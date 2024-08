12 der zuverlässigsten Zeiterfassungssoftware für Anwälte

Laut einer bericht über die Rechtstrends 2021 rechnet ein durchschnittlicher Anwalt nur 31 % seiner Zeit an einem Achtstundentag ab. So wenig überzeugend das auch klingt, zeitmanagement kann der Grund für den Ruhm einer Anwaltskanzlei sein - oder für ihren Rückschlag.

Als Anwalt ist Ihre Zeit in mehrere Fraktionen aufgeteilt. Vom Erscheinen zu Gerichtsverhandlungen, beratung mit Mandanten , die Recherche von Gesetzen und Präzedenzfällen und die Erledigung von Papierkram. Unzureichend erfasste Zeit, insbesondere für die Arbeit hinter den Kulissen, bedeutet, dass Ihnen Einnahmen entgehen.

Die manuelle Erfassung von Stundenzetteln ist jedoch meist kontraproduktiv. Am Ende vergeuden Sie Ihre Zeit mit administrativen Aufgaben statt mit dem Kunden, was Ihre abrechenbaren Stunden verringert.

Die effizientere Alternative? Zeiterfassungssoftware für Anwälte.

Was ist Zeiterfassungssoftware für Anwälte?

In der Vergangenheit setzten sich Anwälte am Ende jeder Woche, jedes Monats oder jedes Falles mit ihrem Team zusammen, um die abrechenbaren Stunden für einen Mandanten zu ermitteln. Das Verfahren beruhte auf Erinnerungen oder losen Zeitprotokollen, was die Schätzungen ungenau machte.

Die allgemeine Unzuverlässigkeit dieses mangelhaften Systems führte zur Entwicklung von Anwalt software zur Zeiterfassung werkzeuge. Anstatt veraltete Zeiterfassungsbögen zu führen, helfen sie Ihnen dabei, Ihre Arbeitsstunden in Echtzeit im Auge zu behalten. ⌛

Die meisten Zeiterfassungssoftwares verfügen über Funktionen zur transparenten Aufzeichnung von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden und zur Erfassung von Leerlaufzeiten und Ablenkungen. Es gibt keine Unsicherheiten bei der Rechnungsstellung an Kunden, da die automatischen Protokolle als Arbeitsnachweis dienen. Sie können auch die Arbeit Ihrer Anwaltsgehilfen, Praktikanten und anderen Mitarbeiter überwachen und ihnen eine angemessene Vergütung bieten.

Was Anwälte in Zeiterfassungs-Apps brauchen

Die Abrechnung auf Stundenbasis ist wohl die am häufigsten verwendete Preismodell im juristischen Sektor. Es ist zwar ein recht einfaches Format, aber der inhärente Faktor der Zeiterfassung verkompliziert die Rentabilitätsgleichung.

Die beste App zur Zeiterfassung für Anwälte sollte die folgenden Hauptmerkmale aufweisen:

Benutzerfreundlichkeit: Die grundlegenden Funktionen der Zeit- und Produktivitätserfassung sollten nahtlos und ohne zu viele manuelle Konfigurationen funktionieren Fallverwaltung: Sie sollten in der Lage sein, das Produkt nach Fallkategorien und Abrechnungssätzen anzupassen. Qualitätswerkzeuge ermöglichen es Ihnenressourcen zuzuweisen entsprechend den aktuellen Kundenbedürfnissen zuzuweisen, nicht fakturierbare Aktivitäten neu zu bewerten und die aufgewendete Zeit detailliert zu organisieren Zusammenarbeitsoptionen: Ihr gesamtes Team sollte auf die Zeiterfassungsfunktionen zugreifen können. Werkzeuge für die Zusammenarbeit wie das Verfassen von Entwürfen in Echtzeit und das Hinterlassen von Kommentaren mit Zeitstempel können das Hinzufügen eines Zeiteintrags vereinfachen Fakturierungs- und Abrechnungsfunktionen: Die ideale Software würde Ihre erfassten Daten nutzen, um automatisch Rechnungen zu erstellen Vorlagenoptionen: Vorgefertigte Arbeitsverteilung undvorlagen für die Zeiterfassung innerhalb der Plattform sorgen für Struktur und helfen, Fehler bei der Organisation von Teamplänen zu minimieren Berichtsfunktionen: Prüfen Sie, ob das Produkt Folgendes bietettools zur Kundenberichterstattung um die Kapazität und Rentabilität Ihrer Kanzlei zu verfolgen. Sie sollten in der Lage sein, die Zeitauslastung mit den Einnahmen zu vergleichen, um zu prüfen, welches juristische Fachwissen einen besseren Ertrag für Ihre Kanzlei bringt

Wir haben Dutzende von Zeiterfassungsprogrammen für Anwälte durchforstet und die 12 besten ausgewählt, die hervorragende Funktionen bieten. Lassen Sie uns eintauchen - oder sollten wir sagen, mit dem Verfahren beginnen!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine einzige Anlaufstelle projektmanagement-Lösung für Anwälte mit beeindruckenden funktionen zur Zeiterfassung und die Bearbeitung von Fallzahlen. Mit der Plattform können Sie einzelne Aufgaben und Projekte mit wenigen Klicks verfolgen. Sie bietet native Zeiterfassung auf jedem Plan, aber Sie können dies auch tun, indem Sie

Für rechtsanwälte, die nach Stunden abrechnen nutzen Sie die Plattform, um zwischen abrechenbarer und nicht abrechenbarer Zeit zu wechseln, Notizen oder Etiketten zu Zeiteinträgen hinzuzufügen, zwischen Aufgaben zu wechseln und Zeitprotokolle für die Rechnungsstellung zu exportieren. Aktivieren Sie die Time Tracking ClickApp, um den Fortschritt jeder Person in einem Arbeitsbereich zu überwachen.

Zugriff auf anpassbare Zeiterfassungskarten um Ihre Berichtsanforderungen zu erfüllen. Filtern Sie die Protokolle nach Datum, Tags oder Priorität, um einen umfassenden Einblick in die Zeitpläne aller Mitarbeiter zu erhalten. Verwenden Sie die Ansichten "Liste", "Kalender" oder "Board", um Einträge zu verfolgen, die mit bestimmten Aufgaben verbunden sind.

Stärken Sie Ihr Unternehmen intern mit den ClickUp-Funktionen zur Aufgaben- und Arbeitsvorratsverwaltung. Sie können Aufgaben mit Zeitschätzungen für Ihre Mitarbeiter zuweisen. Juristische Teams lieben ClickUp Docs -ein zentraler Knotenpunkt für Papierkram, Fallnotizen und Dateien. Geben Sie Elemente für Kollegen und Kunden frei, um sie sofort zu bearbeiten, zu korrigieren oder zu überprüfen.

Nutzen Sie die kostenlosen ClickUp-Vorlagen, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Die ClickUp-Vorlage zur Zeiterfassung für Berater , ClickUp Client Entdeckungsvorlage und ClickUp Law Firm Work Breakdown Template sind ausgezeichnete Optionen, wenn Sie Ihre Prozesse strukturieren wollen.

Die Plattform hat eingebaute buchhaltungsvorlagen um Sie bei der Rechnungsstellung zu unterstützen. Alternativ können Sie ClickUp auch mit Tools integrieren wie TimeCamp und Zeit-Doktor die Lösungen für die automatische Rechnungsstellung anbieten.

ClickUp beste Eigenschaften

Integration mit Zeiterfassungs- und Rechnungsstellungsplattformen (einschließlichToggl und Clockify) und anderen Arbeitsanwendungen wie Google Calendar

Anpassbare Zeiterfassungsbögen für einen tiefen Einblick in die Produktivität Ihres Teams

Benutzerdefinierte Formulare zur Rationalisierung von Anfragen und Verwaltungsarbeit

zur Rationalisierung von Anfragen und Verwaltungsarbeit Proofing-Funktion zum Hinzufügen von Kommentaren und Vorschlägen zu Dateien

Nahtlose Zeiterfassung von jedem Gerät aus

Optionen zur Erfassung von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden

ClickUp Docs für die Verwaltung von Papierkram

über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall

ClickUp Einschränkungen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Die zahlreichen Funktionen können für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Teamarbeit

Über: Teamarbeit Teamarbeit ist eine Aufgabe und kundenmanagement Plattform mit umfangreichen Funktionen zur Unterstützung der Zeitplanung von Projekten.

Mit der Plattform können Sie Ihre Arbeitstage in zeitlich festgelegte Aufgaben aufteilen. Sie können die Aufzeichnungen nach Belieben anhalten und fortsetzen und verfügen über zuverlässige Daten für die Rechnungsstellung. Teamwork sendet Ihnen Erinnerungen, wenn Sie vergessen haben, ein Protokoll zu erfassen. 📝

Erstellen Sie Zeitberichte, um einen Überblick über abrechenbare, nicht abrechenbare und abgerechnete Stunden zu erhalten. Mit einer aufgeschlüsselten Liste der zeitlich erfassten Aufgaben können Sie Ihren juristischen Arbeitsablauf besser planen.

Arbeiten Sie mit mehreren Mandanten gleichzeitig? Verwenden Sie Meine Stundenzettel, um mit mehreren Zeitprotokollen zu jonglieren und Lücken in Ihrem Zeitplan zu vermeiden. mit Company Timesheets hingegen können Sie transparente Zeitpläne für Ihr Team erstellen und die individuelle Leistung messen.

Teamwork beste Eigenschaften

Erinnerungen zum Führen von Zeitprotokollen

Aufschlussreiche Berichtswerkzeuge

Zeiterfassungsbögen zur Überwachung der individuellen und Gruppenleistung

Tagging-Optionen für Zeiteinträge

Einschränkungen der Teamarbeit

Die Benutzeroberfläche könnte von einem Upgrade profitieren

Die Ersteinrichtung kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos : $0/Monat pro Benutzer

: $0/Monat pro Benutzer Starter : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Deliver : $9.99/Monat pro Benutzer

: $9.99/Monat pro Benutzer Erwachsen : $19.99/Monat pro Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer Skalieren: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

3. actiTIME

Über: actiTIME actiTIME ermöglicht Ihnen die Zeiterfassung über Ihren Browser oder Ihre mobile App. Mit webbasierten Stundenzetteln können Sie eine aufgelistete Aufgabe auswählen, Ihre Zeit erfassen und Ihren Manager oder Kunden benachrichtigen, wenn Sie fertig sind. Hinterlassen Sie Kommentare, um dem Eintrag einen Kontext hinzuzufügen.

Wenn Sie sich für die mobile App entscheiden, können Sie Ihre Stunden auch dann erfassen, wenn Sie offline sind. actiTIME synchronisiert und aktualisiert die Einträge automatisch mit der Web-Version, sobald Sie wieder online sind. 📶

Für Aufgaben, die mehrere Sitzungen erfordern, können Sie die Kalenderansicht der Plattform nutzen, um Ihre Zeit über die Woche hinweg zu planen und auszuwerten. Sie müssen die Daten "von" und "bis" eingeben, um einen klaren Zeitplan zu erstellen.

actiTIME bietet robuste Fakturierungsoptionen - Sie können Ihren Aufgaben Abrechnungssätze zuweisen, Steuern hinzufügen und anpassbare Rechnungen erstellen. Exportieren Sie die Rechnungen als PDF-Dateien, bevor Sie sie an Ihre Kunden senden.

actiTIME beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Kommentare für Einträge

Offline-Modus in der mobilen App

Sichtbarkeitstools für Einzel- und Teamaufgaben

Fakturierungs- und Abrechnungsfunktionen

actiTIME Beschränkungen

Die Grafik der Plattform könnte verbessert werden

Einige Nutzer sind mit der aktuellen Preisstruktur unzufrieden

actiTIME Preise

1-3 Nutzer : Kostenlos (eingeschränkte Funktionalität)

: Kostenlos (eingeschränkte Funktionalität) 1-40 Benutzer : $6/Monat pro Nutzer

: $6/Monat pro Nutzer 41-200 Benutzer : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer 200+ Benutzer: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

actiTIME Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4. Toggl Spur

Über: Toggl Spur Wenn Sie eine große Anwaltskanzlei leiten mit funktionsübergreifenden Teams kann die Verfolgung, wer was wann macht, chaotisch werden. Toggl Track ist ein großartiges Werkzeug, um Ordnung in Ihren Arbeitsbereich zu bringen. 🧑‍🤝‍🧑

Die Plattform bietet eine Ein-Klick-Zeiterfassung für Sie und Ihre Mitarbeiter. Der Timer läuft im Hintergrund, so dass er nicht ablenkt. Manager mit Verwaltungsrechten können Prüfungen durchführen, um die minutengenaue Verantwortlichkeit sicherzustellen und Personalentscheidungen auf der Grundlage harter Daten zu treffen.

Die Reporting-Tools von Toggl Track geben Ihnen einen transparenten Überblick über die Arbeitsauslastung. Farbcodieren Sie Ihre Aufgaben für eine einfachere Navigation, Nutzen Sie Filter- und Sortieroptionen, um die Informationen zu finden, die Sie interessieren, und Exportieren Sie die Daten, um punktgenaue Rechnungen zu erstellen.

Toggl Track lässt sich mit 100+ Apps integrieren, einschließlich Kalendern und Zeiterfassungsplattformen, um die technische Effizienz zu fördern.

Toggl Track beste Eigenschaften

Zeiterfassung mit einem Klick

Farbcodierungsoptionen

Einfache Datenexporte für die Rechnungsstellung

100+ Integrationen

Toggl Track Einschränkungen

Keine Möglichkeit, Einträge mit Sprachbefehlen zu erstellen

Offline-Tracking könnte verbessert werden

Preise für Toggl Track

Kostenlos : $0/Monat pro Nutzer

: $0/Monat pro Nutzer Starter : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

G2 : 4.6/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

5. Clio

Über: Clio Clio ist eine umfassende Rechtspraxis-Management-Software mit speziellen Tools für die Zeiterfassung. 💼

Die Cloud-basierte Plattform stellt Ihnen eine automatische Zeiterfassung zur Verfügung. Fügen Sie Zeitprotokolle für verschiedene Fälle und Kunden hinzu oder bearbeiten Sie sie - und unterbrechen oder stoppen Sie Ihre Einträge nach Bedarf.

Um im Nachhinein Zeiteinträge zu erstellen, greifen Sie einfach auf die auf der Plattform gespeicherten Kalendereinträge, Dokumente und Notizen zu und fügen das Protokoll zusammen mit dem Arbeitsnachweis hinzu. Wenn Sie viel Zeit mit dem Versenden von E-Mails in Outlook oder Gmail verbringen, nutzen Sie die Integrationsoptionen von Clio, um die für die Kundenkommunikation aufgewendete Zeit zu erfassen!

Erkunden Sie die umfassenden Zeitprotokollberichte der Software anhand von Datums-, Benutzer- oder Statusmetriken. Clio verfügt über eine Vielzahl von Abrechnungsfunktionen, die sich für folgende Zwecke eignen:

Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen Aufzeichnung erstattungsfähiger Ausgaben Erstellen von Rechnungen mit Markenzeichen Annahme von Online-Zahlungen

Verwenden Sie die Matter Timeline von Clio, um neue Zeiteinträge für aktive Fälle zu überprüfen.

Clio beste Eigenschaften

Entwickelt für Anwaltskanzleien

Optimierte Zeiterfassung und Terminplanung

Ermöglicht Zeiterfassung für E-Mail-Kommunikation

Integrierte Abrechnungs- und Zahlungssysteme

Einschränkungen von Clio

Die Anpassung der Plattform an Ihre Bedürfnisse kann zeitaufwändig sein

Begrenzte Formate für die Rechnungsstellung

Clio-Preise

EasyStart : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Essentials : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Erweitert : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Vollständig: $129/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Clio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (450+ Bewertungen)

: 4.6/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

6. FreshBooks

Über: FreshBooks Wenn Sie eine Zeiterfassungs-, Buchhaltungs- und Buchführungsplattform in einem benötigen, ist FreshBooks die richtige Wahl!

Die Plattform hilft vor allem bei der Erfassung von Ausgaben, der Verwaltung von Belegen und der Erstellung von Finanzberichten, unterstützt aber auch die funktionale Zeiterfassung. Zeit protokollieren während der Arbeit oder im Nachhinein erfassen. Alles, was Sie tun müssen, ist die Schaltfläche Zeiterfassung zu drücken.

Mit FreshBooks können Sie die Zeit für einen bestimmten Kunden oder Fall erfassen und ausführliche Notizen zur Erklärung des Eintrags hinterlassen. Nach jedem Tag kann Ihr Buchhaltungsteam eine Aufschlüsselung der erfassten Stunden und Notizen abrufen. Die abrechenbaren Stunden werden automatisch einem bestimmten Kunden zugeordnet, so dass Ihre Rechnungen im Handumdrehen fertig sind!

Wochen- und Monatsberichte sind ideal, um die in verschiedene Fälle investierte Zeit zu vergleichen, was Ihnen hilft, Rentabilität und ROI zu verfolgen.

Die besten Funktionen von FreshBooks

Tägliche Aufschlüsselung der erfassten Stunden

Wöchentliche und monatliche Berichte

Erfasste Stunden nach Kunde oder Fall segmentiert

Einfache Rechnungserstellung

Einschränkungen von FreshBooks

Mangel an erweiterten Optionen zur Rechnungsanpassung

Die Plattform kann sich manchmal verzögern

FreshBooks Preise

Lite : $142.80/Jahr

: $142.80/Jahr Plus : $252/Jahr

: $252/Jahr Premium : $462/Jahr

: $462/Jahr Auswählen: Kontakt für Preise

FreshBooks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (650+ Bewertungen)

: 4.5/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ Bewertungen)

7. Ernte

Über: Ernte Das meiste aus Ihrem typischen Arbeitstag herauszuholen ist einfach mit Harvest !

Die Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie mühelos Aufgaben erfassen können, ohne viel Zeit für die Einrichtung zu verschwenden. Nehmen wir an, Sie recherchieren für Ihren Mandanten. Öffnen Sie einfach Harvest, fügen Sie einen passenden Eintrag hinzu (z. B. Identifizierung von Gesetzen oder Lesen von Präzedenzfällen), und beginnen Sie mit der Aufzeichnung.

Die Plattform synchronisiert die Einträge automatisch über Desktop- und Mobilgeräte hinweg und sorgt so für messerscharfe Genauigkeit. Wir empfehlen Ihnen, angepasste Erinnerungen einzurichten, damit Sie die Zeiterfassung an arbeitsreichen Tagen nicht verpassen.

Erstellen Sie Zeitberichte auf der Basis von Kunden, Aufgaben, Teams und Projekten und behalten Sie den Überblick über nicht in Rechnung gestellte Stunden und arbeitsplatzproduktivität . Harvest lässt sich mit Online-Zahlungsplattformen wie PayPal integrieren, damit Sie Ihre Zahlungen schneller erhalten.

Harvest beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Plattform

Funktioniert auf allen Geräten und wird automatisch synchronisiert

Benutzerdefinierte Erinnerungen verfügbar

Intelligente Berichtswerkzeuge

Ernteeinschränkungen

Einige Nutzer sind mit der Preisstruktur nicht sehr zufrieden

Keine Möglichkeit, kundenspezifische Budgets festzulegen

Harvest-Preise

Harvest : Kostenlos (ein Benutzer, zwei Projekte)

: Kostenlos (ein Benutzer, zwei Projekte) Harvest Pro: $10,80/Monat pro Benutzer (unbegrenzte Benutzer und Projekte)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (750+ Bewertungen)

: 4.3/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (550+ Bewertungen)

8. LawBillity (Zeiterfassung von eBillity)

Über: eBillity Time Tracker by eBillity bietet eine einzigartige Zeiterfassungs- und Abrechnungslösung namens LawBillity. Wenn Ihnen Verwaltungsaufgaben wie eine Belastung erscheinen - vertrauen Sie darauf, dass diese Plattform ein solider Gewinn ist, da Sie mit den integrierten Zeiterfassungsoptionen jeden Monat mehr als 30 Stunden sparen können.

Das Starten eines Timers dauert weniger als eine Sekunde. Bevor Sie Ihren Eintrag speichern, können Sie Informationen wie den Namen des Klienten, die Beschreibung der Dienstleistung und den abrechenbaren Status eingeben.

Eine der besten Funktionen von LawBillity ist die Möglichkeit, mehrere Timer gleichzeitig laufen zu lassen, ein Lebensretter für alle, die häufig zwischen verschiedenen Fällen wechseln. Nach Abschluss eines Falles können Sie Kunden innerhalb der App eine Rechnung stellen oder Rechnungen im LEDES- oder LSS-Format exportieren.

Die automatischen Berichtstools der Plattform helfen Ihnen, Nutzungs-, Realisierungs- und Inkassoraten zu ermitteln, um die Rentabilität jedes Kunden zu messen.

LawBillity beste Eigenschaften

Verfolgung von Zeit und Kosten

Mehrfachzeiterfassung

Mobile Apps für die Offline-Zeiterfassung

Markenspezifische LEDES- oder LSS-Rechnungsformate

LawBillity Einschränkungen

Das Layout könnte einfacher sein

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

LawBillity Preise

$24/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

LawBillity Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (300+ Bewertungen)

: 4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2.500+ Bewertungen)

9. Smokeball

Über: Smokeball Als Tool für Anwaltskanzleien ist Smokeball vollgepackt mit Funktionen zur Mandantenverwaltung. Zeichnen Sie jede abrechenbare Minute Ihres Arbeitstages automatisch auf, verfolgen Sie bestimmte Aktivitäten, und lassen Sie die Plattform Daten für Ihre Rechnungen abrufen. Smokeball kann an verschiedene Nischen angepasst werden, z. B. Familien- oder Strafrecht. 👮

Smokeball beste Eigenschaften

Zeiterfassung für die Arbeitszeit der Mitarbeiter

LawPay-Integration für schnelle und sichere Transaktionen

Bibliothek mit über 20.000 Rechtsformularen

Smokeball Einschränkungen

Eine relativ teure Lösung für einige Nutzer

Smokeball Preise

Rechnung : $39/Monat pro Nutzer

: $39/Monat pro Nutzer Boost : $89/Monat pro Nutzer

: $89/Monat pro Nutzer Erwachsen : $179/Monat pro Nutzer

: $179/Monat pro Nutzer Prosper+*: $219/Monat pro Nutzer

Smokeball Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

Über: Chrometa Chrometa kann einem Kunden anhand von Daten wie Schlüsselwörtern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern automatisch Zeit zuweisen.

Zum Beispiel überwacht es Ihre Maus- und Tastaturnutzung und zeichnet auf, wie lange Sie auf einer Website, in einer E-Mail oder einem Dokument verweilen. Die Plattform ordnet die Zeit dann bestimmten Kunden oder Fällen zu und erstellt einen Stundenzettel mit einer umfassenden Aufschlüsselung Ihres Arbeitstages.

Chrometa beste Eigenschaften

Automatische Zeiterfassung

50+ Integrationen

Die App friert gelegentlich ein

Chrometa Preise

Standard : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Plus : $26/Monat pro Benutzer

: $26/Monat pro Benutzer Premium: 49 $/Monat pro Benutzer

Chrometa Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot : 4/5 (10 Bewertungen)

: 4/5 (10 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

11. Filevine

Über: Filevine Filevine vereinfacht die Zeiterfassung und Rechnungsstellung, während Sie von einem Fall zum nächsten springen. Verfolgen Sie Trends bei den abrechenbaren Stunden, überwachen Sie die Leistung Ihres Unternehmens, erstellen Sie Berichte und nutzen Sie die automatischen Rechnungsstellungsfunktionen.

Filevine beste Eigenschaften

Zeiteinträge können in großen Mengen bearbeitet, geklont oder gelöscht werden

Unterstützt sowohl Stundenabrechnungen als auch Modelle auf Basis von Honorarverträgen

Filevine Einschränkungen

Die Plattform kann sich bei Aktualisierungen verzögern

Filevine Preise

Kontakt für Preise

Filevine Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

12. Centerbase

Über: Centerbase Mit Centerbase erfassen Sie Ihre Zeit manuell oder lassen Sie die Plattform dies automatisch tun. Verwandeln Sie die erfasste Zeit in Rechnungseinträge, identifizieren Sie die leistungsstärksten Personen und genießen Sie die automatische Synchronisierung über alle Geräte hinweg!

Centerbase beste Eigenschaften

Automatische und manuelle Zeiterfassung

Funktioniert auf Computern und mobilen Geräten

Centerbase Einschränkungen

Benutzerhandbücher werden möglicherweise nicht aktualisiert

Centerbase Preise

Kontakt für Preise

Centerbase Bewertungen und Rezensionen:

Software Beratung : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Zeiterfassungssoftware für Anwälte: Wie lautet Ihr Urteil?

Moderne Zeiterfassungslösungen unterstützen die Rechnungsstellung für verschiedene Dienstleistungen, Projekte und Mandanten und erleichtern Ihrem Buchhaltungsteam die Arbeit.

Lassen Sie nicht zu, dass zu niedrige Rechnungen Ihre Gewinne auffressen. Nutzen Sie ein Zeiterfassungstool wie ClickUp und verdienen Sie anständig an jeder Sekunde Ihrer harten Arbeit. Wir schließen unseren Fall hier ab! ⚖️