihr Beratungsgeschäft mit dieser Vorlage für einen Beratungsvertrag

Wenn Sie ein Berater sind und eine Vorlage suchen, die speziell auf Sie zugeschnitten ist, schauen Sie sich die

Vorlage für Beratungsvertrag von ClickUp

. Die Verpflichtungen eines Beraters unterscheiden sich oft von denen eines normalen Dienstleisters, und diese Vorlage sorgt dafür, dass Sie nichts Wichtiges übersehen. 🏢

In dieser

beratungsvorlage

finden Sie Funktionen wie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, die es einfacher denn je machen, Ihr Dokument in die Tat umzusetzen mit

ClickUp-Aufgaben

. Die Vorlage selbst ermöglicht es Ihnen, Ihren Prozess zu rationalisieren und Ihren Kunden ein einziges Dokument vorzulegen, in dem Ihre Erwartungen, Ihr Zahlungsplan und der Umfang der Arbeit dargelegt sind.

Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie eine vorgefertigte Vertragsvorlage für Beratungsdienstleistungen wünschen, anstatt einer allgemeineren Variante, die möglicherweise noch angepasst werden muss, um Ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen. Kombinieren Sie sie mit

zeiterfassungssoftware für Berater

um Ihre Zeit genau zu erfassen und Ihre Aktivitäten jeden Monat abzurechnen und zu berichten.

6. ClickUp Dienstleistungsvertrag Vorlage

Legen Sie Ihre Dienstleistungen und Zahlungserwartungen mit dieser Vorlage für eine Dienstleistungsvereinbarung fest

Für Auftragnehmer und Freiberufler, die eine offenere Spielwiese für den Anfang wünschen, ist die

Vorlage für Dienstleistungsvertrag von ClickUp

könnte die ideale Vorlage für Sie sein. Diese Vorlage ist einfacher als einige der anderen auf dieser Liste, was gut ist, wenn Sie bereits eigene Formulierungen und Abschnitte haben, die Sie hinzufügen möchten. 🧰

Diese Vorlage ist zwar minimalistischer als andere, bietet aber dennoch alles, was Sie für den Anfang brauchen. Es gibt Platz, um einen umfassenden Überblick über Ihre Dienstleistungen und Ihr Angebot zu geben, wie viel Sie erwarten, wann Sie bezahlt werden, und welche Erwartungen Sie an sich selbst und Ihren Kunden haben.

Diese Vorlage ist eine gute Option für Auftragnehmer, die eine saubere und rechtlich einwandfreie Grundlage wünschen. Sie können Ihre Vereinbarung dann anpassen und Ihre eigene Persönlichkeit mit der Unterstützung von AI-Schreibwerkzeuge .

7. ClickUp Business Vertrag Vorlage

Sichern Sie sich Ihre Geschäftsabschlüsse mit dieser Vorlage für Geschäftsverträge

Spezialisierte Verträge können großartig sein, aber manchmal braucht man eine Vorlage, die alle Grundlagen abdeckt. Diese

Business Contract Template von ClickUp

enthält alle wichtigen Abschnitte, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Sie abgesichert sind. ✨

Diese Mustervorlage fasst alle wichtigen Vertragspunkte in einem einzigen Dokument zusammen, das Sie mit Ihren Kunden teilen können. Das spart nicht nur Zeit, sondern hilft auch, Missverständnisse zu vermeiden. Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status, Ansichten und Felder für eine schnelle und einfache Personalisierung.

Verwenden Sie diese Vorlage für einen Geschäftsvertrag, wenn Sie ein formelles Dokument für Ihre Kunden erstellen möchten, das Ihre Dienstleistungen beschreibt und Daten aus Ihrem Unternehmen enthält

software zur Zeiterfassung für Freiberufler

und legt fest, was von beiden Parteien erwartet wird.

8. Word Honorarvereinbarung Vorlage by Signaturely

über Signaturely

Obwohl wir der festen Überzeugung sind, dass ClickUp Ihnen die beste Möglichkeit bietet, Verträge und Vereinbarungen zu erstellen, gemeinsam zu bearbeiten und auszutauschen, ist uns klar, dass Sie manchmal nicht in der Lage sind, den Vertragspartner zu wechseln oder beratungssoftware auf Anhieb. Deshalb sind die folgenden Vorschläge Vorlagen, die Sie mit Microsoft Word verwenden können. 💻

Als Erstes haben wir die Word-Vorlage für eine Honorarvereinbarung. Diese Vorlage wurde von Rechtsexperten erstellt und enthält alles, was Sie brauchen, um einen sicheren Vertrag zwischen zwei Parteien zu erstellen.

Skizzieren Sie die Liste Ihrer Dienstleistungen, legen Sie Ihre Honorarordnung fest und definieren Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf die Erstattung entstandener Kosten und andere Details. Wie alle Vorlagen in dieser Liste können Sie auch diese nach Belieben anpassen - oder den Wortlaut beibehalten und einfach die Angaben zu Ihrem Kunden in die freien Felder eintragen.

Diese Vorlage für eine Honorarvereinbarung ist ideal, wenn Sie mit Microsoft Word arbeiten müssen.

9. Word Honorarvereinbarung Vorlage von EasyLegalDocs

über EasyLegalDocs

Wenn Sie nach einer Vorlage für eine Honorarvereinbarung suchen, die traditioneller ist als andere auf dieser Liste, könnte diese Word-Vorlage für eine Honorarvereinbarung die richtige Wahl sein. 📄

Während einige Vereinbarungen sehr detailliert und mehrere Seiten lang sein können, ist diese Vorlage mit nur einer Seite kurz und knapp gehalten. Sie enthält Abschnitte für die Angaben zu Ihrem Unternehmen, die Dauer des Honorars, den Leistungsumfang, das Honorar, die erstattungsfähigen Ausgaben und die Beziehung zwischen den Parteien.

Da sie kurz und unkompliziert ist, ist diese Vereinbarung eine gute Option für neue Freiberufler oder Auftragnehmer, die sich nicht in juristischen Fragen verlieren möchten - oder wenn der Wert der Honorarvereinbarung so gering ist, dass Sie keine zusätzlichen Erklärungen, Details oder Schutzmaßnahmen hinzufügen möchten.

10. Word Werbeagentur Retainer Vertrag Vorlage von Template.net

über Template.net

Die Gründung einer eigenen Werbeagentur ist ein beliebter Weg für viele talentierte Menschen, und wenn Sie diesen Meilenstein erreichen, möchten Sie Vereinbarungen, Verträge und Dokumente, die Ihrem Status und Ihrem Stil entsprechen. 📣

Wenn Sie eine Werbeagentur leiten, sollten Sie diese spezielle Vertragsvorlage für Werbeagenturen in Betracht ziehen. Sie ist eine gute Mischung aus einfach und detailliert, mit genügend Platz für Ihre Dienstleistungen, Meilensteine und Erwartungen, ohne dabei überladen zu wirken.

Diese Vorlage ist eine gute Option, wenn Sie nach einer Word-Vorlage suchen oder Apple Pages oder Google Docs verwenden - diese Vorlage ist mit all diesen beliebten Dokumentenbearbeitungsprogrammen kompatibel.

Sparen Sie Zeit mit diesen Retainer-Vertragsvorlagen

Vorlagen für Honorarverträge sind ein Muss, wenn Sie Ihre Tätigkeit als Auftragnehmer ernst nehmen. Sie signalisieren Ihren Kunden nicht nur, dass Sie vertrauenswürdig sind und wissen, wie man effektiv arbeitet, sondern machen es Ihnen auch leichter, organisiert und produktiv zu bleiben.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die richtige kostenlose Vorlage für eine Auftragsvereinbarung zu finden, mit der Sie Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren und Zeit sparen können. Mit so vielen Vorlagen und Funktionen für das Projekt- und Aufgabenmanagement ist ClickUp der beste Ort, um Ihr Unternehmen zu organisieren.

